Gratis sjablonen voor workshops over design thinking voor gezamenlijke sessies

Heb je ooit een brainstormsessie georganiseerd die meer op een chaotische vrije voorstelling leek dan op een productieve workshop? Veel teams hebben moeite om creatieve ideeën om te zetten in bruikbare oplossingen door een gebrek aan structuur en samenwerking.

🔎 Wist u dat? 60% van de werknemers zegt dat ze zich innovatiever voelen wanneer teams samenwerken en op één lijn zitten.

Daar komen sjablonen voor design thinking-workshops om de hoek kijken. Deze kant-en-klare frameworks helpen organisatoren om teams op een doelgerichte manier door het design thinking-proces te loodsen. Zie het als uw routekaart naar innovatieve en collaboratieve probleemoplossing.

Of u nu een pijnpunt van een klant oplost, een product verbetert of een dienst opnieuw vormgeeft, met een solide sjabloon zorgt u ervoor dat alle teamleden op één lijn zitten, betrokken zijn en gefocust blijven.

Ontdek wat sjablonen voor design thinking-workshops zijn, hoe u er een kiest en welke sjablonen u het beste kunt gebruiken om uw abonnement voor design thinking-workshops op te stellen.

Wat zijn sjablonen voor workshops over design thinking?

Sjablonen voor workshops over design thinking zijn vooraf gestructureerde handleidingen die teams helpen om samenwerkingsgerichte, oplossingsgerichte sessies te houden met behulp van de design thinking-methodologie.

Ze splitsen het proces op in behapbare stappen, waardoor teams problemen grondig kunnen begrijpen, effectief ideeën kunnen bedenken en doelgericht prototypes kunnen maken.

Standaardelementen zijn onder meer:

Empathie in kaart brengen: Begrijp de behoeften, emoties en pijnpunten van gebruikers om inzicht te krijgen in hun ervaring. Empathie in kaart brengen helpt om de workshop te richten op de uitdagingen van de klant

Probleemdefinitie: Definieer het kernprobleem dat u wilt aanpakken. Dit helpt u om de strategie in de juiste richting te sturen

Ideevormingstools: Gebruik gestructureerde vragen en creatieve oefeningen om ideeën te genereren en innovatie te stimuleren

Prototyping: Visualiseer en bouw eenvoudige, testbare modellen. Prototyping brengt visies tot leven en helpt verbeteringen te identificeren

Feedbackloop: Verzamel inzichten via beoordelingen en discussies om verfijningen en verbeteringen te ondersteunen

Timeboxes: Wijs een specifieke tijd toe aan elke activiteit. Dit helpt het team om gefocust en op één lijn te blijven

🔎 Wist u dat? 60% van de werknemers zegt dat ze zich innovatiever voelen wanneer teams samenwerken en op één lijn zitten.

Standaardelementen zijn onder meer:

Empathie in kaart brengen: Begrijp de behoeften, emoties en pijnpunten van gebruikers om inzicht te krijgen in hun ervaring. Empathie in kaart brengen helpt om de workshop te richten op de uitdagingen van de klant

Probleemdefinitie: Definieer het kernprobleem dat u wilt aanpakken. Dit helpt u om de strategie in de juiste richting te sturen

Ideevormingstools: Gebruik gestructureerde vragen en creatieve oefeningen om ideeën te genereren en innovatie te stimuleren

Prototyping: Visualiseer en bouw eenvoudige, testbare modellen. Prototyping brengt visies tot leven en helpt verbeteringen te identificeren

Feedbackloop: Verzamel inzichten via beoordelingen en discussies om verfijningen en verbeteringen te ondersteunen

Timeboxes: Wijs een specifieke tijd toe aan elke activiteit. Dit helpt het team om gefocust en op één lijn te blijven

18 Gratis sjablonen voor workshops over design thinking voor innovatie

Sjablonen voor workshops over design thinking houden het team gefocust, betrokken en productief, en zetten rommelige discussies om in gestructureerde innovatie.

Hier zijn enkele van de beste sjablonen voor workshops over design thinking om uw team te helpen creatieve ideeën te bedenken, echte problemen op te lossen en de behoeften van klanten beter te begrijpen:

1. Sjabloon voor workshopagenda van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Stel meetbare resultaten vast en neem gerelateerde taken op met de sjabloon voor een ClickUp-workshopagenda

Het organiseren van een succesvolle workshop design thinking vereist een zorgvuldige planning en organisatie van alles, van doelen en referentiemateriaal tot deelnemers.

De sjabloon voor workshopagenda's van ClickUp helpt u met een gestructureerd format, waardoor u gemakkelijker een effectieve agenda voor een workshop design thinking kunt plannen.

Bovendien kunt u met de krachtige suite van ontwerptools van ClickUp, die speciaal zijn afgestemd op creatieve teams, de samenwerking verbeteren en de algehele creatieve productiviteit verhogen, allemaal op één plek. Op deze manier kan uw team zich minder richten op logistieke zaken en meer op het leveren van innovatieve, gebruikersgerichte oplossingen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak een lijst met relevante details over de workshop in een tabelformat

Visualiseer de tijdlijn van de activiteiten in de workshop met de bordweergave

Vermeld de facilitator en deelnemers om hen op de hoogte te stellen en het team geïnformeerd te houden

Aantekening maken als de vergadering moet worden opgenomen en lijst met belangrijke informatiebronnen

Maak een tijdlijn met uit te voeren activiteiten, samen met een korte uitleg

Houd de voortgang eenvoudig bij met notificaties, taakafhankelijkheden, automatisering, AI en meer

🔑Ideaal voor: Facilitators, UX-ontwerpers, productteams en docenten die op zoek zijn naar een gestructureerde manier om workshops over design thinking te organiseren.

💡Pro-tip: Wilt u efficiënt brainstormen in elke fase van het design thinking-proces? Ontdek deze design thinking-tools om uw ideeën effectief te bedenken en te implementeren.

2. Sjabloon voor registratie voor virtuele workshop ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Verzamel informatie over deelnemers en plan met de sjabloon voor registratie voor virtuele workshops van ClickUp

Op zoek naar een gestructureerde manier om de gegevens van workshopdeelnemers te beheren en effectief te plannen? De sjabloon voor virtuele workshopregistratie van ClickUp stroomlijnt de planning en organisatie met aanpasbare velden en een gestructureerd format.

U kunt aangepaste registratieformulieren voor workshops maken met vragen zoals vragen van deelnemers, specifieke problemen en meer, zodat u alle benodigde gegevens van elke deelnemer verzamelt.

Met dit sjabloon kunt u ook enquêtes na de workshop versturen en de reacties analyseren om verbeterpunten en succesfactoren te identificeren.

Waarom u dit leuk zult vinden:

Pas registratieformulieren aan om specifieke gegevens van deelnemers vast te leggen

Stuur automatisch bevestigingsmails naar alle deelnemers zodra ze het formulier hebben ingediend

Organiseer de contactgegevens en adressen van deelnemers op één plek, zodat u ze gemakkelijk kunt raadplegen

Voeg de gegevens van het registratieformulier toe naast de deelnemer in het tabblad 'Beschrijving'

Vermeld vragen van het team naast de lijst, zodat niets over het hoofd wordt gezien

Categoriseer de invoer in het formulier in nieuwe registraties, aanwezig en afwezig

🔑Ideaal voor: Organisatoren die op een handige manier de gegevens van de deelnemers aan de virtuele workshop willen verzamelen.

3. Sjabloon voor ClickUp-workshopaanmeldingsformulier

Gratis sjabloon downloaden Maak formulieren en houd de voortgang bij met de sjabloon voor het aanmeldingsformulier voor workshops van ClickUp

Het sjabloon voor het aanmeldingsformulier voor ClickUp-workshops zorgt voor consistentie in de informatie die wordt verzameld van de deelnemers aan de workshop.

Hiermee kunt u formulieren maken die zijn afgestemd op de vereisten van de gebeurtenis, zoals functietitel, e-mailadres voor werk en relevante ideeën of vragen die ze mogelijk hebben, zodat alle vereiste informatie van teamleden wordt verzameld.

De details worden automatisch in de juiste velden ingevuld, waardoor handmatig werk en fouten worden voorkomen.

Een dergelijke aanvraagprocedure op basis van de design thinking-aanpak zorgt ervoor dat het juiste team van gelijkgestemde individuen wordt samengesteld voor de brainstormsessie.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Houd alle aanvragers en hun huidige status bij met de lijstweergave van deelnemers

Categoriseer deelnemers op workshopfase, zoals ideevorming, prototype en meer

Verzamel gegevens zoals de functietitel, het bedrijf en de contactgegevens van deelnemers met de weergave van het workshopaanmeldingsformulier

Houd de voortgang van besproken ideeën bij met reacties, AI en automatisering

Markeer de status van sollicitanten als nieuwe sollicitatie, in behandeling, betaling, afgewezen en goedgekeurd

🔑Ideaal voor: Facilitators en teams die de deelnemersgegevens van een workshop over design thinking willen organiseren.

4. Sjabloon voor ClickUp-trainingsraamwerk

Gratis sjabloon downloaden Stel doelen, organiseer workshopmateriaal en houd de voortgang bij met de sjabloon voor het ClickUp-trainingsraamwerk

Het plannen, structureren en beheren van workshops over design thinking wordt heel eenvoudig met de sjabloon voor het ClickUp-trainingsraamwerk.

Zodra u het doel van de workshop design thinking hebt bepaald, helpt de sjabloon u om het materiaal, de teamleden en de tijdlijn van de workshop naadloos te organiseren.

Houd de voortgang bij en evalueer de effectiviteit met terugkerende taken, en plan de tijdlijn van de workshop, van brainstormen en ideevorming tot uitvoering en testen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Categoriseer elk idee van de workshop op basis van de status, waaronder Nog te doen, In uitvoering, Moet worden herzien, Actief en Voltooid

Groepeer het workshopmateriaal in bestandstypen, zoals documenten en werkbladen

Wijs de taken voor de workshop toe aan uw teamleden of stuur een uitnodiging via e-mail

Voeg het relevante materiaal toe voor elke activiteit die moet worden uitgevoerd

Organiseer en houd de voortgang bij van elke trainingstaak met de lijstweergave voor trainingen

🔑Ideaal voor: Teams en docenten die op zoek zijn naar een gestructureerd format om deelnemers, activiteiten en bronnen voor een workshop design thinking te organiseren.

5. Sjabloon voor aantekeningen van ClickUp-trainers

Gratis sjabloon downloaden Plan design thinking-sessies en documenteer sleutelpunten met de sjabloon voor aantekeningen van ClickUp Trainer

Zorg voor consistentie bij het plannen en organiseren van workshops over design thinking met de ClickUp Trainer Notes Template. Met speciale secties voor elke activiteit en een tijdlijn van de workshop zorgt het sjabloon ervoor dat alle benodigde details op één plek staan, zodat niets wordt gemist.

Voeg aangepaste attributen toe om uw trainingsaantekeningen te beheren en de voortgang in elke trainingssessie eenvoudig te visualiseren. Bovendien verbetert het toevoegen van afbeeldingen en pictogrammen de visuele aantrekkingskracht van het document en blijft de opmaak strak.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak een lijst met activiteiten, van ideevorming tot testen, samen met een korte beschrijving en de duur ervan

Leg de doelstellingen, conclusie en samenvatting van de workshop vast, zodat u deze snel kunt raadplegen

Organiseer en visualiseer de verschillende onderwerpen die u gaat behandelen met behulp van de bordweergave

Neem de lessen uit de workshop op en hoe deze hebben bijgedragen aan het verbeteren van het product

Geef productieve feedback aan de organisatoren en facilitators voor verbetering

🔑Ideaal voor: Trainers en docenten die een gestructureerd document willen om de tijdlijn, doelstellingen, leerpunten en feedback van de workshop in een lijst weer te geven.

6. Sjabloon voor ontwerpideeën van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Brainstorm ideeën, organiseer ze en houd de voortgang bij met de sjabloon voor ontwerpideeën van ClickUp

Het is essentieel dat het productidee aansluit bij alle teamleden om naadloze samenwerking en werk te garanderen. De ClickUp-sjabloon voor ontwerpideeën vergemakkelijkt gezamenlijke brainstormsessies en het structureren van ideeën binnen uw team.

Werk samen met teamleden om ideeën te bedenken en content te creëren met behulp van dit sjabloon voor een whiteboard. Het sjabloon zorgt voor een effectief ideevormingsproces, van het genereren van concepten tot het selecteren van ideeën om het gewenste resultaat te bereiken.

Stel schattingen in voor de tijdlijn en gebruik automatisering om ervoor te zorgen dat elke activiteit op tijd wordt voltooid.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Categoriseer de ideeën als product, proces en mensen, en vermeld de eigenaar van het idee

Breng de verschillende aspecten van uw ontwerp visueel in kaart met behulp van de weergave Ontwerpideeën Diagram

Organiseer ideeën met behulp van plaknotities en kleurcodes per categorie voor eenvoudige navigatie

Gebruik connectoren en stroomdiagrammen om processen en relaties tussen ideeën in kaart te brengen

Voeg afbeeldingen en website kaarten toe om context te geven aan de ideeën

Zet geselecteerde ideeën om in taken en wijs ze toe aan het team

🔑Ideaal voor: Teams die samen willen brainstormen en ideeën willen ordenen.

7. ClickUp Squad Brainstorm-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Organiseer ideeën, stel prioriteiten en stem teams op elkaar af met de ClickUp Squad Brainstorm-sjabloon

Ervaart u chaos, verwarring en veel heen en weer gepraat bij het organiseren van workshops over design thinking? Overweeg dan de ClickUp Squad Brainstorm Template, die is ontworpen om complexiteit weg te nemen en teamsamenwerking naadloos te laten verlopen.

Dankzij het whiteboard-formaat van de sjabloon kan het team eenvoudig zoveel mogelijk ideeën presenteren en deze met hun teamgenoten bespreken.

Met plaknotities, afbeeldingen, websitekaarten, vormen en tekstvakken kunt u categorieën voor elk idee maken. Bovendien vergemakkelijken kleurgecodeerde boxen en aantekeningen de navigatie en vereenvoudigen connectoren het definiëren van relaties.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Gebruik de Team Work Canvas View om samen te werken met je team en ideeën te bedenken

Zet ideeën om in taken om ervoor te zorgen dat ze op tijd worden voltooid

Voeg subtaak en checklists met afhankelijkheid toe voor een soepele werkstroom

Wijs taken toe aan teamleden en stel deadlines in om alles in goede banen te leiden

Sluit tools zoals Google Spreadsheets, Documenten, Figma en websites in voor foutloze toegang tot gegevens

🔑Ideaal voor: Teamleiders en creatieve professionals die taken voor het hele team willen organiseren en ervoor willen zorgen dat de doelstellingen op tijd worden bereikt.

8. ClickUp sjabloon voor empathiekaart op whiteboard

Gratis sjabloon downloaden Verzamel klantinzichten en organiseer onderzoek met de ClickUp Empathy Map Whiteboard-sjabloon

Het begrijpen van klantbehoeften en het op elkaar afstemmen van ideeën en processen kan ingewikkeld zijn, maar niet met een georganiseerd format zoals de ClickUp Empathy Map Whiteboard Template.

De sjabloon helpt teams om te brainstormen over pijnpunten van klanten en deze te categoriseren voor een naadloze analyse. Gebruik bovendien plaknotities en tekstvakken om alle relevante informatie en onderzoek naar klantervaringen toe te voegen.

Plan de vragen die u aan de gebruikers wilt stellen, analyseer patronen en bespreek ideeën met het team om de juiste oplossing te vinden, allemaal op één plek.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak een klantprofiel op basis van de gestelde vragen en de geanalyseerde trends

Zet de reacties en ideeën in de bordweergave om patronen te herkennen

Categoriseer en voeg attributen toe om uw klantinzichten te beheren en klantgegevens eenvoudig te visualiseren

Genereer oplossingen en zet ze om in taken, zodat niets wordt gemist

Stel prioriteitslabels in, wijs taken toe en voeg opmerkingen toe voor een effectieve planning

🔑Ideaal voor: UX-ontwerpers en productteams die op zoek zijn naar een tool om pijnpunten van klanten te evalueren en oplossingen te bedenken.

9. Sjabloon voor gebruikersprofielen van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Organiseer onderzoeksgegevens en creëer een target audience met de ClickUp-sjabloon voor gebruikersprofielen

Om innovatieve oplossingen te ontwikkelen, moet u de voorkeuren van uw ideale klant begrijpen. De sjabloon voor gebruikersprofielen van ClickUp helpt u bij het opstellen van dat ideale profiel.

Of u nu een nieuw product lanceert of een bestaand product wilt verbeteren, met de sjabloon kunt u naadloos de behoeften van klanten definiëren.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak een lijst met verhalen, motivatie, uitdagingen, verwachtingen en andere sleutelgegevens van klanten en verrijk deze met een afbeelding

Voeg ondersteunende feiten en informatie toe om oplossingen te identificeren

Maak categorieën met kleuren om informatie begrijpelijk en gemakkelijk terug te vinden te maken

Brainstorm oplossingen en lijst reacties naast de persona

Integreer taakbeheer om ervoor te zorgen dat ideeën effectief worden geïmplementeerd

🔑Ideaal voor: Marketeers en productteams die op zoek zijn naar een gestructureerde aanpak voor het opstellen van klantprofielen.

10. Sjabloon voor werkstroom van ClickUp-gebruikers

Gratis sjabloon downloaden Identificeer pijnpunten en creëer een intuïtieve gebruikerservaring met de ClickUp-sjabloon voor werkstromen

Met de ClickUp-sjabloon voor gebruikersstromen kunt u gebruikersstromen naadloos visualiseren.

De sjabloon helpt u te begrijpen hoe gebruikers omgaan met uw product of website en verbeterpunten te identificeren.

Teams kunnen dit sjabloon gebruiken om iedereen op één lijn te houden als het gaat om het visualiseren van gebruikersreizen en het optimaliseren van de klantervaring.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Gebruik connectoren om elke stap van de werkstroom van de gebruiker op het whiteboard te definiëren

Voeg afbeeldingen en pictogrammen toe om een gebruikersreis in kaart te brengen

Creëer een gebruikersreis die is afgestemd op uw behoeften

Stel terugkerende taken in om de werkstroom van gebruikers regelmatig bij te werken

Voeg stappen toe als taken en wijs ze toe aan het relevante lid van het team

🔑Ideaal voor: UX-ontwerpers, marketeers en productteams die de gebruikerservaring willen verbeteren.

🧠 Leuk weetje: Het menselijk brein heeft slechts 13 milliseconden nodig om beelden te verwerken, en het verwerkt beelden 60.000 keer sneller dan tekstformaten.

11. Sjabloon voor gebruikersonderzoeken van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Verzamel feedback en pas design thinking-ideeën toe met de sjabloon voor gebruikersonderzoeken van ClickUp

De meest effectieve manier om diensten te verbeteren, is door feedback van klanten te verzamelen en verbeterpunten te identificeren. Het organiseren van deze input is echter complex; het kan gemakkelijk verloren gaan in talloze chats.

De sjabloon voor gebruikersonderzoeken van ClickUp biedt een naadloze structuur voor elke stap, van het verzamelen van feedback tot het ordenen ervan en het vinden van oplossingen.

Op deze manier kan uw team ruwe feedback omzetten in bruikbare verbeteringen, prioriteit geven aan de meest urgente problemen en de gebruikerservaring continu verbeteren met duidelijkheid en efficiëntie.

Waarom u dit leuk zult vinden:

Vermeld de bron (enquête of interview) samen met de contactgegevens van de klant

Categoriseer het type gebruiker op beroep en leeftijdsgroep om het bijhouden te vergemakkelijken

Definieer onderzoeksstappen als Nieuwe invoer, Validatie, Analyse, Aanbeveling, Afgewezen en Gesloten

Houd de voortgang van gebruikersonderzoeken bij met de weergave Onderzoeksproces

Geef problemen prioriteit en maak uitvoerbare taken met de weergave Actie nodig

Bepaal de juiste aanpak voor elk geïdentificeerd probleem

🔑Ideaal voor: UX-ontwerpers en productteams die inzicht willen krijgen in de klantervaring en willen brainstormen over oplossingen.

12. Sjabloon voor bruikbaarheidstesten van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Plan sessies voor gebruikerstests en houd de voortgang bij met de sjabloon voor bruikbaarheidstests van ClickUp

Wilt u bruikbaarheidstests uitvoeren? Gebruik de ClickUp-sjabloon voor bruikbaarheidstests, waarmee u het hele proces naadloos kunt beheren en de feedback kunt ordenen om efficiënte oplossingen te vinden.

Definieer de stappen die gebruikers moeten volgen voor efficiënte bruikbaarheidstests van de vereiste functie en vraag hen om feedback te geven of schermafbeeldingen toe te voegen. Voeg voor elke stap een sectie 'Over mij' en feedback secties toe.

Met dit sjabloon voor whiteboards kunt u belangrijke feedback verzamelen om producten en diensten te ontwerpen die uw klanten echt zullen aanspreken.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Organiseer feedback van gebruikers op één plek om ideeën te brainstormen

Voeg werkstromen, verbindingen, grafieken en afbeeldingen toe om het proces en de details te verbeteren

Analyseer feedback van klanten en brainstorm over oplossingen voor de geïdentificeerde pijnpunten

Maak taken aan en stel prioriteiten en afhankelijkheden in om te plannen en op koers te blijven

🔑Ideaal voor: Productteams die feedback van klanten willen krijgen over nieuwe ontwikkelingen en verdere verbeteringen willen doorvoeren.

13. Sjabloon voor abonnement voor bruikbaarheidstesten van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Voer tests uit en evalueer productprestaties met de sjabloon voor het abonnement voor bruikbaarheidstests van ClickUp

Gebruikstesten omvatten een reeks zorgvuldig geplande stappen, van het definiëren van de doelgroep en het identificeren van de ideale steekproef van mensen tot het verzamelen van feedback, het analyseren ervan en nog veel meer.

Lijkt dat ingewikkeld? Dat is het echter niet als u een gestructureerde aanpak hanteert, zoals de sjabloon voor het testen van de bruikbaarheid van ClickUp.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak checklists met stappen: plannen, steekproeven identificeren, materialen verzamelen en tests uitvoeren

Maak subtaak zoals deelnemers werven, analyse en meer

Stel prioriteiten vast en wijs taken toe aan teamleden, zoals analisten, recruiters en anderen

Pas aangepaste attributen toe om details vast te leggen, zoals de naam en beschrijving van het project, de testmethode, de naam van de testleider en meer

Houd automatisch de voortgang bij terwijl u tests als voltooid markeert

🔑Ideaal voor: UX-ontwerpers en teams die efficiënt een abonnement voor usability-testen willen opstellen.

💡Pro Tip: Op zoek naar een gestructureerde aanpak om pijnpunten te identificeren, ontwerpen te vereenvoudigen, ideeën te genereren en deze te testen? Overweeg deze sjablonen voor bruikbaarheidstests en maak het testen productiever en efficiënter.

14. Sjabloon voor probleemstelling van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Begrijp klantgedrag en analyseer behoeften met de sjabloon voor probleemstellingen van ClickUp

Met de sjabloon voor probleemformulering van ClickUp is het eenvoudiger om uw klant te begrijpen. Deze sjabloon helpt u bij het opstellen van een enquête om details te verzamelen over de klant, wat deze wil bereiken, de problemen waarmee deze wordt geconfronteerd en zijn gevoelens.

U kunt automatische enquêtes naar klanten sturen voor feedback over het ontwerp en, wanneer klanten de enquête hebben voltooid, problemen categoriseren om de analyse te vergemakkelijken.

De sjabloon helpt u ook om de input te organiseren en de ideale oplossingen te vinden.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Identificeer de target audience en maak een klantprofiel

Maak een overzicht van alle geïdentificeerde problemen, vereisten en belemmeringen

Organiseer alle reacties in documenten, zodat u nooit belangrijke feedback mist

Verdeel de problemen van klanten in categorieën om de voortgang bij te houden

Analyseer probleemstellingen en maak een lijst met oplossingen

🔑Ideaal voor: Onderzoekers die een gestructureerde manier nodig hebben om feedback van klanten te verzamelen, analyseren en ernaar te handelen om de gebruikerservaring te verbeteren.

15. ClickUp Design Sprint-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Definieer doelstellingen, plan taken en coördineer met het team met de ClickUp Design Sprint-sjabloon

Voordat u begint met een design sprint, heeft u een uitgebreid document nodig waarin het abonnement wordt beschreven. Fouten in het abonnement leiden tot verwarring en fouten. De ClickUp Design Sprint-sjabloon helpt deze fouten te voorkomen.

Met de sjabloon Map kunt u afzonderlijke documenten maken met alle benodigde details voor elke stap van het design thinking-proces. Ook worden de rollen van elk lid duidelijk gedefinieerd, van notulisten tot marketingexperts en technische experts.

Stel triggers in om taken naar verschillende lijsten te verplaatsen, waaronder in kaart brengen, schetsen, beslissen, prototypen en testen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Breng het design sprint-proces in kaart in een bordweergave , inclusief sprintfasen zoals brainstormen, prototyping, gebruikerstesten, enz

Lijst stappen in de lijst met kaarten, voeg aantekeningen toe en breng bestanden in kaart

Voeg aantekeningen over oplossingen, ideeën en schetsbestanden toe aan de lijst

Gebruik de kalenderweergave om de tijdlijn en taken voor de design sprint te plannen

Voer tests uit en noteer beoordelingen en feedback van gebruikers in de testlijst

🔑Ideaal voor: Productontwerpteams die creatieve ideeën willen bedenken en deze in een efficiënte Sprint willen uitvoeren.

16. Sjabloon voor feedbackenquête over ClickUp-workshop

Gratis sjabloon downloaden Verzamel feedback en neem weloverwogen beslissingen met de sjabloon voor workshopfeedback van ClickUp

Je hebt je eerste workshop design thinking gegeven en hebt nu feedback nodig om sterke punten en verbeterpunten te identificeren. Probeer de sjabloon voor workshopfeedback van ClickUp, die speciaal is ontworpen om je daarbij te helpen.

U kunt alle feedback op één plek organiseren met behulp van kaarten, zodat alles overzichtelijk en begrijpelijk blijft. Gebruik de ontvangen input om uw volgende workshopabonnementen te verbeteren.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Pas het feedbackformulier aan met vragen over de dienst en de providers

Gebruik automatisering om herinneringen in te plannen en de enquête te testen voordat u deze verstuurt

Leg essentiële gegevens vast met aangepaste velden zoals serviceprovider, aankoopdatum, klantniveau en algemene beoordeling

Evalueer diensten en serviceproviders met behulp van respectievelijk de weergave voor servicebeoordeling en de weergave voor providerbeoordeling

Gebruik de Overzicht van algemene aanbevelingen om een overzicht te krijgen van de feedback van deelnemers en de Feedbackweergave om gedetailleerde feedback te bekijken

🔑Ideaal voor: Organisatoren van workshops, facilitators en trainers die feedback willen verzamelen na workshops en mogelijkheden en punten voor optimalisatie willen vinden.

17. PPT-sjabloon voor workshop design thinking door Slidesgo

via Slidesgo

De PPT Design Thinking Workshop Template van Slidesgo maakt het plannen van een workshop design thinking eenvoudig. Het visueel aantrekkelijke format van de sjabloon biedt een boeiende manier om te brainstormen en te leren.

Deze downloadbare sjabloon voor een workshop design thinking kan worden opgeslagen in Google Slides, PowerPoint of Canva. Voeg zoveel dia's toe als je nodig hebt of pas de bestaande dia's aan op basis van het design thinking-project om een effectieve sessie te garanderen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Voeg ideeën, feiten en ondersteunende informatie toe, zodat iedereen op één lijn zit

Pas de dia's aan met pictogrammen, platte pictogrammen, grafieken, afbeeldingen, tijdlijnen en mockups

Beoordeel scenario's met gebruikersprofielen, ideevorming, oorzaak-gevolgrelaties en vragen en antwoorden

🔑Ideaal voor: Designteams die een productieve workshop over design thinking willen organiseren

18. Sjabloon voor workshop design thinking door Miro

via Miro

Wilt u van concept naar voorstel? De sjabloon voor een workshop design thinking van Miro ondersteunt elke stap in het proces.

U kunt de meest geschikte methode selecteren uit de verschillende opties in de lijst en vervolgens brainstormen om voor elk aspect de juiste oplossing te vinden.

Of je nu een prototype of presentatie wilt maken, mensen wilt interviewen, affiniteitsmapping wilt toepassen, een moeilijkheids-/belangmatrix wilt opstellen, empathiekaarten wilt maken of iets anders, met de sjabloon gaat het allemaal naadloos en gestructureerd.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Gebruik plaknotities om relevante informatie toe te voegen voor elk idee, elke techniek en elke stap

Maak mindmaps, gebruikerskaarten, tabellen en tijdlijnen om informatie te presenteren

Integreer met tools om nauwkeurige gegevens te verzamelen, berekeningen te maken, analyses uit te voeren en nog veel meer

Bekijk eerdere samenvattingen en bespreek nieuwe ideeën met het team in opmerkingen

🔑Ideaal voor: ontwerp- en productteams die op zoek zijn naar innovatieve oplossingen voor klantproblemen.

✨Hoe organiseer je een workshop design thinking – stapsgewijze handleiding Definieer de uitdaging: Verduidelijk het probleem dat u wilt oplossen en stel een duidelijk, gebruikersgericht doel vast

Nodig de juiste deelnemers uit: Betrek leden van verschillende teams, stakeholders en idealiter enkele eindgebruikers

Stel de agenda vast en bepaal de tijdsduur van elke fase: Wijs tijd toe aan elke fase van design thinking: empathie, definiëren, ideevorming, prototypen en testen

Empathize: Deel gebruikersonderzoek, voer interviews uit of maak empathiekaarten om de behoeften van gebruikers te begrijpen

Definieer het probleem: Synthese van inzichten tot een duidelijke probleemstelling of standpunt (POV)

Ideeën bedenken: Faciliteer brainstormen (bijv. met vragen als 'Hoe zouden we...') en stimuleer kwantiteit boven kwaliteit

Prioriteer ideeën: Gebruik stemmen, een impact-inspanningsmatrix of andere technieken om de beste ideeën te selecteren

Prototype: Maak mock-ups of modellen met een lage fideliteit om ideeën snel tot leven te brengen

Test en verzamel feedback: Deel prototypes met gebruikers of belanghebbenden, observeer reacties en verzamel feedback

Afronden en volgende stappen: Reflecteer op wat je hebt geleerd, wijs follow-ups toe en bepaal welke ideeën verder worden uitgewerkt

Wat maakt een sjabloon voor een goede workshop over design thinking?

Een sjabloon voor een workshop design thinking ondersteunt uw doelen en is gemakkelijk te volgen voor deelnemers.

Dit is waar u op moet letten bij het kiezen van een sjabloon voor een workshop design thinking:

Afstemming op doelen : zoek een sjabloon die past bij het doel van uw workshop, zoals gebruikersonderzoek, ideevorming of prototyping

Duidelijke fasen : kies sjablonen die elke fase van design thinking duidelijk weergeven – empathie, definiëren, ideevorming, prototypen en testen – voor een naadloze werkstroom. Speciale ruimtes voor verschillende onderdelen voorkomen verwarring

Ingebouwde suggesties : kies sjablonen met prompts, instructies of steekproef voorbeelden om uw team in de juiste richting te sturen

Geschikt voor samenwerking : gebruik sjablonen waarmee je in realtime input kunt geven en kunt samenwerken. Zo blijven teams op één lijn en werk je effectief samen

Eenvoudig aan te passen : zorg ervoor dat de sjabloon kan worden aangepast aan de grootte, branche of het tijdsbestek van uw team. Met een aanpasbare sjabloon kunt u informatie eenvoudig presenteren

Automatisering : Overweeg sjablonen met automatisering voor berekeningen, herinneringen en het verplaatsen van taken naar de volgende fasen. Dit vermindert handmatig werk en houdt de werkstroom soepel en nauwkeurig

Creatieve tools: Kies layouts die open denken stimuleren, gebruik plaknotities, maak schetsen mogelijk en faciliteer het delen van feedback. Dit stimuleert creatief denken en zorgt voor een naadloze samenwerking

Maak brainstormsessies productiever met ClickUp

Sjablonen voor workshops over design thinking bieden een efficiënte manier om creatieve ideeën te bedenken, klantbehoeften te analyseren, oplossingen te ontdekken, deze te testen en te verfijnen.

Of u nu een nieuw product lanceert en de klantervaring wilt beoordelen of innovatieve ideeën wilt om beter aan de behoeften van gebruikers te voldoen, deze sjablonen stroomlijnen het creatieve denkproces.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, maakt het plannen en organiseren van workshops over design thinking eenvoudiger. Met tools voor samenwerking en aanpasbare sjablonen zorgt ClickUp voor duidelijkheid zonder de creativiteit te beperken. Zo kunnen teams samenwerken, op één lijn blijven en snellere, slimmere beslissingen nemen op basis van inzichten van echte gebruikers.

Verander verspreide ideeën in gestructureerde oplossingen.