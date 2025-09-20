Top 10 gedeelde kalender-apps voor koppels om georganiseerd te blijven

De helft van jullie argumenten zou voorkomen kunnen worden met één simpel ding: een gedeelde kalender die werkt.

Als je voortdurend dubbele afspraken maakt, belangrijke data vergeet of tekst stuurt met "Wacht even, hadden we vandaag iets afgesproken?", dan is dat het werk van een gebrekkig huishoudsysteem.

In deze blogpost hebben we de 10 beste gedeelde kalender-apps voor koppels op een rijtje gezet, zodat jullie georganiseerd blijven, het gedoe met plannen kunnen overslaan en je kunnen concentreren op wat echt belangrijk is.

Laten we beginnen! 🗓️

De beste gedeelde kalenders voor koppels in één oogopslag

Hier zijn de top 10 gedeelde kalenders voor koppels:

Tool Beste functies Het beste voor Prijzen* ClickUp Slimme gedeelde kalender, AI-taakautomatisering, plannen met slepen en neerzetten, aanpasbare herinneringen Koppels, gezinnen, individuen Voor altijd gratis; aangepaste opties beschikbaar voor ondernemingen Cupla Gedeelde agendaweergave, in-app chat, synchroniseren met Google/Apple/Outlook, automatische herinneringen Koppels Gratis abonnement beschikbaar TimeTree Meerdere gedeelde kalenders, prioriteiten voor gebeurtenissen, afbeeldingsbijlagen, openbare kalenders delen Koppels, gezinnen, sociale groepen Gratis abonnement beschikbaar; premium abonnement voor extra functies Between Deel kalender, privé chat, verjaardagstracker, spraakoproepen Koppels Gratis abonnement beschikbaar Cozi Kleurengekookte gezinskalender, takenlijsten, receptenplanner, dagelijkse agendaweergave Koppels, gezinnen Gratis abonnement beschikbaar; upgrade naar premiumversie zonder advertenties Raft Visuele agenda met GIF's/emoji's, aftellingen, selectief deel, ondersteunen voor meerdere talen Koppels, goede vrienden Gratis abonnement beschikbaar Fantastical Kalendersets voor het schakelen tussen plannen, tijdzone ondersteunen, gezamenlijke uitnodigingen Koppels en gezinnen met vijf leden Gratis abonnement beschikbaar FamCal Taaktoewijzingen, verjaardags-/jubileumtrackers, reiskostengrafieken, gedeelde accountlogin Koppels, uitgebreide families Gratis abonnement beschikbaar; premiumversie beschikbaar Howbout Activiteitenfeed van je partner, chatten tijdens gebeurtenissen, privéberichten, deelbare uitnodigingen voor gebeurtenissen Koppels, sociale vriendengroepen Gratis abonnement beschikbaar Apple Kalender Naadloos synchroniseren tussen Apple-apparaten, gedeelde iCloud-kalenders en Siri-herinneringen Alleen voor Apple-koppels Gratis met Apple-apparaten

Waar moet je op letten bij een gedeelde kalender-app voor koppels?

Bij de selectie van een gedeelde kalender-app die speciaal is ontworpen voor koppels, is het essentieel om prioriteit te geven aan functies die de communicatie verbeteren, intimiteit bevorderen en de dagelijkse coördinatie stroomlijnen. Hier zijn enkele zaken om rekening mee te houden:

Realtime synchronisatie: Controleer of de app direct wordt bijgewerkt op alle apparaten, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen in de agenda

gebruiksvriendelijke interface: *Kies voor een app met een intuïtief ontwerp, waarmee je gemakkelijk gebeurtenissen kunt toevoegen, in weergave kunt bekijken en wijzigen zonder dat je daarvoor een steile leercurve hoeft te doorlopen

Geïntegreerde communicatietools: Kies een app met ingebouwde chat- of aantekeningfunctie, zodat je gemakkelijk kunt chatten over aankomende gebeurtenissen of taken

*aangepaste aanpassingsopties: Geef prioriteit aan functies zoals kleur, labels en gepersonaliseerde herinneringen om onderscheid te maken tussen verschillende soorten gebeurtenissen en prioriteiten

compatibiliteit met verschillende platforms: *Zorg ervoor dat de app toegankelijk is op meerdere apparaten en besturingssystemen, zodat beide partners meerdere kalenders kunnen beheren en een verbinding kunnen houden, ongeacht hun favoriete platform

🧠 Leuk weetje: Mentale belasting is echt, en meestal draagt één persoon daar meer van. Dat omvat het onthouden van verjaardagen, het boeken van afspraken bij de dierenarts of het bijhouden van schoolgebeurtenissen. Studies tonen aan dat vrouwen vaak het grootste deel van deze planningslast dragen, zelfs in gelijkwaardige relaties. Wanneer koppels een gedeelde agenda gebruiken om date nights en meer te plannen, wordt dat onzichtbaar werk zichtbaar en gemakkelijker te delen.

De 10 beste gedeelde kalender-apps voor koppels

Het vinden van de juiste gedeelde kalender-app kan een enorm verschil maken in hoe jij en je partner samen het dagelijks leven organiseren. Of je nu date-avonden, werk-schema's of gezinsverantwoordelijkheden coördineert, met de juiste tool blijf je in verbinding, voorkom je conflicten en maak je tijd voor elkaar.

Hieronder staan 10 opvallende kalender-apps die functies bieden die speciaal zijn afgestemd op koppels. 💑

1. ClickUp (het beste voor gedeelde kalenders en taakbeheer)

Optimaliseer je drukke agenda's in ClickUp kalender Vereenvoudig uw planning met de AI-aangedreven kalender in ClickUp

Je relatie verdient beter dan een argument om 23.00 uur over 'Heb je dat aan de kalender toegevoegd?' Als je idee van relatie-doelen inhoudt dat je date-avonden onthoudt en weet wie er morgen met de hond gaat wandelen zonder dat je daarvoor 10 verschillende apps nodig hebt, laten we je dan je nieuwe favoriete derde wiel voorstellen: ClickUp.

Laten we beginnen met ClickUp Kalender, de slimme planningstool die zich aanpast aan jullie leven. De kern ervan is de mogelijkheid om taken en gebeurtenissen automatisch in te plannen op basis van gedeelde doelen, persoonlijke toewijzingen en realtime beschikbaarheid.

Stel je voor dat je wakker wordt op een dag die al gepland is rond je persoonlijke boodschappen, werkvergaderingen en zelfs de last-minute herinneringen van je partner dat er boodschappen gedaan moeten worden.

Als beste kalender-app zorgt deze ervoor dat je niet handmatig tijd hoeft te blokkeren voor afspraken of logistieke zaken via tekst hoeft te coördineren. Jullie krijgen allebei een aangepaste kalender die jullie individuele prioriteiten in evenwicht brengt met gezamenlijke plannen. De kalender beschermt zelfs dingen die belangrijk voor je zijn, zoals avondwandelingen, weekendjes weg of vrije tijd, door taken met een lagere prioriteit automatisch te verplaatsen om ruimte te maken voor verbinding.

En met veilige toestemming, privacy-instellingen en een Google Agenda-extensie heb je volledige controle over wat je deelt en wat privé blijft.

Achter de schermen werkt ClickUp Brain, je AI-aangedreven assistent die je chats en plannen omzet in echte taken, compleet met deadlines, herinneringen en het bijhouden van de voortgang. Een vakantie of date plannen? Het genereert taken in ClickUp, wijst eigenaren toe en vat zelfs je chats of vergadernotities samen in uitvoerbare stappen. 👇🏼

Plan en reserveer dates, jubilea en meer met je AI-assistent

Je hoeft nooit meer te discussiëren over wie het hotel boekt.

Stel prioriteitniveaus in binnen ClickUp-taak om op één lijn te blijven over wat het belangrijkst is

Je kunt zelfs terugkerende klusjes automatiseren (ja, iemand moet elke woensdag het vuilnis buiten zetten), zodat je elkaar daar niet steeds met een herinnering hoeft te belasten. ClickUp Automatisering zorgt ervoor dat taken worden toegewezen, bijgewerkt of voltooid zonder dat iemand daar achteraan hoeft te gaan.

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de ClickUp-kalenderplanningssjabloon om je agenda aan te passen aan je stijl

Voor een meer directe oplossing kunt u de ClickUp Kalender Planner Template gebruiken. U kunt taken per categorie plannen, ze voor de duidelijkheid een kleur code geven en met slechts een paar klikken dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse plannen in kaart brengen.

Bovendien is hij volledig aanpasbaar. Dus of je nu een type A-planner bent of een partner die zich graag laat meevoeren, deze app werkt voor jullie.

De beste functies van ClickUp

geef jullie leven samen een kleur:* Gebruik kleurcodes of labels om werk, persoonlijke en gedeelde gebeurtenissen gemakkelijk van elkaar te scheiden, zodat jullie allebei in één oogopslag zien wat er op het programma staat

Blijf samen op de hoogte van deadlines: maak maak ClickUp-herinneringen voor belangrijke data zoals verjaardagen, deadlines van rekeningen of aankomende gebeurtenissen, zodat niets over het hoofd wordt gezien

*pas je agenda aan zoals jij dat wilt: voeg ClickUp-aangepaste velden toe, zoals 'Wie is verantwoordelijk?', 'Budget' of 'Locatie', om alles van boodschappen tot weekendjes weg met volledige duidelijkheid te plannen

Plan samen in realtime: gebruik gebruik ClickUp Docs om samen boodschappenlijstjes, reisplannen of renovatieplannen op te stellen, allemaal in één gedeelde hub

Mis nooit meer iets: Stel Stel terugkerende taken in ClickUp in voor klusjes, het betalen van rekeningen of wekelijkse check-ins, zodat jullie elkaar geen herinnering hoeven te sturen

Bekijk je maand in één oogopslag: Gebruik Gebruik ClickUp Kalender Weergave om je gedeelde kalender per dag, week of maand te bekijken met eenvoudige drag-and-drop-planning

Limieten van ClickUp

In het begin kan het overweldigend zijn vanwege het brede bereik aan functies en aangepaste mogelijkheden

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Deze G2-recensie trok onze aandacht:

De veelzijdigheid van ClickUp is onovertroffen. Of ik nu aan een eenvoudige nog te doen lijst werk of aan een complex project met meerdere teams, ClickUp past zich feilloos aan. Ik waardeer de kalenderweergave bij het blokkeren van tijd, de drag-and-drop-functie bij het herschikken van afspraken en de moeiteloze integratie met bijvoorbeeld Slack, Google Drive en Zapier. De mogelijkheid om dashboard aan te passen, werkstroom te automatiseren en taken in realtime te volgen, heeft mijn productiviteit enorm verhoogd.

De veelzijdigheid van ClickUp is onovertroffen. Of ik nu aan een eenvoudige takenlijst werk of aan een complex project met meerdere teams, ClickUp past zich feilloos aan. Ik waardeer de kalenderweergave bij het blokkeren van tijd, de drag-and-drop-functionaliteit bij het herschikken van afspraken en de moeiteloze integratie met bijvoorbeeld Slack, Google Drive en Zapier. De mogelijkheid om dashboards aan te passen, workflows te automatiseren en taken in realtime te volgen, heeft mijn productiviteit enorm verhoogd.

📮 ClickUp Insight: 18% van de gebruikers in onze enquête gaf aan dat ze AI willen gebruiken om hun leven te organiseren met kalenders, taken en herinneringen. Ondertussen is 15% op zoek naar AI om routine-beheerderwerk uit te voeren. De AI-aangedreven agenda van ClickUp is voor beide gemaakt. Het stelt automatisch prioriteiten voor je dag, plant taken op basis van urgentie en houdt alles synchroniseren als plannen veranderen.

2. Cupla (het beste als beheerder voor het vinden van een balans tussen liefde en het regelen van het dagelijks leven)

via Cupla

Cupla is een relatiegerichte kalender- en productiviteit-app die speciaal is ontworpen voor koppels om hun gedeelde leven naadloos te beheren. Het samenvoegt de agenda's van beide partners in één weergave, zodat het synchroniseren van agenda's een gewoonte wordt en geen gedoe.

Met deze tool kun je zien wanneer jullie allebei beschikbaar zijn, quality time inplannen en dagelijkse misverstanden voorkomen die voor extra stress zorgen. Of je nu afspraken boekt, vakanties plant of date nights organiseert, Cupla zorgt ervoor dat jij en je partner op dezelfde pagina zitten.

De beste functies van Cupla

Integreer met Google-, Apple-, Outlook- en Android-kalender, zodat gedeelde agenda's in één weergave worden weergegeven

Bekijk je agenda naast die van je partner, zodat je gemakkelijk abonnementen kunt afstemmen zonder heen en weer te hoeven mailen

Maak gebeurtenissen aan die automatisch voor jullie beiden worden weergegeven en voeg gedeelde taken toe om op het juiste moment een herinnering te krijgen

Limieten van Cupla

Bepaalde functies, zoals het toevoegen van checklist of boodschappenlijstjes, zijn niet beschikbaar op Android

Cupla biedt geen toegang tot een webversie

Prijzen van Cupla

Free

Cupla-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Cupla?

Rechtstreeks uit een Reddit-recensie:

Wij gebruiken Cupla en kunnen bevestigen dat het heel goed werkt voor koppels. Het deelt bestaande kalenders, zodat je geen ingewikkelde beheerder-processen/werkarounds hoeft doorlopen die je wel moet doorlopen als je een bestaande Google Agenda wilt delen.

Wij gebruiken Cupla en kunnen bevestigen dat het heel goed werkt voor koppels. Het deelt bestaande kalenders, zodat je geen ingewikkelde beheerder-processen/werkarounds hoeft doorlopen die je wel moet doorlopen als je een bestaande Google Agenda wilt delen.

3. TimeTree (het beste voor gezamenlijke planning met meerdere groepen)

via TimeTree

TimeTree is een gedeelde agenda-app die is ontworpen om koppels te helpen hun dagelijkse plannen te beheren zonder iets te missen. Het biedt een centrale ruimte waar beide partners elkaars agenda's kunnen volgen, gebeurtenissen kunnen coördineren en in realtime gesprekken kunnen voeren over aankomende plannen.

Schakel over naar een verticale tijdlijnweergave voor een scrollbare, intuïtieve manier om uw komende dagen te bekijken, zodat u uw persoonlijke taken kunt beheren. Bovendien hebt u toegang tot TimeTree Public Calendars om aangepaste kalenders te maken en te delen als mini-gebeurtenis-pagina's vanaf uw telefoon.

De beste functies van TimeTree

Maak meerdere gedeelde kalenders om verschillende aspecten van je leven te organiseren, zoals een kalender voor partnerplannen, een voor het gezin en een voor hobby's

Ontvang direct een notificatie wanneer je partner gebeurtenissen toevoegt of bijwerkt, zodat je altijd op de hoogte bent

Plaats afbeeldingen en bestanden bij gebeurtenisdetails met TimeTree Premium, ideaal om tickets, reserveringen of boodschappenlijstjes te delen

Stel prioriteiten voor gebeurtenissen in om onderscheid te maken tussen informele plannen en afspraken die je niet mag missen

Limieten van TimeTree

De webversie mist enkele functies die wel in de mobiele app aanwezig zijn

Functies zoals de status 'laatst online' kunnen voor sommige gebruikers privacyproblemen opleveren

Prijzen van TimeTree

Free

Beoordelingen en recensies van TimeTree

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over TimeTree?

Volgens een recensent van Capterra:

Ik gebruik de gratis versie van TimeTree, wat betekent dat ik advertenties te zien krijg, maar die zijn niet ondraaglijk... Ik klik er af en toe per ongeluk op, wat super irritant is!!

Ik gebruik de gratis versie van TimeTree, wat betekent dat ik advertenties krijg, maar die zijn niet ondraaglijk... Ik klik er af en toe per ongeluk op, wat super irritant is!!

💡 Pro-tip: Stop met het overvol plannen van je weekenden. Als alles wordt aangemerkt als een 'snelle boodschap', vergeet je hoe vermoeiend vijf 'snelle' dingen kunnen zijn. Probeer wat tijd vrij te maken om bij te komen voordat je ja zegt tegen weer een afspraakje met vrienden of een klusje in huis.

4. Between (het beste voor privacygerichte communicatie tussen koppels)

via Between

Between is een relatie-ruimte die exclusief voor koppels is gemaakt. Het combineert planning, privéberichten, het delen van herinneringen en het bijhouden van jubilea in één naadloze ervaring die partners helpt om dicht bij elkaar te blijven en in verbinding te blijven.

Elk plan, elke herinnering en elk bericht blijft tussen jullie, zodat jullie op een praktische manier synchroniseren. ThumbKiss is een unieke functie waarbij beide partners dezelfde plek op hun scherm aanraken, waardoor beide apparaten tegelijkertijd trillen, wat een gevoel van verbondenheid bevordert.

Tussen de beste functies

Houd verjaardagen en mijlpalen bij met een ingebouwde tijdlijn die al je speciale dagen onthoudt

Plan samen moeiteloos met behulp van de gedeelde kalender, zonder gedoe met synchroniseren of installatie

Voer onbeperkt telefoongesprekken met kristalheldere audio, zodat je altijd in verbinding kunt blijven, ongeacht de afstand

Personaliseer je chatten met GIF-selfies, expressieve stickers en emoticons die speciaal voor koppels zijn ontworpen

Tussen limieten

Gebeurtenissen moeten handmatig worden toegevoegd, omdat er geen integratie is met platforms zoals Google Agenda of Apple Agenda

Mist gedetailleerde kalenderweergaven (dagelijks of wekelijks) en geavanceerde planningsopties

Tussenprijzen

Free

Tussen beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Between?

Een gebruiker schrijft in een recensie:

Ik begrijp hoe de functie 'aantekeningen' werkt, maar een sectie 'lijsten' zou echt geweldig zijn. Ook is de kalenderfunctie een beetje onhandig en niet erg aanpasbaar, wat handig zou zijn. Het zou ook cool zijn om de mogelijkheid te hebben om iCal- of Google Agenda-gebeurtenissen/gedeelde agenda's in de app te importeren of zelfs de mogelijkheid te hebben om 'evenement delen met Between' vanuit de bovenstaande agenda-apps zelf. Over het algemeen gebruiken we de fotofuncties het meest (niet de verhalen, maar het is een leuk idee) en ik vind de manier waarop dat is gedaan erg prettig. We zijn overgestapt op het levenslange premiumaccount en dat maakt de app zeker de moeite waard!

Ik begrijp hoe de functie 'aantekeningen' werkt, maar een sectie 'lijsten' zou echt geweldig zijn. Ook is de kalenderfunctie een beetje onhandig en niet erg aanpasbaar, wat handig zou zijn. Het zou ook cool zijn om de mogelijkheid te hebben om iCal- of Google Agenda-evenementen/gedeelde agenda's in de app te importeren of zelfs de mogelijkheid te hebben om 'evenement delen met Between' vanuit de bovenstaande agenda-apps zelf. Over het algemeen gebruiken we de fotofuncties het meest (niet de verhalen, maar het is een leuk idee) en ik vind de manier waarop dat is gedaan erg prettig. We zijn overgestapt op het levenslange premiumaccount en dat maakt de app zeker de moeite waard!

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor een bruiloftchecklist voor een stressvrije planning

5. Cozi (het beste voor gezinnen die organisatie voorop stellen)

via Cozi

Cozi is een digitale organizer die is ontwikkeld om drukbezette koppels te helpen gecoördineerd te blijven zonder dat ze voortdurend hoeven te controleren. Het biedt een gedeelde, kleurrijke kalender die toegankelijk is op elk apparaat, zodat jij en je partner alles kunnen beheren, van afspraken tot weekendabonnementen.

Je kunt Google Agenda, Apple Agenda en Outlook samenvoegen om alle gebeurtenissen op één plek te consolideren. Hoewel het ontwerp functionaliteit boven esthetiek lijkt te stellen, maakt de effectiviteit ervan bij het verbeteren van de coördinatie het een waardevol hulpmiddel voor koppels die georganiseerd en in verbinding willen blijven.

De beste functies van Cozi

Gebruik Cozi Today voor een dagelijkse agenda met uw gebeurtenissen, taken en boodschappen

Wijs aangepaste kleuren toe aan de agenda van elke partner, zodat je meteen kunt zien wie druk is en wie gratis is

Maak en deel takenlijsten voor gezamenlijke verantwoordelijkheden zoals vakantievoorbereiding, budgettering of huishoudelijke taken

Voeg recepten toe en organiseer ze in de ingebouwde maaltijdplanner, en zet ze vervolgens direct om in een gedeelde boodschappenlijst

Limieten van Cozi

De tool heeft geen geïntegreerd berichtensysteem, waardoor gebruikers moeten overschakelen naar een andere app om details over gebeurtenissen te bespreken

Alle gezinsleden hebben gelijke toegang, wat betekent dat elk lid bewerkingen aan gebeurtenissen kan uitvoeren of deze kan verwijderen, wat kan leiden tot onbedoelde verwijderingen

Prijzen van Cozi

Free

Cozi Gold: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Cozi

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Cozi?

Een gebruiker schrijft in een recensie:

Deze app is precies wat we nodig hadden om de agenda van ons gezin op orde te houden. Het enige wat ik graag veranderd zou zien, is de mogelijkheid om items in boodschappenlijstjes te zoeken. Ik heb zoveel dubbele items omdat meerdere mensen ze gewoon aan de lijst toevoegen in plaats van te controleren of ze al op de lijst staan en ze dan te verwijderen.

Deze app is precies wat we nodig hadden om de agenda van ons gezin op orde te houden. Het enige wat ik graag veranderd zou zien, is de mogelijkheid om items in boodschappenlijstjes te zoeken. Ik heb zoveel dubbele items omdat meerdere mensen ze gewoon aan de lijst toevoegen in plaats van te controleren of ze al op de lijst staan en ze dan te verwijderen.

🧠 Leuk weetje: Het gebruik van een gedeelde agenda-app voor koppels helpt om zogenaamde cognitieve ontlasting te verminderen. Dat is wanneer je stopt met alles in je hoofd te onthouden en de app dat voor je laat doen. Minder mentale rommel betekent minder stemmingswisselingen door gemiste afspraken of dubbel geboekte weekenden.

6. Raft (het beste voor designliefhebbende koppels die op zoek zijn naar elegante coördinatie)

via Raft

Met Raft voelt plannen meer als een manier om de band te versterken en minder als een verplichting. Je kunt gebeurtenissen van je iPhone synchroniseren en selectief delen wat het belangrijkst is, zodat je partner alleen de relevante informatie te zien krijgt.

Het maakt ook eenvoudige gebeurtenissen betekenisvoller door de mogelijkheid om foto's, emoji's of GIF's toe te voegen, waardoor je agenda een gedeeld verhaal wordt in plaats van een takenlijst. De app combineert de functionaliteit van een agenda met de intimiteit van sociale interactie, waardoor hij ideaal is voor partners die zowel organisatie als verbinding een waarde toekennen.

De beste functies van Raft

Houd belangrijke data bij, zoals jubilea, date nights of vakanties, met aftellingen en details over gebeurtenissen die de voorpret vergroten

Synchroniseer externe kalenders, zoals je werk, en deel selectief alleen de gebeurtenissen die je partner mag zien

Kies welke gebeurtenissen je wilt delen met je partner of gelijkgestemde vrienden en houd andere privé

Schakel over naar verschillende talen, want Raft breidt zijn wereldwijde kunnen voortdurend uit, waardoor het perfect is voor meertalige koppels

Limiet van Raft

Raft ondersteunt geen terugkerende gebeurtenissen, waardoor herhalende abonnementen mogelijk handmatig moeten worden ingevoerd

De app biedt niet de mogelijkheid om specifieke locatieadressen aan gebeurtenissen toe te voegen

Prijzen van Raft

Free

Beoordelingen en recensies van Raft

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Raft?

Een gebruiker schrijft in een recensie:

Mijn partner en ik hebben allebei gekke werk-schema's en een gedeelde kalender-app helpt ons om alles op een rijtje te houden. Bovendien zijn de GIF's schattig, maar de app heeft wel veel problemen. Als ik een bestaande gebeurtenis probeer te bewerken, loopt de app vast en sluit hij af. Soms kunnen mijn partner en ik NIETS zien wat de ander heeft ingevoerd, zelfs als we het in de instelling hebben staan dat we elkaars kalender kunnen zien. Dan moeten we teruggaan en de gebeurtenis bijwerken of opnieuw aanmaken, zodat deze in de kalender van de ander verschijnt. Het hebben van een gezamenlijke kalender helpt niet echt als we constant moeten vragen: "Kun je mijn werkdata voor deze week in de kalender zien?".

Mijn partner en ik hebben allebei gekke werk-schema's en een gedeelde kalender-app helpt ons om alles op een rijtje te houden. Bovendien zijn de GIF's schattig, maar de app heeft wel veel problemen. Als ik een bestaande gebeurtenis probeer te bewerken, loopt de app vast en sluit hij af. Soms kunnen mijn partner en ik NIETS zien wat de ander heeft ingevoerd, zelfs als we het op instelling hebben staan dat we elkaars kalender kunnen zien. Dan moeten we teruggaan en de gebeurtenis bijwerken of opnieuw aanmaken, zodat deze in de kalender van de ander verschijnt. Een gezamenlijke kalender helpt niet echt als we constant moeten vragen: "Kun je mijn werkdata voor deze week in de kalender zien?".

🔍 Wist je dat? Koppels van hetzelfde geslacht verdelen plannings taken vaak op basis van wat elke persoon leuk vindt of goed kan, en niet op basis van oude genderrollen. Dit leidt tot meer eerlijkheid en minder aannames. Die flexibele mindset werkt goed bij het gebruik van een gedeelde agenda-app voor koppels, omdat de focus ligt op het vinden van balans.

via Fantastical

Fantastical biedt gedeelde kalenders, zodat jij en je partner op één plek jullie date nights, afspraken en familie-evenementen kunnen bijhouden.

Met natuurlijke taalinvoer kun je snel gebeurtenissen aanmaken door zinnen in te voeren zoals 'Diner met Alex om 19.00 uur'. De app synchroniseert ook tussen apparaten, dus of je nu een iPhone, iPad of Mac gebruikt, je agenda's blijven up-to-date. Als je kiest voor Flexibits Premium for Families, krijg je geavanceerde functies terwijl je aparte accounts behoudt, waardoor je gemakkelijk een balans kunt vinden tussen gedeelde en persoonlijke abonnementen.

De beste functies van Fantastical

Gebruik kalendersets om te schakelen tussen gezamenlijke plannen en persoonlijke agenda's zonder rommel

Weergave van realtime weersvoorspellingen naast gebeurtenissen, zodat je gemakkelijker buitenactiviteiten kunt plannen

Stel aangepaste tijdzones in voor koppels die op afstand van elkaar wonen, zodat je gemakkelijker telefoongesprekken en virtuele afspraakjes kunt plannen

Werk samen met behulp van uitnodigingen voor gebeurtenissen, die beide partners kunnen accepteren, weigeren of waarvoor ze alternatieve tijden kunnen voorstellen

Beperkingen van Fantastical

De aangepaste aanpassingsmogelijkheden voor kalenderweergaven kunnen een limiet aanvoelen in vergelijking met andere apps

Heeft geen ingebouwd taakbeheersysteem, waardoor een aparte app nodig is voor nog te doen lijstjes

Fantastische prijzen

Free

Voor individuen: $ 4,75/maand (jaarlijks gefactureerd)

Voor gezinnen tot vijf personen: $7,50/maand (jaarlijks gefactureerd)

Voor teams: $ 4,75/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Fantastische beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,8/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Fantastical?

Hier is een recensie van Capterra over deze gedeelde kalender-app voor koppels:

Zeer gebruiksvriendelijk. Perfecte integratie met Microsoft Exchange/Outlook. Alle synchronisatie-, kalenderweergave- en Zoom-integratiefuncties werken goed. De mogelijkheid om een kalenderitem te kopiëren/plakken bespaart verrassend veel tijd in vergelijking met het opnieuw aanmaken van drie of vier exemplaren van een identieke of vergelijkbare gebeurtenis waarvoor een terugkerende vergadering niet geschikt is.

Zeer gebruiksvriendelijk. Perfecte integratie met Microsoft Exchange/Outlook. Alle functies voor synchroniseren, kalenderweergave en Zoom-integratie werken goed. De mogelijkheid om een kalenderitem te kopiëren/plakken bespaart verrassend veel tijd in vergelijking met het opnieuw aanmaken van drie of vier exemplaren van een identieke of vergelijkbare gebeurtenis waarvoor een terugkerende vergadering niet geschikt is.

💡 Pro-tip: Wees niet bang om lege ruimte in je agenda te laten. Je hoeft niet elke minuut van de dag te vullen. Zet een klein blok 'niets gepland' in, zodat jullie allebei weten dat jullie wat ruimte hebben. Het is jullie kans om te relaxen, even niets te doen of gewoon te zien waar de dag jullie brengt.

8. FamCal (het beste voor koppels die synchroniseren met hun uitgebreide familie)

via FamCal

FamCal is gemaakt voor koppels die een druk leven leiden, maar toch nauw verbonden willen blijven. Het brengt je hele dagelijkse agenda samen op één overzichtelijke ruimte. Dus geen vergeten etentjes, dubbele afspraken in het weekend of last-minute verrassingen meer.

Deze gezinsagenda-app biedt zowel een kalender- als een agendawegering, waardoor je flexibel bent in hoe je agenda's worden weergegeven en bekeken. Elke partner logt in met zijn of haar eigen e-mail onder een gedeeld account, waardoor je alles altijd en vanaf elk apparaat overzichtelijk kunt houden.

De beste functies van FamCal

Wijs gedeelde en individuele taken toe met subtaken om taken op te splitsen in hapklare brokken, of het nu gaat om het plannen van een reis of het voorbereiden van een bezoek van gasten

Gebruik de no-dim-kookmodus, waarmee je scherm aan blijft terwijl je handsfree een recept volgt

Houd speciale dagen bij met ingebouwde trackers voor verjaardagen en jubilea

Registreer en exporteer reiskosten met behulp van meerdere visuele grafieken om te zien wie wat heeft betaald en alles transparant te houden

Limieten van FamCal

De app heeft geen uur- of weekweergave van de agenda, waardoor gedetailleerde planning een limiet heeft

De gratis versie van de app bevat advertenties

Prijzen van FamCal

Free

FamCal beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over FamCal?

Dit is waarom gebruikers FamCal zo'n geweldige app vinden:

Ik ben dol op deze app. Ik gebruik hem om mijn agenda en die van mijn gezin te plannen. We hebben allemaal erg complexe agenda's. Ik ben dol op de kleur, de geïntegreerde doel- en boodschappenlijstjes en de talrijke weergaven voor de kalender. Bovendien is de klantenservice geweldig. Ik had een probleem met de app en ze namen contact met me op en losten alles nog dezelfde dag op. Ik ben er dol op!

Ik ben dol op deze app. Ik gebruik hem om mijn agenda en die van mijn gezin te plannen. We hebben allemaal erg complexe agenda's. Ik ben dol op de kleur, de geïntegreerde doel- en boodschappenlijstjes en de talrijke weergaven voor de kalender. Bovendien is de klantenservice geweldig. Ik had een probleem met de app en ze namen contact met me op en losten alles nog dezelfde dag op. Ik ben er dol op!

9. Howbout (het beste voor sociaal actieve stellen en vriendengroepen)

via Howbout

Howbout is als een privé-feed voor jullie relatie. Het synchroniseert jullie beiden zonder formele uitnodigingen, lange teksten of chaos in de kalender. Je opent de app en weet meteen wat je partner aan het doen is, welke plannen er zijn en wat er al geboekt is.

Van een vriend in de stad tegenkomen tot zien dat je partner zaterdag gratis is, het geeft je dat 'hé, laten we iets leuks doen'-moment zonder dat je daar een heel gesprek voor nodig hebt. Het samenvoegt kalenderfunctie met een sociaal tintje, waardoor zelfs de kleinste plannen meer zinvol en leuk aanvoelen.

Wat dacht je van de beste functies?

Blader door de live activiteitenfeed van je partner om op de hoogte te blijven van wat hij of zij aan het doen is

Gebruik het ingebouwde chatten bij gebeurtenissen om logistieke zaken te plannen, updates te delen of last-minute wijzigingen door te geven

Deel updates, foto's of zelfs grappige samenvattingen van het weekend alleen met elkaar, zonder dat iedereen het hoeft te zien

Stuur uitnodigingen voor gebeurtenissen naar anderen met een deelbare link, perfect voor dubbele dates of familieplannen

Bepaal welke gebeurtenissen privé blijven, welke je partner kan zien en welke naar je lijst met goede vrienden gaan

Hoe zit het met limieten?

Hoewel de app kleur biedt, zijn er limietten op het gebied van verder aangepast worden

Sommige gebruikers hebben aantekening gemaakt dat de app wat tijd kost om te leren gebruiken

Hoe zit het met de prijzen?

Free

Wat dacht je van beoordelingen en recensies?

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Howbout?

Rechtstreeks uit een Product Hunt-recensie over deze gedeelde kalender-app voor koppels:

Ik kan niet geloven dat deze app nog niet bestond, het is een no-brainer voor sociale planning! Howbout maakt het zo gemakkelijk om gebeurtenissen met vrienden en familie te plannen.

Ik kan niet geloven dat deze app nog niet bestond, het is een no-brainer voor sociale planning! Howbout maakt het zo gemakkelijk om gebeurtenissen met vrienden en familie te plannen.

10. Apple Kalender (het beste voor Apple-gebruikers die geen gedoe willen)

via Apple Kalender

Apple Kalender biedt een naadloze Mac-kalender-app voor koppels die hun agenda's efficiënt willen coördineren. Deze oplossing maakt gebruik van iCloud en zorgt voor realtime synchronisatie, waardoor gezamenlijke planning eenvoudig en intuïtief wordt.

Koppels kunnen een speciale iCloud-agenda aanmaken en deze privé delen. Zo kunnen beide partners gebeurtenissen bekijken en, indien ze daarvoor toestemming hebben, bewerking uitvoeren. Bij het delen van een agenda kan men bepalen of de genodigde alleen weergave heeft of ook wijzigingen kan aanbrengen. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat beide partners naar wens aan de agenda kunnen bijdragen.

De beste functies van Apple kalender

Werk samen met andere gezinsleden, zoals kinderen of familieleden, in dezelfde kalender

Zeg bijvoorbeeld 'Stel me een herinnering in dat we vrijdag om 8 uur gaan eten' tegen Siri, en het wordt direct toegevoegd aan je gedeelde kalender

Herschik of wijzig abonnementen snel met een simpele drag-and-drop, zonder dat je iets handmatig hoeft te bewerken

Limieten van Apple Kalender

Beide partners moeten een Apple-apparaat gebruiken om deze online kalender te kunnen gebruiken

Apple Kalender biedt geen geïntegreerde chat- of taak-management-functies binnen gebeurtenissen

Prijzen Apple kalender

Free

Beoordelingen en recensies van Apple Kalender

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

*wat zeggen echte gebruikers over Apple Kalender?

Een gebruiker schrijft in een recensie:

Ik schrijf NOOIT recensies, maar ik gebruik deze app al jaren en ik ben erg teleurgesteld over wat ermee gebeurt. Ten eerste was deze app vroeger gratis. Op een dag besloten ze advertenties te tonen, waardoor je je bijna gedwongen voelt om voor het abonnement te betalen om alles wat erin is opgeslagen te behouden. Ik heb onlangs voor het maandelijkse abonnement betaald, een paar dagen lang werden er geen advertenties getoond, maar vandaag worden ze weer getoond. Je opent de app en moet wachten tot de advertentie is afgelopen voordat de kalender wordt weergegeven. Als ik bezig ben met het maken van een afspraak voor iets via de telefoon, is dit erg vervelend.

Ik schrijf NOOIT recensies, maar ik gebruik deze app al jaren en ik ben erg teleurgesteld over wat ermee gebeurt. Ten eerste was deze app vroeger gratis. Op een dag besloten ze advertenties te tonen, waardoor je je bijna gedwongen voelt om voor het abonnement te betalen om alles wat erin is opgeslagen te behouden. Ik heb onlangs voor het maandelijkse abonnement betaald, een paar dagen lang werden er geen advertenties getoond, maar vandaag worden ze weer getoond. Je opent de app en moet wachten tot de advertentie is afgelopen voordat de kalender wordt weergegeven. Als ik bezig ben met het maken van een afspraak voor iets via de telefoon, is dit erg vervelend.

Blijf in verbinding met ClickUp

Deel kalender-apps kunnen het tijdmanagement van koppels aanzienlijk verbeteren, miscommunicatie verminderen en meer ruimte creëren voor betekenisvolle momenten.

Hoewel elke app op deze lijst iets unieks te bieden heeft, onderscheidt ClickUp zich als de meest voltooide oplossing voor koppels die meer willen dan alleen een kalender.

Met ClickUp Kalender kun je gedeelde gebeurtenissen in weergave bekijken, belangrijke data met kleur markeren en alles, van date nights tot dagelijkse klusjes, op één plek beheren. Voeg daar ClickUp Brain, je AI-aangedreven assistent, aan toe en je genereert automatisch handige herinneringen, organiseert je week en vat zelfs taken samen zonder enige moeite.

Klaar om als team beter te plannen? Probeer ClickUp gratis en begin samen je leven te organiseren!

Veelgestelde vragen

Wat is de beste app voor het delen van kalenders voor koppels?

Cupla: Ontworpen voor koppels, met gedeelde kalenderweergaven, in-app chat en automatische herinneringen

ClickUp : Een echte aanrader voor koppels die op zoek zijn naar een slimme, aanpasbare gedeelde kalender met AI-gestuurde taakautomatisering, herinneringen en realtime samenwerking

TimeTree: Ideaal voor het beheren van meerdere gedeelde kalenders en prioriteiten voor gebeurtenissen

Between: Richt zich op privacy en communicatie tussen koppels, met privé chatten en het bijhouden van jubilea

Cozi: Ideaal voor gezinnen en koppels, met kleurrijke kalenders en gedeelde lijsten

Raft, Fantastical, FamCal, Howbout en Apple Kalender zijn ook uitstekende opties, elk met unieke functies voor verschillende behoeften

Hoe maak je een gedeelde kalender voor koppels?

Kies de juiste app: Kies uit opties zoals ClickUp, Cupla of TimeTree op basis van uw behoeften (functies, apparaatcompatibiliteit, privacy) accounts aanmaken:* Beide partners moeten zich aanmelden en instellingen voor profielen aanmaken Een gedeelde kalender instellen: Gebruik de functie voor delen of uitnodigen van de app om beide partners toegang te geven *synchroniseer bestaande kalenders: Met veel apps kun je Google Agenda-, Apple- of Outlook-kalenders importeren voor een uniforme weergave Aanpassen: Gebruik kleur, herinneringen en aangepaste velden om gebeurtenissen en taken te organiseren Communiceren: Gebruik de ingebouwde chat of aantekeningen om plannen en updates te bespreken Regelmatig bijwerken: Beide partners moeten gebeurtenissen toevoegen en bijwerken om alles up-to-date te houden

Wat is de beste app voor een gedeelde kalender voor het gezin?

Cozi is een uitstekende keuze voor gezinnen en biedt een agenda met kleurcodes, gedeelde takenlijsten en maaltijdplanning. ClickUp is ook uitstekend geschikt voor gezinnen die meer geavanceerde functies willen, zoals taakbeheer en automatisering. FamCal en TimeTree zijn andere goede opties voor synchroniseren met de hele familie.

Wat is de gedeelde kalender voor koppels van Cupla?

Cupla is een relatiegerichte agenda-app voor koppels. De app voegt de agenda's van beide partners samen in één weergave, waardoor je gemakkelijk kunt zien wanneer jullie allebei beschikbaar zijn, quality time kunt plannen en misverstanden kunt voorkomen. Cupla kan worden geïntegreerd met Google-, Apple- en Outlook-agenda's en biedt functies zoals in-app chat en automatische herinneringen. De app is gratis te gebruiken, maar sommige functies kunnen limiet hebben op Android of niet beschikbaar zijn op het web.

Welke functies moeten koppels zoeken in een gedeelde kalender-app?