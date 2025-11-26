Notion Mail versus Superhuman: wat is de slimste keuze?

Het is 23:47 uur. Je had jezelf voorgenomen om twee uur geleden uit te loggen, maar hier zit je dan nog steeds, e-mails te beantwoorden die je dagen geleden hebt gemarkeerd en vervolgens bent vergeten. Je vraagt je af of het probleem tijd is of de tool.

De veelbesproken tool die binnenkort op de markt komt, is Notion Mail, en u bent nieuwsgierig.

Superhuman staat ook op je radar, met al zijn hype rond snelkoppelingen.

De echte vraag is welke tool u helpt om sneller uit uw inbox te komen. Daar komt deze vergelijking tussen Notion Mail en Superhuman om de hoek kijken.

Notion Mail versus Superhuman in één oogopslag

Hier volgt een korte samenvatting:

Criteria Notion Mail Superhuman ClickUp (bonus) Aanpak Wrapper voor Gmail met Notion-integratie; ideaal voor intensieve Notion-gebruikers Standalone, op productiviteit gerichte e-mailclient voor professionals Alles-in-één platform voor productiviteit met ingebouwd e-mailprojectmanagement, taken, documenten en projectmanagement Ondersteunde accounts Alleen Gmail, gekoppeld aan Notion-accounts Meerdere Gmail- en Outlook-accounts Gmail, Outlook en andere e-mailintegraties (verschilt per installatie van de werkruimte) Beschikbaarheid van het platform Webgebaseerd en geen offline modus beschikbaar Mac, Windows-app, web, iOS, Android en volledige offline modus zijn beschikbaar. Web, Windows, Mac, iOS, Android; offline modus voor taken en documenten AI-functies Notion AI voor het raadplegen van Notion-pagina's en basisondersteuning bij het schrijven Geavanceerde AI, conceptantwoorden in uw eigen stijl, automatische follow-ups en samenvattingen ClickUp AI voor het opstellen van e-mails, automatisering van taken, samenvattingen en slimme suggesties voor werkbeheer Organisatie van de inbox Weergaven (automatische en handmatige categorisering met AI en filters) Gesplitste inboxes, slimme labels en geavanceerde automatische categorisering Gecombineerde inbox voor e-mail en taken, aanpasbare weergaven, automatisering en filtering Samenwerking Verwijs naar Notion-pagina's in e-mails Deel live weergaven van e-mails, plaats opmerkingen/vermeldingen van teamgenoten, automatiseer het doorsturen van e-mails en deel concepten. Wijs e-mails toe als taken, plaats opmerkingen, maak een vermelding van teamgenoten, koppel e-mails aan projecten en werk in realtime samen. Integraties Diepe integratie met de Notion-werkruimte Integreert met onder andere Gmail en Outlook. Diepe integratie met taken, documenten, chat, kalender en meer dan 1000 tools via ClickUp-integraties.

Wat is Notion Mail?

via Notion Mail

Notion Mail is een AI-aangedreven e-mailclient waarmee gebruikers hun inbox kunnen organiseren, reacties kunnen opstellen en vergaderingen kunnen plannen binnen Notion. Het is ontworpen als een zelfstandige app, toegankelijk via het web, en werkt met Gmail- en Google Workspace-accounts.

Deze app heeft een minimalistische, aanpasbare interface die aansluit bij de ontwerpfilosofie van Notion.

🧠 Leuk weetje: Ray Tomlinson verstuurde in 1971 de eerste e-mail. Hij stuurde deze naar zichzelf als test... en vergat meteen wat erin stond.

Functies van Notion Mail

Laten we eens kijken naar enkele functies die Notion Mail zo bijzonder maken.

Functie #1: Notion AI-aangedreven automatische labels en organisatie van de inbox

Laat Notion Mail uw inbox beheren

Zit u met een rommelige inbox? Notion Mail heeft AI om het zware werk te doen. Het bekijkt de content, afzender en context van elk bericht en suggereert en past vervolgens automatisch labels toe. Dat betekent dat u e-mails niet langer afzonderlijk naar mappen hoeft te slepen.

U kunt ook uw eigen labels maken, en na verloop van tijd leert de AI hoe u dingen graag gesorteerd ziet. Het is alsof u uw inbox leert hoe u te werk gaat.

Functie #2: Aangepaste inboxweergaven, filters en blokgebaseerd schrijven

Filter uw inbox met Notion Mail

In plaats van vast te zitten aan de gebruikelijke eindeloze scrolllijst met e-mails, kunt u met Notion Mail aangepaste gedeelde inboxweergaven maken. Wilt u alleen berichten van uw team zien? Of alleen ongelezen e-mails van klanten? U kunt filteren op afzender, label, status en meer.

Bovendien, als u gewend bent om in Notion te schrijven, zal de e-mailcomposer u heel vertrouwd aanvoelen.

U kunt blokken gebruiken om kopteksten, checklists, callouts, opsommingstekens en zelfs code-blokken toe te voegen. De vertrouwde slash-opdracht (/) is ook ingebouwd, zodat opmaak snel en flexibel is. Het is een verfrissende afwisseling van de saaie platte teksten in e-mails.

Bijna 42% van de kenniswerkers geeft de voorkeur aan e-mail voor teamcommunicatie. Maar daar hangt een prijskaartje aan. Aangezien de meeste e-mails alleen bepaalde teamgenoten bereiken, blijft kennis versnipperd, wat samenwerking en snelle beslissingen belemmert.

Functie #3: Sjablonen en ingebouwde planning

Plan actiepunten met uw e-mails

Notion Mail maakt repetitieve e-mails minder saai. U kunt veelgebruikte tekst opslaan als fragmenten en deze met één klik in berichten invoegen. Of u nu supporttickets afhandelt of leads opvolgt, deze functie bespaart u veel tijd en zorgt ervoor dat uw antwoorden consistent zijn.

Bovendien kunt u met de Notion-kalender-integratie rechtstreeks boekingslinks in uw e-mails plaatsen. Deze controleert uw beschikbaarheid en helpt ontvangers een tijdstip te kiezen, zonder dat er een externe planner nodig is.

Prijzen van Notion Mail

Free

Plus: $12/maand per gebruiker

Business: $ 24/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

🔍 Wist u dat? Het symbool '@' is oorspronkelijk niet voor e-mail bedacht. Het werd gebruikt in boekhouding en commerciële facturen, met de betekenis 'tegen het tarief van'. Tomlinson koos het omdat het niet in namen werd gebruikt, waardoor het de perfecte scheidingsteken was.

Wat is Superhuman?

via Superhuman

Superhuman is een premium e-mailclient die de productiviteit verhoogt en de e-mailervaring stroomlijnt met een snelle, intuïtieve interface en krachtige functies. Het biedt geavanceerde snelkoppelingen, leesbevestigingen, follow-upherinneringen en AI-aangedreven inzichten.

Deze app is vooral populair onder professionals en leidinggevenden die dagelijks grote hoeveelheden e-mails verwerken, omdat hij tools biedt die snelheid, focus en productiviteit vooropstellen.

🧠 Leuk weetje: De romantische komedie You've Got Mail uit 1998, met Tom Hanks en Meg Ryan in de hoofdrollen, is geïnspireerd op de opkomst van de e-mailcultuur en de iconische You've Got Mail-melding van AOL.

Functies van Superhuman

Dit is wat u krijgt als u deze hoogwaardige software voor e-mailbeheer gaat gebruiken nadat u de stap hebt gezet.

Functie #1: AI-gestuurde organisatie van uw inbox en schrijven

Vraag de AI van Superhuman om uw e-mails te schrijven

De AI van Superhuman sorteert e-mails automatisch in slimme categorieën, zoals marketing, pitches en sociale updates. U kunt het ook trainen om aangepaste automatische labels te maken met behulp van eenvoudige prompts zoals 'sollicitaties' of 'verzoeken om werk te beoordelen'.

Heb je een paar bullet points? De AI-e-mailschrijver van Superhuman kan deze omzetten in gepolijste, merkgerichte e-mails in jouw stijl. Het leert van je eerdere berichten om antwoorden op te stellen die klinken alsof ze van jou komen.

Bovendien stelt Superhuman zelfs vooraf antwoorden op voor alles in uw inbox: u hoeft ze alleen maar te controleren, indien nodig aan te passen en op verzenden te klikken. U kunt de app ook opdracht geven om alles in te korten, te verlengen, te vereenvoudigen of te herschrijven, waardoor u volledige controle hebt zonder het saaie werk te hoeven doen.

Functie #2: Automatische herinneringen en slim zoeken

Ontvang automatische herinneringen voor follow-ups

Bent u vergeten e-mails te markeren of herinneringen in te stellen? Superhuman helpt u daarbij. Het vraagt u automatisch om op te volgen als iemand niet heeft gereageerd en kan zelfs het vervolgbericht voor u schrijven.

U hoeft ook geen exacte onderwerpen of afzenders te onthouden. Typ gewoon iets als 'Waar is de informatie over de offsite van Q2?' of 'Zoek antwoorden waarin onze pitch wordt geprezen', en de AI-zoekfunctie van Superhuman vindt het binnen enkele seconden.

🔍 Wist u dat? De eerste spam-e-mail werd in 1978 verstuurd door Gary Thuerk, een marketingmanager bij Digital Equipment Corporation. De e-mail werd naar ongeveer 400 mensen verstuurd en had als resultaat 13 miljoen dollar aan omzet, maar markeerde ook het begin van een veelgehaat e-mailfenomeen.

Functie #3: Fragmenten

Organiseer fragmenten om ervoor te zorgen dat geen enkel detail wordt gemist

Als u vaak soortgelijke berichten verstuurt, maakt Snippets uw leven een stuk gemakkelijker. Sla gewoon een antwoord (of zelfs een volledige e-mail met bijlagen en CC's) op en voeg het met één klik toe.

Teams kunnen ook fragmenten delen voor consistentie.

Bonus? U kunt volledige werkstroomautomatisering toepassen, zoals het doorsturen van aanvragen, reageren en archiveren, zonder dat u daar iets voor hoeft te doen.

Prijzen van Superhuman

Business: $ 40/maand per gebruiker

Starter: $30/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Echt werk staat vaak los van e-mail, en dat is voor velen van ons de trieste realiteit. Contextuele AI kan de manier waarop e-mail een verbinding heeft met echt werk transformeren door op intelligente wijze de kloof tussen communicatie en actie te overbruggen. In plaats van belangrijke informatie te laten verdwijnen in uw inbox, kan contextuele AI de content van e-mails analyseren, de bedoeling ervan begrijpen en automatisch relevante taken, documenten of projectupdates binnen uw werkplatform naar voren halen. Als een e-mail bijvoorbeeld een verzoek of deadline bevat, kan AI voorstellen om een taak aan te maken, deze aan het juiste project te koppelen of zelfs toe te wijzen aan het juiste teamlid, zonder dat u handmatig hoeft te kopiëren of tussen tools hoeft te schakelen. Deze naadloze integratie zorgt ervoor dat niets door de mazen van het net glipt, waardoor uw werkstroom efficiënter wordt en uw team op één lijn blijft. Bekijk het in actie:

Notion Mail versus Superhuman: functies vergeleken

Als het gaat om e-mailclients die zijn gebouwd voor snelheid en focus, hanteren Notion Mail en Superhuman zeer verschillende benaderingen om u te helpen uw inbox leeg te krijgen. De ene leunt op aangepast maatwerk en AI-gestuurd sorteren, de andere op pure snelheid en precisie.

Laten we deze tools voor de productiviteit van de e-mail eens nader bekijken om te bepalen welke het beste bij uw werkstroom past.

Functie #1: AI-mogelijkheden

Laten we eens vergelijken hoe Notion en Superhuman AI gebruiken om uw e-mails te verwerken.

Notion Mail

Notion Mail is geïntegreerd met Notion AI en biedt basisondersteuning zoals de bewerking en verfijning van uw e-mailtekst. U kunt tijdens het schrijven verwijzen naar Notion-pagina's, wat handig is als u al diep in het Notion-ecosysteem zit.

Notion Mail mist echter geavanceerde AI-functies zoals automatische samenvattingen, krachtige AI-gestuurde zoekfuncties en het opstellen van e-mails in uw eigen stijl.

Superhuman

Met Superhuman kunt u daarentegen uitgebreid gebruikmaken van AI in e-mails. Het kan antwoorden opstellen in uw stijl door te leren hoe u gewoonlijk schrijft. Het is slim genoeg om te detecteren wanneer een follow-up nodig is en kan deze voor u genereren.

Bovendien heeft het een AI-aangedreven zoekfunctie waarmee u vragen in gewoon Engels kunt typen en de kern van de zaak kunt achterhalen zonder te hoeven graven. Wilt u snel een overzicht van een e-mail? Superhuman plaatst boven elk bericht een AI-samenvatting van één regel.

🏆 Winnaar: Superhuman vanwege de contextuele AI die in uw inbox is ingebouwd.

Functie #2: Eén werkruimte

Laten we eens kijken hoe Notion en Superhuman uw e-mails en taken bij elkaar houden (of juist niet).

Notion Mail

Als u al een Notion-gebruiker bent, wordt het hier gemakkelijk.

Omdat het native is ingebouwd in de Notion-werkruimte, kunt u rechtstreeks vanuit uw e-mails naar pagina's verwijzen of deze koppelen, of zelfs reacties opstellen vanuit een document. Hierdoor voelt uw werkstroom minder gefragmenteerd aan.

Superhuman

Hoewel Superhuman integraties met populaire tools ondersteunt, blijft de e-mailervaring gescheiden van andere werkhubs.

U kunt verbindingen maken met tools zoals Asana of Slack, maar die verbindingen zijn meer transactioneel dan transformationeel. U moet nog steeds tussen apps schakelen, wat voor wrijving zorgt en uw werkstroom onderbreekt.

🏆 Winnaar: Het is een gelijkspel! Notion Mail wint voor strakke Notion-werkstroomen; Superhuman wint voor collaboratieve e-mailwerkstroomen. Kies uw prioriteit.

Functie #3: E-mail triage en filtering

Laten we eens kijken hoe Notion en Superhuman u helpen bij het sorteren en prioriteren van e-mails.

Notion Mail

Notion Mail is een sterke keuze voor het organiseren en sorteren van e-mails. Met de functie 'Views' kunt u uw inbox indelen in aangepaste segmenten, zoals threads met hoge prioriteit, projectgerelateerde berichten, nieuwsbrieven of andere zaken die voor u belangrijk zijn.

Afhankelijk van hoe hands-on u wilt zijn, kunnen deze weergaven worden aangestuurd door AI-suggesties of handmatig worden ingesteld.

Superhuman

Superhuman hanteert een vergelijkbare aanpak met zijn 'Split Inbox', die uw e-mail automatisch of op basis van door u gedefinieerde regels categoriseert in secties zoals VIP's, teamberichten of tools.

Het platform ondersteunt ook het automatisch doorsturen van berichten, automatisch reageren of dingen als klaar markeren zonder ze zelfs maar te openen.

🏆 Winnaar: Het is een gelijkspel! Beide tools bieden solide manieren om orde te scheppen in de chaos van uw inbox.

Notion Mail versus Superhuman op Reddit

We hebben op Reddit Notion Mail en Superhuman met elkaar vergeleken, en dit is wat we hebben gevonden.

Een Reddit-gebruiker vergelijkt de twee:

Ik ben sinds oktober 2020 gebruiker van Superhuman. Enkele van mijn observaties Voelt intuïtief aan, met dezelfde snelkoppelingen. Notion Mail biedt echter geen volledige toetsenbordervaring. U moet nog steeds klikken om naar bepaalde plaatsen te gaan, zoals een andere gesplitste inbox of een ander accountGeen 'weergave' voor alleen gearchiveerde berichten, d.w.z. u kunt niet G+A gebruiken en er zijn geen mappen voor alleen gearchiveerde berichten, maar u moet naar 'alle e-mails' gaanGeen leesbevestigingen (!!)Geen Monday Morning Perk waarbij ik mijn inbox zero-score krijg Eerlijk gezegd is het een vergelijkbare ervaring en voor een eerste release is het best goed. Ik weet niet zeker of het verschil tussen Notion Mail (zelfs deze eerste release) en mijn geliefde Superhuman >= $30 is. Het zou me echter veel pijn doen om mijn streak van een lege inbox te verliezen.

Ik ben sinds oktober 2020 gebruiker van Superhuman. Enkele van mijn observaties

Voelt intuïtief aan, met dezelfde snelkoppelingen. Notion Mail biedt echter geen volledige toetsenbordervaring. U moet nog steeds klikken om naar bepaalde plaatsen te gaan, zoals een andere gesplitste inbox of een ander accountGeen 'weergave' voor alleen gearchiveerde berichten, d.w.z. u kunt niet G+A gebruiken en er zijn geen mappen voor alleen gearchiveerde berichten, maar u moet naar 'alle e-mails' gaanGeen leesbevestigingen (!!)Geen Monday Morning Perk waarbij ik mijn inbox zero-score krijg

Eerlijk gezegd is het een vergelijkbare ervaring en voor een eerste release is het best goed. Ik weet niet zeker of het verschil tussen Notion Mail (zelfs deze eerste release) en mijn geliefde Superhuman >= $30 is. Het zou me echter veel pijn doen om mijn streak van een lege inbox te verliezen.

Sommige gebruikers waarderen de interface van Superhuman:

Voor mij was het ook het visuele ontwerp. Snelkoppelingen zijn geweldig, maar ze kunnen ook op andere clients worden gerepliceerd. De interface van Superhuman is echter 👌

Voor mij was het ook het visuele ontwerp. Snelkoppelingen zijn geweldig, maar ze kunnen ook op andere clients worden gerepliceerd. De interface van Superhuman is echter 👌

Andere gebruikers waarderen Notion Mail om de volgende redenen:

Ik keek ernaar uit en heb het twee dagen geleden ontvangen. Ik heb duizenden e-mails georganiseerd in een paar dozijn labels voor klanten en projecten, en ik keek uit naar de extra organisatorische tools. Het heeft mijn labels uit Gmail overgenomen, maar er zijn geen e-mails aan de labels toegewezen. Het is dus volkomen nutteloos voor mij, tenzij er een eenvoudige oplossing is die ik over het hoofd zie.

Ik keek ernaar uit en heb het twee dagen geleden ontvangen. Ik heb duizenden e-mails georganiseerd in een paar dozijn labels voor klanten en projecten, en ik keek uit naar de extra organisatorische tools.

Het heeft mijn labels uit Gmail overgenomen, maar er zijn geen e-mails aan de labels toegewezen. Het is dus volkomen nutteloos voor mij, tenzij er een eenvoudige oplossing is die ik over het hoofd zie.

🔍 Wist u dat? 88% van de e-mailgebruikers controleert meerdere keren per dag hun inbox. Meer specifiek kijkt 39% 3-5 keer, 27% 10-20 keer en 22% meer dan 20 keer. Ondertussen bekijkt 8,5% hun e-mail één keer per dag en 3,5% controleert deze niet elke dag.

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Notion Mail en Superhuman

Als u niet kunt kiezen tussen optie A en B (in dit geval Notion en Superhuman!), waarom kiest u dan niet voor optie C?

ClickUp is 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte die projectmanagement, kennisbeheer en chat combineert, allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

Laten we ClickUp vergelijken met Notion Mail en Superhuman. ⚓

ClickUp's belangrijkste voordeel: e-mailprojectmanagement

Heeft u last van het voortdurend wisselen tussen tabbladen, het kwijtraken van threads en het handmatig kopiëren van taken uit uw inbox naar uw takenlijst?

Maak kennis met ClickUp E-mail Projectmanagement.

In plaats van e-mail als een aparte app te behandelen, brengt de tool het naar het centrum van uw werkstroom. U kunt e-mails rechtstreeks vanuit taken verzenden en ontvangen, e-mailthreads koppelen aan relevant werk en zelfs follow-ups toewijzen zonder uw werkruimte te verlaten.

Waar Superhuman zich richt op snelheid en Notion Mail uw e-mails en inbox probeert te organiseren in een database, gaat ClickUp nog een stap verder. Het zet e-mails uit uw uniforme inbox om in uitvoerbare ClickUp-taken.

Stel dat u een productlancering beheert en een gedetailleerde feedback-e-mail van een klant ontvangt over een bèta-functie. U kunt de e-mail eenvoudig doorsturen naar uw werkruimte, waar deze automatisch een Taak wordt.

Centraliseer uw werk met ClickUp e-mail projectmanagement Verstuur e-mails zonder uw werkruimte te verlaten met ClickUp Email Projectmanagement.

De onderwerpregel wordt de taaknaam, de tekst is de beschrijving en eventuele bijlagen worden toegevoegd voor het beheer van e-mailtaken. U kunt de taak vervolgens toewijzen aan een ontwikkelaar, een deadline instellen en zelfs een automatisering activeren om het productteam op de hoogte te stellen. Dankzij het alles-in-één platform kan iedereen die bij het project betrokken is dezelfde e-mailthreads bekijken, opmerkingen toevoegen, elkaar taggen en beslissingen bijhouden.

Dit is wat Philip Storry, Senior Systeembeheerder bij SYZYGY, ervan vindt:

ClickUp heeft een rommelige combinatie van helpdesktickets en e-mailketens vervangen door één taak en subtaaken voor elk item/gebeurtenis in het proces, zodat niets wordt gemist en alles op het juiste moment gebeurt. Geen enkele eerdere oplossing was in staat om vier afdelingen zo gemakkelijk te coördineren als ClickUp.

ClickUp heeft een rommelige combinatie van helpdesktickets en e-mailketens vervangen door één taak en subtaaken voor elk item/gebeurtenis in het proces, zodat niets wordt gemist en alles op het juiste moment gebeurt. Geen enkele eerdere oplossing was in staat om vier afdelingen zo gemakkelijk te coördineren als ClickUp.

U kunt het zo instellen dat bij elke verzending van een ondersteuningsformulier automatisch een e-mail naar de klant wordt gestuurd en een taak voor uw ondersteuningsteam wordt aangemaakt, compleet met prioriteit, toegewezen persoon en deadline.

Dit wordt nog krachtiger wanneer u de ClickUp- en Outlook-integratie toevoegt. Heeft u een e-mail die moet worden opgevolgd? Zet deze dan rechtstreeks vanuit Outlook om in een taak.

En als u een Gmail-gebruiker bent, is de ervaring net zo naadloos. De ClickUp en Gmail-integratie zet elke e-mail met een paar klikken om in een Taak, via de Gmail-add-on of Chrome-extensie.

🧠 Leuk weetje: Het is indrukwekkend dat 71% van de B2B-marketeers e-mailnieuwsbrieven opneemt in hun contentmarketingstrategie, wat de waarde ervan voor het opbouwen van zakelijke verbindingen bewijst.

ClickUp's troefkaart #2: AI-aangedreven mogelijkheden

Het probleem is dat teams wekelijks urenlang bezig zijn met het zoeken naar informatie, het samenvatten van documenten en het opstellen van updates. Gemiddeld besteedt een professional zelfs meer dan 30 minuten per dag aan het zoeken naar werkgerelateerde informatie. Dat komt neer op meer dan 120 uur per jaar die wordt besteed aan het doorzoeken van e-mails, Slack-threads en verspreide bestanden. (Bron: ClickUp Insight)

ClickUp Brain, de AI-aangedreven assistent van het platform, is diep geïntegreerd in het e-mailprojectmanagementplatform en begrijpt de context van uw werk.

Stel inkomende verkoope-mails op waarin veelvoorkomende bezwaren worden behandeld en sociale bewijzen worden aangeboden met behulp van ClickUp Brain.

Stel dat u een complexe productlancering beheert en snel een overzicht nodig hebt van hoe de zaken ervoor staan. U hoeft dan niet zes lijstjes met taken, vier aantekeningen van vergaderingen en een document van vorige maand door te spitten.

Vraag het gewoon aan ClickUp Brain in natuurlijke taal. Het haalt direct de relevante taken, deadlines en blokkades op.

📌 Voorbeeldprompt: Wat is de huidige status van de productlancering in het derde kwartaal? Vermeld belangrijke taken, eventuele belemmeringen en wie verantwoordelijk is voor elk item.

Moet u snel een update schrijven voor belanghebbenden? De e-mailontwerper AI Agent stelt een statusrapport op aan de hand van live projectgegevens. Bent u bezig met het opstellen van een contentkalender? Het kan overzichten genereren, waarna ClickUp Brain u kan helpen om de concepten verder te verfijnen.

Laten we het nu eens hebben over vergaderingen.

Als uw team overspoeld wordt met telefoontjes, lost de ClickUp AI Notetaker dat op met automatisering. Het transcribeert vergaderingen in realtime, vat de belangrijkste punten samen en, nog belangrijker, maakt automatisch taken aan op basis van actiepunten.

Vertrouw op de ClickUp AI Notetaker om je tijdens vergaderingen te ondersteunen

U hoeft niet meer te worstelen om te onthouden wat er is besloten en wie wat doet. Het werk wordt gedocumenteerd en toegewezen in uw werkruimte wanneer het gesprek is beëindigd.

Een customer success-team kan bijvoorbeeld een feedbacksessie houden met een belangrijke client. De AI Notetaker transcribeert het hele gesprek, markeert verbeteringsverzoeken als taken en plaatst een TL;DR-samenvatting in uw interne chatkanaal. Zelfs teamgenoten die niet aanwezig konden zijn, zijn direct op de hoogte en klaar om actie te ondernemen.

Zodra uw taken zijn vastgelegd en uw prioriteiten duidelijk zijn, is de volgende uitdaging ervoor te zorgen dat iedereen die samenwerkt op één lijn zit.

ClickUp Chat is de plek waar uw strategie wordt uitgevoerd met uw team, niet om hen heen.

Stel dat u in een chatthread bent en een dringende vraag van een client bespreekt. Er is een melding van een oplossing, een ander stelt een kleine aanpassing voor en u realiseert zich dat dit een actieplan wordt. U kunt deze berichten direct omzetten in taken, gewoon in de chat.

Wijs ze toe, stel deadlines in en voilà! Het gesprek wordt omgezet in actie zonder de werkstroom te onderbreken. Bovendien vat ClickUp Brain de hele thread samen en markeert het de volgende stappen, zodat iedereen op één lijn zit.

U kunt zelfs snel een video- of audio-oproep starten met ClickUp SyncUps, dat is uitgerust met ingebouwde notitiefuncties. In combinatie met ClickUp Docs beschikt u over een complete samenwerkingstool.

Moet u een marktintroductieplan opstellen? Open een ClickUp-document, voeg uw takenlijst toe, voeg een tijdlijn voor het project toe, tag uw teamgenoten voor beoordelingen en wijs zelfs taken rechtstreeks vanuit het document toe. Uw ontwikkelingsleider kan de tijdlijn bijwerken, uw ontwerper kan inline opmerkingen plaatsen en uw marketeer kan prestatierapporten koppelen, allemaal in realtime.

Documenten zijn overal in ClickUp toegankelijk en bevinden zich direct naast uw taken en tijdlijnen. U kunt ook kant-en-klare sjablonen gebruiken voor offertes, aantekeningen over vergaderingen of productspecificaties en deze naar behoefte aanpassen.

Het voordeel van ClickUp: Brain MAX is uw AI-aangedreven desktopassistent die het beheren van e-mails moeiteloos en efficiënt maakt. Dankzij de diepgaande integratie met uw inbox, taken en kalender brengt Brain MAX al uw e-mailcommunicatie samen in één uniforme werkruimte. U kunt spraak-naar-tekst gebruiken om snel handsfree e-mails op te stellen, te beantwoorden of te ordenen, terwijl meerdere toonaangevende AI-modellen u helpen om gepolijste antwoorden te genereren, lange threads samen te vatten en follow-ups voor te stellen. Brain MAX kan ook routinematige e-mailtaken automatiseren, herinneringen instellen voor belangrijke berichten en e-mails koppelen aan relevante projecten of contacten, zodat uw inbox georganiseerd blijft en uw werkstroom naadloos verloopt.

Mail houdt een vergadering met ClickUp

Als u alleen aan e-mail denkt, mist u de helft van het verhaal.

Natuurlijk is Notion Mail geweldig voor Notion-fans, en Superhuman is gebouwd voor snelheid en doordachte antwoorden. Maar echte productiviteit ontstaat wanneer uw e-mail, taken, documenten en projecten goed samenwerken.

Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken. Als de alles-in-één app voor werk houdt het e-mails, taken en teamwork allemaal op één plek bij elkaar. Op deze manier verloopt uw werkstroom soepel en blijft het georganiseerd.

Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅