18 beste GPT's voor studenten om hun studie, schrijfvaardigheid en productiviteit te verbeteren

We hebben allemaal wel eens gehoord van ChatGPT, een van de meest gebruikte AI-tools voor het aanmaken van content. Maar is dat alles wat GPT's kunnen? Het antwoord is nee!

Van ondersteuning bij zakelijke activiteiten tot aanvulling op onderwijs en opleiding: de winkel van OpenAI staat vol met GPT's voor verschillende doeleinden. Maar liefst 86% van de studenten gebruikt al AI bij hun studie!

Lees deze blog waarin we de beste GPT's voor het onderwijs op een rijtje zetten om je te helpen je leerefficiëntie te maximaliseren.

Wat zijn GPT's?

GPT's of Generative Pre-Trained Transformers zijn geavanceerde AI-modellen die menselijke reacties begrijpen en genereren op basis van invoer van gebruikers. Ze zijn ontwikkeld door OpenAI, getraind op grote hoeveelheden data en voeren verschillende taken uit, zoals het genereren van content, het beantwoorden van vragen, het assisteren bij onderzoek, enz.

Hoewel er verschillende soorten GPT's zijn, zijn dit de drie belangrijkste op basis van bruikbaarheid:

Algemene GPT's Aangepaste GPT's Branchespecifieke GPT's Trainingsgegevens Diverse internetbronnen Basismodel verfijnd met aangepaste gegevens Basismodel getraind met gegevens uit de sector Doel Algemene taken en gesprekken Op maat gemaakt voor specifieke gebruikssituaties Gebruik op expertniveau in de industrie Kennisdiepte Oppervlakkig niveau Diepgaand Diepgaand Flexibiliteit Algemeen Hoog Laag Gebruiksscenario's Casual chatten, algemene vragen en antwoorden, enz. Bedrijfsspecifieke bots, persoonlijke assistenten, enz. Financiële risicobeoordeling, beoordeling van juridische documenten, enz.

Voordelen van het gebruik van GPT's

Hier zijn enkele voordelen van het gebruik van GPT's voor studenten:

Verbetert het leren: GPT's, met name de aangepaste versies die zijn ontwikkeld voor educatieve doeleinden, lossen problemen op, leggen concepten uit, bieden interactieve lessen en passen zich zelfs aan de lesmethode van uw keuze aan, waardoor u sneller leert en uw begrip van het onderwerp vergroot

Verhoogt de productiviteit: Blijf op de hoogte van taken met AI-gestuurde organisatie, herinneringen en tools voor het maken van aantekeningen die u helpen uw studieroosters efficiënt te beheren

Vereenvoudigt onderzoek: Deze tools vatten complexe onderwerpen snel samen en halen sleutelinzichten eruit, waardoor het onderzoeksproces wordt versneld

Stimuleert kritisch denken: Neem deel aan AI-gestuurde discussies, stel 'waarom'- en 'hoe'-vragen en daag je begrip van concepten uit om diepere analytische vaardigheden te ontwikkelen

Biedt 24/7 ondersteuning: GPT's zijn de klok rond beschikbaar. U kunt er dus op elk moment van de dag terecht voor het oplossen van queries

Verbetert schrijfvaardigheden: genereer gestructureerde schetsen, verfijn grammatica en ontvang AI-feedback om essays, rapporten en opdrachten moeiteloos te verbeteren

De beste GPT's voor studenten

Hier zijn 18 van de beste aangepaste GPT's uit de GPT-winkel, exclusief gemaakt voor educatieve doeleinden.

Voordat u de lijst bekijkt, dient u er rekening mee te houden dat deze aangepaste GPT's OpenAI-producten zijn die beschikbaar zijn via de ChatGPT-interface. OpenAI biedt doorgaans verschillende abonnementen aan die verschillende GPT's kunnen bevatten als onderdeel van hun pakketten. Bovendien kunnen sommige gespecialiseerde GPT's hun eigen prijsstructuur hebben. Raadpleeg de officiële website of documentatie van OpenAI voor de meest recente prijsinformatie. *

1. Scholar GPT (Beste academische onderzoekstool)

via Scholar GPT

Scholar GPT, een van de populairste GPT's voor het onderwijs, helpt bij academisch onderzoek. Het bevat meer dan 200 miljoen bronnen en geeft u toegang tot geavanceerde onderzoekstools zoals Google Scholar, PubMed, arXiv, enz.

Dat is nog niet alles: deze GPT heeft ook ingebouwde vaardigheden voor kritisch lezen. Je kunt het dus gebruiken om feiten te controleren, content samen te vatten en inzichten te verzamelen. Daarnaast interpreteert Scholar GPT ook codes en analyseert het gegevens.

Beste functies van Scholar GPT

Genereer hoogwaardige academische content en gedetailleerde inzichten

Krijg nauwkeurige referenties en citaten

Hulp bij het schrijven van onderzoeksprojecten en literatuurstudies

Beperkingen van Scholar GPT

Geen toegang tot betaalde academische artikelen

Biedt af en toe verouderde inzichten

Prijzen voor Scholar GPT

Scholar GPT wordt gratis geleverd bij ChatGPT-abonnementen:

Plus: $20/maand

Pro: $ 200/maand

Team: $ 25/maand per gebruiker

2. Consensus (beste op bewijs gebaseerde antwoordzoeker)

via Consensus

Consensus is een AI-schrijftool voor academische onderzoekers met iets geavanceerdere mogelijkheden. Deze GPT zoekt referenties en geeft eenvoudige, wetenschappelijk onderbouwde antwoorden op uiteenlopende onderwerpen zoals organische chemie, filosofie, informatica, geestelijke gezondheid, enz.

Consensus is ook een effectief hulpmiddel voor het aanmaken van content, met name voor het schrijven van goed onderbouwde academische papers met afbeeldingen en illustraties.

Consensus beste functies

Verzamelt complexe onderzoeksresultaten uit betrouwbare bronnen

Benadrukt consensus of onenigheid in onderzoek

Uitstekend geschikt voor gezondheid, wetenschap en evidence-based onderwerpen

Consensusbeperkingen

Alleen voor specifieke onderzoeksdomeinen

Biedt soms een beperkt aantal bronlinks

Consensusprijs

Consensus is gratis bij een abonnement op ChatGPT

Vraag om meer diepgang, een andere toon of een nieuw perspectief, bijvoorbeeld met vragen als "Kun je meer statistieken toevoegen?" of "Maak de toon wat informeler!". Zo krijg je precies wat je nodig hebt.

3. Presentation & Diagram Generator van (beste visuele maker voor studenten)

Presentation & Diagram Generator van is een interactieve AI-tool voor onderwijs en bedrijven. Studenten kunnen deze tool eenvoudig gebruiken om verschillende visuele elementen voor hun onderzoeksverslagen en artikelen te maken, zoals stroomdiagrammen, mindmaps, Gantt-grafieken, enz.

Maar dat is nog niet alles: deze GPT ondersteunt ook datagestuurde bedrijfspresentaties. Dit betekent dat u het kunt gebruiken om PPT's, dia's en keynotes voor uw bedrijf te maken. Bovendien beschikt deze GPT over basisfuncties voor datavisualisatie.

Presentatie- en diagramgenerator door beste functies

Krijg toegang tot sjablonen en aanpassingsopties voor een betere toegang tot visuele weergaven

Maakt het eenvoudig om gegenereerde ideeën te delen en samen te werken

Integreert met andere productiviteitstools

Presentatie- en diagramgenerator door beperkingen

Geavanceerde ontwerpfuncties ontbreken

Ontbreekt enkele niche-diagramtypen

Presentatie- en diagramgenerator door prijzen

Het wordt gratis geleverd bij een abonnement op ChatGPT

4. Canva GPT (beste ontwerp-assistent voor presentaties)

via Canva GPT

Canva is een bekend ontwerpplatform dat wordt gebruikt door zakelijke professionals. Maar wist u dat het ook een GPT heeft? Met Canva GPT kunt u eenvoudig visueel aantrekkelijke educatieve content maken voor projecten en opdrachten. Het genereert ook direct creatieve content zoals teksten voor sociale media, posters, brochures, enz.

De GPT is zeer eenvoudig te gebruiken en vereist geen leercurve. Het enige wat u hoeft te doen is een prompt invoeren en het ontwerp wordt gemaakt.

Beste functies van Canva GPT

Pas elementen aan en breng bewerkingen aan om ervoor te zorgen dat de output precies aansluit bij uw behoeften

Biedt drag-and-drop-functionaliteit voor gebruiksgemak

Maakt integratie van merkpakketten mogelijk voor consistentie

Beperkingen van Canva GPT

Limieten geavanceerde ontwerpaanpassing

Niet geschikt voor zeer technische grafische ontwerpen

Prijzen Canva GPT

Gratis bij abonnementen op ChatGPT

5. AskYourPDF Research Assistant (beste PDF-informatie-extractor)

via AskYourPDF Research Assistant

AskYourPDF Research Assistant is een andere handige tool, vooral als u specifieke gegevens uit lange PDF-bestanden wilt analyseren en extraheren. Deze GPT heeft een bibliotheek met meer dan 400 miljoen academische artikelen en helpt u in een handomdraai evidence-based artikelen, essays en andere educatieve content te creëren.

De GPT biedt ook inzichten en antwoorden op documentgerelateerde queries. Dus als je een projectmanager bent, gebruik het dan om inzichten te verzamelen en datagestuurde beslissingen te nemen.

De beste functies van AskYourPDF Research Assistant

Ondersteun geavanceerd zoeken binnen PDF-content

Haal sleutelinformatie uit PDF-documenten voor weloverwogen besluitvorming

Hulp bij het annoteren en markeren van pdf's

Beperkingen van AskYourPDF Research Assistant

Problemen met PDF's met veel opmaak

Geen toegang tot PDF's achter een login of betaalmuur

Prijzen AskYourPDF Research Assistant

Gratis bij abonnementen op ChatGPT

6. Scholar AI (Beste hub voor academische bronnen)

via Scholar AI

Zoals de naam al doet vermoeden, is Scholar AI vergelijkbaar met ChatGPT, maar dan voor het onderwijs. Met een enorm arsenaal van meer dan 200 miljoen academische bronnen helpt het studenten om complexe onderwerpen gemakkelijk te verkennen en te begrijpen.

Bovendien is deze GPT uitgebreid ontworpen als aanvulling op onderzoek naar verschillende onderwerpen, zoals literatuur, wetenschap, wiskunde, geschiedenis, enzovoort.

Beste functies van Scholar AI

Vergelijk meerdere complexe academische papers naast elkaar, identificeer contrasterende argumenten en ondersteunend bewijs

Vertaal complexe academische jargon naar begrijpelijke uitleg, waardoor het begrip wordt verbeterd

Ondersteun geavanceerd zoeken naar wetenschappelijke artikelen en stel relevante onderzoeken voor op basis van input

Beperkingen van Scholar AI

Aangezien Scholar AI afhankelijk is van de nauwkeurigheid van het verstrekte bronmateriaal, blijft het controleren van feiten van cruciaal belang

Biedt soms algemene in plaats van gespecialiseerde inzichten op het gebied van onderwijs

Prijzen voor Scholar AI

Gratis bij abonnementen op ChatGPT

7. Professional Writing Coach (beste tool voor schrijfvaardigheid)

via Professional Writing Coach

Wil je je schrijfvaardigheid verbeteren? Dat kan met een professionele schrijfcoach.

Deze GPT is exclusief ontwikkeld om studenten te helpen hun schrijfvaardigheid te verbeteren door middel van eenvoudige gesprekken. Het controleert de grammatica, spoort typefouten op en biedt tips om het schrijfproces te verfijnen, waardoor het creëren van duidelijke en gepolijste content eenvoudiger wordt.

Beste functies van Professional Writing Coach

Word een meester in overtuigend schrijven en verbeter je professionele communicatie

Evalueer je schrijfstijl op toon, stemgebruik en geschiktheid voor het publiek

Ontwerp gerichte oefeningen om specifieke schrijfvaardigheden in verschillende schrijfformats en genres te verbeteren

Beperkingen van Professional Writing Coach

Limieten ondersteunen voor zeer gespecialiseerde schrijfstijlen

Soms worden algemene verbeteringen voorgesteld en worden subjectieve nuances mogelijk niet volledig weergegeven

Prijzen voor professionele schrijfcoach

Gratis bij abonnementen op ChatGPT

8. Text Extractor (beste tool voor tekstuittrekking)

OpenAI heeft de Text Extractor GPT ontworpen, waarmee je tekstuele content uit bestanden kunt halen, waaronder PDF's en afbeeldingen (.jpg, .jpeg, .png, .bmp, .tiff, enz.).

U kunt de gegenereerde aantekening zelfs downloaden in platte tekst en JSON-formaten en deze gebruiken in projecten, opdrachten en relevante academische papers. Zet complexe tabellen, grafieken en diagrammen om in gestructureerde gegevens voor analyse, proces in kaart brengen en inzichten.

Beste functies van Text Extractor

Zet gescande documenten om in bewerkbare tekst met OCR (Optical Character Recognition)

Automatiseer het ophalen van informatie met meertalige tekstherkenning

Gebruik batchverwerking voor meerdere bestanden om de productiviteit te verhogen

Beperkingen van de tekst-extractor

Problemen met slechte of wazige afbeeldingen

Onvoldoende nauwkeurigheid bij complexe lettertypes en layouts

Prijzen voor Text Extractor

Gratis bij abonnementen op ChatGPT

9. Essay Writer (beste assistent voor het aanmaken van essays)

via Essay Writer

Essay Writer is een GPT die fungeert als een virtuele coach om gebruikers te helpen bij het schrijven van professionele essays, met name bij het structureren, citeren en ontwikkelen van een scriptie. Het is getraind op grote hoeveelheden gegevens en bevat uitgebreide bronnen. Gebruik het dus om essays over verschillende onderwerpen te genereren.

Deze GPT kan ook codes interpreteren, gegevens analyseren en afbeeldingen genereren.

De beste functies van Essay Writer

Integreer relevante en coherente bronnen voor een goed onderbouwd en geloofwaardig essay

Stel gedetailleerde overzichten en scriptieverklaringen op

Herschrijf en citeer bronnen correct, vermijd plagiaat en behoud academische integriteit

Beperkingen van Essay Writer

Risico's van het genereren van generieke of repetitieve content tijdens uw onderzoeksproces

Moeite met zeer gespecialiseerde essayonderwerpen

Prijzen voor Essay Writer

Gratis bij abonnementen op ChatGPT

10. Math Solver (Beste wiskundige probleemoplosser)

via Math Solver

Als je een opleiding volgt waarvoor je wiskunde moet beheersen, is Math Solver de beste GPT voor jou. Deze AI-tool biedt snelle, stapsgewijze oplossingen voor wiskundige problemen.

Het oplossen van vragen over vrijwel elk wiskundig onderwerp – van algebra, rekenen en meetkunde tot calculus – is ideaal voor leerlingen van alle niveaus.

Beste functies van Math Solver

Geef complexe vergelijkingen en functies weer met interactieve visuele voorstellingen

Ontleed problemen met meerdere stappen in behapbare stappen en laat de logica achter elke oplossing zien

Geef oefenopgaven en quizzen om uw begrip van sleutelbegrippen te versterken

Beperkingen van Math Solver

Ondersteuning voor zeer geavanceerde of niche-wiskundige velden ontbreekt

Afhankelijk van de duidelijkheid van de input voor nauwkeurige resultaten en kan moeite hebben met onconventionele input

Prijzen voor Math Solver

Gratis bij abonnementen op ChatGPT

11. Wolfram (Beste rekenkundige probleemoplosser)

via Wolfram

De volgende op de lijst is Wolfram. Deze GPT is getraind om gebruikers te helpen bij geavanceerde berekeningen en data-analyse. Het maakt gebruik van Wolfram Alpha en Wolfram Cloud en is gespecialiseerd in het oplossen van queries met betrekking tot wiskunde, wetenschap, economie, programmeren, enz.

Daarnaast biedt het ook ondersteuning bij fundamenteel academisch en wetenschappelijk onderzoek.

Beste functies van Wolfram

Visualiseer complexe datasets met interactieve grafieken, waardoor het begrip wordt verbeterd

Voer symbolische berekeningen uit en los complexe wiskundige vergelijkingen en data-analyses op

Krijg toegang tot een sterke database met feitelijke en accurate informatie

Wolfram-beperkingen

Vereist specifieke invoeropmaak, wat een leercurve vereist

Niet geschikt voor open vragen of subjectieve vragen

Prijzen Wolfram

Wolfram wordt gratis geleverd bij een abonnement op ChatGPT

12. Slide Maker (beste slideshow-generator)

via Slide Maker

Een andere gratis tool, de Slide Maker GPT, helpt bij het maken van boeiende PowerPoint-presentaties voor onderwijs- en zakelijke doeleinden. Het ondersteunt verschillende talen, zoals Engels, Spaans, Frans, enz., zodat u het kunt gebruiken om rapporten, onderzoeksverslagen en documenten samen te vatten in presentaties.

Wat is er zo bijzonder? Met Slide Maker kunnen gebruikers toegankelijke dia's maken, met een aangepaste structuur en opmaak voor mensen met een beperking.

Beste functies van Slide Maker

Krijg suggesties voor de content en layout van slides, waardoor je tijd en moeite bespaart

Maak eenvoudig exporteren en samenwerken mogelijk

Zoek relevante afbeeldingen en grafieken om de visuele aantrekkingskracht te vergroten

Beperkingen van Slide Maker

De aanpassingsmogelijkheden zijn beperkt in vergelijking met speciale presentatiesoftware

Niet ideaal voor zeer creatieve presentaties

Prijzen Slide Maker

Gratis bij abonnementen op ChatGPT

13. Code Tutor (beste hulpmiddel voor coderen)

via Code Tutor

Heb je een persoonlijke coderingsdocent nodig? Code Tutor is een GPT die exclusief voor dat doel is ontworpen. Deze studietool helpt studenten om vanaf nul te leren coderen en gebruikt voorbeelden uit de praktijk om complexe coderingsconcepten op een vereenvoudigde manier te verduidelijken.

Deze GPT ondersteunt meerdere talen, zoals Python, Java en C++, en biedt stapsgewijze uitleg, foutopsporing van code en best practices. Van beginner tot gevorderde gebruiker: krijg gepersonaliseerde begeleiding en versnel je programmeerproces.

Beste functies van Code Tutor

Diagnoseer code snippets en identificeer fouten, met duidelijke uitleg en oplossingen

Beoordeel voorbeelden van code en oefeningen om het leerproces te versterken

Verduidelijk complexe programmeerconcepten op een duidelijke en beknopte manier

Beperkingen van Code Tutor

Ontbreekt soms geoptimaliseerde code-oplossingen

Afhankelijk van duidelijke probleemstellingen voor nauwkeurigheid

Prijzen Code Tutor

Code Tutor wordt gratis geleverd bij een abonnement op ChatGPT

14. Literature Review Writer (beste tool voor literatuursynthese)

via Literature Review Writer

Een andere GPT voor academisch schrijven is die van een Literature Review Writer, die uitgebreide literatuurrecensies en samenvattingen genereert. Het enige wat u hoeft te doen is uw onderwerp invoeren, waarna het relevante bronnen verzamelt, de belangrijkste bevindingen samenvat en deze structureert in een overzichtelijke recensie.

Je kunt het zelfs gebruiken om lange YouTube-video's samen te vatten en hun transcriptie te gebruiken om content te genereren.

Beste functies van Literature Review Writer

Markeer sleutelbevindingen en methodologieën door middel van relevant onderzoek

Structureer onderzoeksresultaten in thematische secties, zodat je een duidelijk en samenhangend overzicht krijgt

Geef nauwkeurige bronvermeldingen in verschillende citatiestijlen

Beperkingen van Literature Review Writer

Geen toegang tot betaalde onderzoeksartikelen

Biedt soms geen kritische analyse van de studies

Prijzen voor Literature Review Writer

Gratis bij abonnementen op ChatGPT

15. Language Learner (Beste tool voor het oefenen van talen)

via Language Learner

Als je op zoek bent naar een GPT om je te helpen een nieuwe taal te leren, zou je als taalleerder geïnteresseerd moeten zijn. Deze AI-tool gebruikt verschillende interactieve methoden om een taal te onderwijzen, zoals verhaal- en beeldmodi.

Bovendien ondersteunt het meer dan 20 wereldwijde talen, zoals Engels, Spaans, Frans en Duits. Je kunt lessen aanpassen, uitspraak oefenen en zelfs grammatica- en woordenschattoetsen maken om je voortgang te controleren.

Beste functies voor taalleerders

Simuleer levensechte gesprekken en bied mogelijkheden voor praktisch taalgebruik

Krijg gepersonaliseerde woordenschat- en grammatica-oefeningen op basis van je voortgang

Ontvang feedback en suggesties voor verbetering

Beperkingen voor taalleerders

Een gebrek aan diepgaander begrip van culturele contexten

Kan de nuances van gesproken taal niet volledig weergeven

Prijzen voor taalleerders

Gratis bij abonnementen op ChatGPT

16. Doc Maker (beste tool voor het aanmaken van documenten)

via Doc Maker

Doc Maker is een multifunctionele GPT waarmee u verschillende documenten kunt maken, zoals rapporten, cv's, spreadsheets en presentaties. Het ondersteunt zoeken op internet, het genereren van afbeeldingen en basisgegevensvisualisatie, zodat u uitgebreide onderzoeksessays kunt maken.

Voer gewoon uw content en specificaties in en stel professioneel ogende rapporten, cv's en brieven op om de productiviteit te verhogen.

Beste functies van Doc Maker

Formatteer documenten met consistente stijlen en layouts

Lever sjablonen voor verschillende documenttypes, waardoor tijd en moeite worden bespaard

Integreer gegevens uit externe bronnen en automatiseer het vullen van documenten met populaties

Beperkingen van Doc Maker

Geavanceerde functies voor documentontwerp ontbreken

Niet ideaal voor niche- of gespecialiseerde documenttypes

Prijzen voor Doc Maker

Gratis bij abonnementen op ChatGPT

17. Mr. Ranedeer (Beste gepersonaliseerde leerassistent)

Mr. Ranedeer is een gepersonaliseerde AI-tutor die helpt met huiswerk, het plannen van lessen en het ontwikkelen van vaardigheden in Engels, wiskunde en organische chemie.

Het past zich ook aan uw leerstijl, tempo en voorkeuren aan om de leerefficiëntie te verbeteren en biedt interactieve leerervaringen door middel van quizzen, oefeningen en praktijkvoorbeelden.

De beste functies van Mr. Ranedeer

Stel gepersonaliseerde leerabonnementen samen op basis van je leerdoelen en voorkeuren

Pas de content en moeilijkheidsgraad van lessen aan op basis van je prestaties en feedback

Verdeel quizzen met gespreide herhalingen om het geheugen en de retentie te versterken

Beperkingen van Mr. Ranedeer

Geen vervanging voor menselijke docenten waar menselijke interactie vereist is

Afhankelijk van nauwkeurige input voor advies op maat

Prijzen van Mr. Ranedeer

Gratis bij abonnementen op ChatGPT

18. Book to Prompt (Beste promptgenerator uit boeken)

via Book to Prompt

Book to Prompt is een andere handige academische AI-tool voor studenten. Met deze GPT genereer je eenvoudig creatieve prompts uit boeken en teksten. Dit helpt je bij het schrijven van essays, het samenvatten van lange artikelen, het genereren van citaten en nog veel meer.

Transformeer je favoriete boeken in interactieve leerervaringen en duik dieper in de literatuur met een GPT die de verbeelding prikkelt.

Boek om de beste functies te ontdekken

Haal sleutels, tekens en plotpunten uit geüploade boeken

Krijg creatieve ideeën voor schrijven en verhalen vertellen

Vind op maat gemaakte prompts op basis van input

Beperkingen van Book to Prompt

Beperkt tot beschikbare boekdatabases

Genereert af en toe repetitieve of algemene prompts

Prijs op aanvraag

Gratis bij abonnementen op ChatGPT

Alternatieve AI-tool voor studenten

Er zijn verschillende manieren waarop GPT's je kunnen helpen bij je academische carrière. Ze genereren bijvoorbeeld ideeën, zoeken informatie en vatten feiten samen, zodat jij je kunt concentreren op wat echt belangrijk is: leren. Als je echter verwacht dat één GPT alle taken perfect uitvoert, zul je teleurgesteld worden.

Gelukkig komt ClickUp, de alles-in-één app voor werk, hier in beeld als een dynamisch, AI-aangedreven platform voor werkbeheer. Het helpt studenten om hun studiewerk bij te houden via ClickUp for Students. Daarnaast is er ClickUp for Education, een speciaal platform om zowel leerlingen als docenten te helpen bij het beheren van hun curriculum.

Dit is wat Nancy Hamlet , eigenaar van Kokua Creative Group, te zeggen had over ClickUp:

Laten we het aanbod eens in detail bekijken:

ClickUp Brain (beste AI-aangedreven alles-in-één productiviteitstool voor studenten)

Of het nu voor professionele of educatieve doeleinden is, ClickUp maakt zijn belofte waar als uitgebreide tool, met als belangrijkste functie ClickUp Brain!

Brain is de centrale hub van ClickUp. Het verbindt u met elk platformelement: taken, documenten en mensen. Dus zelfs als u ClickUp voor het eerst gebruikt, kunt u zonder enige moeite toegang krijgen tot alle functies!

Focus op wat belangrijk is: gebruik ClickUp Brain om content uit lange documenten in een handomdraai samen te vatten

Terwijl de meeste GPT's beperkt zijn tot het beantwoorden van vragen en het genereren van content, tilt Brain de balk een stukje hoger. Naast het samenstellen van hoogwaardige gepersonaliseerde content, helpt het studenten bij het plannen van hun dagen, het maken van op maat gemaakte studieplanningen en het optimaliseren van hun studiesessies door strategieën voor te stellen die aansluiten bij hun behoeften.

Daarnaast verhoogt Brain ook je onderzoeksefficiëntie voor complexe onderwerpen. Het vat content samen, haalt sleutelfactoren eruit en verzamelt inzichten om ervoor te zorgen dat je essays en academische papers helder, goed onderbouwd en gedetailleerd zijn.

Samenvatten van een essay met ClickUp Brain

📮 ClickUp Insight: 37% van onze respondenten gebruikt AI voor het aanmaken van content, waaronder schrijven, bewerken en e-mails. Dit proces omvat echter meestal het schakelen tussen verschillende tools, zoals een tool voor het genereren van content en uw werkruimte. Met ClickUp krijgt u AI-aangedreven schrijfhulp in de hele werkruimte, inclusief e-mails, opmerkingen, chats, documenten en meer, terwijl de context van uw hele werkruimte behouden blijft.

De GPT's van OpenAI bieden basisfuncties voor automatisering. In het beste geval kunnen ze worden gebruikt om sleutelinzichten te verzamelen of complexe ideeën samen te vatten.

ClickUp Brain heeft daarentegen een aantal serieuze automatiseringsmogelijkheden. Hiermee kunt u taken zoals herinneringen, aantekeningen maken, planning en tijdregistratie automatiseren om de productiviteit van het leren te maximaliseren.

Visualiseer al uw academische taken in een overzichtelijke lijstweergave met ClickUp Tasks

Hoewel Brain misschien wel de beste functie van ClickUp voor studenten is, is het zeker niet de enige. Met ClickUp-taken kunt u uw productiviteit nog verder verhogen door al uw taken in een lijstweergave te ordenen. Zo houdt u al uw opdrachten en huiswerk bij en kunt u ze efficiënter plannen.

Gebruik de ClickUp-kalender om taken te plannen en je voortgang bij te houden

Wat betreft het plannen van studies, richt ClickUp zich ook op dit aspect van het proces.

Terwijl Taken u een volledig overzicht geeft van alles op de lijst, kunt u in de ClickUp-kalender uw deadlines strategisch plannen en bijhouden. U hoeft geen aparte online kalender bij te houden voor het beheren van taken!

Maak elk groepsproject een fluitje van een cent met realtime samenwerking op ClickUp Docs

ClickUp Docs is een andere handige AI-functie voor studenten. Het is een ruimte waar je samen met je vrienden of mentoren projecten, onderzoeksverslagen, opdrachten enz. kunt maken.

Omdat Documenten realtime bewerking en samenwerkingsmogelijkheden biedt, kan iedereen op elk moment moeiteloos aan hetzelfde document werken!

Gratis sjabloon Stroomlijn je leerproces met efficiënte planning en tijdige uitvoering met behulp van de ClickUp Student Template

Naast al deze geavanceerde functies is een van de meest waardevolle bronnen van ClickUp de sjabloonbibliotheek. Met meer dan 100 vooraf ontworpen, aanpasbare sjablonen helpt het gebruikers hun werk te stroomlijnen. In de academische context is de ClickUp Student Template de beste keuze.

Dit sjabloon centraliseert alle details van je cursussen. Je kunt er je studiemateriaal mee organiseren, opdrachten beheren en alle doelen en deadlines bijhouden, zodat je:

Verhoog uw efficiëntie door het maken van abonnementen vanaf nul overbodig te maken

Verbeter uw productiviteit door het beheer van cursussen te stroomlijnen

Verminder stress door je opdrachten en deadlines overzichtelijk te houden

Beste functies van ClickUp

Houd opdrachten moeiteloos bij met ClickUp-taken met behulp van lijsten, borden en kalenders

Organiseer je studiemateriaal met ClickUp Notepad voor een efficiënte examenvoorbereiding

Monitor studiesessies en productiviteit met ClickUp Tijdsregistratie

Blijf op de hoogte van deadlines met ClickUp-herinneringen voor taken en examens

Sluit slimmer af met ClickUp Sjablonen ontworpen voor lessen en tijdmanagement

Beperkingen van ClickUp

Nieuwe gebruikers kunnen de tool overweldigend vinden vanwege het brede bereik aan functies

Prijzen ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over ClickUp?

Een G2-gebruiker zegt:

ClickUp Brain is echt een tijdbesparing. De ingebouwde AI kan nu lange threads samenvatten, documenten opstellen en zelfs spraakfragmenten transcriberen binnen een taak, waardoor mijn team minder context hoeft te wisselen en minder add-on tools nodig heeft.

ClickUp Brain is echt een tijdbesparing. De ingebouwde AI kan nu lange threads samenvatten, documenten opstellen en zelfs spraakfragmenten transcriberen binnen een taak, waardoor mijn team minder vaak van context hoeft te wisselen en minder add-on tools nodig heeft.

Waar moet je op letten bij een GPT voor studenten?

De juiste GPT doet veel meer dan studenten helpen bij het studeren. Het helpt hen ook bij het beheren van hun tijd, het plannen van lessen en, nog belangrijker, het stimuleren van hun professionele ontwikkeling door kernvaardigheden zoals creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen en communicatie te versterken.

Beoordeel dus deze aspecten voordat u een GPT selecteert uit de GPT-winkel:

Gebruiksgemak: Zoek een GPT met een gebruiksvriendelijke interface en een intuïtieve set eerste prompts. Dit maakt het gemakkelijk om mee te werken

Functionaliteit: Zorg ervoor dat de GPT aansluit bij je academische behoeften. Als je bijvoorbeeld hulp nodig hebt bij data-analyse, kies dan voor een GPT die speciaal daarvoor is ontworpen

Nauwkeurigheid: Controleer de GPT om er zeker van te zijn dat de antwoorden betrouwbaar en op feiten gecontroleerd zijn. Hoewel deze tools inherent vatbaar zijn voor fouten, verkleint het kiezen van tools die zijn ontwikkeld door gerenommeerde ontwikkelaars de kans op onnauwkeurige antwoorden

Aanpassing: Selecteer GPT's die gepersonaliseerde antwoorden bieden. Dit helpt bij de ondersteuning van de studie en verhoogt de betrokkenheid van studenten

Maak je leerproces slimmer met de beste AI-tool voor studenten

GPT's maken leren toegankelijker door directe ondersteuning te bieden bij verschillende vakken. De GPT-store biedt ze gratis aan en ze helpen studenten en levenslange leerlingen bij onderzoek, schrijven, probleemoplossing en meer.

Ze zijn echter geen uniforme oplossing: vaak heb je meerdere GPT's nodig voor verschillende vakken, wat inefficiënt is. Dit is waar ClickUp zich onderscheidt.

ClickUp staat bekend om zijn krachtige functies voor productiviteit en gaat verder dan taakbeheer met ClickUp Brain, een AI-assistent die studenten bij alle vakken ondersteunt. Of het nu gaat om het ordenen van aantekeningen, het genereren van studiemateriaal of het helpen bij opdrachten, Brain biedt een naadloze leerervaring, allemaal binnen één platform.

