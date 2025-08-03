13 gratis sjablonen voor verkoopvoorstellen om deals sneller te sluiten

Nog steeds op het laatste moment offertes in elkaar flansen terwijl clients wachten? Dat is niet professioneel.

Een overhaast, onduidelijk of onvolledig voorstel schreeuwt onvoorbereidheid, en geen enkele client zou er geld op inzetten.

U hebt iets nodig dat net zo hard werkt als u: een duidelijk, winnend verkoopvoorstel waarmee u de client binnenhaalt zonder eindeloos heen en weer te moeten sturen.

En u hoeft niet helemaal vanaf nul te beginnen. In deze blogpost vindt u gratis sjablonen voor verkoopvoorstellen waarmee u sneller kunt pitchen, duidelijke verwachtingen kunt scheppen en deals kunt sluiten zonder last-minute paniek. ✅

Wat zijn sjablonen voor verkoopvoorstellen?

Sjablonen voor verkoopvoorstellen zijn vooraf gestructureerde documenten voor het presenteren van een product of dienst aan clients. Ze bevatten secties voor de behoeften van de client, voorgestelde oplossingen, te leveren producten of diensten, tijdlijn en kosten.

Bedrijven (vooral B2B-bedrijven) en service providers (zoals freelancers, bureaus of consultants) gebruiken deze sjablonen om ervoor te zorgen dat productvoorstellen consistent, uitgebreid en professioneel zijn.

Door te beginnen met een sjabloon kunnen teams en freelancers snel de gegevens van de client invullen zonder elke offerte helemaal opnieuw te hoeven maken, wat tijd bespaart en fouten vermindert.

💡 Pro-tip: Voeg een mini-pagina met veelgestelde vragen toe voor stille bezwaren. Denk aan alle vragen die deals achter gesloten deuren doen mislukken: 'Is dit schaalbaar?' 'Wat als we X al gebruiken?' Beantwoord ze in uw verkoopvoorstel voordat ze worden gesteld.

Wat maakt een goede sjabloon voor een verkoopvoorstel?

Een goed gestructureerd sjabloon voor een verkoopvoorstel is essentieel voor het effectief communiceren van uw waardepropositie en het sluiten van deals. Het moet inspelen op de behoeften van de client, duidelijke informatie bieden en de besluitvorming vergemakkelijken.

Hier zijn een paar aspecten waar u op moet letten:

Duidelijke samenvatting: begint met een beknopt overzicht van de uitdagingen van de client en hoe uw oplossing deze aanpakt

Gestructureerde secties: Biedt kant-en-klare layouts voor projectomvang, deliverables, prijzen en tijdlijnen om het opstellen te versnellen

Transparante prijsstructuur: Bevat een overzicht van de kosten, betalingsvoorwaarden en eventuele optionele diensten of add-ons

Eenvoudig aan te passen velden: Hiermee kunt u offertes snel personaliseren met namen van clients, specifieke Hiermee kunt u offertes snel personaliseren met namen van clients, specifieke projectdoelen en unieke service details

Overzichtelijke, professionele opmaak: Belangrijke details zoals rendement op investering (ROI), waardepropositie en volgende stappen worden benadrukt zonder de lezer te overweldigen

Functies voor samenwerking: Maakt het voor interne teams mogelijk om rechtstreeks in de sjabloon opmerkingen te plaatsen, bewerkingen voor te stellen en referentiebestanden bij te voegen

Labels voor het bijhouden van de status: Markeert voorstellen als Concept, Verzonden, Beoordeeld of Goedgekeurd, zodat iedereen op de hoogte blijft van de voortgang

Geïntegreerd taakbeheer: Wijs actie-items toe, zoals revisietaken, verzoeken om feedback van clients of herinneringen voor follow-up binnen het voorstel

Opties voor visuele organisatie: Ondersteunt tabellen, checklists, tijdlijnen en stroomdiagrammen om complexe details eenvoudig te begrijpen

E-handtekening en exportopties: Maakt snelle goedkeuringen mogelijk met ingebouwde ondersteuning voor e-handtekeningen of eenvoudige export naar PDF- en documentformaten

Bijhouden van clientbetrokkenheid: Houdt bij wanneer een client het voorstel opent, weergeeft of erop reageert voor slimmere follow-ups

Om potentiële klanten te overtuigen, stelt u een gepersonaliseerd document op dat duidelijk ingaat op de behoeften van de klant, relevante prestatiestatistieken benadrukt en uw offerte onderscheidt van de concurrentie.

13 kant-en-klare sjablonen voor verkoopvoorstellen om meer deals te sluiten

Verkoopvoorstellen moeten duidelijk, overtuigend en snel te leveren zijn.

ClickUp is de alles-in-één app voor werk waarmee teams taken, documenten en client-werkstromen op één plek kunnen beheren. Het bevat ook kant-en-klare sjablonen waarmee uw offertes consistent en professioneel blijven.

Hieronder bespreken we 13 sjablonen voor verkoopvoorstellen die worden aangeboden door deze software voor voorstelbeheer.

1. Sjabloon voor ClickUp-dienstenvoorstellen

Gratis sjabloon downloaden Maak, verstuur en houd offertes moeiteloos bij met de sjabloon voor dienstenaanbiedingen van ClickUp

De sjabloon voor ClickUp-dienstvoorstellen helpt u bij het maken van verzorgde, gedetailleerde voorstellen die duidelijke verwachtingen scheppen, uw waarde laten zien en de goedkeuring door de client versnellen. Het is ontworpen om problemen met opmaak en ontbrekende details te voorkomen, zodat u zich kunt concentreren op het pitchen en sluiten van deals.

U krijgt meer dan alleen een sjabloon: u krijgt een gestructureerde, aanpasbare werkruimte die elke fase van het offerteproces vereenvoudigt, van het schetsen van diensten tot het bijhouden van goedkeuringen.

⭐ Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Deel servicepakketten, prijsmodellen en tijdlijnen op in een overzichtelijk, klantvriendelijk format

Serviceniveau , Contractduur en Factureringscyclus om elke offerte te personaliseren Gebruik aangepaste velden zoalsenom elke offerte te personaliseren

Houd offertes bij per fase met weergaven zoals Nieuwe offertes, Onderhandelingen en Klaar om te ondertekenen

📌 Ideaal voor: Teams die op maat gemaakte verkoopoplossingen moeten presenteren met gedetailleerde deliverables, prijzen en tijdlijnen om snel nieuwe klanten binnen te halen.

💡 Pro-tip: Wilt u uw verkoopvoorstellen een boost geven? Bekijk deze video over hoe u AI kunt gebruiken voor verkoop! Ontdek praktische manieren waarop AI u kan helpen bij het personaliseren van voorstellen, het automatiseren van follow-ups en het analyseren van de behoeften van clients, zodat u slimmer kunt pitchen, sneller kunt reageren en meer deals kunt sluiten met minder inspanning.

2. Sjabloon voor projectvoorstellen van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer de voortgang van voorstellen met de sjabloon voor projectvoorstellen van ClickUp Whiteboard

De sjabloon voor projectvoorstellen van ClickUp helpt u om het rommelige heen-en-weer-gepraat te overslaan en duidelijke, visuele voorstellen te maken die sneller worden goedgekeurd. Het is perfect om ruwe ideeën om te zetten in gestructureerde abonnementen, allemaal in één werkruimte met slepen en neerzetten.

Met dit sjabloon kunt u vrij brainstormen met plaknotities, vormen, tekst en taken, en vervolgens naadloos overgaan van planning naar uitvoering zonder momentum te verliezen.

⭐ Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Breng projectideeën visueel in kaart met Whiteboard-tools zoals plaknotities en vormen

projectoverzicht op waarmee uw team vanaf het begin op één lijn zit Stel een gezamenlijkop waarmee uw team vanaf het begin op één lijn zit

Zet brainstormelementen met één klik om in uitvoerbare taken, zonder handmatige overdrachten

📌 Ideaal voor: Professionals die de omvang van projecten, mijlpalen en benodigde middelen duidelijk omschrijven om alle betrokkenen op één lijn te brengen voordat het werk begint.

🧠 Leuk weetje: In 1960 introduceerde Rosser Reeves van Ted Bates & Co. de Unique Selling Proposition (USP) – een eenvoudig idee dat reclame voorgoed veranderde. Verkoopvoorstellen gebruiken nog steeds hetzelfde kernprincipe: laat zien wat u onderscheidt.

3. Sjabloon voor zakelijke offertes van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Maak gebruik van de sjabloon voor zakelijke offertes van ClickUp om overtuigende en succesvolle offertes voor potentiële clients te maken

De ClickUp Business Proposal Template biedt een visueel systeem voor het in kaart brengen van ideeën, het structureren van deliverables en het presenteren van gepolijste, klantgerichte voorstellen zonder elke keer opnieuw te beginnen.

Dit flexibele sjabloon voor consultancyvoorstellen helpt u de behoeften van uw client, uw waardepropositie en uw oplossing in een overzichtelijke, logische werkstroom te verbinden. U besteedt minder tijd aan opmaak en meer tijd aan het sluiten van deals.

⭐ Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Maak flexibele, professionele offertes zonder alles opnieuw te schrijven

Breng sleutelfactoren zoals mijlpalen, prijzen en tijdlijnen visueel op één lijn voor snellere goedkeuringen

Pas de structuur eenvoudig aan op basis van de grootte, complexiteit of branche van het project

📌 Ideaal voor: Bedrijven die hun dienstenaanbod, strategische plannen en investeringsmogelijkheden presenteren om partnerschappen en financiering veilig te stellen.

💡 Pro-tip: Voeg een audit of analyse van vijf minuten toe aan uw volgende verkoopvoorstel. Voeg een korte evaluatie van hun huidige installatie (site, strategie, werkstroom, enz.) toe om te laten zien dat u tijd hebt geïnvesteerd. Dit toont initiatief en geeft u autoriteit. 🎯

4. Sjabloon voor commerciële offertes van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Pas aanbiedingen voor elke client aan met behulp van de sjabloon voor commerciële offertes van ClickUp

Het is een echte uitdaging om binnen een dag een gedetailleerde offerte op te stellen wanneer een client om een vergelijking van prijzen, omvang en leveringsvoorwaarden vraagt. De ClickUp-sjabloon voor commerciële offertes is ontworpen om uw offerte te organiseren, het opstellen te versnellen en fouten te voorkomen die u de deal kunnen kosten.

Dit sjabloon biedt u een overzichtelijke structuur om complexe diensten of producten op te splitsen in duidelijke secties, zoals voorwaarden, te leveren producten of diensten, prijsniveaus, uitsluitingen en tijdlijnen, zonder dat u hoeft te worstelen met opmaak.

⭐ Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Groepeer optionele diensten of upsell-pakketten snel in aparte blokken voor meer duidelijkheid en een betere conversie

Voeg sleuteldata, deadlines en goedkeuringsstappen rechtstreeks in het voorstel in met visuele widgets

project plan , zodat clients precies zien wat er gaat gebeuren en wanneer Presenteer vanaf dag één een compleet, zodat clients precies zien wat er gaat gebeuren en wanneer

📌 Ideaal voor: Bedrijven die gestructureerde commerciële deals presenteren, compleet met productdetails, kostenoverzichten en voorwaarden om transacties sneller af te sluiten.

🔍 Wist u dat? Verkoopvoorstellen kunnen variëren van één pagina tot omvangrijke documenten met meerdere delen, afhankelijk van wat er op het spel staat. Toen Boeing bijvoorbeeld in 2010 meedeed aan een aanbesteding van de Amerikaanse luchtmacht ter waarde van miljarden dollars, was hun voorstel voor het KC-X-tankprogramma meer dan 8000 pagina's lang! Het bevatte uitgebreide technische specificaties, documentatie over naleving en gedetailleerde kostenoverzichten. Hoewel de meeste zakelijke voorstellen lang niet zo lang hoeven te zijn, laat dit zien hoe het afstemmen van de diepgang en gedetailleerdheid van uw voorstel op de behoeften van uw client – en de grootte van de kans – het verschil kan maken bij het binnenhalen van grote deals. 🏆

5. Sjabloon voor budgetvoorstellen van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Breng snel aanpassingen aan en houd budgetgoedkeuringen bij met de sjabloon voor budgetvoorstellen van ClickUp

Wanneer clients een duidelijke, goed gestructureerde budgetopdeling nodig hebben, kan elke onduidelijkheid in uw voorstel uw kansen schaden. De ClickUp-sjabloon voor budgetvoorstellen biedt salesprofessionals alles wat ze nodig hebben om kosten, tijdlijnen en deliverables vol vertrouwen en nauwkeurig te presenteren – direct uit de box.

Dit kant-en-klare document brengt snel alle projectuitgaven in kaart met ingebouwde velden voor kostenuitsplitsingen, betalingsvoorwaarden en implementatieplannen. Het is eenvoudig aan te passen, zodat elk voorstel aan de behoeften van de client voldoet en elke keer weer een professioneel, consistent format heeft.

⭐ Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Presenteer budgetten overzichtelijk met bewerkbare velden voor kosten, tijdlijnen en betalingsvoorwaarden

Gebruik vooraf ontworpen afbeeldingen zoals grafieken en tabellen om complexe cijfers te vereenvoudigen

Lever professionele, eenvoudig goed te keuren offertes zonder helemaal opnieuw te beginnen

📌 Ideaal voor: Teams die project- of operationele budgetten plannen en een duidelijk, gespecificeerd format nodig hebben om kosten te presenteren en financiële vereisten te rechtvaardigen.

💡 Pro-tip: maak een visuele weergave van de 'eerste 30 dagen' met ClickUp Een van de beste manieren om uw clients op weg te helpen naar succes – en onboarding-angst te verminderen – is door hen precies te laten zien wat ze kunnen verwachten nadat ze hebben getekend. Maak een duidelijke visual voor de eerste 30 dagen met daarin de belangrijkste mijlpalen, deliverables en volgende stappen. Dit kan een eenvoudige tijdlijn zijn, een checklist of zelfs een stapsgewijze roadmap. Hoe doe je dat in ClickUp: Gebruik de tijdlijn of Gantt-weergave van ClickUp om elke onboardingfase in kaart te brengen, van de start tot de eerste resultaten.

Maak een checklist of takenlijst voor elk actiepunt, zodat clients weten wat er gaat gebeuren en wie daarvoor verantwoordelijk is. voor elk actiepunt, zodat clients weten wat er gaat gebeuren en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Deel het onboarding-abonnement rechtstreeks met uw client —zij kunnen opmerkingen plaatsen, vragen stellen en de voortgang in realtime bijhouden.

Stel automatische herinneringen en deadlines in om iedereen op schema en verantwoordelijk te houden. om iedereen op schema en verantwoordelijk te houden. Door het onboardingproces in ClickUp te visualiseren, schept u niet alleen duidelijke verwachtingen, maar bouwt u ook vanaf dag één vertrouwen en transparantie op. Clients voelen zich zelfverzekerd, goed geïnformeerd en klaar om verder te gaan, waardoor uw offertes nog aantrekkelijker worden. 🚀

6. Sjabloon voor contractbeheer van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Beheer elk aspect van uw contract op één plek met de sjabloon voor contractbeheer van ClickUp

Verkoopvertegenwoordigers en agentschappen jongleren vaak met veel contracten van verschillende clients tegelijk: bijhouden wie er moet tekenen, welke deadlines er aankomen en welke verlengingen er moeten worden geregeld. De sjabloon voor contractbeheer van ClickUp lost dat op.

Het biedt een gepolijst, professioneel contractsysteem met aangepaste statussen en velden die al zijn ingesteld, zodat u meteen aan de slag kunt. In plaats van uw tracker helemaal opnieuw op te bouwen, ziet u in één oogopslag de fase en belanghebbenden van elke overeenkomst.

⭐ Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Gebruik ingebouwde herinneringen en deadlines om verlengingen en goedkeuringen voor te blijven

Houd de fase, belanghebbenden en status van elk contract bij in één overzichtelijke weergave

Houd vanaf dag één budgetten, vergoedingen en aansprakelijkheidslimieten bij, samen met juridische mijlpalen

📌 Ideaal voor: Bedrijven die contractlevenscycli moeten organiseren, verplichtingen moeten controleren en verlengingen of wijzigingen op één centrale plek moeten beheren.

💡 Pro-tip: Voeg een sectie 'Toekomstbeeld' toe. Geef een kort, levendig beeld van hoe de wereld van uw client eruit zou kunnen zien na het werken met u. Formuleer het voorbeeld van het verkoopvoorstel als een voor-en-na-verhaal om hen te helpen de transformatie en waarde die u levert te visualiseren. Wilt u uw 'Future Snapshot' nog aantrekkelijker maken? ✨ Gebruik de functie ClickUp Docs om rijke visuals, tabellen en checklists rechtstreeks aan uw voorstel toe te voegen. U kunt zelfs in realtime met uw team samenwerken om een krachtig voor-en-na-verhaal te creëren dat uw client aanspreekt.

7. Sjabloon voor verkoop- en marketingabonnementen van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Beheer verkoop- en marketingwerkstromen met de sjabloon voor verkoop- en marketingabonnementen van ClickUp

Wanneer verkoop- en marketingteams op verschillende platforms werken, raakt de afstemming snel zoek. De sjabloon voor verkoop- en marketingabonnementen van ClickUp lost dat op met één gestructureerde werkruimte waar verkoopdoelen, marketingstrategieën, campagnetijdlijnen en KPI's allemaal met elkaar zijn verbonden.

U kunt campagnes in kaart brengen, middelen toewijzen en beslissingen nemen op basis van uw verkoop- en marketingstrategieën, zonder tussen verschillende tools te hoeven schakelen.

⭐ Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Leg omzetdoelstellingen, marketingdoelen en campagnetaken vast in kant-en-klare secties

Wijs eigendom toe, houd de voortgang bij en zorg voor afstemming tussen afdelingen

Gebruik statusupdates en waarschuwingen om vertragingen vroegtijdig op te merken en elke deadline met vertrouwen te halen

📌 Ideaal voor: Teams die gedetailleerde, uitvoerbare verkoop- en marketingstrategieën ontwikkelen die targets, campagnes en KPI's afstemmen op verschillende afdelingen.

🧠 Leuk weetje: Archeologen hebben papyrusrollen uit 2000 v.Chr. gevonden waarin handelaren handelsovereenkomsten in schriftelijke vorm presenteerden – in feite de oude vorm van verkoopvoorstellen.

8. Sjabloon voor verkoopabonnementen van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Automatiseer uw verkoopinitiatieven eenvoudig met behulp van de ClickUp-sjabloon voor verkoopabonnementen

Het ClickUp-sjabloon voor verkoopabonnementen biedt u een kant-en-klare structuur om uw hele verkoopstrategie op één plek te organiseren, van het instellen van doelen tot de uitvoering, zonder dat u dit handmatig in elkaar hoeft te puzzelen.

In tegenstelling tot het vorige sjabloon, waarin marketingcampagnes en verkoopactiviteiten in één werkstroom worden gecombineerd, is dit sjabloon puur bedoeld voor de uitvoering van de verkoop. Het richt zich volledig op het instellen van SMART-doelen, het schetsen van gerichte strategieën en het beheren van elke stap van het verkoopproces door middel van gedetailleerde taakregistratie.

⭐ Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Structureer uw hele verkoopproces, van abonnement tot uitvoering , in een speciale werkruimte

Gebruik dynamische weergaven zoals Tijdlijn en Gantt om afhankelijkheid en prioriteiten te visualiseren

Stel SMART-doelen, wijs taken toe en volg de voortgang van alle verkoopactiviteiten

📌 Ideaal voor: Vertegenwoordigers en managers die omzetdoelen, prospectingtactieken en outreachschema's in kaart brengen om voorspelbare omzetgroei te realiseren.

📖 Lees ook: Sjablonen voor verkooprapporten

9. Sjabloon voor offerteaanvraag van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Organiseer alle offertes die u ontvangt op één centrale plek met de sjabloon voor offerteaanvragen van ClickUp

De sjabloon voor offerteaanvragen van ClickUp organiseert alle vereisten, deadlines en evaluatiepunten op één plek, zodat niets door de mazen van het net glipt.

In tegenstelling tot standaardformulieren is dit sjabloon ontworpen voor flexibiliteit. U kunt elk onderdeel aanpassen, van projectdetails tot verwachtingen van leveranciers, en elke offerteaanvraag bijhouden met aangepaste statussen zoals Ingediend, Beoordeeld, Goedgekeurd of Afgewezen voor volledige zichtbaarheid.

⭐ Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Pas RFQ-secties aan uw specifieke project en leverancierscriteria aan

projectspecifieke offerteaanvragen naar meerdere leveranciers kunt sturen, zonder dat u repetitief werk hoeft te doen Automatiseer de verdeling van offerteaanvragen, zodat unaar meerdere leveranciers kunt sturen, zonder dat u repetitief werk hoeft te doen

Werk in realtime samen met opmerkingen en bewerking binnen taken voor snellere beslissingen

📌 Ideaal voor: Verkoopteams, zelfstandige aannemers en klantgerichte agentschappen die een flexibele, professionele manier nodig hebben om offerteaanvragen te versturen en reacties van leveranciers te vergelijken.

10. Sjabloon voor onboarding van klanten van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Creëer een gastvrije ervaring voor nieuwe clients met de sjabloon voor klantregistratie van ClickUp

Het bieden van een vlekkeloze onboarding-ervaring voor klanten is cruciaal voor het opbouwen van vertrouwen en het leggen van de basis voor succes op lange termijn. De ClickUp-sjabloon voor onboarding van klanten begeleidt u vanaf het eerste welkomstbericht tot en met de installatie van de service, zodat u een consistente, gepolijste ervaring kunt bieden zonder details over het hoofd te zien.

Deze sjabloon is volledig aanpasbaar. U kunt taken bijhouden en beheren, zoals het versturen van welkomstgeschenken, het plannen van onboardinggesprekken, het toewijzen van interne teamleden en het verzamelen van onboardingvragenlijsten, allemaal op één plek.

⭐ Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Personaliseer onboarding met aangepaste velden zoals klanttype , servicepakket en datum onboardinggesprek

Gebruik weergaven zoals klantregistratieformulieren en servicepakketoverzichten om de sleutels tot succes te organiseren

Pas de sjabloon aan uw onboarding-werkstroom aan met flexibele drag-and-drop-functionaliteit en realtime updates

📌 Ideaal voor: Agentschappen die de onboardingprocessen van clients stroomlijnen, mijlpalen bijhouden en zorgen voor een naadloze overdracht van verkoop naar service.

🔍 Wist u dat? Van enkele high-end bureaus is bekend dat ze hun gedrukte offertes licht parfumeren – denk aan subtiele sandelhout- of citrusgeuren – om het fysieke document te laten opvallen en een zintuiglijke herinnering te creëren.

11. Sjabloon voor ClickUp-serviceovereenkomst

Gratis sjabloon downloaden Breng diensten in kaart en definieer betalingsvoorwaarden met de sjabloon voor een serviceovereenkomst van ClickUp

De sjabloon voor de ClickUp-serviceovereenkomst helpt u duidelijke, aanpasbare contracten op te stellen waarin precies wordt uiteengezet wat er wordt verwacht. Zo begint elk project op een solide basis en blijft iedereen op één lijn.

U krijgt ingebouwde aangepaste velden om overeenkomsten te categoriseren op servicetype, contractwaarde of clientinformatie, zodat u gemakkelijk overzicht houdt naarmate deals vorderen. Met deze sjabloon kunt u verwachtingen vaststellen, de reikwijdte definiëren en aan de slag gaan, zonder dat u zich hoeft te verdiepen in de installatie.

⭐ Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Gebruik aangepaste velden om het type dienst, de waarde van het contract en belangrijke klantgegevens bij te houden

Stel vanaf dag één duidelijke verwachtingen met een aanpasbare, professionele contract layout

Verdeel afspraken in uitvoerbare taken en wijs eigenaren toe om een soepele uitvoering te garanderen

📌 Ideaal voor: Service providers die professionele, aanpasbare overeenkomsten opstellen waarin de te leveren prestaties, betalingsvoorwaarden en projectverwachtingen duidelijk worden omschreven.

12. ClickUp CRM-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Verander verspreide klantinformatie in een duidelijk, bruikbaar systeem met de ClickUp CRM-sjabloon

Met de ClickUp CRM-sjabloon houdt u controle over elk gesprek, elke deal en elke interactie met klanten, zonder details uit het oog te verliezen.

Het houdt elke lead bij via aangepaste statussen zoals Gekwalificeerd, Goedkeuring nodig of Gesloten, en organiseert contacten met velden zoals CRM-itemtype, Branche en Functietitel, zodat u moeiteloos prioriteiten kunt stellen voor outreach en volgende stappen.

⭐ Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Houd leads bij aan de hand van aangepaste statussen om de voortgang van deals in één oogopslag te volgen

Sorteer en filter contacten met aangepaste velden voor slimmere follow-ups

Schakel tussen weergaven zoals Verkoopprocesweergave en Mijn opdrachtenweergave om de pijplijn en dagelijkse taken te beheren

📌 Ideaal voor: Verkoopteams die leads beheren, contactmomenten met klanten bijhouden en accountgegevens organiseren om deals soepeler door de pijplijn te loodsen.

💡 Pro-tip: Maak een 'kies je eigen avontuur'-layout in het voorstel. Gebruik klikbare secties of een interactieve inhoudsopgave. Laat besluitvormers meteen naar de prijzen gaan, terwijl technische mensen zich verdiepen in de specificaties. Iedereen is tevreden en niemand hoeft te scrollen.

13. Sjabloon voor dealmemo's van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Zet complexe onderhandelingen om in getekende deals met de sjabloon voor dealmemo's van ClickUp

Een dealmemo start het aanmaakproces voordat contracten in het spel komen. Het is uw snelle verkooppitch: beide partijen op één lijn brengen zonder het momentum te vertragen. Met de ClickUp-sjabloon voor dealmemo's kunt u alle sleuteldetails eenvoudig vroeg organiseren, zodat deals sneller worden afgerond.

U krijgt een gerichte ruimte om documenten voor elke onderhandeling te personaliseren. Leg voorwaarden, sleuteldata en voorwaarden vast, zonder te hoeven zoeken in verspreide kickoff-documenten of lange e-mailthreads.

⭐ Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Leg essentiële dealvoorwaarden vroeg vast om afstemming en uitvoering te versnellen

Tag belanghebbenden en voeg rechtstreeks opmerkingen toe aan de memo voor snelle samenwerking

Blijf op de hoogte van belangrijke data en acties met ingebouwde herinneringen en notificaties

📌 Ideaal voor: Professionals die sleutelonderhandelingspunten vastleggen, dealvoorwaarden bijhouden en teams op één lijn brengen voordat formele contracten worden ondertekend.

Win sneller klanten met ClickUp-sjablonen voor verkoopvoorstellen

De meeste sjablonen voor verkoopvoorstellen voelen als een keurslijf: dezelfde saaie structuur, dezelfde onhandige taal die u moet omvormen tot iets fatsoenlijks.

ClickUp maakt dat allemaal overbodig. Met de sjablonen hebt u volledige controle: u kunt documenten naar wens personaliseren, uw huisstijl toevoegen, secties aanpassen en ze laten klinken zoals u dat wilt.

U kunt elke stap van het aanmaken beheren in ClickUp. Wijs taken toe, stel deadlines in en houd elke offerte in beweging zonder te schakelen tussen tools. Het blijft overzichtelijk, eenvoudig en klaar voor gebruik wanneer u het nodig hebt.

