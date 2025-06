13 beste alternatieven voor Tana voor het maken van aantekeningen in 2025

Met zijn mix van gestructureerde notities, dagelijkse logboekfunctie en een gestroomlijnde interface in outliner-stijl is Tana een populaire tool geworden voor mensen die diep nadenken over hoe ze informatie organiseren. Voor makers, studenten en kenniswerkers biedt Tana structuur en flexibiliteit in één app voor het maken van notities.

Maar hoewel Tana indrukwekkend is, is het niet voor iedereen geschikt en is het niet de enige optie die er is.

Of u nu op zoek bent naar meer visueel denken, AI-ondersteuning, betere taakintegratie of een eenvoudigere manier om uw ideeën te beheren, er zijn tal van krachtige alternatieven die het ontdekken waard zijn.

In deze blog verkennen we de beste alternatieven voor Tana, van alles-in-één productiviteitsplatforms zoals ClickUp tot PKM-first tools zoals Obsidian, Logseq en Capacities. Of je nu een individuele maker bent of een team, hier vind je een tool die past bij je werkstroom, stijl en budget.

Waarom kiezen voor alternatieven voor Tana?

Tana is een uitblinker als het gaat om gestructureerd notities maken en kennisgrafieken aanmaken. De op knooppunten gebaseerde architectuur en de filosofie dat 'alles een referentie is' geven power users de vrijheid om complexe, onderling gekoppelde denksystemen op te bouwen. Maar het heeft ook zijn beperkingen.

Hier zijn een paar redenen waarom u misschien op zoek bent naar een alternatief voor Tana:

Steile leercurve : Tana kan overweldigend aanvoelen, vooral voor mensen die gewend zijn aan traditionele notitie-apps

Beperkte realtime samenwerking : Hoewel Tana uitblinkt in persoonlijk kennisbeheer, is het niet ontworpen voor naadloze teamwerkstromen of live samenwerking

Functiebeperking : Veel van de geavanceerdere functies van Tana zijn vergrendeld achter betaalde abonnementen, waardoor het minder toegankelijk is voor prijsbewuste gebruikers

Beperkingen voor mobiele apparaten: Hoewel de mobiele ervaring wordt verbeterd, is deze nog niet zo verfijnd en intuïtief als die van sommige concurrenten

Daarom hebben we de beste alternatieven voor Tana geselecteerd die niet alleen krachtige notities ondersteunen, maar ook productiviteit, samenwerking en kennisbeheer verbeteren.

Tana-alternatieven in één oogopslag

Om u te helpen snel te vergelijken, volgt hier een overzicht van de beste alternatieven voor Tana:

Tool Beste functies Het beste voor Prijzen* ClickUp Documenten met geneste pagina's, taken + aantekeningen op één plek, AI Notetaker, realtime samenwerking Ideaal voor individuen, teams en ondernemingen die een krachtige alles-in-één werkruimte nodig hebben Gratis abonnement beschikbaar; add-ons en aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Roam Research Bidirectionele koppelingen, dagelijkse notities, grafische interface Ideaal voor onderzoekers en schrijvers die gedijen bij netwerkdenken Vanaf $ 15/maand; geen gratis abonnement Obsidian Lokale opslagruimte, ondersteuning voor Markdown, robuust ecosysteem van plug-ins Het beste voor gebruikers die privacy belangrijk vinden en individuele kenniswerkers Gratis voor persoonlijk gebruik; betaalde abonnementen vanaf $ 50 Logseq Lokale grafiek, op outliner gebaseerde structuur, open source Ideaal voor ontwikkelaars en academici die de voorkeur geven aan aanpassing en privacy Gratis; Open source Workflowy Oneindige geneste lijsten, overzichtelijke interface, tagsysteem Ideaal voor minimalisten en solopreneurs die behoefte hebben aan eenvoudige, gestructureerde overzichten Gratis abonnement beschikbaar; betaald abonnement vanaf $ 8,99/maand RemNote Gespreide herhaling, gekoppelde notities, integratie van flashcards Ideaal voor studenten en levenslange leerlingen die kennis willen behouden Gratis abonnement beschikbaar; Pro-functies vanaf $ 8/maand Anytype Lokaal en offline, grafisch kennisbesturingssysteem Het beste voor makers die privacy belangrijk vinden en gestructureerde persoonlijke kennissystemen willen opbouwen Gratis abonnement beschikbaar; betaald abonnement vanaf $ 99 per jaar Notion Uitgebreide contentblokken, sjablonen, databases en integraties Het beste voor multifunctionele teams en individuele gebruikers die notities, wiki's en projecten beheren Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12/maand Coda Interactieve documenten, bouwstenen voor apps, tabellen Ideaal voor product- en operationele teams die gegevens en werkstromen in documenten beheren Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12/maand Heptabase Visuele notities, ruimtelijke canvassen, onderzoeksgerichte functies Het beste voor onderzoekers en visuele denkers die complexe ideeën in kaart brengen Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 11,99/maand Capaciteiten AI-aangedreven kennisgrafiek, media-inbedding, tags en eigenschappen Ideaal voor makers en solo-professionals die diverse digitale content beheren Gratis abonnement beschikbaar; betaald abonnement vanaf $ 11,99/maand Mem AI-aantekeningen, slimme organisatie, kalenderintegratie Ideaal voor drukke professionals die een automatisch, eenvoudig notitiesysteem willen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 8,33/maand Milanote Visuele borden, drag-and-drop-interface, creatieve sjablonen Ideaal voor ontwerpers en creatieve teams die ideeën visueel willen ordenen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 9,99/maand

Beste alternatieven voor Tana voor het maken van notities

1. ClickUp (het beste voor alles-in-één productiviteit en kennisbeheer)

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform dat is ontworpen voor teams en individuen die het maken van aantekeningen, taakbeheer en het delen van kennis in één werkruimte willen stroomlijnen.

Met ClickUp kunt u gestructureerde documenten met geneste pagina's maken, taken en aantekeningen naast elkaar beheren en krachtige AI-tools gebruiken om uw werkstroom te verbeteren.

Met ClickUp Docs kunt u documenten met geneste pagina's maken, ordenen en delen, waardoor u eenvoudig kennisbanken, vergadernotities of projectdocumentatie kunt opbouwen. U kunt taken rechtstreeks in documenten insluiten, gerelateerde documenten koppelen en in realtime samenwerken met uw team.

Met AI Notetaker van ClickUp kunt u notities van vergaderingen vastleggen, lange documenten samenvatten en automatisch actiepunten genereren. Deze functie is vooral handig voor teams die tijd willen besparen op het handmatig maken van notities en ervoor willen zorgen dat niets door de mazen van het net glipt.

De geavanceerde AI-assistent van ClickUp, ClickUp Brain, gaat nog een stap verder. Je kunt het gebruiken voor schrijfhulp, slimme suggesties, het sorteren van je aantekeningen voor examens, het maken van samenvattingen voor je vergadering en zelfs het omzetten van plaknotities in uitgebreide notities.

Aan de slag Moderne apps voor het maken van notities, aangedreven door ClickUp brain

Het ingebouwde notitieblok van ClickUp is perfect voor het snel noteren van ideeën, taken of herinneringen. U kunt notities eenvoudig omzetten in uitvoerbare taken of ze toevoegen aan documenten voor meer context.

Organiseer uw notities, checklists en taken allemaal op één plek met Clickup Notepad

⚡️Sjabloonarchief: gratis sjablonen voor kennisbanken om uw informatiebibliotheek te creëren

De beste functies van ClickUp:

Alles-in-één werkruimte die taken, aantekeningen, kennisbanken en samenwerkingstools samenbrengt in één centrale hub

ClickUp Connected Search t o om snel content, gesprekken, documenten of taken in uw hele werkruimte te vinden o om snel content, gesprekken, documenten of taken in uw hele werkruimte te vinden

Vertalingsondersteuning voor meerdere talen, waaronder Frans, Spaans, Duits, Japans, Arabisch en meer

Versiegeschiedenis en toegangscontrole om wijzigingen bij te houden, delen te beheren en de veiligheid van content in documenten te waarborgen

ClickUp Clips om direct schermen op te nemen en deze te delen met uw aantekeningen om context toe te voegen om direct schermen op te nemen en deze te delen met uw aantekeningen om context toe te voegen

Rijke content-integratie met ondersteuning voor tabellen, bladwijzers, PDF's, afbeeldingen en bestanden om dynamische notities vol informatie te maken

Aanpasbare weergaven zoals Lijst, Bord en Kalender, zodat u uw notities en ideeën kunt ordenen op een manier die past bij uw werkstroom.

Meer dan 1.000 integraties met populaire tools zoals Google Drive, Slack, Notion en meer voor naadloze werkstroomconnectiviteit met populaire tools zoals Google Drive, Slack, Notion en meer voor naadloze werkstroomconnectiviteit

Sjablonen en koppelingsmogelijkheden om een verbonden, schaalbare kennisbank op te bouwen en te onderhouden

💡Pro-tip: stroomlijn uw vergaderingen en maak ze productief voor iedereen met ClickUp's sjabloon voor vergadernotities, inclusief agenda's, notities en actiepunten. Gratis sjabloon downloaden

Beperkingen van ClickUp:

Het kan overweldigend zijn voor gebruikers die nog niet bekend zijn met alles-in-één-platforms

Voor sommige geavanceerde functies is een betaald abonnement nodig, wat voor kleine teams prijzig kan zijn

De mobiele app wordt voortdurend verbeterd, maar kan bij zware documenten soms vertraging oplopen

Prijzen ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Vroeger leefde ik van mijn geschreven aantekeningen, maar na twee dagen ClickUp te hebben geëvalueerd, wist ik dat dit de oplossing voor mij was

Vroeger leefde ik van mijn geschreven aantekeningen, maar na twee dagen ClickUp te hebben geëvalueerd, wist ik dat dit de oplossing voor mij was

2. Roam Research (het beste voor netwerkdenken en gekoppelde notities)

via Roam Research

Roam Research biedt een niet-lineaire benadering van notities maken, gericht op het leggen van verbindingen tussen ideeën door middel van bidirectionele koppelingen. Het is op maat gemaakt voor gebruikers die gedachten op een organische manier willen vastleggen en deze opnieuw willen bekijken als onderdeel van een groeiend web van kennis.

Roam stimuleert dagelijks schrijven en het op natuurlijke wijze opbouwen van relaties tussen notities. Dit is vooral handig voor langetermijndenker, onderzoekers, schrijvers en makers van content die willen volgen hoe ideeën zich in de loop van de tijd ontwikkelen en patronen tussen onderwerpen willen ontdekken.

De beste functies van Roam Research:

Bidirectionele koppelingen voor het creëren van contextuele relaties tussen aantekeningen

Dagelijkse aantekeningen om consistent schrijven en reflecteren te stimuleren

Grafische weergave voor het visualiseren van verbindingen tussen notities

Markdown-gebaseerde editor voor flexibele opmaak

Outliner-stijl voor snelle, gestructureerde invoer

Beperkingen van Roam Research:

Niet ideaal voor gebruikers die op zoek zijn naar traditionele mappen of structuur

Beperkte offline toegang, met name op mobiele apparaten

De functies voor samenwerking zijn eenvoudig in vergelijking met teamgerichte tools

Het kan even duren om te leren voor mensen die nog niet bekend zijn met het maken van aantekeningen via een netwerk

Prijzen Roam Research:

Pro : $15/maand

Believer: $ 8,33/maand

Beoordelingen en recensies van Roam Research

Product Hunt: 4,6/5 (80+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Roam Research?

Roam heeft me kennis laten maken met netwerkkoppeling en deze geweldige manier van notities maken. Alles is to the point en je verliest geen tijd met willekeurige functies. Eenvoudig en overzichtelijk notities maken. Ik vind het prijsmodel echter niet zo goed in vergelijking met andere tools die op de markt beschikbaar zijn.

Roam heeft me kennis laten maken met gekoppelde notities en deze geweldige manier van notities maken. Alles is to the point en je verliest geen tijd met willekeurige functies. Eenvoudig en overzichtelijk notities maken. Ik vind het prijsmodel echter niet zo prettig in vergelijking met andere tools die op de markt beschikbaar zijn.

📖 Lees meer: Effectieve methoden voor het maken van notities voor verschillende gebruikssituaties (met voorbeelden en sjablonen)

3. Obsidian (het beste voor lokaal kennisbeheer met plug-ins)

via Obsidian

Obsidian is een goede keuze als u volledige controle wilt over al uw gegevens en werkstromen. Het is gebouwd rond een lokale aanpak, wat betekent dat uw aantekeningen rechtstreeks op uw apparaat worden opgeslagen in plaats van in de cloud. Dit maakt het aantrekkelijk voor gebruikers die privacy belangrijk vinden of zonder beperkingen offline willen werken.

De app is zeer modulair, met een sterke community die plug-ins bijdraagt die de functionaliteit uitbreiden tot buiten het traditionele notities maken.

De beste functies van Obsidian:

Lokale opslagruimte met volledige ondersteuning voor Markdown

Bidirectionele koppelingen en grafische weergave voor het in kaart brengen van kennis

Offline toegang en volledige eigendom van gegevens

Aanpasbare thema's en layouts

Beperkingen van Obsidian:

Geen ingebouwd taakbeheer

Ontbreekt native samenwerkingsfunctie

De installatie en aanpassing kunnen tijdrovend zijn voor nieuwe gebruikers

📖 Lees ook: Beste alternatieven voor Obsidian voor het maken van aantekeningen

Prijzen Obsidian:

Persoonlijk gebruik : Free Forever

Commercieel gebruik : $ 50 per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Obsidian Sync : $ 8/maand

Obsidian Publish: $16/maand

Beoordelingen en recensies van Obsidian:

G2 : Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: 4,8/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Obsidian?

Ik denk dat Obsidian ideaal is voor tekstgerichte taken en uitblinkt in het maken van notities en het bijhouden van dagelijkse taken. Het mist echter de mogelijkheid om formulieren te maken, wat voor mij een minpunt is. Het opzetten van teamsamenwerking is ook niet eenvoudig: het ontbreekt aan naadloze integratie voor soepel groepswerk.

Ik denk dat Obsidian ideaal is voor tekstgerichte taken en uitblinkt in het maken van notities en het bijhouden van dagelijkse taken. Het ontbreekt echter de mogelijkheid om formulieren te maken, wat voor mij een minpunt is. Het opzetten van teamsamenwerking is ook niet eenvoudig: het ontbreekt aan naadloze integratie voor soepel groepswerk.

📖 Lees meer: Hoe maak je aantekeningen uit een video als een professional

4. Logseq (het beste voor lokale overzichten en persoonlijke kennisbanken)

via Logseq

Logseq is een op privacy gerichte, open-source app voor het maken van notities die uw notities lokaal opslaat. Het is aantrekkelijk voor gebruikers die controle over hun gegevens willen en de voorkeur geven aan een outliner-achtige aanpak om ideeën te ordenen.

De app is vooral geschikt voor mensen die persoonlijke kennisbanken opbouwen of die de voorkeur geven aan offline toegang en een werkstroom waarin tekst centraal staat.

Beste functies van Logseq:

Lokale opslagruimte met ondersteuning voor Markdown of Org-modus

Dagelijkse dagboeken voor continue kennisopbouw

Bidirectionele koppeling en grafische weergave voor contextuele navigatie

Ingebouwde flashcards en gespreide herhaling voor werkstromen voor studie

Beperkingen van Logseq:

De interface kan voor sommige gebruikers minimalistisch of technisch aanvoelen

De mobiele app wordt nog steeds verbeterd

Het ecosysteem van plug-ins is kleiner in vergelijking met concurrenten

Prijzen Logseq:

Gratis (open source)

Beoordelingen en recensies van Logseq

G2: N.v.t

Capterra: N.v.t

Wat zeggen echte gebruikers over Logseq?

Logseq is briljant in theorie, maar pijnlijk in de praktijk. Het is een krachtige, op Markdown gebaseerde outliner die lokaal werkt, maar zodra je grafiek groot wordt, nemen de prestaties af en worden gestructureerde gegevens een puinhoop.

Logseq is briljant in theorie, maar pijnlijk in de praktijk. Het is een krachtige, op Markdown gebaseerde outliner die lokaal werkt, maar zodra je grafiek groot wordt, nemen de prestaties af en worden gestructureerde gegevens een puinhoop.

📖 Meer informatie: Notities delen en samenwerken

5. RemNote (het beste voor geïntegreerde notities en gespreide herhaling)

via RemNote

RemNote is ontworpen voor leerlingen en kenniswerkers die het maken van notities willen combineren met actief herinneren door middel van gespreide herhaling. Het richt zich op het helpen van gebruikers om informatie te onthouden door notities rechtstreeks aan flashcards te koppelen, waardoor het een solide keuze is voor iedereen die complexe leerstof beheert.

De app ondersteunt hiërarchische overzichten en bidirectionele koppelingen, waardoor gebruikers onderling verbonden kennisbanken kunnen opbouwen. De aanpak combineert notities maken en studeren in één platform, waardoor u sleutelbegrippen in de loop van de tijd efficiënter kunt onthouden.

De beste functies van RemNote:

Geïntegreerde flashcards met gespreide herhaling binnen aantekeningen

Ondersteunt het taggen van documenten en backlinking

Offline toegang met synchroniseren

Beperkingen van RemNote:

De gebruikersinterface kan voor nieuwe gebruikers wat rommelig aanvoelen

Samenwerkingsfuncties zijn beperkt

Beoordelingen en recensies van RemNote

Product Hunt: 4,7/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over RemNote?

Ik ben dol op het concept en de functies van deze app, maar eerlijk gezegd moet de gebruikersinterface echt nog verder worden verbeterd.

Ik ben dol op het concept en de functies van deze app, maar eerlijk gezegd moet de gebruikersinterface echt nog verder worden verbeterd.

📮 ClickUp Insight: Hoewel 34% van de gebruikers volledig vertrouwen heeft in AI-systemen, hanteert een iets grotere groep (38%) een 'vertrouwen maar controleren'-benadering. Een standalone tool die niet bekend is met uw werkcontext brengt vaak een hoger risico met zich mee dat er onnauwkeurige of onbevredigende antwoorden worden gegenereerd. Daarom hebben we ClickUp Brain ontwikkeld, de AI die uw projectmanagement, kennismanagement en samenwerking binnen uw werkruimte en geïntegreerde tools van derden met elkaar verbindt. Krijg contextuele antwoorden zonder te hoeven schakelen en ervaar een 2-3x hogere werkefficiëntie, net als onze clients bij Seequent.

6. Anytype (het beste voor gedecentraliseerd kennisbeheer en privacy)

via Anytype

Anytype is een gedecentraliseerde app voor het maken van notities en kennisbeheer, ontwikkeld met privacy en veiligheid in gedachten. Het slaat uw gegevens lokaal op en synchroniseert deze peer-to-peer, waardoor het een aantrekkelijke optie is voor gebruikers die cloud-gebaseerde opslagruimte willen vermijden en controle willen houden over hun informatie.

De app ondersteunt rijke contenttypes en aanpasbare sjablonen, wat aantrekkelijk is voor makers en teams die op zoek zijn naar flexibele manieren om projecten, notities en werkstromen te organiseren zonder afhankelijk te zijn van gecentraliseerde servers.

De beste functies van Anytype:

Gedecentraliseerd, peer-to-peer synchroniseren voor privacy

Lokale opslagruimte met end-to-end-versleuteling

Blokken met rijke content en aanpasbare sjablonen

Grafische weergave om relaties tussen notities te visualiseren

Ondersteuning voor meerdere platforms (desktop en mobiel)

Beperkingen van Anytype:

Nog in actieve ontwikkeling, dus sommige functies zijn nog niet volledig

Samenwerkingstools zijn in deze fase beperkt

Prijzen Anytype

Verkenner: Free

Builder: $ 99 per jaar

Co-Creator: $ 299 voor 3 jaar

Beoordelingen en recensies van Anytype

Product Hunt: 4,8/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Anytype?

Ik gebruik het sinds december en ik moet zeggen dat ik erg tevreden ben over wat Anytype doet! Er zijn hier en daar wat kleine bugs, maar het is een geweldige ervaring en de gebruikersinterface is erg verfrissend.

Ik gebruik het sinds december en ik moet zeggen dat ik erg tevreden ben over wat Anytype doet! Er zijn hier en daar wat kleine bugs, maar het is een geweldige ervaring en de gebruikersinterface is erg verfrissend.

7. Notion (het beste voor aanpasbare werkruimtes en eenvoudig databasebeheer)

via Notion

Notion is een veelzijdige tool voor het maken van gezamenlijke notities die bekend staat om zijn aanpasbare werkruimtes. Het combineert notities, databases en functies voor projectmanagement in één platform. Gebruikers kunnen onderling verbonden pagina's maken, projecten bijhouden en content organiseren met behulp van verschillende weergaveopties.

Het bevat ook vooraf gemaakte sjablonen om werkstromen te stroomlijnen en teamsamenwerking te verbeteren. Bovendien helpt de ingebouwde AI van Notion bij taken zoals het efficiënt zoeken, samenvatten en vertalen van notities.

Beste functies van Notion:

Drag-and-drop blok editor voor eenvoudige content-indeling

Eenvoudige databases met meerdere weergaveopties

Grote verscheidenheid aan door de community gemaakte sjablonen

Realtime samenwerking met opmerkingen

Ondersteuning voor meerdere platforms via web en apps

Beperkingen van Notion:

Offline functionaliteit is standaard

Beperkte automatisering en functies voor taakbeheer

Prijzen van Notion:

Free

Plus : $ 12 per zetel/maand

Business : $ 18 per zetel/maand

Enterprise : aangepaste prijzen

Notion AI: $ 10 per lid/maand

Beoordelingen en recensies van Notion

G2 : 4,7/5 (5.900+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion?

Ik vond het prettig dat ik aantekeningen op het document kon achterlaten. We werden altijd op de hoogte gebracht wanneer iemand anders wijzigingen aanbracht of iets toevoegde aan het project. Het was een eenvoudige manier om iedereen op dezelfde pagina te houden. Notion was echter niet erg gebruiksvriendelijk. Ik heb het gevoel dat het ons team enige tijd heeft gekost om uit te vinden hoe we het programma effectief konden gebruiken.

Ik vond het prettig dat ik aantekeningen op het document kon achterlaten. We kregen altijd een melding als iemand anders wijzigingen aanbracht of iets toevoegde aan het project. Het was een makkelijke manier om iedereen op dezelfde pagina te houden. Notion was echter niet erg gebruiksvriendelijk. Ik heb het gevoel dat het ons team enige tijd heeft gekost om uit te vinden hoe we het programma effectief konden gebruiken.

8. Coda (het beste voor documentgerichte werkstromen en aanpasbare bouwstenen)

via Coda

Coda combineert documenten en spreadsheets in een flexibel platform waar gebruikers aangepaste werkstromen met interactieve elementen kunnen bouwen. Het is geschikt voor teams en individuen die unieke oplossingen willen creëren die zijn afgestemd op specifieke processen, zonder afhankelijk te zijn van meerdere losstaande tools.

Met zijn modulaire aanpak maakt Coda het mogelijk om tabellen, knoppen en formules rechtstreeks in documenten in te sluiten, waardoor het handig is voor het beheren van complexe gegevens naast verhalende content.

De beste functies van Coda:

Modulaire documenten met tabellen, knoppen en formules

Integratie met verschillende externe apps en diensten

Sjablonen voor projectmanagement, planning en documentatie

Realtime samenwerking en commentaar

Cross-platform toegang via web- en mobiele apps

Beperkingen van Coda:

Steilere leercurve voor het opstellen van complexe documenten

Beperkte offline ondersteuning

De prijs kan hoog zijn voor grotere teams

Prijzen van Coda

Free

Pro : $ 12/maand per Doc Maker

Team : $ 36/maand per Doc Maker

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Coda

G2 : 4,7/5 (meer dan 450 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (90+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Coda?

Het biedt talloze mogelijkheden. U kunt documentatie schrijven, (complexe) tabellen maken, pagina's binnen pagina's maken, mensen en pagina's vermelden, integreren met Miro, Google Spreadsheets/Documenten/etc., afbeeldingen en links invoegen. Sommige functies en mogelijkheden zijn niet erg duidelijk en intuïtief. Hoewel de interface zeer gebruiksvriendelijk is, moet u zelf uitzoeken hoe bepaalde functies werken.

Het biedt talloze mogelijkheden. U kunt documentatie schrijven, (complexe) tabellen maken, pagina's binnen pagina's maken, mensen en pagina's vermelden, integreren met Miro, Google Spreadsheets/Documenten/etc., afbeeldingen en links invoegen. Sommige functies en mogelijkheden zijn niet erg duidelijk en intuïtief. Hoewel de interface zeer gebruiksvriendelijk is, moet u zelf uitzoeken hoe bepaalde functies werken.

9. Heptabase (het beste voor visueel denken en kennis in kaart brengen)

via Heptabase

Heptabase is ontworpen voor makers, onderzoekers en kenniswerkers die gedijen bij visueel denken. Het biedt een unieke ruimtelijke benadering van het maken van aantekeningen, waardoor gebruikers ideeën kunnen ordenen met behulp van kaarten op een interface in whiteboard-stijl.

Deze visuele layout helpt complexe onderwerpen te vereenvoudigen, waardoor het gemakkelijker wordt om informatie te verkennen, te verbinden en te reflecteren.

De beste functies van Heptabase:

Visuele organisatie op basis van kaarten om concepten te clusteren en te verbinden

Snelle vastleggingstools met tagging en bidirectionele koppelingen

Speciaal ontwikkeld voor werkstromen voor persoonlijk kennisbeheer

Beschikbaar op zowel desktop- als webplatforms

Beperkingen van Heptabase:

Samenwerkingsfuncties zijn minimaal

De beschikbaarheid van de mobiele app is beperkt

Kleinere gebruikersgemeenschap in vergelijking met grotere tools

Prijzen Heptabase:

Gratis abonnement met basisfuncties

Premium: $ 11,99/maand, jaarlijks gefactureerd

Abonnementen voor teams en ondernemingen beschikbaar

Beoordelingen en recensies van Heptabase

Product Hunt: 4,8/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Heptabase?

Ik kan nu zeggen dat ik met Heptabase in twee weken tijd een veel betere notulist ben geworden dan ik ooit ben geweest. De mobiele app is enigszins verbeterd, maar heeft nog steeds ernstige beperkingen.

Ik kan nu na twee weken met Heptabase zeggen dat ik veel betere aantekeningen maak dan ooit tevoren. De mobiele app is enigszins verbeterd, maar heeft nog steeds ernstige beperkingen.

10. Capaciteiten (het beste voor AI-gestuurd kennisbeheer)

via Capaciteiten

Capacities is ontworpen om persoonlijk en teamkennisbeheer te verbeteren met behulp van AI. Het helpt gebruikers informatie efficiënt te organiseren, zoeken en terugvinden door traditionele notities te combineren met AI-gestuurde inzichten.

Het platform ondersteunt queries in natuurlijke taal en toont automatisch relevante content, wat tijd kan besparen voor kenniswerkers die grote hoeveelheden informatie beheren. De focus op AI maakt het een interessante optie voor wie de productiviteit wil verhogen door slimmer informatie op te halen.

Capaciteiten beste functies:

AI-gestuurde zoekfunctie met begrip van natuurlijke taal

Gecentraliseerde kennisbank met slimme contentkoppeling

Geautomatiseerd taggen en categoriseren

Samenwerkingstools met gedeelde werkruimtes

Ondersteuning voor meerdere platforms, waaronder web en desktop

Beperkingen capaciteit:

Nieuwere tool met een kleiner aantal gebruikers

Sommige AI-functies moeten mogelijk worden afgestemd voor het beste resultaat

Prijzen voor capaciteit

Free

Capaciteiten Pro: $ 11,99/maand

Capaciteiten Believer: Vanaf $ 14,99/maand

Beoordelingen en recensies van capaciteiten

Product Hunt: 4,8/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Capacities?

Ik ben dol op Capacities! Ik ben het gaan gebruiken in combinatie met Notion voor al mijn aantekeningen en kennisbeheer. Het laadt ook ZO VEEL SNELLER dan Notion, dat bij mij bijna onbruikbaar traag was.

Ik ben dol op Capacities! Ik ben het gaan gebruiken in combinatie met Notion voor al mijn notities en kennisbeheer. Het laadt ook ZO VEEL SNELLER dan Notion, dat bij mij bijna onbruikbaar traag was.

➡️ Lees meer: Hoe implementeer je strategieën voor gezamenlijke notities?

11. Mem. ai (Beste voor AI-ondersteund notities maken en kennisbeheer)

Mem richt zich op het gebruik van AI om gebruikers te helpen moeiteloos notities vast te leggen, te organiseren en terug te vinden. Het organiseert automatisch uw content en legt verbanden tussen ideeën zonder dat u veel handmatig hoeft te taggen of structureren. Dit maakt het zeer geschikt voor kenniswerkers en makers die op zoek zijn naar een slimme manier om notities te maken.

De app legt de nadruk op snelheid en minimalisme, waardoor ideeën snel kunnen worden vastgelegd en realtime zoeken mogelijk is dankzij AI. Het ontwerp ondersteunt continue kennisgroei door gerelateerde content te markeren en relevante notities weer te geven terwijl u werkt.

Belangrijkste functies van Mem:

AI-aangedreven automatische organisatie en koppeling van notities

Snel vastleggen met natuurlijke taalinvoer

Real-time AI-zoekfunctie en content suggesties

Minimalistische interface gericht op productiviteit

Cross-platform met web- en mobiele apps

Mem-beperkingen:

De samenwerkingsmogelijkheden zijn beperkt in vergelijking met concurrenten

Sommige AI-functies zijn nog in ontwikkeling

Mem-prijs

Mem: $14,99/maand per gebruiker

Mem Teams: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van gebruikers

G2: N.v.t

Capterra: N.v.t

Product Hunt: 3,9/5 (16 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Mem?

Ik gebruik Mem al vanaf het begin en het is nog steeds mijn keuze voor snelle aantekeningen en om snel informatie te vinden.

Ik gebruik Mem al vanaf het begin en het is nog steeds mijn keuze voor snelle aantekeningen en om snel informatie te vinden.

12. Milanote (het beste voor het organiseren van creatieve projecten en het maken van visuele notities)

via Milanote

Milanote is ontworpen voor creatieve mensen die visueel denken. Het biedt een flexibele werkruimte in bordstijl die ideaal is voor moodboards, projectplanning en brainstormsessies.

In plaats van lineaire notities ondersteunt Milanote een vrije layout, waardoor het perfect is voor ontwerpers, schrijvers en teams die gedijen op visuele storytelling en ruimtelijke organisatie.

Milanote beste functies:

Visuele borden voor het ordenen van notities, afbeeldingen en links

Intuïtieve interface met slepen en neerzetten

Realtime samenwerking met opmerkingen en delen

Kant-en-klare sjablonen voor creatieve werkstromen

Beschikbaar op web- en desktopplatforms

Beperkingen van Milanote:

Beperkte mogelijkheden voor taakbeheer

Geen offline modus op mobiele apps

De prijs kan hoog zijn voor individuele gebruikers

Prijzen van Milanote

Free

Kosten per persoon: $ 9,99/maand

Team: $ 49/maand voor maximaal 10 personen

Beoordelingen en recensies van Milanote

G2 : 4,5/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Milanote?

Ik vind het geweldig hoe gemakkelijk het te gebruiken is en hoe flexibel het is. De mogelijkheid om de verschillende 'kaarten' vrij te verplaatsen, maakt het voor zoveel verschillende dingen bruikbaar. Voor een creatieveling als ik, die graag georganiseerd is, is het superhandig. De telefoon-app is echter niet zo gemakkelijk om je borden op te bekijken, omdat de volgorde waarin ze worden weergegeven nogal willekeurig is.

Ik vind het geweldig hoe gemakkelijk het te gebruiken is en hoe flexibel het is. De mogelijkheid om de verschillende 'kaarten' vrij te verplaatsen, maakt het voor zoveel verschillende dingen bruikbaar. Voor een creatieveling als ik, die graag georganiseerd is, is het superhandig. De weergave van je borden in de app is echter niet zo gemakkelijk, omdat de volgorde waarin ze verschijnen nogal willekeurig is.

13. Workflowy (het beste voor eenvoudige, afleidingsvrije overzichten)

via Workflowy

Workflowy is een minimalistische tool voor het maken van overzichten, ontworpen voor het snel maken van notities en het organiseren van taken via geneste lijsten. De eenvoudige interface spreekt gebruikers aan die zich liever concentreren op hiërarchisch denken zonder de complexiteit van apps met veel functies.

De app is ideaal voor persoonlijke productiviteit, brainstormen en het beheren van ideeën in een overzichtelijke omgeving zonder afleiding. Hij is lichtgewicht, snel en synchroniseert tussen apparaten, maar mist enkele geavanceerde samenwerkings- en AI-functies die in andere tools wel te vinden zijn.

De beste functies van Workflowy:

Oneindige geneste lijsten voor gedetailleerde overzichten

Snelle en minimalistische interface

Tags en filters voor eenvoudige organisatie

Cross-platform synchroniseren met apps voor web, desktop en mobiel

Beperkingen van Workflowy:

Beperkte samenwerkingsopties

Geen ingebouwde AI of automatisering

Basisopmaak en geen ondersteuning voor rich media

Prijzen van Workflowy

Basis : Gratis

Workflowy Pro: $ 8,99/maand

Beoordelingen en recensies van Workflowy

G2 : 4,5/5 (meer dan 25 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Workflowy?

Over het algemeen vind ik Workflowy een geweldige tool als je alleen kleine hoeveelheden tekst wilt beheren, zoals takenlijsten, je doelen of Twitter-berichten. Maar de waarde ervan neemt aanzienlijk af als je grote hoeveelheden alinea's, afbeeldingen, video's enz. nodig hebt.

Over het algemeen vind ik Workflowy een geweldige tool als je alleen kleine hoeveelheden tekst wilt beheren, zoals takenlijsten, je doelen of Twitter-berichten. Maar de waarde ervan neemt aanzienlijk af als je grote hoeveelheden alinea's, afbeeldingen, video's enz. nodig hebt.

De juiste tool maakt het verschil

Het kiezen van de juiste tool voor het maken van notities en het beheren van uw werk komt echt neer op wat bij uw stijl en behoeften past. Hoewel Tana een solide mix van notities en productiviteit biedt, geven de alternatieven hier u tal van keuzes, of u nu krachtige AI-functies zoals ClickUp en Capacities wilt, een visuele aanpak zoals Heptabase en Milanote, of iets eenvoudigs zoals Workflowy en Obsidian.

Als u op zoek bent naar een alles-in-één platform dat notities, taken, AI-hulp en teamwork combineert, is ClickUp zeker het bekijken waard. Maar als u de voorkeur geeft aan iets meer gefocust of lichtgewicht, staat er voor iedereen wel iets op deze lijst.

Neem even de tijd om te ontdekken wat het beste bij u past. De juiste tool kan echt een verschil maken in hoe u ideeën vastlegt, informatie organiseert en dingen gedaan krijgt

Klaar om uw productiviteit te verhogen met ClickUp? Meld u vandaag nog gratis aan en begin met het organiseren van uw notities en taken als een professional.