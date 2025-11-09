10 beste alternatieven voor Superwhisper met AI-aangedreven vergadering-functies

Achter elkaar geplande vergaderingen zijn al moeilijk genoeg zonder de extra stress van aantekeningen maken, follow-ups en proberen te onthouden wie wat heeft toegewezen.

AI-vergaderassistenten zijn essentieel geworden voor teams die tijdens vergaderingen gefocust willen blijven en achteraf willen kunnen vertrouwen op nauwkeurige samenvattingen.

Superwhisper is een handige tool, maar het is niet de enige.

In deze blogpost laten we je 10 alternatieven voor Superwhisper zien die verder gaan dan spraak-naar-tekst-transcriptie, zodat je actie kunt ondernemen op basis van wat er wordt gezegd, in plaats van het alleen maar op te nemen. 🧑‍💻

Superwhisper-alternatieven in één oogopslag

Op zoek naar een snel overzicht van de beste tools? Hier is een overzicht van de beste alternatieven voor Superwhisper en wat ze elk te bieden hebben. 📊

Tool Beste functies Het meest geschikt voor Prijzen* ClickUp AI Notetaker met sprekertagging, realtime taak aanmaken, doorzoekbare documenten en ClickUp Brain voor vergaderinginzichten. Particulieren, kleine bedrijven, middelgrote bedrijven, ondernemingen Gratis abonnement beschikbaar; aangepast abonnement mogelijk voor ondernemingen Otter. ai Aangepaste woordenschat, automatische samenvattingen, gedeelde werkruimten, wereldwijde zoekfunctie Kleine bedrijven, middelgrote bedrijven Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 16,99 per maand per gebruiker. Sembly AI Taak-extractie, onderwerpmarkeringen, AI-samenvattingen, doorzoekbare vergader-geschiedenis Kleine bedrijven, middelgrote bedrijven Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 15 per maand per gebruiker. Fireflies. ai Hoogtepunten van teamkanalen, aangepaste trackers, semantisch zoeken, video snippets Kleine bedrijven, middelgrote bedrijven, ondernemingen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 18 per maand per gebruiker. Grain AI Video-clips, thematische collecties, gezamenlijke bibliotheken, merkgerelateerde hoogtepunten Kleine bedrijven, middelgrote bedrijven Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 19 per maand per gebruiker. Avoma Sentiment bijhouden, verkoopcoaching, CRM synchroniseren, gesprek playbooks Middelgrote bedrijven, ondernemingen Betaalde abonnementen beginnen bij $ 29 per maand per gebruiker. Fathom E-mailoverzichten, AI-hoogtepuntenoverzichten, zoeken in natuurlijke taal, beveiligde opnames Particulieren, kleine bedrijven Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 19 per maand per gebruiker. MeetGeek Slimme aantekeningverdeling, AI-hoofdstukindeling, spreektijdstatistieken, vergaderingstags Kleine bedrijven, middelgrote bedrijven Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 19 per maand per gebruiker. tl;dv Opname via de browser, delen van segmenten, videobibliotheken voor teams, tagging Particulieren, kleine bedrijven Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 29 per maand per gebruiker. Tactiq Real-time transcriptie van vergaderingen, export naar Google Documenten, gedeelde aantekeningen, markeringen Particulieren, kleine bedrijven Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per maand per gebruiker.

Waarom kiezen voor alternatieven voor Superwhisper?

De spraak-naar-tekstfunctie van Superwhisper is handig voor Mac-gebruikers, maar de limieten ervan kunnen u naar alternatieven duwen. Problemen als kosten, aangepaste mogelijkheden of platformondersteuning maken het vaak de moeite waard om over te stappen.

Hieronder leest u waarom u misschien andere tools voor vergaderingbeheer wilt verkennen. ⚒️

Geen ondersteuning voor Windows: Beperkt gebruikers tot macOS en iOS, waardoor Windows-gebruikers buiten de boot vallen.

Limiet van gratis modellen: betere lokale AI-modellen zijn alleen beschikbaar in betaalde abonnementen, waardoor de toegankelijkheid wordt beperkt.

Ingewikkelde aangepaste prompts: Vereist technische kennis voor aangepaste dicteerresultaten

Mist realtime samenwerking: Ondersteunt geen transcriptie op teamniveau of gedeelde werkstroom.

Problemen met accenten: Interpreteert niet-standaard Engels verkeerd, waardoor de nauwkeurigheid voor diverse gebruikers afneemt.

Geen video-transcriptie: In tegenstelling tot sommige concurrenten ondersteunt dit product niet het transcriberen van video-bestanden.

Vertraagt op oudere apparaten: Beperkt de prestaties op Macs met een lagere verwerkingskracht

🧠 Leuk weetje: De oude Grieken kwamen samen in de Agora om maatschappelijke problemen te bespreken, en de Romeinen hielden alles, van politieke tot religieuze vergaderingen, in het Forum. Technisch gezien maakt het synchroniseren van uw team dus deel uit van een 2000 jaar oude traditie.

De beste alternatieven voor Superwhisper om te gebruiken

Als Superwhisper niet aan uw behoeften voldoet (of als u gewoon nieuwsgierig bent), zijn hier enkele opvallende alternatieven die de moeite waard zijn om te bekijken. Of u nu live gesprekken of opgeslagen audio- en video-bestanden werkt, met deze tools kunt u snel inzichten verkrijgen.

Elk alternatief biedt een unieke benadering van AI voor vergaderingsaantekeningen en ondersteunen, zodat u de juiste oplossing voor uw werkstroom kunt vinden. 📋

ClickUp (het beste voor het beheren van taken en vergaderingen in één werkruimte)

Leg actiepunten vast met ClickUp AI Notetaker Neem op, transcribeer en identificeer sprekers met ClickUp AI Notetaker.

Superwhisper legt vast wat er tijdens een vergadering is gezegd, maar daar blijft het vaak bij. U moet nog steeds zelf uitzoeken hoe u vervolgstappen toewijst, follow-ups organiseert en die gesprekken maakt tot een verbinding met lopend werk. Voor snel werkende teams kan die kloof het werk vertragen.

ClickUp biedt een meer verbonden, alles-in-één aanpak. Als 's werelds eerste Converged AI Workspace brengt het al uw werk-apps, gegevens, vergaderingen en werkstroom samen, waardoor een einde komt aan Work Sprawl en 100% context en één plek wordt geboden waar mensen en agents kunnen samenwerken.

Laat AI de aantekeningen voor u maken

Neem bijvoorbeeld ClickUp AI Notetaker. Deze app neemt vergaderingen op, transcribeert gesprekken in realtime en tagt elke spreker voor meer duidelijkheid.

Hier is een korte inleiding om u op weg te helpen:

Stel dat uw productteam een sessie voor functieplanning houdt in Google Meet. Zodra het gesprek is beëindigd, genereert de tool een transcript en een beknopte samenvatting met de sleutelpunten, zoals welke functies prioriteit moeten krijgen en wie elk initiatief zal leiden.

De beslissingen worden automatisch omgezet in ClickUp-taken, toegewezen en kunnen worden bijgehouden binnen dezelfde werkruimte.

Werk 4 keer sneller met spraakgestuurd typen

Talk to Text, geïntegreerd in Brain MAX, is een echte gamechanger voor iedereen die slimmer en sneller wil werken. Met deze AI-aangedreven dicteertool kunt u handsfree dicteren in elke app, zonder dat u van venster hoeft te wisselen of uw werkstroom hoeft te onderbreken.

Gebruik Talk to Text om uw schrijfstijl te verfijnen, aan te passen aan uw stijl en zelfs automatisch te bewerken terwijl u spreekt.

Dit is alles wat u ermee nog te doen heeft:

AI-automatische bewerking: u doet het praten, AI doet het typen en de bewerking. Kies uw gewenste verbeteringsniveau, van minimale bewerkingen tot professionele afwerking.

Contextbewuste @vermeldingen en links: Vermeld collega's, taken of documenten, en AI verbindt automatisch de juiste mensen met de juiste links.

Persoonlijke woordenschat: de tool leert uw meest gebruikte woorden, werk-jargon en bijnamen voor een echt gepersonaliseerde ervaring.

Wereldwijde spraak: spreek in uw eigen taal en typ vloeiend in meer dan 50 andere talen, waardoor het perfect is voor internationale teams.

Brain MAX kan ook uw vergaderingaantekeningen en documenten doorzoeken op verschillende platforms, zoals Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en alle verbonden apps. Het gaat verder dan alleen zoeken: het combineert de mogelijkheden van meerdere AI-tools, zoals ChatGPT, Claude en Gemini, in één intelligent platform dat geschikt is voor ondernemingen.

Schakel binnen ClickUp tussen de beste AI-modellen met Brain MAX.

Als u klaar bent om de AI-wildgroei achter u te laten, uw stem te gebruiken om werk gedaan te krijgen, documenten te maken, taken toe te wijzen aan teamleden en meer, probeer dan Brain MAX.

Documenten die uw werk supergeorganiseerd houden

Werk samen aan vergadering content in ClickUp Docs

Alle vergadercontent, samenvattingen en transcripties worden opgeslagen in een privé ClickUp Docs. Deze Docs ondersteunen uitgebreide opmaak, gezamenlijke bewerking en tagging, waardoor het gemakkelijker wordt om vergadergegevens voor verschillende teams te ordenen en te raadplegen.

Een succesteam kan bijvoorbeeld onboardinggesprekken opnieuw beluisteren, contextuele aantekeningen toevoegen en alles in de map van die client bewaren voor een naadloze zichtbaarheid.

Benut de kracht van ClickUp Brain

Gebruik ClickUp Brain om transcripties en vergader-aantekeningen te doorzoeken

Als u op zoek bent naar een specifieke follow-up van een eerdere vergadering, kan ClickUp Brain, de geïntegreerde AI-assistent, u helpen.

Stel een vraag als 'Wat is er besproken over de lancering in het tweede kwartaal?', en het systeem haalt direct relevante punten uit eerdere transcripties naar boven. Dit is vooral handig voor teams die meerdere projecten beheren of veel vergaderingen hebben.

ClickUp-sjabloon voor vergaderingnotulen

Om het maken van aantekeningen nog verder te stroomlijnen, biedt ClickUp Vergaderingen verschillende sjablonen voor vergaderingsaantekeningen.

De ClickUp-sjabloon voor notulen helpt uw team om discussies op een gestandaardiseerde manier vast te leggen en te ordenen. De sjabloon bevat speciale secties voor agendapunten, beslissingen en follow-ups, zodat teams vergaderingen duidelijk en consistent kunnen documenteren.

Gratis sjabloon downloaden Structureer en organiseer vergaderingen met behulp van de ClickUp-sjabloon voor vergadernotulen.

De beste functies van ClickUp

Transcribeer vergaderingen in meerdere talen: Laat ClickUp automatisch de taal van de gastheer detecteren en nauwkeurige aantekeningen genereren in meer dan 15 talen.

Pas uw dag aan: Gebruik ClickUp Kalender om taken te prioriteren en focusmomenten in te blokkeren op basis van uw werklast.

Neem met één klik deel aan gesprekken: start Zoom-, Meet- of Teams-vergaderingen rechtstreeks vanuit ClickUp.

Wees altijd voorbereid op vergaderingen: ontvang tijdige herinneringen, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan voor een gesprek.

Plan slimmer: weergave van teamkalender naast elkaar om tijden voor vergaderingen te vinden die voor iedereen werken.

Deel resultaten direct: vraag ClickUp Brain om samenvattingen en actiepunten rechtstreeks in vraag ClickUp Brain om samenvattingen en actiepunten rechtstreeks in ClickUp Chatten-kanalen te plaatsen voor snelle opvolging en zichtbaarheid.

Limieten van ClickUp

Nieuwe gebruikers hebben mogelijk wat tijd nodig om vertrouwd te raken met de interface en het bereik aan functies van ClickUp.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.450 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Deze Reddit-recensie zegt eigenlijk alles:

Ik twijfelde aanvankelijk over ClickUp Brain, het leek gewoon weer een AI-gimmick. Maar het heeft me een aantal vervelende schrijfklussen bespaard, vooral wanneer ik lange e-mails van clients moet samenvatten of een concept moet opstellen. Het is niet perfect, maar wel handig als ik het druk heb. De AI-notitiefunctie was een echte verrassing. Vroeger raakten we na vergaderingen zoveel actiepunten kwijt, maar nu wordt alles vastgelegd en worden taken automatisch toegewezen. De opvolging is merkbaar verbeterd. Zoals met alles was het even wennen en zijn er nog steeds momenten waarop het een beetje onhandig aanvoelt. Maar als ik terugkijk op hoe we vroeger werkten, zou ik niet meer terug willen. ​​​​​​​​​​​​​​​​*

Ik twijfelde aanvankelijk over ClickUp Brain, het leek gewoon weer een AI-gimmick. Maar het heeft me een aantal vervelende schrijfklussen bespaard, vooral wanneer ik lange e-mails van clients moet samenvatten of een concept moet opstellen. Het is niet perfect, maar wel handig als ik het druk heb. De AI-notitiefunctie was een echte verrassing. Vroeger raakten we na vergaderingen zoveel actiepunten kwijt, maar nu wordt alles vastgelegd en worden taken automatisch toegewezen. De opvolging is merkbaar verbeterd. Zoals met alles was het even wennen en zijn er nog steeds momenten waarop het een beetje onhandig aanvoelt. Maar als ik terugkijk op hoe we vroeger werkten, zou ik niet meer terug willen. ​​​​​​​​​​​​​​​​*

📮 ClickUp Insight: Volgens onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen neemt bijna 40% van de respondenten deel aan 4 tot 8+ vergaderingen per week, waarbij elke vergadering maximaal een uur duurt. Dit vertaalt zich in een duizelingwekkende hoeveelheid collectieve tijd die binnen uw organisatie aan vergaderingen wordt besteed. Wat als u die tijd terug zou kunnen winnen? De geïntegreerde AI Notetaker van ClickUp kan u helpen uw productiviteit met wel 30% te verhogen door middel van directe vergaderingverslagen, terwijl ClickUp Brain helpt met het automatisch aanmaken van taken en gestroomlijnde werkstroom, waardoor urenlange vergaderingen worden omgezet in bruikbare inzichten.

🎥 Bekijk onze vergelijking tussen Wispr Flow, Superwhisper, ClickUp en andere spraakgestuurde tools:

2. Otter. ai (het beste voor snelle aantekeningen tijdens live gesprekken)

via Otter.ai

Otter. a i is een populaire assistent voor het maken van aantekeningen. De realtime transcriptie is nauwkeurig en toont spreker-ID's en tijdstempels, zodat u altijd weet wie wat heeft gezegd en wanneer.

Nog beter? Otter kan automatisch deelnemen aan uw Zoom-, Google Meet- of Microsoft Teams-vergaderingen (ja, zelfs als u er niet bij bent), en dankzij de mobiele app kunt u gesprekken direct vastleggen, zelfs offline. Bovendien kan de ingebouwde AI-chatten van de tool follow-ups genereren of zelfs samenvattende e-mails schrijven.

Otter. ai beste functies

Maak aangepaste woordenlijsten voor branchespecifieke termen, zodat transcripties technisch jargon nauwkeurig weergeven zonder dat er vaak correcties nodig zijn.

Genereer automatische samenvattingen die sleutelbeslissingen en volgende stappen identificeren zonder handmatige controle.

Werk samen via gedeelde werkruimten waar teams tekst kunnen markeren en contextuele aantekeningen kunnen toevoegen.

Vind specifieke informatie uit maandenlange vergaderingen met behulp van uitgebreide zoekmogelijkheden.

Beperkingen van Otter.ai

De nauwkeurigheid neemt af in vergaderingen waar meerdere sprekers tegelijkertijd praten.

Geen native integratie met projectmanagementtools

Prijzen van Otter.ai

Free

Pro: $ 16,99/maand per gebruiker

Business: $ 30/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Otter. ai beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 290 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Otter.ai?

Dit is wat een G2-recensent te zeggen had:

Wat ik mijn favoriet vind aan Otter is dat ik mijn volledige aandacht kan richten op de mensen met wie ik in verbinding ben, zonder dat ik voortdurend aantekeningen hoef te maken. gesprekken kunnen gratis verlopen, ik kan meer vragen stellen en veel meer informatie verzamelen, omdat ik weet dat Otter aantekeningen maakt en een audiotranscriptie opneemt.

Wat ik mijn favoriet vind aan Otter is dat ik mijn volledige aandacht kan richten op de mensen met wie ik in verbinding ben, zonder dat ik voortdurend aantekeningen hoef te maken. gesprekken kunnen gratis verlopen, ik kan meer vragen stellen en veel meer informatie verzamelen, omdat ik weet dat Otter aantekeningen maakt en een audiotranscriptie opneemt.

💡 Pro-tip: Wijs voor de vergadering aan elke persoon een rol toe: bestuurder, goedkeurder, bijdrager of geïnformeerde. AI kan helpen bij het identificeren van bijdragers uit eerdere vergaderingen of projectdocumenten. Geen gekruisde belangen meer.

3. Sembly AI (het beste voor het extraheren van uitvoerbare taken uit vergaderingen)

via Sembly AI

Zie Sembly als een AI-transcriptietool die automatisch actiepunten, beslissingen en follow-ups identificeert. Terwijl u een gesprek afrondt, vat het de volgende stappen samen.

Wat het onderscheidt, is de diepgaande integratie met projectmanagementtools. Dat betekent dat inzichten uit vergaderingen rechtstreeks in uw workflows worden opgenomen. Voeg daar sentimentanalyse, ondersteuning voor meerdere talen en krachtige zoekfuncties aan toe, en de tool wordt een strategische partner.

De beste functies van Sembly AI

Zet discussiepunten om in traceerbare taken die kunnen worden geïntegreerd in projectmanagement-systemen.

Navigeer door vergaderopnames met behulp van onderwerpmarkeringen die automatisch onderwerpwisselingen identificeren.

Ontvang door AI gegenereerde samenvattingen met essentiële informatie en vereiste follow-ups.

Bouw een doorzoekbare kennisbank op, georganiseerd per project, team of discussieonderwerp.

Limieten van Sembly AI

Toegangsvereisten voor kalender kunnen privacyproblemen opleveren

Spraakherkenning heeft moeite met sterke accenten en gespecialiseerde terminologie.

Prijzen van Sembly AI

Free

Professioneel: $15/maand

Team: $29/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Sembly AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

via Fireflies.ai

Fireflies. ai richt zich op het doorzoekbaar en slim maken van uw vergaderingen. De echte kracht ligt in de analyse van onderwerpen en sentimenten; u kunt 'budgetupdates', 'positieve feedback' of 'deadlines' opzoeken in tientallen transcripties, en de tool zal de exacte momenten weergeven.

Het organiseert ook uw vergadercontent met automatische tags en thema's, waardoor het gemakkelijker wordt om gesprekken in de loop van de tijd bij te houden. Gedeelde werkruimten, teamannotaties en het aanmaken van takenlijsten helpen Fireflies om uw vergaderingen om te zetten in een levende kennisbank.

Fireflies. ai beste functies

Stuur de hoogtepunten van vergaderingen rechtstreeks naar teamkanalen, zodat uw teamleden de inzichten kunnen bekijken zonder van platform te hoeven wisselen.

Maak aangepaste trackers voor specifieke termen of onderwerpen die gerelateerde discussies uit meerdere vergaderingen samenbrengen.

Filter gespreksarchieven met behulp van AI-gestuurde categorisering die vergelijkbare content automatisch groepeert.

Krijg snelle, nauwkeurige audiotranscripties van vergaderingen in Zoom, Teams en Meet via uw Chrome-extensie.

Beperkingen van Fireflies.ai

Onderwerpdetectie werkt niet consistent bij verschillende soorten gesprekken.

Limiet mogelijkheden voor aangepaste terminologie, in tegenstelling tot alternatieven voor Fireflies.ai

Fireflies. ai-prijzen

Free

Pro: $ 18/maand per gebruiker

Business: $ 29/maand per gebruiker

Onderneming: $39/maand per gebruiker

Fireflies. ai beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (645+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: Het maken van aantekeningen is een eeuwenoude praktijk. De oude Egyptenaren legden gebeurtenissen vast in hiërogliefen, terwijl Romeinse schrijvers een vroege vorm van stenografie uitvonden om openbare toespraken bij te houden.

5. Grain AI (het beste voor het maken van deelbare video-highlights)

via Grain AI

Werkt u met een snelle werkstroom? In plaats van een volledige opname van 60 minuten te versturen, kunt u met Grain AI fragmenten van 90 seconden met de belangrijkste punten knippen en deze met uw team delen. Of het nu gaat om een aha-moment van een client of een beslissing in het project, met deze tool kunt u eenvoudig alleen de belangrijke zaken vastleggen en opnieuw delen.

U krijgt ook live transcriptie, doorzoekbare archieven en integraties met Slack en Teams. Dit is handig voor sales- en customer success-medewerkers die stakeholders op één lijn willen houden zonder hen te overweldigen met volledige herhalingen.

De beste functies van Grain AI

Genereer tijdens actieve vergaderingen direct video-clips die onmiddellijk kunnen worden gedeeld met besluitvormers.

Stel themaspecifieke video-collecties samen die gerelateerde discussies uit afzonderlijke vergaderingen samenbrengen.

Bouw gezamenlijke bibliotheken waar teamleden context toevoegen via aantekeningen en tag-tags.

Verdeel professioneel ogende merkhoogtepunten onder clients via pagina's met veiligheid in weergave.

Limieten van Grain AI

Voor volledige functie is Zoom-integratie vereist.

Video-verwerking vereist aanzienlijke bandbreedte en opslagruimte.

Prijzen van Grain AI

Free

Starter: $19/maand per gebruiker

Business: $ 39/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Grain AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (295+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Grain AI?

Een G2-recensie verwoordt het als volgt:

Grain kan vergadernotities en transcripties nauwkeurig vastleggen. Het ondersteuningsteam is ook zeer efficiënt en het onboarding-systeem werkt goed. Het is ook heel eenvoudig te integreren en te koppelen met andere teamleden... misschien als ze een minimum van 25 vergaderopnames toestaan op de gratis licenties in plaats van de huidige 20*

Grain kan vergadernotities en transcripties nauwkeurig vastleggen. Het ondersteuningsteam is ook zeer efficiënt en het onboarding-systeem. Het is ook heel eenvoudig te integreren en te verbinden met andere teamleden... misschien als ze een minimum van 25 vergadering-opnames toestaan op de gratis licenties in plaats van de huidige 20*

💡 Pro-tip: Een vergadering zonder doel is gewoon rommel in uw kalender. Bepaal of het gaat om brainstormen, besluitvorming of updates, en laat uw AI-assistent vervolgens automatisch een vergaderagenda genereren op basis van e-mails of chats.

6. Avoma (het meest geschikt voor verkoop- en klantensucces-vergaderingen)

via Avoma

Avoma zet audiobestanden van uw vergaderingen om in geschreven tekst en inzichtelijke analyses, waardoor het meer is dan alleen een AI-transcriptieservice. Het ondersteunt meerdere talen (meer dan 40), clientplanning en leadrouting.

Maar wat de tool anders maakt, zijn de coaching- en prestatieanalyses.

Verkoopmanagers en teamleiders kunnen gespreksratio's bekijken, bijhouden hoe vertegenwoordigers omgaan met bezwaren en inzichten gebruiken om specifieke feedback te geven. Zie het als een vergaderassistent die zich richt op het helpen groeien van uw team, en niet alleen op het maken van aantekeningen.

De beste functies van Avoma

Blijf emotionele signalen en betrokkenheidsniveaus bij tijdens vergaderingen met sentimentanalyse.

Vergelijk de prestaties van uw team met benchmarks van succesvolle interacties om trainingsbehoeften te identificeren.

Ontvang AI-coaching suggesties op basis van gesprekspatronen en bewezen verkooptechnieken.

Maak playbooks op basis van de best presterende vergaderingen om succesvolle resultaten te repliceren.

Limiet van Avoma

De functies zijn voornamelijk bedoeld voor verkoopdoeleinden en hebben een limiet toepassing in andere afdelingen.

Er is een technische installatie nodig voor CRM-integratie.

Prijzen van Avoma

Startup: $29/maand per gebruiker

Organisatie: $ 39/maand per gebruiker

Onderneming: $39/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Avoma

G2: 4,6/5 (meer dan 1335 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? Robert's Rules of Order, dat nog steeds wordt gebruikt om vergaderingen met productiviteit te houden, werd in de 19e eeuw geschreven om kerkvergaderingen te helpen organiseren. Daarvoor praatte iedereen gewoon door elkaar heen.

7. Fathom (het beste voor gratis AI-vergadering-assistentiefuncties)

via Fathom

Fathom maakt vergaderingen eenvoudig en, verrassend genoeg, gratis. Het sluit aan op uw Zoom-, Meet- of Teams-gesprekken, neemt ze op en schrijft direct een samenvatting, zodat u dat niet hoeft te doen. De AI-vergadertool synchroniseert zelfs aantekeningen, tekstvak en taken rechtstreeks met uw CRM, zonder dat u extra hoeft te klikken.

Waarom zou u het gebruiken? Het geeft u direct video-clips van specifieke delen van een vergadering. Wilt u alleen het deel delen waarin uw client zei: 'Laten we verdergaan'? Knip het uit en verstuur het.

Ontdek de beste functies

Stel vragen in natuurlijke taal over eerdere vergaderingen om specifieke informatie te vinden zonder transcripties te hoeven doorzoeken.

Markeer belangrijke momenten tijdens live discussies, die automatisch worden samengevat in een overzicht van de hoogtepunten.

Ontvang direct na afloop van vergaderingen een samenvatting per e-mail, zonder extra klikken.

Begrijp de limieten

Minder integratiemogelijkheden in vergelijking met alternatieven die gericht zijn op ondernemingen.

De kwaliteit van de samenvatting hangt sterk af van de structuur en duidelijkheid van de vergadering.

Fathom-prijzen

Free

Premium: $19/maand per gebruiker

Team Edition: $29/maand per gebruiker

Team Edition Pro: $39/maand per gebruiker

Begrijp beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (4.945+ beoordelingen)

Capterra: 5/5 (735+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Fathom?

Een Reddit-gebruiker deelde deze feedback:

Als bureau zijn we grote fans van Fathom. De interface is supereenvoudig, zodat we snel rapportage over verkeer, conversies of gebruiker kunnen opvragen zonder door rommel heen te hoeven ploeteren. Bovendien is het eenvoudig om links te delen met freelancers, zodat er geen extra werk nodig is om hen op de hoogte te brengen.

Als bureau zijn we grote fans van Fathom. De interface is supereenvoudig, zodat we snel rapporten kunnen opstellen over verkeer, conversies of gebruiker gedrag zonder door een wirwar van informatie te hoeven waden. Bovendien is het eenvoudig om links te delen met freelancers, zodat er geen extra werk nodig is om hen op de hoogte te brengen.

8. MeetGeek (het beste voor geautomatiseerde vergadering-documentatie)

via MeetGeek

MeetGeek neemt vergaderingen op en transcribeert ze, zelfs als je er niet bij bent, en stuurt je een paar minuten later een samenvatting per e-mail.

Het gaat verder dan alleen vastleggen: MeetGeek ondersteunt privé-aantekeningen, het bijhouden van sprekers, prestatiestatistieken en trendanalyses van vergaderingen. Met integraties in meer dan 7.000 apps, waaronder CRM's en taakbeheerders, is het gebouwd voor teams die willen dat elke vergadering het werk vooruit helpt en niet als digitale rommel blijft liggen.

De beste functies van MeetGeek

Deel vergaderantekeningen automatisch op basis van aanpasbare regels en deelnemersgroepen.

Ga direct naar relevante delen van langere opnames met behulp van door AI gegenereerde hoofdstukmarkeringen.

Houd gespreksstatistieken bij, waaronder de spreektijdverdeling over de teamleden.

Tag belangrijke discussiepunten die worden samengevoegd tot gemakkelijk te bekijken hoogtepunten.

Limieten van MeetGeek

De formats voor vergadering-verslagen bieden minimale mogelijkheden om aangepast te worden.

Limiet selectie van integraties van derden

Prijzen van MeetGeek

Free

Pro: $19/maand per gebruiker

Business: $ 39/maand per gebruiker

onderneming: $ 59/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van MeetGeek

G2: 4,6/5 (445+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over MeetGeek?

Rechtstreeks uit een Reddit-recensie over dit alternatief voor Superwhisper:

Als u op zoek bent naar een tool die vergaderverslagen samenvat en opstelt met de meest relevante details uit uw vergaderingen, dan is MeetGeek iets voor u. U kunt zelfs sjablonen aangepast om vergaderverslagen te genereren met specifieke informatie voor u. Vervolgens kunt u eenvoudig op trefwoorden zoeken om ze te vinden of ze automatisch synchroniseren met andere tools die u gebruikt (bijv. Notion, Slack, enz.)

Als u op zoek bent naar een tool die vergaderverslagen samenvat en opstelt met de meest relevante details uit uw vergaderingen, dan is MeetGeek iets voor u. U kunt zelfs sjablonen aangepast om vergaderverslagen te genereren met specifieke informatie voor u. Vervolgens kunt u eenvoudig op trefwoorden zoeken om ze te vinden of ze automatisch synchroniseren met andere tools die u gebruikt (bijv. Notion, Slack, enz.)

🧠 Leuk weetje: De term 'vergaderingnotulen' komt van het Latijnse minuta scriptura, wat 'kleine aantekeningen' betekent. Dat is logisch, aangezien ze snel vergeten kunnen worden als je ze niet opschrijft.

9. tl;dv (het beste voor het democratiseren van de opnames van vergaderingen)

via tl;dv

tl;dv (Too Long; Didn't View) is ideaal voor verkoop- en klantensuccesteams die inzichten nodig hebben. Deze AI-assistent transcribeert, vertaalt en vat gesprekken automatisch samen, maar zijn echte kracht ligt in coaching. Het geeft aan hoe goed vertegenwoordigers het draaiboek hebben gevolgd, bezwaren hebben afgehandeld en hebben gepresteerd tijdens vergaderingen.

Het selecteert en deelt ook 'beste momenten'-filmpjes om teams te helpen leren van echte gesprekken. Met een strakke CRM-integratie en ondersteuning voor meer dan 30 talen transformeert tl;dv vergaderingen in een inkomsten genererende feedbackloop.

tl;dv beste functies

Start opnames direct via browser-extensies die compatibel zijn met meerdere vergaderingplatforms.

Deel specifieke gespreksfragmenten zonder video-bestanden te downloaden of te bewerken.

Organiseer gerelateerde opnames automatisch in teamruimtes op basis van projecten of afdelingen.

Breng teamleden op de hoogte van relevante discussiepunten via directe vermeldingmogelijkheden.

tl;dv-limiet

Langere verwerkingstijden voor uitgebreide opnames van vergaderingen

De zoekfunctie-functie presteert beter met recente content dan met historische archieven.

tl;dv-prijzen

Free

Pro: $29/maand per gebruiker

Business: $ 98/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

tl;dv beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

10. Tactiq (het beste voor prijsbewuste Google-vergadering-gebruikers)

via Tactiq

Tactiq legt actiepunten vast terwijl u ze bespreekt. Het werkt binnen Zoom, Google Meet en Microsoft Teams, zodat u aantekeningen met tijdstempels kunt maken die rechtstreeks naar transcriptmomenten gekoppeld zijn.

U kunt belangrijke punten markeren, actiepunten toewijzen en samenwerken aan aantekeningen tijdens de vergadering, niet erna. Alles wordt ge synchroniseerd met Google Documenten of Slack, waardoor de overdracht soepel verloopt. Dit alternatief voor Superwhisper is ideaal voor teams die een vergadering al georganiseerd en misschien zelfs een beetje vooruitgelopen willen verlaten.

De beste functies van Tactiq

Bekijk de live weergave van de transcriptie rechtstreeks in de Google Meet-interface terwijl u zich blijft concentreren op de deelnemers.

Zet de voltooide notulen van de vergadering direct over naar Google Documenten, zodat u ze meteen kunt bewerken en verspreiden.

Werk samen aan transcripties via gedeelde opmerkingen en reactiemarkeringen van teamleden.

Compileer gemarkeerde secties automatisch tot beknopte verslagen van vergaderingen.

Limiet van Tactiq

Google Meet beperkt het nut voor teams die meerdere platforms gebruiken

Limiet analytische mogelijkheden in vergelijking met speciale tools voor vergadering-informatie

Prijzen van Tactiq

Free

Pro: $ 12/maand per gebruiker

Team: $ 20/maand per gebruiker

Business: $ 40/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen op aanvraag

Tactiq-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Tactiq?

Een Reddit-gebruiker vatte het als volgt samen:

Ik gebruik Tactiq hiervoor op mijn werk en het is ongelooflijk handig. Het kan worden geïntegreerd met platforms zoals Google Meet en legt de belangrijke details en actiepunten vast, wat echt tijd bespaart, vooral bij opeenvolgende vergaderingen. Zeker de moeite waard om eens te bekijken!

Ik gebruik Tactiq hiervoor op mijn werk en het is ongelooflijk handig. Het kan worden geïntegreerd met platforms zoals Google Meet en legt de belangrijke details en actiepunten vast, wat echt tijd bespaart, vooral bij opeenvolgende vergaderingen. Zeker de moeite waard om eens te bekijken!

💡 Pro-tip: Houd uw vergadering scherp met 4D's: beslissen, bespreken, demonstreren, delegeren. Begin met de beslissingen die moeten worden genomen, bespreek uitdagingen, demonstreer de voortgang (indien van toepassing) en delegeer de volgende stappen. AI kan elke 'D' registreren en bijhouden terwijl de vergadering vordert.

Ga verder dan transcripties met ClickUp

Het vastleggen van wat er tijdens een vergadering is gezegd, is nuttig, maar het vastleggen van wat er vervolgens moet gebeuren, is wat echt voortgang stimuleert. Hoewel Superwhisper solide ondersteuning biedt om spraak naar tekst te ondersteunen en het genereren van ondertitels, mist het de bredere functie die groeiende teams nodig hebben om op één lijn te blijven en snel te kunnen handelen.

Voor teams die vergaderingen, taken en samenwerking in één georganiseerd systeem willen onderbrengen, is ClickUp een volledige oplossing.

Met geavanceerde technologie zoals AI Notetaker, Docs en realtime taakcreatie en vertaling zet ClickUp menselijke gesprekken en ideeën tijdens lezingen, podcasts en vergaderingen om in actie, zonder ook maar iets te missen.

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp! ✅