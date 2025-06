10 beste RevOps-software voor omzetgroei

Als u ooit te maken heeft gehad met verkopers die kortingen beloofden die nooit door de financiële afdeling werden goedgekeurd, of met marketingmedewerkers die leads genereerden waar de verkopers niets mee deden, dan weet u precies waarom RevOps bestaat.

Het gaat erom marketing, verkoop en klantensucces samen te brengen onder Revenue Operations (RevOps). Met de juiste RevOps-software kunt u een naadloze werkstroom van informatie en samenwerking creëren die uw hele omzetstrategie verbetert.

Deze krachtige tools, waaronder effectieve RevOps-software voor gegevensbeheer, helpen processen te vereenvoudigen, de verkoopinspanningen te stimuleren en ervoor te zorgen dat de klantwaarde (CLTV) zo hoog mogelijk is.

In deze blogpost worden de beste RevOps-platforms besproken waarmee bedrijfsleiders en operations managers hun omzet kunnen verhogen en blijvend succes bij klanten kunnen realiseren.

Tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen* ClickUp – Dashboards, doelen en realtime statistieken – Ingebouwde CRM, formulieren en automatisering – AI-aangedreven samenvattingen en rapporten – Volledige zichtbaarheid van RevOps in één werkruimte Het beste voor teams van elke grootte die behoefte hebben aan uniforme RevOps voor sales, marketing en klantensucces Gratis abonnement beschikbaar; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Clari – Tools voor het inspecteren van de pijplijn – Bijhouden van verkoopactiviteiten – Prognoses en analyse van de prestaties van vertegenwoordigers Het meest geschikt voor middelgrote teams en ondernemingen die behoefte hebben aan nauwkeurige omzetprognoses en zichtbaarheid van de pijplijn Aangepaste prijzen 6sense – AI-gestuurd bijhouden van koopintenties – Voorspellende analyses voor accounts met een hoge koopintentie – Bijhouden van interacties via meerdere kanalen Het meest geschikt voor middelgrote tot grote marketing- en RevOps-teams die zich richten op accountgebaseerde betrokkenheid en voorspellende analyses Aangepaste prijzen Gong – AI-aangedreven analyse van gesprekken – Bijhouden van dealmomentum – Inzichten in verkoopgedrag en samenvattingen van gesprekken Het beste voor het opschalen van verkoopteams en ondernemingen het optimaliseren van omzetinformatie en coaching Aangepaste prijzen Revenue. io – Live coaching van verkoopgesprekken – Gespreksintelligentie en -analyse – CRM-integraties Het beste voor middelgrote B2B-verkoopteams die behoefte hebben aan AI-gestuurde betrokkenheid en realtime inzichten in gesprekken Aangepaste prijzen HubSpot Operations Hub – Real-time bidirectionele gegevenssynchronisatie – CRM-gegevensopschoning en -ontdubbeling – Automatisering voor leadscoring en RevOps-processen Het beste voor kleine tot middelgrote RevOps-teams die behoefte hebben aan gecentraliseerde CRM en automatisering Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20/maand; professioneel abonnement: $ 890/maand Salesloft – Omzetgenererende engagement analytics – Bijhouden van contactmomenten met kopers – AI-gestuurde coachinginzichten Het beste voor groeiende sales teams en RevOps-leads die de snelheid van deals willen verhogen Aangepaste prijzen QuotaPath – Automatisering van commissies – CRM-integratie – Scenario-modellering voor compensatieplannen Het beste voor het opschalen van verkoopteams en RevOps-managers, het vereenvoudigen van het bijhouden van verkoopcompensaties en commissies Betaalde abonnementen: Essential $ 25/gebruiker/maand, Growth $ 35, Premium $ 50 Xactly – AI-gestuurd beloningsontwerp – Quota- en prestatieanalyses – Naleving van regelgeving en automatisering van uitbetalingen Het beste voor grote ondernemingen die complexe verkoopcompensatiestructuren beheren Aangepaste prijzen Asana – Automatisering van projecten/werkstromen tussen teams – Goedkeuringswerkstromen – Samenwerking tussen verkoop, marketing en financiën Het meest geschikt voor functieoverschrijdende middelgrote teams en RevOps-activiteiten die samenwerkingswerkstromen beheren Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 13,49/gebruiker/maand; Advanced & Enterprise: aangepaste prijzen

Waar moet u op letten bij RevOps-software?

Dit zijn de sleutelfactoren waarmee u rekening moet houden bij het evalueren van software voor revenue operations:

Gecentraliseerd gegevensbeheer: Breng klant-, verkoop- en financiële gegevens samen om silo's te elimineren en weloverwogen beslissingen te nemen

Automatisering en optimalisatie van de werkstroom: Automatiseer het doorsturen van leads, updates van de pijplijn en prognoses om handmatig werk te verminderen en de efficiëntie te verbeteren

Geavanceerde analyses: Krijg realtime inzichten in omzetprognoses, de status van de pijplijn en teamprestaties, met AI-gestuurde aanbevelingen als extraatje

Schaalbaarheid en flexibiliteit: Kies een oplossing die meegroeit met uw bedrijf en zich aanpast aan veranderende RevOps-behoeften

Integraties van derden: Zorg voor compatibiliteit met CRM-, marketing-, financiële en ondersteunende tools zoals Salesforce, HubSpot, Stripe en QuickBooks

Prijzen en ROI: Beoordeel abonnementen, gebruik of prijzen per zetel en focus op efficiëntieverbeteringen, omzetgroei en kostenbesparingen

👀 Wist u dat? Bedrijven die uitblinken in omzetgroeimanagement kunnen een stijging van 4-7% in hun jaarlijkse brutomarge realiseren.

De 10 beste RevOps-software

Overweegt u revenue operations-software die silo's tussen marketing en sales doorbreekt, zodat u uw omzetdoelen sneller kunt bereiken (en overtreffen)? Hier zijn de beste keuzes:

1. ClickUp (het beste voor geïntegreerd RevOps-beheer)

Probeer ClickUp CRM voor uniforme RevOps Stel omzetdoelen, bouw een aangepaste pijplijn, houd de status van leads en de fase van deals bij en rapporteer over de voortgang in één RevOps-tool: ClickUp

Revenue operations (RevOps) draait om het doorbreken van silo's tussen sales-, marketing- en customer success-teams om de omzetgroei te stimuleren. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan wanneer uw teams verspreid zijn over losstaande tools, omslachtige processen en verouderde spreadsheets.

ClickUp brengt daar verandering in. Deze allesomvattende app voor werk brengt uw hele omzetmotor samen.

Stem uw strategie af met aangepaste dashboards en doelen

In ClickUp kunnen omzetleiders OKR's of kwartaaldoelstellingen instellen met behulp van ClickUp Goals, deze koppelen aan realtime statistieken van taken, deals of campagnes en de voortgang in één oogopslag bijhouden.

Voorspel omzetcijfers, identificeer oorzaken van klantverloop en neem stappen om CLTV te maximaliseren met behulp van ClickUp Dashboards

Wilt u zien wat de bijdrage van marketing is aan de pijplijn of CSAT-trends na de verkoop? Bouw een aangepast ClickUp-dashboard waarin u de omzetgegevens van elk team op één plek verzamelt, zonder dat u handmatig spreadsheets hoeft bij te werken.

U krijgt één enkele bron van waarheid voor uw omzetprestaties. Iedereen weet waar hij naartoe werkt.

Stroomlijn campagnes en leadoverdracht met aangepaste werkstromen

Zodra u het grote geheel op één lijn hebt gebracht, kan marketing campagnes opzetten en lanceren in ClickUp met aangepaste taakstatussen, taakafhankelijkheden en automatiseringen, afgestemd op uw marktintroductie.

Voer slimmere campagnes uit en houd de resultaten eenvoudig bij met behulp van de aangepaste statussen van ClickUp

Wanneer een campagne leads genereert, worden deze automatisch doorgegeven. Dankzij ClickUp's eigen CRM en de integratie met externe CRM's zoals HubSpot of Salesforce, worden leads direct aan de juiste verkoper toegewezen, zonder hiaten of giswerk.

U kunt zelfs ClickUp-formulieren gebruiken om leadgegevens vast te leggen en deze op basis van vooraf gedefinieerde regels naar het juiste team door te sturen.

Sluit deals sneller af met gezamenlijke verkoopuitvoering

Verkoopteams werken hun deals in ClickUp net zoals ze dat in een CRM zouden doen, maar dan met de toegevoegde kracht van gezamenlijke documenten, taakbeheer en teamchat, allemaal in één weergave.

Vertegenwoordigers kunnen elke kans bijhouden via aanpasbare pijplijnen, taggen van solution engineers voor directe input in taken en alle dealgerelateerde aantekeningen op één plek bewaren met ClickUp Docs.

Bovendien worden vertegenwoordigers met ClickUp Automations aangespoord om oude deals op te volgen of velden bij te werken na een gesprek, zodat niets in de pijplijn blijft steken.

Houd leads automatisch in de pijplijn met de code-vrije automatisering van ClickUp

Elke lead wordt een traceerbare ClickUp-taak met eigen aangepaste velden waarin de naam van het account, de omvang van de kans, contactgegevens, de status van de deal en meer worden vastgelegd voor een volledige context. Zodra de deal is binnengehaald, wordt de klant automatisch op de hoogte gebracht met alle informatie die hij nodig heeft: overdrachtsaantekeningen, contracten, tijdlijnen, in de taakactiviteit.

💡 Pro-tip: Maak een herhaalbare checklist voor onboarding met behulp van gratis ClickUp-sjablonen en wijs taken toe aan ondersteuning, product en CS. U kunt mijlpalen instellen om belangrijke momenten bij te houden, zoals kick-offgesprekken of de eerste levering van waarde. En met de ingebouwde tijdregistratie en werklastweergave van ClickUp kunnen CS-leiders ervoor zorgen dat de capaciteit van het team in balans is en niets wordt gemist.

Monitor resultaten en optimaliseer in realtime

Met elke taak, campagne en klant die in ClickUp wordt bijgehouden, kunnen RevOps-teams gegevens analyseren om knelpunten op te sporen, risico's aan het licht te brengen of impact aan te tonen.

Gebruik dashboards om cyclustijden, conversiepercentages en retentietrends bij te houden, zonder van tool te wisselen. Maak vervolgens geautomatiseerde rapporten met de AI-kaarten of AI-samenvattingen van ClickUp Brain om de prestaties regelmatig te delen met het management of individuele teams.

Gebruik AI-kaarten in ClickUp-dashboards om prestaties, volgende stappen en risico's voor elk van uw belangrijkste accounts te identificeren en samen te vatten

ClickUp biedt RevOps-teams de zichtbaarheid, controle en afstemming die ze nodig hebben om hun omzet te vergroten, zonder vijf tools aan elkaar te moeten koppelen en te hopen dat ze met elkaar communiceren.

Geen silo's meer. Geen knelpunten meer. Slechts één krachtig platform dat elk onderdeel van uw omzetmotor met elkaar verbindt, van koude leads tot verlengingen.

ClickUp is het BESTE projectmanagement-, dashboard-, CRM- en schaalbaarheidssysteem dat ik ooit heb gezien! Het heeft me honderden tot duizenden uren bespaard en me geholpen prioriteiten te stellen en me te concentreren op de bedrijfsontwikkeling, met een dagelijkse omzet van 500.000 tot miljoenen dollars. We schakelen nu over om conversies en resultaten bij te houden! Ik ben dol op ClickUp!

ClickUp is het BESTE projectmanagement-, dashboard-, CRM- en schaalbaarheidssysteem dat ik ooit heb gezien! Het heeft me honderden tot duizenden uren bespaard en me geholpen prioriteiten te stellen en me te concentreren op de bedrijfsontwikkeling, met een dagelijkse omzet van 500.000 tot miljoenen dollars. We schakelen nu over om conversies en resultaten bij te houden! Ik ben dol op ClickUp!

📮ClickUp Insight: Slecht presterende teams hebben 4 keer meer kans om met 15+ tools te jongleren, terwijl goed presterende teams hun efficiëntie behouden door hun toolkit te beperken tot 9 of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform? Als de alles-in-één app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chat en oproepen samen op één platform, compleet met AI-aangedreven werkstromen. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl AI de rest afhandelt.

De beste functies van ClickUp

Organiseer accounts, deals en verlengingen in een gestructureerde, aanpasbare tool voor klantrelatiebeheer

Gebruik ClickUp-formulieren en CRM-integraties (bijv. Salesforce, HubSpot) om leads automatisch naar de juiste vertegenwoordigers te leiden. Elimineer handmatige overdrachten en voorkom het verlies van leads

Verzamel verkoop- en marketingmateriaal in ClickUp Documenten

Werk samen met interne teams en klanten met de ingebouwde ClickUp Chat , die uw taken en discussies met elkaar verbonden houdt

Elimineer data- en communicatiesilo's, vergroot de zichtbaarheid en schaal uw omzetactiviteiten efficiënt door sales, marketing en CS te verenigen in één werkruimte

Beperkingen van ClickUp

De uitgebreide functies kunnen overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ClickUp?

Een G2-recensent deelt:

Vóór ClickUp vroeg de CEO dingen als 'hoeveel omzet staat er in de pijplijn' of 'wat is de status van dit project?', en het antwoord stond in iemands inbox of moest worden uitgezocht. Nu vertelt ons dashboard ons dat allemaal en nog veel meer.

Vóór ClickUp vroeg de CEO dingen als 'hoeveel omzet staat er in de pijplijn' of 'wat is de status van dit project?', en het antwoord stond in iemands inbox of moest worden uitgezocht. Nu vertelt ons dashboard ons dat allemaal en nog veel meer.

👀 Wist u dat? Bedrijven met een gecentraliseerd RevOps-team bereiken hun omzetdoelen 10% sneller dan bedrijven met gescheiden afdelingen.

2. Clari (het beste voor omzetprognoses en zichtbaarheid van de pijplijn)

via Clari

Clari is revenue intelligence-software die is ontwikkeld om giswerk bij prognoses te elimineren en revenue teams realtime inzicht te geven in de status van de pijplijn, dealrisico's en omzetprognoses.

Wat maakt Clari anders? Clari's SaaS CRM biedt de broodnodige zichtbaarheid voor organisaties die worstelen met onnauwkeurige prognoses of omzetverlies. Het brengt alles – updates van de pijplijn, voortgang van deals, verlengingen – samen op één plek, zodat uw team nooit hoeft te gissen naar wat er gaande is.

De beste functies van Clari

Identificeer vastgelopen deals en risicovolle omzet met tools voor het inspecteren van de pijplijn

Meet de prestaties van vertegenwoordigers op basis van het bijhouden van verkoopactiviteiten

Signaleer potentiële gemiste kansen voordat ze van invloed zijn op uw omzet

Beperkingen van Clari

Voor sommige sjablonen voor verkooprapportage zijn mogelijk externe BI-tools nodig voor diepere inzichten

Het meest geschikt voor teams in middelgrote tot grote ondernemingen

Prijzen van Clari

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Clari

G2: 4,6/5 (meer dan 5.000 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over Clari?

Een gebruiker van G2 zegt:

Ik vind Clari heel eenvoudig en gebruiksvriendelijk wanneer ik de volgende stappen voor prijzen, fase en tijdstempels bijwerk terwijl ik mijn belangrijke deals bekijk. Het is ook gemakkelijk om mijn maand-, kwartaal- en jaarnummer te voorspellen met mijn directeur wanneer we rapporten en de pijplijn bekijken.

Ik vind Clari heel eenvoudig en gebruiksvriendelijk wanneer ik de volgende stappen voor prijzen, fase en tijdstempels bijwerk terwijl ik mijn belangrijke deals bekijk. Het is ook gemakkelijk om mijn maand-, kwartaal- en jaarnummer te voorspellen met mijn directeur wanneer we rapporten en de pijplijn bekijken.

🧠 Leuk weetje: Bedrijven die AI-gestuurde omzetprognoses gebruiken, zien hun omzet in minder dan negen maanden met 5% stijgen.

3. 6sense (het beste voor AI-gestuurde accountgebaseerde marketing en RevOps-inzichten)

via 6sense

Een van de grootste uitdagingen van RevOps is het afstemmen van sales- en marketinginspanningen om gegevens te analyseren en high-value accounts te targeten. Maak kennis met 6sense, een AI-gedreven platform voor account intelligence en voorspellende analyses dat revenue teams helpt de juiste kopers te identificeren en aan te spreken.

RevOps-teams gebruiken het om accounts met een hoge intentie te prioriteren, outreach-strategieën te optimaliseren en de efficiëntie van de pijplijn te verbeteren.

de beste functies van 6sense

Identificeer accounts die het meest waarschijnlijk zullen converteren met AI-aangedreven bijhouden van koopintenties

Help sales- en marketingteams zich te concentreren op kansen met een hoge waarde met voorspellende analyses

Houd klanttrajecten bij via e-mail, internet en advertenties met inzichten in multichannelbetrokkenheid

Houd signalen van kopersintenties bij via digitale kanalen

beperkingen van 6sense

Voor het beste resultaat zijn schone CRM-gegevens vereist

Geen openbare prijzen, waardoor kostenvergelijkingen moeilijk zijn

prijzen van 6sense

Aangepaste prijzen

beoordelingen en recensies van 6sense

G2: 4,3/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over 6Sense?

Hier is een G2-recensie voor de tool:

6sense helpt ons accounts met een hoge intentie te identificeren, waardoor het gemakkelijker wordt om de juiste prospects te targeten en onze marketinginspanningen te verbeteren. De inzichten die het biedt, helpen ons om effectiever in contact te komen met potentiële klanten.

6sense helpt ons accounts met een hoge intentie te identificeren, waardoor het gemakkelijker wordt om de juiste prospects te targeten en onze marketinginspanningen te verbeteren. De inzichten die het biedt, helpen ons om effectiever in contact te komen met potentiële klanten.

4. Gong (het beste voor omzetinformatie en optimalisatie van verkoopprestaties)

via Gong

RevOps-leiders hebben meer nodig dan alleen gegevens: ze hebben inzichten nodig die de omzetresultaten verbeteren. In tegenstelling tot traditionele tools voor het bijhouden van verkopen, registreert, transcribeert en analyseert Gong telefoongesprekken, e-mails en vergaderingen, waarbij wordt aangegeven wat wel en niet werkt.

De beste functies van Gong

Analyseer verkoopgesprekken om risico's en kansen te detecteren met AI-aangedreven dealinzichten

Identificeer best presterende gedragingen en coachingmogelijkheden

Houd het momentum van deals bij op basis van echte engagementgegevens

Synchroniseer met Salesforce, HubSpot en Microsoft Dynamics

Beperkingen van Gong

Moet zorgvuldig worden beheerd in gereguleerde sectoren

Premium functies kunnen duur zijn voor kleine teams

Prijzen van Gong

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Gong

G2: 4,8/5 (meer dan 6000 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 540 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Gong?

Een G2-gebruiker vindt de tool geweldig:

Geweldige AI-tool om aantekeningen te maken, gesprekken te beluisteren en samenvattingen en feedback te geven. Helpt u zich te concentreren op de presentatie en Gong maakt aantekeningen in plaats van mij.

Geweldige AI-tool om aantekeningen te maken, gesprekken te beluisteren en samenvattingen en feedback te geven. Helpt u zich te concentreren op de presentatie en Gong maakt aantekeningen in plaats van mij.

🧠 Leuk weetje: Het concept van dynamische prijsstelling werd bijna 70 jaar geleden voor het eerst ontwikkeld voor de elektriciteitssector door de Franse econoom Marcel Boiteux en is sindsdien overgenomen door verschillende sectoren, waaronder luchtvaartmaatschappijen, hotels en e-commerce.

📖 Lees ook: Beste alternatieven en concurrenten voor Gong

5. Revenue. io (het beste voor AI-gestuurde verkoopbetrokkenheid en coaching)

RevOps-teams besteden veel tijd aan het optimaliseren van de manier waarop verkopers contact leggen met potentiële klanten, maar wat als dat proces in realtime kan worden geautomatiseerd en verbeterd?

Revenue. io maakt gebruik van AI-aangedreven platforms voor gesprekken en omzetinformatie om vertegenwoordigers te helpen best practices te volgen, gesprekken te verbeteren en deals sneller te sluiten.

De beste functies van Revenue.io

Krijg live aanbevelingen tijdens verkoopgesprekken

Analyseer gespreksonderwerpen en gespreksresultaten met behulp van gespreksintelligentie

Integreer met Salesforce en andere toonaangevende tools

Beperkingen van Revenue.io

Voor sommige functies zijn vooraf gedefinieerde werkstromen vereist

Mogelijk niet zo voordelig voor inbound-gedreven sales teams

Prijzen van Revenue.io

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Revenue.io

G2: 4,7/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Revenue.io?

Positieve G2-recensies sluiten zich hierbij aan:

Onze Sales Manager was erg enthousiast over de functies van de inbox, de mogelijkheid om gesprekken eenvoudig te bekijken met Conversation AI en hoe ze gemarkeerde gesprekken gebruikt voor coachingsmomenten of om gespreksscripts te verbeteren op basis van gespreksscores.

Onze Sales Manager was erg enthousiast over de functies van de inbox, de mogelijkheid om gesprekken eenvoudig te bekijken met Conversation AI en hoe ze gemarkeerde gesprekken gebruikt voor coachingsmomenten of om gespreksscripts te verbeteren op basis van gespreksscores.

6. HubSpot Operations Hub (het beste voor automatisering en gegevenssynchronisatie van RevOps)

via HubSpot Operations Hub

Een van de grootste uitdagingen voor RevOps is gegevensfragmentatie: marketing, verkoop en klantensucces werken allemaal in verschillende systemen, wat leidt tot inconsistenties die prognoses en besluitvorming in de war brengen. HubSpot Operations Hub pakt dit aan door gegevens tussen alle teams te synchroniseren, op te schonen en te automatiseren.

De beste functies van HubSpot Operations Hub

Zorg voor realtime, bidirectionele updates tussen geïntegreerde tools

Verbeter RevOps-processen zoals leadkwalificatie en dealscoring

Dupliceer en opschoon CRM-componenten om omzetverlies te voorkomen

Limieten van HubSpot Operations Hub

Geavanceerde automatisering vereist een betaald abonnement

Integraties buiten HubSpot zijn niet zo naadloos

Prijzen van HubSpot Operations Hub

Free

Starter: $ 20/maand per gebruiker

Professional: $ 890/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van HubSpot Operations Hub

G2: 4,5/5 (meer dan 450 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over HubSpot Operations Hub?

Dit is wat een gebruiker van Capterra deelt:

Het platform is intuïtief en heeft een eenvoudig UX/UI-ontwerp. De functies voor gegevensbeheer en contactbeheer in het CRM zijn van topklasse in de branche.

Het platform is intuïtief en heeft een eenvoudig UX/UI-ontwerp. De functies voor gegevensbeheer en contactbeheer in het CRM zijn van topklasse in de branche.

7. Salesloft (het beste voor omzetbetrokkenheid en het versnellen van deals)

via Salesloft

In RevOps is zichtbaarheid in hoe vertegenwoordigers omgaan met prospects net zo belangrijk als het bijhouden van de pijplijnbewegingen. Salesloft is niet zomaar een tool voor verkoopautomatisering, maar een platform voor engagement en verkoopinformatie dat RevOps-teams helpt de snelheid van deals te optimaliseren.

De beste functies van Salesloft

Begrijp welke outreach-methoden omzet genereren

Houd de betrokkenheid van echte kopers bij en laat zien welke contactmomenten deals vooruit helpen

Bied AI-gestuurde coaching om ervoor te zorgen dat verkoopteams zich richten op de meest effectieve outreach-strategieën

Beperkingen van Salesloft

Voor sommige geavanceerde functies is onboarding vereist

Niet zo aanpasbaar als sommige concurrenten

Prijzen van Salesloft

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Salesloft

G2: 4,5/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Salesloft?

Een gebruiker van Capterra vindt dat de tool hen tijd bespaart:

Salesloft zorgde ervoor dat nieuwe teamleden precies wisten wat er van hen verwacht werd bij het benaderen van bepaalde prospects. Het betekent ook dat je nu toegang hebt tot een schat aan gegevens om te begrijpen welke soorten outreach = succes opleveren

Salesloft zorgde ervoor dat nieuwe team leden precies wisten wat er van hen verwacht werd bij het benaderen van bepaalde prospects. Het betekent ook dat je nu toegang hebt tot een schat aan gegevens om te begrijpen welke soorten outreach = succes

8. QuotaPath (het beste voor het bijhouden van commissies en het beheer van verkoopvergoedingen)

via QuotaPath

Het handmatig bijhouden van commissies in spreadsheets is een nachtmerrie voor RevOps-teams en leidt vaak tot fouten, geschillen en tijdverspilling aan herberekeningen. QuotaPath automatiseert het bijhouden van commissies en het voorspellen van verkopen, zodat verkoopteams precies weten wat ze verdienen. Hiermee kunnen RevOps-leiders verschillende beloningsstructuren modelleren om incentives af te stemmen op omzetdoelen.

De beste functies van QuotaPath

Elimineer geschillen en fouten bij uitbetalingen met geautomatiseerd bijhouden van commissies

Test verschillende structuren voor het afstemmen van uw omzet

Werk met cloudgebaseerde CRM-software zoals Salesforce, HubSpot en QuickBooks

Beperkingen van QuotaPath

Voor sommige commissiestructuren zijn mogelijk workarounds nodig

Geen geavanceerde functies voor ondernemingen

Prijzen van QuotaPath

Essentieel: $ 25/maand per gebruiker

Groei: $ 35/maand per gebruiker

Premium: $ 50/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van QuotaPath

G2: 4,7/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over QuotaPath?

Hier is de mening van een Capterra-gebruiker:

Ik vind het prettig dat ik Quotapath rechtstreeks kan verbinden met mijn CRM en dat deals worden doorgestuurd om automatisch commissies en uitbetalingen te genereren.

Ik vind het prettig dat ik Quotapath rechtstreeks kan verbinden met mijn CRM en dat deals worden doorgestuurd om automatisch commissies en uitbetalingen te genereren.

📖 Lees ook: Hoe u de omzetgroei kunt verbeteren: formule en meer

9. Xactly (het beste voor het beheer van prestatiebeloningen voor ondernemingen)

via Xactly

Xactly kan een ideale oplossing zijn voor grote ondernemingen met complexe verkoopteams en ingewikkelde beloningsplannen. In tegenstelling tot eenvoudige tools voor het bijhouden van commissies, maakt Xactly gebruik van AI-gestuurde analyses om beloningsstructuren te optimaliseren, zodat vertegenwoordigers gemotiveerd blijven om hoogwaardige deals te sluiten.

De beste functies van Xactly

Ontwerp compensatieplannen die de omzet verhogen met AI-aangedreven incentive-optimalisatie

Krijg inzicht in het behalen van quota en het succes van deals

Voorkom fouten en geschillen bij uitbetalingen met geautomatiseerde commissieverwerking

Zorg ervoor dat incentive-abonnementen voldoen aan financiële regelgeving

Beperkingen van Xactly

Vereist speciale onboarding voor gebruik in ondernemingen

Prijzen van Xactly

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Xactly

G2: 4,3/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Xactly?

Een G2-gebruiker vindt de tool flexibel en aanpasbaar:

Met de juiste implementatie en het juiste gebruik van best practices is Xactly Incent een gebruiksvriendelijke tool waarmee elk compensatieplanproces kan worden geautomatiseerd.

Met de juiste implementatie en het juiste gebruik van best practices is Xactly Incent een gebruiksvriendelijke tool waarmee elk compensatieplanproces kan worden geautomatiseerd.

10. Asana (het beste voor RevOps-werkstroom en projectmanagement)

via Asana

RevOps beheert niet alleen de omzet, maar ook de manier waarop omzetteams samenwerken. Hoewel Asana geen speciale RevOps-tool is, zorgt het ervoor dat cross-functionele omzetteams op één lijn zitten, zodat marketing-, verkoop- en financiële teams naadloos samenwerken.

De beste functies van Asana

Stroomlijn uw omzetprocessen met automatisering van de werkstroom

Houd projecten bij die van invloed zijn op de omzet, automatiseer goedkeuringswerkstromen en zorg voor verantwoordelijkheid

Verbind sales-, marketing- en finance-teams op één plek

Beperkingen van Asana

Geen ingebouwde omzetprognoses en analyses

Geavanceerde rapportages vereisen een betaald abonnement

Prijzen van Asana

Persoonlijk: Gratis

Starter: $ 13,49/maand per gebruiker

Geavanceerd: $30,49/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Enterprise+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Asana

G2: 4,4/5 (meer dan 11.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Asana?

Een recensie op Capterra luidt:

Ik waardeer vooral de manier waarop Asana alles samenbrengt wat ons team nodig heeft om werk gedaan te krijgen, van het opzetten van projecten en het toewijzen en organiseren van taken tot samenwerking.

Ik waardeer vooral de manier waarop Asana alles samenbrengt wat ons team nodig heeft om werk gedaan te krijgen, van het opzetten van projecten en het toewijzen en organiseren van taken tot samenwerking.

📖 Lees ook: Beste alternatieven en concurrenten voor Keap

ClickUp als de ultieme RevOps-software

Of u nu verkoopprocessen optimaliseert, overdrachten stroomlijnt of KPI's bijhoudt, ClickUp past zich aan uw RevOps-strategie aan, en niet andersom. Als u uw omzet efficiënt wilt opschalen en tegelijkertijd alle afdelingen gesynchroniseerd wilt houden, is ClickUp het platform dat u nodig hebt.

In tegenstelling tot traditionele tools voor omzetbeheer, die zich uitsluitend richten op gegevens over klantensucces en automatisering, brengt ClickUp alles onder één dak: het bijhouden van de verkooppijplijn, automatisering van de werkstroom, samenwerking en realtime analyses.

De aanpasbare dashboards bieden volledige zichtbaarheid van uw inkomstenstromen, terwijl integraties met CRM's, marketingplatforms, digitale verkoopruimtes en financiële tools zorgen voor een naadloze werkstroom van informatie tussen teams.

Klaar om controle te krijgen over uw revenue operations? Meld u vandaag nog gratis aan voor ClickUp.