Prijzen van Otter AI: abonnementen, functies en alternatieven

De directe transcriptie en AI-aangedreven realtime annotaties van Otter AI hebben het een trouwe aanhang opgeleverd onder teams, studenten en zelfstandige professionals. Het is eenvoudig en intuïtief in gebruik. Bovendien biedt het doorzoekbare aantekeningen van vergaderingen.

Als u echter dagelijks colleges en vergaderingen moet transcriberen, kunnen de beperkingen, zoals transcriptielimieten en het ontbreken van goede integraties in lagere abonnementen, frustrerend zijn.

U moet een abonnement kiezen dat aan uw behoeften en budget voldoet om optimaal gebruik te maken van de functies.

In dit artikel geven we een overzicht van de abonnementen van Otter AI, van het gratis abonnement tot de Business- en Enterprise-abonnementen, en een krachtiger alternatief om uw vergaderingen en werkstromen in één tool te integreren. Ja, dat is ClickUp, de alles-in-één app voor werk

🧠 Leuk weetje: Transcriptie gaat terug tot het oude Egypte, waar schrijvers gebeurtenissen op tabletten en muren vastlegden. Deze schrijvers waren gerespecteerde figuren, vrijgesteld van fysieke arbeid en belastingen.

ClickUp vs. Otter AI voor automatisering van vergaderingen

Hier volgt een rechtstreekse vergelijking van de mogelijkheden van Otter AI en ClickUp's AI Notetaker, voordat we de prijzen van beide tools bekijken.

Functie Otter. ai ClickUp Transcriptie van vergaderingen ✅ Real-time transcriptie via OtterPilot in Zoom, Google Meet en Teams met een nauwkeurigheid tot ~95%; labeling van sprekers; vastleggen van dia's ✅ Automatisch getranscribeerde aantekeningen en opnames van uw Zoom-, Google Meet- en Teams-vergaderingen in ClickUp-documenten via ClickUp's AI Notetaker Actie-item extractie ✅ 'Takeaways' detecteert automatisch beslissingen, sleutels en actiepunten; markeert items die een taak verdienen ✅ ClickUp AI Notetaker vat vergaderingen samen, identificeert actiepunten en maakt automatisch taken aan op basis van vergaderingen met behulp van AI Taakintegratie ❌ Geen native taakbeheersysteem ✅ Native: zet actie-items uit transcripties/directe samenvattingen om in ClickUp-taken en voeg ze direct toe aan werkstromen Gecentraliseerde werkruimte ❌ Voornamelijk een platform voor transcriptie en samenvatting; geen volledig werkbeheer (documenten, dashboards, taken) ✅ Volledig geïntegreerd werkplatform (taken, documenten, dashboards, Brain, vergaderingen) alles in één alles-in-één app voor werk Context van vergaderingen in taken ❌ Transcripties en samenvattingen staan in de werkruimte van Otter.ai; moeten handmatig worden geëxporteerd om aan taken te koppelen ✅ Creëer tweerichtingsrelaties om ClickUp-taken rechtstreeks binnen ClickUp te koppelen aan vergadernotities Doorzoekbare kennisbank ✅ Robuuste zoekfunctie: op trefwoord, spreker, datum; ondersteunt mappen en teamkanalen ✅ Uniforme, AI-aangedreven zoeken voor ondernemingen in al uw taken, documenten, aantekeningen en opnames binnen ClickUp (zoekt zelfs in externe, verbonden apps) AI-aangedreven samenvattingen ✅ Genereert live en na afloop van vergaderingen samenvattingen; synchroniseert dia's; woordwolken en trefwoorduittrekking ✅ Samenvattingen binnen taken, volgende stappen, thread-bewuste opmerkingen en antwoorden via ClickUp Brain en Autopilot Agents Ideaal voor Teams die behoefte hebben aan betrouwbare live transcriptie, doorzoekbare transcripties, samenvattingen; standalone meeting intelligence Teams die vergaderingen + taken + uitvoering willen in één platform met AI die de output van vergaderingen koppelt aan werk op één plek

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke waarde van het product. Hier vindt u een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Wat is Otter AI?

via Otter AI

Otter AI is een slimme tool voor transcriptie en notities die uw gesprekken tijdens vergaderingen omzet in realtime, doorzoekbare tekst. Het wordt veel gebruikt door professionals, studenten, journalisten en teams die zich willen concentreren op het gesprek zonder zich te hoeven haasten om aantekeningen te maken.

Deze software voor transcriptie en vergaderbeheer legt automatisch gesproken woorden, namen van sprekers en belangrijke hoogtepunten vast, waardoor het gemakkelijker wordt om essentiële details terug te vinden. Het genereert ook samenvattingen met actiepunten, zodat u meer tijd kunt besteden aan het echte werk in plaats van te zoeken naar dat ene ding dat iemand tijdens uw laatste vergadering heeft gezegd.

De tool kan worden geïntegreerd met vergaderplatforms zoals Zoom en Google Meet, waardoor het een handige metgezel is voor werken op afstand en virtuele samenwerking.

De belangrijkste functies zijn:

Realtime transcriptie met sprekerherkenning: Transcribeer interviews, vergaderingen en lezingen met hoge nauwkeurigheid en sprekerherkenning

AI-aangedreven vergaderverslagen: Krijg toegang tot een Krijg toegang tot een AI-documentensamenvatter voor uw aantekeningen van vergaderingen

Synchroniseren van spraak naar tekst: Volg live audio- en video-bestanden die worden afgespeeld en gesynchroniseerd met het transcript, zodat u elk woord in de juiste context kunt opvangen

Aantekeningen voor samenwerking: markeer, geef commentaar en deel transcripties met uw team, zodat gesprekken worden omgezet in bruikbare documenten

Integraties: Koppel Otter aan Zoom, Google Meet, Dropbox en andere tools om uw werkstroom te stroomlijnen

Toegang via verschillende platforms: Gebruik Otter op het web, iOS of Android om transcripties op te nemen en overal te bekijken

👀 Wist u dat? Om de betrokkenheid te maximaliseren, moeten persoonlijke vergaderingen kort worden gehouden, minder dan 45 minuten, of idealiter een half uur. Sprekers die hun presentaties beknopt houden (ongeveer 15 minuten) houden de aandacht van hun publiek beter vast.

Otter AI-abonnementen

De abonnementen van Otter AI hebben verschillende voordelen, en weten waarvoor u betaalt, maakt het verschil. Heeft u alle toeters en bellen nodig, of volstaat de gratis basisversie? Zijn er add-ons waarmee u het beste uit Otter AI kunt halen zonder te veel te betalen voor een duur abonnement?

We leggen het u graag uit, zodat u de beste waarde krijgt zonder onaangename verrassingen.

Basisabonnement

Otter AI biedt een gratis basisabonnement met meertalige transcripties, sprekersherkenning en meer.

Belangrijkste functies

Transcribeer gesprekken tijdens vergaderingen in het Engels, Frans en Spaans

Identificeer sprekers, hun spreektijd en trefwoorden in gesprekken

Maak live aantekeningen van vergaderverslagen in Google Meet

Toegang tot gespreksgeschiedenis, gedeelde aangepaste woordenschat en geavanceerd zoeken

Beperkingen

Dit abonnement staat maximaal vijf leden in de werkruimte toe

U kunt slechts één vergadering tegelijk transcriberen en hebt toegang tot slechts 20 Otter AI-chats

U hebt alleen toegang tot 25 van uw meest recente gesprekken in de geschiedenis

De limiet van 300 minuten voor maandelijkse transcripties kan niet worden overgedragen en geldt voor maximaal 30 minuten transcriptie per gesprek

De geavanceerde transcriptiezoekfunctie en geïntegreerde live notities voor virtuele vergaderingen op Zoom ontbreken

U kunt de afspeelsnelheid van de opnames van vergaderingen niet aanpassen

Prijzen

Free Forever

🔑 Voor wie is het bedoeld: Studenten, freelancers en solopreneurs die af en toe vergaderingen houden en alleen betrouwbare transcriptiediensten nodig hebben, zullen dit nuttig vinden.

Pro-abonnement

Het Pro-abonnement van Otter AI biedt veel meer transcriptieminuten dan het basisabonnement. Het beschikt echter niet over de realtime Zoom-notitiefunctie en andere geavanceerde functies.

Sleutel functies

Naast de functies van het Basic-abonnement kunt u:

Automatiseer de samenvatting van vergaderingen met actiepunten en een overzicht

Toegang tot Android- of iOS-widgets en ondersteuning voor Siri-snelkoppelingen

Deel aantekeningen , stel aangepaste woordenschat in, tag sprekers en wijs actie-items toe aan teamgenoten

Transcribeer twee gelijktijdige vergaderingen

Krijg onbeperkte gespreksgeschiedenis

Pas de afspeelsnelheid aan en sla stiltes over wanneer u opnames van vergaderingen opnieuw bekijkt

Beperkingen

U krijgt nog steeds slechts vijf leden per werkruimte of account en moet voor elk lid apart betalen

U kunt geen onbeperkte hoeveelheid audio- of videobestanden van derden importeren en transcriberen

De functies voor gebruiksanalyse en bewerkbare tijdcodes ontbreken

Hoewel de maandelijkse limiet voor transcripties hoger is dan bij het basisabonnement, blijft deze beperkt tot 1200 minuten zonder overdracht

Prijzen

$ 16,99/maand per gebruiker

🔑 Voor wie is het bedoeld: Startups, kleine bedrijven en bureaus met een kleiner team en een beperkt aantal virtuele vergaderingen zullen dit abonnement handig vinden.

Business-abonnement

Dit abonnement is ideaal voor grotere teams die vaak virtuele vergaderingen houden en naast transcripties meer geavanceerde functies nodig hebben in hun AI-tools voor vergaderingen.

Belangrijkste functies

Naast alle voordelen van het Pro-abonnement krijgt u ook:

Importeer en transcribeer automatisch onbeperkte audio- of videobestanden vanuit Dropbox

Toegang tot live transcriptie via RTMP tegen een extra vergoeding

Krijg toegang tot gebruiksanalyses met geprioriteerde ondersteuning

Synchroniseer cloud-opnames automatisch en krijg toegang tot geïntegreerde live aantekeningen en ondertiteling vanuit Zoom

Beperkingen

De maximale maandelijkse limiet voor transcripties is ingesteld op 6.000 minuten

U kunt slechts drie vergaderingen tegelijkertijd opnemen

U kunt de Otter AI-vergaderassistent niet hernoemen in virtuele vergaderingen of toegang krijgen tot single sign-on (SSO)

Prijzen

$ 30/maand per gebruiker

🔑 Voor wie is het bedoeld: Startups en middelgrote bedrijven die wekelijks vergaderingen en virtuele besprekingen met klanten houden en behoefte hebben aan een meer aanpasbare AI-vergaderassistent, kunnen dit abonnement overwegen.

Enterprise-abonnement

Otter AI heeft een aanpasbaar abonnement voor grotere bedrijven. Dit abonnement bevat geavanceerde functies zoals integratie met Salesforce en HubSpot, veiligheid op bedrijfsniveau, HIPAA-compliance en meer.

Sleutel functies

Importeer en transcribeer onbeperkt vooraf opgenomen audio- of videobestanden

Speel videobestanden af van Zoom, Google Meet en MS Teams

Importeer verkoopinzichten en synchroniseer aantekeningen van klantgesprekken met Salesforce met Otter Sales Agent

Gebruik single sign-on (SSO) voor meer veiligheid

Exporteer transcripties in MP3-, TXT-, PDF-, DOCX- en SRT-formaten in bulk

Krijg toegang tot een organisatiebrede implementatie en een toegewijde customer success manager

Beperkingen

U krijgt slechts 6.000 minuten per maand voor transcripties en kunt slechts drie vergaderingen tegelijk transcriberen, hetzelfde als bij het Business-abonnement

De gedeelde aangepaste woordenschat is ook beperkt

U hebt minimaal een licentie voor 100 gebruikers nodig om toegang te krijgen tot de functie voor eenmalige aanmelding (SSO)

Prijzen

Aangepaste prijzen

🔑 Voor wie is het bedoeld: Ondernemingen met grote en diverse teams die uitgebreide transcriptiediensten met tools voor teamsamenwerking nodig hebben

📮ClickUp Insight: Volgens onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen vindt 12% van de respondenten vergaderingen te druk, 17% vindt ze te lang duren en 10% vindt ze meestal overbodig. In een ander onderzoek van ClickUp gaf 70% van de respondenten toe dat ze graag een vervanger of een vertegenwoordiger naar de vergaderingen zouden sturen als ze dat konden. De geïntegreerde AI-notulist van ClickUp kan uw perfecte vergaderingsproxy zijn! Laat AI alle belangrijke punten, beslissingen en actiepunten vastleggen, terwijl u zich concentreert op werk met een hogere waarde. Met automatische vergaderverslagen en het aanmaken van taken met behulp van ClickUp Brain mist u nooit meer belangrijke informatie, zelfs niet als u een vergadering niet kunt bijwonen. 💫 Echte resultaten: Teams die de vergaderingsbeheerfuncties van ClickUp gebruiken, melden een enorme vermindering van 50% in onnodige gesprekken en vergaderingen!

Is Otter AI de prijs waard?

Er is geen tekort aan AI-transcriptietools op de markt. Is Otter AI uw tijd, geld en moeite waard?

Het biedt een goede balans tussen nauwkeurigheid, samenwerkingsfuncties en handige integraties. Laten we eens kijken hoe waardevol het echt is.

Voordelen van Otter AI-prijzen

Dit zijn de kwaliteiten die Otter AI tot een transcribitieplatform maken dat het overwegen waard is:

Gratis abonnement beschikbaar: Krijg gratis toegang tot basisfuncties voor transcriptie voor individuen en kleine teams (maximaal vijf leden)

Meerdere prijsniveaus: Kies uit abonnementen die zijn ontworpen voor studenten, professionals en grote ondernemingen

Ideaal voor meertalige transcriptie: Transcribeer vergaderingen in het Engels, Frans en Spaans met Otter AI chat

Realtime samenwerking: plaats opmerkingen, markeer tekst en deel aantekeningen in transcripties met uw team

Toegankelijkheid op verschillende platforms: Gebruik Otter op het web, iOS en Android met een mobiele app voor toegang onderweg

Geautomatiseerde samenvattingen en actiepunten: Ontvang direct samenvattingen van vergaderingen, belangrijke hoogtepunten en vervolgacties

Aangepaste woordenschat: voeg branchespecifieke termen en namen toe voor een nauwkeurigere transcriptie

Geavanceerd zoeken: Vind sleutelmomenten op basis van spreker, tijdstempel of trefwoord in uw transcriptiearchief

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor takenlijsten in Excel en ClickUp

👀 Wist u dat? Het handmatig transcriberen van een uur audio kan ongeveer drie tot acht uur duren, wat de efficiëntiewinst van geautomatiseerde transcriptietools duidelijk aantoont.

Nadelen van de prijzen van Otter AI

Otter AI heeft een aantal belangrijke nadelen die van invloed zijn op de prijs-kwaliteitverhouding. Dit zijn de belangrijkste:

Beperkingen van het gratis abonnement: Slechts 300 minuten transcriptie per maand en een limiet van 30 minuten per gesprek – te beperkend voor frequente vergaderingen of dagelijkse lezingen; de nauwkeurigheid neemt ook af in rumoerige omgevingen

Beperkte transcriptietijd bij duurdere abonnementen: Zelfs het Enterprise-abonnement heeft een limiet van 6000 minuten per maand en 4 uur per gesprek, zonder overdracht naar de volgende maand

Hogere kosten voor betere functies: Live Zoom-transcriptie, onbeperkte uploads en automatische samenvattingen zijn alleen beschikbaar in de Business- of Enterprise-abonnementen

Gebrek aan beheerderscontrole: Beheerdershulpmiddelen en aanpassingsopties zijn beperkt tot hogere niveaus, waardoor kleinere teams moeten upgraden om toegang te krijgen

Ontbrekende geavanceerde functies: Bewerkbare tijdcodes, AI-tools voor verkoopteams en CRM-integraties (zoals Salesforce en HubSpot) zijn alleen beschikbaar in het Enterprise-abonnement

Beperkt aantal gelijktijdige vergaderingen: Er kunnen slechts drie vergaderingen tegelijkertijd plaatsvinden, wat mogelijk niet werkt voor grotere teams met overlappende agenda's

Waarom alternatieven voor Otter AI overwegen?

Otter AI is populair omdat het zeer gebruiksvriendelijk is en zelfs in het gratis abonnement een aantal goede transcriptiediensten biedt. Het heeft echter ook enkele nadelen, die door sommige alternatieven voor Otter AI worden ondervangen.

Hier zijn vier beperkingen waarmee u rekening moet houden voordat u het binnen uw hele organisatie implementeert:

Budgetbeperkingen

Het gratis abonnement van Otter AI biedt geen geïntegreerde Zoom-transcripties, synchronisatie met Dropbox of gebruiksanalyses. Er zijn ook geen add-on-opties, dus u kunt geen functies kiezen om aan uw abonnement toe te voegen.

De premiumfuncties zijn niet goedkoop, en zelfs dan zijn sommige geavanceerde functies, zoals bulkexport, domeinregistratie en automatische dia-registratie, alleen beschikbaar in de Business- en Enterprise-abonnementen.

Als u een individuele gebruiker of een klein team bent, betaalt u mogelijk voor functies die u zelden gebruikt, of zou u willen dat het gratis abonnement u iets meer speelruimte bood.

Zoals een G2-recensent het verwoordt:

... Zonder de betaalde versie bent u beperkt in het aantal uren dat u kunt transcriberen.

... Zonder de betaalde versie bent u beperkt in het aantal uren dat u kunt transcriberen.

Beperkte transcriptie

De 300 minuten gratis transcriptiediensten voor vergaderingen en de limiet van 30 minuten voor chatten zijn waarschijnlijk enkele van de grootste dealbreakers om op de Otter AI-trein te springen.

Zelfs de betaalde abonnementen hebben een limiet. De maximale transcriptielimiet van Otter AI van 6.000 minuten voor alleen de Business- en Enterprise-abonnementen kan ook beperkend lijken voor grotere organisaties, vooral als u regelmatig meerdere vergaderingen houdt.

Deze limiet kan ook niet worden uitgebreid met een add-on. Bovendien kunt u maximaal drie vergaderingen tegelijkertijd opnemen. U moet dus meerdere betaalde accounts aanmaken om het transcriptieproces voor meer dan drie vergaderingen te implementeren.

📮ClickUp Insight: Uit onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen blijkt dat 25% van de vergaderingen gemiddeld 8 of meer deelnemers heeft. We hebben ook vastgesteld dat een gemiddelde vergadering ongeveer 51 minuten duurt. Deze grote vergaderingen kunnen resulteren in minstens 6 tot 8 uur collectieve vergadertijd per week op organisatieniveau. Wat als u het zou kunnen inkorten? ClickUp verandert de manier waarop teams communiceren! In plaats van lange vergaderingen kunt u rechtstreeks binnen taken samenwerken met behulp van opmerkingen, bijlagen, spraaknotities, videoclips en meer, allemaal op één plek. 💫 Echte resultaten: De wereldwijde teams van STANLEY Security hebben al meer dan 8 uur per week bespaard op vergaderingen en updates met onze alles-in-één app voor werk!

Slechte verificatiefuncties in lagere niveaus

51% van de organisaties is van plan meer te investeren in veiligheid vanwege het toenemende aantal incidenten met gegevenslekken.

Deze investering moet ook worden uitgebreid naar uw transcriptietools, aangezien u tijdens virtuele vergaderingen waarschijnlijk gevoelige informatie zult bespreken.

Als u zich echter hebt aangemeld voor het Basic- of Pro-abonnement, krijgt u alleen een authenticatie-app om transcriptiegegevens te beveiligen. Het Business- en Enterprise-abonnement hebben SMS-verificatie voor extra veiligheid toegevoegd.

Het grootste nadeel met betrekking tot de veiligheidsfuncties is echter dat SSO of geavanceerde beheerdersfuncties alleen beschikbaar zijn in het Enterprise-abonnement. Voor kleinere teams is het bijna onmogelijk om voor geavanceerde veiligheid te betalen.

Beperkte integraties in de gratis en pro abonnementen

Otter AI werkt goed met een aantal grote platforms, zoals Google Meet, Zoom en Dropbox, maar er zijn enkele beperkingen. Als u bijvoorbeeld een Basic- of Pro-abonnement hebt, hebt u geen toegang tot geïntegreerde live ondertiteling voor Zoom-vergaderingen.

Wilt u Otter koppelen aan uw CRM, zoals HubSpot of Salesforce? Dan moet u zich aanmelden voor het Enterprise-abonnement. Dit kan een echt knelpunt zijn voor teams die Otter willen integreren in een grotere tech stack. Uiteindelijk moet u handmatig schakelen tussen tools, wat het doel van automatische transcriptie tenietdoet.

Een G2-recensent wees ook op het gebrek aan integratie in het Business-abonnement:

Ik zou graag zien dat het Business-abonnement kan worden geïntegreerd met HubSpot.

Ik zou graag zien dat het Business-abonnement kan worden geïntegreerd met HubSpot.

🧠 Leuk weetje: Gemiddeld spreken mensen 150-170 woorden per minuut, wat ongeveer vier keer sneller is dan de gemiddelde typsnelheid. Dit verschil onderstreept de waarde van transcriptiediensten voor het efficiënt vastleggen van gesproken content.

Beste alternatieven voor Otter AI

Waarom zou u zich beperken tot transcriptielimieten en hoge kosten als andere zakelijke tools meer flexibiliteit, functies en waarde bieden?

Maak kennis met ClickUp, de alles-in-één app voor werk. Het is een gecentraliseerd platform dat de transcriptie van vergaderingen automatiseert, een AI-vergaderassistent biedt om uw aantekeningen samen te vatten en actiepunten om te zetten in taken, en uw vergaderagenda en notulen organiseert in een gezamenlijke werkruimte.

Een klant legt uit waarom ClickUp geweldig is voor het beheren van uw vergaderingen:

We gebruiken het om onze dagelijkse vergaderingen vanuit ons Scrum-ritueel te ondersteunen en te versnellen. Het helpt me om de voortgang van mijn Sprint en mijn taken te volgen en een overzichtelijke backlog bij te houden voor al mijn taken.

We gebruiken het om onze dagelijkse vergaderingen vanuit ons Scrum-ritueel te ondersteunen en te versnellen. Het helpt me om de voortgang van mijn Sprint en mijn taken te volgen en een overzichtelijke backlog bij te houden voor al mijn taken.

Sleutel functies

Terwijl Otter AI zich uitsluitend richt op transcriptie en samenvatting, breidt ClickUp de ervaring uit door uw vergaderingen om te zetten in georganiseerde, traceerbare resultaten.

Hier zijn enkele van de beste functies:

ClickUp AI Notetaker

Leg nauwkeurige transcripties vast met labels voor sprekers, samenvattingen, opnames en actiepunten die overzichtelijk in één document worden weergegeven met ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker is een intelligente notulist die uw gesprekken opneemt, transcribeert en vergaderingen verwerkt (uiteraard op basis van uw toestemming!). Of u nu een student bent die meerdere colleges achter elkaar volgt of een team dat meerdere gesprekken met klanten beheert, Notetaker zorgt ervoor dat u nauwkeurige, gestructureerde aantekeningen hebt zonder ooit een pen op te hoeven pakken.

Het biedt sprekersherkenning, tijdcodes en automatische detectie van actiepunten en belangrijke beslissingen, waardoor u na elke sessie duidelijke, georganiseerde samenvattingen van vergaderingen in uw ClickUp-inbox ontvangt. U kunt eenvoudig door deze aantekeningen zoeken, die voor elke vergadering als afzonderlijke ClickUp-documenten worden toegevoegd, om belangrijke punten opnieuw te bekijken of bij te houden wat nog moet worden opgevolgd.

Dit is waarom deze Redditor ClickUp's AI Notetaker aanbeveelt:

via Reddit

In tegenstelling tot traditionele tools die handmatige inspanningen of betaalde upgrades voor basisfuncties vereisen, is ClickUp AI Notetaker beschikbaar als een budgetvriendelijke add-on. Het biedt professionele transcripties zonder premium prijzen, waardoor het documenteren van vergaderingen niet alleen moeiteloos, maar ook super betaalbaar wordt.

ClickUp Brain

ClickUp Brain is 's werelds meest complete werk-AI en vormt het hart van ClickUp.

Het verbindt inzichten in uw hele werkruimte en zet verspreide informatie om in bruikbare kennis. Zie het als een schrijfassistent, projectassistent, kennisassistent en vergaderassistent in één contextbewust AI-platform.

In tegenstelling tot Otter AI, waar geavanceerde functies zoals AI-samenvattingen en slim zoeken verborgen zitten achter complexe, dure prijsniveaus, is Brain een goedkope add-on voor elk betaald abonnement – en u kunt het gratis uitproberen.

Haal antwoorden, beslissingen en actiepunten uit uw vergadernotities met ClickUp Brain

Het vat automatisch uw aantekeningen van vergaderingen en asynchrone discussiethreads samen, identificeert sleutelbeslissingen en haalt follow-ups uit hetzelfde platform waar u uw werk beheert.

Markeer gewoon tekst in uw vergadernotulen in ClickUp Docs en Brain zet deze direct om in ClickUp-taken. U kunt zelfs de AI Assign-functie gebruiken om regels in te stellen voor het automatiseren van deze taaktoewijzingen op basis van de sterke punten en expertisegebieden van uw teamgenoten.

📮ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers loopt het risico belangrijke beslissingen te verliezen die verspreid zijn over chat, e-mail en spreadsheets. Zonder een uniform systeem voor het vastleggen en bijhouden van beslissingen gaan cruciale zakelijke inzichten verloren in de digitale ruis. Met de taakbeheerfuncties van ClickUp hoeft u zich hier nooit meer zorgen over te maken. Maak taken aan vanuit chats, taakopmerkingen, documenten en e-mails met één enkele klik!

Moet u een specifieke beslissing uit de vergadering van vorige week terugvinden? Vraag het gewoon aan ClickUp Brain. Het kan vragen beantwoorden op basis van de content in uw werkruimte, hiaten in uw vergaderagenda's identificeren en een gecentraliseerde kennisbank creëren voor taken, documenten en discussies.

U hoeft niet langer door lange transcripties te spitten om handmatig één detail te vinden – alles is binnen enkele seconden doorzoekbaar en toegankelijk.

Bovendien kan ClickUp Brain zelfs communicatiepatronen binnen teams analyseren en verbeteringen voorstellen om u te helpen effectiever samen te werken in toekomstige vergaderingen. Deze ene functie kan al uw communicatie, binnen vergaderingen en daarbuiten, met minimale inspanning en maximale impact structureren.

💡 Pro-tip: ClickUp Brain is niet alleen handig na vergaderingen. Gebruik het binnen ClickUp Kalender om vergaderingen te plannen met behulp van natuurlijke taalprompts en stel een agenda op. Klaar voor meer avontuur? Probeer vergaderingen te plannen met spraakcommando's via de ClickUp Brain MAX desktop-app! Plan vergaderingen met natuurlijke taal met behulp van de AI-aangedreven kalender van ClickUp

ClickUp-documenten

Werk in realtime samen met uw team in ClickUp Documenten

Zodra de AI-notitie-app je aantekeningen heeft vastgelegd, kun je je plannen opstellen, bespreken, bewerken en uitvoeren in ClickUp Docs.

Documenten bieden een dynamische ruimte voor samenwerking waar uw hele team gemakkelijk vergaderingen kan ontcijferen en implementatiestrategieën kan plannen. U kunt teamgenoten taggen met ClickUp Assign Comments en beslissingen met slechts een paar klikken omzetten in uitvoerbare taken.

Gratis sjabloon Gebruik de sjabloon voor vergadernotulen van ClickUp om eenvoudig details van uw vergaderingen bij te houden

Wilt u een eenvoudige manier om uw AI-gegenereerde transcripties om te zetten in iets dat uw hele team daadwerkelijk kan gebruiken? De sjabloon voor ClickUp-vergadernotulen biedt uitkomst.

Het biedt u een overzichtelijke ruimte voor samenwerking waar u alles kunt noteren, van namen van deelnemers en agenda's tot belangrijke punten en actiepunten, rechtstreeks in een ClickUp-document.

Het beste? Omdat het is geïntegreerd in ClickUp, kunt u direct vervolg-taken toewijzen, koppelingen naar relevante documenten maken en ervoor zorgen dat iedereen weet waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. Nooit meer gedoe om te onthouden wie wat heeft afgesproken. Het is een eenvoudige manier om uw vergaderingen productiever en verantwoordelijker te maken.

ClickUp Clips

Transcripties zijn niet altijd voldoende. Voor teams die volledige context nodig hebben, biedt ClickUp Clips een video-opname van uw vergaderingen en schermactiviteiten direct binnen het platform. Zorg ervoor dat u uw AI Notetaker naar een vergadering stuurt die u wilt opnemen.

Neem vergaderingen op met ClickUp Clips

Deze videoclips kunnen worden ingesloten in uw ClickUp-taken, documenten en chats, waardoor u naast uw transcripties een complete visuele referentie krijgt – iets wat Otter AI niet standaard ondersteunt.

ClickUp-integraties

Een van de belangrijkste problemen met Otter AI is dat het beperkte integratie biedt, en zelfs die zijn niet beschikbaar in lagere abonnementen. Met ClickUp heb je dergelijke problemen niet.

Synchroniseer uw volledige tech stack met ClickUp-integraties

Met ClickUp-integraties kunt u uw werk synchroniseren met meer dan 1000 populaire tools, waaronder Zoom, Google Meet en Microsoft Teams, zelfs als u ons gratis abonnement hebt. Het platform kan ook worden geïntegreerd met HubSpot, Salesforce en andere CRM's, zodat inzichten uit uw verkoopvergaderingen automatisch worden vastgelegd in uw verkooptool.

Zo beschikt u over een centrale hub voor het beheer van alles in uw werkstroom.

💡 Pro Tip: Gebruik ClickUp-formulieren om na elke vergadering feedback te verzamelen om te begrijpen wat uw team vond van de vergadering en wat er gedaan had kunnen worden om deze efficiënter te maken.

Waarom ClickUp voor de meeste teams beter is dan Otter AI

ClickUp is een aantrekkelijk alternatief voor Otter AI omdat het aantekeningen van vergaderingen, taken en projectmanagement centraliseert binnen één platform.

In tegenstelling tot Otter kunt u hiermee vergadernotities opnemen, transcriberen en omzetten in uitvoerbare taken, zonder te hoeven jongleren met meerdere tools of hoge kosten te maken. Met voordelige AI-add-ons en een gratis abonnement met onbeperkte vergaderingen en integraties biedt ClickUp een onverslaanbare waarde in vergelijking met de complexe prijsplannen van Otter AI.

Prijsoverzicht

ClickUp biedt meerdere abonnementen voor verschillende teamgroottes en budgetten. Hier volgt een overzicht van de abonnementen:

Transcribeer uw vergaderingen nauwkeurig en zonder limieten met ClickUp

Otter AI is geweldig voor het transcriberen en samenvatten van vergaderingen, maar alleen als u het niet te vaak hoeft te gebruiken. De limieten op de duur van transcripties, geavanceerde functies die verborgen zijn achter dure abonnementen en beperkte integratiemogelijkheden kunnen ervoor zorgen dat u op zoek gaat naar een alternatief.

ClickUp gaat verder dan deze beperkingen met flexibele add-ons, nauwkeurige transcripties en gezamenlijke werkruimtes. Het is een uitstekend alternatief voor Otter AI voor teams die aantekeningen van vergaderingen willen automatiseren en deze rechtstreeks in hun werkstroom willen integreren.

De functies AI Notetaker en ClickUp Brain gaan verder dan eenvoudige transcriptie en bieden bruikbare inzichten en naadloos taakbeheer. Het is ook in hoge mate aanpasbaar met verschillende sjablonen en weergaven, en biedt naadloze integratie met populaire tools voor vergaderingen en productiviteit.

Waar wacht u nog op? Gooi die woordenlijst en transcripties overboord en meld u vandaag nog gratis aan voor ClickUp!