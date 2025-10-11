Gratis n8n-sjablonen om uw werkstroom sneller te automatiseren

Helemaal vanaf nul beginnen in n8n kan overweldigend zijn, vooral voor gebruikers zonder programmeerkennis, ontwikkelaars en snel werkende teams die geen tijd hebben om elke stap te controleren. Daar komen vooraf gemaakte sjablonen goed van pas. Ze helpen je om sneller te automatiseren, handmatige installatiefouten te voorkomen en je tools met minder problemen te verbinden.

In deze blog hebben we een aantal van de beste gratis n8n-sjablonen verzameld om je automatisering een vliegende start te geven, of je nu gegevens synchroniseert, waarschuwingen verstuurt of meerstapswerkstroom maakt.

📌 Bonus: Bekijk de gratis sjablonen van ClickUp, gemaakt voor volledig geautomatiseerde werkstroom in marketing, verkoop, bedrijfsvoering en meer. Overstappen verloopt soepeler, samenwerking verloopt beter.

👀 Wist u dat? 30% van de ondernemingen wil meer dan de helft van hun netwerkactiviteiten automatiseren, tegenover minder dan 10% medio 2023.

Wat zijn n8n-sjablonen?

Een n8n-sjabloon is een vooraf gebouwde workflow waarmee u automatiseringen kunt instellen door kant-en-klare stappen aangepast in plaats van helemaal opnieuw te beginnen.

Deze sjablonen staan in de n8n-werkstroombibliotheek en zijn vooraf geconfigureerd met triggers, acties, logica en zelfs AI-knooppunten voor geavanceerde automatisering. In plaats van te beginnen met een leeg canvas, krijgt u een werkende automatisering die alleen nog uw app-verbindingen en een paar kleine aanpassingen nodig heeft.

Sjablonen maken het ook gemakkelijker om AI-werkstroomautomatisering toe te passen op praktijkcases, waardoor waardevolle inzichten worden verkregen die technische teams helpen tijd te besparen en consistent te blijven terwijl ze opschalen.

🧠 Leuk weetje: In 1785 bouwde Oliver Evans een graanmolen die volledig zelfstandig werkte, zonder menselijke tussenkomst. Dit is een van de vroegste voorbeelden van een volledig geautomatiseerde werkstroom, eeuwen voordat we apps en triggers hadden.

Wat maakt een goede n8n-sjabloon?

Met zoveel beschikbare sjablonen, hoe weet u dan welke het beste is? Sommige zien er in eerste instantie prima uit, maar zijn misschien niet geschikt voor uw groei, probleemoplossing of overdrachten.

De beste n8n-sjablonen zijn ontworpen voor echte werkstroom. Ze zijn eenvoudig te begrijpen, gemakkelijk te bewerken en flexibel genoeg om veranderingen te ondersteunen naarmate uw proces groeit. Denk aan minder chaos, meer duidelijkheid.

Dit is wat een nuttige sjabloon onderscheidt van de rest:

Duidelijke triggers en acties die snel kunnen worden ondergaan via bewerking

Overzichtelijke naamgeving en layout die gemakkelijk te volgen is

Ingebouwde logica voor fallbacks, herhalingen of alternatieve paden

Praktische voorbeelden zoals het vastleggen van leads, waarschuwingen en goedkeuringen

Zeer geschikt voor voorbeelden van werkstroomautomatisering op het gebied van marketing, operations en IT

Kan visueel in kaart worden gebracht met proceskaartsjablonen voor een snellere onboarding

Een goede sjabloon helpt u snel te werken en minder te corrigeren, zodat u zich direct kunt richten op resultaten in plaats van de werkstroom telkens opnieuw in te richten wanneer er iets verandert.

👀 Wist u dat? Bijna 94% van de ondernemingsteams geeft de voorkeur aan één platform dat hun tools met elkaar verbindt en de automatisering van de werkstroom afhandelt, boven het schakelen tussen verschillende afzonderlijke systemen.

Top n8n- en ClickUp-sjablonen om uw werkstroom sneller te automatiseren

8 gratis n8n-sjablonen voor workflowautomatisering

Het instellen van een workflow vanaf nul kost tijd, om nog maar te zwijgen van de proefversie en de fout die daarbij komen kijken. Deze kant-en-klare n8n-werkstroom-sjablonen bieden u een startpunt om het drukke werk te automatiseren en alles in beweging te houden zonder ook maar iets te missen.

1. Maak content op basis van formulierinvoer en sla deze op in Google Drive met behulp van AI

via n8n

Deze AI-gestuurde workflow neemt het aanmaken van content uit handen. Het haalt formulierinvoer op, gebruikt OpenAI om voltooide artikelen te genereren, slaat deze automatisch op in Google Drive en registreert links in Google Spreadsheets – alles wordt in één naadloze werkstroom afgehandeld. Perfect als u klaar bent om te stoppen met het jongleren met meerdere tools om één blog te publiceren.

📌 Ideaal voor: Contentmarketeers, solo-bloggers en start-upteams die grote hoeveelheden contentwerkstroom beheren.

2. Verzamel leads in Google Spreadsheets en Mailchimp

via n8n

De workflow 'Leads verzamelen in Google Sheets en Mailchimp' haalt leadgegevens uit een Google Sheet en stuurt deze rechtstreeks naar Mailchimp als nieuwe abonnees. Het is een eenvoudige maar effectieve manier om aanmeldingen uit formulier of gebeurtenis te synchroniseren met uw e-mail lijst zonder iets handmatig te kopiëren.

Ideaal voor iedereen die het vastleggen van leads in een vroege fase en het starten van e-mailcampagnes sneller wil automatiseren.

📌 Ideaal voor: Marketingteams, coördinatoren van gebeurtenissen en kleine bedrijven die groeiende contactlijsten beheren.

📮 ClickUp Insight: Slechts 12% van de respondenten van onze enquête maakt gebruik van AI-functies die zijn ingebouwd in productiviteit suites. Deze lage acceptatiegraad suggereert dat de huidige implementaties mogelijk niet de naadloze, contextuele integratie bieden die gebruikers zou kunnen overhalen om over te stappen van hun favoriete standalone gesprekkenplatforms. Kan de AI bijvoorbeeld een automatiseringswerkstroom uitvoeren op basis van eenplatte tekstprompt van de gebruiker? ClickUp Brain kan dat! De AI is diep geïntegreerd in elk aspect van ClickUp, inclusief maar niet beperkt tot het samenvatten van chatthreads, het opstellen of bijschaven van tekst, het ophalen van informatie uit de werkruimte, het genereren van afbeeldingen en nog veel meer! Sluit u aan bij de 40% van de ClickUp-klanten die 3+ apps hebben vervangen door onze alles-in-één app voor werk!

3. AI-sentimentanalyse van klantfeedback

via n8n

De AI-sjabloon voor sentimentanalyse van klantfeedback neemt klantfeedback, voert deze door OpenAI om het sentiment te detecteren en registreert het resultaat in Google Spreadsheets.

Het is een snelle manier om reacties te sorteren in positieve, neutrale of negatieve categorieën zonder ze allemaal handmatig te lezen. Het is ideaal om trends te ontdekken, tevredenheid bij te houden of problemen vroegtijdig te signaleren.

📌 Ideaal voor: ondersteuningsteams, CX-analisten en productleads die op grote schaal klantinput beoordelen.

4. Maak een factuur op basis van een verzonden Typeform

via n8n

Ben je het beu om steeds weer dezelfde factuurvelden in te vullen? De sjabloon 'Aanmaken en factureren op basis van Typeform-verzending' kan je daarbij helpen. De werkstroom vormt de verbinding tussen Typeform en APITemplate.io om automatisch facturen aan te maken op basis van verzonden formulieren.

Het legt client-gegevens vast, zoals naam, service en betalingsgegevens, en stelt vervolgens een nette factuur op die klaar is om te verzenden of op te slaan. Een geweldige manier om repetitief beheerder-werk te elimineren en de facturering te versnellen.

📌 Ideaal voor: Freelancers, dienstverlenende bedrijven en financiële teams die client-informatie verzamelen via formulieren.

5. Eenvoudige onkostentracker met n8n Chatten, AI Agent en Google Spreadsheets

via n8n

De Simple Expense Tracker-werkstroom zet uw chatberichten om in gestructureerde onkostendeclaraties – zonder formulier, spreadsheets of gedoe. Stuur gewoon een bericht zoals "autowassen; 59,3 USD; 25 januari 2024" en het gebruikt AI om de details te analyseren en de invoer in Google Spreadsheets te registreren.

Het resultaat? Een eenvoudige manier om persoonlijke of zakelijke uitgaven in realtime bij te houden met niets anders dan natuurlijke taal.

📌 Ideaal voor: Solo-oprichters, budgetbeheerders en teams die onderweg via chat hun uitgaven registreren.

6. Gmail AI Auto-Responder: maak conceptantwoorden voor inkomende e-mails

via n8n

Het schrijven van e-mailantwoorden kan aanvoelen als een fulltime baan. De Gmail AI Auto-Responder n8n-werkstroom maakt gebruik van GPT-4o om slimme antwoorden op uw inkomende e-mails in Gmail op te stellen, zonder dat u op 'Verzenden' hoeft te klikken. U hebt volledige controle terwijl AI het zware werk doet.

📌 Ideaal voor oprichters, leidinggevenden of ondersteuningsteams die grote hoeveelheden e-mails beheren en een voorsprong willen nemen op het beantwoorden van e-mails zonder het persoonlijke contact te verliezen.

7. AI-webonderzoeker voor verkoop

via n8n

Het hoeft geen uren te duren om details te verzamelen voordat u een cold e-mail verstuurt. De AI Web Researcher for Sales-werkstroom maakt gebruik van AI om zoekopdrachten op internet uit te voeren en belangrijke inzichten te verzamelen, zodat verkoopteams hun outreach sneller kunnen personaliseren.

Het maakt gebruik van SerpAPI om Google te doorzoeken op bedrijfsnaam of domein, bezoekt websites om belangrijke informatie zoals prijzen, API-beschikbaarheid en markttype te extraheren, en levert het resultaat in een gestructureerd format met behulp van de Structured Output Parser-module.

📌 Ideaal voor: Verkoopmedewerkers en SDR's die zich willen voorbereiden op outreach zonder tussen 10 tabbladen te schakelen of uren aan onderzoek te verspillen.

Niet alle leads zijn gelijk, en de Score Contact Form Leads n8n-werkstroom helpt u de leads die u krijgt te scoren. Het registreert verzonden contactformulieren, gebruikt GPT-4 om elke lead te scoren als Hot, Warm of Cold, en stelt uw verkoopteam onmiddellijk op de hoogte in Slack.

Het legt leads vast vanuit elk contactformulier via een webhook, gebruikt GPT-4 om het bericht te analyseren en een leadscore toe te kennen, haalt belangrijke gegevens zoals naam, e-mail en bericht uit het formulier en verstuurt een format Slack-alarm met triagestatus.

📌 Ideaal voor: Verkoop- en marketingteams die leads willen prioriteren zonder elke verzending handmatig te hoeven doorlopen.

limieten van n8n

n8n is flexibel, maar niet altijd beginnersvriendelijk. Het biedt niet veel ingebouwde begeleiding, waardoor het instellen van werkstroom complex kan aanvoelen, vooral als u niet technisch onderlegd bent. Zonder de juiste ondersteuning kunnen teams meer tijd besteden aan het oplossen van problemen dan aan de automatisering van werk.

Waar n8n u kan vertragen:

Je moet bekend zijn met API's om geavanceerde dingen te kunnen bouwen. Bij de meeste sjablonen moet je nog steeds HTTP-verzoeken aanpassen of JSON verwerken

Er is geen ondersteuning om u te ondersteunen bij het opstarten. U wordt in een leeg canvas geplaatst met weinig hulp bij het opbouwen van logica of best practices

De gebruikersinterface heeft functioneel, maar niet gebruiksvriendelijk. Het navigeren door grote werkstroom kan omslachtig zijn en moeilijk te verhelpen

Debuggen is giswerk. Werkstroom kunnen stilzwijgend mislukken, en om te achterhalen wat er mis is gegaan (en waarom) moet je vaak handmatig elke knooppunt afzonderlijk traceren

Zelf hosten brengt nadelen met zich mee. U bent verantwoordelijk voor serveronderhoud, upgrades en uptime, tenzij u n8n Cloud gebruikt

Alternatief voor n8n-sjablonen

ClickUp, 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte, maakt workflowautomatisering eenvoudiger door het ontwerp. In plaats van subwerkstroom samen te stellen of logische blokken te debuggen, kunt u beginnen met sjablonen die zijn gemaakt voor actie: georganiseerd, visueel en volledig aanpasbaar.

Deze sjablonen zijn een goed uitgangspunt, maar het is net zo eenvoudig om uw eigen ClickUp-automatisering te maken. Hier volgt een stap-voor-stap uitleg voor het instellen van een automatisering in ClickUp:

⭐️ Hoe maak je een automatisering in ClickUp? Ga naar de lijst of map waar u de automatisering wilt toevoegen

Zoek en klik op de knop Automatiseren (meestal rechtsboven in uw lijstweergave)

Blader door vooraf gemaakte automatiseringssjablonen (zoals 'wanneer de status verandert, toewijzen aan...'). Of klik op Automatisering maken om uw eigen sjabloon te maken

Selecteer de gebeurtenis (trigger) die de automatisering start (bijvoorbeeld 'wanneer de status verandert in In uitvoering')

Kies wat er moet gebeuren (actie) wanneer de trigger plaatsvindt (bijv. 'toewijzen aan Sam Cole').

Controleer uw instellingen en klik op Maken of Opslaan

Voer de triggeractie uit in uw lijst om de automatisering in actie te zien 📌 Voorbeeld: taken automatisch toewijzen wanneer de status verandert Trigger: Wanneer de status verandert in 'In beoordeling'

Actie: Wijs de taak toe aan Sam Cole

Laten we nu eens kijken naar enkele sjablonen om u op weg te helpen.

1. ClickUp eenvoudige mindmap-werkstroom-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Breng uw projectideeën visueel in kaart met het ClickUp Simple Mind Map Werkstroom Sjabloon

Met de ClickUp Simple Mind Map Werkstroom Sjabloon kunt u uw ideeën visualiseren en structureren zonder te verdwalen in een technische installatie. Of u nu brainstormt over een nieuw project of teamwerkstroom in kaart brengt, dankzij de overzichtelijke layout en drag-and-drop-bediening kunt u gemakkelijk schetsen maken en uw gedachten herschikken.

Met deze sjabloon kunt u:

Gebruik de taakmodus om elk knooppunt om te zetten in een volledig bewerkbare taak met opmerkingen, toegewezen personen en checklist

Schakel over naar de blanco modus wanneer u een afleidingsvrije ruimte wilt om ideeën of processen in kaart te brengen

Vouw lagen in en uit om u te concentreren op specifieke vertakkingen zonder rommel

Pas aangepaste knooppuntconnectoren aan met kleuren om gerelateerde ideeën te groeperen of afhankelijkheden te markeren

Zoom, sleep en bewerking onderweg – ideaal voor live brainstormen met teams op afstand

📌 Ideaal voor: Oprichters van start-ups, projectmanagers of no-code-ontwikkelaars die een flexibele visuele ruimte nodig hebben om na te denken, te plannen en werkstroom te delen, vooral wanneer ze met meerdere tools of AI-automatiseringstools werken.

Integraties met veel verschillende andere tools en systemen geven ons de mogelijkheid tot automatisering van het aanmaken van taken of het informeren van andere systemen wanneer er iets verandert.

Bekijk deze video om te zien hoe je AI bij ClickUp kunt gebruiken voor automatisering van een heleboel werk 👇

2. ClickUp-sjabloon voor grafisch ontwerpwerkstroom

Gratis sjabloon downloaden Blijf elk ontwerpverzoek bij van concept tot definitieve beoordeling met de ClickUp-sjabloon voor grafisch ontwerp

Ontwerpprojecten kunnen snel ontsporen wanneer feedback versnipperd is of deadlines niet worden gehaald. De ClickUp Graphic Design Werkstroom-sjabloon biedt ontwerpteams een visuele manier om creatief werk te beheren, van start tot eindlevering.

Het is ontworpen om snelle overdrachten tussen schrijvers, ontwerpers en recensenten te ondersteunen, zodat u niet hoeft te wachten op goedkeuringen of bewerkingen uit vijf verschillende tools hoeft samen te voegen.

Met deze sjabloon kunt u:

Houd ontwerptaken bij in verschillende fases, zoals briefing, beoordeling en definitieve goedkeuring

Gebruik aangepaste statussen om urgente verzoeken, geblokkeerde feedback of bewerkingen in uitvoering te markeren

Centraliseer creatieve briefings, referentiebestanden en mockups onder één Taak

Wijs werk toe aan teamgenoten met ingebouwde deadlines en tijdsregistratie

Voeg afhankelijkheden toe zodat er niets verder gaat totdat de feedback voltooid is

📌 Ideaal voor: Creatieve teams, bureaus of marketeers die meerdere campagnes beheren en op zoek zijn naar een snellere manier om werk te delegeren, vertragingen te verminderen en taakautomatisering toe te passen op routinematige creatieve processen.

💡 Pro-tip: Maak een status aan in ClickUp met de naam 'In afwachting van beoordeling' en gebruik deze vervolgens om taken te filteren en op te slaan als een weergave. Zo zien goedkeurders alleen taken die op hen wachten, niets meer en niets minder.

3. ClickUp Getting Things Done-werkstroom sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Organiseer taken op basis van context, prioriteit en inspanning met de ClickUp Getting Things Done Werkstroom Sjabloon

Wanneer uw nog te doen-lijst een zwart gat van half afgemaakte taken wordt, is het tijd voor structuur. Geïnspireerd door de GTD-methode van David Allen, biedt de ClickUp Getting Things Done Workflow Template u een eenvoudig proces om alles wat uw aandacht nodig heeft vast te leggen, te sorteren en ernaar te handelen. Het is niet zomaar een lijst, het is een raamwerk dat u helpt slimmere beslissingen te nemen met minder mentale rommel.

Gebruik deze sjabloon om:

Organiseer taken met zeven op GTD gebaseerde lijsten, van Volgende acties tot Tickler-bestand

Stel prioriteiten op basis van context en inspanning met behulp van vooraf gebouwde, aanpasbare aangepaste velden

Plan en beheer werk in de weergaven kalender, Bord of lijstweergave

Sla SOP's, aantekeningen en gedeelde abonnementen op in de Docs-weergave

Pas de installatie aan uw stijl aan, of u nu vasthoudt aan GTD of vertrouwt op AI-agenten voor terugkerende taken

📌 Ideaal voor: Individuen en teams die structuur in hun dag willen aanbrengen en consistente voortgang willen boeken, zonder voortdurend prioriteiten te herschikken.

Bekijk deze video om snel te ontdekken hoe u meer van uw werk op de automatische piloot kunt zetten met AI Assign. 👇

4. ClickUp-sjabloon voor socialemediastrategiewerkstroom

Gratis sjabloon downloaden Blijf elke stap van uw sociale strategie bijhouden met duidelijke rollen, statussen en deadlines in het ClickUp Social Media Strategy Werkstroom Sjabloon

Social media beheren zonder een duidelijke strategie is als schreeuwen in de leegte. Maar waar moet je beginnen? Probeer de ClickUp Social Media Strategy Werkstroom Sjabloon om je te helpen contentideeën te koppelen aan grotere marketingdoelen. Deze sjabloon kan alles, van het opstellen van je kalender tot het bijhouden van wat werkt.

In plaats van berichten te beheren met tien verschillende tools, heb je nu één plek om campagnes te abonneren, creatieve content op te slaan en te meten wat aanslaat bij je publiek.

Met deze sjabloon kunt u:

Beheer alles, van merkrichtlijnen tot het aanmaken en bijhouden van berichten, met vijf flexibele weergaven

Gebruik aangepaste statussen zoals Goedgekeurd, In uitvoering of Moet worden goedgekeurd om de content te laten stromen

Verduidelijk eigendom en intentie met velden zoals Strategiefase of Rol

Plan platformspecifieke content met moodboards, strategische stappen en geplande taken

Verhoog de verantwoordelijkheid met tijdsregistratie, tags en taakafhankelijkheid

📌 Ideaal voor: Socialemediamanagers en creatieve leiders. Vooral voor degenen die multichannel contentwerkstroom bouwen en het projectmanagement willen optimaliseren met automatisering, terwijl de toon en timing van het merk consistent blijven.

5. ClickUp-sjabloon voor e-mailmarketingwerkstroom

Gratis sjabloon downloaden Blijf e-mailcampagnes bijhouden op basis van status, doelgroep en kanaal met de ClickUp-sjabloon voor e-mailmarketingwerkstroom

Beheert u e-mailcampagnes in spreadsheets, documenten en vijf verschillende platforms? Zo gaan details verloren en lopen lanceringen vertraging op. De ClickUp-sjabloon voor e-mailmarketing brengt doelen in kaart, houdt elke verzending bij en houdt de prestaties van uw campagne overzichtelijk.

Alles blijft op één plek, van het maken van lijsten tot het registreren van doorklikpercentages, zodat uw team geen timing, statistieken of afstemming van berichten mist.

Met deze sjabloon kunt u:

Gebruik 12 aangepaste velden om belangrijke gegevens bij te houden, zoals verzonden e-mails, totaal aantal klikken en segmenttype

Bouw en monitor campagnewerkstroom in verschillende weergaven, zoals e-mailresultaten bijhouden en contentkalender

Wijs taken toe op basis van werklast, stel deadlines in en houd de voortgang bij met behulp van het statusbord

Stel de tekst gezamenlijk op en rond deze af in ClickUp Docs

Stel terugkerende beoordelingstaken in en stroomlijn herhalingscampagnes met de AI-werkstroomgenerator

📌 Ideaal voor: Marketingmanagers en e-mailspecialisten die meerdere campagnes tegelijkertijd uitvoeren. Perfect voor wie een herhaalbaar, op gegevens gebaseerd systeem nodig heeft voor prestaties, planning en coördinatie tussen teams.

6. ClickUp Kanban-sjabloon voor softwareontwikkelingswerkstroom

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer uw volledige ontwikkelingswerkstroom met de ClickUp Kanban-sjabloon voor softwareontwikkeling

Wanneer uw backlog vol zit en er steeds bugs doorheen glippen, heeft u meer nodig dan alleen een takenlijst. De ClickUp Kanban-sjabloon voor softwareontwikkelingswerkstroom geeft uw team een realtime weergave van wat in uitvoering is, wat geblokkeerd is en wat klaar is, zonder dat u van tabblad hoeft te wisselen of updates hoeft bij te houden.

Het is ontwikkeld om agile sprints te ondersteunen, van verzoeken om nieuwe functies tot de uiteindelijke implementatie.

Met deze sjabloon kunt u:

Blijf de voortgang van sprints visueel bijhouden met Kanban-kolommen die u kunt verslepen

Pas Taakdetails aan met behulp van velden zoals Aanvrager, Productfunctie of Dev-status

Stel WIP-limieten in om het team gefocust te houden en knelpunten in werkstroom met grote volumes te verminderen

Maak aangepaste statussen om bugs, beoordelingen en roll-outs te beheren

Wijs taken toe, voeg afhankelijkheden toe en gebruik AI om taken te automatiseren die elke Sprint worden herhaald

📌 Ideaal voor: Engineeringteams, producteigenaren en startups die complexe ontwikkelingspijplijnen beheren met beperkte tijd en een groeiende lijst met functieverzoeken.

⭐ Bonus: werkstroom automatisering versnellen met AI-agenten Teams in alle functies worden vaak geconfronteerd met knelpunten als gevolg van handmatige processen, gefragmenteerde communicatie en repetitieve taken. AI-agenten pakken deze uitdagingen aan door werkstroom te stroomlijnen en snellere, efficiëntere operaties mogelijk te maken. automatiseer routinetaken:* AI-agenten voeren repetitieve handelingen uit, zoals gegevensinvoer, statusupdates en follow-ups, zodat uw team zich kan concentreren op werk met een hogere waarde

transcribeer en vat vergaderingen direct samen: *Zorg ervoor dat elke beslissing en elk detail wordt vastgelegd en deel, waardoor het risico op gemiste informatie wordt verminderd en de follow-up wordt versneld

Actiepunten automatisch genereren en taken toewijzen: op basis van besprekingen tijdens vergaderingen of projectupdates kunnen AI-agenten automatisch taken aanmaken en toewijzen in uw projectmanagementtools, waardoor handmatige overdrachten en vertragingen tot een minimum worden beperkt

*realtime documentbeheer: Houd iedereen op dezelfde pagina met AI-aangedreven versie-bijhouden en directe samenvattingen van wijzigingen, zodat teams zonder verwarring of terugkoppeling vooruitgang kunnen boeken

*antwoorden en bronnen op aanvraag: AI-chatten-assistenten kunnen snel documenten opvragen, vragen over werkstroom beantwoorden en relevante informatie naar voren halen, waardoor het niet meer nodig is om e-mails of bestanden te doorzoeken

Maak asynchrone productiviteit mogelijk: AI-agenten kunnen lange vergaderingen of projectupdates omzetten in beknopte hoogtepunten en uitvoerbare volgende stappen, waardoor teamleden in verschillende tijdzones gemakkelijk op één lijn kunnen blijven en het werk op gang kunnen houden Autopilot Agents binnen ClickUp zorgen ervoor dat informatie door de werkruimte blijft stromen, met minimale handmatige tussenkomst

7. ClickUp-sjabloon voor processtroomgrafiek

Gratis sjabloon downloaden Maak eenvoudig een overzicht van processen met meerdere rollen, zoals werving, met behulp van de ClickUp-sjabloon voor processtroomdiagrammen

Met de ClickUp-sjabloon voor processtroomdiagrammen kunt u elke stap van een taak of systeem schetsen, verbindingen leggen en duidelijke verantwoordelijkheden toewijzen. Dit is handig wanneer uw team een gedeelde referentie nodig heeft om vertragingen bij het overdragen van taken te verminderen, verwarring te voorkomen en sneller beslissingen te nemen. Van wervingsprocessen tot interne SOP's, alles blijft gemakkelijk te volgen en bij te werken.

Met deze sjabloon kunt u:

Bouw visueel proces in kaart brengen rechtstreeks op ClickUp Whiteboards

Gebruik aangepaste velden om taaktypes, tijdlijnen en rollen te organiseren

Schakel tussen stroomdiagram- en checklistweergaven met vooraf gebouwde lay-outs, zoals het stroomdiagram voor werving

Wijs meerdere medewerkers toe, voeg mijlpalen toe en houd elke stap van Open tot Voltooien bij

Zet complexe procedures om in werkstroomdiagrammen die uw team daadwerkelijk kan gebruiken

📌 Ideaal voor: Ops-leiders, projectcoördinatoren of iedereen die complexe, cross-functionele werkstroom omzet in duidelijke, traceerbare processen

8. ClickUp-sjabloon voor procesin kaart brengen

Gratis sjabloon downloaden Blijf elk procesdetail – van agenda tot verantwoordelijkheden – bij in één weergave met de ClickUp-sjabloon voor procesin kaart brengen

In plaats van afzonderlijke stroomdiagrammen te maken, kunt u de ClickUp-sjabloon voor procesmapping gebruiken om elke stap te koppelen aan een daadwerkelijke taak, toegewezen persoon en deadline. U kunt uw huidige proces documenteren, inefficiënties signaleren en eigendom toewijzen, allemaal binnen één werkruimte.

Het is flexibel genoeg om alles te dekken, van onboarding-sequenties tot technische procedures, met live updates en ingebouwde verantwoordingsplicht om de zaken vooruit te helpen.

Gebruik deze sjabloon om:

Deel processen op in stappen met behulp van taakgebaseerde weergaven zoals Lijst, Kalender en Gantt

Voeg context toe met velden zoals voltooiingspercentage, procesagenda en verantwoordelijke

Wijs meerdere eigenaren toe, stel prioriteiten in als instelling, en laat feedback achter met behulp van opmerkingen en reacties

Automatiseer het bijhouden van de voortgang door triggers in te stellen die gekoppeld zijn aan het voltooien of wijzigen van taken

Pas AI-procesin kaart brengen toe om patronen te identificeren en werkstroom in de loop van de tijd te verfijnen

📌 Ideaal voor: Analisten, operationele leidinggevenden en teammanagers, plus sleutelleden die verantwoordelijk zijn voor het documenteren, uitvoeren en herhalen van bedrijfsprocessen zonder elke keer opnieuw te beginnen.

9. ClickUp-sjabloon voor proces in kaart brengen op whiteboard

Gratis sjabloon downloaden Verdeel elke procesfase in duidelijke doelen, taken en volgende stappen met de ClickUp-sjabloon voor proceskaarten op whiteboards

Wanneer u moet laten zien hoe uw werkstroom werkt, zorgt een proceskaart ervoor dat iedereen snel op één lijn zit. Met de ClickUp Process Map Whiteboard Template kunt u levendige, interactieve kaarten maken die laten zien hoe stappen tussen teams, systemen of fasen met elkaar verbonden zijn in een verbinding.

In plaats van naar statische grafieken te staren, kunt u taken verplaatsen, bestanden toevoegen, eigenaren toewijzen en aanpassingen maken naarmate uw proces zich ontwikkelt. En omdat het is gebouwd op ClickUp Whiteboards, krijgt u visuele duidelijkheid zonder details op taakniveau te verliezen.

Met deze sjabloon kunt u:

Bouw visuele processen met drag-and-drop-knooppunten met behulp van ClickUp Whiteboards

Wijs eigenaren, prioriteiten en afhankelijkheden toe aan elke stap voor duidelijke verantwoordelijkheid

Organiseer gerelateerde documenten, links en opmerkingen binnen knooppunten

Schakel tussen de weergaven Whiteboard, Lijst en Gids om zowel de algemene werkstroom als gedetailleerde taken te beheren

Verbeter de samenwerking door iedereen op dezelfde pagina en op dezelfde plek te houden

📌 Ideaal voor: Analisten, projectmanagers en teams die regelmatig digitale whiteboards gebruiken om workflows in kaart te brengen, verbeteringen te bedenken of complexe systemen te vereenvoudigen.

10. ClickUp Swimlane-stroomdiagramsjabloon

Gratis sjabloon downloaden Blijf cross-functionele werkstroom stap voor stap bij met behulp van de ClickUp Swimlane Flowchart Sjabloon

Heb je jezelf ooit betrapt op de vraag: "Wie was daar verantwoordelijk voor?" Dat is een teken dat je proces niet eenvoudig is. De ClickUp Swimlane Flowchart Template lost dat snel op. Het in kaart brengen wie verantwoordelijk is, wat er moet gebeuren en wanneer, op één bord. Je kunt taken toewijzen, de voortgang bijhouden en werkstroom in realtime bijwerken.

Met deze sjabloon kunt u:

Breng meerstapswerkstroom in kaart voor verschillende teams of functies

Wijs eigenheid toe per swimlane, zodat iedereen zijn rol kent

Ontdek snel inefficiënties en overlappingen met een visuele layout

Koppel elke stap aan echte taken en statussen binnen uw werkruimte

Werk samen met uw team om in realtime bij te werken, te testen en te verfijnen

📌 Ideaal voor: Cross-functionele teams, afdelingshoofden of projectmanagers die op zoek zijn naar dynamische stroomdiagramsjablonen die taakplanning combineren met proceszichtbaarheid.

11. ClickUp-sjabloon voor contentbeheer

Gratis sjabloon downloaden Begin met het organiseren van uw volledige contentpijplijn met de ClickUp-sjabloon voor contentbeheer

De meeste contentteams hebben geen moeite met creativiteit, maar wel met coördinatie. Zonder een transparante werkstroom blijven ideeën in concepten steken, gaat feedback verloren en worden deadlines niet gehaald.

De ClickUp-sjabloon voor contentbeheer biedt uw team een overzichtelijk, herhaalbaar systeem voor het beheren van content, van concept tot voltooiing. Het zet versnipperde ideeën om in gestructureerde tijdlijnen en zorgt ervoor dat iedereen op één lijn blijft: schrijvers, ontwerpers, editors en goedkeurders.

Met deze sjabloon kunt u:

Plan en houd meerdere soorten content in verschillende formaten en kanalen bij

Stel statussen in zoals 'Concept', 'In beoordeling' of 'Klaar voor publicatie' om georganiseerd te blijven

Gebruik kleur-codeerde velden om budgetten, deadlines, kanalen en mockups te beheren

Voeg medewerkers toe, stel prioriteiten in en laat automatisering het zware werk doen

Koppel prestatiegegevens om te verfijnen wat werk is en te schrappen wat niet werkt

📌 Ideaal voor: Marketingteams, redactiehoofden en bureaus die kalenders in meerdere formaten beheren en op zoek zijn naar eenvoudige contentmanagementsystemen om sneller op te schalen zonder de controle te verliezen.

💡 Pro-tip: ClickUp Brain kan u snel helpen om van een leeg blad naar een gepolijste tekst te gaan. Gebruik het om te brainstormen over blogtitels, vergader-aantekeningen samen te vatten, e-mailconcepten te genereren of content in een betere toon te herschrijven – rechtstreeks in elke taak of elk document. Gebruik ClickUp Brain om het korte werk te doen met uw lange documenten

12. ClickUp-sjabloon voor projectmanagement

Gratis sjabloon downloaden Houd de projectstatus, fase en succes-tattieken van elke afdeling bij met de ClickUp-sjabloon voor projectmanagement

De meeste projecten mislukken niet omdat ze niet succesvol zijn, maar vanwege slechte coördinatie. De ClickUp-sjabloon voor projectmanagement biedt u een dynamische werkruimte om elke fase duidelijk te structureren: ideevorming, planning, uitvoering en evaluatie.

Alles is in kaart gebracht in vooraf opgestelde lijsten en borden, zodat uw team geen tijd verspilt met het opnieuw uitvinden van werkstroom of het zoeken naar updates.

Met deze sjabloon kunt u:

Verdeel grote initiatieven in fasen met behulp van vooraf opgestelde lijsten en statuswerkstroom

Weergave van de status van projecten met dynamische tijdsregistratie, prioriteiten en aangepaste velden

Houd belanghebbenden synchron met e-mail, opmerkingen en taakgerichte discussies

Stel WIP-limieten in en markeer blokkades met behulp van Board Weergave en afhankelijkheidswaarschuwingen

Blijf bij de werkelijke voortgang met visuele indicatoren in de weergaven Kalender, Tijdlijn en werklastweergave

📌 Ideaal voor: Cross-functionele teams die langetermijnresultaten beheren in de projectmanagementsoftware van ClickUp, vooral wanneer verantwoordelijkheid, zichtbaarheid en tempo allemaal belangrijk zijn.

13. ClickUp-sjabloon voor projectaanvragen en -goedkeuringen

Gratis sjabloon downloaden Blijf projectaanvragen bijhouden per fase, prioriteit, budget en status met de ClickUp-sjabloon voor projectaanvragen en goedkeuringen

De meeste vertragingen bij nieuwe projecten beginnen met onduidelijke verzoeken, ontbrekende context en trage goedkeuringen. De ClickUp-sjabloon voor projectverzoeken en -goedkeuringen zorgt voor een gestructureerde manier om verzoeken te registreren, sleutelgegevens vast te leggen en teams naar de juiste besluitvormers te leiden, zonder lange e-mailthreads of knelpunten.

Gebruik deze sjabloon om:

Verzamel essentiële projectinformatie met behulp van aangepaste velden voor omvang, kosten, risico's en impact

Blijf de status van verzoeken bijhouden via fasen zoals In behandeling, Goedgekeurd en In uitvoering

Stel ClickUp-automatisering in om belanghebbenden op de hoogte te stellen of goedkeurders direct toe te wijzen

Beoordeel, becommentarieer en keur verzoeken goed zonder uw ClickUp-werkruimte te verlaten

Koppel goedgekeurde projecten rechtstreeks aan werkstroom voor een soepele overdracht

📌 Ideaal voor: Teams die grote hoeveelheden inkomende projectaanvragen beheren en een eenvoudige manier nodig hebben om projecten te evalueren, toe te wijzen en te prioriteren op basis van kosten, risico's en strategische waarde.

14. ClickUp-sjabloon voor e-mailautomatisering

Gratis sjabloon downloaden Automatiseer e-mailwerkstroom stap voor stap met behulp van de ClickUp-sjabloon voor e-mailautomatisering

Handmatige e-mails zijn een rem op productiviteit en vormen een aanzienlijk risico voor de consistentie. De ClickUp-sjabloon voor e-mailautomatisering maakt van uw campagnes een herhaalbaar systeem.

U krijgt elke stap in kaart gebracht, van het plannen van sequenties tot het inplannen en meten van resultaten. Er zullen geen follow-ups worden gemist, geen verspreide concepten, maar alleen een overzichtelijke, gecoördineerde uitvoering dankzij automatisering.

Gebruik deze sjabloon om:

Plan campagnewerkstroom en automatiseer op basis van triggers zoals gebruikersacties of tijdlijnen

Wijs taken toe, controleer e-mailteksten en houd de leveringsstatus bij vanaf een centraal bord

Creëer afhankelijkheden om campagnestappen te ordenen zonder micromanagement

Blijf bij concepten, beoordelingen en geplande fases met aangepaste statussen.

Werk samen met teams aan e-mailteksten met behulp van Docs en ingebouwde opmerkingen

📌 Ideaal voor: Marketing- en lifecycle-teams die e-mailwerkstroom beheren en campagnes willen vereenvoudigen met behulp van AI voor marketingautomatisering, allemaal binnen hun projectmanagement.

15. ClickUp Kanban-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer de voortgang van taken in één oogopslag met de ClickUp Kanban-sjabloon

Soms is een duidelijk visueel overzicht voldoende om te zien wat uw team vertraagt. Dat is waar de juiste Kanban-sjabloon het verschil kan maken. De ClickUp Kanban-sjabloon verandert elke taak in een traceerbare kaart die u in realtime kunt verslepen, neerzetten en beheren.

Of het nu gaat om het lanceren van een product of het afhandelen van supporttickets, het biedt structuur zonder de flexibiliteit te beperken.

Met deze sjabloon kunt u:

Visualiseer taken in een duidelijk, aanpasbaar Kanban-bord

Blijf de voortgang bij in vijf statussen: Open, In uitvoering, Beoordeling, Geblokkeerd en Gesloten

Deel complex werk op in subtaaken, afhankelijkheden en tags

Stel automatiseringregels in om updates te triggeren en handmatige overdrachten te verminderen

Werk samen met andere afdelingen en houd uw werkstroom transparant

📌 Ideaal voor: Teams die het aantal updatevergaderingen willen verminderen en zichtbaarheid willen creëren met Kanban Board Software die daadwerkelijk met hun proces meewerkt, in plaats van ertegenin te gaan.

16. ClickUp-blogbeheerwerkstroom-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Houd de status van blogs, tijdlijnen en teamrollen bij met de ClickUp-sjabloon voor blogbeheer werkstroom

Het is moeilijk om een publicatieschema bij te houden wanneer uw ideeën, schetsen, afbeeldingen en goedkeuringen op verschillende plaatsen staan. De ClickUp-sjabloon voor blogbeheer brengt alles samen in één gestructureerde werkruimte, zodat uw team zich kan concentreren op het creëren en niet op het halen van deadlines. Elke stap, van eerste concepten tot gepubliceerde berichten, is duidelijk, zichtbaar en volledig traceerbaar.

Met deze sjabloon kunt u:

Beheer content-taaken in meerdere weergaven, zoals Lijst, Bord, Kalender en Gantt

Organiseer blogverzoeken met behulp van de Formulier Weergave, die verzenden omzet in taken

Blijf de status van kopieën bijhouden, bekijk aantekeningen en publiceer deadlines met vooraf ingestelde aangepaste velden

Gebruik de tijdlijn- en boxweergaven om de werklast tussen schrijvers en redacteuren te verdelen

Sla briefings, overzichten en referentiebestanden rechtstreeks op in elke Taak

📌 Ideaal voor: Contentteams die blogpijplijnen beheren in verschillende formaten en met verschillende deadlines, met name teams die hun stack opbouwen met slimmere blogtools.

Verander repetitieve werkstroom in klik-en-ga-systemen met ClickUp

Vooraf gebouwde sjablonen kunnen automatisering versnellen, maar alleen als ze direct uit de doos bruikbaar zijn. Dat is waar veel tools tekortschieten. Met n8n moet u vaak vanaf nul beginnen, API's begrijpen en onzichtbare fouten oplossen.

ClickUp hanteert een andere aanpak. De plug-and-play, gratis sjablonen zijn klaar voor gebruik in marketing, bedrijfsvoering en interne workflows. Elk sjabloon bevat ingebouwde weergaven, taakfasen en automatiseringslogica, zodat u de installatie kunt overslaan en direct aan de slag kunt.

Moet u een lead op de hoogte brengen, een follow-up toewijzen of een taak verplaatsen op basis van een status? ClickUp Automatisering regelt het. Wilt u een e-mailthread samenvatten of een antwoord herschrijven? ClickUp Brain doet dat ook, zonder dat u van tool hoeft te wisselen.

Meld u aan bij ClickUp voor snellere, overzichtelijker werkstroom zonder backend-rompslomp.