Gratis sjablonen voor handleidingen om processen te stroomlijnen

Zijn uw processen begraven onder e-mails, evolueren functies zonder documentatie en worden cruciale taken mondeling doorgegeven?

Deze inefficiënties zijn geen weerspiegeling van de inspanningen van uw team. Soms wordt het moeilijk om alles in lijn te houden met een gestage groei.

Een sjabloon voor een handleiding kan daar verandering in brengen. Beschouw een handleiding als het draaiboek van uw bedrijf: een uitgebreide gids met alle instructies die uw team nodig heeft om alles soepel te laten verlopen, ongeacht wie er aan het roer staat.

Deze blogpost biedt een lijst met gratis sjablonen voor operationele handleidingen waarmee u standaardprocessen kunt stroomlijnen en een betrouwbare bron voor uw team kunt opbouwen.

Wat zijn sjablonen voor operationele handleidingen?

Sjablonen voor operationele handleidingen zijn vooraf gestructureerde documenten waarmee organisaties hun standaardprocedures (SOP's), werkstromen, beleidsregels en verantwoordelijkheden in een overzichtelijk format kunnen documenteren.

Dit is wat ze doorgaans bevatten:

Bedrijfsoverzicht: Kernwaarden en organisatiestructuur

Rollen en verantwoordelijkheden : gedetailleerde beschrijvingen van de rollen en verantwoordelijkheden van het team

SOP's : stapsgewijze instructies voor terugkerende taken (bijv. onboarding, voorraadbeheer, klantenserviceprocessen)

Communicatieprotocollen : manieren om interne en externe communicatie af te handelen

Nalevings- en veiligheidsrichtlijnen : beleid voor naleving van regelgeving en veiligheid op de werkplek

Tools en systemen : lijst met tools/platforms en hun gebruikershandleidingen

Crisisbeheersingsabonnementen: manieren om om te gaan met noodsituaties of systeemstoringen

Wat maakt een goede sjabloon voor een handleiding voor bedrijfsvoering?

Laten we eens kijken waar u op moet letten bij een sjabloon voor een hoogwaardige handleiding voor bedrijfsvoering:

Ingebouwde prompts en voorbeelden: Kies een sjabloon met handige prompts en voorbeelden die u helpen bij het invullen van elke sectie, zodat u nooit helemaal vanaf nul hoeft te beginnen ✅

Overzichtelijk en gemakkelijk te navigeren : zoek naar een consistente opmaak met duidelijke secties, bewerkbare tabellen en ruimte voor aantekeningen of checklists ✅

Externe bronnen en afbeeldingen: Kies een sjabloon waarmee u schermopnames, GIF's, walkthroughs of diagrammen kunt insluiten en relevante bronnen (weblinks of interne documenten) aan elkaar kunt koppelen voor extra context ✅

Samen bewerken: Kies een sjabloon die realtime samenwerking ondersteunt met toegang op basis van toestemming en versiebeheer om wijzigingen bij te houden ✅

Compatibiliteit met tools: kies een sjabloon die kan worden geïntegreerd met uw projectmanagementtools en : kies een sjabloon die kan worden geïntegreerd met uw projectmanagementtools en software voor werkinstructies om taken toe te wijzen, voortgang bij te houden en handleidingen eenvoudig bij te werken ✅

24 sjablonen voor handleidingen

Er zijn verschillende sjablonen voor operationele handleidingen beschikbaar voor start-ups, non-profitorganisaties, scholen, magazijnen, freelancers en diverse andere sectoren.

Elke sjabloon onderscheidt zich door zijn unieke functies. Zoek er een die het beste bij uw behoeften past.

1. Sjabloon voor werknemershandleiding van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de sjabloon voor werknemershandleidingen van ClickUp om functiebeschrijvingen en bedrijfsbeleid te documenteren

De ClickUp-sjabloon voor werknemershandleidingen is een speciale ruimte voor het documenteren van uw bedrijfsprofiel, individuele rollen en verantwoordelijkheden en het personeelsbeleid.

Met dit sjabloon kunt u:

Schrijf gedetailleerde functieomschrijvingen, taken en verantwoordelijkheden met behulp van vooraf gedefinieerde prompts

Houd de documentatiewerkstroom bij met aangepaste taakstatussen zoals 'Concept', 'Moet worden gecontroleerd' en 'Goedgekeurd'

Voeg schermopnames of video's in de handleiding op om rolspecifieke werkstromen uit te leggen

✅ Ideaal voor: Startende teams die hun eerste gestructureerde handleiding voor training en afstemming van medewerkers opstellen

🍄 Leuk weetje: De handleiding van NASA was zo dik dat er een 'spiekbriefje' nodig was. De Apollo-missie had zo'n complexe handleiding dat astronauten een beknopte 'kom veilig thuis'-versie op hun pakken droegen.

2. Sjabloon voor werknemershandboek van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de sjabloon voor het personeelshandboek van ClickUp om het beleid van uw bedrijf uiteen te zetten

De sjabloon voor het werknemershandboek van ClickUp is een pagina in wikistijl met ingebouwde secties om het doel, de kernwaarden, de gedragscode, de richtlijnen, de werktijden, het ADA-beleid en meer van uw bedrijf te beschrijven. Het helpt bij het opstellen en organiseren van uitgebreide handleidingen die eenvoudig kunnen worden bijgewerkt wanneer dat nodig is.

Met dit sjabloon kunt u:

Organiseer beleid en procedures in geneste pagina's, zodat elk aspect, of het nu gaat om onboarding, secundaire arbeidsvoorwaarden of nalevingsvereisten, duidelijk en gemakkelijk te vinden is

Gebruik ClickUp's Assign Comments om teamleden te taggen wanneer iemand een vraag heeft, en geef antwoorden direct in het werknemershandboek

✅ Ideaal voor: HR-teams en managers die het beleid en de waarden op de werkplek willen communiceren

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is hoe flexibel het is en zich aanpast aan de behoeften van mijn team. Ik gebruik het dagelijks om QA-testcycli te organiseren, bewijsmateriaal te documenteren, repetitieve taken te automatiseren en de voortgang van tickets in meerdere teams bij te houden. Automatisering en aangepaste sjablonen besparen veel tijd en helpen de consistentie in onze processen te behouden.

3. ClickUp Sjabloon voor personeelshandboeken, beleid en procedures

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de sjabloon voor werknemershandboeken, beleidsregels en procedures van ClickUp om de gedragscode van uw bedrijf te documenteren

Met de sjabloon voor werknemershandboeken, beleidsregels en procedures van ClickUp kunt u duidelijke verwachtingen vaststellen en praktische duidelijkheid verschaffen over de afhandeling van dagelijkse taken binnen uw bedrijf.

Met dit sjabloon kunt u:

Maak procesdocumentatie voor onboarding, aanwezigheid, werken op afstand, offboarding en gedrag op de werkplek

Definieer bedrijfsprocedures voor communicatie, vertrouwelijkheid, naleving en conflictbeheersing

Stel ClickUp-automatisering in om belanghebbenden te waarschuwen wanneer een beleid moet worden herzien, goedgekeurd of wettelijk moet worden bijgewerkt

✅ Ideaal voor: HR-teams en operations managers die één centrale bron willen om bedrijfsprocessen en beleid te verduidelijken

🚀 Iets om te overwegen: Afgezien van het feit dat sjablonen veel van het voorbereidende werk voor u doen, is een van de belangrijkste voordelen van het gebruik van sjablonen de consistentie die ze brengen in uw documentatie en processen. Meer informatie in de korte video! 🎥

4. Sjabloon voor standaardprocedures van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de sjabloon voor standaardprocedures van ClickUp om bedrijfsactiviteiten te standaardiseren

De sjabloon voor standaardprocedures van ClickUp helpt bij het standaardiseren van veelvoorkomende bedrijfsprocedures voor onboarding, training, overplaatsing, promotie en offboarding, ongeacht het team of de afdeling.

Met dit sjabloon kunt u:

Voeg stroomdiagrammen toe aan ClickUp Docs of ClickUp Whiteboards als visuele handleiding voor elke SOP, zodat dezelfde processen consistent worden gevolgd

Houd een gecentraliseerde SOP-tracker bij met behulp van de tabelweergave om eigendom, beoordelingsdata en updates op één plek te monitoren

Standaardiseer overdrachten tussen afdelingen (zoals van HR naar IT tijdens onboarding) door taken met afhankelijkheid en deadlines toe te wijzen om vertragingen te voorkomen

✅ Ideaal voor: Operations-managers of eigenaren van kleine bedrijven die interne werkstromen binnen teams willen standaardiseren

💡 Pro-tip: voeg bovenaan elke SOP een snelle RACI-tabel (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) toe om verwarring over eigendom te voorkomen en de besluitvorming duidelijk te houden.

5. Sjabloon voor processen en procedures van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de sjabloon voor processen en procedures van ClickUp om de processen en procedures van uw bedrijf te standaardiseren

De sjabloon voor processen en procedures van ClickUp biedt uw team een centrale manier om bedrijfsprocessen voor alle functies te documenteren, bij te houden en te volgen. Het zorgt voor consistentie en efficiëntie bij het uitvoeren van taken binnen de hele organisatie.

Met dit sjabloon kunt u:

Organiseer procedures visueel met overzichtelijke Kanban-borden die aangeven waar elke taak zich bevindt, d.w.z. Nog te doen, In uitvoering of Voltooid

Krijg toegang tot vier aangepaste ClickUp-weergaven , namelijk processtroomdiagram, documentatielijst, documentatiefase en tijdlijn

Houd automatisch de voortgang van taken bij met een visuele balk die wordt bijgewerkt wanneer subtaken, checklistitems en toegewezen opmerkingen worden voltooid

✅ Ideaal voor: Operationele teams en afdelingshoofden die interne processen met meerdere stappen binnen teams beheren

🍄 Leuk weetje: Veel familiebedrijven gebruiken handleidingen die al meer dan 50 jaar worden doorgegeven en bijgewerkt. Het is als het ware het DNA van uw bedrijf in documentvorm.

6. ClickUp Sjabloon voor onboarding van nieuwe medewerkers

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de sjabloon voor nieuwe medewerkers van ClickUp om de onboarding te stroomlijnen

De sjabloon voor het inwerken van nieuwe medewerkers van ClickUp biedt een checklist die HR-teams kunnen volgen om het inwerkproces van een nieuwe medewerker te vergemakkelijken. Van dag nul tot week vier worden alle taken die de medewerker moet uitvoeren stap voor stap beschreven.

Met dit sjabloon kunt u:

Wijs taken zoals het verzamelen van documenten, het instellen van accounts, het voorbereiden van de werkruimte en training toe aan de juiste teams of personen

Stel prioriteiten vast, zodat teams en individuen zich eerst kunnen concentreren op tijdgevoelige taken voor nieuwe medewerkers

Schakel over naar de kalenderweergave om oriëntatiesessies, overdrachten van apparatuur en beleidsbriefings in een tijdlijn te plannen

✅ Ideaal voor: snelgroeiende teams die een consistente onboarding-ervaring willen bieden voor alle rollen en afdelingen

📚 Lees meer: Gratis sjablonen voor werkinstructies in Word en ClickUp

7. ClickUp-sjabloon voor bedrijfscultuur

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de sjabloon voor bedrijfscultuur van ClickUp om de cultuur van het bedrijf te documenteren

Wilt u de unieke basisprincipes van uw organisatie uiteenzetten voor een transparante weergave en een beter begrip voor uw medewerkers? De sjabloon voor bedrijfscultuur van ClickUp documenteert nauwkeurig alles, van uw missie, waarden, geschiedenis, organigram en kerncultuur tot uw aanbod.

Met dit sjabloon kunt u:

Brainstorm over initiatieven voor culturele groei en koppel deze terug naar uw bedrijfsstrategie

Werk samen met teamleden uit verschillende afdelingen om input te verzamelen en gedeelde culturele richtlijnen op te stellen

Gebruik AI voor het documenteren en verfijnen van kernwaarden, productdocumentatie , missie, visie en culturele principes

✅ Ideaal voor: Bedrijven die een gedeelde cultuur willen opbouwen om mensen op één lijn te brengen met de kernwaarden van het bedrijf

Dit is wat een klant te zeggen had over de sjablonen van ClickUp!

Het is eenvoudig om mee te werken; u kunt alles ordenen in mappen en lijsten, het sjabloonsysteem is uitstekend en de import vanuit andere tools is krachtig. Het is geweldig!

8. Sjabloon voor HR-handboek van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de ClickUp HR-handboeksjabloon om bedrijfsregels te standaardiseren

De ClickUp HR-handboeksjabloon is wat u nodig hebt om al uw HR-beleid op één plek te organiseren en bij te houden. Hiermee kunt u alles organiseren wat een werknemer moet weten wanneer hij of zij bij een organisatie komt werken, zoals bedrijfswaarden, hiërarchie, regels op de werkplek, verlofbeleid en prestatieverwachtingen.

Met dit sjabloon kunt u:

Stel een robuust werkplekbeleid op, zodat geen enkel noodzakelijk beleid onbehandeld blijft

Tag nieuwe medewerkers aan specifieke secties en taken om hen te helpen de antwoorden te vinden die ze nodig hebben

Wijs de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van beleid toe aan relevante teamleden en gebruik aangepaste statussen zoals Concept, In behandeling of Goedgekeurd om de voortgang en zichtbaarheid te beheren

✅ Ideaal voor: HR-teams die een gecentraliseerd document opstellen om standaard bedrijfsbeleid te communiceren

9. ClickUp sjabloon voor werkstroom op whiteboard

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de sjabloon voor werkstroom op het whiteboard van ClickUp om werkstromen te visualiseren

Als u een visuele weergave wilt van hoe dingen van punt A naar punt B gaan, is de sjabloon voor werkstroomgrafieken van ClickUp een geschikte optie. Deze sjabloon is gemaakt met ClickUp Whiteboards en biedt u een flexibele ruimte om elke stap te schetsen met vormen, pijlen en verbindingslijnen.

Met dit sjabloon kunt u

Koppel vormen aan een echte taak, tag teamleden, voeg deadlines toe en houd de voortgang bij zonder de grafiek te verlaten

Gebruik de weergave van het wervingsschema om de fasen van het wervingsproces te visualiseren en knelpunten vroegtijdig op te sporen

Breng meerstaps werkstromen zoals werving, onboarding of goedkeuringen in kaart met duidelijk gemarkeerde en toegewezen controlepunten

✅ Ideaal voor: Teams die op een visuele, interactieve manier proceskaarten willen maken en delen

10. ClickUp-sjabloon voor bedrijfsbeleid

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de sjabloon voor bedrijfsbeleid van ClickUp om het beleid op de werkplek te organiseren

Met de sjabloon voor bedrijfsbeleid van ClickUp kunt u uw bedrijfsregels, werkpleknormen en gezondheids- en veiligheidsprotocollen beknopt documenteren.

Met dit sjabloon kunt u:

Bepaal welk beleid u nodig hebt met behulp van ingebouwde prompts en voorbeelden die veelvoorkomende onderwerpen op de werkplek behandelen

Koppel naar gedetailleerde beleidsdocumenten, neem introductievideo's op en voeg ondersteunend materiaal toe om meer diepgang te bieden en medewerkers volledige context te geven

✅ Ideaal voor: Kleine bedrijven die een standaardbeleidsdocument opstellen ter referentie voor werknemers

💡Pro-tip: Gebruik ClickUp Brain om snel basisbeleid op te stellen over gedrag, verlof, secundaire arbeidsvoorwaarden of naleving. Versnel het documenteren van beleid met ClickUp Brain

11. Sjabloon voor incidentenplan van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de sjabloon voor incidentenactieplannen van ClickUp om noodprocedures in kaart te brengen

Met de sjabloon voor incidentactieplannen van ClickUp kunt u rollen, taakvolgordes, contactgegevens en tijdlijnen schetsen voor het afhandelen van verschillende noodsituaties.

Met dit sjabloon kunt u:

Wijs taken toe met behulp van een lijst met incidenttoewijzingen, zodat iedereen duidelijk weet wat zijn of haar verantwoordelijkheden zijn tijdens noodsituaties

Maak een stapsgewijze volgorde en visualiseer het noodplan met behulp van een stroomdiagram voor een beter begrip

Gebruik de kalenderweergave om check-ins en vervolgbeoordelingen te plannen of deadlines voor nalevingsrapportage te koppelen aan de tijdlijn van incidenten

✅ Ideaal voor: Teams die noodplannen, crisisrespons of operationele risico's beheren om verschillende noodsituaties te plannen

📚 Lees meer: Gratis sjablonen voor runbooks voor het stroomlijnen van processen

12. Sjabloon voor cyberbeveiligingsplan van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de sjabloon voor het cyberbeveiligingsplan van ClickUp om een proactieve verdediging op te bouwen

De sjabloon voor het cyberbeveiligingsplan van ClickUp is een pagina in wikistijl waarop u uw abonnementen kunt schetsen om cyberbeveiligingsrisico's te beperken en erop te reageren. Het biedt ook een gestructureerde ruimte om uw lopende inspanningen op het gebied van veiligheid te documenteren, waaronder audits, incidentlogboeken en checklists voor naleving.

Met dit sjabloon kunt u:

Identificeer kwetsbaarheden en documenteer actiestappen op basis van ernst, met behulp van velden zoals Risiconiveau, Eigenaar actie en Deadline

Koppel naar gerelateerde veiligheidsprotocollen, nalevingsvereisten of eerdere incidentrapporten voor volledige context

Gebruik de weergave Overzicht risicobeoordeling om kwetsbaarheden te prioriteren op basis van ernst en impact, zodat teams zich eerst kunnen concentreren op de meest kritieke bedreigingen

Werk vanuit het Incident Response Plan om rollen, responsstappen en tijdlijnen te coördineren tijdens een actieve gebeurtenis op het gebied van veiligheid

✅ Ideaal voor: IT-teams en compliance managers die verantwoordelijk zijn voor het identificeren van risico's en het coördineren van noodmaatregelen

13. Sjabloon voor operationeel abonnement van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de sjabloon voor operationele plannen van ClickUp om bedrijfsactiviteiten te organiseren

De sjabloon voor het operationele plan van ClickUp is een sjabloon in checkliststijl die u helpt uw bedrijfsactiviteiten soepel te laten verlopen. Het bevat vooraf gedefinieerde velden voor het toewijzen van taken, het instellen van prioriteiten, het bijhouden van deadlines en het identificeren van teams die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van verschillende operationele taken.

Met dit sjabloon kunt u:

Categoriseer taken op basis van abonnementsfase, leveringsteam en prioriteit met behulp van aangepaste velden voor een betere organisatie en filtering

Gebruik de tijdlijnweergave om de duur van taken over weken of maanden te verdelen, zodat u de geschatte voltooiingstijd en mogelijke overlappingen kunt zien

Monitor capaciteit en taakbelasting in de werklastweergave om overbezetting te voorkomen en taken aan te passen voordat er vertragingen ontstaan

✅ Ideaal voor: Operationele teams die coördinatie, het bijhouden van fasen en zichtbaarheid voor het hele team nodig hebben om lopende bedrijfsactiviteiten te beheren

📮 ClickUp Insight: Meer dan de helft van alle werknemers (57%) verspilt tijd met het doorzoeken van interne documenten of de kennisbank van het bedrijf om werkgerelateerde informatie te vinden. En als dat niet lukt, neemt een op de zes zijn toevlucht tot persoonlijke oplossingen, waarbij ze oude e-mails, aantekeningen of schermafbeeldingen doorzoeken om alles bij elkaar te zoeken. ClickUp Brain en ClickUp Connected Search maken zoeken overbodig door direct AI-aangedreven antwoorden te geven uit uw hele werkruimte en geïntegreerde apps van derden, zodat u zonder gedoe krijgt wat u nodig hebt.

📚 Lees meer: Beste software voor operationeel beheer

14. Sjabloon voor ClickUp-trainingsimplementatieplan

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de sjabloon voor het implementeren van trainingen van ClickUp om uw trainingsplannen te plannen

Met de sjabloon voor het implementeren van trainingen van ClickUp kunt u uw bedrijfsbrede trainingsprogramma's effectief plannen, inplannen en bijhouden. Het brengt uw trainingsdoelen, leveringsmethoden, tijdlijnen, trainingsmateriaal en toegewezen facilitators samen op één plek om een consistente implementatie te garanderen.

Met dit sjabloon kunt u:

Categoriseer trainingssessies op basis van de leveringsmethode (virtueel, persoonlijk of in eigen tempo) en wijs trainers, eigenaren en deadlines toe met behulp van aangepaste velden

Gebruik de Modaliteitsweergave om sessies op format te ordenen en logistieke zaken zoals de beschikbaarheid van trainers, tools of de installatie van de ruimte te coördineren

Voeg trainingsmateriaal, links naar video's of referentiegidsen rechtstreeks toe aan elke taak in een sessie, zodat medewerkers deze op elk gewenst moment kunnen raadplegen

✅ Ideaal voor: HR-teams of L&D-managers die meerfasige trainingsprogramma's voor verschillende afdelingen of rollen beheren

15. Sjabloon voor handleiding bedrijfsvoering door Template. Net

De sjabloon voor bedrijfsinstructies van Template.net is een handleiding in documentstijl die nodig is voor teams die verantwoordelijk zijn voor het beheer van technische systemen of apparatuur in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Met dit sjabloon kunt u:

Documenteer hoe hardware of software correct moet worden geïnstalleerd en geconfigureerd, met lijsten en afbeeldingen

Geef stappen voor probleemoplossing om terugkerende technische problemen op te lossen zonder externe ondersteuning

Geef een overzicht van het volledige proces om apparatuur of systemen veilig en correct te bedienen

✅ Ideaal voor: Productgebaseerde bedrijven of technische teams die interne handleidingen maken

16. Sjabloon voor bouwinstructies door Template. Net

De sjabloon voor bouwinstructies van Template.net ondersteunt de documentatie van het volledige bouwproces, zodat u elke geplande fase zorgvuldig kunt plannen en ordenen.

Met dit sjabloon kunt u:

Maak een overzicht van de stappen voor de bouwplanning, zoals de selectie van de locatie, de budgettering en de juridische controles, met behulp van een checklist-format

Stel transparante processen in voor kernactiviteiten in de bouw, zoals het voorbereiden van de bouwplaats, funderingswerkzaamheden, het plaatsen van het frame, loodgieterswerk en de oplevering

Stel kwaliteitscontrole- en veiligheidsprotocollen op om werknemers op locatie te helpen de nalevingsvereisten te begrijpen

✅ Ideaal voor: Bouwbedrijven die een uitgebreide handleiding nodig hebben om hun belangrijkste bedrijfsactiviteiten in kaart te brengen

💡 Pro-tip: Voeg noodprocedures en veiligheidsoefeningen toe aan uw sjabloon voor bouwinstructies. Duidelijke instructies tijdens een crisis kunnen levens redden en aansprakelijkheid verminderen.

17. Sjabloon voor een handleiding voor rijscholen door Template. Net

De sjabloon voor een rijschoolhandleiding helpt u bij het opstellen van uitgebreide handleidingen voor nieuwe bestuurders en cursisten. De sjabloon bevat vooraf gedefinieerde secties voor verkeersregels, theorie, praktische rijlessen en alles wat daar tussenin komt, zodat u een consistente opleiding kunt bieden in uw rijschool.

Met dit sjabloon kunt u:

Voeg instructievideo's en diagrammen toe om basisprincipes en veiligheidsprotocollen op een aantrekkelijkere, gemakkelijk te volgen format uit te leggen

Verdeel uw curriculum in theoretische en praktijkgerichte modules om het volledige leertraject aan de cursisten uit te leggen

Definieer duidelijke leerdoelen om de voortgang van elke student bij te houden en hun voorbereiding op de test te evalueren

✅ Ideaal voor: Rijscholen en instructeurs die een kant-en-klare trainingshandleiding willen die zowel klassikaal als praktijkonderwijs omvat

18. Sjabloon voor handleiding voor freelancers door Template. Net

Met de sjabloon voor freelancehandleidingen kunt u een freelancebedrijf opzetten en runnen met meer structuur en consistentie. Van het vinden van freelanceplatforms en het registreren van uw bedrijf tot het instellen van uw tarieven en het beheren van clients, u kunt elk aspect van freelancen doordenken.

Met dit sjabloon kunt u:

Stel een standaard werkstroom voor het onboarden van clients op die contracten, tijdlijnen, deliverables en communicatiepraktijken omvat

Zorg ervoor dat u de registratie, belastingen en juridische basiszaken hebt geregeld voordat u aan het werk gaat

Maak een lijst van de platforms, outreach-methoden en stappen in het offerteproces die u consequent gebruikt om nieuwe clients aan boord te halen

✅ Ideaal voor: Freelancers die een goed gedocumenteerde basis willen leggen voordat ze clients aannemen

19. Sjabloon voor handleiding voor onroerend goed door Template. Net

De sjabloon voor onroerendgoedhandleidingen van geeft een overzicht van alles wat te maken heeft met de aankoop van onroerend goed, verkoopprocedures, communicatie met klanten, documentatie en marketing in een gestructureerd document.

Met dit sjabloon kunt u:

Documenteer best practices voor het omgaan met kopers, verkopers en aanbiedingen om consistente communicatie en een consistente client experience te garanderen

Maak een checklist met juridische en nalevingstaken, waaronder contracten, openbaarmakingen en regionale regelgeving

Voeg klikbare webkoppelingen rechtstreeks in het document in om te verwijzen naar vastgoedportalen, lijsttools en sjablonen voor contracten

✅ Ideaal voor: vastgoedbedrijven en makelaarskantoren die processen moeten documenteren en consistentie moeten handhaven in de interacties met clients

20. Sjabloon voor handleiding voor bediening en onderhoud door Template. Net

De sjabloon voor een handleiding voor bediening en onderhoud van helpt u bij het documenteren van processen voor een effectieve bediening en onderhoud van apparatuur en systemen in uw faciliteit.

Met dit sjabloon kunt u:

Ontwikkel robuuste handleidingen voor probleemoplossing en veiligheidsprotocollen die als enige bron van informatie voor de werknemers fungeren

Maak een logboek voor gepland onderhoud met taakopdrachten om storingen te verminderen en de levensduur van apparatuur te verlengen

Voeg afbeeldingen en video's toe om technische procedures, systeemonderdelen of reparatiestappen duidelijker uit te leggen

✅ Ideaal voor: Facility managers, operations leads of eigenaren van kleine bedrijven die willen documenteren hoe belangrijke systemen worden beheerd en onderhouden

21. Sjabloon voor softwarehandleiding door Template. Net

Met de sjabloon voor softwarehandleidingen kunt u een uitgebreide handleiding samenstellen om ondersteuning en training te bieden voor het implementeren en beheren van software op grote schaal.

Met dit sjabloon kunt u:

Nodig teamleden uit om walkthroughs bij te dragen, verouderde instructies te corrigeren en de documentatie nauwkeurig te houden

Voeg een sectie voor probleemoplossing toe met schermafbeeldingen van veelvoorkomende foutmeldingen en stapsgewijze oplossingen om gebruikers te helpen problemen zonder vertraging op te lossen

Leg uit hoe de sleutelfuncties worden gebruikt met duidelijke instructies, afbeeldingen en zelfs schermopnames om verschillende leerstijlen te ondersteunen

✅ Ideaal voor: Productmanagers die documentatie opstellen die met de software meegroeit en gebruikers ondersteunt

22. Sjabloon voor handleiding voor schoolactiviteiten door SweetProcess

via SweetProcess

Met de sjabloon voor schoolhandleidingen kunt u een eenvoudig te volgen handleiding opstellen voor alle schoolactiviteiten.

Met dit sjabloon kunt u:

Documenteer kernprocedures voor studenteninschrijvingen, onboarding van personeel, lesplanning en noodsituaties

Standaardiseer schoolbreed beleid inzake aanwezigheid, veiligheid en interne communicatie voor dagelijks gebruik

Verdeel rollen en verantwoordelijkheden voor docenten en ondersteunend personeel voor duidelijke verantwoordingsplicht

✅ Ideaal voor: Schooladministraties die hun activiteiten willen standaardiseren, interne beoordelingen willen ondersteunen of nieuwe medewerkers met minimale begeleiding willen inwerken

23. Sjabloon voor handleiding voor non-profitorganisaties door SweetProcess

via SweetProcess

Met de sjabloon voor een handleiding voor non-profitorganisaties kunt u documenteren hoe uw non-profitorganisatie in alle afdelingen functioneert, zoals fondsenwerving, HR, financiën, vrijwilligerswerk, enz.

Met dit sjabloon kunt u:

Ontwikkel een gedetailleerd document en deel dit met bestuursleden, programmapartners of subsidieverstrekkers om te laten zien hoe uw non-profitorganisatie is gestructureerd en wordt beheerd

Schets herhaalbare processen voor subsidieaanvragen, het opvolgen van donateurs, het bijhouden van financiën en het inwerken van vrijwilligers in één toegankelijke handleiding

✅ Ideaal voor: Non-profit teams die een centrale handleiding nodig hebben die het dagelijkse werk en de verantwoordingsplicht binnen de organisatie ondersteunt

24. Sjabloon voor magazijnhandleiding door SweetProcess

via SweetProcess

De sjabloon voor magazijnbedrijfsvoering is gemaakt in Google Documenten om uw operationele processen voor alle magazijnfuncties vast te leggen.

Met dit sjabloon kunt u:

Definieer functiespecifieke taken voor magazijnmedewerkers, zodat elk lid van het team precies weet waarvoor hij of zij verantwoordelijk is

Voeg veiligheidschecklists en richtlijnen voor het gebruik van apparatuur toe om ongelukken te voorkomen en de naleving van voorschriften te waarborgen

Standaardiseer procedures voor voorraadbeheer, bestellingen, ploegendiensten, opslagruimte en meer om vertragingen en miscommunicatie te voorkomen

✅ Ideaal voor: Magazijnmanagers en supervisors die een gestructureerde, kant-en-klare handleiding nodig hebben om de dagelijkse werkzaamheden soepel te laten verlopen

Vereenvoudig uw bedrijfsvoering met gratis sjablonen van ClickUp

Duidelijke documentatie zorgt ervoor dat uw teams op één lijn blijven en bedrijfsprocessen consistent zijn. Of u nu een handleiding maakt voor HR, training van medewerkers of dagelijkse activiteiten, met de juiste sjabloon bespaart u tijd en organiseert u uw documentatieproces.

Maar het echte voordeel komt wanneer u ze combineert met de juiste tools (👀 lees: ClickUp)

Naast sjablonen krijgt u een alles-in-één werkruimte om uw documentatie te organiseren en ermee aan de slag te gaan.

U kunt AI gebruiken om sneller content op te stellen, gerelateerde SOP's te koppelen, instructies om te zetten in taken, deze toe te wijzen aan teamleden en terugkerende stappen te automatiseren. En u hoeft niet van platform te wisselen.

Meld u gratis aan bij ClickUp en verander uw statische handleidingen in een traceerbaar, bruikbaar systeem dat uw team in realtime kan volgen en bijwerken.