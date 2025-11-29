10 beste HIPAA-conforme tools voor chatten voor veilige communicatie

Om 23:42 uur kwam er een bericht binnen van een patiënt. "Hé, ik denk dat ik vandaag tijdens mijn afspraak iets belangrijks heb vergeten te vertellen. Kan ik dat nu alsnog doen?"

Het is een moment dat iedereen herkent, waarop u zonder aarzelen wilt reageren. Hoewel het natuurlijk aanvoelt, zou dit de deur openzetten voor een mogelijke schending van de HIPAA. Vorig jaar meldden zorginstellingen zelfs 725 datalekken, waarbij meer dan 275 miljoen medische dossiers openbaar werden gemaakt. En dat soort ernstige crises neemt helaas niet af.

Dit is waarom HIPAA-conforme tools voor chat belangrijk zijn. Niet omdat de regelgeving dat voorschrijft, maar omdat er aan de andere kant van elk gesprek echte mensen zitten.

Het goede nieuws is dat er platforms zijn die speciaal voor dit soort communicatie zijn ontworpen. Tools die gevoelige gegevens beschermen zonder uw werk te verstoren. Laten we dus eens kijken naar tien van de beste opties die het overwegen waard zijn.

Tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen* ClickUp –HIPAA-compatibele chat, documenten, taken, Whiteboards, dashboards –EHR-gegevensintegratie, toegangscontrole, versiegeschiedenis –AI-aangedreven samenvatting met ClickUp Brain Individuen, kleine teams en ondernemingen die een alles-in-één, conforme werkruimte nodig hebben Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen TigerConnect –Rollen gebaseerde toegang, veiligheid in berichten, bellen vanuit dossiers –Integratie van EHR en verpleegkundigenoproeptool –Stille escalatiewaarschuwingen Zorgproviders die behoefte hebben aan realtime klinische communicatie Aangepaste prijzen OhMD –Veilig teksten dat voldoet aan HIPAA via bestaande telefoonnummers–Meer dan 85 EHR-integraties, live chat, autopilot–Groepschat en video-bezoeken Kleine praktijken die behoefte hebben aan tekstgebaseerde communicatie met patiënten en herinneringen Betaalde abonnementen beginnen bij $ 250 per maand. Updox –Gecentraliseerde inbox voor fax, e-mail en video–Directe veilige berichten, audit trails, aantekeningen maken tijdens gesprekken Praktijken met meerdere locaties die behoefte hebben aan gecentraliseerde communicatie en documentverwerking Aangepaste prijzen Paubox –Naadloze HIPAA-conforme e-mail–Ingebouwde phishing-/malwarefilters voor veiligheid van de gegevens E-mail DLP, analyses, beveiligd dashboard Providers die behoefte hebben aan veilige e-mailmarketing en patiëntenbereik Betaalde abonnementen beginnen bij $ 38 per maand. Luma Health – Automatisering van sms-, spraak- en e-mailcommunicatie – Invoer via mobiele apparaten, AI-analyse, EHR-synchronisatie Teams voor patiëntenbetrokkenheid die AI gebruiken voor automatisering en analyse Aangepaste prijzen SimplePractice –Beveiligde portaalberichten–Geïntegreerd met facturering, aantekeningen, video–Sjablonen en chat tijdens sessies Zelfstandige providers en kleine praktijken die behoefte hebben aan geïntegreerde telezorg en documentatie Betaalde abonnementen beginnen bij $ 49 per maand. Klara –AI-gestuurde triage van patiëntenberichten–Permanente chat via sms, telefoon en webchat–Gedeelde inbox en telezorg in de app Teams met meerdere afdelingen die behoefte hebben aan intelligente communicatie met patiënten en routering Aangepaste prijzen Spruce Health –Veilige VoIP, sms, fax, telefoonbomen–Tagging, call routing, automatisering buiten kantooruren Klinieken die behoefte hebben aan flexibele inboxen met veiligheid in telefonie en berichtenverkeer Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 24 per gebruiker per maand. Rocket. Chatten –On-prem/zelfgehoste oplossing voor veilige berichten–Volledige gegevenscontrole, open API's, federatieve berichten IT-intensieve organisaties en ondernemingen die behoefte hebben aan aanpasbare, zelfgehoste communicatie Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 8 per gebruiker per maand.

Waar moet u op letten bij een HIPAA-conforme tool voor chatten?

Hoewel veel chatplatforms beweren veiligheid te bieden, voldoen slechts enkele aan de strenge normen die nodig zijn om patiëntgegevens te beschermen en de HIPAA-voorschriften na te leven.

Dit moet u controleren voordat u een keuze maakt:

End-to-end-encryptie en audittrails : gebruik krachtige encryptie om berichten en bijlagen veilig te houden tijdens verzending en opslagruimte. Audittrails zijn net zo belangrijk: hiermee wordt bijgehouden wie toegang heeft gehad tot gegevens, wanneer en vanaf welk apparaat.

Veilig bestanden delen en EHR-integraties: Maak versleutelde bestandsoverdracht mogelijk en maak verbinding met EHR- (Electronic Health Records) of praktijkbeheersysteemplatforms om werkstroom naadloos en beschermd te houden.

Ondersteuning voor Business Associate Agreement (BAA) : onderteken een Business Associate Agreement (BAA) met uw leverancier om PHI wettelijk te beschermen en te voldoen aan de HIPAA-normen. Controleer altijd of BAA beschikbaar is voordat u een verbintenis aangaat.

Instellingen voor het bewaren en verwijderen van berichten: Zorg ervoor dat het platform controle biedt over de periodes van bewaren van berichten en het veilig verwijderen van PHI ondersteunt wanneer deze niet langer nodig is voor veiligheid.

👀 Wist u dat? Door het datalek bij Anthem in 2015 kwamen gegevens van ongeveer 78,8 miljoen mensen op straat te liggen, waardoor dit een van de grootste datalekken in de gezondheidszorg ooit werd.

Als u klaar bent om risicovolle workarounds achter u te laten en een communicatiesysteem op te zetten waarop u kunt vertrouwen, zijn dit de beste HIPAA-conforme softwaretools om te overwegen 👇

1. ClickUp (beste alles-in-één HIPAA-conforme werkruimte met chat, taakbeheer en documentatie)

In de gezondheidszorg is communicatie de kern van de patiëntenzorg. Van zorgcoördinatie tot administratieve updates, elk bericht bevat gevoelige informatie die bescherming nodig heeft volgens de HIPAA-normen.

Dat is waar ClickUp for Health + ClickUp Chat de manier waarop medische teams communiceren en samenwerken transformeert. Het is 's werelds eerste Converged AI-werkruimte, die alle werk-apps, gegevens en werkstroomen samenbrengt in één veilige werkruimte.

ClickUp voldoet aan SOC 2 en het Enterprise-abonnement voldoet aan HIPAA (via een ondertekende BAA), met aangepaste rollen die geavanceerde controle bieden over toestemmingen en toegang.

Zorg ervoor dat alle communicatie, documenten, afspraken en taken HIPAA-conform zijn in ClickUp.

In plaats van afzonderlijke chatprogramma's, taakvolgsystemen en rapportagesystemen te beheren, kunnen zorgverleners en beheerders de communicatie en werkzaamheden stroomlijnen vanuit één enkele werkruimte. In instellingen voor de gezondheidszorg kan dat er bijvoorbeeld uitzien als een provider die documentatie bijwerkt of een zorgcoördinator die een patiënt opvolgt, terwijl ze allemaal op één lijn blijven wat betreft de volgende stappen en toegangsvereisten. Zo elimineert ClickUp alle vormen van werkversnippering en biedt het 100% context en een uniforme plek waar mensen en AI-agenten kunnen samenwerken. Laten we dit verder onderzoeken.

Zorg voor veilige en snelle communicatie door te chatten met ClickUp.

Om patiëntgegevens te beschermen en teams toch met elkaar in verbinding te houden, maakt ClickUp Chat (het beste alles-in-één berichtenplatform ) realtime gesprekken mogelijk die aan strikte nalevingsregels zijn gebonden. De gegevens worden tijdens het transport en in rust nauwkeurig beschermd met behulp van sterke encryptiestandaarden.

Bewaar chats, taken en gevoelige gegevens samen in ClickUp Chat.

Chat bevat @vermeldingen en threaded replies. Een zorgteam dat hartpatiënten begeleidt, kan bijvoorbeeld een speciaal chatkanaal 'Cardiologie' aanmaken waar verpleegkundigen de vitale functies in realtime bijwerken, een apotheker medicatieaanpassingen doorgeeft en de dienstdoende cardioloog onmiddellijk wordt gewaarschuwd met een @vermelding voor snel overleg.

Start vergaderingen met één klik met SyncUps

Wilt u de medische communicatie verbeteren door realtime, face-to-face samenwerking tussen zorgprofessionals mogelijk te maken, ongeacht waar ze zich bevinden?

Werk binnen enkele seconden face-to-face samen met uw collega's met ClickUp SyncUps.

Zo ondersteunt ClickUp SyncUps medische teams:

Directe samenwerking: medische teams kunnen rechtstreeks vanuit elk kanaal of direct bericht SyncUps starten of eraan deelnemen, zodat artsen, verpleegkundigen en specialisten patiëntencasussen, behandelplannen of urgente updates kunnen bespreken zonder tussen apps te hoeven schakelen.

Scherm delen en verbinding met taken: Tijdens een SyncUp kunnen deelnemers hun scherm delen om samen laboratoriumresultaten, beeldmateriaal of medische dossiers te bekijken. U kunt ook specifieke taken koppelen aan een live SyncUp, zodat iedereen op één lijn zit wat betreft de volgende stappen en verantwoordelijkheden.

Mobiele toegankelijkheid: SyncUps werkt naadloos op mobiele apparaten, zodat zorgprofessionals overal in het ziekenhuis of de kliniek kunnen deelnemen aan belangrijke discussies, zelfs tijdens hun rondes.

Communicatie in threads: SyncUps bevatten chat in threads, waardoor het gemakkelijk is om belangrijke beslissingen te documenteren, bronnen te delen en actiepunten na het gesprek op te volgen.

Communiceer asynchroon met Clips

Als realtime communicatie lastig is, kunt u met ClickUp Clips video-updates, uitleg en updates asynchroon opnemen en delen.

Dit betekent dat artsen, verpleegkundigen en administratief medewerkers complexe werkstroomen kunnen uitleggen, feedback kunnen geven of updates over patiënten kunnen doorgeven op basis van hun eigen planning. Dit is perfect voor ploegendienst, samenwerking tussen teams of wanneer directe vergaderingen niet mogelijk zijn.

Sluit ClickUp Clips in taken, documenten en chats in voor een soepelere samenwerking.

Zo maken Clips en SyncUp samen de veiligheid en kracht van medische communicatie groter:

Beveiligde toegang: elke Clip wordt opgeslagen in de veilige ClickUp-werkruimte, met gedetailleerde toestemmingen en audittrails. Alleen geautoriseerde gebruikers kunnen opnames bekijken of delen, zodat patiëntgegevens en interne communicatie vertrouwelijk blijven.

Controleerbaarheid: Clips worden automatisch geregistreerd met tijdstempels en gegevens over gebruikers, wat de HIPAA-vereisten ondersteunt voor het bijhouden van toegangscontrole en auditcontroles.

Uniforme communicatie: Clips kan naadloos worden geïntegreerd met de chat-, document- en taakbeheerfuncties van ClickUp. Dit betekent dat al uw communicatie – of het nu gaat om tekst, video of spraak – gecentraliseerd, doorzoekbaar en beschermd is onder dezelfde HIPAA-conforme paraplu.

Maak, deel en voer gezondheidsinformatie uit in Docs uit

Om dezelfde afstemming ook door te trekken naar documentatie, biedt ClickUp Docs teams een veilige, veelzijdige ruimte om alles te creëren, te delen en bij te werken, van SOP's en behandelprotocollen tot aantekeningen over vergaderingen en intake-werkstroom.

Maak en deel veelzijdige documentatie zoals SOP's en handboeken met ClickUp Docs.

Deze versterkte software voor documentsamenwerking werkt direct vanuit uw werkruimte en is gekoppeld aan projecten, taken of mappen, zodat ze nooit in een silo terechtkomen of begraven raken in e-mailketens.

U kunt taken toewijzen vanuit een document, teamgenoten vermelden en de toegang beheren tot op het niveau van individuele kijkers of editors. U kunt ook PubMed- of Scopus-referenties insluiten om samen te werken aan publicaties of experimentele gegevens.

Deel documenten en beheer de rollen van medewerkers met ClickUp-toestemming.

Elke Doc kan intern of extern worden gedeeld, met opties om medewerkers uit te nodigen als kijkers, commentatoren of volledige editors. De versiegeschiedenis wordt op de achtergrond bijgehouden, zodat bewerkingen altijd traceerbaar zijn en u indien nodig kunt terugkeren naar eerdere versies.

Taakopmerkingen breiden de samenwerking nog verder uit. In plaats van feedback te verspreiden over verschillende chat-apps, blijft deze precies daar waar het werk plaatsvindt. Een provider kan context achterlaten bij een zorgcoördinatietaak, of een compliance officer kan iets markeren dat moet worden opgevolgd. U kunt ook teamgenoten taggen, bestanden insluiten of een opmerking omzetten in een nieuwe taak als deze iets actiebaars wordt.

💡 Pro-tip: Stroomlijn uw patiëntenintake en updateverzoeken door aangepaste formulieren te maken in ClickUp. U kunt ook integreren met Cognito Forms om ingediende formulieren automatisch om te zetten in uitvoerbare taken, waardoor handmatige gegevensinvoer wordt verminderd en uw klinische werkstroom wordt versneld.

Houd elk detail verbonden binnen uw zorgwerkruimte

Wanneer de context zich over meerdere threads begint uit te strekken, brengt ClickUp Brain alles samen. Met een snelle prompt kan deze krachtige AI-oplossing voor de gezondheidszorg lange documentbewerkingen of gespreksgeschiedenissen samenvatten, actiepunten uit opmerkingen halen of helpen bij het opstellen van een antwoord binnen een Taak.

Genereer direct en met veiligheid samenvattingen met ClickUp Brain.

Het is getraind op uw werkruimte, zodat het begrijpt hoe uw team communiceert en werkt. Voor teams die gevoelige, omvangrijke taken uitvoeren, bespaart AI-ondersteuning voor dergelijke taken tijd, terwijl de focus op het grotere geheel behouden blijft.

Een team voor infectiebeheersing in een ziekenhuis kan bijvoorbeeld ClickUp Brain gebruiken om dagelijkse incidentrapporten te verwerken en belangrijke trends te identificeren (zoals terugkerende bronnen van infectie).

📌 Probeer deze prompts: Geef een beknopte samenvatting van de CDC-richtlijnen voor handhygiëne en koppel deze aan ons document over infectiebeheersing.

Maak een samenvatting van de aantekeningen van de multidisciplinaire teamvergadering van vandaag en maak een aparte lijst met actiepunten voor de cardiologie-, verpleeg- en apotheekteams.

Genereer een follow-upchecklist voor postoperatieve patiënten op basis van dit ontslagprotocol en wijs taken toe aan de hersteleenheid.

Benadruk terugkerende problemen uit de incidentrapporten over infectiebeheersing van deze week en stel drie problemen met prioriteit voor aan de volgende evaluatievergadering.

Beste functies van ClickUp

Taakautomatisering: automatiseer terugkerende zorgtaken en werkstroomen met automatiseer terugkerende zorgtaken en werkstroomen met ClickUp-automatiseringen met behulp van vooraf ingestelde triggers en voorwaarden.

Datavisualisatie: Houd de werklast van het team en de patiëntenzorg bij op Houd de werklast van het team en de patiëntenzorg bij op ClickUp dashboards met aanpasbare grafieken, tijdsregistratie en widgets voor capaciteitsplanning.

Gecentraliseerde zorgcoördinatie: organiseer afspraken en follow-ups in realtime met organiseer afspraken en follow-ups in realtime met ClickUp kalender

Veilige gegevensintegratie: voeg EHR-gegevens (elektronische medische dossiers), verzekeringsformulieren of laboratoriumresultaten rechtstreeks toe aan ClickUp Docs voor snellere teamactie.

Naadloze en conforme integraties: maak veilig verbinding met meer dan 1000 tools, zoals Zoom, Google Workspace en Slack, om een onderling verbonden ecosysteem voor de gezondheidszorg te creëren met maak veilig verbinding met meer dan 1000 tools, zoals Zoom, Google Workspace en Slack, om een onderling verbonden ecosysteem voor de gezondheidszorg te creëren met ClickUp-integraties.

Limiet van ClickUp

De uitgebreide functieset kan voor kleinere praktijken tijdens de onboarding overweldigend aanvoelen.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Hier is een recensie van G2:

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is hoe naadloos alles samenwerkt. Dankzij de combinatie van chat, Whiteboards en spaces kunnen we op één plek brainstormen, taken toewijzen en werk bijhouden. Het is flexibel, visueel en zeer aanpasbaar, perfect voor het beheren van meerdere teams en projecten in verschillende afdelingen. De Wiki-functie heeft ons ook geholpen om verspreide SOP's en onboardingdocumenten te vervangen door één enkele bron van waarheid.

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is hoe naadloos alles samenwerkt. Dankzij de combinatie van chat, Whiteboards en spaces kunnen we op één plek brainstormen, taken toewijzen en werk bijhouden. Het is flexibel, visueel en zeer aanpasbaar, perfect voor het beheren van meerdere teams en projecten in verschillende afdelingen. De Wiki-functie heeft ons ook geholpen om verspreide SOP's en onboardingdocumenten te vervangen door één enkele bron van waarheid.

💡 Pro-tip: Brain MAX transformeert medische en gezondheidszorgcommunicatie door al uw cruciale informatie en werkstroom te consolideren in één enkele, veilige, door AI aangestuurde werkruimte. Zo werkt het: Probeer ClickUp Brain MAX voor diepgaander onderzoek en context. Zoek direct in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en AL uw verbonden apps, plus het internet, om patiëntendossiers, onderzoeksdocumenten of nalevingsgegevens te vinden.

Voor clinici en personeel die veel onderweg zijn, biedt Talk to Text de mogelijkheid om vragen te stellen, patiëntaantekeningen te dicteren of uw werk met uw stem te regelen – handsfree, waar u ook bent.

In plaats van te vertrouwen op een lappendeken van losstaande AI-tools zoals ChatGPT, Claude en Gemini, biedt Brain MAX één enkele, contextuele, Enterprise-klare oplossing die uw zorgomgeving begrijpt. Probeer ClickUp Brain MAX — de AI Super App die uw medische werkstroom echt begrijpt. Zeg vaarwel tegen de wildgroei aan AI-tools en ervaar naadloze, veilige en intelligente communicatie in de gezondheidszorg.

2. TigerConnect (het beste voor realtime klinische communicatie)

via TigerConnect

TigerConnect is een HIPAA-conform berichtenplatform dat communicatie op maat biedt voor zorgverleners, met op rollen gebaseerde toegang voor artsen, verpleegkundigen en beheerders. Het beschikt over een adaptieve interface die notificaties en lay-outs dynamisch aanpast op basis van gebruikersrollen, zodat waarschuwingen naar de relevante personen worden gestuurd.

Het biedt ook een 'silent escalation'-functie die supervisors inschakelt als reacties uitblijven. Met deze tool kunnen gebruikers ook rechtstreeks vanuit patiëntendossiers chats of telefoongesprekken starten en ondersteunt het aangepaste werkstroommodellen, zoals pre-operatieve checklists, afgestemd op specifieke zorgbehoeften.

Beste functies van TigerConnect

Gecentraliseerd beheerpaneel met gebruikersprovisioning (CSV-import, LDAP/AD), synchronisatie van rolplanning en onmiddellijke intrekking van apparaattoegang

Integreer met EHR-systemen en verpleegkundigenoproeptools voor realtime toegang tot patiëntgegevens tijdens consulten.

Communiceer op basis van rol (bijv. 'cardioloog van dienst') in plaats van op naam te zoeken.

Limieten van TigerConnect

Sommige gebruikers melden dat het systeem verouderd aanvoelt en dat je het ene scherm moet sluiten om toegang te krijgen tot het andere, wat de werkstroom vertraagt.

Prijzen van TigerConnect

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van TigerConnect

G2: 4,5/5 (meer dan 190 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over TigerConnect?

Een G2-recensent zegt:

TigerConnect is ongelooflijk handig voor het verspreiden van bedrijfsbrede informatie-alerts (weer, verkeer, noodsituaties) en is ook een geweldige tool voor interne communicatie met medewerkers, waardoor patiëntrapporten, verwijzingsinformatie en HIPAA-informatie kunnen worden gedeeld zonder bang te hoeven zijn voor schending van de HIPAA.

TigerConnect is ongelooflijk handig voor het verspreiden van bedrijfsbrede informatie-alerts (weer, verkeer, noodsituaties) en is ook een geweldige tool voor interne communicatie met medewerkers, waardoor patiëntrapporten, verwijzingsinformatie en HIPAA-informatie kunnen worden gedeeld zonder bang te hoeven zijn voor schending van de HIPAA.

👀 Wist u dat? De HIPAA-overtredingscategorie voor onbewuste overtredingen kan nog steeds leiden tot boetes van $ 100 tot $ 50.000 per overtreding, met een jaarlijks maximum van $ 25.000 voor herhaalde overtredingen.

3. OhMD (het beste voor tekstgebaseerde communicatie met patiënten en afspraakherinneringen)

via OhMD

OhMD werd in 2016 opgericht door een groep innovators in de gezondheidszorg die de communicatiekloof tussen artsen en patiënten wilden overbruggen. Ze ontwikkelden een platform waarop providers hun bestaande nummers kunnen gebruiken voor veilige berichtenuitwisseling. Hierdoor zijn geen extra applicaties meer nodig.

De tool is gekoppeld aan meer dan 85 EPD-systemen, waardoor patiëntgegevens gemakkelijk in het gesprek kunnen worden opgenomen. Het stelt praktijken ook in staat om met één tik een veilige link voor video-bezoeken te delen, die naadloos in de berichtenthread wordt geïntegreerd.

Voor zorgteams biedt OhMD multi-tenant ondersteuning, single sign-on, gebruikerscontrole en groepschatopties om alles gecoördineerd te houden. Deze installatie helpt kleine praktijken om de patiëntenzorg effectiever te beheren.

Beste functies van OhMD

Gebruik Autopilot om follow-ups in te plannen, zodat patiënten op de hoogte blijven van hun volgende stappen na hun bezoek.

Maak gebruik van Live Chat om een uitnodigende ruimte te creëren waar nieuwe patiënten via uw website contact kunnen opnemen.

Maak gebruik van elektronische formulieren om voorafgaand aan afspraken beschermde gezondheidsinformatie te verzamelen via een eenvoudige tekstuitwisseling.

Limiet van OhMD

Sommige gebruikers melden dat berichten van patiënten soms verdwijnen, waardoor ze handmatig moeten worden gezocht om ze terug te vinden.

Prijzen van OhMD

Reach : vanaf $ 300 per maand

Ontwikkelen: Aangepaste prijzen

OhMD-beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over OhMD?

Een G2-recensent zegt:

Ik vind het gebruiksgemak en de klantenservice erg prettig. Ze reageren ook snel als ik een probleem heb. Over het algemeen ben ik erg tevreden over het systeem en de snelle notificaties die ik via e-mail ontvang als ik een nieuw tekstbericht heb.

Ik vind het gebruiksgemak en de klantenservice erg prettig. Ze reageren ook snel als ik een probleem heb. Over het algemeen ben ik erg tevreden over het systeem en de snelle notificaties die ik via e-mail ontvang als ik een nieuw tekstbericht heb.

🎥 Benieuwd naar samenwerkingstools? Bekijk deze video voor meer informatie:

4. Updox (het meest geschikt voor praktijken met meerdere locaties en gecentraliseerde documentuitwisseling en communicatie)

via Updox

Updox voegt e-mails, faxen en videogesprekken samen in één inbox, waardoor de communicatie voor providers wordt gecentraliseerd. Met Direct Secure Messaging (DSM) kunnen clinici patiëntendossiers veilig delen met collega's via een vertrouwd netwerk.

Updox is speciaal ontworpen voor zorgverleners buiten het ziekenhuis, zoals artsen en apothekers, en biedt ook een dashboard waar teams de status van berichten en reacties van patiënten in realtime kunnen bijhouden. Bovendien is de betalingsverwerking in de chats geïntegreerd, zodat het personeel de kosten kan innen zonder van scherm te wisselen.

Patiënten ontvangen afspraakherinneringen rechtstreeks in hun inbox, terwijl urgente gevallen met één tik van een lid van het team worden geëscaleerd. Dit zorgt voor een grotere nalevingsomgeving voor zowel teams als afdelingen.

Beste functies van Updox

Organiseer telezorggesprekken met maximaal 19 deelnemers, compleet met virtuele wachtkamers, schermdeling en het maken van aantekeningen tijdens het gesprek.

Bewerk, onderteken, redigeer en markeer documenten rechtstreeks in uw inbox zonder ze naar een andere tool te exporteren.

Routeer faxen automatisch met op regels gebaseerde toewijzingen en houd een HIPAA-conform controlespoor bij van elk document.

Limiet van Updox

Sommige gebruikers melden dat contracten automatisch worden verlengd zonder mogelijkheid om op te zeggen of af te kopen, wat leidt tot ongewenste kosten.

Prijzen van Updox

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Updox

G2: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,1/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Updox?

Een G2-recensent zegt:

De interface van Updox en de integratie met ons EPD (Practice Fusion) is zo eenvoudig en intuïtief. Als medische praktijk kregen we zoveel overbodige faxen binnen, verspilden we enorm veel papier en, nog belangrijker, verspilden we enorm veel tijd met het ontvangen van faxen, het scannen ervan en het verplaatsen naar patiëntendossiers. Met Updox wordt een fax met één klik naar een patiëntendossier verplaatst. Dat maakt het leven van iedereen zoveel gemakkelijker en we besparen enorm veel geld op papier.

De interface van Updox en de integratie met ons EPD (Practice Fusion) is zo eenvoudig en intuïtief. Als medische praktijk kregen we zoveel overbodige faxen binnen, verspilden we enorm veel papier en, nog belangrijker, verspilden we enorm veel tijd met het ontvangen van faxen, het scannen ervan en het verplaatsen naar patiëntendossiers. Met Updox wordt een fax met één klik naar een patiëntendossier verplaatst. Dat maakt het leven van iedereen zoveel gemakkelijker en we besparen enorm veel geld op papier.

🧠 Leuk weetje: volgens het World Economic Forum genereert een gemiddeld ziekenhuis jaarlijks ongeveer 50 petabytes aan gegevens. Dat is meer dan twee keer zoveel als de gegevens die zijn opgeslagen in de hele Library of Congress!

5. Paubox (het beste voor HIPAA-conforme e-mailmarketing en patiëntenvoorlichting)

Via Paubox

In plaats van te vertrouwen op portals, wachtwoorden of extra klikken, versleutelt Paubox elke uitgaande e-mail achter de schermen, zodat ontvangers berichten rechtstreeks in hun inbox kunnen lezen, of ze nu Gmail, Outlook of een mobiele client gebruiken.

Het integreert met uw bestaande e-mailprovider en zorgt automatisch voor HIPAA-conformiteit zonder dat u uw werkstroom hoeft aan te passen. Beheerders kunnen analyses bekijken, bedreigingen in quarantaine beheren en beleid afdwingen via een beveiligd dashboard.

De ingebouwde bescherming tegen inkomende bedreigingen blokkeert phishing, spoofing en malware met behulp van filters zoals ExecProtect en DomainAge.

De beste functies van Paubox

Integreer versleutelde e-mailfunctie rechtstreeks in applicaties met behulp van de RESTful Email API met HITRUST-gecertificeerde veiligheid.

Gebruik e-mail-DLP om uitgaande berichten te scannen en gevoelige content te beveiligen voordat deze wordt verzonden.

Detecteert en blokkeert inkomende of uitgaande e-mails die gevoelige PHI of andere gereguleerde gegevens (SSN's, kaarten) bevatten.

Limiet van Paubox

Sommige gebruikers vinden Paubox Formulieren moeilijk te navigeren en merken een gebrek aan aanpassingsmogelijkheden op.

Prijzen van Paubox

Standaard : $ 38/maand

Plus : $ 77/maand

Premium: $ 90/maand

Paubox-beoordelingen en recensies

G2: 4,9/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 5/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Paubox?

Een G2-recensent zegt:

Ik waardeer het dat Paubox zorgt voor veilige, HIPAA-conforme e-mailcommunicatie, waardoor het gemakkelijk is om gevoelige informatie te verzenden met behoud van vertrouwelijkheid. De gebruiksvriendelijke interface stroomlijnt ook het proces van het beheren van patiëntgegevens, waardoor de algehele efficiëntie en werkstroom worden verbeterd.

Ik waardeer het dat Paubox zorgt voor veilige, HIPAA-conforme e-mailcommunicatie, waardoor het gemakkelijk is om gevoelige informatie te verzenden met behoud van vertrouwelijkheid. De gebruiksvriendelijke interface stroomlijnt ook het proces van het beheren van patiëntgegevens, waardoor de algehele efficiëntie en werkstroom worden verbeterd.

📮ClickUp Insight: Bijna 20% van de respondenten van onze enquête verstuurt dagelijks meer dan 50 instant messages. Dit hoge volume kan duiden op een team dat voortdurend druk bezig is met snelle uitwisselingen – geweldig voor de snelheid, maar ook een bron van communicatieoverload. Met de geïntegreerde samenwerkingstools van ClickUp, zoals ClickUp Chat en ClickUp Assigned Comments, worden uw gesprekken altijd gekoppeld aan de relevante taken, waardoor de zichtbaarheid wordt verbeterd en de noodzaak voor onnodige follow-ups wordt verminderd.

6. Luma Health (het beste voor geautomatiseerde patiëntenbetrokkenheid en AI-gestuurde analyses)

Via Luma Health

Luma Health is een AI-native platform voor patiëntensucces dat is ontworpen om het hele zorgtraject te stroomlijnen. Voorafgaand aan hun bezoek ontvangen patiënten mobiele intakeformulieren, uploaden ze hun ID’s en verzekeringsgegevens en voltooien ze toestemmingsformulieren. Al deze gegevens worden digitaal vastgelegd en automatisch gesynchroniseerd met het EPD.

De diepgaande EHR-integraties met systemen zoals Epic, eClinicalWorks, Athenahealth en andere zorgen voor geautomatiseerde werkstroomprocessen die gegevens tussen platforms synchroniseren. Het automatiseert ook outreach via meertalige, tweerichtings-sms, spraak, e-mail en veilige chat. Op deze manier kan het bevestigingen, annuleringen, herplanning, verwijzingen en terugroepacties afhandelen (met behulp van NLP om natuurlijke reacties en emoji's te begrijpen). De AI-aangedreven analyses houden statistieken bij zoals vermindering van no-shows, verwijzingsconversie, voltooiing van intake, omzetgroei en patiënttevredenheid, wat weer terugkomt in slimmere planning.

Beste functies van Luma Health

Patiënten worden automatisch op de hoogte gebracht wanneer er door annuleringen voorkeursafspraken vrijkomen, op basis van type, provider en locatie.

Gebruik Spark AI + Navigator Concierge om telefoontjes en teksten van patiënten af te handelen met behulp van natuurlijke taalverwerking.

Transformeer inkomende faxen met AI om ze te classificeren, gegevens te extraheren en ze direct door te sturen zonder handmatige triage.

Limiet van Luma Health

Sommige gebruikers merken dat ze vaak moeten verversen om nieuwe berichten te zien en melden dat verzonden links nooit bij de ontvangers aankomen.

Prijzen van Luma Health

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Luma Health:

G2: 4,8/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (80+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Luma Health?

Een G2-recensent zegt:

Ik ben dol op het gemak en de snelheid waarmee ik veilige berichten met verwijzings-/afspraakinformatie naar onze patiënten kan sturen. Je kunt alle details voor hen opnemen zonder dat je heen en weer hoeft te bellen. En ik kan doorgaan met de volgende Taak, maar toch nog een gesprek met de patiënt voeren als dat nodig is.

Ik ben dol op het gemak en de snelheid waarmee ik beveiligde berichten met verwijzings-/afspraakinformatie naar onze patiënten kan sturen. Je kunt alle details voor hen opnemen zonder dat je heen en weer hoeft te bellen. En ik kan doorgaan met de volgende Taak, maar toch nog een gesprek met de patiënt voeren als dat nodig is.

💡 Pro-tip: Train uw personeel om tijdens het chatten de initialen van patiënten en het laatste viercijferige nummer van het medisch dossier te gebruiken in plaats van volledige namen. Uw team kan de patiënten nog steeds identificeren, maar dit biedt extra bescherming als er per ongeluk schermafbeeldingen worden gedeeld.

7. SimplePractice (het meest geschikt voor zelfstandige providers en kleine praktijken die behoefte hebben aan geïntegreerde telegezondheidszorg en facturering)

Via SimplePractice

SimplePractice is een HIPAA-conform EPD- en praktijkbeheersysteem. Het heeft een breed bereik aan providers, waaronder therapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en psychiaters.

De functie voor veilige berichten is nauw verweven met het klantenportaal, waardoor therapeuten tussen sessies door contact kunnen houden zonder de privacy in gevaar te brengen. Wat deze tool onderscheidt, is hoe naadloos berichten worden geïntegreerd met andere klinische tools, zoals video-sessies, aantekeningen over de voortgang en het plannen van afspraken.

Voor praktijken die telezorg aanbieden, ondersteunt SimplePractice veilige chat tijdens live video-sessies. Dit is vooral handig voor het delen van links, schriftelijke bronnen of om te controleren wanneer het geluid wegvalt. U kunt ook beschikbaarheidsberichten instellen, updates naar specifieke clients sturen en ervoor zorgen dat alle communicatie versleuteld en gedocumenteerd blijft.

Beste functies van SimplePractice

Gebruik de Wiley Treatment Planner om gedetailleerde zorgplannen op te stellen met vooraf ingestelde opties die zijn afgestemd op specifieke diagnoses.

Maak gebruik van aangepaste notitiesjablonen, behandelplannen en beoordelingen waarin clientgegevens vooraf worden ingevuld voor efficiënte klinische documentatie.

Krijg toegang tot rapportage- en analysedashboards over aanwezigheid, inkomstenontwikkelingen, verwijzingsbronnen en het aantal gevallen per provider voor slimmere inzichten in uw praktijk.

Limiet van SimplePractice

Een handvol gebruikers merkten op dat er geen automatische opslagfunctie is, waardoor ze regelmatig handmatig moeten opslaan om te voorkomen dat ze hun voortgang in aantekeningen kwijtraken.

Prijzen van SimplePractice

Starter : $ 49/maand

Essential : $ 79/maand

Plus: $ 99/maand

Beoordelingen en recensies van SimplePractice

G2: 4,1/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over SimplePractice?

Een G2-recensent zegt:

Het beschikbare format voor aantekeningen zoals 'Wiley' maakt het aanmaken van behandelplannen veel eenvoudiger dan voorheen. Ik vind de layout van SimplePractice erg prettig; het is heel gemakkelijk te navigeren. Clients kunnen via berichten contact met u opnemen en u kunt HIPAA-goedgekeurde virtuele telezorgsessies houden.

Het beschikbare format voor aantekeningen zoals 'Wiley' maakt het aanmaken van behandelplannen veel eenvoudiger dan voorheen. Ik vind de layout van SimplePractice erg prettig; het is heel gemakkelijk te navigeren. Clients kunnen via berichten contact met u opnemen en u kunt HIPAA-goedgekeurde virtuele telezorgsessies houden.

8. Klara (het beste voor gestroomlijnde communicatie met patiënten tussen verschillende afdelingen en intelligente routering)

Via Klara

Klara is een ander HIPAA-conform platform voor patiëntenbetrokkenheid dat een naadloze, sms-achtige ervaring biedt via alle communicatiekanalen. Of een patiënt nu berichten verstuurt via sms, website, webchat of telefoon, alle communicatie wordt gebundeld in één versleutelde thread die het personeel centraal kan beheren. Een van de hoogtepunten is de intelligente routing en werkstroomautomatisering. Klara Assistant gebruikt AI om te interpreteren wat patiënten nodig hebben, zelfs uit vrije berichten, en tagt, wijst of stuurt deze automatisch door naar het juiste teamlid (voor facturering, planning, klinische vragen, enz.). Dat verkort de triagetijd en vermindert knelpunten bij de receptie.

Klara kan ook naadloos omgaan met hybride communicatiemiddelen. Als een patiënt belt, kan hij ervoor kiezen om het gesprek om te zetten in een veilige berichtthread.

De beste functies van Klara

Maak telegeneeskunde in de app mogelijk met virtuele wachtkamers, video-bezoeken en doorlopende chat-threads die automatisch worden gearchiveerd met het gesprek.

Ondersteun interne samenwerking met gedeelde inboxen, @vermeldingen, interne aantekeningen en het opnieuw toewijzen van berichten tussen planning-, klinische en factureringsteams.

Verspreid updates of beleidsberichten met veiligheid voor patiëntengroepen door middel van sjabloonberichten in Klara.

Limiet van Klara

Gebruikers zouden graag formulieren, bestellingen of resultaten rechtstreeks vanuit patiëntendossiers naar Klara willen sturen in plaats van ze apart op te slaan en te uploaden.

Prijzen van Klara

Aangepaste prijzen

Klara-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Klara?

Een G2-recensent zegt:

Ik vind het geweldig dat ik patiënten berichten kan sturen, omdat dat sneller kan zijn dan bellen. Het stelt ons ook in staat om met andere medewerkers over een individuele patiënt te communiceren in één thread, zodat informatie kan worden geraadpleegd. Ik gebruik het elke dag op mijn werk en ook vaak als patiënt. Het is heel gemakkelijk en eenvoudig om ermee te beginnen, zowel voor medisch personeel als voor patiënten.

Ik vind het geweldig dat ik patiënten berichten kan sturen, omdat dat sneller kan zijn dan bellen. Het stelt ons ook in staat om met andere medewerkers over een individuele patiënt te communiceren in één thread, zodat informatie kan worden geraadpleegd. Ik gebruik het elke dag op mijn werk en ook vaak als patiënt. Het is heel gemakkelijk en eenvoudig om ermee te beginnen, zowel voor medisch personeel als voor patiënten.

💡 Pro-tip: Configureer uw chat zo dat veelvoorkomende PHI-patronen na 24 uur automatisch worden vervangen door sterretjes. Nummern worden vervangen door "–-1234" en datums door "//2024", terwijl de leesbaarheid van het gesprek behouden blijft.

9. Spruce Health (het beste voor VoIP, berichtenverkeer en aangepaste inboxconfiguraties)

Via Spruce Heath

Spruce Health, een andere hub voor veilige samenwerking, heeft als functie tweefactorauthenticatie, SOC 2-auditing, HITRUST-certificering en automatische auditlogging voor elke lees-, schrijf- en weergaveactie.

Hiermee kunt u veilige tweeweg-sms'jes versturen, eFax beheren, telezorggesprekken afhandelen of uw telefoonsysteem digitaliseren met functies zoals telefoonbomen, meerdere lijnen, voicemailtranscriptie en gespreksroutering. Deze tools zijn ook uitgerust met automatisering, waardoor u gemakkelijk berichten kunt plannen, automatische antwoorden kunt triggeren of werkstroomprocessen buiten kantooruren kunt automatiseren. Daarnaast kunt u gebruikmaken van aangepaste inboxconfiguraties, tags toepassen op contactpanelen of berichten toewijzen aan het juiste teamlid of de juiste groep. Interne aantekeningen, teamberichten en @-paging zorgen ervoor dat gesprekken worden gecoördineerd en bijgehouden, zonder dat de privacy van patiënten in het gedrang komt.

Spruce Heath beste functies

Gebruik de fax-API van Spruce om HIPAA-conforme faxen te versturen met herhalingslogica, opties voor voorpagina’s en afleveringslogboeken.

Samenvoeg dubbele contacten en wijs gedeelde nummers toe aan families om patiëntendossiers overzichtelijk en nauwkeurig te houden.

Veilig berichten versturen tussen Spruce-compatibele klinieken om doorverwijzingen en gedeelde patiëntenzorg te coördineren.

Limiet voor Spruce Heath

Er ontbreekt een subnotitie onder de namen van patiënten met zichtbaarheid in alle interacties om details zoals bovenliggende persoon, voogd of bijnaam te identificeren.

Prijzen van Spruce Heath

Gratis proefversie: 14 dagen

Basis : $ 24/gebruiker/maand

Communicator: $ 49 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Spruce Heath

G2: 4,7/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Spruce Heath?

Een G2-recensent zegt:

Het gebruiksgemak van Spruce, niet alleen voor mijzelf en andere providers, maar vooral ook voor mijn patiënten die technisch niet zo onderlegd zijn, vind ik het allerbeste. Doordat al mijn communicatie op één plek staat, kan ik alles goed organiseren. Ik ben erg te spreken over de tagging-functie om andere providers toe te wijzen.

Het gebruiksgemak van Spruce, niet alleen voor mijzelf en andere providers, maar vooral ook voor mijn patiënten die technisch niet zo onderlegd zijn, vind ik het allerbeste. Doordat al mijn communicatie op één plek staat, kan ik alles goed organiseren. Ik ben erg te spreken over de tagging-functie om andere providers toe te wijzen.

👀 Wist u dat? Communicatiefouten hebben bijgedragen aan 7.149 gevallen van medische fouten (30% van alle claims tussen 2009 en 2013), wat heeft geleid tot 1.744 sterfgevallen en ziekenhuizen maar liefst 1,7 miljard dollar heeft gekost, volgens CRICO Strategies.

10. Rocket. Chatten (het meest geschikt voor IT-intensieve organisaties die volledige gegevenscontrole en zelfgehoste oplossingen nodig hebben)

Rocket. Chat is een open-source, HIPAA-ready berichtenplatform. U kunt het on-premises, in een veilige cloud of zelfs in air-gapped omgevingen implementeren, waardoor uw organisatie volledige controle heeft over waar gegevens worden opgeslagen en wie er toegang toe heeft.

Bovendien biedt het realtime berichten, groepskanalen, discussiethreads, spraak- en video-mogelijkheden. Ze hebben allemaal end-to-end-encryptie, meervoudige verificatie en op rollen gebaseerde toestemmingen. U kunt zelfs uw eigen telefoonboom of werkstroom aanpassen via open API's, zodat berichtenverkeer naadloos aansluit bij de werkwijze van uw organisatie. Hiermee kunt u berichten van patiënten uit verschillende kanalen vastleggen en intelligente werkstroomtriggers activeren, zoals het doorsturen van vragen, het versturen van notificaties of het invoeren van gegevens in zorgplatforms en CRM's.

Rocket. Chat beste functies

Integreer chat rechtstreeks in uw eigen app of patiëntenportaal met white-label SDK's, iframe-ondersteuning, API's en aangepaste tools.

Bouw aangepaste apps en automatiseringen met behulp van Rocket. Chat's App Engine-toolkit en pas werkstroom, berichtlogica of integraties aan.

Gebruik het open-source Matrix-protocol voor federatieve berichtenuitwisseling, waardoor veilige, interoperabele chats tussen verschillende Rocket. Chat-servers tussen klinieken, laboratoria of verzekeraars mogelijk worden.

Rocket. Chatlimiet

Gebruikers melden dat bestandsbijlagen niet altijd worden ondersteund en dat incidentele storingen aan de server kunnen leiden tot korte onderbrekingen en verlies van toegang tot het chatten.

Rocket. Prijzen voor chatten

Free Forever

Pro: $ 8/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Onderneming: aangepaste prijzen

Rocket. Beoordelingen over chatten en recensies:

G2: 4,2/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Rocket. Chatten?

Een recensent van Capterra zegt:

Een van de belangrijkste voordelen is de veiligheid van de gegevens: u weet dat alle informatie die via berichten wordt verstrekt, veilig is. De app kan op verschillende apparaten worden gedownload: Android, iOS, Windows en Linux. De app is heel gebruiksvriendelijk en heeft veel handige functies om goede communicatie te behouden.

Een van de belangrijkste voordelen is de gegevensbescherming: u weet dat alle informatie die via berichten wordt verstrekt, veilig is. De app kan op verschillende apparaten worden gedownload: Android, iOS, Windows en Linux. De app is heel gebruiksvriendelijk en heeft veel handige functies om goede communicatie te behouden.

Veilige end-to-end communicatie met ClickUp

Er is geen tekort aan programma's voor het chatten die zijn ontwikkeld voor snelle gesprekken. Maar als het gaat om patiëntgegevens, naleving en interne coördinatie, wordt de lijst een stuk korter.

Sommige tools uit deze lijst stroomlijnen de naleving van de regels voor sms'en met patiënten en het doorverbinden van telefoontjes. Andere tools bieden AI, taakbeheer en slimme automatisering. En dan is er nog ClickUp. Deze tool combineert realtime chat met diepgaande werkstroomen, zodat gesprekken, actiepunten en documentatie allemaal op één plek blijven, beschermd door veiligheid op niveau van een onderneming.

Als u een systeem bouwt dat meegroeit met uw zorgverlening, biedt ClickUp u de ruimte om dat te doen. Veilig. Efficiënt. En zonder te schakelen tussen meerdere oplossingen. Meld u nu aan bij ClickUp.