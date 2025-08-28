16 Free stuklijstsjablonen voor productie- en voorraadbeheer

U hebt uw inkoopbestellingen in één spreadsheet.

De factuurvolgsystemen? Die zitten in iemands inbox en er is geen echte manier om te zien wat er is bestelling, geleverd of betaald zonder een tiental follow-ups.

Ja, het is chaos. En wanneer de chaos de bedrijfsvoering vertraagt, de werkstroom beïnvloedt of de relaties met leveranciers onder druk zet, wordt het kostbaar.

Om de stress voorgoed te voorkomen, hebt u kant-en-klare sjablonen nodig.

In plaats van elke keer opnieuw te beginnen wanneer u een bestelling moet verwerken of een leverancier moet evalueren, helpen deze vooraf opgestelde sjablonen u om structuur te creëren, de voortgang bij te houden en in realtime samen te werken.

In deze blog bespreken we een zorgvuldig samengestelde lijst met de meest praktische sjablonen voor inkoop- en voorraadbeheer, en laten we zien hoe elk sjabloon u helpt om uw bedrijfsvoering soepeler te laten verlopen en minder hoofdpijn te hebben.

Laten we beginnen! 🏃

Wat zijn stuklijstsjablonen?

Een sjabloon is een gestandaardiseerd document of spreadsheet waarin alle componenten, grondstoffen, onderdelen en subassemblages worden opgenomen in een lijst die nodig is om een product te bouwen of te vervaardigen.

Het is een cruciaal referentiepunt in het productieplannings- en inkoopproces, dat teams helpt te begrijpen wat er moet worden ingekocht, in welke hoeveelheden en bij welke leveranciers.

Een typische stuklijstsjabloon bevat de volgende velden 👇

Veld Beschrijving Onderdeelnummer Unieke ID voor elk onderdeel Onderdeelnummer Beschrijvende naam van het onderdeel of materiaal Aantal Nummer eenheden dat nodig is voor het eindproduct Maateenheid Bijvoorbeeld stuks, meters, kilogrammen Beschrijving Meer informatie over het onderdeel Leverancier Leverancier of fabrikant van het onderdeel Kosten per eenheid Voor budgettering en inkoop Totale kosten Aantal × Kosten per eenheid Referentiecode (In elektronica) geeft aan waar het onderdeel op het schema wordt gebruikt Niveau Toont de hiërarchie als het een meerlagige stuklijst betreft aantekeningen* Eventuele aanvullende informatie

De beste stuklijstsjablonen in één oogopslag

Wat maakt een goed stuklijstsjabloon?

Wat onderscheidt een middelmatige stuklijst van een uitstekende stuklijst? Hier zijn de sleutelelementen die een stuklijstsjabloon effectief maken voor alle teams:

duidelijke structuur en hiërarchie*: Een goede stuklijstsjabloon organiseert gegevens op een logische en leesbare manier. Het moet stuklijsten met meerdere niveaus ondersteunen en de relatie tussen assemblages en subassemblages duidelijk weergeven

inkoopklare velden*: deze omvatten leveranciersnamen, onderdelenummer, Lead Time en kosten per eenheid. Zo beschikt het inkoopteam over alle informatie die het nodig heeft om materialen in te kopen zonder extra details te hoeven achterhalen

versiebeheer en traceerbaarheid*: elke wijziging in de stuklijst moet traceerbaar zijn via versie-nummers, datums en informatie over de editor. Dit voorkomt kostbare fouten tijdens ontwerp- of productieveranderingen

compatibiliteit met tools*: een solide stuklijst kan met minimale aanpassingen worden geïntegreerd in ERP-, PLM- of voorraadsystemen . Deze moet eenvoudig kunnen worden geëxporteerd als CSV- of XML-bestand voor integratie in complexere werkstroom

gebruik door verschillende teams*: Verschillende teams gebruiken de stuklijst op verschillende manieren: engineering, productie, inkoop en zelfs financiën. Een goede stuklijstsjabloon biedt een goede balans tussen detail en duidelijkheid, zodat iedereen krijgt wat hij nodig heeft

AI-aangedreven inkoopvelden kunnen het verschil maken in een goede stuklijstsjabloon:

💡 Pro-tip: Ontwikkel een collaboratief annotatiesysteem in uw stuklijst, waar teamleden contextuele aantekeningen, historische wijzigingsredenen en ontwerpargumenten rechtstreeks in het document kunnen toevoegen.

16 stuksstukkenlijsten sjablonen

Als u werkzaam bent in de productie, engineering, productontwerp of inkoop, weet u hoe snel dingen in het honderd kunnen lopen zonder een duidelijk systeem.

Eén gemiste bestelling, één verouderde offerte of één fout in bijhouden kan een heel productieschema in de war sturen.

Als uw team handmatig bijhouden wil verminderen en de zichtbaarheid van uw activiteiten wil vergroten, zijn deze sjablonen precies wat u nodig hebt.

Laten we eens kijken 👇

1. ClickUp-sjabloon voor inkoop

Ontvang een gratis sjabloon Bekijk de weergave van alle inkoopaanvragen, leveranciers en contracten in één overzichtelijk dashboard met het ClickUp-sjabloon voor inkoop

De beginnersvriendelijke ClickUp-inkoopsjabloon is een kant-en-klare werkruimte om elk onderdeel van uw inkoopproces te stroomlijnen. Het wordt geleverd met vooraf gedefinieerde weergaven voor standaardwerkprocedures (SOP's), leverancierslijsten en risicobeheer.

U vindt er intuïtieve tabellen waarin leveranciers zijn gecategoriseerd op basis van niveau en risiconiveau, zodat u snel kunt zien welke partners cruciaal zijn voor uw bedrijf en waar mogelijke kwetsbaarheden liggen.

Bovendien helpen speciale lijsten zoals Intakeverzoeken en Contractonderhandelingen om verzoeken, RFx-reacties en contractvoorwaarden op één plek bij te houden. Geautomatiseerde routing- en wachtrijregels besparen tijd en verminderen handmatige follow-ups, terwijl visuele overzichtjes ervoor zorgen dat uw operationele team op de hoogte blijft van elk inkoopcontactpunt.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Centraliseert inkoopaanvragen, leveranciersgegevens en contracten in één overzichtelijk dashboard

Automatiseert routing en follow-ups, waardoor tijd wordt bespaard en handmatige fouten worden verminderd

Biedt duidelijk zichtbaarheid in leveranciersniveaus en risiconiveaus voor slimmere besluitvorming

✅ Ideaal voor: Inkoopmanagers, operationele teams of start-ups die hun eerste formele leveranciersproces opzetten

📚 Must Read: Productieschemasjablonen voor productieplanning

2. ClickUp-sjabloon voor productieprojectabonnement

Ontvang een gratis sjabloon Volg de voortgang van uw productieplan sectie voor sectie in het ClickUp-sjabloon voor productieprojectplannen

De ClickUp-sjabloon voor productieprojectenabonnement is uw ideale sjabloon voor het beheren van grote, gelaagde projecten zonder chaos.

Het begint met een eenvoudig lijstweergave, waarin u uw volledig project kunt in kaart brengen, onderverdeeld in secties, afdelingen en prioriteit. Elke taak heeft aangepaste velden voor het inspanningsniveau, het impactniveau en het verantwoordelijke team.

Wilt u een bijlage of referentiedocument toevoegen? Plaats het gewoon in het veld Bestanden, zodat alles op één plek blijft.

Deze installatie is vooral handig wanneer meerdere teams bijdragen aan één eindproduct, omdat iedereen zo zichtbaarheid krijgt in afhankelijkheden, verantwoordelijkheden en tijdlijnen.

Van daaruit kunt u overschakelen naar de weergave Planning voortgang Board, waar elke activiteit een kaart wordt op een Kanban-bord met slepen en neerzetten. Nog beter is dat de sjabloon niet rigide is. U kunt de sectiestructuur bewerken, inspanningsbeoordelingen aanpassen of afdelingsopdrachten wijzigen met één klik.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Breekt complexe productieprojecten op in beheersbare delen en prioriteiten

Aanpasbare velden en Kanban-weergaven zorgen ervoor dat Teams op één lijn blijven en werkstroom flexibel blijft

Maakt het eenvoudig om afhankelijkheden, verantwoordelijkheden en tijdlijnen tussen afdelingen bij te houden

✅ Ideaal voor: Productieteams, operations managers of iedereen die meerfasenprojecten tussen verschillende afdelingen coördineert

🌼 Wist u dat: In het begin van de jaren vijftig beheerden fabrikanten stuklijsten met ponskaarten of papieren methoden, wat vervelend en fout was. Tegen het einde van de jaren 50 en het begin van de jaren 60 maakte IBM's BOMP (Bill of Materials Processor) – dat in 1965 evolueerde naar DBOMP (Database Bill of Materials Processor) – een meer geavanceerde, op schijven gebaseerde, hiërarchische opslagruimte van stuklijsten mogelijk, waarmee een nieuw tijdperk van automatisering werd ingeluid.

3. ClickUp-sjabloon voor voorraadbeheer

Ontvang een gratis sjabloon Organiseer en houd uw voorraad bij op basis van status met behulp van het ClickUp-sjabloon voor voorraadbeheer

Met een eenvoudige, gestructureerde werkstroom helpt de ClickUp-sjabloon voor voorraadbeheer bij het bewaken van voorraadniveaus, het bijhouden van herbestellingen en het verminderen van voorraadgerelateerde inefficiënties. Of u nu fysieke goederen, hardwarecomponenten of kantoorbenodigdheden beheert, deze sjabloon geeft u volledige zichtbaarheid in wat er beschikbaar is, wat er moet worden bijgevuld en wat er uit de voorraad is gehaald.

Hierin hebt u toegang tot de bordweergave, geordend op Op voorraad, Niet op voorraad en Niet meer in gebruik, zodat u direct de voorwaarde van elk item kunt zien. Elke taak vertegenwoordigt een afzonderlijk voorraaditem, waardoor u verantwoordelijkheden kunt toewijzen, relevante bijlagen kunt toevoegen en sleutelproductinformatie kunt opnemen, zoals hoeveelheid, leverancier of herbesteltijdstip.

Met extra weergaven zoals Tabel, Tijdlijn, Lijst en Orderupdates kunt u schakelen tussen operationele overzichten en meer gedetailleerde planningslayouts, afhankelijk van de behoeften van uw team.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Bekijk direct de status van de voorraad met visuele bordweergaven voor items die op voorraad zijn, niet op voorraad zijn en uit het assortiment zijn gehaald

Wijs verantwoordelijkheden toe en voeg bestanden rechtstreeks toe aan elk item voor naadloos bijhouden

Met meerdere weergaven (tabel, tijdlijn, lijst) kunt u schakelen tussen een totaaloverzicht en gedetailleerde planning

✅ Ideaal voor: Operations managers, fulfilmentteams of supply chain-leiders die een centrale plek nodig hebben om de voorraad in realtime bij te houden

4. ClickUp-sjabloon voor voorraadbeheer

Ontvang een gratis sjabloon Houd voorraaditems, leveranciersgegevens en betalingsstatus bij met behulp van het voorraadsjabloon van ClickUp

De ClickUp-voorraadsjabloon kan u helpen bij het beheren van uw materiaalvoorraad, het stroomlijnen van de inkoop en het soepel laten verlopen van het end-to-end projectmanagement. Of u nu met meerdere externe leveranciers werkt of de voorraad voor verschillende Teams beheert, deze sjabloon maakt de voorraadgegevens overzichtelijk en helpt u uitdagingen op het gebied van inkoop te voorkomen.

Begin met de voorraadlijstweergave, die al uw voorraaditems en essentiële details zoals hoeveelheid, herbestelpunten, kosten per eenheid en leveranciersinformatie weergeeft. U kunt zelfs formules instellen om uw nummers automatisch up-to-date te houden.

Om uw gegevens vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, kunt u overschakelen naar weergaven zoals Op betalingsstatus of Op leverancier. Het beste deel? In deze voorraadlijstsjabloon hebt u toegang tot de Weergave van leverancierslocatie om de geografische spreiding van leveranciers te visualiseren, waardoor u het hele werkstroom voor leveranciersrelatiebeheer kunt overzien.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Organiseert alle voorraadgegevens, leveranciersinformatie en betalingsstatus op één plek

Ingebouwde formules en kaartweergaven helpen u de locaties van leveranciers te visualiseren en berekeningen te automatiseren

Filter en analyseer uw voorraad eenvoudig op betalingsstatus, leverancier of andere sleutel velden

✅ Ideaal voor: Inkoopteams, voorraadbeheerders of iedereen die voorraden bij externe leveranciers beheert

5. ClickUp Business-sjabloon voor voorraadregister

Ontvang een gratis sjabloon Gebruik het ClickUp Business-sjabloon voor voorraadregistratie om itemgegevens te registreren, voorraadniveaus te controleren en nabestellingen bij te houden met behulp van formulier, lijst en overzichten

De ClickUp Business Inventory Register Sjabloon biedt kleine bedrijven en groeiende teams een eenvoudige, betrouwbare manier om voorraadniveaus bij te houden, tekorten te voorkomen en klaar te zijn om opnieuw te bestellen.

Het begint met een voorraadformulier waarmee uw team nieuwe voorraad op een gestandaardiseerde manier kan registreren. Velden zoals artikelnaam, SKU, leverancier, minimale afnamehoeveelheid en Lead Time zorgen ervoor dat u vooraf de juiste gegevens vastlegt. En wat meer is: deel het formulier gewoon met de knop Kopieer link en laat teamleden rechtstreeks updates doorgeven.

Zodra ze zijn ingediend, verschijnen de items in de weergave Voorraadlijst, gegroepeerd per categorie voor eenvoudiger navigatie. U kunt velden rechtstreeks bewerken, hoeveelheden bijwerken of tags toevoegen voor snelle referentie. Dit maakt het beheer van een groeiende lijst met producten eenvoudig, zonder dat u tussen verschillende tools hoeft te schakelen.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Dankzij eenvoudige formulieren kan iedereen gemakkelijk nieuwe voorraad registreren en voorraadniveaus bijwerken

Gegroepeerde lijstweergaven en bewerkbare velden stroomlijnen het productbeheer naarmate uw Business groeit

Lichtgewicht maar krachtig – perfect voor kleine teams die efficiëntie nodig hebben zonder complexiteit

✅ Ideaal voor: Kleine Business, detailhandelaren of elk team dat op zoek is naar een eenvoudige maar effectieve manier om voorraden te beheren

Upload elk gegevensbestand naar ClickUp Brain en laat het de content voor u opsplitsen!

6. ClickUp-sjabloon voor inkoopbestellingen en voorraadbeheer

Ontvang een gratis sjabloon Gebruik ClickUp Purchase Order en Inventory sjabloon om bestellingen bij te houden via aanpasbare statussen

De ClickUp-sjabloon voor inkooporders en voorraadbeheer is een werkruimte met meerdere weergaven die is ontworpen om inkooporders te stroomlijnen, voorraadniveaus bij te houden en uw team op de hoogte te houden van wat er binnenkomt en al op voorraad is.

Het maakt gebruik van een teamweergave gegroepeerd op status, waardoor het eenvoudig is om het traject van elk item te visualiseren – van Te bestellen tot In behandeling, Klaar voor beoordeling*, en verder. U kunt taken aanmaken voor elke bestelling, deze toewijzen aan teamleden, bijlagen toevoegen en ze door 14 aanpasbare statussen verplaatsen die uw werkstroom weerspiegelen.

Wat deze sjabloon zo bijzonder maakt, is de goede balans tussen structuur en flexibiliteit. U kunt voorraadbewegingen volgen, interacties met leveranciers registreren en ervoor zorgen dat elk item wordt gecontroleerd, ingediend en geleverd zonder giswerk.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Visualiseert het traject van elke bestelling met aanpasbare statusborden

Houdt voorraadbewegingen en leveranciersinteracties bij voor volledige procestransparantie

Biedt een evenwicht tussen structuur en flexibiliteit en past zich aan uw unieke inkoopwerkstroom aan

✅ Ideaal voor: Inkoopmanagers, magazijnteams en operationele managers die behoefte hebben aan een duidelijk, collaboratief proces voor het afhandelen van inkoopbestellingen en voorraadupdates

📮 ClickUp Insight: Ongeveer 43% van de werknemers verstuurt dagelijks 0-10 berichten. Hoewel dit duidt op meer gerichte of weloverwogen gesprekken, kan het ook wijzen op een gebrek aan naadloze samenwerking, waarbij belangrijke discussies elders plaatsvinden (bijvoorbeeld via e-mail). Om onnodig wisselen tussen platforms en contexten te voorkomen, hebt u een alles-in-één app voor uw werk nodig, zoals ClickUp, die projecten, kennis en chat op één plek combineert – allemaal aangedreven door AI die u helpt efficiënter te werken.

7. ClickUp-sjabloon voor productbestelling-formulier

Ontvang gratis sjabloon Gebruik het ClickUp-sjabloon voor productbestelformulieren om bestellingen van klanten te verzamelen, de uitvoering bij te houden en leveringsproblemen af te handelen met geautomatiseerde updates en een live besteldashboard

De ClickUp-sjabloon voor productbestelformulieren is een klantgericht formulier en backoffice-systeem in één. Het helpt Business bij het verzamelen van bestellingen, het beheren van de uitvoering en het bijhouden van bestelproblemen zonder te hoeven jongleren met e-mails, spreadsheets of losstaande tools.

U begint door het productbestelling formulier rechtstreeks met uw klanten te delen via uw website, online winkel of een eenvoudige link.

Zodra ze zijn ingediend, verschijnen nieuwe bestellingen direct in de weergave Lijst met nieuwe bestellingen. In deze weergave worden alleen de nieuwe invoeren weergegeven. U kunt ook voorgestelde formules toevoegen, zoals Totale prijs (eenheidsprijs × hoeveelheid) en Aantal dagen sinds bestelling, om direct zichtbaarheid te krijgen in de waarde en timing van bestellingen – ideaal voor prioritering of follow-ups.

Om alles nog soepeler te laten verlopen, verzorgen de ingebouwde ClickUp-automatisering de updates voor u. Wanneer bijvoorbeeld het trackingnummer wordt toegevoegd, wordt de status bijgewerkt naar Onderweg.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Verzamel klantbestellingen met een deelbaar formulier en houd de uitvoering in realtime bij

Automatiseert statusupdates en het bijhouden van bestellingen, waardoor handmatig werk wordt verminderd

Live dashboard en voorgestelde formule provider direct inzicht in de bestellingwaarde en timing

✅ Ideaal voor: Online winkels, productgerichte Business of fulfilmentteams die op zoek zijn naar een betrouwbare, schaalbare manier om binnenkomende bestellingen te beheren en deze tijdens elke stap van het proces bij te houden

8. ClickUp-factuursjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Maak professionele facturen met het factuursjabloon van ClickUp

De ClickUp-factuursjabloon heeft een overzichtelijke, professionele layout die is ontworpen om bedrijven te helpen bij het bijhouden van factureerbare diensten, het beheren van betalingsvoorwaarden en het duidelijk presenteren van projectkosten.

Deze sjabloon in document-stijl begint met duidelijke secties voor bedrijfs- en client-informatie, factuur- en deadlines en een overzichtelijke tabel om de kosten uit te splitsen. U kunt de kosten per project groeperen, subtotalen voor elke sectie weergeven en toeslagen of kortingen toevoegen. Het is zelfs geschikt voor wijzigingsopdrachten, waardoor het perfect is voor doorlopende of meerfasige werk.

Wat deze sjabloon zo handig maakt, is de flexibiliteit. Elk onderdeel is onderverdeeld in details op taakniveau en u kunt factureren op basis van hoeveelheid, uren of tarief, afhankelijk van de dienst. Het lopende subtotaal en het totale verschuldigde saldo geven clients een transparante weergave van wat ze verschuldigd zijn.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Professionele, overzichtelijke layout voor het presenteren van gespecificeerde facturen aan clients

Flexibele factureringsopties – op basis van hoeveelheid, uren of tarief – geschikt voor elke dienst of elk project

Ingebouwde secties voor wijzigingsbestellingen en lopende subtotalen houden alles transparant

✅ Ideaal voor: Freelancers, bureaus en servicegerichte teams die professionele facturen met itemspecifieke projectoverzichten willen presenteren

9. ClickUp-sjabloon voor factuurbijhouden

Ontvang een gratis sjabloon Houd facturen bij op status en deadline met het ClickUp-sjabloon voor factuurregistratie

De ClickUp-sjabloon voor factuurregistratie biedt bedrijven een eenvoudige maar krachtige manier om inkomende betalingen bij te houden. Of u nu clientfacturen, freelanceprojecten of facturen in uw toeleveringsketen beheert, met deze sjabloon op lijstniveau kunt u alles, van deadlines tot prijsinformatie, overzichtelijk organiseren in één dashboard.

Elke taak bevat belangrijke details zoals client, contactgegevens, betaalmethode en beoordeling met behulp van aangepaste velden. In plaats van te jongleren met spreadsheets of e-mailthreads, kunt u al uw facturen beheren met gestructureerde velden die gemakkelijk te filteren, sorteren en bijwerken zijn.

Gebruik de lijstweergave om alle facturen op één plek bij te houden, inclusief een gerichte weergave voor betaalde inkomsten. Als u de voorkeur geeft aan een visuele werkstroom, schakel dan over naar de bordweergave, waar u facturen kunt verslepen tussen statussen zoals onbetaald, achterstallig en betaald. Zo krijgt u snel een Pulse van de stand van zaken met betrekking tot betalingen.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Organiseert alle facturen op status, deadline en client in één dashboard

Aangepaste velden leggen elk detail vast, waardoor sorteren en filteren moeiteloos verloopt

Met de visuele bordweergave kunt u facturen tussen statussen slepen en neerzetten voor snelle updates

✅ Ideaal voor: Freelancers, financiële teams en client-facing Business die facturen moeten beheren voor meerdere contactpersonen, projecten of afdelingen

10. ClickUp-sjabloon voor bestellingafhandeling

Ontvang een gratis sjabloon Houd inkooporders en grondstoffen bij met de ClickUp-sjabloon voor orderafhandeling met live dashboard en bijhouden van voortgang

De ClickUp-sjabloon voor bestellingafhandeling is een kant-en-klare werkruimte waarmee u de hele bestellingcyclus kunt beheren, van het bijhouden van grondstoffen en inkooporders tot het monitoren van voortgang en deadlines.

De sjabloon is opgebouwd rond twee kernlijsten: Inkooporders en Grondstoffen. Elke taak binnen deze lijsten vertegenwoordigt een bestelling of materiaalitem en bevat aanpasbare velden zoals betalingstype, client, tarief en deadline. U kunt ook terugkerende taken aanmaken voor herhalingsaankopen, zodat u niet elke maand opnieuw hoeft te beginnen.

Het Overzicht dashboard brengt alles samen. Het geeft u een live overzicht van uw fulfilmentpijplijn, met voortgangsbalken, prioriteit tags en start-/einddatums voor alle lijsten. U vindt er ook secties voor documenten met een bladwijzer maken, recente activiteiten en taak eigendom.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Beheer de volledige ordercyclus, van grondstoffen tot inkooporders, in één werkruimte

Aanpasbare velden en terugkerende taken vereenvoudigen herhalingsaankopen en het bijhouden van bestellingen

Live overzicht dashboard geeft direct zichtbaarheid in de voortgang van de uitvoering en knelpunten

✅ Ideaal voor: Supply chain-teams, magazijnmanagers of operationele leidinggevenden die de zichtbaarheid van bestellingen willen verbeteren, knelpunten willen verminderen en de prestaties op het gebied van orderafhandeling willen bijhouden

11. ClickUp-sjabloon voor checklist leveranciersbeheer

Ontvang een gratis sjabloon De ClickUp checklist voor leveranciersbeheer helpt bij het evalueren, organiseren en verbeteren van relaties met leveranciers.

De ClickUp checklist voor leveranciersbeheer helpt bij het evalueren, organiseren en verbeteren van relationships met leveranciers.

Begin met het ingebouwde beoordelingsformulier voor leveranciers. Het formulier verzamelt essentiële gegevens over leveranciers, zoals bedrijfsstructuur, contactgegevens en operationele kwaliteit. Beoordelaars gebruiken een gestandaardiseerd scoresysteem (van ondermaats tot overtreft verwachtingen) voor meerdere criteria, waardoor een consistent, op gegevens gebaseerd beoordelingsproces wordt gegarandeerd.

Zodra een formulier is ingediend, wordt de leverancier toegevoegd als een taak in de lijst Leveranciersbeoordelingen, onder de status TE BEOORDELEN. Van daaruit kunt u de taak verplaatsen naar IN BEOORDELING en vervolgens de totale score van een leverancier berekenen met behulp van een vooraf opgesteld formuleveld.

Voor bedrijven die gebruikmaken van ERP-tools ( Enterprise Resource Planning ) vormt dit sjabloon een brug tussen leveranciersbeoordeling en gesystematiseerde inkoopwerkstroom.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Standaardiseert leveranciersbeoordeling met ingebouwde formulieren en scoresystemen

Houdt de status en prestaties van leveranciers bij voor betere inkoopbeslissingen

Overbrugt de kloof tussen leveranciersbeoordeling en werkstroom voor onderneming

✅ Ideaal voor: Inkoopteams, leveranciersmanagers en operationele leidinggevenden die de leveranciersselectie willen verbeteren, de risico's in de toeleveringsketen willen verminderen en de kwaliteitsnormen willen handhaven

12. ClickUp-sjabloon voor offerteaanvraag

Ontvang een gratis sjabloon Gebruik het sjabloon voor offerteaanvragen van ClickUp om gedetailleerde offerteaanvragen te versturen met prijs-, verzend- en betalingsvoorwaarden

De ClickUp-sjabloon voor offerteaanvragen helpt bij het standaardiseren en stroomlijnen van het proces om leveranciers om prijzen te vragen (zodat u snel appels met appels kunt vergelijken). Of u nu materialen, apparatuur of diensten inkoopt, deze sjabloon voor offerteaanvragen zorgt ervoor dat de details consistent, georganiseerd en professioneel blijven.

Deze sjabloon is ontworpen in een duidelijk, documentachtig format en bevat alle sleutelelementen van een goed gestructureerde offerteaanvraag: bedrijfsgegevens, geldigheidsperiode van de offerte, PO-nummer, verzendmethode en betalingsvoorwaarden.

Onderaan vindt u een eenvoudige tabel om de hoeveelheid items, beschrijvingen, eenheidsprijs en totale kosten in te voeren. Zo kunt u binnen enkele minuten eenvoudig offertes voor clients genereren.

Om het nog aantrekkelijker te maken, kunt u het aanpassen voor eenmalige aankopen of doorlopende leveranciersrelaties, belasting- of kostenberekeningen toevoegen en het zelfs integreren in uw bredere inkoop- of leveranciersbeheerwerkstroom in ClickUp.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Stroomlijnt het aanmaken van offerteaanvragen met een duidelijk, professioneel format voor alle sleutel details

Maakt het gemakkelijk om offertes van leveranciers naast elkaar te vergelijken voor snellere beslissingen

Aanpasbaar voor eenmalige of doorlopende aankopen, met ingebouwde tabellen voor kostenuitsplitsingen

✅ Ideaal voor: Inkoopteams, supply chain managers en financiële afdelingen die regelmatig offertes aanvragen bij externe leveranciers

13. Excel-sjablonen voor stuklijsten door Project Manager

via Projectmanager

De Excel-sjabloon voor stuklijsten van Project Manager kan u helpen bij het beheren van de onderdelen, componenten en materialen die bij uw productieproces betrokken zijn. De sjabloon is ontworpen om de werkelijke productiewerkstroom weer te geven en maakt gebruik van velden die verder gaan dan alleen hoeveelheid en kosten.

Elk onderdeel van de stuklijst bevat details zoals de naam van het onderdeel, het onderdeel, de beschrijving, de kosten per eenheid en de totale kosten. Er is ook een veld voor het stuklijstniveau, waarmee u kunt bijhouden waar elk item in de hiërarchie past.

Omdat de sjabloon grondstoffen, assemblage-informatie en kostenoverzichten bevat, is deze ook zeer geschikt voor voorraad- en resourcebeheerteams. U kunt hoeveelheden en totale kosten per item bijhouden, waardoor het eenvoudiger wordt om productieruns te plannen zonder overvoorraden of te hoge uitgaven.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Houdt elk onderdeel, elke component en elk materiaal bij met gedetailleerde velden voor realistische werkstroom

Bevat stuklijstniveaus en kostenoverzichten voor een nauwkeurige productieplanning

Werk goed voor zowel voorraadbeheer als toewijzing van middelen in Excel

✅ Ideaal voor: ingenieurs, productieprojectplanners en ERP-gebruikers die assemblages, componenten of grondstoffen beheren in Excel

📌 Snelle tip: stroomlijn uw onderneming-abonnement door hetzelfde sjabloon te gebruiken om alle fysieke onderdelen bij te houden, of u nu een modulaire stuklijststructuur beheert of leert via Excel University-achtige werkstroom.

14. Excel-sjabloon voor stuklijsten van Katana

via Katana

De Excel-stuklijstsjabloon van Katana kan handig zijn voor fabrikanten die productieonderdelen, subassemblages, kosten en het hele productieproces op één plek willen organiseren.

Als u met meerdere productvarianten werkt of gewoon een overzichtelijkere manier zoekt om uw componenten in kaart te brengen, biedt deze Excel-sjabloon voor stuklijsten een eenvoudige maar gestructureerde aanpak.

Als u op zoek bent naar Excel-sjablonen voor productie, dan is dit een overzichtelijk en gebruiksklaar sjabloon. Of u nu een volledige stuklijst instelt of net begint met het bijhouden van materialen in Excel, dit sjabloon biedt u een solide basis.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Organiseert productieonderdelen, subassemblages en kosten in een overzichtelijke, gebruiksklare spreadsheet

Ondersteunt meerdere productvarianten en gestructureerd in kaart brengen van de stuklijst

Eenvoudig genoeg voor beginners, maar toch robuust genoeg voor complexe productiebehoeften

✅ Ideaal voor: Productie-teams, ingenieurs en productontwerpers die meerdere assemblages en materiaalkosten beheren in Excel

15. Excel/Google Spreadsheets-sjabloon voor stuklijsten van Vertex42

via Vertex42

De stuklijstsjabloon van Vertex42 is een flexibele spreadsheet die is ontworpen voor eenvoudige onderdelenbijhouden, visuele referenties en versiebeheer.

De sjabloon bevat een aanpasbare onderdelenlijst waarin u onderdeelnamen, ID's, prijzen en zelfs afbeeldingen kunt toevoegen. Zodra u een onderdeelnummer selecteert in het hoofdblad van de stuklijst, wordt de rest van de informatie automatisch ingevuld met behulp van VLOOKUP-formules.

In de Google Spreadsheets-versie kunt u afbeeldingen rechtstreeks in cellen insluiten met behulp van de functie Afbeelding in cel.

Een apart werkblad met revisiegeschiedenis helpt u bij het bijhouden van wijzigingen in uw productontwerpen. Hoewel dit geen volledige MRP-oplossing is, is het bijhouden van revisies een handige functie voor kleine teams die updates willen beheren zonder dat er verwarring ontstaat over de verschillende versies.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Aanpasbare onderdelenlijst met automatische invulling en afbeeldingen die ondersteunen voor eenvoudige bijhouden van onderdelen

De ingebouwde revisiegeschiedenis helpt bij het beheren van productupdates en versiebeheer

Flexibel voor zowel Excel als Google Spreadsheets, perfect voor kleine teams

✅ Ideaal voor: Productontwerpers, ingenieurs of kleine fabrikanten die lichtgewicht stuklijsten maken in Excel of Google Spreadsheets

🧠 Leuk weetje: Vanaf het einde van de 17e eeuw begon de Britse Royal Navy met het formaliseren van normen voor scheepsbouw via wat bekend stond als de Establishments of Dimensions. Deze legden verplichte scheepsparameters vast, zoals de lengte van het kanondek, de kiel, de breedte en zelfs de dikte van de planken, en werden in de loop der tijd bijgewerkt (met name in 1706, 1719, 1733, 1741 en 1745).

16. Excel-sjabloon voor stuklijsten van TemplateLAB

via TemplateLAB

De Excel-stuklijstsjabloon van TemplateLAB is ontworpen voor teams die werken aan gedetailleerde elektronica- of hardwareconstructies. Het biedt een uitgebreid overzicht van elk onderdeel dat in een project wordt gebruikt, inclusief hoeveelheid, voetafdruk, onderdelenummer en leveranciersinformatie.

Elk item wordt op zijn aanduiding gelist, gevolgd door een gedetailleerde beschrijving, onderdeelnummer en inkoopinformatie van meerdere leveranciers. Er is zelfs een kolom om aan te geven of het onderdeel al in de populatie op het bord zit, wat helpt tijdens de assemblage en inspectie.

De opvallende functie is de focus op sourcing bij meerdere leveranciers. Elke rij bevat maximaal drie leveranciers met actieve gekoppelde onderdelen, zodat u de beschikbaarheid en prijzen kunt vergelijken.

Deze sjabloon bevat ook een status 'Populatie' en een aantekening 'Plaatsing', waardoor de coördinatie tussen ontwerp-, inkoop- en assemblageteams eenvoudig wordt.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Uitgebreide uitsplitsing van componenten, leveranciers en inkoopinformatie voor de productie van elektronica

Kolommen voor meerdere leveranciers en actieve onderdelenkoppelingen maken het eenvoudig om prijzen en beschikbaarheid te vergelijken

Inclusief populatie- en plaatsingsaantekeningen voor een soepele assemblage en inspectie

✅ Ideaal voor: Elektronica-ingenieurs, PCB-ontwerpers en productieteams die werken aan de inkoop van componenten, het bouwen van prototypes en het assembleren van printplaten

Breng duidelijkheid in uw werkstroom met ClickUp

Het beheer van inkoop, productie en voorraad is al complex genoeg.

Maar met de juiste sjablonen kunt u een groot deel van die last van uw schouders halen, waardoor u structuur, zichtbaarheid en minder dingen door de mazen van het net glippen krijgt.

Als u genoeg hebt van het jongleren met losstaande spreadsheets en updates tussen teams, brengt ClickUp alles onder één dak. Van stuklijsten en voorraadbeheer tot het bijhouden van bestellingen en fulfilmentwerkstroom: de aanpasbare sjablonen van ClickUp zijn ontworpen om te werken zoals uw team dat doet.

Combineer het met Brain, chat en automatisering om al uw werkstroom optimaal te stroomlijnen.

✅ Meld u vandaag nog aan bij ClickUp!