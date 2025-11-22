Marketingstrategieën voor artsen: hoe u meer patiënten kunt aantrekken

Voor velen horen de woorden 'artsen' en 'marketing' niet thuis in dezelfde zin. Maar in de huidige gezondheidszorgsector kan een sterke online marketingaanwezigheid provider helpen om op het juiste moment de juiste patiënten te bereiken.

Studies tonen aan dat 65% van de mensen Google raadpleegt voordat ze met hun arts of andere zorgverleners praten. Dit betekent dat een patiënt, voordat hij of zij een afspraak maakt, eerst uitgebreid op internet zoekt.

Met target, succesvolle marketing kunt u een hectische zoektocht omzetten in een echt gesprek en misschien zelfs patiënten informeren voordat ze bij u binnenkomen.

In dit artikel bespreken we verschillende marketingstrategieën die artsen en medische professionals kunnen gebruiken om een verbinding te leggen met mensen die al op zoek zijn naar hen.

⭐ Functioneel sjabloon Het beheren van een dokterspraktijk vereist multitasking, waarbij patiëntenzorg en papierwerk vaak voorrang krijgen boven marketing.

Waarom hebben artsen een solide marketingstrategie nodig?

Marketingcommunicatiestrategieën voor artsen omvatten meer dan de meeste mensen beseffen. En vaak helpen deze inspanningen niet alleen de kliniek. Ze kunnen ook potentiële patiënten op een betekenisvolle manier ten goede komen.

Hier is iets om over na te denken: uit onderzoek blijkt dat 74% van de mensen eerder geneigd is hun arts te vragen naar een behandeling voor een gezondheidsprobleem nadat ze in een advertentie over de symptomen hebben gehoord.

Hoewel het online opzoeken van symptomen niet altijd de meest effectieve aanpak is, zet het vaak aan tot nadenken. Het zorgt ervoor dat iemand even stilstaat bij zijn of haar gezondheid en actie onderneemt.

Voor een zorgprofessional kan een doordachte digitale marketingstrategie en contentmarketingbeheer hier het verschil maken. Bovendien kan die aanwezigheid het volgende betekenen voor uw medische praktijk:

Een manier om op het juiste moment in verbinding te komen met de juiste target

Vertrouwen dat groeit door duidelijke informatie en authentieke beoordelingen van patiënten

De kans om nieuwe patiënten te verwelkomen door in lokale zoekresultaten te verschijnen wanneer zij zorg nodig hebben.

Een sterkere online reputatie door vriendelijke, tijdige reacties op feedback

Vertrouwdheid die potentiële patiënten helpt zich op hun gemak te voelen bij hun keuze voor uw zorg.

📮 ClickUp Insight: Denkt u dat uw nog te doen-lijst voldoende is? Dan zou u wel eens verrast kunnen zijn. Uit ons onderzoek blijkt dat 76% van de professionals hun eigen manier volgt om te beslissen wat ze eerst doen. Onderzoek toont echter aan dat 65% uiteindelijk kiest voor snelle successen in plaats van belangrijke zaken wanneer de prioriteiten niet duidelijk zijn. Met de taakprioriteiten van ClickUp kunt u gemakkelijker zien wat echt belangrijk is. Dankzij AI-aangedreven werkstroom en aangepaste prioriteitsvlaggen hebt u altijd een duidelijke weergave van met welke taak u moet beginnen en waarom deze belangrijk is.

Topmarketingstrategieën voor artsen

Marketingsoftware voor bedrijven kan overweldigend zijn, vooral wanneer uw primaire focus ligt op de zorg voor patiënten. Dat is waar ClickUp het verschil maakt.

Het is zo ontworpen dat het eenvoudig genoeg is voor drukbezette artsen om te gebruiken zonder een steile leercurve, maar toch krachtig genoeg om al uw groeimarketingstrategieën onder één dak te brengen. Het is 's werelds eerste Converged AI werkruimte, die al uw werk-apps, gegevens en werkstroom samenbrengt.

U kunt alles op één plek plannen, bijhouden en verbeteren, zonder dat u tussen verschillende platforms hoeft te schakelen. Het resultaat? U neemt afscheid van werkversnippering en kunt zich concentreren op uw medische praktijk, terwijl u toch het maximale uit uw medische marketinginspanningen haalt.

Met de juiste software hoeft u alleen nog maar te weten welke strategieën u daadwerkelijk helpen om verbinding te leggen met patiënten. Van het verschijnen in lokale zoekresultaten tot het plaatsen van nuttige video's op YouTube, of het bouwen van een patiëntvriendelijke website.

Laten we eens kijken naar de beste marketingstrategieën voor artsen van dit moment en hoe ClickUp in elk daarvan past.

1. Zoekmachineoptimalisatie (SEO) bouwt online vertrouwen op bij patiënten

De meeste patiënten beginnen hun zoektocht naar een arts online, vaak door "specialist bij mij in de buurt" of "symptomen + kliniek" in te typen.

Een goede positie in lokale zoekresultaten zorgt voor zichtbaarheid en vertrouwen nog voordat een patiënt uw praktijk binnenstapt. Een sterke SEO-strategie houdt in dat u speciale servicepagina's maakt, uw Google Bedrijfsprofiel optimaliseert en uw vermeldingen in bedrijvengidsen up-to-date houdt. Zonder deze strategie zullen patiënten uw kliniek misschien nooit ontdekken, hoe bekwaam u ook bent.

📌 Voorbeeld: Een dermatologiekliniek in Chicago optimaliseerde haar pagina's over de behandeling van acne en eczeem en zag een sterke stijging in het aantal afspraakverzoeken via organische zoekresultaten.

✅ Zo helpt ClickUp u daarbij

Houd uw directory en lokale SEO-werk overzichtelijk met ClickUp aangepaste velden en ClickUp documenten

Schrijf een document met goedgekeurde biografieën en servicebeschrijvingen, zodat elke update van de vermelding consistent is met ClickUp Docs*

Lokale zichtbaarheid helpt potentiële patiënten u te vinden in de zoekresultaten wanneer ze zorg het hardst nodig hebben. Maak een lijst met directory-updates met ClickUp aangepaste velden voor profielstatus, laatste update, volgende beoordelingsdatum en foto-vernieuwing.

Bewaar inlogstappen, goedgekeurde biografieën en servicebeschrijvingen veilig in ClickUp Document, zodat ze altijd gemakkelijk te vinden zijn.

U kunt ook afbeeldingen, links en lokale SEO-richtlijnen in hetzelfde document opslaan, zodat het hele team vanuit één bron werkt. Ongeacht wie de vermelding bijwerkt, iedereen heeft alles wat hij nodig heeft bij de hand: overzichtelijk, nauwkeurig en klaar voor gebruik.

💡 Pro-tip: maak verbinding met Mailchimp, Constant Contact of vergelijkbare tools, zodat wanneer iemand een ClickUp-formulier invult voor een webinar of gebeurtenis, deze automatisch wordt toegevoegd aan uw nieuwsbrief. Zo blijven uw e-mailmarketinglijsten up-to-date zonder dat u handmatig gegevens hoeft in te voeren.

2. Aanwezigheid op sociale media die langdurige relaties opbouwt

Sociale platforms zoals Instagram, TikTok en Facebook bieden u de mogelijkheid om buiten de spreekkamer een verbinding te leggen met patiënten.

In plaats van updates over de kliniek te plaatsen, kunt u ook nuttige tips, een kijkje achter de schermen of korte vraag-en-antwoordvideo's delen waarin veelgestelde vragen worden beantwoord.

Onthoud: consistentie en authenticiteit zorgen voor vertrouwdheid, en vertrouwdheid zorgt voor vertrouwen.

📌 Voorbeeld: Een kinderarts plaatst wekelijks filmpjes van 60 seconden met als titel 'mythe versus feit'. Ouders delen deze filmpjes met vrienden, waardoor het aantal doorverwijzingen op natuurlijke wijze toeneemt.

✅ Zo helpt ClickUp u daarbij

Plan content en posts op sociale media met ClickUp Kalender en ClickUp automatisering

Breng uw sociale posts en kliniekupdates voor de komende maand in kaart in ClickUp Kalender

Het delen van gezondheidstips, updates over de kliniek en vriendelijke herinneringen is een eenvoudige manier om potentiële en bestaande patiënten te laten weten dat u aan hen denkt.

In ClickUp Calendar kunt u onderwerpen in kaart brengen zoals zorg tijdens het griepseizoen, mythes over rugpijn, of wat u uw huisarts kunt vragen. Stel terugkerende taken in voor wekelijkse posts om uw ritme te behouden.

Wanneer een taak wordt verplaatst naar 'Klaar om te publiceren', stuurt ClickUp automatisering een bericht naar de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van uw socialemediakanalen. Zij weten dat het tijd is om te posten en u weet dat uw updates op tijd worden gepubliceerd zonder dat u herinneringen hoeft te sturen.

Voeg een automatisering toe die uw team waarschuwt wanneer een taak naar 'Klaar om te publiceren' gaat, zodat berichten op tijd worden gepubliceerd via ClickUp Automations

💡 Pro-tip: gebruik ClickUp Automations om automatisch beoordelingen aan te vragen. Stel bijvoorbeeld een automatisering in die een beoordelingsformulier naar patiënten stuurt wanneer een taak in uw lijst 'Voltooid afspraken' als voltooid wordt gemarkeerd. Zo worden online beoordelingen naadloos in uw normale werkstroom geïntegreerd en zijn er geen extra stappen nodig.

3. Video-marketing op YouTube voor autoriteit en vertrouwen

YouTube is de op één na grootste zoekmachine ter wereld en patiënten zoeken daar vaak naar gezondheidsinformatie.

Korte, toegankelijke video's zoals "Wat u kunt verwachten bij uw eerste bezoek aan de cardioloog" of "Hoe u sportblessures kunt voorkomen" kunnen u positioneren in de rol van een betrouwbare stem en tegelijkertijd meer bezoekers naar de website van uw kliniek leiden.

Video werkt ook uitstekend wanneer het wordt hergebruikt in clips voor sociale media en blogcontent.

📌 Voorbeeld: Een fysiotherapeut plaatst wekelijks video's van 2 minuten met 'de stretch van de week' en sluit deze in op zijn website, waardoor zowel de betrokkenheid als de SEO worden vergroot.

✅ Zo helpt ClickUp u daarbij

Organiseer en centraliseer alles met ClickUp Spaces

Creëer een speciale ruimte en voeg een map toe voor elk aandachtsgebied in uw medische marketingstrategie met ClickUp Spaces

Beschouw uw marketingwerk als patiëntendossiers. Alles is gemakkelijker als het op één plek wordt bewaard. Die plek is ClickUp Spaces.

Maak een ruimte in ClickUp met de naam 'Marketing', zodat uw zorgpraktijk één hub heeft voor al uw ideeën, plannen en updates. Voeg mappen toe voor lokale SEO, patiëntenbeoordelingen, sociale media en website-content.

Maak in elke map lijsten voor specifieke taken, zoals updates van Google Business Profile, gezondheidstips op Instagram of verzoeken om getuigenissen van patiënten.

Zo werkt het in de praktijk: wanneer er tijdens een drukke dag in de kliniek een nieuw idee opkomt, kunt u dit snel in de juiste lijst plaatsen, een datum kiezen en het toewijzen.

📌 Voorbeeld: Dr. Smith heeft een kleine medische praktijk. Haar marketingruimte heeft een map met maandelijkse campagnes met een lijst voor elke maand. Het team opent de huidige lijst om te zien wat er gepland staat, wat er in uitvoering is en wat er is voltooid. Zo heeft ze alle belangrijke informatie op één plek!

4. Online beoordelingen en reputatiemanagement

Bijna 70% van de patiënten leest beoordelingen voordat ze een arts kiezen. Een handvol vriendelijke, authentieke beoordelingen kan het verschil maken. Door feedback aan te moedigen, empathisch te reageren en te laten zien dat u de mening van patiënten waarde, bouwt u zowel online als offline vertrouwen op.

Een huisartsenpraktijk kan bijvoorbeeld overwegen om patiënten na elk bezoek een tekst te sturen met een eenvoudige link naar een beoordelingsformulier. Dit kan het aantal beoordelingen verhogen, wat weer leidt tot meer aanvragen van nieuwe patiënten.

✅ Zo helpt ClickUp u daarbij

Zet feedback om in zorg met ClickUp Formulieren

Maak een kort feedbackformulier voor patiëntenbeoordelingen en verstuur dit automatisch na elke afspraak met behulp van ClickUp Forms

Vriendelijke, geduldige beoordelingen en doordachte follow-ups vormen de kern van een goede online reputatie. Stuur na elk bezoek een kort ClickUp-formulier om feedback te vragen. Elke reactie wordt een taak in uw lijst met patiëntenbeoordelingen, klaar om actie te ondernemen.

Gebruik ClickUp Assigned Comments om een teamgenoot een duidelijke volgende stap te geven, zoals 'Bedank deze patiënt' of 'Bel om het probleem op te lossen'. Zodra het bedankje is verstuurd of het probleem is opgelost, markeer je de opmerking als klaar. Het is een eenvoudige manier om ervoor te zorgen dat elke stem wordt gehoord.

5. Website-optimalisatie die patiënten soepel begeleidt

Uw website is vaak de eerste 'wachtkamer' voor patiënten. Als deze traag, verwarrend of moeilijk te navigeren is, kunnen ze vertrekken voordat ze een afspraak hebben gemaakt.

Een patiëntvriendelijke website is duidelijk, mobielvriendelijk en gebruiksvriendelijk. Benadruk uw diensten, vermeld duidelijk uw telefoonnummer en links om te reserveren en beantwoord veelgestelde vragen in begrijpelijke taal.

📌 Voorbeeld: Een cardiologiekliniek heeft haar website opnieuw ontworpen om de aandacht te vestigen op drie duidelijke acties: een afspraak maken, onze artsen ontmoeten en meer te weten komen over behandelingen. Hun bouncepercentage daalde met 40%.

✅ Zo helpt ClickUp u daarbij

Krijg een volledig overzicht met ClickUp Dashboards

Voeg een grafiek toe voor beoordelingen en een tabel voor openstaande berichten, zodat uw online reputatiemanagement op koers blijft met ClickUp Dashboards

Maak een ClickUp-dashboard dat u een snel overzicht geeft van wat het belangrijkst is: websitebezoeken, telefoontjes vanuit uw Google Bedrijfsprofiel, verzonden formulier en geboekte afspraken via de website van uw praktijk. Voeg een grafiek toe voor beoordelingen en een eenvoudige tabel voor berichten die nog beantwoord moeten worden.

Als u merkt dat het aantal telefoontjes na een vakantie afneemt, kan het team dit direct zien op het dashboard. Een korte wellnesspost kan de betrokkenheid van patiënten vergroten en mensen op een vriendelijke manier uitnodigen om een afspraak te maken.

📌 Voorbeeld: Een dermatoloog organiseert een reeks voorlichtingsbijeenkomsten over huidkanker. Uit ClickUp Dashboard blijkt dat video's meer boekingen opleveren dan blogposts. Voor de rest van de maand schakelt het team over op korte video's. Het resultaat is contentmarketing die mensen van dienst is en tijd respecteert.

6. Educatieve contentmarketing die patiënten aantrekt

Door nuttige blogs, handleidingen of checklist te publiceren, bouwt u autoriteit op en genereert u tegelijkertijd organisch verkeer. Patiënten hebben meer vertrouwen in een arts die nuttige, begrijpelijke content biedt en zullen eerder een afspraak bij hem of haar maken.

Elk artikel moet een veelgestelde vraag van patiënten beantwoorden, warme en eenvoudige taal gebruiken en een duidelijke volgende stap bevatten.

📌 Voorbeeld: Een endocrinoloog schrijft maandelijkse gidsen over 'bloedsuikerbeheersing tijdens vakanties'. Patiënten delen deze met hun familie en nieuwe bezoekers ontdekken de praktijk via Google.

✅ Zo helpt ClickUp u daarbij

Stuur uw marketing aan met praktische ClickUp-sjablonen

Hoe hard u ook uw best doet, het bijwerken van uw online profielen voelt als een van die kleine klusjes die u 'later wel doet' – totdat later weken later is en uw informatie verouderd is.

Met de strategische marketingplansjabloon van ClickUp kunt u elke keer dezelfde eenvoudige stappen volgen, ongeacht wie de update uitvoert. Dit kunt u bereiken met deze sjabloon voor marketingcampagnes:

Ontvang een gratis sjabloon Houd elke stap in verbinding, zodat er onderweg niets verloren gaat met de ClickUp Strategic Marketing Plan sjabloon.

Bepaal precies wie u wilt bereiken en begrijp wat voor hen het belangrijkst is.

Breng de beste manieren in kaart om verbinding te maken, of dat nu via gemeenschapsgebeurtenissen, online content of lokale advertenties is.

Blijf het resultaat in realtime bij, zodat u uw aanpak kunt aanpassen voordat kleine problemen uitgroeien tot grote hiaten.

Zodra u uw algemene strategie heeft in kaart gebracht, is de volgende stap deze te implementeren voor uw kliniek. Daar komt de ClickUp-sjabloon voor een marketingplan voor artsenpraktijken om de hoek kijken.

Het neemt de algemene doelen uit uw strategisch plan en zet deze om in duidelijke, praktische stappen die zijn afgestemd op een artsenpraktijk, zodat u zich kunt concentreren op de zorg voor uw patiënten.

Ontvang een gratis sjabloon Profiteer van een eenvoudige, betrouwbare manier om campagnes in kaart te brengen en resultaten bij te houden in ClickUp's sjabloon voor marketingplannen voor artsenpraktijken.

Zo kunt u uw marketing consistent houden met deze sjabloon:

Stel een duidelijk plan op om nieuwe patiënten aan te trekken en tegelijkertijd sterke relaties met bestaande patiënten te onderhouden.

Versterk uw aanwezigheid in de lokale gemeenschap door middel van zowel persoonlijke contacten als online kanalen.

Zorg ervoor dat alle marketingactiviteiten op elkaar zijn afgestemd, zodat elke advertentie, elk bericht en elke gebeurtenis hetzelfde verhaal over uw praktijk vertelt.

7. Betaalde advertenties en Google-campagnes voor snelle resultaten

SEO en content kosten tijd. Als u direct zichtbaarheid wilt, kunnen betaalde advertenties op Google u helpen om patiënten te bereiken die met een hoge intentie zoeken, zoals "spoedeisende hulp bij mij in de buurt" of "knievervangende arts in Dallas".

Met slimme targeting kunnen deze advertenties tegen lagere kosten converteren dan traditionele advertenties, omdat ze mensen bereiken op het moment dat ze klaar zijn om actie te ondernemen.

📌 Voorbeeld: Een vruchtbaarheidskliniek maakt gebruik van Google Ads met als target "IVF-consult in mijn buurt" en heeft binnen enkele weken alle afspraken volgeboekt.

8. Patiëntenbetrokkenheid via e-mailmarketing

Met een goed doordachte maandelijkse e-mail blijft u top of mind bij uw patiënten. Deel seizoensgebonden gezondheidstips, belicht uw diensten en voeg een eenvoudige link toe om een afspraak te maken. In tegenstelling tot sociale media komt een e-mail rechtstreeks in hun inbox terecht, waardoor het een krachtige manier is om langdurige loyaliteit op te bouwen.

Hier is een idee: een kinderartsenpraktijk stuurt bovenliggende personen elk jaar in augustus een checklist voor de gezondheid van hun kinderen bij het begin van het schooljaar, en al snel stijgt het aantal afspraken nog voor het schooljaar begint.

✅ Zo helpt ClickUp u daarbij

Gebruik de kracht van AI om marketingstrategieën te bedenken

Met ClickUp Brain, uw persoonlijke AI-assistent, hoeft u niet alleen te brainstormen. U kunt Brain vragen stellen en voortbouwen op zijn suggesties. Stel Brain bijvoorbeeld vragen als "Geef suggesties voor digitale marketingstrategieën voor een kinderarts" of "Wat zijn effectieve manieren voor een arts om online vertrouwen op te bouwen?"

Krijg suggesties en marketingstrategieën om meer patiënten te werven met ClickUp Brain

Bovendien kunt u direct vanuit uw werkruimte onderzoek doen naar de huidige trends en best practices op het gebied van gezondheidszorgmarketing.

💡 Pro-tip: Maak patiëntenfeedback voor u werk met ClickUp Brain. In plaats van zelf alle beoordelingen door te zoeken, kunt u het programma de reacties direct laten samenvatten, zodat uw team in één oogopslag de sleutelpunten ziet. Bovendien kan het vriendelijke, doordachte antwoorden opstellen die passen bij de toon van uw kliniek, urgente zaken markeren en zelfs suggesties voor taken doen wanneer een follow-up nodig is. Als een beoordeling iets specifieks melding doet, zoals een vraag over de facturering of een lange wachttijd, kan ClickUp Brain die feedback koppelen aan het juiste document of automatisch een actiepunt aanmaken. Op die manier wordt uw beoordelingsproces sneller, persoonlijker en een stuk minder werk voor uw team.

En bent u op zoek naar slimmere manieren om meer patiënten aan te trekken en uw dagelijkse medische activiteiten te stroomlijnen? Stel u voor dat u één krachtig hulpmiddel hebt waarmee u:

Zoek direct in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en al uw verbonden apps – plus het internet – om elk bestand, document of bijlage te vinden.

Vervang tientallen losstaande AI-tools zoals ChatGPT, Claude en Gemini door één enkele, ondernemingsklare oplossing die contextueel is en uw medische werkstroom begrijpt.

Gebruik Talk to Text om vragen te stellen, aantekeningen te dicteren en uw werk met uw stem te commando – volledig handsfree, waar u ook bent.

Maak kennis met ClickUp Brain MAX — de AI Super App die is ontworpen om u en uw werk echt te begrijpen. Klaar om de manier waarop u uw praktijk beheert en patiënten in verbinding brengt te transformeren? Probeer ClickUp Brain MAX en ervaar de toekomst van productiviteit voor artsen.

Leg ideeën vast, deel instructies en krijg dingen vier keer sneller gedaan met Talk to Text in ClickUp Brain MAX

9. Doorverwijzingen door artsen en outreach naar de gemeenschap

Sterke relaties met lokale providers en maatschappelijke organisaties zorgen voor een gestage stroom van nieuwe patiënten.

Door lezingen te organiseren, educatieve sessies aan te bieden of gewoon contact te houden met verwijzingsnetwerken kunt u uw bereik vergroten. Patiënten vertrouwen op verwijzingen van hun artsen, dus deze strategie levert vaak hoogwaardige leads op.

📌 Voorbeeld: Een orthopedische kliniek werkt samen met lokale sportscholen voor workshops over blessurepreventie, wat leidt tot consistente doorverwijzingen door trainers.

Veelvoorkomende marketinguitdagingen voor artsen (en hoe u deze kunt overwinnen)

Een dokterspraktijk stuit af en toe op een aantal bekende hindernissen als het gaat om marketing. Het goede nieuws is dat deze uitdagingen, met een beetje structuur en de juiste gewoontes, kansen kunnen worden om een diepere verbinding met uw patiënten op te bouwen.

1. Bijblijven met de veranderende verwachtingen van patiënten

Patiënten verwachten tegenwoordig meer dan alleen goede zorg. Ze willen duidelijke communicatie, nuttige informatie voor en na afspraken en een soepele ervaring, zowel online als persoonlijk.

Beoordelingen, sociale media en zelfs snelle reacties op berichten vormen hoe zij over uw praktijk denken. Het lastige is om tijd te vinden voor een vergadering om aan deze verwachtingen te voldoen zonder uw personeel te overbelasten.

✅ Oplossing: Begin met goed te luisteren naar wat patiënten zeggen in beoordelingen en berichten. Houd een gedeelde lijst bij voor feedback van patiënten, tag thema's zoals 'opvolging nodig' of 'positieve opmerking' en wijs de nodige acties toe aan het juiste lid, zodat verwachtingen consistent worden vervuld en zorgvuldig worden behandeld.

2. Blijf compliant tijdens uw marketingactiviteiten

Marketing in de gezondheidszorg kan een uitdaging zijn vanwege HIPAA-voorschriften en andere privacywetten. U kunt niet zomaar advertenties plaatsen of verhalen van patiënten delen zonder voorzorgsmaatregelen. Veel artsen zijn bang dat één foutje kan leiden tot boetes of reputatieschade, dus vermijden ze marketing helemaal.

✅ Oplossing: Gebruik duidelijke toestemmingsformulieren voor alles wat met patiëntgegevens te maken heeft en richt u op algemene, niet-identificeerbare content, zoals gezondheidstips of updates over de gemeenschap. Bewaar goedgekeurde berichten en patiëntveilige materialen in een centrale map, zodat iedereen weet wat veilig is om te gebruiken. Raadpleeg een juridisch adviseur om ervoor te zorgen dat al uw marketingactiviteiten aan de regels voldoen.

📖 Lees ook: Hoe u het gebruik van zorg kunt optimaliseren

3. Het maximale halen uit een limiet budget

Kleine praktijken hebben vaak een limiet aan middelen voor reclame en outreach. Deze limiet kan het voor kleine praktijken moeilijk maken om te concurreren met grotere zorgverleners die de online ruimte lijken te domineren. Zonder een plan loopt u het risico dat u uw middelen over te veel kanalen verspreidt.

✅ Oplossing: Concentreer u op een paar gebieden met een hoog rendement in plaats van alles nog te doen. Gebruik een eenvoudig ClickUp-dashboard om bij te houden waar uw nieuwe patiënten vandaan komen – of dat nu Google, verwijzingen of gemeenschapsevenementen zijn – zodat u meer kunt uitgeven aan wat werkt en minder aan wat niet werkt.

4. Feedback van patiënten effectief verzamelen en gebruiken

Feedback is een goudmijn voor het verbeteren van zorg en marketing, maar het kan gemakkelijk verloren gaan in e-mails, papieren formulieren of informele gesprekken. Zonder een systeem komen waardevolle inzichten misschien nooit terecht bij de mensen die er iets mee kunnen doen.

✅ Oplossing: Maak een kort, vriendelijk online formulier dat patiënten na hun bezoek kunnen invullen. Elk antwoord moet naar één plek worden gestuurd voor beoordeling, zodat niets over het hoofd wordt gezien en er snel follow-up kan plaatsvinden.

📖 Lees ook: Beste software voor projectmanagement in de gezondheidszorg

5. Content creëren die patiënten echt willen lezen

Educatieve content bouwt vertrouwen op en zet uw praktijk in de positie van een nuttige bron van informatie. Maar tussen klinische taken en dagelijkse werkzaamheden komt het aanmaken van content vaak onderop de lijst terecht. Zonder plan worden posts onregelmatig en mist u kansen om verbinding te maken met patiënten.

✅ Oplossing: Plan vooruit met een ClickUp-kalender met gezondheidstips, updates over de kliniek en seizoensgebonden herinneringen voor het hele jaar, voor efficiënt projectmanagement in de gezondheidszorg. Wijs het opstellen, controleren en plaatsen van berichten toe, zodat elk bericht een duidelijke eigenaar heeft, en gebruik automatisering om het proces gaande te houden zonder voortdurend te hoeven controleren. U kunt ook ClickUp Brain gebruiken om boeiende, toegankelijke content (tekst EN video) voor uw publiek te maken. U kunt ook externe AI-tools zoals ChatGPT, Claude en Gemini rechtstreeks vanuit uw ClickUp-werkruimte gebruiken!

📖 Lees ook: Hoe maak je een marketingplaybook?

Verward over marketing in de gezondheidszorg? ClickUp is uw remedie.

Marketing voor een zorgpraktijk is meer dan alleen maar meer patiënten binnenhalen. Het gaat om aanwezigheid, het opbouwen van vertrouwen en het creëren van een duurzame verbinding met uw gemeenschap.

Dat doet u door de juiste structuur te hanteren. Zo kunt u alle campagnes, posts en follow-ups op één plek organiseren zonder de kleine details uit het oog te verliezen.

Of u nu uw eigen medische marketingcampagne beheert of werkt met een betrouwbaar medisch marketingbureau, toegang tot actuele medische marketinginzichten en het toepassen van een effectieve digitale marketingstrategie zorgen ervoor dat uw inspanningen de juiste doelgroep bereiken en echte resultaten opleveren.

Met ClickUp kunt u alle campagnes, berichten en follow-ups op één plek organiseren, zodat u uw marketing dezelfde zorg en aandacht kunt geven als uw patiënten.

Het biedt u één centrale plek voor ideeën, taken en voortgang, zodat niets over het hoofd wordt gezien. Of u nu een driemaandelijkse campagne plant, reageert op beoordelingen van patiënten of lokale SEO-updates bijhoudt, alles staat op een plek waar uw team het kan zien en ernaar kan handelen.

Als u klaar bent om uw marketing net zo goed te verzorgen als uw patiënten, meld u dan vandaag nog aan bij ClickUp!