Top 11 Supernormal-alternatieven voor slimmere AI-vergadernotities

Handmatig aantekeningen maken tijdens vergaderingen is zo 2020. 🤷🏽‍♀️

De teams van vandaag hebben snellere, slimmere manieren nodig om vergaderingen vast te leggen, sleutelpunten te markeren en toekomstige vergaderingen te plannen zonder het risico te lopen iets belangrijks te missen. Tools met AI voor vergadernotities maken dit eenvoudiger dan ooit.

Tools zoals Supernormal helpen met realtime transcriptie en AI-gegenereerde samenvattingen, waardoor het documenteren van vergaderingen eenvoudiger wordt.

Maar voor veel gebruikers schiet Supernormal tekort, van variabele transcriptiekwaliteit en beperkte bewerkingsopties tot privacyproblemen en beperkte opslagruimte. Wanneer uw transcripties niet 100% nauwkeurig zijn, wanneer u aantekeningen niet vrij kunt bewerken of wanneer uw privacy in het geding is, is het tijd om verder te kijken.

Daarom hebben we de 11 beste alternatieven voor Supernormal op een rijtje gezet. Deze tools bieden scherpere transcripties, eenvoudigere aanpassing van aantekeningen, betere veiligheid en naadloze werkstromen tussen verschillende vergaderplatforms.

Laten we nu eens nader kijken naar de beste Supernormal-alternatieven die aan uw behoeften voldoen. 🔍

Waarom kiezen voor alternatieven voor Supernormal?

Met AI-generatoren voor vergadernotulen is het eenvoudiger dan ooit om gestructureerde aantekeningen te maken zonder handmatig werk. Supernormal heeft naam gemaakt met realtime transcriptie en door AI gegenereerde vergaderverslagen, maar het heeft ook nadelen.

Inconsistente transcriptienauwkeurigheid: De realtime transcriptie van Supernormal kan moeite hebben met slechte geluidskwaliteit, sterke accenten of technische discussies

Geen handmatige bewerking: Als de AI iets verkeerd verstaat, kunt u het transcript niet bewerken, wat kan leiden tot fouten in uw vergaderdocumentatie

Privacykwesties: Gebruikers hebben gemeld dat de bot van Supernormal zonder toestemming deelneemt aan vergaderingen, wat ernstige problemen op het gebied van veiligheid en privacy oplevert

Beperkte gratis opslagruimte: Het Starter-abonnement beperkt de opslagruimte tot 1.000 minuten per gebruiker. Daarna moet u upgraden om toegang te krijgen tot uw eigen vergadernotities

Beperkingen op maat: De bewerking en personalisatie van vergadernotities binnen het platform is zeer beperkt in vergelijking met andere tools

Hogere kosten voor essentiële functies: Belangrijke functies zoals sjablonen, video-opname en integraties zijn alleen beschikbaar in betaalde abonnementen

📮ClickUp Insight: Volgens ons onderzoek naar de effectiviteit van vergaderingen vindt 12% van de respondenten vergaderingen te druk, zegt 17% dat ze te lang duren en vindt 10% ze meestal overbodig. In een ander onderzoek van ClickUp gaf 70% van de respondenten toe dat ze graag een vervanger of een vertegenwoordiger naar de vergaderingen zouden sturen als ze dat konden. De geïntegreerde AI Notetaker van ClickUp kan uw perfecte vergaderingsproxy zijn! Laat AI alle belangrijke punten, beslissingen en actiepunten vastleggen terwijl u zich concentreert op werk met een hogere waarde. Met automatische vergaderverslagen en het aanmaken van taken met behulp van ClickUp Brain mist u nooit meer belangrijke informatie, zelfs niet als u een vergadering niet kunt bijwonen. 💫 Echte resultaten: Teams die de vergaderingsbeheerfuncties van ClickUp gebruiken, melden een enorme vermindering van 50% aan onnodige gesprekken en vergaderingen!

Supernormal-alternatieven in één oogopslag

Tool Belangrijkste functies Meest geschikt voor Prijzen* ClickUp – AI Notetaker voor transcriptie van vergaderingen – Geautomatiseerd taakbeheer – Integratie met Zoom, Slack, Microsoft Teams Teams die AI-aangedreven vergadernotities, taakbeheer en realtime samenwerking nodig hebben Free Forever; Aanpassing beschikbaar voor ondernemingen Fireflies. ai – Geautomatiseerde transcriptie van vergaderingen – Slimme AI-samenvattingen – CRM-integraties Teams die realtime transcriptie, doorzoekbare aantekeningen en CRM-integraties nodig hebben Gratis; Pro-abonnement: $ 10/gebruiker/maand; Business-abonnement: $ 19/gebruiker/maand; Enterprise-abonnement: $ 39/gebruiker/maand Otter. ai – Live transcriptie – Samenvattingen van vergaderingen – Sprekerherkenning – Integratie met Zoom en Google Meet Teams die realtime transcriptie en live samenwerking nodig hebben Free: 300 minuten/maand; Pro-abonnement: $ 16,99/maand; Business-abonnement: $ 30/maand; Enterprise: aangepaste prijzen Sembly – Slimme samenvattingen – Detectie van actiepunten – Chatten tijdens meerdere vergaderingen – Sentimentanalyse Teams die actie-itemdetectie, sentimentanalyse en integratie met meerdere platforms nodig hebben Gratis (tot 4 uur/maand); Professioneel abonnement: $ 10/gebruiker/maand; Team-abonnement: $ 20/gebruiker/maand Fathom – Directe samenvattingen van vergaderingen – Real-time markeringen – CRM-integraties – Video clips delen Teams die automatische samenvattingen van Zoom-gesprekken en taakbeheer nodig hebben Gratis voor individuele gebruikers; Premium: $ 19/gebruiker/maand; Teams-abonnement: $ 29/gebruiker/maand; Team Pro-abonnement: $ 39/gebruiker/maand Avoma – Gespreksintelligentie – Slimme samenvattingen – CRM-integraties – AI-gestuurde coaching Verkoopteams die behoefte hebben aan gespreksintelligentie en CRM-synchronisatie Gratis proefversie; AI Meeting Assistant-abonnement: $ 29/gebruiker/maand; Conversation Intelligence-abonnement: $ 69/gebruiker/maand; Revenue Intelligence-abonnement: $ 99/gebruiker/maand Krisp – AI-ruisonderdrukking – Spraakonderdrukking – Echo-onderdrukking – Gespreksopname Teams die behoefte hebben aan heldere, ruisvrije audio tijdens gesprekken Free: 60 minuten/dag; Pro-abonnement: $ 8/gebruiker/maand; Business-abonnement: $ 10/gebruiker/maand; Enterprise: aangepaste prijzen Tactiq – Live ondertiteling van vergaderingen – Direct markeren – Exporteren naar Google Documenten, Notion, Slack – AI-samenvattingen met één klik Teams op afstand die snelle, veilige vergaderdocumentatie nodig hebben Gratis abonnement (beperkte highlights en exports); Pro-abonnement: $ 12/gebruiker/maand; Team: $ 20/gebruiker/maand

🎉 Leuk weetje: de uitdrukking 'vergadernotulen' heeft niets te maken met tijd. Het komt van het Latijnse minuta scriptura, wat kleine aantekeningen betekent.

Het beste alternatief voor Supernormal

Dit is de beste tool die we aanbevelen als u op zoek bent naar een slimmer, betrouwbaarder alternatief voor Supernormal, ontworpen om te voldoen aan de echte samenwerkingsbehoeften van uw team.

1. ClickUp (het beste voor alles-in-één bijhouden van doelen en teamsamenwerking)

Als u op zoek bent naar een tool die niet alleen notities van vergaderingen vastlegt, maar deze ook rechtstreeks koppelt aan de werkstroom van uw team, dan moet ClickUp bovenaan uw lijst staan.

ClickUp is ontwikkeld als de alles-in-één app voor werk en combineert realtime transcriptie van vergaderingen, door AI gegenereerde samenvattingen, taakbeheer en teamsamenwerking. Zo kunnen teams direct vanuit gesprekken actie ondernemen zonder te hoeven schakelen tussen verschillende apps.

🤖 Automatiseer het maken van aantekeningen en follow-ups met AI Notetaker

Met de ClickUp AI Notetaker kunt u automatisch vergaderdetails vastleggen, sleutelpunten markeren en bruikbare taken aanmaken tijdens vergaderingen zonder een vinger uit te steken.

ClickUp AI Notetaker

📄 Standaardiseer vergaderdocumentatie met sjablonen

Bent u het beu om ongeorganiseerde, onproductieve vergaderingen te houden? Met de sjabloon voor ClickUp-vergadernotulen kunt u eenvoudig vergaderagenda's structureren, beslissingen documenteren en resultaten bijhouden voor stand-ups, telefoongesprekken met clients en projectupdates.

Gratis sjabloon downloaden Sjabloon voor vergadernotulen om agenda's, beslissingen en actiepunten op één plek vast te leggen

Wat deze sjabloon kan doen:

📝 Leg vergaderagenda's, actiepunten en discussiepunten vast

✅ Wijs taken rechtstreeks toe aan teamleden met deadlines

📅 Houd alle aantekeningen van vergaderingen georganiseerd en toegankelijk op één plek

🔄 Standaardiseer vergaderdocumentatie binnen uw team of organisatie

🔍 Bekijk snel eerdere vergaderingen om de voortgang en verantwoordelijkheid bij te houden

🧠 Krijg diepere inzichten met ClickUp Brain

Als u nog een stap verder wilt gaan, fungeert ClickUp Brain als uw intelligente vergaderassistent. Het analyseert discussies, stelt volgende stappen voor en koppelt resultaten automatisch aan taken, projecten en doelen.

ClickUp AI voor naadloze inzichten uit vergaderingen

🔗 Verbind uw volledige werkstroom voor vergaderingen met integraties

En omdat ClickUp kan worden geïntegreerd met platforms zoals Microsoft Teams, Zoom en Slack, kunt u alles, van vergaderingen tot projectupdates, in één werkruimte beheren.

Voor teams die op zoek zijn naar een slimmere manier om vergaderdocumentatie, het bijhouden van taken en teamsamenwerking te beheren, biedt ClickUp flexibiliteit zonder het gedoe van het jongleren met meerdere tools. Het wordt ook erkend als een van de meest veelzijdige softwareplatforms voor vergaderbeheer voor teams van elke grootte.

De beste functies van ClickUp

AI Notetaker : vergaderingen automatisch opnemen, transcriberen en samenvatten

ClickUp-vergaderingen : beheer de volledige levenscyclus van uw vergaderingen, van het plannen van de agenda tot het maken van aantekeningen en het opvolgen van vergaderingen met : beheer de volledige levenscyclus van uw vergaderingen, van het plannen van de agenda tot het maken van aantekeningen en het opvolgen van vergaderingen met ClickUp-vergaderingen

Sjabloon voor vergadernotulen : Kant-en-klare sjablonen om agenda's te organiseren, beslissingen te documenteren en gestructureerde samenvattingen van vergaderingen te delen. Bekijk andere : Kant-en-klare sjablonen om agenda's te organiseren, beslissingen te documenteren en gestructureerde samenvattingen van vergaderingen te delen. Bekijk andere sjablonen voor vergadernotities

ClickUp Brain : fungeert als uw AI-vergaderassistent door gesprekken te analyseren, actiepunten voor te stellen en resultaten rechtstreeks te koppelen aan taken en projecten voor een snellere uitvoering

Integraties: maak moeiteloos verbinding met Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack en meer om uw vergaderingen en actiepunten te centraliseren zonder van tool te wisselen

Beperkingen van ClickUp

Het bereik van functies kan voor kleinere teams tijdens de eerste installatie overweldigend zijn

De leercurve kan steil aanvoelen bij het configureren van aangepaste werkstromen

Prijzen ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-recensent vertelde hoe ClickUp een alles-in-één werkoplossing voor hun team is geworden:

Een flexibele, alles-in-één oplossing voor het beheren van projecten en teams. Een van de recente functies is AI-notities maken. Dit helpt me echt om mijn vergaderingen en wat er is gezegd bij te houden.

Een flexibele, alles-in-één oplossing voor het beheren van projecten en teams. Een van de recente functies is AI-notities maken. Dit helpt me echt om mijn vergaderingen en wat er is gezegd bij te houden.

💡 Pro-tip: Transcripties zijn een begin, maar wat het werk echt vooruit helpt, zijn de beslissingen en actiepunten. Tools zoals ClickUp gaan een stap verder en leggen automatisch de belangrijkste punten vast. 🗂️ Gebruik deze ClickUp-sjablonen om de voorbereiding over te slaan en direct aan het werk te gaan: Sjabloon voor terugkerende vergadernotities om doorlopende teamsynchronisatie gefocust en productief te houden Sjabloon voor 1-op-1-gesprekken tussen werknemers en managers om check-ins te stroomlijnen en groei in de loop van de tijd bij te houden

2. Fireflies. ai (het beste voor geautomatiseerde transcriptie en analyse van vergaderingen)

via Bron

Fireflies. ai maakt het transcriberen van vergaderingen net zo eenvoudig als op 'opnemen' klikken

Het is ontworpen voor drukke teams om automatisch gesprekken op te nemen, te transcriberen en te organiseren zonder uw werkstroom te onderbreken. Het ondersteunt belangrijke platforms zoals Zoom, Google Meet, Microsoft Teams en Webex.

Fireflies. ai biedt realtime transcripties waarin u kunt zoeken, opmerkingen kunt plaatsen en direct vanuit het dashboard actiepunten kunt maken. Met slimme AI-samenvattingen en CRM-integraties is het eenvoudig om snel beslissingen te nemen.

Beste functies van Fireflies.ai

Geautomatiseerde transcriptie van vergaderingen : neemt vergaderingen in realtime op en transcribeert ze op alle belangrijke videoconferentieplatforms

Doorzoekbare transcripties : vind snel sleutel momenten, sprekers en actie items in lange vergadertranscripties

Samenwerkingstools : voeg opmerkingen en reacties toe en wijs taken rechtstreeks toe aan specifieke delen van het transcript

Slimme samenvattingen : door AI gegenereerde samenvattingen markeren automatisch belangrijke punten, beslissingen en vervolgacties uit vergaderingen

CRM- en app-integraties: synchroniseert met tools zoals Salesforce, Slack, Zapier en Asana om werkstromen te stroomlijnen

Beperkingen van Fireflies.ai

Sommige gebruikers melden incidentele onnauwkeurigheden in de transcriptie, vooral bij sterke accenten of slechte geluidskwaliteit

Gratis en lagere abonnementen hebben beperkte opslagruimte en toegang tot functies

Geavanceerde analyses en diepere inzichten zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen

Prijzen Fireflies.ai

Free

Pro-abonnement: $ 10 per gebruiker per maand

Business-abonnement: $ 19/gebruiker per maand

Enterprise-abonnement: $ 39/gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Fireflies. ai

G2: 4,8/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Fireflies.ai?

Een G2-recensent deelde zijn ervaring met Fireflies. ai als volgt:

Werkt uitstekend met elke taal, eenvoudig om audio te extraheren en transcripties te downloaden. De geluidsfragmenten zijn ook geweldig. Er is geen Pro-analyseoptie en de AI-app-pakketten kunnen snel prijzig worden.

Werkt uitstekend met elke taal, eenvoudig om audio te extraheren en transcripties te downloaden. De geluidsfragmenten zijn ook geweldig. Er is geen Pro-analyseoptie en de AI-app-pakketten kunnen snel prijzig worden.

💡 Pro-tip: Integreren of dupliceren? Tools die u in uw werkstroom kunt integreren (zoals ClickUp, Slack of uw CRM) zullen altijd beter presteren dan stand-alone notitieprogramma's.

3. Otter. ai (het beste voor realtime transcriptie en live samenwerking)

via Bron

Otter. ai is een van de populairste tools voor realtime transcriptie en samenwerking tijdens vergaderingen. Het neemt niet alleen vergaderingen op, maar transcribeert ook gesprekken terwijl ze plaatsvinden, zodat deelnemers het transcript tijdens het gesprek kunnen lezen, volgen en er zelfs op kunnen reageren.

Met Otter Assistant kunt u automatisch notulen van vergaderingen vastleggen zonder handmatige installatie. Het neemt automatisch deel aan vergaderingen op Zoom, Microsoft Teams en Google Meet om discussies op te nemen, te transcriberen en samen te vatten.

De door AI gegenereerde samenvattingen van Otter vatten lange discussies samen tot behapbare updates, waardoor teams gesprekken gemakkelijk kunnen bekijken, delen en snel kunnen opvolgen. Of u nu webinars, klantgesprekken of interne stand-ups beheert, Otter zorgt ervoor dat geen enkel belangrijk detail wordt gemist en dat actiepunten niet door de mazen van het net glippen.

Als u op zoek bent naar meer transcriptiemogelijkheden, vindt u hier een gedetailleerde lijst met enkele van de beste AI-transcriptietools om vergaderingen efficiënter vast te leggen.

Beste functies van Otter.ai

Live transcriptie : volg gesprekken in realtime terwijl Otter elk woord direct transcribeert

Samenvattingen van vergaderingen : bekijk snel de belangrijkste punten, actiepunten en hoogtepunten na elke vergadering

Gezamenlijke bewerking : Teamleden kunnen rechtstreeks in het transcript markeren, opmerkingen toevoegen en aantekeningen maken

Otter Assistant : neemt automatisch deel aan geplande vergaderingen om opnames te maken en aantekeningen te maken zonder handmatige installatie. Bekijk deze : neemt automatisch deel aan geplande vergaderingen om opnames te maken en aantekeningen te maken zonder handmatige installatie. Bekijk deze beste planning-apps die u kunnen helpen bij het efficiënter beheren van afspraken en vergaderingen.

Synchroniseren tussen platforms: open de transcripties van uw vergaderingen op uw desktop, mobiele apps en browser-extensies

Beperkingen van Otter.ai

Incidentele onnauwkeurigheden in transcripties door technisch jargon of sterke accenten

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor sjablonen in vergelijking met sommige nieuwere AI-tools

Prijzen Otter.ai

Basisabonnement: Free

Pro-abonnement: $ 16,99/maand per gebruiker

Business-abonnement: $ 30/maand per gebruiker

Enterprise-abonnement: aangepaste prijzen (neem contact op met de verkoopafdeling)

Beoordelingen en recensies van Otter.ai

G2: 4,3/5 (meer dan 290 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Otter.ai?

Dit is wat een G2-recensent zei over Otter.ai:

De meest naadloze transcriptietool. Met Otter kunt u de transcripties in meerdere formats exporteren, afhankelijk van uw behoeften. De gebruikersinterface is zeer eenvoudig en gebruiksvriendelijk. De nauwkeurigheid van de transcripties kan echter variëren, afhankelijk van het accent van de spreker.

De meest naadloze transcriptietool. Met Otter kunt u de transcripties in meerdere formats exporteren, afhankelijk van uw behoeften. De gebruikersinterface is zeer eenvoudig en gebruiksvriendelijk. De nauwkeurigheid van de transcripties kan echter variëren, afhankelijk van het accent van de spreker.

🧐 Wist u dat? Sommige tools transcriberen en vatten vergaderingen nu in meer dan 40 talen samen. Meertalige teams, verheug u: tools zoals Sembly hebben u gedekt!

4. Sembly (het beste voor AI-aangedreven vergaderverslagen en inzichten)

via Bron

Sembly is een AI-aangedreven vergaderassistent die discussies vastlegt, actiepunten markeert en inzichtelijke, slimme samenvattingen genereert.

Sembly is compatibel met Zoom, Microsoft Teams, Google Meet en Webex, transcribeert vergaderingen, detecteert volgende stappen en analyseert zelfs sentiment om teams te helpen sneller beslissingen te nemen. Met functies zoals AI-chat voor meerdere vergaderingen, detectie van actiepunten en door AI gegenereerde projectartefacten, zet Sembly gesprekken om in doorzoekbare, gestructureerde resultaten.

Om de productiviteit van uw vergaderingen nog verder te verbeteren, kunt u deze sjablonen voor één-op-één-vergaderingen bekijken. Deze helpen u uw discussies te structureren en zorgen voor bruikbare resultaten.

Beste functies van Sembly

Slimme samenvattingen : door AI gegenereerde samenvattingen waarin taken, beslissingen en risico's worden benadrukt

Actie-itemdetectie : zet vergaderdiscussies automatisch om in uitvoerbare taken

Sentiment & AI-inzichten : analyseer de toon en trends tijdens vergaderingen om de teamdynamiek te ontrafelen

Sprekeridentificatie : label nauwkeurig wie wat heeft gezegd voor eenvoudige teruglezing

AI-chat voor meerdere vergaderingen : chat met Sembly om inzichten uit één of meerdere vergaderingen te halen

AI-artefacten : maak automatisch documenten zoals projectplannen en voorstellen op basis van vergaderingen

Cross-platform integratie : synchroniseren met Zoom, Teams, Webex, Slack, CRM's en meer

Ondersteuning voor meerdere talen: transcribeer en vat vergaderingen samen in 48 talen

Beperkingen van Sembly

Sentimentanalyse kan in zeer korte vergaderingen wat algemeen aanvoelen

De opties voor handmatige bewerking van samenvattingen zijn beperkt in vergelijking met meer aanpasbare tools.

Het gratis abonnement heeft een limiet op het aantal transcriptie-uren en toegang tot sommige AI-functies

Prijzen van Sembly

Persoonlijk abonnement: Free

Professioneel abonnement: $ 10/gebruiker/maand

Teams-abonnement: $ 20/gebruiker/maand

Enterprise-abonnement: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sembly

G2: 4,56/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (50+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Sembly?

Dit zegt een G2-recensent over Sembly:

Geweldige tool die aantekeningen en taken van vergaderingen vastlegt en deze in een aanpasbaar format presenteert.

Geweldige tool die aantekeningen en taken van vergaderingen vastlegt en deze in een aanpasbaar format presenteert.

💡 Pro-tip: Vergadering gemist? Gebruik AI-tools die voor u aanwezig kunnen zijn, de discussie opnemen en de belangrijkste punten samenvatten – geen FOMO meer nodig.

5. Fathom (het beste voor moeiteloze samenvattingen van Zoom-vergaderingen)

via Bron

Fathom is gemaakt voor teams die urenlang Zoom-opnames opnieuw bekijken om de sleutelpunten eruit te halen.

In plaats van volledige transcripties te bekijken, markeert Fathom automatisch belangrijke momenten, detecteert actiepunten en maakt heldere samenvattingen, zodat u direct naar de essentie kunt gaan. Als u op zoek bent naar andere AI-gestuurde oplossingen om de productiviteit van uw vergaderingen te verbeteren, bekijk dan deze uitgebreide lijst met AI-tools voor vergaderingen die uw werkstromen kunnen stroomlijnen.

Dankzij de realtime transcriptie en markeringen met één klik hoeft u geen handmatige notities meer te maken, zodat u volledig betrokken kunt blijven bij gesprekken met clients, teamvergaderingen en webinars zonder follow-ups te missen. Functies als deze zijn essentieel wanneer u productievere vergaderingen wilt zonder uren te besteden aan handmatige notities of het ordenen van gesprekken achteraf.

Ontdek de beste functies

Directe samenvattingen van vergaderingen : ontvang binnen enkele seconden na afloop van vergaderingen bruikbare samenvattingen en volgende stappen

Realtime markeren : markeer belangrijke momenten tijdens live gesprekken

CRM-integraties : stuur notities rechtstreeks naar Salesforce, HubSpot, Close CRM en meer Deel vergaderclips : deel sleutelmomenten uit video's in plaats van volledige transcripties

Ask Fathom (AI-assistent) : chat met uw opnames om inzichten, follow-up e-mails en actiepunten te genereren

Ondersteuning voor meerdere platforms : werkt met Zoom, Google Meet en Microsoft Teams

Ondersteunde talen: transcribeer vergaderingen in meer dan 28 talen en vertaal samenvattingen

Begrijp de beperkingen

De native ervaring is het sterkst op Zoom; ondersteuning voor Teams en Meet is nieuwer en wordt nog steeds verbeterd

Sommige geavanceerde CRM-functies zijn alleen beschikbaar bij betaalde abonnementen

Fathom-prijzen

Gratis abonnement: $ 0 (volledige toegang voor individuele gebruikers)

Premium abonnement: $ 19/gebruiker per maand

Teams-abonnement: $ 29/gebruiker per maand

Team pro-abonnement: $ 39/gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Fathom

G2: 5/5 (meer dan 5000 beoordelingen)

Capterra: 5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Fathom?

Een G2-recensent vertelt als volgt over zijn ervaringen met Fathom:

Briljante samenvatting van vergaderingen, compleet met te ondernemen acties. Het is beter dan mensen die aantekeningen maken. Het bespaart me tijd en moeite.

Briljante samenvatting van vergaderingen, compleet met te nemen acties. Het is beter dan mensen die aantekeningen maken. Het bespaart me tijd en moeite.

🎉 Leuk weetje: Sommige van 's werelds grootste ideeën zijn ontstaan tijdens vergaderingen, zoals Pixar's Toy Story pitch. Wedden dat er iemand aantekeningen maakte?

6. Avoma (het beste voor verkoop en klantgerichte vergaderinformatie)

via Bron

Avoma helpt verkoop- en klantenserviceteams om gesprekken om te zetten in conversiekansen. Het legt automatisch sleutelmomenten vast, zoals pijnpunten, bezwaren, vermeldingen van concurrenten en volgende stappen, en geeft teams zo rijke, bruikbare inzichten zonder dat ze urenlang handmatig notities moeten doornemen.

Door AI-aangedreven vergaderverslagen en CRM-updates rechtstreeks te synchroniseren met Salesforce, HubSpot en Pipedrive, zorgt Avoma ervoor dat elk gesprek uw pijplijn vooruit helpt.

Beste functies van Avoma

Gespreksintelligentie : identificeert automatisch cruciale onderdelen van verkoop- en klantenservicegesprekken, zoals bezwaren, klantbehoeften en koopsignalen

Slimme samenvattingen : organiseert aantekeningen van vergaderingen in doorzoekbare secties voor een snellere analyse van deals

Live bladwijzers maken : markeer belangrijke punten tijdens live gesprekken om ze later te benadrukken

CRM-integraties : synchroniseer samenvattingen, velden en actiepunten in Salesforce, HubSpot, Pipedrive en meer

Coachinginzichten : Breng trends in gesprekken en coachingmomenten aan het licht om de effectiviteit van teams te verbeteren

Ask Avoma (AI Copilot): chat met uw vergaderingen om direct antwoorden te krijgen of follow-ups te genereren

Beperkingen van Avoma

Voornamelijk gericht op externe vergaderingen. Minder geschikt voor interne vergaderingen

Volledige AI-coaching en analysefuncties vereisen duurdere abonnementen

Een leercurve bij het aanpassen van sjablonen en playbooks

Prijzen Avoma

Gratis proefversie beschikbaar

Abonnement voor AI-vergaderassistent: $ 29/gebruiker per maand

Abonnement voor gespreksintelligentie: $ 69/gebruiker per maand

Revenue Intelligence-abonnement: $ 99/gebruiker per maand

Avoma heeft een flexibele prijsstructuur. U kunt ook abonnementen combineren zonder alle gebruikers te upgraden naar een premium abonnement.

Beoordelingen en recensies van Avoma

G2: 4,6/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Avoma?

Een G2-recensent deelt zijn ervaring met Avoma als volgt:

De eenvoudigste manier om uren aan opgenomen gesprekken te doorlopen. Vertaling en de verbinding met CRM om deze te synchroniseren met de betreffende deal en tal van andere functies, waardoor we het vaker gebruiken.

De eenvoudigste manier om uren aan opgenomen gesprekken door te nemen. Vertaling en de verbinding met CRM om deze te synchroniseren met de betreffende deal en tal van andere functies, waardoor we het vaker gebruiken.

🧐 Wist u dat? Stille vergaderingen (waar iedereen schrijft voordat hij spreekt) zijn een productiviteitshack bij Amazon – en ze beginnen met een memo van 6 pagina's.

7. Krisp (beste voor AI-ruisonderdrukking tijdens gesprekken)

via Bron

Wanneer slechte geluidskwaliteit belangrijke gesprekken verstoort, komt Krisp in actie. Het maakt gebruik van AI om achtergrondgeluiden, storende stemmen en echo's in realtime te verwijderen, zodat uw vergaderingen, telefoongesprekken met clients en interviews kristalhelder klinken, zelfs vanuit een drukke thuis- of kantooromgeving.

In tegenstelling tot typische tools voor het maken van aantekeningen, werkt Krisp als een slimme audiofilter, waardoor u professioneel klinkt zonder dure microfoons te kopen of geluiddichte kamers in te richten.

Goede audio is slechts een onderdeel van het creëren van een geweldige online ervaring. Door de juiste etiquette voor virtuele vergaderingen te volgen, blijft uw communicatie tijdens elk gesprek duidelijk, respectvol en professioneel.

Beste functies van Krisp

AI-ruisonderdrukking : verwijder achtergrondgeluiden, stemmen en echo's uit zowel uw audio als die van andere deelnemers

Stemonderdrukking : demp storende gesprekken in de buurt

Echo verwijderen : verwijder feedback van de microfoon en echo's van de luidspreker

Gespreksopname : neem vergaderingen op met kristalheldere geluidskwaliteit

Accentconversie : pas spraakaccenten aan en verduidelijk ze tijdens live vergaderingen

Universele compatibiliteit: te gebruiken met Zoom, Teams, Meet, Slack, Discord en meer

Beperkingen van Krisp

Focus op audiokwaliteit. Niet ontworpen voor uitgebreide vergaderdocumentatie of geavanceerde samenwerking

Gratis abonnement beperkt het gebruik tot 60 minuten per dag voor ruisonderdrukking

De prestaties kunnen enigszins variëren, afhankelijk van de CPU-capaciteiten van het apparaat

Prijzen Krisp

Gratis abonnement

Pro-abonnement: $ 8/gebruiker per maand

Business-abonnement: $ 10/gebruiker per maand

Enterprise-abonnement: aangepaste prijzen (neem contact op met de verkoopafdeling)

Beoordelingen en recensies van Krisp

G2: 4,7/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Krisp?

Dit is wat een G2-recensent over Krisp zei:

Niet alleen een assistent voor vergaderingen, maar ook geweldige software voor ruisonderdrukking, wat cruciaal is voor werken op afstand.

Niet alleen een vergaderassistent, maar ook geweldige software voor ruisonderdrukking, wat cruciaal is voor werken op afstand.

Onthoud: Sommige mensen maken aantekeningen om dingen te onthouden. Anderen maken aantekeningen zodat ze dingen niet hoeven te onthouden. Beide zijn geldig.

8. Tactiq (het beste voor directe vergadernotities via Chrome-extensie)

via Bron

Als u het beu bent om tijdens opeenvolgende vergaderingen naar aantekeningen te zoeken, biedt Tactiq een verfrissend eenvoudige oplossing. Het wordt geïnstalleerd als een lichtgewicht Chrome-extensie en legt live bijschriften vast van Google Meet, Zoom en Microsoft Teams. U kunt sleutelpunten markeren en transcripties exporteren zonder de werkstroom te verstoren.

Geen bots, geen opdringerige opnames — alleen directe, veilige vergaderdocumentatie rechtstreeks vanuit uw browser. Tactiq is perfect voor teams op afstand, projectmanagers en docenten die snelle, nauwkeurige aantekeningen van vergaderingen willen zonder ingewikkelde installatie.

Beste functies van Tactiq

Live ondertiteling van vergaderingen : ontvang tijdens vergaderingen realtime transcripties van wat er wordt gezegd, per spreker

Direct markeren : markeer actiepunten en sleutelmomenten zonder iets van het gesprek te missen

Transcriptie-export : sla transcripties op in Google Documenten, Notion, Slack en meer

AI-samenvattingen met één klik : vat vergaderingen samen, stel follow-up e-mails op of genereer direct Jira-tickets

Privacy-first transcriptie: geen bots die uw vergaderingen opnemen — alles gebeurt veilig in uw browser

Beperkingen van Tactiq

Alleen beschikbaar als extensie voor Chrome (of een op Chromium gebaseerde browser)

Samenvattingen en AI-acties zijn alleen beschikbaar bij betaalde abonnementen

Nog geen native mobiele of standalone desktop-app

Prijzen van Tactiq

Gratis abonnement

Pro-abonnement: $ 12/gebruiker per maand

Teams-abonnement: $ 20/gebruiker per maand

Enterprise-abonnement: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Tactiq

G2: 4,5/5 (10+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Tactiq?

Dit is wat een G2-recensent over Tactiq zei:

Onbeperkte documentatie van vergaderingen. Tactiq heeft een ongelooflijke maar eenvoudige functie die AI opslaat en gebruikt om vergaderingen van veel verschillende online vergaderplatforms zoals Google, Microsoft en Zoom samen te vatten.

Onbeperkte documentatie van vergaderingen. Tactiq heeft een ongelooflijke maar eenvoudige functie die AI opslaat en gebruikt om vergaderingen van veel verschillende online vergaderplatforms zoals Google, Microsoft en Zoom samen te vatten.

💡 Pro-tip: Sla het taggen van taken niet over. Als uw AI-notities zijn geïntegreerd met een taakbeheerder, zorgt het taggen van teamgenoten tijdens of na vergaderingen ervoor dat actiepunten in beweging blijven.

9. Spinach AI (het beste voor automatisering van agile teamstand-ups)

via Bron

Agile vergaderingen zijn bedoeld om snel en gefocust te zijn, maar zonder de juiste ondersteuning kan het een hele klus zijn om ze georganiseerd te houden.

Spinach AI van Hypercontext fungeert als een extra flexibel lid van uw team en neemt automatisch deel aan uw stand-ups, Sprint-reviews en retrospectieven om knelpunten, beslissingen en volgende stappen vast te leggen. Het maakt Jira-tickets aan, vat discussies samen en stuurt updates rechtstreeks naar Slack of uw e-mail, zodat uw team op één lijn blijft zonder het gedoe van handmatige notities.

Met Spinach AI kunnen agile teams sneller werken en beter documenteren, zonder extra tools aan hun werkstroom toe te voegen. Als uw team worstelt met te veel vergaderingen achter elkaar, vindt u hier een gids over hoe u overbelasting door vergaderingen kunt voorkomen en toch productief kunt blijven.

De beste functies van Spinach AI

Geautomatiseerde stand-up samenvattingen : markeer blokkades, beslissingen en volgende stappen na elke vergadering

Aantekeningen bij Sprint-retrospectieven : leg feedback en geleerde lessen vast voor eenvoudig Sprint-abonnementen

Aanmaken van tickets : maak direct Jira-tickets op basis van besproken actiepunten

Synchroniseren met Slack en e-mail : deel de resultaten van vergaderingen met het team zonder van tool te wisselen

Minimale installatie: voeg Spinach toe aan uw kalenderuitnodiging — geen ingewikkelde installatie nodig

Beperkingen van Spinach AI

Voornamelijk gericht op agile processen. Mogelijk niet geschikt voor niet-technische of bredere business teams

Werkt het beste wanneer geïntegreerd met Slack, Jira of andere tools voor projectmanagement

Beperkte functionaliteit buiten kernstandaards, Sprint-planning en retro's

Prijzen van Spinach AI

Startabonnement

Pro-abonnement: $ 2,90/vergaderuur

Business-abonnement: $ 29/gebruiker per maand

Enterprise-abonnement: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Spinach AI

G2: 4,4/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (10+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Spinach AI?

Lees deze recensie van G2 over Spinach AI:

Spinach AI is zeer gebruiksvriendelijk en aantrekkelijk voor beide partijen in een 1-op-1-interactie. Ik gebruik het voor al mijn 1-op-1-gesprekken. De mobiele app is webgebaseerd en werkt soms wat haperig.

Spinach AI is zeer gebruiksvriendelijk en aantrekkelijk voor beide partijen in een 1-op-1-interactie. Ik gebruik het voor al mijn 1-op-1-gesprekken. De mobiele app is webgebaseerd en werkt soms niet helemaal vlekkeloos.

🧐 Wist u dat? 🎉 De langste vergadering ooit duurde meer dan 120 uur. Het was onderdeel van een poging om het Guinness World Record te verbreken – gelukkig geen echte strategiesessie. Zelfs de beste samenvattingstool zou daar moeite mee hebben.

10. Rewatch (het beste voor doorzoekbare video-archieven van vergaderingen)

via Bron

Elk belangrijk gesprek bevat waardevolle inzichten, maar het is vaak een uitdaging om deze later terug te vinden.

Rewatch lost dit op door uw opgenomen vergaderingen om te zetten in een privé, doorzoekbare videobibliotheek waar kennis wordt bewaard, georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk is.

In plaats van beslissingen en sleutel discussies te verliezen in verspreide cloud mappen of vergeten inbox links, kunnen teams transcripten doorzoeken, commentaar toevoegen en direct samenwerken aan video content.

Rewatch helpt groeiende teams om collectieve kennis vast te leggen, onboarding te versnellen en repetitieve gesprekken tussen projecten te verminderen. In een wereld waar asynchroon werk de samenwerking hervormt, maken tools zoals Rewatch het voor teams gemakkelijker om op één lijn te blijven zonder gebonden te zijn aan live vergaderingen.

Bekijk de beste functies opnieuw

Gecentraliseerde video hub : sla alle opnames van vergaderingen op, organiseer ze en beheer ze op één veilige locatie

Doorzoekbare transcripties : vind eenvoudig discussies, beslissingen en trefwoorden in uw volledige videoarchief

Teamsamenwerking : voeg opmerkingen, reacties en markeringen toe aan videotijdlijnen om de samenwerking asynchroon te laten verlopen. Zodra uw aantekeningen zijn vastgelegd, zorgt : voeg opmerkingen, reacties en markeringen toe aan videotijdlijnen om de samenwerking asynchroon te laten verlopen. Zodra uw aantekeningen zijn vastgelegd, zorgt het effectief delen ervan ervoor dat uw team op één lijn blijft met de volgende stappen.

Privékanalen en toegangscontrole: stel weergave- en samenwerkingstoestemmingen in om gevoelige content veilig te houden

Beperkingen voor opnieuw bekijken

Voornamelijk gericht op opgenomen vergaderingen — biedt geen functies voor realtime transcriptie of live notities maken

Vereist actief beheer van video-opslagruimte om rommel te voorkomen

Prijzen voor herbekijken

Free

Teams-abonnement: $ 19/gebruiker per maand

Aangepaste prijzen (neem contact op met de verkoopafdeling)

Bekijk beoordelingen en recensies opnieuw

G2: 4,5/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Rewatch?

Dit is wat deze G2-recensent te zeggen had over Rewatch:

Het is een uitstekende tool om informatie aan onze medewerkers te tonen. Ik vind het fijn dat het tools biedt voor interne communicatie. De sjablonen bieden een breed bereik aan mogelijkheden, waardoor we efficiënt kunnen communiceren.

Het is een uitstekende tool om informatie aan onze medewerkers te tonen. Ik vind het fijn dat het tools biedt voor interne communicatie. De sjablonen bieden een breed bereik aan mogelijkheden, waardoor we efficiënt kunnen communiceren.

🎉 Leuk weetje: Shonda Rhimes heeft ooit een heel seizoen van Grey's Anatomy in storyboards uitgewerkt tijdens meerdere vergaderingen met schrijvers, met plakbriefjes en stiften. Stel je voor dat ze realtime samenvattingen had gehad.

11. MeetGeek (het beste voor geautomatiseerde opname van vergaderingen en bruikbare inzichten)

via Bron

Wanneer de kennis van uw team opgesloten zit in urenlange vergaderingen, wordt het moeilijk om actie te ondernemen. MeetGeek helpt door elke vergadering automatisch op te nemen, te transcriberen en samen te vatten, terwijl actiepunten en slimme inzichten worden gegenereerd.

Voor teams die de voorkeur geven aan een meer gestructureerd follow-upproces, kunnen sjablonen voor vergaderverslagen een uitstekende aanvulling zijn op de door AI gegenereerde samenvattingen van MeetGeek. MeetGeek gaat verder dan het maken van eenvoudige notities en biedt analyses van gesprekstijd, sentimentdetectie en zelfs CRM-integraties om gesprekken om te zetten in concrete resultaten.

Of u nu Zoom, Microsoft Teams, Google Meet of Webex gebruikt, MeetGeek past naadloos in uw installatie en helpt teams georganiseerd en productief te blijven zonder extra handmatige inspanningen.

Beste functies van MeetGeek

​​ Automatische opname en transcriptie : vergaderingen worden automatisch opgenomen en getranscribeerd, zodat u nooit belangrijke punten mist

Slimme samenvattingen en inzichten : vat beslissingen en actiepunten samen en detecteert discussiepunten voor eenvoudigere follow-ups

Bruikbare analyses : biedt analyse van spreektijd, sentimenttrends en betrokkenheidsscores om toekomstige vergaderingen te verbeteren

Integratie van taakbeheer: stuur vervolgopdrachten naar platforms zoals HubSpot, Salesforce, Notion en ClickUp. U kunt ook deze lijst met Ondersteuning voor meerdere platforms: werkt met Zoom, Microsoft Teams, Google Meet en Webex zonder handmatige installatie : stuur vervolgopdrachten naar platforms zoals HubSpot, Salesforce, Notion en ClickUp. U kunt ook deze lijst met taakbeheersoftware bekijken om uw taken beter af te handelen.: werkt met Zoom, Microsoft Teams, Google Meet en Webex zonder handmatige installatie

Beperkingen van MeetGeek

Sommige gebruikers vermelden de behoefte aan een verdere aanpassing van door AI gegenereerde samenvattingen

De beste ervaring krijgt u door MeetGeek te verbinden met externe CRM's of projectmanagement tools

Prijzen van MeetGeeki

Startabonnement: gratis

Pro-abonnement: $ 19/gebruiker per maand

Business-abonnement: $ 39/gebruiker per maand

Enterprise-abonnement: $ 59/gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van MeetGeek

G2: 4,6/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (5+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over MeetGeek?

Dit is wat deze G2-recensent te zeggen had:

Met MeetGeek mis je niets meer tijdens vergaderingen! Ik vind het geweldig dat ik geen aantekeningen meer hoef te maken. Het is zo ontzettend handig! Je blijft georganiseerd en loopt altijd voorop!

Met MeetGeek mis je niets meer tijdens vergaderingen! Ik vind het geweldig dat ik geen aantekeningen meer hoef te maken. Het is zo ontzettend handig! Je blijft georganiseerd en loopt altijd voorop!

💡 Pro-tip: Houd uw AI-vergaderassistent op de hoogte. Nodig hem uit voor elk gesprek, zelfs informele gesprekken. Die terloopse opmerking kan uw volgende grote idee worden.

Het juiste alternatief voor Supernormal voor uw team vinden

De keuze voor de juiste tool voor vergaderassistentie hangt af van wat uw team het meest nodig heeft. 🤝

Als alles-in-één projectsamenwerking uw prioriteit is, is een tool als ClickUp wellicht het meest geschikt voor u. Als u direct transcripties en eenvoudige notities wilt maken, kunnen tools als Tactiq of Otter. ai uw werkstroom vereenvoudigen. En als u diepere inzichten in vergaderingen en automatische taakopvolging wilt, zijn opties als MeetGeek of Avoma uitstekende keuzes.

Elk alternatief voor Supernormal biedt een ander voordeel, of het nu gaat om slimmere vergaderdocumentatie, realtime samenwerking, betere veiligheid of strakkere integraties met tools zoals Microsoft Teams en Zoom.

Neem even de tijd om de werkstroom van uw team af te stemmen op de functies die het belangrijkst zijn, en u vindt een oplossing die niet alleen uw vergaderingen vastlegt, maar u ook helpt om sneller vooruitgang te boeken in uw werk.

