Top 10 AI-agenten voor onroerend goed: automatiseer leadbeheer en verkoop

AI in de vastgoedsector is niet alleen een hype, het verandert het spel voor makelaars, kopers en verkopers.

Volgens de Delta Real Estate Leadership AI Survey beoordelen marktleiders het huidige belang van AI met 5,9 op een schaal van 10, een stijging ten opzichte van 5,0 in 2024. De verwachtingen voor het toekomstige belang van AI? Een sterke stijging naar 7,2 op een schaal van 10, een stijging van 22% ten opzichte van het huidige niveau.

Het rapport benadrukt dat AI de vastgoedmakelaardij ingrijpend verandert, van aanbiedingen en marketing tot klantenservice, verkoop en backoffice-activiteiten.

Met AI die werkstromen vereenvoudigt en de efficiëntie verbetert, nemen vastgoedprofessionals sneller dan ooit geavanceerde oplossingen in gebruik. En dat zou u ook moeten doen!

Als u op zoek bent naar een manier om uw leadbeheer en verkoopproces te automatiseren, kan deze gids u helpen. We zetten de beste AI-agenten op een rijtje die vastgoedprofessionals helpen om voorop te blijven lopen.

De beste AI-agenten voor onroerend goed in één oogopslag

Waar moet u op letten bij een AI-agent voor onroerend goed?

Niet alle AI in vastgoedsoftware zal aan uw specifieke behoeften voldoen. Sommige blinken uit in het genereren van leads, terwijl andere beter zijn in client communicatie.

Maar de beste? Die regelen alles, van het eerste contact tot de afronding, zonder dat uw bedrijf het gevoel krijgt dat het door een bot wordt gerund.

Dit is waar u op moet letten bij het kiezen van een AI-tool voor makelaars:

Leadgeneratie: Uw AI-tool voor vastgoed moet het verschil kennen tussen een toevallige browser en een serieuze koper, zodat u geen tijd verspilt aan doodlopende leads ✅

Geautomatiseerde follow-ups : Wanneer follow-ups vertragen, verliezen potentiële clients hun rente. AI moet dan een stap verder gaan met tijdige, gepersonaliseerde berichten om leads betrokken te houden en gesprekken gaande te houden ✅

Moeiteloze CRM-integratie : of u nu Salesforce, HubSpot of een vastgoedspecifiek CRM-systeem gebruikt, uw AI-agent moet moeiteloos synchroniseren ✅

Afspraken plannen : geen heen-en-weer-e-mails meer! AI moet bezichtigingen boeken, herinneringen versturen en kalenders automatisch bijwerken ✅

Marktinzichten en hulp bij prijsbepaling : AI die markttrends bijhoudt en concurrerende prijzen voorstelt? Dat is een droom voor vastgoedprofessionals ✅

Veiligheid en compliance: Werkt u met gevoelige klantgegevens? Zorg ervoor dat uw AI voldoet aan strenge normen voor gegevensbescherming en vastgoedcompliance ✅

Als u dit goed doet, bespaart uw AI-agent u niet alleen tijd, maar verandert hij leads in loyale klanten en houdt hij uw bedrijf voor op de concurrentie.

Laten we nu eens kijken naar de beste AI-tools om dit te realiseren!

👀 Wist u dat? Volgens het McKinsey Global Institute zou generatieve AI 110 tot 180 miljard dollar (of meer) aan waarde kunnen creëren voor de vastgoedsector. Dat zijn heel wat deals, gegevens en dollars – geautomatiseerd!

De beste AI-agenten voor de vastgoedsector

De juiste AI-agent kan u helpen dat potentieel te benutten door leads, follow-ups en clientcommunicatie af te handelen, terwijl u zich concentreert op het sluiten van deals.

Maak kennis met de beste AI-krachtpatsers die uw vastgoedbedrijf kunnen transformeren.

1. ClickUp (het beste voor vastgoedprojecten en taakbeheer)

Jongleren met leads, lijsten en eindeloze administratie?

ClickUp is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennismanagement en chatten combineert, allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

Het is ook uw alles-in-één partner voor onroerend goed, die elke deal, client en contract precies daar bewaart waar u ze nodig hebt.

Of u nu leads bijhoudt, vastgoedgegevens en aanbiedingen beheert, bezichtigingen plant of contracten afhandelt, ClickUp brengt alle losse onderdelen samen in één krachtig platform.

Aangepaste Autopilot-agents van ClickUp

Met de aangepaste Autopilot-agents van ClickUp kunt u uw leadbeheer en verkoopprocessen stroomlijnen door repetitieve taken te automatiseren en tijdige follow-ups te garanderen.

Automatiseer het beheer van leads in de vastgoedverkoop met een aangepaste ClickUp Custom Autopilot Agent

Het kan:

Maak automatisch taken aan en wijs deze toe wanneer er nieuwe leads worden toegevoegd.

Stuur herinneringen voor follow-ups en belangrijke verkoopactiviteiten.

Werk de status van leads bij en verplaats ze door de verkooppijplijn op basis van triggers.

Plaats notificaties of opmerkingen wanneer een lead een specifieke fase bereikt.

Genereer samenvattende rapporten over de voortgang van leads en de verkoopprestaties.

Stel Autopilot Agents in ClickUp in om vragen te beantwoorden in de chat

Door gebruik te maken van een autopilot-agent kunnen verkoopteams handmatig werk verminderen, sneller reageren op kansen en een consistente, georganiseerde werkstroom handhaven, wat uiteindelijk leidt tot betere conversiepercentages en klanttevredenheid.

ClickUp Brain

Vraagt u zich af waar de AI is? ClickUp Brain, de AI-assistent, is uw ingebouwde vastgoedpartner.

Het kan vastgoedbeschrijvingen voor marketing genereren, interacties met clients samenvatten, automatisering van werkstromen implementeren en zelfs follow-up e-mails opstellen. Het doet het voorbereidende werk terwijl u zich concentreert op het sluiten van deals.

Beheer vastgoed slimmer met ClickUp Brain: AI voor planning, follow-ups en deals

✨ Bonus: 10x meer efficiëntie in uw vastgoedbedrijf met AI dankzij ClickUp Brain MAX. Zoek direct in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en AL uw verbonden apps + het web naar uw overeenkomsten, contracten en meer

Gebruik Talk to Text om vragen te stellen, te dicteren en werk uit te voeren met uw stem, handsfree en overal

Vervang tientallen losstaande AI-tools zoals ChatGPT, Claude en Gemini door één contextuele, bedrijfsklare oplossing voor inzichten in uw concurrenten, wijzigingen in de vastgoedwetgeving en meer ClickUp Brain MAX is een superkrachtige desktop AI-assistent die u echt begrijpt, omdat hij uw werk kent. Weg met de wildgroei aan AI-tools, gebruik uw stem om werk gedaan te krijgen, documentatie te maken, taken toe te wijzen aan teamleden en nog veel meer.

ClickUp AI Notetaker

Wilt u de communicatie met uw clients beheren? Gebruik ClickUp AI Notetaker om gesprekken te transcriberen, belangrijke details te markeren en actiepunten aan te maken.

Laat ClickUp AI Notetaker het brein achter uw telefoongesprekken zijn

Met ClickUp kunt u ook follow-ups, taaktoewijzingen en goedkeuringen automatiseren, zodat deals op schema blijven zonder handmatig werk.

ClickUp voor projectmanagement in de vastgoedsector

Stel contracten op, breng verkoopstrategieën in kaart en werk samen aan aanbiedingen, allemaal op één plek met ClickUp Documenten

ClickUp voor teams in de vastgoedsector

Maar ClickUp is meer dan alleen zijn AI-functionaliteit. ClickUp voor projectmanagement in de vastgoedsector is uw commandocentrum voor vastgoed, waar projecten, planningen en interacties met klanten worden samengebracht in een uniforme werkruimte.

Beheer uw vastgoedbedrijf met ClickUp via taakbeheer, planning en interactieve vastgoedkaarten

ClickUp Real Estate Suite omvat:

Begrote planning : breng belanghebbenden, mijlpalen en afhankelijkheid in kaart en pas de tijdlijn snel aan

Alles-in-één planning : synchroniseer Google- en Outlook-agenda's om vergaderingen, bezichtigingen en contractondertekeningen te beheren met weergave in verschillende kleuren

Locatietools : taken weergeven op een interactieve kaart om clients nabijgelegen aanbiedingen, prijsbereiken en belangrijke voorzieningen te tonen, perfect voor het efficiënt plannen van rondleidingen door woningen

Project- en teammanagement : gebruik gezamenlijke documenten voor de selectie van locaties, bestemmingsplannen en contracten, plus whiteboards voor brainstormsessies en planning voor : gebruik gezamenlijke documenten voor de selectie van locaties, bestemmingsplannen en contracten, plus whiteboards voor brainstormsessies en planning voor projectmanagement in de vastgoedsector

Moeiteloze communicatie: houd planning, updates en teamdiscussies georganiseerd met speciale chatkanalen

💡 Pro-tip: Houd uw deals op gang zonder te hoeven wisselen tussen apps. Synchroniseer ClickUp met Google Agenda en Outlook Agenda voor moeiteloze vergaderingen en bezichtigingen van onroerend goed. Gebruik Zapier om MLS-gegevens op te halen, zodat alles wat u nodig hebt zich precies daar bevindt waar u werkt.

Heeft u moeite om vastgoedgegevens, marketing en client updates georganiseerd te houden? Deze kant-en-klare sjablonen bieden uitkomst: De ClickUp-sjabloon voor vastgoedmarketing vereenvoudigt de planning en uitvoering van campagnes met gestructureerde werkstromen. Organiseer vastgoedadvertenties, plan promoties en houd de prestaties van campagnes bij om maximale zichtbaarheid voor elk object te garanderen

Met de ClickUp-sjabloon voor onroerendgoedtransacties kunt u aanbiedingen, klantgegevens en transacties op één plek bijhouden. Met aangepaste velden en gestructureerde weergaven kunt u objecten categoriseren en de voortgang van deals moeiteloos volgen

Met de sjabloon voor de ClickUp-nieuwsbrief voor onroerend goed kunt u eenvoudig marktupdates, hoogtepunten van onroerend goed en nieuws uit de sector maken en delen. Gebruik AI om boeiende content op te stellen, berichten te personaliseren en uw publiek betrokken te houden zonder urenlang te schrijven

De beste functies van ClickUp

Chat in realtime met uw team en bewaar alle updates van clients, discussies over lijsten en onderhandelingen over deals op één plek met ClickUp Chat

Maak en werk samen aan contracten, marketingplannen en aantekeningen van clients met ClickUp Docs, compleet met AI-aangedreven samenvattingen

Houd elke deal bij met ClickUp-taken door deadlines in te stellen, teamleden toe te wijzen en follow-ups te automatiseren

Visualiseer vastgoedplannen, werkstromen en strategieën met ClickUp Whiteboards en zet ideeën direct om in uitvoerbare taken

Blijf op de hoogte van uw bedrijf met ClickUp Dashboards die lijsten, verkooppijplijnen en belangrijke prestatiestatistieken bijhouden

Beperkingen van ClickUp

Nieuwe gebruikers hebben mogelijk tijd nodig om vertrouwd te raken met de uitgebreide tijdbesparende functies

De mobiele app bevat de essentiële functies, maar mist enkele desktop-functies

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over ClickUp?

Christian Gonzalez, administratief coördinator bij Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, zegt:

Het is perfect voor het beheren en monitoren van verschillende projecten met dashboards en het werken met clients door hen uit te nodigen als gast.

Het is perfect voor het beheren en monitoren van verschillende projecten met dashboards en het werken met clients door hen uit te nodigen als gast.

🧠 Leuk weetje: De vastgoedsector zal naar verwachting met 2,69% per jaar groeien en tegen het einde van het decennium een omvang van $ 727,80 biljoen bereiken! Dit is het moment om te automatiseren en de concurrentie voor te blijven.

2. ChatGPT (het beste voor AI-gegenereerde vastgoedbeschrijvingen en de ontwikkeling van marketingcontent)

via ChatGPT

Makelaars hebben al genoeg aan hun hoofd, dus waarom zou u AI niet een deel van het werk laten doen? ChatGPT kan in een handomdraai professionele e-mails opstellen, opvallende vastgoedbeschrijvingen schrijven en zelfs sjablonen voor juridische documenten maken. Zo bent u minder tijd kwijt achter uw scherm en houdt u meer tijd over om huizen te verkopen.

Maar het gaat niet alleen om tijdwinst. ChatGPT kan in een handomdraai vragen van clients beantwoorden, informatie over de buurt verzamelen en zelfs helpen met marktonderzoek en prijsanalyses. Het is alsof u een virtuele assistent heeft die ook een marketingtool voor onroerend goed is.

Bovendien, met zijn talent voor het genereren van geweldige content voor sociale media, blijven uw aanbiedingen niet zomaar staan, maar worden ze echt opgemerkt.

Beste functies van ChatGPT

Stel vastgoedadvertenties op die de sleutelfuncties benadrukken en kopers aantrekken

Automatiseer de communicatie met clients via e-mail, follow-ups en gepersonaliseerde berichten

Analyseer markttrends en vat prijsgegevens samen voor weloverwogen besluitvorming

Genereer juridische documenten zoals contracten, huurovereenkomsten en informatieverklaringen

Creëer marketingcontent, waaronder blogposts, nieuwsbrieven en advertenties op sociale media

Beperkingen van ChatGPT

Kan bevooroordeelde of onnauwkeurige informatie genereren, waardoor menselijke controle essentieel is om fouten te voorkomen

Door AI gegenereerde tekst kan saai zijn en mogelijk niet de identiteit van uw merk weerspiegelen, waardoor deze ongeschikt is voor volledige blogposts

Prijzen van ChatGPT

Free Forever

Plus : $ 20/maand

Pro : $ 200/maand

Team : $ 30/maand per gebruiker

Enterprise: aangepaste prijzen

ChatGPT beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (720+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 120 beoordelingen)

3. Zillow (het beste voor het doorbladeren van onroerendgoedlijsten en het schatten van de waarde van huizen)

via Zillow

Succes in onroerend goed begint met de juiste tools, en Zillow is er een die u niet mag missen. Of u nu koopt, verkoopt of huurt, Zillow brengt de wereld van onroerend goed binnen handbereik. Het is een essentiële hub geworden voor inzichten in onroerend goed, van het vinden van droomhuizen tot het krijgen van gratis schattingen van de waarde van onroerend goed met Zestimates.

Naast zijn vlaggenschipwebsite en app is Zillow ook eigenaar van Zillow Rentals, Zillow Premier Agent en Zillow Home Loans. Meer opties nodig? Zillow beheert ook HotPads en Out East voor het zoeken naar huurwoningen en StreetEasy en Trulia voor onroerendgoedadvertenties.

De beste functies van Zillow

Schat de waarde van woningen met AI-aangedreven Zestimates voor snelle marktinzichten

Verken woningen op afstand met 3D-rondleidingen voor een gedetailleerde virtuele ervaring

Vind sneller woningen met geavanceerde zoekfilters voor prijs, functies en locatie

Kom in contact met de best beoordeelde professionals via Zillow Premier Agent voor deskundige begeleiding

Beheer verhuur met de applicatie en het betalingssysteem van Zillow

Bereken de kosten van een lening met de hypotheekcalculator om de maandelijkse betalingen te schatten

Beperkingen van Zillow

Schattingen van de waarde van woningen (Zestimates) kunnen soms onnauwkeurig zijn, dus professionele taxaties blijven noodzakelijk

Advertenties van particuliere verkopers (FSBO) krijgen minder zichtbaarheid dan woningen die door makelaars worden aangeboden

Prijzen van Zillow

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zillow

G2 : 4,1/5 (meer dan 290 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Zillow?

Een G2-recensie zegt:

De website of app is vrij eenvoudig te gebruiken en spreekt voor zich. Het uploaden van advertenties is ook eenvoudig, waardoor u ook naar locaties kunt zoeken.

De website of app is vrij eenvoudig te gebruiken en spreekt voor zich. Het uploaden van advertenties is ook eenvoudig, waardoor u ook naar locaties kunt zoeken.

4. Reonomy (het beste voor het uitvoeren van vastgoedonderzoek en het analyseren van markttrends)

via Reonomy

Met inzichten uit meerdere bronnen biedt Reonomy eigendomsgegevens, transactiegeschiedenis en markttrends voor meer dan 50 miljoen Amerikaanse vastgoedobjecten, allemaal op één plek. U hoeft niet langer te zoeken naar verspreide informatie; Reonomy brengt alles binnen handbereik.

Reonomy gaat verder dan alleen gegevens en helpt gebruikers off-market deals te vinden, schuldstructuren te analyseren en in contact te komen met sleutelpersonen. De slimme filtertools maken prospectie eenvoudiger, zodat investeerders, makelaars en ontwikkelaars snel de beste kansen kunnen spotten.

Beste functies van Reonomy

Ontdek details over eigendom met volledige vastgoedgegevens en LLC-transparantie

Onderzoek de geschiedenis van onroerend goed met transactiegegevens, hypotheekgegevens en verkooptrends

Vind off-market deals met behulp van AI om potentiële verkopers te identificeren

Analyseer markttrends met inzichten in de waarde van onroerend goed, schulden en leaseactiviteiten

Genereer leads met filters voor locatie, type onroerend goed en financiële gegevens

Beoordeel de schuldenlast van onroerend goed door de hypotheekgeschiedenis en uitstaande leningen te bekijken

Beperkingen van Reonomy

Gegevens zijn niet altijd 100% nauwkeurig, dus controle met originele documenten is een must

Beperkte inzichten in woningen, aangezien de focus uitsluitend op commercieel vastgoed ligt

Prijzen van Reonomy

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Reonomy

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,3/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Reonomy?

Een recensie van Capterra zegt

De functie die het meeste impact heeft, is de mogelijkheid om de juiste informatie over de eigenaren te vinden. Het product is gebruiksvriendelijk. De integratie met mijn bestaande bedrijfsprocessen verloopt vlekkeloos.

De functie die het meeste impact heeft, is de mogelijkheid om de juiste informatie over de eigenaren te vinden. Het product is eenvoudig te gebruiken. De integratie met mijn bestaande bedrijfsprocessen verloopt vlekkeloos.

5. Homebot (het beste voor het bijhouden van de waarde van woningen, het monitoren van het eigen vermogen en slimme beslissingen op het gebied van onroerend goed met behulp van AI)

via Homebot

Het kopen van een huis is meer dan alleen een huis kopen; het gaat ook om het nemen van slimme financiële beslissingen. Dat is waar Homebot om de hoek komt kijken.

Dit AI-aangedreven platform helpt huiseigenaren en kopers de waarde van hun huis bij te houden, hun eigen vermogen te monitoren en mogelijkheden voor herfinanciering of investeringen te ontdekken. Het is als een persoonlijk financieel dashboard, maar dan voor onroerend goed.

Homebot is niet alleen een bondgenoot voor huiseigenaren, maar ook voor makelaars en kredietverstrekkers. Met geautomatiseerde, datagestuurde inzichten kunnen professionals in contact blijven met hun clients en op maat gemaakte aanbevelingen doen over wanneer ze moeten verkopen, herfinancieren of investeren.

De beste functies van Homebot

Houd de waarde van woningen bij met AI-aangedreven updates over de geschatte waarde en vermogensgroei

Ontdek herfinancieringsopties met realtime hypotheekrentes en potentiële besparingen

Volg markttrends om veranderingen in de waarde van onroerend goed in verschillende buurten bij te houden

Identificeer investeringsmogelijkheden door huurinkomsten en de levensvatbaarheid van tweede woningen te analyseren

Betrek clients met gepersonaliseerde rapporten over hun woningfinanciering om hen op de hoogte te houden

Beperkingen van Homebot

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor makelaars die meer controle willen over branding en interacties met clients

Niet ideaal voor commercieel vastgoed, aangezien het platform zich richt op de residentiële vastgoedmarkt

Prijzen van Homebot

Agent starter : $ 50/maand + $ 50 eenmalige installatiekosten

Agentpartner : $ 25/maand + $ 50 eenmalige installatiekosten

Groei: $ 100/maand voor teams van agenten

Beoordelingen en recensies van Homebot

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: Vroeger vierden huiseigenaren die hun hypotheek hadden afbetaald deze mijlpaal door een adelaarplaatje aan hun huis te hangen, als een soort overwinnings trofee voor het feit dat ze schuldenvrij waren! Deze versieringen, die bekend staan als 'freedom flyers', zijn vandaag de dag nog steeds op sommige huizen te zien.

6. Realtor. com (het beste voor realtime, MLS-geverifieerde aanbiedingen en marktinzichten)

Op zoek naar de perfecte plek? Verkoop je en wil je de laatste marktinformatie? Ben je gewoon nieuwsgierig naar de waarde van huizen? Realtor.com haalt realtime gegevens rechtstreeks uit MLS-lijsten, zodat je altijd met de meest recente en nauwkeurige informatie werkt – geen verouderde verrassingen, alleen de echte deal.

Maar het is meer dan alleen maar lijsten. AI-aangedreven zoekfilters helpen kopers hun perfecte match te vinden, gedetailleerde buurtinformatie onthult alles, van criminaliteitscijfers tot schoolranglijsten, en betaalbaarheidstools geven in één oogopslag een overzicht van de hypotheekkosten.

Bovendien kunnen kopers en verkopers via de agent matching service van Realtor.com in contact komen met de best beoordeelde vastgoedprofessionals voor vastgoedbeheer.

Realtor.com beste functies

Blader door MLS-geverifieerde lijsten voor nauwkeurige, actuele vastgoedgegevens

Gebruik AI-aangedreven filters om woningen te vinden op basis van prijs, voorzieningen en levensstijlbehoeften

Ontdek informatie over buurten met criminaliteitscijfers, beoordelingen van scholen en markttrends

Bereken hypotheekkosten met betaalbaarheidstools en realtime bijhouden van tarieven

Krijg direct een schatting van de waarde van onroerend goed met de datagestuurde analyses van RealEstimate

Kom in contact met topagenten via de agent-matchingservice voor deskundige begeleiding

Beperkingen van Realtor.com

Lijst updates kunnen enige vertraging oplopen, omdat ze afhankelijk zijn van MLS synchronisatietijden

Niet alle FSBO-advertenties zijn opgenomen, waardoor er mogelijk minder opties buiten de markt beschikbaar zijn

Prijzen van Realtor.com

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Realtor.com

G2 : 3,5/5 (90+ beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Realtor.com?

Een G2-recensie zegt:

Prijzen vergelijken is eenvoudig. U kunt ook een prijsbereik en een specifiek gebied opgeven. Kopen of verkopen. Huren of leasen. Alles is mogelijk op realtor.com. Alles binnen handbereik.

Prijzen vergelijken is eenvoudig. U kunt ook een prijsbereik en een specifiek gebied opgeven. Kopen of verkopen. Huren of leasen. Alles is goed op realtor.com. Alles hier binnen handbereik.

7. HouseCanary (het beste voor AI-gestuurde vastgoedtaxaties en investeringsinzichten)

via HouseCanary

Of u nu uw volgende SFR-investering identificeert, kredietverstrekkingswerkstromen stroomlijnt of de klantbetrokkenheid verbetert, HouseCanary levert inzichten die resultaten opleveren.

HouseCanary wil data omzetten in actie. Met zijn AI-functionaliteit en diepgaande marktanalyses helpt het investeerders, kredietverstrekkers en vastgoedprofessionals om in realtime slimmere beslissingen te nemen.

De beste functies van HouseCanary

Krijg AI-gestuurde inzichten in onroerend goed met CanaryAI voor slimmere besluitvorming

Ontdek de beste SFR-investeringsmogelijkheden met Instant Insights

Automatiseer en optimaliseer investerings- en kredietstrategieën met Programmatic Data

Betrek klanten en verhoog de retentie met het Customer Engagement Platform

Voorspel markttrends en veranderingen in de waarde van onroerend goed met geavanceerde marktprognoses

Beperkingen van HouseCanary

Sommige gebruikers vinden de geavanceerde analyses en functies in het begin misschien moeilijk te navigeren

De premium prijsstelling maakt het ideaal voor institutionele beleggers en kredietverstrekkers

Prijzen van HouseCanary

Basis: $19/maand

Pro: $79/maand

Teams : $ 199/maand

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van HouseCanary

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

8. RealScout (het beste voor gepersonaliseerde zoekervaringen voor woningen en het versterken van de samenwerking met clients)

via RealScout

Door MLS-gegevens te combineren met AI-aangedreven matching helpt RealScout makelaars om hypergepersonaliseerde vastgoedadviezen te geven op basis van wat kopers echt willen. Het is meer dan zomaar een platform voor het zoeken naar woningen: het is ontwikkeld om makelaars en hun clients op één pagina te houden.

In tegenstelling tot generieke advertentiesites geeft RealScout makelaars volledige controle over de zoekervaring. Het stelt hen in staat om klanten te betrekken met vergelijkingen van woningen, marktinzichten en automatische meldingen.

De beste functies van RealScout

Koppel kopers aan AI-aangedreven zoekresultaten voor woningen door lijsten te filteren op de voorkeuren van clients

Houd clients betrokken met merkgebonden vastgoedmeldingen en realtime marktupdates

Vergelijk woningen naast elkaar met inzichten in prijsontwikkelingen, functies en lokale gegevens

Identificeer potentiële verkopers voordat ze zich aanmelden met voorspellende analyses

Verbeter de samenwerking tussen makelaars en clients met een interactieve zoekervaring die vertrouwen opbouwt

Beperkingen van RealScout

Beperkt tot deelnemende MLS'en, dus beschikbaarheid varieert per regio

Agentgericht platform, wat betekent dat kopers het niet zelfstandig kunnen gebruiken

Prijzen van RealScout

Agent: $99/maand/licentie

Team : $ 249/maand voor 2 licenties

Makelaardij: $ 499/maand

Beoordelingen en recensies van RealScout

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over RealScout?

Een recensie op Capterra luidt:

Deze tool is erg handig voor makelaars die met kopers werken. Het is heel eenvoudig in gebruik en helpt bij het genereren van leads.

Deze tool is erg handig voor makelaars die met kopers werken. Het is heel eenvoudig in gebruik en helpt bij het genereren van leads.

9. Roof AI (het beste voor het automatiseren van leadregistratie en klantbetrokkenheid met AI)

via Roof AI

Roof AI is ontwikkeld voor makelaars, vastgoedbeheerders, kredietverstrekkers en vastgoedteams en betrekt websitebezoekers, beantwoordt vragen direct en koestert prospects 24/7. Het is niet alleen een chatbot, maar ook een AI-agent voor vastgoed, ontworpen om leads automatisch vast te leggen, te kwalificeren en om te zetten.

Roof AI vertrouwt ook niet op standaardantwoorden. Het begrijpt de intenties van kopers en verkopers en geeft hypergepersonaliseerde aanbevelingen op basis van het gedrag van gebruikers en de voorwaarden op de markt. Bovendien kan het worden geïntegreerd met uw CRM voor vastgoed, zodat uw pijplijn overzichtelijk blijft.

De beste functies van Roof AI

Automatiseer het vastleggen en kwalificeren van leads met AI-gestuurde gesprekken die serieuze kopers en verkopers identificeren

Betrek bezoekers 24/7 met directe reacties op vragen over onroerend goed, financiering en serviceverzoeken

Lever hypergepersonaliseerde vastgoedadviezen op basis van het gedrag van gebruikers en marktgegevens

Integreer naadloos met uw CRM om leads te organiseren en de efficiëntie van de opvolging te verbeteren

Analyseer het gedrag en de trends van leads met realtime inzichten om marketingstrategieën te verfijnen

Limieten van Roof AI

Beperkte aanpassingsmogelijkheden, aangezien reacties vooraf getrainde AI-modellen volgen

Vereist installatie van integratie, wat enige tijd kan duren, afhankelijk van bestaande systemen

Prijzen van Roof AI

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Roof AI

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

10. Reimagine Home (het beste voor het maken van fotorealistische, door AI gegenereerde huisontwerpen voor staging, renovaties en decoratieve transformaties)

via Reimagine Startpagina

Moet u een leegstaand huis in een bepaalde fase brengen? Een ruimte opnieuw inrichten? Experimenteren met verschillende stijlen? Reimagine Home is misschien wel de tool die u nodig hebt. Upload gewoon een foto en binnen enkele seconden levert Reimagine Home levensechte, fotorealistische beelden die elke woning laten schitteren.

Wat onderscheidt deze agents? Stijlvolle outputs die aansluiten bij de nieuwste designtrends en ultieme aanpasbaarheid voor perfectie tot in de puntjes. Bovendien zijn de resultaten razendsnel, zodat u niet lang hoeft te wachten.

Of het nu gaat om virtuele staging, renovaties of lay-outwijzigingen, Reimagine Home zorgt ervoor dat aanbiedingen visueel consistent en klaar voor de vastgoedmarkt blijven. Bovendien kan het dankzij een schaalbare API moeiteloos in elk vastgoedplatform worden geïntegreerd.

De beste functies van Reimagine Startpagina

Vul lege kamers virtueel met door AI gegenereerde meubels en decoraties om uw aanbiedingen te verbeteren

Herontwerp interieurs in een handomdraai door te experimenteren met stijlen, kleuren en layouts

Visualiseer renovaties voordat het werk begint om de mogelijkheden voor verbouwingen te laten zien

Genereer ontwerpopties op maat van de voorkeuren van kopers voor gepersonaliseerde aanbevelingen

Maak fotorealistische beelden die de betrokkenheid vergroten en meer kopers aantrekken

Herontdek de mogelijkheden van uw startpagina

AI-gegenereerde afbeeldingen kunnen niet worden aangepast, waardoor de controle over fijnere ontwerpdetails beperkt is

Het meest geschikt voor visuele toepassingen, aangezien het geen architecturale of structurele planning biedt

Startpagina-prijzen opnieuw bekijken

Essentieel: $ 14/maand

Optimaal : $ 29/maand

Geavanceerd : $ 49/maand

Premium: $ 99/maand

Beoordeel en schrijf beoordelingen voor startpagina's

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Vind de perfecte AI-agent voor onroerend goed voor uw onderneming

AI-agenten zijn absoluut de juiste keuze als u in een vastgoedbedrijf werkt. Maar als uw huidige tool beperkend aanvoelt, of het nu gaat om verouderde functies, een gebrek aan aanpassingsmogelijkheden of onhandige integraties, is het misschien tijd voor een upgrade.

De juiste kunstmatige intelligentie-agent moet uw werkstroom stroomlijnen, de interacties met clients verbeteren en zich aanpassen aan uw zakelijke behoeften.

In tegenstelling tot standaardoplossingen combineert ClickUp automatisering, realtime samenwerking en aanpasbare werkstromen om uw vastgoedactiviteiten soepel te laten verlopen. Van het beheren van leads tot het bijhouden van deals, alles blijft moeiteloos gesynchroniseerd.

Klaar om slimmer te werk te gaan? Probeer ClickUp gratis .