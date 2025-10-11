13 beste alternatieven voor Timetap voor eenvoudige afsprakenplanning

Nog niet zo lang geleden betekende het plannen van afspraken eindeloze e-mailwisselingen, drukke telefoonlijnen en krabbels op plakbriefjes. Dit systeem was zowel tijdrovend als vatbaar voor veel verwarring.

Toen kwamen tools zoals TimeTap, die het planningsproces vereenvoudigden met automatisering en eenvoudige online boekingen. Voor veel kleine bedrijven en providers verving het chaos door duidelijkheid.

Maar naarmate de verwachtingen van clients evolueerden, nam ook de behoefte aan flexibelere oplossingen met meer functies toe. Hoewel TimeTap betrouwbaar blijft, heeft het ook zijn beperkingen, zoals beperkte aangepaste opties en een gebrek aan geavanceerde functies voor werkbeheer.

Als u op zoek bent naar een soepelere, slimmere planningservaring, helpt deze lijst met alternatieven voor TimeTap u bij het vinden van een platform dat perfect aansluit bij de werkstroom van uw bedrijf.

13 TimeTap-alternatieven in één oogopslag

Laten we eens kort kijken naar elke tool om te zien waarom ze het overwegen waard zijn.

Naam van de tool Belangrijkste functies Beste voor Prijzen* ClickUp Geautomatiseerde werkstroom, geïntegreerd taak- en projectmanagement, realtime samenwerking, herinneringen, gedeelde kalenders Teams van elke grootte die op zoek zijn naar een alles-in-één app voor werkbeheer en planning met AI-agents en automatiseringen Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen Calendly Geautomatiseerde planning, kalender-integraties, soorten vergaderingen (één-op-één, groep, collectief, round robin) Freelancers en kleine teams die het plannen van vergaderingen willen vereenvoudigen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per maand Acuity Scheduling Aangepaste pagina's, geautomatiseerde herinneringen en follow-ups, intakeformulieren, clientbeheer Dienstverlenende bedrijven die op zoek zijn naar een client-vriendelijke boekingsapp Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per maand Setmore Online boekingspagina, planning van lessen en groepen, geautomatiseerde bevestigingen, beheer van personeelskalenders, integraties met Zoom Kleine bedrijven en start-ups die lessen of diensten aanbieden en een eenvoudige, gratis oplossing voor planning nodig hebben Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per maand SimplyBook. me Aangepaste boekingswebsite, lidmaatschaps- en pakketbeheer, online betalingen, sms-/e-mail herinneringen Bedrijven die op zoek zijn naar een merkgebonden, client-gerichte boekingssysteem met aangepaste mogelijkheden Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 9,90/maand TidyCal Eenvoudige vergaderlinks, kalender synchroniseren, eenmalige en terugkerende boekingen, geïntegreerde betalingen Zelfstandigen en kleine teams die op zoek zijn naar een effectieve tool voor het organiseren van hun kalender Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 29 Doodle Groepsplanning, polls, één-op-één boekingspagina's, kalenderintegraties Teams en professionals die vergaderingen of evenementen efficiënt moeten coördineren Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 14,95/maand Square Appointments Geïntegreerd kassasysteem, online reserveringen, automatische herinneringen, personeelsplanning Salons, spa's en service providers die planningfuncties met ingebouwde betalingsmogelijkheden nodig hebben Gratis abonnementen beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 29 per maand vCita Afspraken plannen, client-CRM, facturering en betalingen, automatische herinneringen Kleine bedrijven en consultants die planning willen combineren met tools voor clientbeheer Betaalde abonnementen beginnen bij $ 35 per maand Vagaro Afspraken plannen, POS en betalingsverwerking, marketingtools, clientbeheer Salons, spa's, fitnessstudio's en wellnessprofessionals die op zoek zijn naar een platform voor boekingen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 23,99/maand Mindbody Online reserveringen, clientbeheer, lesroosters, lidmaatschappen, marketingautomatisering Bedrijven in de gezondheids-, fitness- en wellnesssector die lessen, lidmaatschappen en terugkerende afspraken beheren Aangepaste prijzen Aanmelden Planning Geautomatiseerde sms-/e-mail herinneringen, online boekingspagina, client management, teamplanning Teams en organisaties die behoefte hebben aan betrouwbare planning met sterke communicatie en aanwezigheidsbeheer Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 600/site (jaarlijks gefactureerd) YouCanBookMe Aangepaste boekingspagina's, kalendersynchronisatie, tijdzone-detectie, geautomatiseerde notificaties Professionals en teams op afstand die vergaderingen plannen in verschillende tijdzones Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 9 per maand

Waarom kiezen voor alternatieven voor TimeTap?

Vraagt u zich af of het tijd is om verder te kijken dan wat TimeTap te bieden heeft? Hier zijn eerlijke, praktische redenen om een overstap te overwegen, zodat u snel kunt zien waar limieten uw werkstroom kunnen beïnvloeden.

Vereist extra tijd en moeite om in te stellen, omdat het meer middelenintensief is

Hiermee kunt u aangepaste formulieren, werkstroom en planningsregels grondig aanpassen, maar die flexibiliteit kan ook een steile leercurve betekenen

De mobiele ervaring voelt traag en onhandig aan, waardoor het beheren van afspraken onderweg minder efficiënt verloopt

de integratiemogelijkheden schieten tekort* als uw installatie afhankelijk is van nicheplatforms of geavanceerde automatiseringswerkstroom

Limiet het verzetten van afspraken ; er is weinig ruimte voor genuanceerd beleid dat zich aanpast aan specifieke client- of bedrijfsbehoeften

Moeite om de werklast van medewerkers, de prestaties per type afspraak of omzetpatronen bij te houden

Maakt elk uur back-ups, maar deze zijn niet altijd beschikbaar voor gebruikers. Zonder een degelijk handmatig back-upproces loopt u het risico op hiaten in het herstel van gegevens

Onvoldoende diepgang voor complexe planningsbehoeften zoals meerlaagse client-hiërarchieën, geavanceerde tag of integratie met CRM's

📚 Lees meer: De beste kalenders voor gedeelde kalenders om uw planning te stroomlijnen

De beste alternatieven voor TimeTap

Laten we nu eens nader kijken naar de functies, limieten en recensies van de gebruikers van elke tool.

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde. Hier vindt u een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

1. ClickUp (het beste voor zeer aanpasbare werkstroom voor afspraken)

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, vermindert werkversnippering door uw intakeformulieren, boekingen, teamkalenders, werklastbeheer en geautomatiseerde herinneringen te combineren in één gebruiksvriendelijke interface.

Personaliseer uw intake-proces met de robuuste functies van ClickUp Formulieren

Via ClickUp Formulieren kunt u gegevens verkrijgen zoals de naam, contactinformatie, gewenste datum en tijd, type dienst, locatie, enz. De layout, kleuren, thema's, velden en knoppen van het formulier zijn volledig aanpasbaar aan de behoeften van uw professionele diensten.

Bovendien kunnen de reacties op formulier worden omgezet in individuele taken binnen ClickUp-taak, zodat alle informatie zonder handmatige invoer in uw systeem wordt opgeslagen.

Plan de perfecte agenda op basis van uw boekingen en de beschikbaarheid van uw team met de ClickUp-kalender

Met ClickUp Calendar kan uw team boekingen bekijken in dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse weergaven met kleur. Dankzij de zij-aan-zijweergave van de agenda's van alle leden wordt het eenvoudig om afspraken gelijkmatig te verdelen en snel vrije plekken voor nieuwe afspraken te vinden.

U kunt beschikbare tijden instellen en niet-werkuren blokkeren en vervolgens de kalenderlink delen met clients om hen te helpen een geschikt tijdstip te vinden.

ClickUp Brain is volledig geïntegreerd met de kalender, beveelt optimale tijdvakken aan, automatiseert het blokkeren van tijd, wijst boekingen toe aan teamleden en zorgt ervoor dat uw agenda in balans blijft – geen dubbele boekingen of gemiste afspraken meer.

Om het aantal no-shows te minimaliseren, stuurt ClickUp Reminders clients en team op vooraf ingestelde tijdstippen vóór de afspraak een herinnering.

Gebruik ClickUp herinneringen om ervoor te zorgen dat u nooit meer een afspraak of team vergadering mist

U kunt bijvoorbeeld een herinnering instellen voor 30 minuten voor een consult of 1 uur voor een teamvergadering. Deze herinneringen kunnen worden aangepast met specifieke berichten, bijlagen of links om ervoor te zorgen dat alle informatie met betrekking tot de afspraak wordt doorgegeven.

Wilt u snel antwoord op vragen over uw agenda zonder uw kalender te hoeven raadplegen? Vraag het gewoon aan ClickUp Brain of uw vooraf ingestelde Answers Agent.

De beste functies van ClickUp

vereenvoudigde planning: *integreer uw Google- en Outlook-kalender met ClickUp Kalender voor een totaalweergave van al uw taken, vergaderingen en toewijzingen

Geautomatiseerde processen: Stel automatische herinneringen in voor aankomende afspraken, follow-up-e-mails na vergaderingen of statusupdates voor clients met behulp van Stel automatische herinneringen in voor aankomende afspraken, follow-up-e-mails na vergaderingen of statusupdates voor clients met behulp van ClickUp Automatisering

gecentraliseerde documentatie: *Sla contracten, richtlijnen en client-aantekeningen op in gezamenlijke documenten die aan elke afspraak zijn gekoppeld met ClickUp Docs

agentische werkstroom*: gebruik vooraf gebouwde agents in ClickUp of ontwerp aangepaste agents om veelgestelde vragen van clients te beantwoorden, taken aan de juiste persoon toe te wijzen of automatisch herplanning of annuleringen af te handelen

Capaciteit: Schakel over naar de Schakel over naar de ClickUp Werklastweergave om de beschikbaarheid van uw team te controleren voordat u afspraken toewijst

actiegerichte vergaderingen: *Concentreer u beter tijdens uw online vergaderingen, wetende dat ClickUp AI Notetaker automatisch transcripties en follow-ups deelt

Limieten van ClickUp

Voor nieuwe gebruikers kan de installatie en onboarden even duren voordat alles soepel verloopt

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.500 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Hier is een recensie van G2:

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is hoe aanpasbaar en flexibel het is. Ik kan het precies zo instellen als ik wil, of dat nu met eenvoudige takenlijsten is of met gedetailleerde werkstroom met automatisering, afhankelijkheden en dashboard. Het houdt alles op één plek bij – projecten, documenten, communicatie en zelfs tijdsregistratie – zodat ik niet tussen meerdere tools hoef te schakelen. Ik waardeer ook de intuïtieve interface en de constante updates die nieuwe functies toevoegen zonder het te ingewikkeld te maken. Het is krachtig genoeg voor complexe projecten, maar toch gemakkelijk te gebruiken voor mijn team.

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is hoe aanpasbaar en flexibel het is. Ik kan het precies zo instellen als ik wil, of dat nu is met eenvoudige taaklijsten of door gedetailleerde werkstroom te bouwen met automatiseringen, afhankelijkheden en dashboards. Het houdt alles op één plek bij – projecten, documenten, communicatie en zelfs tijdsregistratie – zodat ik niet tussen meerdere tools hoef te schakelen. Ik waardeer ook de intuïtieve interface en de constante updates die nieuwe functies toevoegen zonder het te ingewikkeld te maken. Het is krachtig genoeg voor complexe projecten, maar toch gemakkelijk te gebruiken voor mijn team.

2. Calendly (het beste voor moeiteloze, op links gebaseerde planning)

via Calendly

Calendly is een planningsplatform waarmee u precies kunt bepalen wanneer en hoe mensen een afspraak met u kunnen maken. U kiest uw uren, bepaalt de duur van elke vergadering en kunt zelfs bufferzones inbouwen. Voordat de beschikbaarheid wordt getoond, controleert het al uw gekoppelde kalenders: Google, Outlook, iCloud en Exchange.

U kunt verschillende soorten afspraken instellen, zoals een korte check-in van 15 minuten, een client chat van 45 minuten of een team sessie. Bent u van plan een groepsevenement te organiseren? Calendly regelt de aanmeldingen en limiet het aantal deelnemers.

Met deze tool kunt u verschillende schema's maken voor verschillende soorten gebeurtenissen, zoals client-gesprekken op weekdagen en teamvergaderingen alleen in de ochtend. Dankzij de ingebouwde automatisering kunt u voorafgaand aan de vergadering herinneringen (e-mail of sms) versturen en na afloop bedankjes of feedbackverzoeken sturen.

De beste functies van Calendly

Gebruik 'Vergadering Polls' om deelnemers te laten stemmen op hun voorkeursuren voordat u de vergadering bevestigt

Integreer 'Calendly Routing' om bezoekers naar specifieke pagina's te sturen op basis van antwoorden op formulier of bronlinks

Krijg overal toegang tot de tool met de Calendly-browser-extensie

Bundel de beschikbaarheid van uw team om meer boekingsopties aan te bieden

Beheer uw agenda en pas uw beschikbaarheid onderweg aan met een speciale app voor mobiele apparaten

Limieten van Calendly

Vereist een tool van een derde partij voor de daadwerkelijke vergadering, aangezien het geen ingebouwde conferencingfunctie heeft

Prijzen van Calendly

Free

Standaard: $ 12/maand per gebruiker

teams: *$ 20/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Calendly

G2: 4,7/5 (meer dan 2400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3900 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Calendly?

Hier is een recensie van G2:

Het is ongelooflijk gebruiksvriendelijk, waardoor het eenvoudig is om uw agenda in te stellen en te beheren. U kunt uw beschikbaarheid en soorten vergaderingen aangepast en zelfs buffertijden tussen vergaderingen toevoegen.

Het is ongelooflijk gebruiksvriendelijk, waardoor het eenvoudig is om uw agenda in te stellen en te beheren. U kunt uw beschikbaarheid en soorten vergaderingen aangepast en zelfs buffertijden tussen vergaderingen toevoegen.

3. Acuity Scheduling (het beste voor dienstverlenende bedrijven met complexe boekingsbehoeften)

via Acuity Scheduling

Als het gaat om het beheren van boekingen, kunt u met Acuity Scheduling de beschikbaarheid op een zeer gedetailleerd niveau afstemmen door tijdzones aan te passen, sessies aan specifieke medewerkers toe te wijzen of tijd te blokkeren voor bepaalde soorten afspraken.

Naast het toevoegen van beschikbaarheid per afspraaktype, kunt u ook instellingen instellen over hoe ver van tevoren client kunnen boeken of hoe laat ze kunnen annuleren/verzetten.

Voor bedrijven in de wellness- of gezondheidszorgsector zorgt HIPAA-conforme planning voor een veilige omgang met gevoelige informatie. Met aanpasbare intakeformulieren voor clients kunt u precies vastleggen wat u nodig hebt, van medische geschiedenis tot vragen, voordat de sessie begint.

De beste functies van Acuity Scheduling

Laat clients meerdere sessies boeken in één afrekenproces

Voeg een reserveringswidget rechtstreeks toe aan uw website of Facebook-pagina

Accepteer betalingen op het moment van boeken met Stripe-, Square- of PayPal-integraties

Genereer gedetailleerde rapportage over omzet en planning voor het bijhouden van prestaties

Beheer clients, houd uw kalender bij en accepteer betalingen met een mobiele app

Limieten van Acuity Scheduling

Hoewel er standaard boekingsprocessen en omzetrapportage bestaan, ontbreken geavanceerde analyses zoals cohortbijhouden of diepgaande conversiestatistieken

Prijzen van Acuity Scheduling

Gratis proefversie

Starter: $20/maand

Standaard: $34/maand

Premium: $ 61/maand

onderneming: *Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 5700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Acuity Scheduling?

Hier is een recensie van G2:

De klantgerichte weergave is gemakkelijk te gebruiken voor klanten om hun eigen afspraaktijden te kiezen. Ik vind het prettig dat Acuity afspraken probeert te groeperen. Het stelt ons ook in staat om in te stellen dat we slechts een bepaald nummer van een bepaald type afspraak in een bepaalde week willen (voorbeeld: niet meer dan 4 nieuwe klantconsulten per week).

De klantgerichte weergave is gemakkelijk te gebruiken voor klanten om hun eigen afspraaktijden te kiezen. Ik vind het prettig dat Acuity afspraken probeert te groeperen. Het stelt ons ook in staat om in te stellen dat we slechts een bepaald nummer van een bepaald type afspraak in een bepaalde week willen (voorbeeld: niet meer dan 4 nieuwe klantconsulten per week).

4. Setmore (het beste voor kleine bedrijven die een geïntegreerde betalingsverwerking willen)

via Setmore

Setmore biedt u een drag-and-drop-interface om uw sessies te ordenen, ze in overzichtelijke categorieën te groeperen en ze te herschikken wanneer er iets verandert. Elk teamlid krijgt een eigen agenda en boekingslink waar ze een lijst met al hun dienstenaanbod kunnen vermelden met details zoals duur en prijs, enz.

Om online reserveringen te vergemakkelijken, kunt u een knop 'Nu reserveren' toevoegen aan uw socialemediapagina's of QR-codes genereren voor flyers, posters of bonnen.

De tool kan in verschillende zakelijke instellingen worden gebruikt: opleidingsinstituten kunnen groepslessen en workshops plannen, terwijl privé-consultants 1-op-1-sessies online of persoonlijk kunnen boeken.

De beste functies van Setmore

Organiseer direct videovergaderingen door verbinding te maken met Zoom, Teleport of Google Meet

Verkoop lessen en workshops online die groepsboekingen ondersteunen voor meerdere deelnemers

Krijg ondersteuning voor meerdere locaties om franchises of bedrijven met meerdere vestigingen te ondersteunen

Accepteer online betalingen via integraties met Square, Stripe en PayPal

Synchroniseer met Google Agenda om realtime updates op uw mobiele apparaat te ontvangen

Limieten van Setmore

Het toewijzen van personeel en middelen aan specifieke vertakkingen kan voor grotere organisaties tijdrovend zijn

Prijzen van Setmore

Free

Pro: $12/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Setmore

G2: 4,5/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (950+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Setmore?

Hier is een recensie van Capterra:

Ik vind het fijn dat ik mijn clients een eenvoudige link kan sturen om te boeken. Zo worden al hun gegevens voor mij opgeslagen en krijgen zowel ik als mijn clients herinneringen voor de planning. De prijzen voor Setmore zijn zeer redelijk voor een kleine ondernemer.

Ik vind het fijn dat ik mijn clients een eenvoudige link kan sturen om te boeken. Zo worden al hun gegevens voor mij opgeslagen en krijgen zowel ik als mijn clients herinneringen voor de planning. De prijzen voor Setmore zijn zeer redelijk voor een kleine ondernemer.

📮 ClickUp Insight: 45% van de respondenten van onze enquête blokkeert van tevoren tijd om zich te concentreren. Dit toont aan dat men zich steeds meer bewust wordt van het feit dat diep werk moet worden ingepland en niet zomaar moet worden gedaan wanneer het uitkomt. AI-tools kunnen u helpen bij het kiezen van optimale momenten in uw agenda, waarop u zich zonder onderbrekingen kunt concentreren. Vraag ClickUp Brain gewoon om tijd te blokkeren; het analyseert automatisch uw dag en plant die concentratiesessie in. 📆

Met SimplyBook.me kunt u uw eigen voor mobiel geoptimaliseerde boekingswebsite hosten of boekingswidgets in uw bestaande site integreren.

Het heeft ingebouwde marketingtools die helpen om clients te behouden en de omzet te verhogen, naast eenvoudige afspraken met kortingsbonnen, cadeaubonnen, lidmaatschappen en loyaliteitssystemen.

U krijgt ook een handige functie 'Boeking goedkeuren', waarmee u boekingen handmatig kunt controleren en goedkeuren voordat u ze bevestigt. Wanneer een dienst apparatuur, personeel en ruimtes vereist, worden afspraken alleen bevestigd als alle benodigde middelen beschikbaar zijn.

SimplyBook. me beste functies

Automatiseer e-mails, sms-herinneringen, annuleringen en berichten over het verzetten van afspraken om het aantal no-shows te verminderen

Accepteer online betalingen en aanbetalingen om de veiligheid van boekingen te garanderen

Profiteer van native integratie met accounttools, zoals QuickBooks, FreshBooks en Xero, voor het synchroniseren van transacties

Maak groepsboekingen (lessen of gebeurtenissen) mogelijk waarbij meerdere clients hetzelfde tijdvak kunnen boeken, met controle op capaciteit

Limiet van SimplyBook.me

Ontbreekt native integratie met online conferencing tools, wat een nadeel kan zijn voor bedrijven die virtuele vergaderingen nodig hebben

Prijzen van SimplyBook.me

Free

Basis: $11,50/maand per gebruiker

Standaard: $34,75/maand per gebruiker

Premium: $69,60 per maand per gebruiker

(Prijzen omgerekend van euro naar USD)

SimplyBook. me beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over SimplyBook.me?

Hier is een recensie van Capterra:

Ik ben erg tevreden over Simplybook.me. Het is een eenvoudig boekingsplatform en precies wat ik zocht. Het heeft ook de meeste functies die ik wilde.

Ik ben erg tevreden over Simplybook.me. Het is een eenvoudig boekingsplatform en precies wat ik zocht. Het heeft ook de meeste functies die ik wilde.

🌟 Bonus: Met Talk to Text van ClickUp Brain MAX kunt u afspraakgegevens rechtstreeks dicteren in de ClickUp-kalender, ClickUp-taak en documenten. Met alleen spraakinvoer plant de AI automatisch uw vergaderingen opnieuw in, stelt herinneringen in, past prioriteiten aan en wijst taken toe. Leg ideeën vast, deel instructies en krijg dingen vier keer sneller klaar met Talk to Text in ClickUp Brain MAX

6. TidyCal (het beste voor budgetvriendelijke planning met levenslange toegang)

via TidyCal

Als u op zoek bent naar online planningssoftware met een gebruiksvriendelijk ontwerp dat dingen eenvoudig houdt zonder u te overweldigen met onnodige functies, dan is TidyCal een goede keuze.

Het idee is simpel: stel uw beschikbaarheid in, deel uw link en laat clients of collega's een tijdstip kiezen. Dit platform kan tot 10 kalenders (Google, Outlook, Apple) koppelen. Dankzij de flexibiliteit kunt u verschillende soorten vergaderingen aanmaken, zoals korte check-ins of langere consultaties, en deze een aangepaste duur toewijzen.

U kunt ook vergaderlinks genereren voor Zoom, Google Meet en Microsoft Teams. Als u voor internationale klanten werkt, is de slimme detectie van de tijdzone van TidyCal erg handig.

De beste functies van TidyCal

Voeg buffers toe tussen vergaderingen en stel dagelijkse limiet-instellingen in om overbelasting te voorkomen

Gebruik de round-robin-methode voor de verdeling van binnenkomende vergaderingen over verkoopmedewerkers of ondersteuningsmedewerkers

Maak aparte soorten gebeurtenissen (consult van 15 minuten, strategisch gesprek van 1 uur), elk met hun eigen duur, buffertijd, limiet, enz.

Bied verschillende opties voor vergaderlocaties per boekingstype aan

Exporteer boekingsgegevens naar CSV-bestanden voor gebruik in uw andere tools

Limieten van TidyCal

Sommige gebruikers rapporteren problemen met het synchroniseren van de kalender, vooral wanneer gebeurtenissen elkaar overlappen

Prijzen van TidyCal

Free

Individueel abonnement: $29 (eenmalige betaling)

Agency Plan: $79 (eenmalige betaling)

Beoordelingen en recensies van TidyCal

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,7/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over TidyCal?

Hier is een recensie van Capterra:

TidyCal was eenvoudig in te stellen. Ook was het heel eenvoudig om een betalingsverwerker te integreren om betaalde vergaderingen te kunnen houden. Over het algemeen een geweldige tool.

TidyCal was eenvoudig in te stellen. Ook was het heel eenvoudig om een betalingsverwerker te integreren om betaalde vergaderingen te kunnen houden. Over het algemeen een geweldige tool.

📚 Lees meer: Veelvoorkomende problemen bij het plannen en hoe u deze kunt oplossen

7. Doodle (het beste voor het coördineren van vergaderingen van groepen en polls)

via Doodle

Doodle helpt bij het coördineren van vergaderingen, van korte één-op-één-gesprekken tot grotere groepssessies. Op het platform kunt u uw beschikbaarheid instellen en een eenvoudige link delen, zodat genodigden een tijdstip kunnen kiezen dat hen werk schikt.

Deze online vergadertool houdt uw kalender gesynchroniseerd, zodat zodra een tijdslot is geboekt, uw beschikbaarheid automatisch wordt bijgewerkt. Het helpt conflicten en verwarring te voorkomen, zelfs bij terugkerende vergaderingen of drukke organisaties in verschillende tijdzones.

Er is ook een functie 'Boeken namens' waarmee assistenten en recruiters vergaderingen voor iemand anders kunnen plannen zonder op hun bevestiging te hoeven wachten.

De beste functies van Doodle

Pas tijden automatisch aan voor deelnemers in verschillende tijdzones, zodat handmatige conversiefouten worden voorkomen

Voeg aangepaste branding toe, zoals logo, achtergrond, kleur, enz. , voor uw pagina's en polls

Synchroniseer met Google Agenda, Microsoft Outlook / Office 365, iCloud, enz. om de beschikbaarheid nauwkeurig bij te houden en dubbele boekingen te voorkomen

Vereenvoudig groepsplanning door deelnemers te laten stemmen op hun voorkeurstijdstippen voor vergaderingen

Limieten van Doodle

Geen ingebouwde CRM of diepgaande automatisering van de werkstroom in vergelijking met sommige alternatieven voor Doodle

Prijzen van Doodle

Free

Pro: $14,95/maand per gebruiker

Team: $19,95/maand per gebruiker

onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Doodle

G2: 4,4/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Doodle?

Hier is een recensie van G2:

Ik vind het leuk dat Doodle veel mensen in staat stelt om samen te werken en samen te komen, ongeacht hun verschillende agenda's.

Ik vind het leuk dat Doodle veel mensen in staat stelt om samen te werken en samen te komen, ongeacht hun verschillende agenda's.

💡 Pro-tip: De AI-agents van ClickUp AI kunnen uw afsprakenplanning en clientbeheerprocessen verbeteren. geautomatiseerde planning en herinneringen:* Aangepaste Agents houden afspraakverzoeken bij en sturen automatisch bevestigingen, herinneringen of follow-ups naar clients, waardoor handmatig werk wordt verminderd en het aantal no-shows tot een minimum wordt beperkt

dagelijkse/wekelijkse overzichten:* vooraf ingestelde agents plaatsen dagelijkse of wekelijkse rapporten in het kanaal of de lijst van uw team, met een overzicht van aankomende afspraken, voltooide sessies en openstaande follow-ups

Directe antwoorden voor clients en teams: Answers Agents in chatkanalen reageren direct op veelgestelde vragen door te zoeken in de taken, documenten en chats van uw werkruimte

aangepaste workflowautomatisering*: aangepaste agents trigger acties op basis van specifieke voorwaarden, zoals het escaleren van urgente verzoeken, het toewijzen van taken of het automatisch bijwerken van afspraakstatus

AI-gestuurde taakverdeling en prioritering: Autopilot Agents wijst nieuwe afspraken automatisch toe aan beschikbare teamleden en geeft prioriteit aan urgente boekingen

8. Square Appointments (het meest geschikt voor bedrijven die ook POS-integratie nodig hebben)

via Square Appointments

Square Appointments is planningssoftware die is ontworpen voor bedrijven die een eenvoudige, betrouwbare tool willen om hun activiteiten te beheren. Het platform synchroniseert uw kalenders, personeelsroosters en client gegevens. Elke medewerker krijgt zijn eigen kalender, maar alles blijft automatisch synchroniseerd.

U krijgt ook een duidelijke weergave van uw clients, zodat u altijd weet wie er komt en welke diensten ze hebben gebruikt. Dit maakt het gemakkelijker om personeelsbezetting, prijzen en promoties te plannen.

Wanneer iemand een afspraak annuleert of niet komt opdagen, kunt u wachtlijsten instellen om de plek snel op te vullen.

De beste functies van Square Appointments

Combineer planning met betalingsverwerking om afspraken en transacties op één plek te beheren

Laat klanten rechtstreeks vanaf uw website boeken met een widget

Automatiseer herinneringen via e-mail en tekst om het aantal no-shows te verminderen en de naleving van afspraken te verbeteren

Stel specifieke toestemming in voor medewerkers om toegang tot functies en informatie binnen het platform toe te staan of te beperken

Beheer agenda's voor meerdere locaties, kalenders en tijdzones

Limiet van Square Appointments

Hoewel Square Appointments goed integreert met andere Square-services, kan de integratie met applicaties van derden buiten het Square-ecosysteem een limiet hebben

Prijzen van Square Appointments

Free

Plus: $49/maand per locatie

Premium: $ 149/maand per locatie

Pro: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Square Appointments

G2: 4,3/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 230 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Square Appointments?

Hier is een recensie van Capterra:

Mijn algehele ervaring met Square Appointments was erg prettig, omdat mijn clients mij heel gemakkelijk rechtstreeks via Google konden boeken. Als u een nieuwe eigenaar bent, maak dan gebruik van Square Appointments om uw leven een stuk gemakkelijker te maken.

Mijn algehele ervaring met Square Appointments was erg prettig, omdat mijn clients mij heel gemakkelijk rechtstreeks via Google konden boeken. Als u een nieuwe eigenaar bent, maak dan gebruik van Square Appointments om uw leven een stuk gemakkelijker te maken.

9. vCita (het beste voor het combineren van planning met clientbeheer)

via vcita

Als u regelmatig met clients communiceert, helpt vcita u om de communicatie met clients, afspraken, documenten en betalingsgeschiedenis te centraliseren.

Deze software voor kleine bedrijven kan afspraakbevestigingen, herinneringen, follow-ups en betalingsherinneringen voor onbetaalde facturen automatiseren. Het is ook eenvoudig om op triggers gebaseerde automatiseringen (bijv. verjaardagsaanbiedingen) in te stellen om clients te betrekken en herhalingsaankopen te stimuleren.

De ingebouwde analyses gaan verder dan standaard planningsrapportage. U kunt zien welke diensten het vaakst worden geboekt, welke clients terugkomen en hoe de inkomsten zich in de loop van de tijd ontwikkelen.

Voor bedrijven in gereguleerde sectoren biedt de tool HIPAA-compliance en Business Associate Agreements (BAA), die van cruciaal belang zijn voor privacy en naleving van de wetgeving.

de beste functies van vcita

Maak wachtlijsten voor volle agenda's en gebruik de RSVP-functies voor gebeurtenissen waar veel vraag naar is

Voeg de online planningswidget toe aan uw website voor eenvoudige afspraakboekingen en betalingen

Upload en deel bestanden, contracten, vragenlijsten of documenten met clients via het client portal

Maak meerdere personeelsaccounts aan, elk met hun eigen schema's, afspraken, berichten en toestemming

Leg leads rechtstreeks vanuit Facebook Messenger vast en integreer ze in uw CRM

limiet van vcita

Mist geavanceerde kalenderbeheerfuncties voor complexe planningen

prijzen van vcita

Basis: $35/maand per gebruiker

Zakelijk: $ 65/maand per gebruiker

Platinum: $ 110/maand per gebruiker

vcita beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 270 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over vcita?

Hier is een recensie van G2:

Als iemand die veel verschillende taken heeft bij het runnen van mijn bedrijf, vind ik het ontzettend handig om tools voor planning, client management, facturering en marketing allemaal op één plek te hebben. De nieuwe AI-functies hebben me eerlijk gezegd verrast met hoe intuïtief ze zijn. Ik vind het geweldig hoe ze antwoorden suggereren en me helpen om snel boeiende marketing content te schrijven.

Als iemand die veel verschillende taken heeft bij het runnen van mijn bedrijf, vind ik het ontzettend handig om tools voor planning, client management, facturering en marketing allemaal op één plek te hebben. De nieuwe AI-functies hebben me eerlijk gezegd verrast met hoe intuïtief ze zijn. Ik vind het geweldig hoe ze antwoorden suggereren en me helpen om snel boeiende marketingcontent te schrijven.

📚 Lees meer: Gratis schattige kalendersjablonen om stijlvol georganiseerd te blijven

10. Vagaro (het beste voor bedrijven in de schoonheids-, wellness- en fitnessbranche)

via Vagaro

Vagaro is een bedrijfsbeheerplatform dat afspraakboekingen, kalenderbeheer, client-databases, betalingen, voorraadbijhouden en marketing combineert in één interface.

Voor bedrijven met meerdere vestigingen kunnen klantgegevens, lidmaatschappen, cadeaubonnen en pakketten tussen locaties worden gedeeld voor een naadloze ervaring voor clients. Eigenaren kunnen ook eenvoudig de prestaties, commissies en roosters van medewerkers in alle vestigingen bijhouden.

De tool heeft ook een ingebouwd kassasysteem voor het accepteren van betalingen en een afrekeninfrastructuur die gesplitste betalingen en 'nu kopen, later betalen'-opties ondersteunt.

De beste functies van Vagaro

Krijg toegang tot marketingtools zoals geautomatiseerde e-mail- en sms-campagnes, aangepaste promoties, dagelijkse aanbiedingen, kortingscodes, enz.

Sluit boekingswidgets rechtstreeks in op uw websites of socialemedia pagina's voor online planning

Integreer met QuickBooks, Xero en Gusto voor een naadloze accountancy en salarisadministratie

Stuur herinneringen naar uw team en uw clients om het aantal no-shows te verminderen

Limieten van Vagaro

De tool ondersteunt geen meertalige ondersteuning en de gebruikersinterface kan voor beginners nogal verwarrend zijn

Prijzen van Vagaro

Free

Eén locatie: $ 23,99/maand per gebruiker

Meerdere locaties: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Vagaro

G2: 4,6/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Vagaro?

Hier is een recensie van G2:

Ik vind het geweldig hoe Vagaro functie en werkstroom combineert: het houdt planningen, SOAP-aantekeningen en client-gegevens allemaal op één plek bij zonder dat het onhandig aanvoelt.

Ik vind het geweldig hoe Vagaro functionaliteit en werkstroom combineert: het houdt planningen, SOAP-aantekeningen en client-gegevens allemaal op één plek bij zonder dat het onhandig aanvoelt.

11. Mindbody (het beste voor het beheren van lessen en lidmaatschappen)

via Mindbody

Mindbody is speciaal ontwikkeld voor wellness-, fitness- en schoonheidsdiensten en regelt alles, van grote aantallen afspraken tot complexe lesroosters, lidmaatschappen, workshops en gebeurtenissen.

Het helpt uw bedrijf ook om ontdekt te worden via de Mindbody-app, websitewidgets, ClassPass en partnernetwerken zoals Google en sociale media, zodat nieuwe clients u gemakkelijk kunnen vinden.

De AI-aangedreven assistent van de tool behandelt 24/7 gemiste oproepen, afspraakverzoeken en vragen van clients. Dit zorgt ervoor dat er geen potentiële boekingen of leads verloren gaan, zelfs buiten kantooruren.

De beste functies van Mindbody

Upload veilige, vooraf opgenomen wellness-sessies en deel ze rechtstreeks met clients met behulp van de Virtual Wellness-tools van Mindbody

Maak klassikale boekingen op basis van 'wie het eerst komt, het eerst maalt' mogelijk met Pick-a-Spot, zodat clients hun favoriet plek kunnen kiezen in groepsfitness sessies

Automatisering van marketing met tekst-berichten en bulk-e-mails

Krijg franchise-achtige controles voor bedrijven die op meerdere locaties actief zijn

Krijg inzicht in uw bedrijf met uitgebreide rapportage en analyses

Limieten van Mindbody

Beperkte aangepaste aanpassingsmogelijkheden voor client-gerichte boekingen zonder geavanceerd ontwikkelen om te ondersteunen

Prijzen van Mindbody

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Mindbody

G2: 3,6/5 (meer dan 440 beoordelingen)

Capterra: 4/5 (meer dan 2900 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Mindbody?

Hier is een G2-beoordeling:

Alles is overzichtelijk en het is heel eenvoudig om snel en efficiënt updates door te voeren. Het is gemakkelijk om nieuwe clients toe te voegen en hun agenda's bij tewerken wanneer dat nodig is. Gewoon een heel efficiënte tool voor mij en de behoeften van mijn clients.

Alles is overzichtelijk en het is heel eenvoudig om snel en efficiënt updates door te voeren. Het is gemakkelijk om nieuwe clients toe te voegen en hun agenda's bij te werken wanneer dat nodig is. Gewoon een heel efficiënte tool voor mij en de behoeften van mijn clients.

12. Sign In App (het beste om no-shows te verminderen met automatische herinneringen)

via Sign In App

Voor bedrijven die op zoek zijn naar uitgebreide software voor het plannen van afspraken om boekingen te automatiseren en de communicatie met clients te verbeteren, is Sign In App een goede optie.

Smart Messaging, aangedreven door ChatGPT-achtige AI, kan automatisch vragen van clients beantwoorden, links voor het opnieuw boeken versturen en zelfs annuleringen afhandelen.

Het platform geeft ook prioriteit aan toegankelijkheid; boekingspagina's voldoen aan de WCAG-normen, ondersteunen schermlezers en bevatten een geautomatiseerd spraakboekingssysteem, waardoor alle clients gemakkelijk afspraken kunnen plannen.

Met aangepaste rapportage kunt u populaire diensten, de beschikbaarheid van personeel en de prestaties van locaties bijhouden, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over planning en personeelsbezetting.

De beste functies van de Sign In App

Maak aangepaste boekingspagina's voor uw behoeften

Krijg waardevolle inzichten in afspraaktrends om datagestuurde beslissingen te nemen

Implementeer afspraakwerkstroom met voorwaardelijke logica, zoals het versturen van verschillende meldingen op basis van het type afspraak of de status van de client

Bied API-toegang voor ontwikkelaars om aangepaste integraties te bouwen of processen te automatiseren die verder gaan dan de standaardopties

Aanmelden Limiet van de app

Vereist integraties van derden voor virtuele afspraken, aangezien er geen ingebouwde tools voor video-conferencing zijn

Prijzen van de Sign In App

Free

Core: $600/site (jaarlijks gefactureerd)

Verbeterd: $ 1200/site (jaarlijks gefactureerd)

Pro: $ 1800/site (jaarlijks gefactureerd)

Aanmelden app-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Sign In App?

Hier is een G2-beoordeling:

Ik vind het geweldig om het systeem te gebruiken, omdat het heel eenvoudig is en het zakendoen gemakkelijk en plezierig maakt. Ik kan me concentreren op andere belangrijke taken, wetende dat mijn planningsbehoeften en afspraken elke keer nauwkeurig worden afgehandeld!

Ik vind het geweldig om het systeem te gebruiken, omdat het heel eenvoudig is en het zakendoen gemakkelijk en plezierig maakt. Ik kan me concentreren op andere belangrijke taken, wetende dat mijn planningsbehoeften en afspraken elke keer nauwkeurig worden afgehandeld!

13. YouCanBookMe (het beste voor integratie met Google Agenda en Microsoft kalender)

via YouCanBookMe

Met een gebruiksvriendelijke interface en geavanceerde functies biedt YouCanBookMe u de zichtbaarheid die u nodig hebt om slimme beslissingen te nemen over hoe u uw tijd en middelen besteedt.

Met de functie Dynamic Availability van het platform kunt u voor elk type dienst verschillende openingstijden instellen, zodat client altijd de juiste opties te zien krijgt. Het Enhanced Analytics Dashboard biedt inzicht in uw boekingen, zodat u trends kunt bijhouden en kunt meten hoe uw sessies in de loop van de tijd presteren.

De client-ervaring kan worden aangepast met aangepaste offline- en einddatum-berichten, zodat iedereen die uw pagina bezoekt, weet waarom een tijdslot niet beschikbaar is.

De beste functies van YouCanBookMe

Stel minimale en maximale kennisgevingsperiodes in om te bepalen wanneer clients afspraken kunnen boeken

Integreer uw boekingssite rechtstreeks in uw website met behulp van de inline-integratieoptie

Maak aanpasbare schema's en boekingen met een drag-and-drop-interface

Voeg een zwevende knop 'Maak een afspraak' toe die zichtbaarheid behoudt terwijl clients door uw site navigeren

Integreer met duizenden tools via Zapier om automatisering van uw werkstroom te realiseren

Limieten van YouCanBookMe

Het ontbreekt aan de mogelijkheid om afspraken anders te labelen, zoals 'Tweede afspraak' of 'Persoonlijke afspraak', om nauwkeurige gegevensanalyse te ondersteunen

Prijzen van YouCanBookMe

Free

Individueel: $ 9/maand per gebruiker

Professional: $13/maand per gebruiker

teams: *$ 18/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van YouCanBookMe

G2: 4,7/5 (meer dan 1900 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over YouCanBookMe?

Hier is een G2-beoordeling:

De boekingspagina is in hoge mate aanpasbaar en heeft een gebruiksvriendelijke interface om de beschikbare tijden te wijzigen. Ook de e-mail notificatie van nieuwe vergaderingen is erg handig.

De boekingspagina is in hoge mate aanpasbaar en heeft een gebruiksvriendelijke interface om de beschikbare tijden te wijzigen. Ook de e-mail notificatie van nieuwe vergaderingen is erg handig.

💡 Pro-tip: Door de status 'Verificatie succes, wachten op bevestiging' toe te voegen, weten uw klanten dat hun boeking is gelukt en binnenkort wordt bevestigd, wat het vertrouwen in uw proces vergroot.

Vereenvoudig uw planning met ClickUp

Bij het kiezen van een planningstool gaat het erom een werkstroom te creëren waarmee u moeiteloos afspraken kunt beheren. U hebt een tool nodig die heen-en-weer-communicatie vermindert en u helpt om u te concentreren op uw werk voor clients in plaats van op administratieve rompslomp. Maar wanneer het plannen van afspraken niet is gekoppeld aan uw andere werktools, raakt u gemakkelijk het overzicht over taken en tijdlijnen kwijt.

ClickUp is niet alleen een afsprakenplanner, maar een voltooid platform voor werkbeheer. Van aanpasbare formulieren en AI-gestuurde planning tot geautomatiseerde werkstroom en diepgaande kalenderintegraties: met ClickUp kunt u afspraken, clients en projecten beheren in één geconvergeerde AI-werkruimte.

Van boeking tot follow-up en documentatie, elk detail blijft georganiseerd en toegankelijk.

Meld u aan bij ClickUp en ontdek hoe moeiteloos plannen kan zijn.