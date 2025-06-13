De 10 beste softwareprogramma's voor marketingresourcebeheer (MRM) in 2026

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Wat is marketingresourcebeheersoftware (MRM)?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "tekst": "Marketing Resource Management-software is ontworpen om het proces van het bijhouden en coördineren van alle onderdelen van uw marketingcampagnes te stroomlijnen. Dit omvat het beheer van alles, van uw marketingmiddelen tot het aanmaken van assets en prestatieanalyses. " } } ] }

Bent u op zoek naar de beste software voor marketingresourcebeheer (MRM) om uw campagnes te stroomlijnen en alles overzichtelijk te houden? Dan bent u hier aan het juiste adres.

Met steeds meer mensen, merkmiddelen en marketingkanalen om te beheren, hebt u meer nodig dan spreadsheets en losse tools. U hebt een centraal systeem nodig om al uw middelen te plannen, bij te houden en te beheren zonder chaos.

In deze gids hebben we 10 tools met hoge beoordelingen voor MRM voor u op een rijtje gezet die u kunnen helpen uw marketingactiviteiten te vereenvoudigen, de samenwerking te verbeteren en het maximale uit uw budget te halen. Of u nu een klein team bent of een grote onderneming, u vindt hier software die bij uw werkstroom past en mee kan groeien met uw behoeften.

💡 Pro-tip: Als je team voortdurend vraagt: "Waar is het nieuwste logo?" of "Welke versie van de briefing gebruiken we?", dan is het tijd om te investeren in een MRM-tool.

Waarom MRM-software nu belangrijker is dan ooit

Van moderne marketingteams wordt verwacht dat ze meer doen met minder – meer campagnes, meer content, meer platforms – zonder dat dit gepaard gaat met een enorme toename van tijd of budget. Dat is precies waarom software voor het beheer van marketingmiddelen een must-have is geworden. Het biedt teams een slimmere manier om al hun onderdelen – mensen, middelen, deadlines en prestatiegegevens – op één plek te beheren.

Met de juiste software voor het beheer van marketingmiddelen beschikt u over ingebouwd taakbeheer om werkzaamheden duidelijk toe te wijzen, een assetmanagementsysteem om uw merkbestanden overzichtelijk te houden en werkstroomautomatisering om sneller te werken zonder de controle te verliezen. Voeg daar rapportage, gebruikersbeheer, samenwerkingstools en veiligheid aan toe en u hebt een complete oplossing om uw marketingactiviteiten als een geoliede machine te laten draaien.

Simpel gezegd: MRM-software is niet langer alleen maar een 'nice-to-have' – het is de manier waarop moderne teams wendbaar, op één lijn en voorop blijven lopen.

De beste software voor het beheer van marketingmiddelen in één oogopslag

Tool Beste functies Het meest geschikt voor Prijzen ClickUp – Aanpasbare dashboards voor het bijhouden van middelen – Ingebouwde werklastweergave – Slimme sjablonen voor marketingwerkstroomen – Krachtige integraties (Slack, Zoom, Trello) Teams van elke grootte die op zoek zijn naar een flexibel, alles-in-één MRM-systeem Free Forever-abonnement voor onbepaalde tijd; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen. Adobe Campaign – Dynamische contentaanmaak – Beheer van multichannelcampagnes – Geïntegreerd met Adobe Analytics Grote ondernemingen die al Adobe-tools gebruiken Aangepaste prijzen Miro – Interactieve whiteboards voor het bedenken van ideeën – Sjablonen voor het organiseren van taken – Ingebouwde videoconferenties – Integratie van tools voor kleine teams Kleine teams die behoefte hebben aan een eenvoudige, visuele MRM-oplossing Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 8 per maand Papirfly – Krachtig systeem voor het beheer van digitale middelen – Zoeken op tags – Interactieve werkstroom voor campagne-uitvoering Middelgrote tot grote teams die zich richten op het beheer van merkmiddelen Aangepaste prijzen Kantata – Personeelsprognoses – Engine voor het matchen van vaardigheden – Krachtige tools voor automatisering van taken en werkstroom Teams die middelen en personeelsplanning gezamenlijk beheren Aangepaste prijzen Monday.com – Aangepaste borden en dashboards – Tijd- en taakregistratie – Samenwerkingsvriendelijke automatiseringen Kleine tot middelgrote bedrijven die behoefte hebben aan collaboratieve werkstroom voor marketing Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 8 per maand Wrike – Taak-tag voor verschillende afdelingen – Online redactie en goedkeuring – Aangepaste aanvraagformulieren voor managers Teams die op zoek zijn naar een aanpasbare MRM-oplossing met uitgebreide rapportage-mogelijkheden Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 9,80 per maand HubSpot Marketing Hub – Volledige CRM-integratie – Automatisering van e-mails en campagnes – Multi-touch-attributie voor het bijhouden van de ROI Bedrijven die op zoek zijn naar een compleet marketingecosysteem Betaalde abonnementen beginnen bij $ 890 per maand Brandfolder – AI-gestuurde tagging van middelen – Slimme CDN voor snellere levering – Gecentraliseerde werkruimte voor campagnes Grote teams die een enorme hoeveelheid merkmiddelen beheren Aangepaste prijzen MarcomCentral – Bijhouden van de vervaldatum van middelen – End-to-end werkstroombeheer – Ingebouwd platform voor inzichten Teams van ondernemingen die volledige controle nodig hebben over de levenscyclus van middelen Aangepaste prijzen

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam hanteert een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke productwaarde.

De 10 beste softwareprogramma's voor het beheer van marketingmiddelen

Laten we beginnen met het beste van de rest te onderscheiden. Hier is onze lijst met de beste software voor het beheer van marketingmiddelen.

1. ClickUp

Ga gratis aan de slag Brainstorm, plan en voer de marketingprogramma's van je team uit – van multichannelcampagnes tot wereldwijde gebeurtenissen en meer – met ClickUp

ClickUp onderscheidt zich als het ultieme platform voor marketingresourcebeheer en biedt een robuuste reeks functies waarmee marketingprofessionals hun werk kunnen plannen, uitvoeren en optimaliseren – allemaal op één plek.

Met ClickUp Task Management kunnen marketingteams elke campagne en elk te leveren resultaat organiseren, prioriteren en bijhouden. Wijs taken toe, stel deadlines in en visualiseer de voortgang in lijst-, bord- of kalenderweergaven, afgestemd op uw werkstroom.

Met ClickUp Docs kunt u campagnebriefings, contentkalenders en creatieve middelen centraliseren. Werk in realtime samen, sluit media in en houd alle projectdocumenten toegankelijk en georganiseerd.

Gebruik ClickUp Automations om repetitieve marketingtaken te automatiseren, zoals het toewijzen van werk, het bijwerken van statussen of het versturen van herinneringen, zodat uw team zich kan concentreren op strategie en creativiteit. Met ClickUp Dashboards kunt u KPI's, de voortgang van campagnes en de toewijzing van middelen monitoren. Hiermee kunt u gegevens visualiseren met aanpasbare widgets voor slimmere, snellere beslissingen.

Bekijk hoe marketingteams ClickUp-automatiseringen gebruiken 👇

Koppel ClickUp aan meer dan 1.000 tools, zoals Slack, Google Drive en HubSpot, om je marketingstack te stroomlijnen en al je werk te synchroniseren met ClickUp-integraties.

🧰 Meest geschikt voor: Teams van elke grootte die op zoek zijn naar een zeer aanpasbare, alles-in-één MRM-oplossing 👥 Teamgrootte: Kleine teams tot grote ondernemingen (1–1.000+ gebruikers) 💡 Ideale toepassing: Ideaal voor teams die op afstand of hybride werken en die multi-channel werkstroomcoördinatie overzichtelijk willen houden

✨ Beste functies

👍 Voordelen “ClickUp heeft mijn verwachtingen keer op keer overtroffen en ik raad het ten zeerste aan aan iedereen die op zoek is naar een veelzijdige en efficiënte tool voor projectmanagement.”

— G2-gebruiker

👎 Nadelen “Een uitdaging waar ik tegenaan ben gelopen, is het overweldigende aantal toekomstige functies dat op de roadmap staat… frequente updates… het kan soms moeilijk zijn om dit bij te houden.”

— G2-gebruiker

🟒 Prijzen

⭐ Beoordelingen op G2 en Capterra

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3.800 beoordelingen)

📣 Marketinginzicht: Geweldige campagnes ontstaan niet in silo's. Een gedeelde werkruimte helpt teams om samen te werken zonder elkaar voor de voeten te lopen.

2. Adobe Campaign

Adobe Campaign is een robuust platform voor campagnebeheer, ontwikkeld voor bedrijven die grootschalige, gepersonaliseerde marketingcampagnes uitvoeren. Het helpt teams bij het ontwerpen, automatiseren en versturen van berichten via e-mail, mobiel, web en meer – allemaal vanuit één interface.

U kunt doelgroepsegmenten beheren, complexe customer journeys creëren en prestaties bijhouden met behulp van realtime gegevens. Dankzij de integratie met Adobe Analytics en andere Adobe Experience Cloud-tools is het bijzonder krachtig voor ondernemingen die al gebruikmaken van het Adobe-ecosysteem.

Met drag-and-drop-werkstroomen, getriggerde berichten en geavanceerde targetingfuncties geeft Adobe Campaign marketingteams volledige controle over hun multichannelcampagnes, terwijl het helpt om consistentie en personalisatie op schaal te behouden. Het is het meest geschikt voor teams met complexe customer journeys en behoeften aan campagnes met een hoog volume.

🧰 Meest geschikt voor: middelgrote tot grote teams die campagnes via meerdere kanalen moeten coördineren 👥 Teamgrootte: middelgrote tot grote organisaties (50–1.000+ gebruikers) 💡 Ideaal gebruiksscenario: Uitstekend geschikt voor grote ondernemingen die gepersonaliseerde campagnes coördineren via e-mail, mobiel en het web

✨ Beste functies

Campagnewerkstroomen met slepen en neerzetten

Realtime bewerking en A/B-testen voor e-mails

Gecentraliseerde doelgroep- en profielgegevens

Diepe integratie met Adobe Analytics

👍 Voordelen“Adobe Campaign is zeer geschikt voor het opzetten of ontwerpen van multichannelcampagnes voor consumentenmarketing.”

— G2-gebruiker

👎 Nadelen“Kan af en toe wat haperen, maar is over het algemeen gebruiksvriendelijk.”

— G2-gebruiker

🟒 Prijzen

Aangepaste prijzen

⭐ Beoordelingen op G2 en Capterra

G2: 4,1/5 (352 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (165 beoordelingen)

💡 Pro-tip: Als je nog steeds tijdlijnen voor campagnes in spreadsheets bijhoudt, is het tijd om over te stappen op een tool die speciaal is ontwikkeld voor marketingteams.

3. Miro

Miro is een online whiteboard en platform voor visuele samenwerking dat is ontwikkeld om teams te helpen samen te brainstormen, plannen te maken en ideeën uit te voeren – ongeacht waar ze werken. Dankzij het oneindige canvas, de drag-and-drop-interface en de kant-en-klare sjablonen is het eenvoudig om complexe werkstroomen te organiseren, strategieën in kaart te brengen en interactieve vergaderingen in realtime te houden.

Miro kan worden geïntegreerd met populaire tools zoals Jira, Slack, Asana en Google Workspace om al je planning en content samen te brengen in één samenwerkingsruimte.

Teams kunnen live samenwerken, aantekeningen toevoegen, diagrammen maken en stemmen op ideeën – allemaal zonder het bord te verlaten. Of je nu een workshop op afstand organiseert, een marketingcampagne lanceert of een productroadmap opstelt, Miro maakt het hele proces boeiender, visueler en beter op elkaar afgestemd.

🰩 Meest geschikt voor: Teams die op zoek zijn naar een eenvoudige, visuele werkruimte voor het bedenken van ideeën en het maken van plannen 👥 Teamgrootte: Kleine tot grote teams (tot op niveau van de onderneming) 💡 Ideaal gebruiksscenario: Ideaal voor hybride teams die workshops of sessies voor sprintplanning op afstand organiseren

✨ Beste functies

Oneindig canvas met sjablonen die u kunt verslepen

Tools voor realtime samenwerking en stemmen

Ingebouwde tools voor videochatten en Whiteboard

Integraties met populaire project- en samenwerkingsapps

👍 Voordelen

“Het is intuïtief, flexibel en maakt samenwerken moeiteloos… Een onmisbare tool voor creatieve en sessies met hoge productiviteit!” — G2-gebruiker

👎 Nadelen

🟒 Prijzen

Gratis abonnement beschikbaar

Team: $ 8 per gebruiker per maand

Business: $ 16 per gebruiker per maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

⭐ Beoordelingen op G2 en Capterra

G2: 4,7/5 (meer dan 5.000 beoordelingen)

📦 Wist u dat? Een gecentraliseerde mediabibliotheek kan productievertragingen voorkomen, simpelweg door het heen-en-weer-gestuur over ontbrekende bestanden te verminderen.

4. Papirfly

Papirfly is een platform voor merkbeheer en contentcreatie dat is ontworpen om internationale teams te helpen op grote schaal consistent te blijven met het merk. Het combineert krachtig digitaal assetbeheer met aanpasbare sjablonen en ingebouwde werkstroom-processen, waardoor iedereen in uw team merkconforme content kan aanmaken zonder ontwerpkennis.

Papirfly maakt het eenvoudig om logo's, video's, presentaties en marketingmaterialen te centraliseren, terwijl versiebeheer en merkconsistentie in alle markten worden gewaarborgd. Dankzij de intuïtieve interface kunnen lokale teams wereldwijde campagnes aanpassen, wat tijd bespaart en de werkdruk voor creatieve teams vermindert.

Dankzij op rollen gebaseerde toegang en inzichten in het gebruik kunnen marketingleiders het aanmaken van content en de verdeling van middelen efficiënter beheren. Papirfly is ideaal voor ondernemingen met verspreide teams en helpt het merkbeheer te stroomlijnen zonder de uitvoering te vertragen.

🮚 Meest geschikt voor: Merken die behoefte hebben aan strakke controle en gemakkelijke toegang tot hun assetbibliotheek 👥 Teamgrootte: middelgrote tot grote ondernemingen (50–1.000+ gebruikers) 💡 Ideaal gebruiksscenario: Uitstekend geschikt voor internationale marketingteams die behoefte hebben aan merkconsistentie en gedecentraliseerde contentcreatie

✨ Beste functies

Gecentraliseerd beheer van digitale assets met AI-tagging

Tools voor het aanmaken van sjablonen die bij uw merk passen

Gestroomlijnde goedkeurings- en aanvraagwerkstroomen

Op rollen gebaseerde toestemmingen en analyses

👍 Voordelen

“Het aanpasbare assetmanagementsysteem van Papirfly heeft ons de flexibiliteit gegeven om onze interne assets te organiseren op een manier die voor ons team logisch is.” — G2-gebruiker

👎 Nadelen

“De sjabloon kan alleen in de ontwerpfase worden aangepast… waardoor er soms geen innovaties ontstaan.” — G2-gebruiker

🟒 Prijzen

Aangepaste prijzen

⭐ Beoordelingen op G2 en Capterra

G2: 4,5/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

📮ClickUp Insight: 16% van de managers heeft moeite met het integreren van updates uit meerdere tools in één samenhangende weergave. Wanneer updates verspreid zijn, besteed je uiteindelijk meer tijd aan het samenvoegen van informatie en minder tijd aan leidinggeven. Het resultaat? Onnodige administratieve lasten, gemiste inzichten en een gebrek aan afstemming. Met de alles-in-één werkruimte van ClickUp kunnen managers taken, documenten en updates centraliseren, waardoor ze minder tijd kwijt zijn aan administratieve rompslomp en de inzichten die er het meest toe doen naar voren komen, precies wanneer ze nodig zijn. 💫 Echte resultaten: Breng 200 professionals samen in één ClickUp-werkruimte, met behulp van aanpasbare sjablonen en tijdsregistratie om overheadkosten te verminderen en levertijden op meerdere locaties te verbeteren.

5. Kantata

Kantata (voorheen Mavenlink) is een PSA-platform (Professional Services Automation) dat is ontwikkeld om marketing- en servicegerichte teams te helpen hun mensen, projecten en winst op één plek te beheren. Het combineert resourceplanning, projecttracking, tijd- en onkostenbeheer en financiële prognoses om u volledig inzicht te geven in de capaciteit van uw team en de status van uw projecten.

Met Kantata kunt u de juiste mensen aan het juiste werk koppelen op basis van vaardigheden, beschikbaarheid en tijdlijnen, waardoor de bezettingsgraad en de leveringssnelheid worden verbeterd. Het biedt ook aangepaste dashboards, realtime rapportages en integraties met tools zoals Salesforce en QuickBooks. Of u nu interne campagnes of client-gerichte projecten beheert, Kantata houdt uw activiteiten gestroomlijnd en schaalbaar.

🧰 Meest geschikt voor: Teams die behoefte hebben aan gedetailleerde prognoses van middelen en het matchen van vaardigheden 👥 Teamgrootte: middelgrote tot grote teams (50–1.000+ gebruikers) 💡 Ideaal gebruiksscenario: Ideaal voor bureaus of teams die meerdere client-projecten en personeelszaken tegelijkertijd beheren

✨ Beste functies

Robuuste planning en prognoses

Taakafhankelijkheden en gantt-/kalenderweergaven

Tijd- en onkostenbijhouding

Klantenportaal en prestatiedashboards

👍 Voordelen

“Een van de opvallende functies is dat Kantata financiële rapportage naadloos kan koppelen aan de uitvoering van projecten.” — G2-gebruiker

👎 Nadelen

“Een punt dat voor verbetering vatbaar is, is de aangepaste versie van de rapportage.” — G2-gebruiker

🟒 Prijzen

Aangepaste prijzen

⭐ Beoordelingen op G2 en Capterra

G2: 4,2/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

🚧 Veelvoorkomend knelpunt: Wachten op goedkeuringen is een van de belangrijkste redenen waarom marketingprojecten vertraging oplopen. Slimme werkstroomen lossen dat op.

6. Monday.com

Monday.com is een flexibel platform voor werkbeheer dat is ontwikkeld om marketingwerkstroomen te stroomlijnen, van planning tot uitvoering. Met aanpasbare borden, gantt-weergaven en marketingspecifieke sjablonen centraliseert het contentkalenders, campagne-assets en goedkeuringen in één samenwerkingshub. Ingebouwde tools voor assetbeheer en annotaties helpen teams om bestanden moeiteloos te beoordelen en te delen.

Je vindt er ook automatiseringen die repetitieve taken verminderen, plus meer dan 200 integraties – waaronder HubSpot, Canva en Figma – om alle onderdelen van je marketingstack met elkaar te verbinden. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface en AI-aangedreven dashboards kun je budgetten, tijdlijnen en teamcapaciteit eenvoudig in realtime bijhouden.

Of u nu multichannelcampagnes voert of creatieve beoordelingen beheert, Monday.com zorgt voor transparantie en automatisering in het hart van uw marketingproces.

🧰 Meest geschikt voor: Kleine tot middelgrote teams met een grootte van 1 tot 10 personen die op zoek zijn naar een eenvoudig te configureren projecttracker 👥 Teamgrootte: Klein tot middelgroot (10–200 gebruikers) 💡 Ideaal gebruiksscenario: Perfect voor snelgroeiende teams die hun communicatie en voortgang willen centraliseren

✨ Beste functies

Aanpasbare borden met Kanban-/tabelweergaven

Eenvoudige automatisering-bouwer

Tijdsregistratie en grafische dashboards

Vriendelijke onboarding en responsieve ondersteuning

👍 Voordelen

“Het is eenvoudig om formulieren te maken voor zowel intern als extern gebruik en eenvoudige automatiseringen zijn heel gemakkelijk in te stellen.” — G2-gebruiker

👎 Nadelen

“E-mails en activiteiten kunnen worden verbeterd, omdat er soms vertraging optreedt.” — G2-gebruiker

🟒 Prijzen

Gratis abonnement (maximaal 2 zetels met 3 borden)

Basic: vanaf € 9 per gebruiker per maand

Standard, Pro, Enterprise: aangepaste prijzen

⭐ Beoordelingen op G2 en Capterra

G2: 4,7/5 (meer dan 12.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 6.000 beoordelingen)

📸 Eerlijk gezegd: als het meer dan 10 seconden duurt om de "final_final_v3"-versie van je logo te vinden, dan is je assetmanagement aan verbetering toe.

7. Wrike

Wrike is een veelzijdig platform voor werkbeheer dat is ontworpen om marketing- en creatieve teams te helpen complexe projecten overzichtelijk te beheren. Het biedt aanpasbare werkstroom-functies, Gantt-grafieken, tools voor redactie en goedkeuring, en realtime samenwerking.

Met Wrike kunnen teams gedetailleerde taakweergaven, afdelingsoverschrijdende tags en gestructureerde intakeformulieren maken – perfect voor gestandaardiseerde campagne-uitvoering. Door middelen en werklast bij te houden, houdt u de capaciteit onder controle, terwijl ingebouwde dashboards en rapportages in één oogopslag inzicht bieden.

Met meer dan 400 integraties – waaronder Salesforce, Adobe Creative Cloud en Microsoft – koppelt Wrike uw marketingtools naadloos aan elkaar. Hoewel er een leercurve is, ondersteunt het na installatie schaalbare activiteiten en een sterke teamcoördinatie.

🮚 Meest geschikt voor: Marketingteams die behoefte hebben aan geavanceerde aanpassing van projecten en rapportage 👥 Teamgrootte: middelgrote tot grote ondernemingen (20–1.000+ gebruikers) 💡 Ideale toepassing: Uitstekend geschikt voor complexe campagnes waarbij redactie en het nauwkeurig bijhouden van middelen nodig zijn

✨ Beste functies

Aangepaste werkstroom met ingebouwde functie voor redactie

Gantt-grafieken + overzicht van werklast/middelen

Cross-tagging en intakeformulieren voor structuur

Meer dan 400 integraties voor afstemming van de toolchain

👍 Voordelen

“De dashboards, rapporten en analysepanelen bieden ons de zichtbaarheid die we nodig hebben om de voortgang bij te houden, knelpunten te identificeren en sneller slimmere beslissingen te nemen.” — G2-gebruiker

👎 Nadelen

"Het loopt vaak traag en crasht bij hoge belasting" — G2-gebruiker

🟒 Prijzen

Gratis abonnement beschikbaar

Team: $ 9,80 per gebruiker per maand

Business: $ 24,80 per gebruiker per maand

Enterprise & Pinnacle: aangepaste prijzen

⭐ Beoordelingen op G2 en Capterra

G2: 4,5/5 (meer dan 3.000 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

📆 Leuk weetje: De term 'campagne' in marketing is afkomstig uit de militaire strategie, omdat marketing in veel opzichten een strijd om aandacht is.

8. HubSpot Marketing Hub

HubSpot Marketing Hub is een uitgebreid inbound marketingplatform dat is ontworpen om al uw marketinginspanningen – van e-mail en sociale media tot SEO en analytics – te bundelen bovenop hun robuuste CRM. Het stelt marketingteams in staat om eenvoudig e-mailcampagnes te ontwerpen, landingspagina's te bouwen, werkstroomautomatisering te implementeren, doelgroepen te segmenteren en prestaties te bijhouden.

Dankzij ingebouwde analyses, omzetattributie en AI-gestuurde rapportages krijgen teams inzicht in de effectiviteit van campagnes en de ROI. Diepe integraties met tools zoals Salesforce, Zoom en Shopify maken van HubSpot een centraal knooppunt voor alle marketingactiviteiten.

Het is ideaal voor groeiende teams en biedt flexibiliteit voor zowel B2B- als B2C-marketeers die hun activiteiten willen stroomlijnen en hun verkoop- en marketingdoelen op elkaar willen afstemmen. Dankzij de intuïtieve interface kunt u complexe campagnes opzetten zonder dat u daarvoor uitgebreide technische kennis nodig hebt.

🮚 Meest geschikt voor: Businessen die behoefte hebben aan een diepgaande integratie van CRM en marketing en aan leadattributie 👥 Teamgrootte: Kleine bedrijven tot grote ondernemingen (10–1.000+ gebruikers) 💡 Ideale toepassing: Perfect voor teams die lead nurturing willen automatiseren en prestaties willen bijhouden op een centraal platform

✨ Beste functies

Visuele e-mail- en landingspagina-bouwer

Geautomatiseerde werkstroom en leadscoring

Multi-touch-omzetattributie

Ingebouwde analyse- en rapportagedashboards

👍 Voordelen

“Dankzij het alles-in-één-platform kunnen we onze e-mailmarketing, content, sociale media en analyses efficiënt op één plek beheren, wat ons enorm veel tijd bespaart.” — G2-gebruiker

👎 Nadelen

“Het prijsmodel kan wat beperkend zijn naarmate je bedrijf groeit.” — G2-gebruiker

🟒 Prijzen

Gratis abonnement beschikbaar

Professional: $ 890/maand

Onderneming: $ 3.600/maand

⭐ Beoordelingen op G2 en Capterra

G2: 4,4/5 (meer dan 12.600 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

9. Brandfolder

Brandfolder is een krachtig platform voor digitaal assetbeheer dat marketingteams helpt bij het centraliseren, organiseren en wereldwijd verspreiden van merkmateriaal. Dankzij de AI-gestuurde tagging, robuuste ondersteuning voor metadata en slimme CDN-levering kunt u eenvoudig afbeeldingen, video's, documenten en meer vinden, bekijken en delen – allemaal vanuit één centrale hub.

Met geavanceerde versiebeheerfuncties, vervalregels en op rollen gebaseerde toestemmingen zorgt Brandfolder voor merkconsistentie en veiligheid op schaal. Het is ideaal voor verspreide teams, ondersteunt naadloze samenwerking en vereenvoudigt het wereldwijde beheer van assets. Eenvoudige integraties met tools zoals Creative Cloud en CMS-systemen stroomlijnen de werkstroom nog verder.

Brandfolder is ontworpen voor middelgrote tot grote ondernemingen en biedt een balans tussen geavanceerde functies en gebruiksvriendelijkheid, waardoor de implementatie van DAM soepeler en effectiever verloopt, zelfs voor gebruikers zonder technische kennis.

🮚 Meest geschikt voor: grote ondernemingen die omvangrijke, complexe bibliotheken met marketingmiddelen beheren 👥 Teamgrootte: middelgrote tot grote ondernemingen (100–1.000+ gebruikers) 💡 Ideale toepassing: Uitstekend geschikt voor verspreide marketingteams die behoefte hebben aan gecentraliseerde toegang tot en beheer van merkmiddelen

✨ Beste functies

AI-gestuurde metadatetagging en slim zoeken

Smart CDN voor snelle, veilige levering van content

Versiebeheer en werkstroom voor het verlopen van middelen

Op rollen gebaseerde toestemmingen en toegangscontroles voor gebruikers

👍 Voordelen

“Er zijn zoveel verschillende manieren om zoekresultaten te filteren en te analyseren.” — G2-gebruiker

👎 Nadelen

“Het gebruik van CI Hub is lastig en eerlijk gezegd vermijden we het. ” — G2-gebruiker

🟒 Prijzen

Aangepaste prijzen

⭐ Beoordelingen op G2 en Capterra

G2: 4,4/5 (meer dan 1.300 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

🟎🎯 Ouderwetse wijsheid: “De helft van het geld dat ik aan reclame uitgeef, is verspild…” Maar met de juiste tools weet u eindelijk welke helft.

10. MarcomCentral

MarcomCentral is een platform voor asset- en printbeheer op ondernemingsniveau, speciaal ontwikkeld voor grote organisaties die hun marketingmaterialen en automatisering willen centraliseren. Het biedt aanpasbare sjablonen voor zowel digitale als fysieke assets, compleet met werkstroomprocessen, print-on-demand-mogelijkheden en analyses om het gebruik en de vervaldatum van assets te monitoren.

MarcomCentral helpt marketingteams om content-silo's te elimineren door fieldteams, franchisenemers en partners via een portaal toegang te geven tot door het merk goedgekeurde middelen, die ze naar eigen inzicht kunnen aanpassen. Het systeem ondersteunt schaalbare activiteiten in verschillende regio's, waardoor merkconsistentie wordt gewaarborgd en de levering van materialen wordt versneld.

Met versiebeheer voor sjablonen en gestructureerde invoerformulieren stroomlijnt het complexe werkstroom met behoud van governance. Hoewel de installatie intensief kan zijn, blinkt MarcomCentral uit in gestructureerde, grootschalige marketingomgevingen.

🧰 Meest geschikt voor: Grote ondernemingen die behoefte hebben aan robuust beheer van gedrukte en digitale middelen 👥 Teamgrootte: middelgrote tot grote ondernemingen (100–1.000+ gebruikers) 💡 Ideaal gebruiksscenario: Uitstekend geschikt voor bedrijven die sjablonen willen standaardiseren en de verdeling van middelen naar wereldwijde teams willen automatiseren

✨ Beste functies

Aanpasbare sjablonen met print-on-demand

Geautomatiseerde goedkeurings- en intake-werkstroomen

Analyses van gebruik en vervaldatum van middelen

Merkportaal voor toegang voor medewerkers van de buitendienst en franchisenemers

👍 Voordelen

“Het platform is gebruiksvriendelijk en kan aan onze eisen worden aangepast.” — G2-gebruiker

👎 Nadelen

“Af en toe hebben onze gebruikers moeite met inloggen of het openen van de site.” — G2-gebruiker

🟒 Prijzen

Aangepaste prijzen

⭐ Beoordelingen op G2 en Capterra

G2: 4,1/5 (88+ beoordelingen)

Capterra: 5,0/5 (meer dan 25 beoordelingen)

📣 Real Talk: Samenwerken gaat niet alleen om chatten – het gaat erom dat je de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek hebt.

Kies de juiste software voor het beheer van marketingmiddelen voor uw team

Tools voor marketingresourcemanagement zijn van onschatbare waarde voor bedrijven die hun marketingaanwezigheid willen uitbreiden. Deze oplossingen bieden een scala aan functies, van geautomatiseerde werkstroom en taakbeheer tot analytische rapportages en het bijhouden van assets.

Elk MRM-platform heeft zijn eigen sterke en zwakke punten, dus het is belangrijk om ze allemaal te vergelijken voordat u een beslissing neemt.

Een manier om het onderzoeksproces te starten, is door deze MRM-software zelf eens uit te proberen. Met ClickUp krijg je toegang tot onze uitgebreide bibliotheek met marketingsjablonen, ons taakbeheersysteem en nog veel meer.

Meld u vandaag nog gratis aan om uw marketingmiddelen als een professional te beheren.