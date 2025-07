8 beste Devin AI-alternatieven voor AI-aangedreven codering in 2025

🤖 Devin AI heeft een ambitieus doel gesteld: 's werelds eerste volledig autonome software-engineer worden.

Het is een gedurfde visie, en hoewel deze veelbelovend is, hebben veel ontwikkelaars ontdekt dat deze nog niet helemaal klaar is voor complexe, real-world werkstromen.

Van beperkte contextverwerking tot hiaten in integratie en schaalbaarheid, Devin voegt soms meer stappen toe dan het verwijdert. En wanneer u op zoek gaat naar alternatieven, voelen de meeste lijsten verouderd en irrelevant aan, met de nadruk op hype in plaats van praktische bruikbaarheid.

Daarom hebben we deze gids samengesteld: om echte alternatieven voor Devin AI te belichten die AI-gestuurde softwareontwikkeling en moderne dev teams daadwerkelijk ondersteunen, of u nu snellere codegeneratie, betere taakuitvoering of een betere integratie met uw stack nodig hebt.

Waarom kiezen voor alternatieven voor Devin AI?

Devin is een autonome AI-softwareontwikkelaar gebouwd door Cognition AI, een in San Francisco gevestigde start-up die in 2023 is opgericht door competitieve programmeerkampioenen Scott Wu, Steven Hao en Walden Yan. In tegenstelling tot traditionele AI-codeerassistenten is Devin ontworpen om zelfstandig code te plannen, schrijven, debuggen en implementeren, en functioneert het effectief als een volwaardige software-engineer.

Als u al enige tijd met Devin AI werkt, komen sommige van deze alternatieven u wellicht bekend voor 👇

Niet geschikt voor complexe of visuele taken: Kan basisprogrammering aan, maar heeft moeite met het converteren van Figma-ontwerpen, het beheren van apps met meerdere modules en het omgaan met gelaagde logica, waardoor vaak handmatige aanpassingen nodig zijn

Slecht in het begrijpen van context: mist het volledige plaatje bij genuanceerde clientbehoeften of ontwerpintenties, wat leidt tot onvolledige of irrelevante output

Gebrek aan creativiteit bij het oplossen van complexe problemen: Voert repetitieve coderingstaken goed uit, maar komt niet met innovatieve UX-ideeën of creatieve oplossingen

Niet ontwikkeld voor teamsamenwerking: negeert PR-reviews, feedbackloops en teamopmerkingen, waardoor het niet geschikt is voor samenwerkingsomgevingen voor codering

Falen bij volledige app-ontwikkeling: Genereert API's, maar breekt tijdens frontend-integratie of Heroku-implementatie, waardoor vaak een grondige opschoning nodig is

Privacy en veiligheid: Vereist toegang tot volledige opslagplaatsen en datasets, wat een probleem vormt voor teams die gevoelige gebruikersgegevens beheren vanwege beperkte privacycontroles en black-box AI-gedrag

Prestaties nemen af bij intensief gebruik: Vertraagt aanzienlijk na het overschrijden van 10-150 rekenunits (ACU's), wat de algehele responsiviteit beïnvloedt

Zwak in machine learning-werkstromen: Heeft moeite met ML-frameworks zoals TensorFlow en slaagt er vaak niet in om modellen correct te implementeren

👀 Wist u dat? Debuggingtools van enterprise-kwaliteit maken gebruik van statistische foutlokalisatie om bugs sneller op te sporen door te analyseren welke regels code het meest gecorreleerd zijn met fouten. Devin heeft dit nog niet geïmplementeerd, waardoor debugging vaak langer duurt.

De beste alternatieven voor Devin AI in één oogopslag

Wilt u een snel overzicht? Vergelijk deze aantrekkelijke alternatieven voor Devin AI en ontdek wat voor u werkt.

Tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen ClickUp – AI-aangedreven documentatie en specificaties – Autopilot-agents voor taakautomatisering – DevOps-integraties met Git-tools Productteams en ontwikkelingsmanagers die behoefte hebben aan gecentraliseerd bijhouden van projecten en AI-ondersteunde documentatie Free Forever; Aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Replit Code Repair – Real-time bugfixing – Suggesties voor code-optimalisatie – Naadloze IDE- en GitHub-integratie Solo-ontwikkelaars en leerlingen die op zoek zijn naar snelle debugging in een collaboratieve cloud IDE Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 25/maand Devika AI – Autonoom genereren van code – Webgebaseerd onderzoek voor probleemoplossing – Ondersteuning voor ontwikkeling in meerdere talen Open-sourceontwikkelaars en ingenieurs die volledige controle willen over agentische AI-software-engineering Betaalde abonnementen beginnen bij $ 19/maand SWE Agent – Converteert GitHub-problemen naar code fixes – Feedbacklus tussen agent en computer – Creëert geverifieerde pull-aanvragen Backend-ontwikkelaars die GitHub-problemen en geautomatiseerde PR-generatie afhandelen Gratis om zelf te hosten; geen vaste prijzen (API- en infrastructuurkosten zijn van toepassing) Cody – Vragen en antwoorden in natuurlijke taal in de hele codebase – AI-aangedreven autocomplete en refactoring – Ondersteuning voor meerdere LLM's Grote engineering teams die een diepgaand begrip van de codebase en AI-code-assistentie op ondernemingsniveau nodig hebben Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 19/maand MetaGPT – Samenwerking met op rollen gebaseerde taken – Gestructureerde generatie van softwareartefacten – Open-source multi-agent framework Productmanagers en tech-architecten die op zoek zijn naar AI-gegenereerde softwarespecificaties en systeemontwerpen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20/maand Amazon CodeWhisperer – Contextbewuste codesuggesties – Intelligente AWS API-verwerking – Ingebouwde scans voor veiligheid en naleving AWS-ontwikkelaars en teams van ondernemingen die op zoek zijn naar veilige, AI-ondersteunde codering binnen IDE's Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 19/maand Cursor – Automatisch aanvullen van meerdere regels – Contextbewuste AI-chat in editor – Agentmodus en notitieblokken voor gestructureerde codegeneratie Ontwikkelaars die een interactieve AI-pair-programmeur willen binnen een editor in VS Code-stijl Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20/maand

Beste alternatieven voor Devin AI

Laten we deze tools vergelijken op het gebied van mogelijkheden, functies, prijzen en meer.

1. ClickUp (het beste voor AI-aangedreven project- en codebeheer op één plek)

Maak een checklist voor de implementatie van uw Node.js-app met ClickUp Brain

Plan uw volledige ontwikkelingscyclus met ClickUp Brain

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, is ontworpen voor softwareteams om alles op één plek te beheren. ClickUp Brain, een AI-assistent die is ontworpen om uw volledige softwareontwikkelingscyclus te ondersteunen, vormt het hart van de toolkit voor ontwikkelaars.

Gebruik ClickUp Brain om direct een gedetailleerd document met productvereisten te genereren

Van het documenteren van API's en het samenvatten van lange technische documenten tot het genereren van codefragmenten en het schrijven van duidelijke berichten voor toewijzing, ClickUp Brain stroomlijnt sleutelonderdelen van softwareprojectmanagement, zodat u sneller kunt werken. Het zet ook functiespecificaties om in uitvoerbare takenlijsten, verfijnt rommelige documentatie en helpt bij het brainstormen van ideeën met relevante contextbewuste prompts.

Automatiseer routinematige engineering-werkstromen met aangepaste AI-agents

Bouw uw AI-agents om bugtriage, taaktoewijzing en probleemroutering te automatiseren. Een agent kan bijvoorbeeld worden ingesteld om automatisch codebeoordelingen toe te wijzen op basis van werklast of blokkades door te geven aan leads, net als de autonome werkstroom van Devin AI.

Gebruik de ClickUp AI-agent voor uw softwareprojecten

Wat ClickUp echter echt onderscheidt, is de mogelijkheid om meerdere ontwikkeltools te vervangen door één platform. In plaats van te schakelen tussen Jira, Trello, Notion, Confluence en GitHub, brengt ClickUp voor softwareteams alles samen in één ruimte: documenten, taken, sprints, bug tracking, roadmaps en releaseplanning.

Houd de voortgang van sprints bij, wijs taken toe en prioriteer werk naadloos met ClickUp voor softwareteams

In dezelfde weergave kunt u gedetailleerde documentatie maken, uw productbacklog beheren, taken toewijzen en de voortgang bijhouden.

📮ClickUp Insight: 33% van onze respondenten noemt vaardigheidsontwikkeling als een van de AI-toepassingen waarin ze het meest geïnteresseerd zijn. Niet-technische werknemers willen bijvoorbeeld leren hoe ze met een AI-tool codefragmenten voor een webpagina kunnen maken. In dergelijke gevallen geldt: hoe meer context de AI heeft over uw werk, hoe beter de reacties zullen zijn. Als de alles-in-één app voor werk blinkt de AI van ClickUp hierin uit. Het weet aan welk project u werkt en kan specifieke stappen aanbevelen of zelfs taken uitvoeren, zoals het eenvoudig maken van codefragmenten.

Beheer sprints en tijdlijnen met Agile Views

Engineering leads kunnen tijdlijnen monitoren met ClickUp Gantt-grafieken, werkstromen beheren met ClickUp Agile Boards en zelfs de capaciteit van teams bijhouden met ClickUp Werklastweergave.

Blijf op de hoogte van uw sprint met het ClickUp Agile-bord met realtime taakinzichten

Visualiseer blokkades en voortgang met aangepaste dashboards

Monitor de voortgang van sprints, de status van implementaties en de werklast van teams in realtime. Bouw aangepaste dashboards om blokkades, snelheid en leveringspijplijnen te visualiseren, zodat uw AI-aangedreven werkstromen de gegevens krijgen die ze nodig hebben om de levering te optimaliseren.

ClickUp Dashboards voor Sprints

Koppel uw GitHub- of GitLab-accounts aan ClickUp voor realtime zichtbaarheid van toewijzingen, het bijhouden van pull-aanvragen en geautomatiseerde taakupdates. Met de integratie van GitHub met ClickUp kunt u codewijzigingen rechtstreeks aan taken koppelen, statussen bijwerken wanneer PR's worden samengevoegd en automatiseringen activeren op basis van toewijzingsactiviteit, zodat uw ontwikkelingswerkstroom op één lijn blijft en efficiënt verloopt.

Verbind GitHub met uw werkstroom via ClickUp en maak problemen, vertakkingen of pull-aanvragen rechtstreeks vanuit uw taakweergave

ClickUp ondersteunt ook meer dan 1.000 integraties, zodat uw werkstromen verbonden blijven. Van Slack en Zoom tot Figma en Bitbucket, het integratie-ecosysteem zorgt ervoor dat ontwikkelaars hun manier van werken niet hoeven te veranderen; ze kunnen alles gewoon in ClickUp brengen.

Als u meteen aan de slag wilt, bevat de ClickUp-sjabloon voor softwareontwikkeling vooraf gemaakte mappen voor het plannen van roadmaps, het beheren van sprints, het bijhouden van bugs en QA-checklists. Dit biedt teams een plug-and-play-werkruimte om software sneller te leveren.

De beste functies van ClickUp

ClickUp Docs: maak uitgebreide documentatie met versiegeschiedenis, opmerkingen en naadloze koppelingen naar taken en dashboards

ClickUp Custom Autopilot Agents: bouw uw eigen AI-agenten die werkstromen automatiseren, zoals het sorteren van taken, het beoordelen van bugs of het doorsturen van problemen op basis van prioriteit

ClickUp-automatisering: gebruik meer dan 100 vooraf ingestelde triggers om automatisch de status van taken bij te werken, gebruikers toe te wijzen en waarschuwingen te verzenden in werkstromen

ClickUp Whiteboards: Plan samen met uw team in realtime de softwarearchitectuur, werkstromen en sprints.

ClickUp-tijdsregistratie: registreer code, revisie en QA-tijd rechtstreeks in taken voor een betere planning van middelen

ClickUp Goals & OKRs: Stel technische doelen, Sprint targets en mijlpalen voor releases vast en houd deze bij

ClickUp-formulieren: verzamel bugrapporten en functieverzoeken als taken van alle belanghebbenden

ClickUp mobiele app: beheer codereviews en incidenten onderweg

ClickUp Toestemming & Veiligheid: Bescherm projecten en documenten met gedetailleerde toegangscontrole en veiligheid voor ondernemingen

r ClickUp AI Meeting Notetake : legt automatisch aantekeningen en actiepunten van vergaderingen vast vanuit stand-ups of reviews

ClickUp-sjablonen: ga snel aan de slag met kant-en-klare sjablonen voor dev, sprints en QA

Beperkingen van ClickUp

De uitgebreide functies van ClickUp kunnen kleinere teams tijdens de eerste installatie overweldigen

Geavanceerde aanpassingen vereisen vaak expertise op beheerdersniveau

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Zoals een G2-recensent zei:

ClickUp heeft voor ons team een enorme verandering teweeggebracht en verouderde werkstromen op het gebied van zowel bugtracking als de ontwikkeling van nieuwe producten getransformeerd. Ons bugtrackingsysteem had geen zichtbaarheid, maar na het opzetten van ons nieuwe systeem in ClickUp konden we naadloos van start gaan en bleef de werkstroom van triage tot oplossing uitstekend verlopen. We hebben eenvoudig automatiseringen geïmplementeerd om ons team tijdrovend handmatig werk te besparen, wat ons ook echt veel tijd heeft bespaard.

ClickUp heeft een enorme verandering teweeggebracht voor ons team en heeft verouderde werkstromen op het gebied van zowel bug tracking als de ontwikkeling van nieuwe producten getransformeerd. Ons bug tracking-systeem had geen zichtbaarheid, maar na het opzetten van ons nieuwe systeem in ClickUp konden we naadloos van start gaan en bleef de werkstroom van triage tot oplossing uitstekend verlopen. We hebben eenvoudig automatiseringen geïmplementeerd om ons team tijdrovend handmatig werk te besparen, wat ons ook echt veel tijd heeft bespaard.

📚 Lees ook: De kracht van ClickUp AI voor softwareteams ontsluiten

2. Replit Code Repair (het beste voor realtime foutopsporing en reparaties in de cloud IDE)

via Replit Code Repair

Code Repair is een AI-aangedreven code-assistent die is ingebouwd in de online IDE-code-editors van Replit en uw code controleert op fouten en direct correcties voorstelt. Het is gespecialiseerd in het schoon en foutloos houden van uw bestaande code, met behulp van modellen die zijn afgestemd op tonnen debugging-gegevens om oplossingen te genereren.

Ontwikkelaars kunnen het samen met Ghostwriter (Replit's AI-codeerassistent) gebruiken voor realtime autocomplete, codevertaling, multiplayer debugging in gedeelde projecten en codevertaling in meer dan 50 talen. Het is een handige assistent voor dagelijkse fixes in snelle of collaboratieve codeersessies.

De beste functies van Replit Code Repair

Naast het helpen oplossen van bugs, worden ook logische verbeteringen en duidelijkere manieren voorgesteld om documentatie voor code te schrijven

Breidt het Language Server Protocol uit door 60% van de veelvoorkomende fouten in code, zoals ontbrekende imports of typefouten, automatisch te herstellen

Biedt realtime uitleg over toegepaste oplossingen, zodat junior ontwikkelaars begrijpen wat er verandert en waarom

Beperkingen van Replit Code Repair

Gebruikers hebben melding gemaakt van plotselinge crashes met verschillende foutcodes, waardoor het moeilijk is om problemen te diagnosticeren

Prijzen van Replit Code Repair

Free

Replit Core: $25/maand

Teams: $ 40/gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Replit Code Repair

G2: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Replit Code Repair?

Zoals een G2-recensent zei:

De Replit AI Agent heeft voor mij een enorme verandering teweeggebracht. Ik heb geen achtergrond in coderen, maar ik heb altijd al een passie gehad voor het opzetten van mijn eigen bedrijf in de SAAS-ruimte. Met Replit Agent werk ik nu bijna elke dag aan een nieuw bedrijfsidee en kan ik het idee valideren met echte gebruikers wanneer Replit me helpt om het in productie te nemen.

De Replit AI Agent heeft voor mij een wereld van verschil gemaakt. Ik heb geen achtergrond in coderen, maar ik heb altijd al een passie gehad voor het opzetten van mijn eigen bedrijf in de SAAS-ruimte. Met Replit Agent werk ik nu bijna elke dag aan een nieuw bedrijfsidee en kan ik het idee valideren met echte gebruikers wanneer Replit me helpt om het in productie te nemen.

🧠 Leuk weetje: In het experiment van Stanford in 2023 simuleerden 25 AI-agenten een hele stad met inwoners. Ze planden verjaardagsfeestjes, vormden relaties en creëerden routines zonder toezicht. Dit experiment toonde aan hoe geavanceerd sommige soorten AI-agenten zijn geworden, met name die welke in staat zijn tot het stellen van doelen, het waarnemen van de omgeving en het hebben van een langetermijngeheugen.

⚡ Sjabloonarchief: Wilt u uw ontwikkelingsdocumenten standaardiseren of de onboarding versnellen? Met deze sjablonen voor codedocumentatie kunt u gestructureerde README's, API-referenties en interne handleidingen maken, zodat uw team vanaf het begin op één lijn zit.

3. Devika AI (het beste voor open-source, zelf gehoste AI-codering met webonderzoeksmogelijkheden)

via Devika AI

Devika AI is een zelf gehost open-source project, ontworpen als een AI-codeeragent die is gebouwd om goed te functioneren als een autonome software-engineer. Het splitst gebruikersprompts op in uitvoerbare stappen, zoekt online naar relevante documentatie en schrijft gestructureerde code met meerdere bestanden als antwoord.

De agent brengt ook afhankelijkheden tussen componenten in kaart, ondersteunt het genereren van code in meerdere talen en maakt het mogelijk om code uit meerdere bestanden binnen uw project uit te voeren.

Het beschikt over tools voor geavanceerde redeneringen, het bijhouden van voortgang en een ingebouwde browserinteractiemodule om het opzoeken van documentatie en codeonderzoek te ondersteunen. Ontwikkelaars kunnen hun lopende acties volgen via een visuele interface en zien welke delen van een project voltooid of in uitvoering zijn. Devika kan worden geïntegreerd met veelgebruikte tools zoals GitHub, API-eindpunten en IDE's, en is geschikt voor solo-coderingstaken of het automatiseren van grotere functie-builds.

De beste functies van Devika AI

Identificeert sleuteltermen uit prompts om planning en zoeken te begeleiden op basis van de relevante code context

Houdt de projectstructuur bij en houdt bij hoe elk bestand past in het bredere systeem van de module voor het schrijven van code

Ontwikkelaars kunnen taken in een gesprek beschrijven en in ruil daarvoor code of verduidelijkingen krijgen via een NLP-aangedreven chatinterface

Beperkingen van Devika AI

Er zijn meldingen dat het iteratieproces problematisch is

Prijzen van Devika AI

Pro: $19/maand

Pro+: $49/maand

Teams: $ 99/maand

Enterprise Custom: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Devika AI

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Devika AI?

Zoals een Reddit-recensent zei:

Het kan een paar pogingen kosten om Devika in te stellen, maar als het eenmaal draait, vooral met DeepSeekCoder 33B, klaart het echt de klus, zelfs voor regex en factuurautomatisering.

Het kan even duren om Devika in te stellen, maar als het eenmaal draait, vooral met DeepSeekCoder 33B, klaart het echt de klus, zelfs voor regex en automatisering van facturen.

📚 Lees ook: Een dag uit het leven van een softwareontwikkelaar

4. SWE Agent (het beste voor AI-gestuurde bugfixing en het oplossen van GitHub-problemen (open source)

via SWE Agent

SWE Agent is een volledig autonome, open-source AI-agent. Het neemt een GitHub-probleem als input, analyseert het project en voert een lus uit van lezen, bewerken, testen en toewijzing van code, met als doel het probleem van begin tot eind op te lossen. Het maakt gebruik van tools zoals compilers, linters en testrunners en kan de abstracte syntaxisboom (AST) parseren om de codestructuur te begrijpen voordat wijzigingen worden toegepast.

Het systeem wordt aangedreven door grote taalmodellen, zoals GPT-4 of Claude, in combinatie met een Agent-Computer Interface (ACI) waarmee het code kan navigeren, wijzigen en uitvoeren. SWE Agent ondersteunt ook debugging, het genereren van tests en het openen van pull-aanvragen op echte opslagplaatsen, aangedreven door grote taalmodellen die de context van projecten op grote schaal kunnen begrijpen. Dit maakt het een praktische assistent voor langlopende bug-wachtrijen.

Beste functies van SWE Agent

Eenvoudig aan te passen via YAML-bestanden en modulair ontwerp voor experimenten of op maat gemaakte werkstromen

Probeer meerdere rondes met fixes op basis van echte testresultaten in plaats van te stoppen bij één oplossing

Wordt geleverd met modules zoals EnIGMA voor het oplossen van CTF-achtige cyberbeveiligingsuitdagingen en het opsporen van kwetsbaarheden

Beperkingen van SWE Agent

Ontwikkeling en installatie zijn tijdrovend en complex

Prijzen van SWE Agent

Gratis en open source (kosten voor rekenkracht en model-API variëren)

Beoordelingen en recensies van SWE Agent

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over SWE Agent?

Zoals een Reddit-recensent zei:

Geweldig werk! Ik heb zojuist de code lokaal op mijn MacBook bijgewerkt, zodat alle LLM's die door de Groq Cloud worden ondersteund, ook kunnen worden gebruikt. Vervolgens heb ik een test uitgevoerd met Mixtral 8x7B en de respons is niet alleen supersnel (wat te verwachten was van Groq), maar komt ook overeen met mijn eerdere experiment met GPT-4.

Geweldig werk! Ik heb zojuist de code lokaal op mijn MacBook bijgewerkt, zodat alle LLM's die door de Groq Cloud worden ondersteund, ook kunnen worden gebruikt. Vervolgens heb ik een test uitgevoerd met Mixtral 8x7B en de respons is niet alleen supersnel (wat te verwachten is van Groq), maar komt ook overeen met mijn eerdere experiment met GPT-4.

⚡ Sjabloonarchief: Problemen met producten oplossen of QA-feedback? Met deze sjablonen voor bugrapporten kunt u fouten vastleggen, stappen loggen om ze te reproduceren en de communicatie tussen ontwikkelaars en testers stroomlijnen

Probeer deze kant-en-klare sjablonen voor softwareontwikkeling voor Sprint-planning, het bijhouden van roadmaps, QA-checklists en het uitbrengen van nieuwe functies, zodat uw team georganiseerd blijft en sneller kan leveren

5. Cody (het beste voor AI-gestuurd begrijpen en genereren van code in grote codebases)

via Cody Sourcegraph

Cody is een AI-codeerassistent die door Sourcegraph is ontwikkeld om ontwikkelaars te helpen bij het begrijpen, navigeren en genereren van code in grote en complexe opslagplaatsen. In tegenstelling tot generieke codetools maakt Cody gebruik van de code-indexeringsengine van Sourcegraph. Hierdoor kan het uw volledige codebase doorzoeken, zelfs in meerdere opslagplaatsen, zodat ontwikkelaars nuttige suggesties krijgen zonder hun werkstroom te onderbreken.

De assistent draait binnen uw IDE (zoals VS Code of JetBrains) en kan worden geïntegreerd met code search, documentatie en externe tools zoals Notion of issue trackers. Hij blinkt uit in realtime Q&A, suggesties voor verschillende opslagplaatsen en het uitleggen van grote blokken code.

De beste functies van Cody

Teams kunnen herbruikbare prompts maken voor consistente codegeneratie door alle bijdragers, en het beschikt over betrouwbare bewerking van meerdere bestanden voor menselijke instructies op hoog niveau.

Ondersteunt GPT-4, Claude en de kleine modellen van Sourcegraph voor verschillende gebruikssituaties

Beschikbaar met privacy-instellingen en zelf gehoste implementaties voor veiligheid op bedrijfsniveau

Beperkingen van Cody

De tool biedt geen ondersteuning voor multimodale invoer zoals afbeeldingen of diagrammen, wat een nadeel kan zijn bij het werken met complexe gegevensstructuren of algoritmen

Prijzen van Cody

Free

Enterprise Starter: $ 19/gebruiker/maand voor maximaal 50 ontwikkelaars

Enterprise: $59/gebruiker/maand voor maximaal 25+ ontwikkelaars

Cody beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Cody?

Zoals een G2-recensent zei:

Ik heb de afgelopen maanden met veel plezier Cody in VSCode gebruikt. Het heeft ons team echt vooruit geholpen. De manier waarop het codeblokken samenvat en hiaten in logboekstatements, foutmeldingen en codecommentaar opvult, is ongelooflijk slim.

Ik heb de afgelopen maanden met veel plezier Cody in VSCode gebruikt. Het heeft ons team echt vooruit geholpen. De manier waarop het codeblokken samenvat en hiaten in logboekstatements, foutmeldingen en codecommentaar opvult, is ongelooflijk slim.

📚 Lees ook: Software Engineering Trends om in de gaten te houden

6. MetaGPT (het beste voor het ontwerpen en plannen van multi-agent collaboratieve software)

via MGX MetaGPT

MetaGPT is een multi-agent AI-framework dat een volledig softwareontwikkelingsteam simuleert. Het wijst AI-rollen toe, zoals productmanager, architect en QA, om gestructureerde software te genereren. U kunt een productidee in gewoon Engels beschrijven en MetaGPT genereert code op basis van vooraf gedefinieerde SOP's, waarbij documenten met vereisten, systeemontwerpen, codemodules en testplannen worden geproduceerd.

Het hele proces volgt vooraf gedefinieerde standaardprocedures (SOP's), zodat elke agent op een gecontroleerde, voorspelbare manier bijdraagt. MetaGPT produceert complete projectskeletten met een duidelijke structuur, waardoor het geschikt is voor AI-gestuurde documentatie om de productiviteit van uw ontwikkelaars te verbeteren.

Beste functies van MetaGPT

AI-agenten communiceren via geformatteerde artefacten zoals PRD's en systeemdiagrammen

Agents delen updates via een gedeeld geheugensysteem om conflicten te voorkomen en afstemming te garanderen

Voeg rollen en tools toe of bewerk het gedrag van agents met volledige toegang tot de multi-agent-orkestratielogica voor open-source community-gedreven projecten

Beperkingen van MetaGPT

De output moet mogelijk grondig worden gecontroleerd door mensen voordat deze wordt geïmplementeerd, vooral voor systemen die in productie worden gebruikt

Prijzen van MetaGPT

Aangepaste prijzen

MetaGPT beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over MetaGPT?

Zoals een recensent van Product Hunt zei:

MetaGPT X (MGX) is een zeer waardevolle tool voor ontwikkelaars. Het werkt als een heel team van AI-agenten die samenwerken om software te bouwen, waardoor het ontwikkelingsproces efficiënter verloopt. De manier waarop het taken zoals codering, planning en data-analyse opsplitst in afzonderlijke agents die samenwerken, is erg slim.

MetaGPT X (MGX) is een zeer waardevolle tool voor ontwikkelaars. Het werkt als een heel team van AI-agenten die samenwerken om software te bouwen, waardoor het ontwikkelingsproces efficiënter verloopt. De manier waarop het taken zoals codering, planning en data-analyse opsplitst in afzonderlijke agents die samenwerken, is erg slim.

7. Amazon CodeWhisperer (het beste voor AI-codesuggesties met AWS-integratie en veiligheidscontroles)

via AWS Amazon CodeWhisperer

Amazon CodeWhisperer is een AI-codeerassistent die is ontworpen om ontwikkelaars te helpen sneller code te schrijven, te controleren en te beveiligen. Het biedt realtime codesuggesties terwijl u typt, op basis van de context van het huidige bestand en de voorgaande code. Het is gebouwd om naadloos te integreren in IDE's zoals VS Code, JetBrains en AWS Cloud9, en werkt in meer dan 15 talen, waaronder Python, Java, JavaScript en TypeScript.

CodeWhisperer detecteert onveilige patronen, markeert hardgecodeerde inloggegevens en stelt veiligere implementaties voor. Dit is vooral handig bij het werken met AWS SDK's, waarbij resourcespecifieke codefragmenten automatisch worden aangevuld op basis van best practices voor services zoals S3, Lambda en DynamoDB.

De beste functies van Amazon CodeWhisperer

Leert uw codebase kennen om stilistisch consistente suggesties voor softwareontwikkeling te geven

Code scannen met AI-remediëring detecteert en stelt oplossingen voor voor kwetsbaarheden in de veiligheid, zoals blootgestelde sleutels of onveilige queries

Werkt in verschillende IDE's met ingebouwde ondersteuning voor CLI-inloggegevens en AWS-context

Beperkingen van Amazon CodeWhisperer

Minder nuttig buiten complexe projecten die gericht zijn op AWS of wanneer diepgaande aanpassing van modelgedrag vereist is

Prijzen van Amazon CodeWhisperer

Free

Pro: $19/gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies van Amazon CodeWhisperer

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Amazon CodeWhisperer?

Zoals een G2-recensent zei:

Het beste aan Amazon CodeWhisperer is de mogelijkheid om tijdens het coderen realtime suggesties te geven. Het is ook gemakkelijk te gebruiken en te implementeren, en bij regelmatig gebruik worden de codeervaardigheden aanzienlijk verbeterd. Ook de codeerhulp speelde een cruciale rol bij het verbeteren van de efficiëntie van mijn code en het opbouwen van logica.

Het beste aan Amazon CodeWhisperer is de mogelijkheid om tijdens het coderen realtime suggesties te geven. Het is ook gemakkelijk te gebruiken en te implementeren, en bij regelmatig gebruik worden de codeervaardigheden aanzienlijk verbeterd. Ook de codeerhulp speelde een cruciale rol bij het verbeteren van de efficiëntie van mijn code en het opbouwen van logica.

8. Cursor (het beste voor AI-pair programming in uw IDE met een alles-in-één code-assistent)

Via Cursor AI

Cursor AI is een AI-aangedreven codeerassistent die rechtstreeks is ingebouwd in een afgesplitste versie van VS Code. Het is ontworpen om te werken als een programmeerpartner die uw codebase begrijpt, u helpt bij het debuggen en u bestanden laat bewerken met natuurlijke taalprompts. U kunt regels markeren, vragen stellen in de chat en contextuele aanvullingen of codebewerkingen krijgen zonder te schakelen tussen meerdere tabbladen of verschillende softwareontwikkelingshulpmiddelen.

De diepgaande contextverwerking indexeert uw volledige opslagplaats, begrijpt afhankelijkheden en helpt bij grootschalige bewerkingen in meerdere bestanden. Ontwikkelaars kunnen Cursor vragen om uit te leggen wat een functie doet, code te herstructureren of zelfs de Git-geschiedenis te verkennen met een conversatie-UI.

De beste functies van Cursor AI

Hiermee kunt u elke code markeren en om wijzigingen of uitleg vragen in natuurlijke taal, rechtstreeks in de editor

U kunt Cursor samen met GitHub Copilot gebruiken om het beste uit beide AI-tools te halen

U kunt AI-prompts, coderingsinstellingen en instellingen delen met uw team om consistentie en een snellere onboarding te garanderen

Beperkingen van Cursor AI

De prestaties van AI kunnen variëren; soms levert het perfecte resultaten, maar andere keren raakt het zonder duidelijke reden van het pad af

Prijzen van Cursor AI

Free

Pro: $20/maand

Business: $40/gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies van Cursor

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Cursor AI?

Zoals een G2-recensent zei:

Het kan een eenvoudige frontend maken op basis van slechts één prompt, met 'Agree' en 'Continue' opties die er strak en professioneel uitzien. Het sluit ook naadloos aan op Supabase voor full-stack applicaties, wat het proces vereenvoudigt en veel tijd bespaart

Het kan een eenvoudige frontend maken op basis van slechts één prompt, met 'Agree' en 'Continue' opties die er strak en professioneel uitzien. Het sluit ook naadloos aan op Supabase voor full-stack applicaties, wat het proces vereenvoudigt en veel tijd bespaart

📈 Snel statistiek: 62% van de ontwikkelaars gebruikt actief kunstmatige intelligentietools in hun ontwikkelingswerkstromen, vergeleken met 44% vorig jaar.

Op zoek naar iets anders dan Devin AI? ClickUp is misschien wel de upgrade die u nodig hebt

Devin AI mag dan wel de golf hebben ingezet, maar deze tools surfen erop met veel meer evenwicht. Of u nu debugt, full-stack apps bouwt of gewoon een AI wilt die uw code begrijpt, er is een slimmer en beter alternatief.

Als u een complete werkruimte nodig hebt die documentatie, sprints en AI-aangedreven automatisering samenvoegt, is ClickUp gebouwd voor de productiviteit van ontwikkelaars op grote schaal. Met functies zoals code-bewuste AI, aanpasbare agents en GitHub/GitLab-integraties is het meer dan een assistent; het is uw complete werkruimte die is ontworpen om de productiviteit van ontwikkelaars te verbeteren.

Probeer het eens en begin met bouwen met meer focus en minder wrijving. Meld u nu aan voor ClickUp!