Top 10 trainingsbijhoudsystemen voor teams in 2025

Je hebt de training uitgerold. Je hebt herinneringen gestuurd. Je hebt zelfs koffiebonnen uitgedeeld. En toch is de helft van het team nog steeds 'in uitvoering', terwijl jij vastzit aan het ontcijferen van spreadsheets. 😵‍💫

Dat zijn de verborgen kosten van trainingsactiviteiten: eindeloos bijhouden in plaats van daadwerkelijk leren. Als u leiding geeft aan mensen, naleving stimuleert of L&D-programma's uitvoert, hebt u een systeem nodig dat u precies vertelt wie voortgang boekt, wie achterloopt en wat u vervolgens moet doen.

In deze blog bespreken we 10 softwareprogramma's voor het bijhouden van trainingen die het toezicht stroomlijnen en u tijd geven om u te concentreren op resultaten in plaats van op beheerder.

De beste trainingsbijhoudsoftware in één oogopslag

Dit zijn de 10 beste trainingsbijhoudsystemen:

Tool Beste functie Primair gebruiksscenario Prijzen ClickUp Gecentraliseerde documenten + AI-bijhouden + dashboard End-to-end trainingsregistratie bijhouden met taakvoltooiing, herinneringen en inzichten in naleving Voor altijd gratis; aangepast mogelijk voor ondernemingen Arlo Cursusplanning + websitesynchronisatie + tools voor docenten Live, persoonlijke of gemengde trainingen op grote schaal geven Aangepaste prijzen Connecteam Mobielgerichte training + badges + enquêtes Training en bijhouden voor onderweg voor teams zonder vaste werkplek en frontline-teams Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 35/maand PurelyHR PTO-bijhouden + meldingen voor trainingscertificeringen Kleine HR-teams die de gereedheid monitoren, naast verlof en naleving Vanaf $ 34,50/maand Trainual SOP-bouwer + quizbijhouden + gamificatie Systematiseer onboarding, SOP's en teamkennis tussen afdelingen Aangepaste prijzen Whatfix Ingebouwde leerfuncties + walkthroughs + slimme tips In-app-gebruikerstraining voor SaaS-platforms en digitale adoptie Aangepaste prijzen Training Tracker Terugkerende trainingen + CEU + SCORM-ondersteunen Sectoren met strenge compliance-eisen die audit trails en afdrukbare documenten nodig hebben Vanaf $ 34 per gebruiker per maand Quickbase Aangepaste werkstroombouwer + mobiele trainingsapps Interne tools zonder code met realtime zichtbaarheid in trainingen Vanaf $ 35 per gebruiker per maand WorkRamp Interne + aangepaste L&D-portals + AI-cursusbouwer Training van verkoop-, ondersteunen- en interne teams met schaalbare leertrajecten Aangepaste prijzen Ethena Moderne compliance-content + modulaire bijhouden Trainingen over diversiteit, intimidatie en compliance voor moderne teams Vanaf $ 20 per gebruiker per jaar

Waar moet u op letten bij trainingsbijhouden-software?

Door de juiste trainingsvolgsoftware te kiezen, krijgt u realtime zichtbaarheid in de voortgang van het leerproces, de nalevingsstatus en de ontwikkeling van vaardigheden binnen uw organisatie.

Hier zijn enkele functies die de software moet hebben. ⛏️

geautomatiseerde trainingstoewijzingen:* wijst cursussen toe op basis van rol, afdeling of locatie zonder handmatige inspanningen

*aangepaste content ondersteunen: Upload trainingsgegevens en -materiaal van werknemers, beleidsregels of modules van derden om het leerproces af te stemmen op uw organisatie

voortgangsdashboards voor managers: *Geeft teamleiders een duidelijk overzicht van voltooide opdrachten, vertragingen en cijferlijsten van cursisten

realtime rapportage en analyse:* exporteert gedetailleerde rapporten en auditlogs om de nalevingsstatus en betrokkenheid bij te houden

Gesegmenteerde training: Pas de content aan voor verschillende teams, anciënniteitsniveaus of regio's voor meer relevantie en betere resultaten

Eenvoudige schaalbaarheid: Ondersteunt groei zonder dat u uw hele systeem telkens opnieuw hoeft te configureren wanneer teams uitbreiden

Minimale onderhoudskosten: Kies software die eenvoudig te starten, te beheren en bij te werken is zonder voortdurend toezicht

🔍 Wist u dat? Werknemers voelen zich vaak vastzitten zonder toegang tot vaardigheidsontwikkeling, interne mobiliteit, duidelijke carrièrepaden en mentorschap. Hoewel werkgevers zeggen dat ze dit aanbieden, ziet slechts 36% van de werknemers een weg vooruit.

De beste software voor het bijhouden van trainingen

Met tientallen beschikbare tools is het gemakkelijk om vast te lopen in het vergelijken van functies die allemaal hetzelfde klinken. Daarom hebben wij het moeilijke werk voor u klaar gedaan.

Hieronder vindt u een zorgvuldig samengestelde lijst met de beste trainingsbijhoudsoftware. Elk programma is geselecteerd vanwege zijn unieke sterke punten op het gebied van het beheren, aanbieden en monitoren van werkplekleren binnen teams. 🎯

1. ClickUp (het beste voor alles-in-één trainingsbeheer en bijhouden)

Te lang zijn trainingsprocessen, met name voor onboarding en technische bijscholing, verspreid geweest over mappen, spreadsheets, LMS-platforms en handmatige check-ins. De ene tool bevat de checklist en de andere slaat de SOP en voortgang op.

ClickUp brengt alles samen.

Het is de alles-in-één-app voor werk die projectmanagement, kennisbeheer en chat combineert, allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

Maak trainingsgidsen in ClickUp Document Maak levendige trainingsdocumenten met uitgebreid format met ClickUp Docs

Verander statische SOP's in levendige, interactieve handleidingen

Stel dat u een 30-daags onboardingplan voor nieuwe software-engineers uitrolt. U hoeft geen pdf's te e-mailen of links naar gedeelde schijven te sturen die binnen enkele weken verouderd zijn.

Met ClickUp Docs kunt u daarentegen uitgebreide, live trainingsgidsen maken die zijn gestructureerd als wiki's, maar flexibel zijn als Google Documenten. U kunt taaklinks, checklist, code blokken, video's en formulier rechtstreeks in Docs insluiten, waardoor ze interactief worden voor uw nieuwe medewerkers en leiden tot een betere acceptatie van het product.

U kunt bijvoorbeeld een modulaire structuur creëren met pagina's als 'Trainingsschema week 1', 'Helpdesk-SOP's' en 'Escalatierichtlijnen', allemaal genest in één gemakkelijk te navigeren document.

Beter nog, u kunt ClickUp-taak rechtstreeks in het document insluiten, zodat ze, zodra ze de richtlijnen hebben gelezen, onmiddellijk 'Quiz voltooien' kunnen aanvinken zonder het document te verlaten.

Creëer training content in enkele minuten

Zodra uw materiaal in Docs staat, maakt ClickUp Brain, de geïntegreerde AI-assistent, de verbinding tussen taken, opmerkingen en chats om uw creativiteit en inzichten te stimuleren.

Maar hoe gebruikt u AI voor documentatie?

Maak direct trainingsmodules met ClickUp Brain in Document

Stel dat u een nieuwe module toevoegt voor het AI-team over het gebruik van AI-tools. In plaats van alles helemaal opnieuw te schrijven, kunt u Brain gebruiken om trainingsschema's te genereren, boeiende instructies te schrijven en technische documentatie samen te vatten in begrijpelijke stappen.

U kunt ClickUp Brain ook gebruiken om vragen te beantwoorden als: 'Welke ontwikkelaars hebben hun GitHub-werkstroomtraining nog niet voltooid?'. Het haalt inzichten uit uw werkruimte, documenten, taken en opmerkingen om u duidelijke, directe antwoorden te geven.

Heeft u een repetitieve taak, zoals het schrijven van follow-upberichten of het samenvatten van feedback uit trainingsenquêtes? ClickUp Brain automatiseert het. Het is uw assistent voor het bijwerken, lokaliseren en opschalen van trainingscontent naarmate uw bedrijf groeit.

Weet precies wie erbij wordt gehouden en wie vastzit

Het opzetten van trainingen is slechts de eerste stap. Bij het bijhouden verliezen de meeste teams hun zichtbaarheid.

Beoordeel de voortgang van de opleiding van werknemers met ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards bieden u een visueel controlecentrum. Stel dat u een AWS-certificeringstraject voor uw cloudengineeringteam hebt opgezet. U kunt een dashboard bouwen dat de voortgang van individuele taken, voltooide quizzen en deadlines weergeeft:

Gebruik een voortgangsbalk om te zien hoever elke ingenieur is gevorderd met zijn modules 📊

Voeg een rekenkaart toe die automatisch aangeeft wie op schema ligt, achterloopt of het risico loopt de deadline te missen 🔢

Voeg een tijdlijn widget toe om aankomende beoordelingen of hercertificeringsdata te visualiseren ⏰

🎥 In deze video leert u hoe u een projectmanagementdashboard in ClickUp kunt bouwen: één plek om de voortgang, deadlines en teamprestaties bij te houden. Voor trainingsprogramma's betekent dit dat u sessies, aanwezigheid en resultaten in één oogopslag kunt volgen, zonder tussen verschillende tools te hoeven schakelen.

Wilt u de installatie versnellen?

Gratis sjabloon downloaden Beheer trainingsprogramma's gedurende hun hele levenscyclus met de ClickUp Training Framework Sjabloon

De ClickUp Training Framework Template biedt een uitgebreid systeem voor het definiëren van trainingsdoelen, het organiseren van cursusmateriaal en het monitoren van de voortgang van medewerkers op één centrale locatie. Het helpt managers om consistente trainingen te geven, de voortgang van elke medewerker te monitoren en snel hiaten in kennis of vaardigheden te identificeren.

Gratis sjabloon downloaden Identificeer vaardigheidstekorten met de ClickUp Training Matrix sjabloon

Vervolgens helpt de ClickUp Training Matrix Template u bij het bijhouden van de training van medewerkers, inclusief de vaardigheden van elk teamlid, het monitoren van de voortgang en het opsporen van hiaten in de training. Kleurgecodeerde rollen, gerangschikte vaardigheidsniveaus en aangepaste weergaven maken een effectieve beoordeling van prestaties en planning van ontwikkelingsinspanningen mogelijk.

De beste functies van ClickUp

Limieten van ClickUp

Het brede bereik aan functies kan in het begin overweldigend zijn

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Deze G2-recensie zegt eigenlijk alles:

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is hoe moeiteloos het ons team en onze clients op dezelfde pagina brengt. Het platform biedt ons alles – van Kanban-borden en gantt-grafieken tot documenten en whiteboards – op één plek, zodat we kunnen brainstormen, plannen en uitvoeren zonder tussen verschillende tools te hoeven schakelen. Dankzij realtime opmerkingen, eenvoudige @vermeldingen en gedetailleerde toestemming kunnen clients precies zien wat ze nodig hebben (en niets wat ze niet nodig hebben), terwijl ze toch rechtstreeks in de taak of het document kunnen samenwerken...

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is hoe moeiteloos het ons team en onze clients op dezelfde pagina brengt. Het platform biedt ons alles – van Kanban-borden en Gantt-grafieken tot documenten en whiteboards – op één plek, zodat we kunnen brainstormen, plannen en uitvoeren zonder tussen verschillende tools te hoeven schakelen. Dankzij realtime opmerkingen, eenvoudige @vermeldingen en gedetailleerde toestemming kunnen clients precies zien wat ze nodig hebben (en niets wat ze niet nodig hebben), terwijl ze toch rechtstreeks in de taak of het document kunnen samenwerken...

📮 ClickUp Insight: Ongeveer 43% van de werknemers verstuurt dagelijks 0-10 berichten. Hoewel dit duidt op meer gerichte of weloverwogen gesprekken, kan het ook wijzen op een gebrek aan naadloze samenwerking, waarbij essentiële discussies elders plaatsvinden (zoals via e-mail). Om onnodig wisselen tussen platforms en contexten te voorkomen, hebt u een alles-in-één-app voor werk nodig, zoals ClickUp, die projecten, kennis en chat op één plek combineert – allemaal aangedreven door AI die u helpt efficiënter te werken.

2. Arlo (het beste voor het beheren van door instructeurs geleide trainingen op grote schaal)

via Arlo

Arlo is een robuuste software voor het bijhouden van trainingen van werknemers die het plannen, uitvoeren en monitoren van leerprogramma's in verschillende formaten vereenvoudigt. U kunt moeiteloos nieuwe trainingen instellen, terugkerende gebeurtenissen beheren en de communicatie met zowel presentatoren als deelnemers automatiseren.

Het ondersteunt ook face-to-face, live online en andere formats.

Bovendien stroomlijnt het platform registratie- en betalingsprocessen. Het automatiseert de registratiewerkstroom, inclusief aanpasbare formulieren, wachtlijsten, kortingen en flexibele betalingsopties. Voor tracking en rapportage biedt het aanpasbare tools om inschrijvingen, aanwezigheid, cursusvoltooiingspercentages en financiële prestaties bij te houden.

De beste functies van Arlo

Creëer rijke, interactieve content met behulp van AI-werkstroom die documenten of prompts omzetten in gestructureerde leermodules

Registreer aanwezigheid, controleer informatie over deelnemers, werk cijfers bij en beheer trainingssessies voor medewerkers rechtstreeks vanaf mobiele apparaten

Bied leerlingen een portaal met veiligheid en selfservice om cursusmateriaal in weergave te bekijken, voortgang bij te houden, certificeringen te raadplegen en profielen te beheren

Houd lijsten, registraties en updates synchronisatie met de vooraf gebouwde trainingswebsite van Arlo, of koppel deze aan uw platform

Limieten van Arlo

Er zijn meerdere tools van derden nodig voor sleutelfuncties zoals e-mailmarketing en online training

Sommige velden en sjabloonwijzigingen zijn wereldwijd van toepassing, waardoor aangepast op klasniveau moeilijk is

Prijzen van Arlo

14 dagen gratis proefversie

Eenvoudig: $ 125/maand per gebruiker

Professional: $ 215/maand per gebruiker

onderneming: *$ 285/maand per gebruiker

Schaal: Aangepaste prijzen

Arlo-beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 130 beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: Loopbaanontwikkeling is de belangrijkste reden waarom bedrijven investeren in leerprogramma's: 62% zegt dat dit hun belangrijkste drijfveer is. Wat volgt daarna? Het stimuleren van het aanleren van nieuwe vaardigheden, wat voor 49% van de organisaties een prioriteit is.

3. Connecteam (het meest geschikt voor het trainen van frontline- en mobiele teams)

via Connecteam

Connecteam is een mobiel platform voor personeelsbeheer dat is ontwikkeld om u te helpen bij het geven van trainingen, het volgen van de voortgang van de ontwikkeling en het waarborgen van de naleving van trainingen. Het stelt managers in staat om interactieve cursussen te maken, deze aan de juiste personen toe te wijzen en de voltooiing ervan bij te houden zonder afhankelijk te zijn van persoonlijke sessies of omslachtige spreadsheets.

Gebruik kant-en-klare trainingsmaterialen op basis van industrienormen of upload SCORM-compatibele (Sharable Content Object Reference Model) content. Geautomatiseerde herinneringen en pushmeldingen verhogen het aantal voltooide cursussen, waardoor teams op één lijn blijven en goed geïnformeerd blijven.

De beste functies van Connecteam

Bouw interactieve cursussen met trainingsvideo's , pdf's en afbeeldingen die werknemers asynchroon kunnen voltooien

Beoordeel kennisbehoud en afstemming met realtime prestatiegegevens bij elke quizpoging

Weergave van de trainingsmijlpalen, prestaties en cursusgeschiedenis van elke medewerker in een chronologische layout

Motiveer medewerkers met digitale badges en cadeaukaarten die gekoppeld zijn aan leerprestaties

Limieten van Connecteam

De interface van de beheerder op de desktop voelt onintuïtief en ongeorganiseerd aan

De mobiele app mist volledige beheerder-functionaliteit, zoals bewerking van schema's of toegang tot locatie-functies

Prijzen van Connecteam

Free

Basis: $35/maand

Geavanceerd: $59/maand

Expert: $ 119/maand

onderneming: *Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Connecteam

G2: 4,6/5 (meer dan 2300 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Connecteam?

Hier volgt de mening van een G2-recensent over deze trainingsbijhoudsoftware:

Het verlofsysteem kan lastig te beheren zijn als u niet voorzichtig bent. Als een gebruiker een bereik van dagen verlof aanvraagt, zal de software standaard ook weekends als betaalde verlofdagen meerekenen, wat achteraf handmatig moet worden gecorrigeerd.

Het verlofsysteem kan lastig te beheren zijn als u niet voorzichtig bent. Als een gebruiker een bereik van dagen verlof aanvraagt, zal de software standaard ook weekends als betaalde verlofdagen meerekenen, wat achteraf handmatig moet worden gecorrigeerd.

🧠 Leuk weetje: NASA gebruikt een gigantisch zwembad, het Neutral Buoyancy Lab, om gewichtloosheid te simuleren voor de training van astronauten. Het is in feite een ruimte-missie onder water.

4. PurelyHR (het beste voor PTO-gekoppeld trainingsbeheer en personeelsgereedheid)

via PurelyHR

PurelyHR past zich aan uw bedrijf aan naarmate het groeit, waardoor HR-teams en bedrijfsleiders handmatig bijhouden achterwege kunnen laten en personeelszaken beter kunnen beheren. Het is vooral handig wanneer u werknemers efficiënt moet trainen in nieuwe software. U kunt vervaldata voor certificeringen of trainingen toevoegen, waarna het systeem automatisch e-mailnotificaties verstuurt voor verlengingen en hertrainingen.

Wilt u bijhouden wie wat heeft voltooid? Wilt u ervoor zorgen dat iedereen mijlpalen bereikt of aan de regels voldoet? PurelyHR regelt dat voor u. Beveiliging is ook een belangrijk aandachtspunt, met SOC2 Type 2- en ISO27001-certificeringen, zodat gevoelige werknemersgegevens volgens de hoogste normen worden beschermd.

De beste functies van PurelyHR

Wijs certificeringen toe, houd bij welke trainingen zijn voltooid en monitor licentieverlengingen met deadlines, herinneringen en het uploaden van documenten in de 'Talent Modules'

Voeg opleidingsachtergrond, taalvaardigheden of branchespecifieke referenties toe aan werknemersprofielen voor een voltooiweergave van de capaciteiten van uw team

Stel onboarding-werkstroom op, inclusief vereiste trainingen, leesmateriaal en het verzenden van documentatie vanaf dag één

Wijs bedrijfsbrede trainingsinitiatieven of certificeringsupdates toe zonder elke medewerker handmatig toe te voegen

Limieten van PurelyHR

Limiet video bibliotheek met trainingsvideo's voor zelfstudie

Het bijhouden van opgebouwde rechten werkt mogelijk niet in alle gevallen naar behoven

Prijzen van PurelyHR

21 dagen gratis proefversie

Maandelijks: $34,50/maand

Beoordelingen en recensies van PurelyHR

G2: 4,5/5 (meer dan 280 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 390 beoordelingen)

🔍 Wist u dat? Volgens de vergeetcurve vergeten de meeste mensen wat ze hebben geleerd binnen korte periode, waarbij tot 70% binnen 24 uur wordt vergeten. Dat komt niet door een gebrek aan inzet, maar door de manier waarop het geheugen werkt. Daarom leveren eenmalige sessies zelden blijvende waarde op, tenzij de informatie kort daarna wordt herhaald of toegepast.

5. Trainual (het meest geschikt voor snelgroeiende bedrijven die interne kennis willen systematiseren)

via Trainual

Trainual is een systeem voor training, documentatie en kennisdeling dat is ontwikkeld voor snelgroeiende teams. Met dit platform kunt u al uw trainingsmateriaal, standaardwerkprocedures (SOP's) en bedrijfskennis centraliseren in één toegankelijk platform.

Dankzij de intuïtieve drag-and-drop-interface kunt u gestructureerde trainingshandleidingen maken, verrijkt met ingebedde bestanden, video's en ontwerptools. Zo heeft uw team 24/7 toegang tot actuele informatie. Bovendien bevat Trainual gamification-elementen zoals punten, prestaties en badges die medewerkers kunnen verdienen wanneer ze trainingsmodules voltooien.

De beste functies van Trainual

Maak quizzen en kennistoetsen die modules pas ontgrendelen na een voldoende score, en voeg zo controlepunten toe aan het leerproces

Deel direct meer dan 380 door experts ontwikkelde cursussen over DEI, cyberbeveiliging, preventie van intimidatie en meer

Weergave van gedetailleerde trainingsgegevens en downloaden van certificaten die aantonen dat de training is voltooid en aan de vereisten voldoet

Limieten van Trainual

Zodra een module is voltooid, is het moeilijk om deze terug te vinden, tenzij deze eerder als favoriet is gemarkeerd

Het uploaden en organiseren van al het trainingsmateriaal kost veel tijd en planning vooraf

Prijzen van Trainual

Demo beschikbaar op aanvraag

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Trainual

G2: 4,7/5 (780+ beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (470+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Trainual?

Een recensie op Capterra verwoordt het als volgt:

Ik vind het prettig hoe Trainual al ons trainingsmateriaal organiseert. We hebben een duur onboarding- en intern trainingsprogramma en Trainual helpt nieuwe medewerkers door de eerste maanden van hun dienstverband heen. Het lijkt erop dat we medewerkers onderwerpen toewijzen die ze niet per se hoeven te voltooien. Het was dus een beetje verwarrend om uit te zoeken hoe we onze rollen en content moesten organiseren.

Ik vind het prettig hoe Trainual al ons trainingsmateriaal organiseert. We hebben een duur onboarding- en intern trainingsprogramma en Trainual helpt nieuwe medewerkers door de eerste maanden van hun dienstverband heen. Het lijkt erop dat we medewerkers onderwerpen toewijzen die ze niet per se hoeven te voltooien. Het was dus een beetje verwarrend om uit te zoeken hoe we onze rollen en content moesten organiseren.

🔍 Wist u dat? Meer dan 90% van de werknemers vindt leren op de werkplek nuttig, of het nu gaat om vaardigheidstraining, mentorschap of zelfs basisintroductie. Een beetje leren kan veel opleveren als het op de juiste manier wordt gedaan.

6. Whatfix (het beste voor het integreren van interactief leren in digitale werkstroom)

via Whatfix

Whatfix is een digitaal adoptieplatform (DAP) dat het leren van nieuwe tools en processen gemakkelijker maakt, vooral bij het starten van een nieuwe baan. In plaats van mensen af te leiden van hun taken, integreert het training in de software zelf en biedt het realtime begeleiding in de app, interactieve walkthroughs en mensen om te ondersteunen.

De contextuele begeleiding, zoals Flows, takenlijsten en slimme tips, loodst gebruikers stap voor stap door complexe processen. Het platform biedt een contenteditor zonder code waarmee u zonder technische expertise trainingscontent kunt maken en bijwerken.

De beste functies van Whatfix

Bouw interactieve sandbox-versies van webapps, zodat medewerkers veilig taken kunnen oefenen zonder live gegevens aan te raken

Houd de betrokkenheid van gebruikers bij verschillende tools bij zonder te codeeren, om te meten hoe trainingsmateriaal wordt gebruikt

Trigger contextuele herinneringen met beacon-nudges om certificeringen te voltooien of belangrijke werkstroom opnieuw te bekijken

Pas begeleiding en walkthroughs aan op basis van rol, afdeling of app-gebruiksgeschiedenis, zodat relevante leertrajecten worden gegarandeerd

Limieten van Whatfix

Het aanmaken van content kost in het begin veel tijd, vooral als het aangepast is voor meerdere rollen of platforms

U kunt de rapportages niet op jaar filteren, waardoor het limiet is om prestaties op lange termijn bij te houden

Prijzen van Whatfix

Demo beschikbaar op aanvraag

Aangepaste prijzen

Whatfix-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 360 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Whatfix?

Lees wat deze G2-recensie te zeggen had:

Het zal enige tijd duren om alle benodigde content op te bouwen, maar dat is te verwachten bij iets als dit. Bovendien vereisen sommige van de verschillende aangepaste aanpassingen en elementselecties meer dan basiskennis van Javascript/CSS-selectors en dergelijke, wat moeilijk zelf te leren kan zijn.

Het zal enige tijd duren om alle benodigde content op te bouwen, maar dat is te verwachten bij iets als dit. Bovendien vereisen sommige van de verschillende aangepaste aanpassingen en elementselecties meer dan basiskennis van Javascript/CSS-selectors en dergelijke, wat moeilijk zelf te leren kan zijn.

🔍 Wist u dat? Amazon heeft een programma om werknemers op te leiden voor banen buiten het bedrijf. Hun Career Choice-initiatief betaalt vooraf het lesgeld voor werknemers om veelgevraagde vaardigheden te leren, zelfs als dat betekent dat ze Amazon verlaten voor een andere carrière.

7. Training Tracker (het meest geschikt voor traditionele sectoren met complexe nalevingsvereisten)

Training Tracker is gebruiksvriendelijke software voor werknemersopleidingen die het voor organisaties eenvoudiger maakt om leer- en nalevingsvereisten bij te houden. Hiermee kunt u aangepaste trainingsmodules maken, verlopende certificeringen bijhouden en zowel online als offline leeractiviteiten registreren.

Het platform ondersteunt SCORM-content, ingebouwde quizzen en multimediabronnen zoals video's en documenten. Met functies zoals geautomatiseerde e-mailmeldingen, gedetailleerde voortgangrapportage en Excel-exports is het bijzonder geschikt voor sectoren met strenge wettelijke vereisten.

De beste functies van Training Tracker

Automatiseer terugkerende trainingscycli door instellingen in te stellen die taken op regelmatige tijdstippen, zoals jaarlijks of maandelijks, opnieuw toewijzen

Gebruik tags om medewerkers en trainingstaken te organiseren buiten de standaardvelden zoals afdeling of locatie, waardoor geavanceerde filtering mogelijk wordt

Documenteer permanente educatie-eenheden rechtstreeks in het systeem om de groei van werknemers bij te houden in verband met certificeringen of licenties

Limieten van Training Tracker

Een gebrek aan mobiele toegankelijkheid kan het bijhouden van trainingen onderweg belemmeren

Limiet mogelijkheden voor bulkimport en automatisering, waardoor de administratieve rompslomp toeneemt

Prijzen van Training Tracker

14 dagen gratis proefversie

Basis: $ 34/maand per gebruiker

Pro: $49/maand per gebruiker

onderneming: $74/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Training Tracker

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: Bedrijven die hun L&D-teams als sleutel tot bedrijfsgroei beschouwen, meten succes twee keer zo vaak aan de hand van prestatieverbeteringen, en niet alleen aan de hand van voltooiingspercentages of quizscores. Voor leidinggevenden draait het allemaal om zinvolle resultaten.

8. Quickbase (het meest geschikt voor het opzetten van aangepaste interne trainingswerkstroom)

via Quickbase

Quickbase is een no-code trainingsvolgsysteem dat is ontworpen om teams te helpen bij het bouwen van oplossingen op maat die passen bij hun processen, en niet andersom. Het fungeert als een digitaal controlecentrum waar u belangrijke initiatieven kunt bijhouden, de voortgang kunt monitoren en realtime updates kunt vastleggen voor meerdere werkstroom.

Het stelt teams in staat om op maat gemaakte oplossingen te creëren die unieke operationele uitdagingen aanpakken, waardoor de efficiëntie en samenwerking in verschillende sectoren wordt verbeterd. U krijgt zichtbaarheid in alle initiatieven, terwijl u de toegang onder controle houdt en strikte naleving garandeert.

De beste functies van Quickbase

Zet traditionele intakeformulieren om in slimme, dynamische invoer met behulp van prompts en automatisering

Laat teams in het veld de voortgang bijwerken of voltooiingen direct markeren vanaf elk apparaat

Maak verbinding met uw favoriete tools voor een uniform weergave zonder handmatige workarounds voor trainingen

Limieten van Quickbase

Gebruikers moeten bij de bewerking van de werkruimte opslaan of annuleren, zelfs als er geen wijzigingen zijn aangebracht, wat de werkstroom verstoort

Gegevens in verborgen tabbladen kunnen nog steeds toegankelijk zijn voor gebruikers, wat mogelijk privacyproblemen kan opleveren

Prijzen van Quickbase

30 dagen gratis proefversie

Team: $35/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Zakelijk: $ 55/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

onderneming: *Aangepaste prijzen

Quickbase-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 300 beoordelingen)

🔍 Wist u dat? De meeste bedrijven zeggen dat ze investeren in bijscholing, maar de realiteit ziet er anders uit. Uit het Workplace Learning Report van LinkedIn blijkt dat bijna alle grootschalige inspanningen vastlopen in de plannings- of vroege activeringsfase en dat minder dan 5% het punt bereikt waarop de impact kan worden gemeten. Een belangrijke reden hiervoor? Het is moeilijk om bij te houden wat werkt zonder de juiste tools.

9. WorkRamp (het meest geschikt voor klantgerichte teams met leertrajecten)

via WorkRamp

WorkRamp is een LMS van de volgende generatie dat organisaties helpt bij het opzetten, aanbieden en bijhouden van leerinitiatieven voor hun hele personeelsbestand. Het intuïtieve platform ondersteunt verschillende leermodaal vensters, waaronder sessies onder leiding van een instructeur, e-learning, video's, quizzen en uitdagingen, en komt tegemoet aan uiteenlopende leerpreferenties.

Het begeleidt werknemers bij onboarding-uitdagingen, ontwikkelingstrajecten, compliance-cursussen en doorlopende enablement-programma's. Met ingebouwde AI en een gecentraliseerd dashboard voor beheerders en leerlingen kunt u trainingscontent implementeren, opdrachten en herinneringen automatiseren en de leerervaring van uw werknemers beheren.

De beste functies van WorkRamp

Genereer direct trainingsschema's, quizvragen en modulesamenvattingen met AI die rechtstreeks in de cursusbouwer is ingebouwd

Geef na voltooiing verifieerbare certificaten uit, houd de vervaldata bij en loop voor op de hercertificeringsdeadlines

Behoud de controle over merkgebonden content met drag-and-drop-tools en gestructureerde werkstroom

Breid intern leren uit naar externe ondersteuning met gecentraliseerde portals voor partners en klanten

Limiet van WorkRamp

Sommige gebruikers klagen dat kernfuncties zoals het ongedaan maken van toewijzingen van content en geavanceerde automatisering nog steeds erg basaal zijn

Het beheren van zowel interne als externe platforms (ELC en CLC) kan verwarrend zijn

Prijzen van WorkRamp

Demo beschikbaar op aanvraag

Aangepaste prijzen

WorkRamp-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 550 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over WorkRamp?

Een perspectief uit een G2-recensie:

Wat het meest opvalt aan WorkRamp is de gebruiksvriendelijke interface en de naadloze integraties... Hoewel WorkRamp over het algemeen een fantastische tool is, is er één gebied dat verbeterd kan worden: de aangepaste mogelijkheden voor rapportage. Het zou handig zijn om meer flexibiliteit te hebben bij het maken van rapporten op maat die aan specifieke behoeften voldoen.

Wat het meest opvalt aan WorkRamp is de gebruiksvriendelijke interface en de naadloze integraties... Hoewel WorkRamp over het algemeen een fantastische tool is, is er één gebied dat verbeterd kan worden, namelijk de aangepaste mogelijkheden voor rapportage. Het zou handig zijn om meer flexibiliteit te hebben bij het maken van rapporten op maat die aan specifieke behoeften voldoen.

🧠 Leuk weetje: wanneer werknemers inspraak hebben in wat ze leren, is de kans bijna 8 keer groter dat ze binnen het bedrijf promotie maken en meer dan 5 keer groter dat ze high performers worden. Keuze stimuleert voortgang.

10. Ethena (het meest geschikt voor het opschalen van trainingen op waarde in moderne werkplekken)

via Ethena

Ethena is geen doorsnee tool voor compliance-training; het is ontwikkeld om leren op de werkplek relevant, flexibel en minder saai te maken.

U kunt uw verplichte trainingsmateriaal, beleidsregels of zelfs video's uploaden en deze combineren met de content van Ethena om iets persoonlijks voor uw team te creëren. Met meer dan 150 modulaire trainingsonderwerpen past het zich aan uw unieke cultuur, beleid en teamdynamiek aan. Het platform automatiseert opdrachten, past de content aan op basis van rollen en locaties en houdt de deelname bij.

De beste functies van Ethena

Voer ingebouwde phishingcampagnes uit om de veiligheid te testen en risicogebaseerd leren te versterken

Genereer gedetailleerde transcripties van cursisten om snel de voortgang op individueel of teamniveau, de voltooiingsstatus en de naleving van de voorschriften te beoordelen

Gebruik ingebouwde sjablonen voor trainingsplannen om trainingen vanaf nul op te bouwen of bestaande content te verbeteren met quizzen, scripts en dia's

Limieten van Ethena

De bewerking van aangepaste content tijdens een opdracht vereist het handmatig opnieuw toewijzen van gebruikers, wat inefficiënt is

Het toevoegen van individuele gebruikers aan terugkerende trainingen vereist vaak CSV-uploads, waardoor het proces minder intuïtief is

Prijzen van Ethena

Demo beschikbaar op aanvraag

Standaard: $ 20 per leerling (per jaar)

Premium: Aangepaste prijzen

Ethena-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wen aan succes met ClickUp

Elke software voor het bijhouden van trainingen van werknemers biedt iets unieks. De sleutel is om degene te kiezen die aansluit bij uw werkstroom en uw werk gemakkelijker maakt.

Het goede nieuws? Er is geen tekort aan tools. De uitdaging? Eentje vinden die alles nog te doen heeft.

ClickUp dekt alle bases. Gebruik ClickUp Documenten om trainingsmateriaal te centraliseren, Dashboards voor live trainingsinzichten en Brain om herinneringen en geavanceerd zoeken te automatiseren.

