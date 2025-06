10 beste privé-agenda-apps voor veilig en versleuteld plannen

Heb je ooit het gevoel gehad dat je kalender iets te veel over je weet?

Tussen werkvergaderingen, doktersafspraken en persoonlijke plannen bevat je kalender een verrassend gedetailleerd overzicht van je leven. En als je een gewone kalender-app gebruikt, staat al die gevoelige informatie mogelijk op de servers van iemand anders, onbeschermd, onversleuteld en mogelijk blootgesteld.

Daarom kiezen steeds meer mensen voor privé-agenda-apps. Deze tools richten zich op functies die privacy voorop stellen, zoals end-to-end-versleuteling, lokale gegevensopslag en een beleid waarbij niets wordt bijgehouden. Of je nu een drukke agenda beheert of gewoon je abonnementen privé wilt houden, er is een groeiende lijst met agenda-apps die zijn ontwikkeld met het oog op veiligheid.

We hebben een aantal van de beste mobiele apps voor privé-agenda's verzameld die uw privacy voorop stellen, zonder in te boeten aan functionaliteit of design.

Waar moet u op letten bij privé-agenda-apps?

De meeste mensen denken dat privacy alleen maar betekent dat je 'end-to-end-versleuteling' toevoegt en dat je dan klaar bent. Maar echt privé kalender-apps gaan veel verder dan dat.

Dit is wat echt belangrijk is en wat de meeste andere kalender-apps missen 👇

Alleen lokale opslagruimte: Als uw kalenderinvoer uitsluitend op uw apparaat staat (en niet in de cloud van iemand anders), bent u al een stap voor. Een goede versleutelde kalender moet u de mogelijkheid bieden om alles lokaal op te slaan of uw eigen cloudprovider te gebruiken, zonder dat u gedwongen wordt om te synchroniseren met Big Tech

Bescherming van metadata: Natuurlijk zijn uw gebeurtenissen versleuteld, maar hoe zit het met de metadata? Dat omvat titels, tijden, genodigden en locaties. Veel webapps versleutelen de content van de gebeurtenis, maar laten metadata onbeschermd. Zoek een privé-agenda-app die alles versleutelt, niet alleen de aantekeningen

Gedetailleerde instellingen voor delen: Als u gedeelde agenda-apps gebruikt, zorg er dan voor dat u niet gedwongen wordt om uw hele agenda open te stellen. Met de beste agenda-apps kunt u één agenda, één gebeurtenis of zelfs alleen uw beschikbaarheid delen, zonder dat anderen zien met wie u een vergadering heeft of waarom

Geen gegevensverzameling voor 'slimme functies': Sommige agenda's bieden AI of 'slimme suggesties' door uw gegevens te scrapen. Als er context uit uw inbox of locatiegeschiedenis wordt gehaald om u te 'helpen' bij het plannen, is dat een rode vlag. Handig? Misschien. Privé? Absoluut niet

Interoperabiliteit zonder compromissen: Wilt u synchroniseren met andere agenda's (zoals Google of Outlook), maar hecht u ook waarde aan privacy? Zoek dan een privéagenda-app die toegang van derden in een sandbox plaatst, zodat u gebeurtenissen van andere platforms kunt bekijken zonder de controle over uw persoonlijke agenda uit handen te geven

💡 Pro-tip: Wil je niet dat clients of teamgenoten weten waar je bent? Stel je kalender in op een vaste tijdzone (bijv. UTC) om te voorkomen dat je reispatronen of realtime aanwezigheid worden onthuld. Dit is vooral handig voor journalisten, klokkenluiders of digitale nomaden.

De beste privé-agenda-apps in één oogopslag

Tool Meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen ClickUp Alles-in-één projectmanagement met kalenderintegratie Tijdsregistratie, kalenderweergave, automatisering, werklastweergave, ClickUp Brain, delen op basis van rollen Gratis abonnement beschikbaar; aanpassing mogelijk voor ondernemingen Proton Calendar Versleutelde planning en beheer van privé-gebeurtenissen End-to-end-versleuteling, ECC Curve25519, versleutelde uitnodigingen, bescherming van metagegevens Gratis abonnement beschikbaar; aanpassingen mogelijk voor ondernemingen Tuta Calendar Toegang op meerdere platforms en privacy zonder kennis Quantum-veilige versleuteling, open source, geen persoonlijke gegevens vereist, geavanceerde herhalingsregels Gratis abonnement beschikbaar; aanpassingen mogelijk voor ondernemingen Any. do Uniform beheer van taken en agenda's op alle apparaten Lay-outs met meerdere weergaven, synchroniseren van taken en agenda, meldingen, opnieuw plannen met slepen en neerzetten Gratis abonnement beschikbaar; aanpassingen mogelijk voor ondernemingen Cal. com Open-source planning met uitgebreide aanpassingsmogelijkheden Zelf te hosten, modulaire installatie, meer dan 65 integraties, pagina's voor groepsboekingen Gratis abonnement beschikbaar; aanpassing mogelijk voor ondernemingen Apple Kalender Naadloze synchronisatie tussen apparaten voor Apple-gebruikers Natuurlijke invoer, Siri-integratie, gedeelde kalenders, synchroniseren met iCloud Free TimeTree Gedeelde kalenders voor gezinnen, koppels of teams Gedeelde gebeurtenissen, chatten tijdens gebeurtenissen, gedeelde memo's, notificaties Gratis abonnement beschikbaar; aanpassing mogelijk voor ondernemingen Etar Calendar Open-source kalender met offline toegang voor Android-gebruikers Offline ondersteuning, meerdere weergaven, ICS-bestanden importeren/exporteren Free Nextcloud Kalender Privacygerichte teams die een zelf gehoste tool nodig hebben CalDAV synchroniseren, zelf hosten, toolintegraties, gebeurtenissen met kleurcodes Free Joplin-plug-in Joplin-aantekeningen visueel ordenen Weergave van aantekeningen gekoppeld aan datums, toetsenbordnavigatie, visuele tijdlijn van aantekeningen Free EteSync Versleutelde agenda en gegevenssynchronisatie voor meerdere apparaten E2EE-synchronisatie, wijzigingslogboek, DAVx⁵-ondersteuning, platformonafhankelijk Gratis abonnement beschikbaar; aanpassing mogelijk voor ondernemingen Zoho Kalender Offline toegang voor Android-gebruikers die op zoek zijn naar een open-source kalender Groepskalenders, reserveren van middelen, meerdere weergaven, herhaling en RSVP Aangepaste prijzen

De beste privé-agenda-apps om te gebruiken

Nu u weet waar u op moet letten, zijn hier de beste privé-agenda-apps die sterke versleuteling, een doordacht ontwerp en echte controle over uw gegevens combineren:

1. ClickUp (Beste alles-in-één tool voor projectmanagement met kalenderintegratie)

De eerste op de lijst is ClickUp (de alles-app voor werk), omdat het jongleren met deadlines voor projecten, persoonlijke taken en teamplanningen niet ten koste mag gaan van privacy.

De meeste kalenders voor projectmanagement zijn ofwel te rigide ofwel te lek (geweldig voor samenwerking, maar niet zo geweldig om te controleren wie wat ziet). Maar de krachtige projectmanagementsoftware van Crobust biedt u gedetailleerde instellingen voor zichtbaarheid en toestemming voor gebruikers.

Plan veilig afspraken, vergaderingen, 1-op-1-gesprekken en meer met de nieuwe ClickUp-kalender

Om te beginnen is de ClickUp-kalender nauw geïntegreerd met uw taken, documenten en werkstromen en biedt hij tegelijkertijd strikte privacyinstellingen.

Bovendien is er tijdregistratie, oneindig horizontaal scrollen en zichtbaarheid van werklocaties en -uren voor betere communicatie binnen het team. Je kunt agenda's ook veilig delen via privé- of openbare links.

Deel uw kalender met teams en externe clients met gedetailleerde toestemmingen

📌 Aan de slag met ClickUp Kalender: Koppel uw bestaande kalender: Klik op het kalenderpictogram bovenaan om uw huidige kalender te koppelen

Verken de interface: Maak uzelf vertrouwd met de taak hub in de zijbalk en de dagelijkse snapshot functie

Begin met plannen: Gebruik de functie 'Afspraak maken met' om moeiteloos vergaderingen te plannen

Taken toevoegen: Begin met het toevoegen van taken aan de kalender en gebruik de functie voor automatisch blokken van tijd

Voeg een taak toe aan je prioriteitenlijst en ClickUp stelt op basis van je planning het beste moment voor om eraan te werken. Als je een taak mist, blokkeert ClickUp opnieuw tijd ervoor. Geen handmatig opnieuw plannen, geen vergeten takenlijsten.

Met ClickUp Brain krijg je realtime updates over recente en aankomende taken en kun je tijd blokkeren voor alles wat nog openstaat of belangrijk is.

Vraag ClickUp Brain om tijd te blokkeren volgens uw voorkeur

📮ClickUp Insight: 18% van de respondenten van onze enquête wil AI gebruiken om hun leven te organiseren met kalenders, taken en herinneringen. Nog eens 15% wil dat AI routinetaken en administratief werk afhandelt. Om dit te doen, moet een AI in staat zijn om: de prioriteitsniveaus voor elke taak in een werkstroom te begrijpen, de nodige stappen uit te voeren om taken aan te maken of aan te passen, en geautomatiseerde werkstromen op te zetten. De meeste tools hebben één of twee van deze stappen uitgewerkt. ClickUp heeft gebruikers echter geholpen om meer dan 5 apps te consolideren met behulp van ons platform! Ervaar AI-aangedreven planning, waarbij taken en vergaderingen efficiënt en eenvoudig kunnen worden toegewezen aan open slots in uw kalender op basis van prioriteitsniveaus. U kunt ook aangepaste automatiseringsregels instellen via ClickUp Brain om routinetaken af te handelen. Zeg vaarwel tegen druk werk!

Voor het verder plannen en prioriteren van taken biedt de ClickUp-kalenderweergave een visuele layout van alles wat u moet doen, geordend per dag, week of maand.

Visualiseer taken en plan uw dag met ClickUp Kalenderweergave

Het is perfect voor het verslepen, neerzetten en aanpassen van taken naarmate tijdlijnen verschuiven, zodat u productief kunt blijven zonder duidelijkheid te verliezen.

Om snel aan de slag te gaan, gebruik je de ClickUp-sjabloon voor kalenderplanning — perfect voor beginners en binnen enkele seconden klaar voor gebruik.

Gratis sjabloon downloaden Krijg direct zicht op uw totale werkstroom en voortgang met de ClickUp-sjabloon voor kalenderplanning

De beste functies van ClickUp

Beperkingen van ClickUp

Door het grote aantal functies kan er een leercurve zijn

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Dit is wat Heath Hayden, Professional Development Coordinator bij Tacoma Community College, te zeggen had.

Ik heb ClickUp gebruikt om grote en kleine gebeurtenissen en projecten te organiseren en te beheren waar ik werk. Ik heb vooral de kalenderfunctie, de afhankelijkheidfuncties en de enquêtefuncties erg nuttig gevonden. Het is de beste projectmanagementsoftware die ik ooit heb gebruikt.

Ik heb ClickUp gebruikt om grote en kleine gebeurtenissen en projecten te organiseren en te beheren op mijn werk. Ik vind vooral de kalenderfunctie, de afhankelijkheidfuncties en de enquêtefuncties erg handig. Het is de beste projectmanagementsoftware die ik ooit heb gebruikt.

2. Proton Calendar (beste voor versleutelde planning en beheer van privé-gebeurtenissen)

via Proton Calendar

Proton Calendar is een taakplanningsprogramma dat privacy voorop stelt, ontwikkeld door Proton Mail. Het maakt gebruik van end-to-end-versleuteling om alles te beschermen, van titels van gebeurtenissen tot namen van deelnemers, zodat zelfs Proton uw gegevens niet kan lezen.

Met open-source code is deze app ontworpen voor iedereen die volledige controle wil over de privacy van zijn of haar kalender zonder in te boeten aan gebruiksgemak. De app is ideaal voor professionals, teams en gebruikers die veel waarde hechten aan privacy en een veilige planning zonder compromissen willen.

Beste functies van Proton Calendar

Beveilig gebeurtenisgegevens met krachtige versleuteling in realtime met behulp van elliptische curve cryptografie (ECC Curve25519)

Houd deelnemers privé in de kalender-app met versleuteling die de identiteit van deelnemers verbergt, zelfs voor Proton zelf

Verifieer uitnodigingen met cryptografische handtekeningen, zodat je zeker weet dat de afzender echt is en gegevens niet kunnen worden gemanipuleerd

Beperkingen van Proton Calendar

Sommigen zeggen dat het het offline aanmaken van afspraken niet ondersteunt, wat de flexibiliteit onderweg beperkt

Anderen melden frustraties met basisfuncties zoals zoeken, automatisch invullen van locaties en het plannen van reistijden

Prijzen van Proton Calendar

Free Forever

Mail Plus: $4,99/maand

Proton Unlimited: $ 12,99/maand

Proton Duo: $19,99/maand

Mail Essentials: $7,99/maand per gebruiker

Mail Professional: $ 10,99/maand per gebruiker

Proton Business Suite: $ 14,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Proton Calendar

G2: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

3. Tuta Calendar (beste voor platformonafhankelijke toegang en zero-knowledge privacy)

via Tuta Calendar

Tuta Calendar (voorheen Tutanota) is een zero-knowledge agenda-app die kwantumveilige versleuteling gebruikt om ervoor te zorgen dat uw afspraken, herinneringen en terugkerende gebeurtenissen volledig privé blijven.

Tuta garandeert ook anonimiteit door geen persoonlijke gegevens te vragen bij het aanmelden en door te draaien op een volledig open-source infrastructuur. Het is ook volledig in eigen beheer gebouwd (geen trackers van derden of closed-source componenten).

De beste functies van Tuta Calendar

Gebruik functies zoals het gedetailleerd aanmaken van gebeurtenissen, aanpasbare herinneringen en geavanceerde herhalingsregels

Bescherm uzelf tegen toekomstige kwantumdreigingen met de nieuwste versleutelingsprotocollen, zoals Kyber-1024 en x25519

Monitor en sluit kalendersessies op afstand vanaf elk apparaat, met IP's versleuteld en automatisch verwijderd na een week

Beperkingen van Tuta Calendar

Sommigen zeggen dat de zoekfunctie beperkt is en geen snelle of uitgebreide resultaten oplevert

Anderen melden dat het ontbreken van offline toegang het moeilijker maakt om agenda's onderweg te bekijken of te bewerken

Prijzen van Tuta Calendar

Free Forever

Revolutionair: $3,29/maand

Legenda: $ 8,76/maand

Essentieel: $ 8,14/maand/gebruiker

Geavanceerd: $10,85/maand/gebruiker

Unlimited: $16,27/maand/gebruiker

Beoordelingen en recensies van Tuta Calendar

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Tuta Calendar?

Een G2-recensie zegt

Tutanota is een end-to-end versleutelde dienst die ik meestal gebruik wanneer ik gevoelige e-mails wil versturen. Het heeft een eenvoudige interface en de app op mijn apparaat werkt feilloos.

Tutanota is een end-to-end versleutelde dienst die ik meestal gebruik wanneer ik gevoelige e-mails wil versturen. Het heeft een eenvoudige interface en de app op mijn apparaat werkt feilloos.

4. Any. do (Beste voor het beheren van taken en agenda's op verschillende apparaten)

De agenda van Any. do synchroniseert met Google, Outlook en iCloud om uw agenda en takenlijst samen te voegen tot één overzichtelijke ruimte. U krijgt één interface waar uw taken naast uw vergaderingen staan, waardoor u zowel uw werk als uw privéleven gemakkelijker kunt beheren.

Bovendien biedt het meerdere kalenderweergaven, zodat u zich kunt concentreren op vandaag of kunt uitzoomen om de komende week of maand te bekijken. Alle wijzigingen worden weergegeven in uw externe kalender, maar u kunt ze beheren in deze privé-agenda-app met slepen en neerzetten, snelle bewerkingen en ingebouwde meldingen.

Any.do beste functies

Schakel tussen dagelijkse, driedaagse, wekelijkse en maandelijkse weergave, afhankelijk van uw planningbehoeften

Werk deadlines, tijden, herhalingen en details rechtstreeks vanuit de kalender bij.

Deel eenvoudig agenda's met familie of teams via gesynchroniseerde accounts of abonnementen

Any. do beperkingen

Gebruikers moeten aparte kalendergebeurtenissen aanmaken om de duur van taken visueel weer te geven, wat extra stappen met zich meebrengt

Hoewel de iPhone-app iCloud ondersteunt, ontbreekt ondersteuning voor Apple Agenda in de desktop-versie voor Mac, waardoor synchroniseren tussen apparaten wordt gelimiteerd

Prijzen Any. do

Free Forever

Premium : $7,99/maand

Familie : $ 9,99/maand (voor 4 leden)

Teams: $7,99/maand per lid

Any. do beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 190 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 180 beoordelingen)

5. Cal. com (Beste voor open-source planning met uitgebreide aanpassingsmogelijkheden)

Cal. com is een open-source tool voor het plannen van agenda's, ontwikkeld voor individuen, teams en bedrijven die volledige controle willen over hun boekingservaring. In plaats van functies over een vast systeem heen te leggen, biedt het u een modulaire structuur waarmee u uw eigen agenda kunt samenstellen.

De app is ook gericht op privacy, zelf te hosten en kan worden geïntegreerd met meer dan 65 tools, van Stripe tot Google Agenda, waardoor het een flexibele keuze is voor zowel persoonlijk als professioneel gebruik.

De beste functies van Cal.com

Stel dagelijkse limieten, buffers voor en na vergaderingen, minimale kennisgevingstermijnen en werkuren in

Gebruik round-robin-logica, groepsboekingspagina's en routeringsformulieren om de coördinatie te vereenvoudigen

Voeg planningsblokken toe aan uw website of product zonder gebruikers door te verwijzen naar een andere website

Beperkingen van Cal.com

Gebruikers melden dat de boeking niet automatisch wordt aangepast aan containers, waardoor de layout op veel sites wordt verstoord

Anderen zeggen dat agenda-uitnodigingen eenvoudig en niet aanpasbaar zijn, wat leidt tot een slechte weergave, vooral voor gebruikers van Microsoft 365

Prijzen van Cal.com

Free Forever

Teams : vanaf $ 15/maand/gebruiker

Organisaties : vanaf $ 37/maand/gebruiker

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Cal.com

G2: 4,3/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Cal.com?

Een G2-recensie zegt

Cal. com is erg handig om vergaderingen te plannen zonder dat ze elkaar overlappen. Ik vind vooral de functie + erg handig om vergaderingen met meerdere mensen tegelijk toe te voegen of te plannen.

Cal. com is erg handig om vergaderingen te plannen zonder dat ze elkaar overlappen. Ik vind vooral de functie + erg handig om vergaderingen met meerdere mensen tegelijk toe te voegen of te plannen.

6. Apple Kalender (het beste voor gebruikers van het Apple-ecosysteem die naadloos willen synchroniseren tussen apparaten)

Apple Agenda is een ingebouwde agenda-app voor macOS, iOS en iPadOS. De app is nauw geïntegreerd met het Apple-ecosysteem, wat betekent dat hij naadloos werkt met Mail, Siri en zelfs apps als Kaarten en Herinneringen.

Alle gebeurtenissen worden automatisch gesynchroniseerd op alle Apple-apparaten via iCloud, dus als je een afspraak toevoegt op je Mac, verschijnt deze direct op je iPhone of Apple Watch.

De beste functies van Apple Agenda

Voeg locaties, meldingen, aantekeningen en genodigden rechtstreeks toe aan gebeurtenissen met natuurlijke taalinvoer

Maak gedeelde kalenders met familie of teams en beheer eenvoudig toestemmingen

Gebruik Siri-spraakcommando's om handsfree gebeurtenissen toe te voegen en herinneringen te krijgen

Beperkingen van Apple Agenda

Alleen beschikbaar op Apple-apparaten – geen officiële ondersteuning voor Android of Windows

Geen ingebouwde planningslinks of pollingopties voor groepsvergaderingen

Prijzen van Apple Agenda

Free Forever

Beoordelingen en recensies van Apple Kalender

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is maandagochtend niet ongeschikt voor vergaderingen. Onderzoek heeft aangetoond dat 11 uur 's ochtends op maandag het tijdstip is met de hoogste boekingsgraad, omdat werknemers vergaderingen liever vroeg in de week plannen. ​

7. TimeTree (het beste voor gedeelde kalenders tussen families, koppels of kleine teams)

via TimeTree

TimeTree is een app voor gezamenlijke agenda's, gemaakt voor mensen die samen plannen. In plaats van individuele agenda's te isoleren, kunnen meerdere gebruikers met TimeTree gebeurtenissen op gedeelde agenda's bekijken, toevoegen en bewerken vanaf elk apparaat.

Gebruikers kunnen zelfs aantekeningen, opmerkingen en foto's toevoegen aan gebeurtenissen, waardoor elke invoer een hub voor gesprekken wordt. De app is lichtgewicht, intuïtief en gemaakt voor het soort dagelijkse planning dat de meeste agenda-apps over het hoofd zien.

De beste functies van TimeTree

Reageer rechtstreeks op gebeurtenissen om abonnementen, updates of logistiek binnen de kalender te bespreken

Ontvang herinneringen voor gebeurtenissen als pushmeldingen, e-mails of in-app meldingen voor een betere coördinatie

Gebruik de ruimte voor gedeelde memo's voor lopende gesprekken die geen verband houden met specifieke gebeurtenissen

Beperkingen van TimeTree

Gedeelde lijsten kunnen na recente updates moeilijker toegankelijk zijn, met bugs die directe toegang verhinderen en ongeslagen wijzigingen veroorzaken

De widget op de startpagina heeft problemen met de weergave in de donkere modus, waardoor tekst onleesbaar wordt door een slecht kleurcontrast

Prijzen van TimeTree

Free Forever

Premium: $4,49/maand

Beoordelingen en recensies van TimeTree

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over TimeTree?

Een recensie in Google Playstore zegt

De app lijkt perfect voor mijn gezin en is bruikbaar genoeg, maar telkens wanneer we de omslagfoto's voor agenda's willen bijwerken, de namen van agenda's willen wijzigen of willekeurige wijzigingen willen aanbrengen, krijgen we de foutmelding 'Verbinding met server mislukt'. De app werkt verder goed, maar deze bugs hebben een beetje invloed op de bruikbaarheid.

De app lijkt perfect voor mijn gezin en is bruikbaar genoeg, maar telkens wanneer we de omslagfoto's voor agenda's willen bijwerken, de namen van agenda's willen wijzigen of willekeurige wijzigingen willen aanbrengen, krijgen we de foutmelding 'Verbinding met server mislukt'. De app werkt verder goed, maar deze bugs hebben een beetje invloed op de bruikbaarheid.

8. Etar Calendar (het beste voor Android-gebruikers die op zoek zijn naar een open-source kalender met offline toegang)

via Etar Calendar

etar Calendar is een gratis, open-source kalenderapplicatie voor Android-apparaten. Het is ontworpen om een gebruiksvriendelijk en privacy-respecterend alternatief te bieden voor propriëtaire kalender-apps. Met de nadruk op eenvoud en het naleven van moderne ontwerpprincipes, biedt Etar een bereik van functies om gebruikers te helpen hun agenda's effectief te beheren.

Beste functies van Etar Calendar

Kies uit maand-, week-, dag- en agendaweergaven om gebeurtenissen en afspraken te visualiseren

Weergave van aankomende gebeurtenissen direct op het startscherm met een widget

Deel kalenders via ICS-bestanden en importeer en exporteer kalendergegevens naar en van een SD-kaart

Beperkingen van Etar Calendar

Sommigen zeggen dat de app vaak om toegang tot contacten en achtergrondactiviteiten vraagt, wat frustrerend kan zijn voor gebruikers die de voorkeur geven aan strengere controle

Enkele bekende bugs zijn al lange tijd niet opgelost, wat de bruikbaarheid beïnvloedt

Prijzen van Etar Calendar

Free Forever

Beoordelingen en recensies van Etar Calendar

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist je dat? Benjamin Franklin was een van de eerste gebruikers van tijdblokken. Hij plande zijn dag door specifieke uren toe te wijzen aan taken, rust en ontspanning. Deze methode verhoogde de productiviteit en wordt vandaag de dag nog steeds door veel efficiëntie-experts aanbevolen!

9. Nextcloud Calendar (het beste voor privacygerichte teams die een zelf gehoste planningstool willen)

via Nextcloud Kalender

Nextcloud Calendar is een gratis, open-source kalender-app die werkt met het bredere Nextcloud-ecosysteem. Het is een zelf gehoste tool, zodat u volledige controle houdt over uw agenda en gegevens op uw eigen server. U kunt deze synchroniseren met andere apparaten met behulp van CalDAV en al uw gebeurtenissen op één plek beheren.

Deze eenvoudige kalender-app kan gemakkelijk worden gekoppeld aan andere Nextcloud-tools zoals Contacten en Talk, waardoor hij ideaal is voor de coördinatie met teams of families. En omdat alles op uw server blijft staan, biedt hij een sterke privacy zonder dat u afhankelijk bent van diensten van derden.

De beste functies van Nextcloud Kalender

Synchroniseer uw kalender op apparaten en apps die CalDAV ondersteunen, zoals Thunderbird, Apple Calendar of Android-apps

Integreer Nextcloud Contacten, Talk, Mail en Taken voor een uniforme planningervaring

Beheer persoonlijke, werk- en gedeelde agenda-apps in één dashboard met gebeurtenissen gescheiden door kleuren

Beperkingen van Nextcloud Kalender

Gebruikers zeggen dat de interface soms traag kan aanvoelen, vooral bij het beheren van grotere kalenders of gedeelde weergaven

Sommigen hebben gemeld dat hun gegevens verloren zijn gegaan door problemen met de server, wat de risico's van onbetrouwbare zelfhostinginstallaties onderstreept

Prijzen van Nextcloud Kalender

Free Forever

Beoordelingen en recensies van Nextcloud Kalender

G2: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Nextcloud Kalender?

Een G2-recensie zegt

Nextcloud is een van de meest betrouwbare tools voor het beheren van mijn bestanden, communicatie en live samenwerking. Het is eenvoudig in te stellen en te configureren en biedt een hoge mate van aanpassing – van het synchroniseren en overzetten van documenten tussen apparaten tot interne berichten en geïntegreerde videoconferenties, Nextcloud is zeer geschikt voor mijn werk.

Nextcloud is een van de meest betrouwbare tools voor het beheren van mijn bestanden, communicatie en live samenwerking. Het is eenvoudig in te stellen en te configureren en biedt een hoge mate van aanpassing – van het synchroniseren en overzetten van documenten tussen apparaten tot interne berichten en geïntegreerde videoconferenties. Nextcloud is zeer geschikt voor mijn werk.

10. Joplin Calendar Plugin (het beste voor het visueel ordenen van Joplin-aantekeningen)

via Joplin Calendar Plugin

Joplin Calendar Plugin voegt een eenvoudige kalenderweergave toe aan de notitie-app Joplin, zodat u notities kunt ordenen op aanmaakdatum of laatste wijzigingsdatum. U kunt op een datum klikken om snel alle notities op te halen die aan die dag zijn gekoppeld, waardoor u uw tijdlijn met aantekeningen of dagboeknotities gemakkelijker kunt beheren.

Dit is vooral handig als u Joplin gebruikt voor dagelijkse logboeken, aantekeningen van vergaderingen of tijdgebonden planning, omdat u zo een duidelijk overzicht krijgt van uw aantekeningen in de loop van de tijd.

De beste functies van de Joplin-kalenderplugin

Weergave van dagen waarop aantekeningen zijn gemaakt of gewijzigd, met visuele indicatoren voor het aantal

Navigeer door de kalender en de lijst met aantekeningen met behulp van intuïtieve sleutelcommando's voor snellere bediening

Optioneel kunt u aantekeningen weergeven met de geselecteerde datum in de titel (op basis van het datumformat van Joplin)

Beperkingen van de Joplin-kalenderplug-in

Gerelateerde aantekeningen zijn nog een experimentele functie en kunnen de prestaties in grote notitieblokken vertragen

Sommigen zeggen dat het zoeken naar aantekeningen op basis van datums beperkt is tot een bereik van 120 dagen

Prijzen voor Joplin Calendar Plugin

Free Forever

Beoordelingen en recensies van Joplin Calendar Plugin

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

via EteSync

EteSync is een end-to-end versleutelde synchronisatieoplossing voor agenda's, contacten, taken en aantekeningen. In tegenstelling tot de meeste synchronisatiediensten, die gegevens in platte tekst op cloud servers opslaan, versleutelt EteSync alles voordat het uw apparaat verlaat.

Je kunt het op verschillende apparaten gebruiken met ondersteuning voor Android, iOS, desktop-apps en zelfs browserextensies. Het werkt met CalDAV-compatibele apps en kan worden geïntegreerd met open-source tools zoals DAVx⁵. Alle wijzigingen worden bijgehouden, wat betekent dat je elke bewerking kunt volgen of verwijderde invoer indien nodig kunt herstellen.

Beste functies van EteSync

Synchroniseer agenda's, contacten, taken en aantekeningen veilig met een zero-knowledge-architectuur en end-to-end-versleuteling

Werk met alle apps die compatibel zijn met DAVx⁵ en CalDAV/CardDAV, waaronder Etar en Tasks. org

Bewaar een fraudebestendige geschiedenis van elke update met versleutelde wijzigingsregistratie

Beperkingen van EteSync

Gebruikers hebben ernstige problemen gemeld met de bruikbaarheid en betrouwbaarheid op verschillende platforms, waaronder synchronisatieconflicten

Vanwege iOS-beperkingen kan EteSync geen nieuwe accounts op het apparaat aanmaken en alleen synchroniseren met bestaande accounts

Prijzen van EteSync

Free Forever

Persoonlijk : $ 2/maand (jaarlijks gefactureerd)

Supporter : $4/maand (jaarlijks gefactureerd)

Organisatie: Aangepaste prijzen (voor middelgrote en grote organisaties)

Beoordelingen en recensies van EteSync

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over EteSync?

Een recensie in Google Playstore zegt

Uitstekend product en service. Het is zeker de moeite waard om het werk van de ontwikkelaar te ondersteunen door een abonnement te nemen. Ik heb geprobeerd om mijn eigen zelfgehoste caldav/carddav-service te rollen met behulp van een paar verschillende FOSS-applicaties, maar elk had eigenaardigheden waar ik niet mee om wilde gaan. EteSync werkt voor mij feilloos en heeft de tijd die ik kwijt was aan het onderhouden van meer server-side apps geëlimineerd. Bedankt voor het geweldige product!

Uitstekend product en service. Het is zeker de moeite waard om het werk van de ontwikkelaar te ondersteunen door je te abonneren. Ik heb geprobeerd om mijn eigen zelfgehoste caldav/carddav-service te rollen met behulp van een paar verschillende FOSS-applicaties, maar elk had eigenaardigheden waar ik niet mee om wilde gaan. EteSync heeft voor mij feilloos gewerkt en de tijd die ik zou moeten besteden aan het onderhouden van meer server-side apps geëlimineerd. Bedankt voor het geweldige product!

12. Zoho Calendar (het beste voor interne teamplanning en synchroniseren binnen het Zoho-ecosysteem)

via Zoho Calendar

Zoho Calendar is een online kalender voor samenwerking, ontworpen voor het organiseren van persoonlijke en professionele agenda's. Gebruikers kunnen gebeurtenissen aanmaken, deelnemers uitnodigen, toestemmingen beheren en herinneringen instellen.

De applicatie biedt ook meerdere weergaven en vergemakkelijkt teamsamenwerking door middel van functies zoals groepsagenda's en het reserveren van middelen.

De beste functies van Zoho Calendar

Visualiseer agenda's in verschillende weergaven, zoals dag, week, maand, agenda en jaar

Reserveer vergaderruimtes en andere middelen rechtstreeks in de kalender wanneer u gebeurtenissen plant

Maak gebeurtenissen aan met opties om deelnemers uit te nodigen, herhalingen in te stellen, RSVP's te beheren en conferentiegegevens toe te voegen

Beperkingen van Zoho Calendar

Gebruikers zeggen dat bij het uitnodigen van interne groepen de individuele beschikbaarheid niet wordt weergegeven, wat het plannen voor teams bemoeilijkt

Sommigen hebben opgemerkt dat notificaties van gebeurtenissen niet altijd betrouwbaar worden doorgestuurd naar mobiele nummers, waardoor meldingen worden gemist

Prijzen van Zoho Calendar

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zoho Calendar

G2: 4,4/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

