10 beste Goalscape-alternatieven voor slimmer doelbeheer in 2025

Het instellen van doelen is de eerste stap om het onzichtbare zichtbaar te maken.

Heb je ooit het gevoel gehad dat je doelen in de ruimte zweven, los van het grotere bedrijfsdoel? Laten we eerlijk zijn: als leider zou het beheren van doelen niet moeten voelen als het in elkaar zetten van IKEA-meubels zonder instructies.

Als je de duizelingwekkende concentrische cirkels van Goalscape ontgroeid bent en iets wilt dat beter werkt met je werkstroom, dan ben je hier aan het juiste adres.

In deze gids bespreken we de 10 beste alternatieven voor Goalscape om uw team te helpen slimmer doelbeheer te realiseren. Klaar om uw doelen te verwezenlijken? Laten we beginnen!

Waarom kiezen voor alternatieven voor Goalscape?

Volgens een rapport van PWC gebruikt 77% van de goed presterende teams projectmanagementtools om hun doelen te bereiken. Effectieve software voor project- en doelbeheer is dus cruciaal voor succes. Goalscape staat bekend om zijn visuele interface voor het instellen van doelen, maar het ontbreekt aan schaalbaarheid, teamsamenwerking en geavanceerd taakbeheer.

Dit is waar je op moet letten bij alternatieven voor Goalscape:

Robuuste functies: Uitstekende alternatieven bieden ingebouwde tijdregistratie, Gantt-grafieken en aanpasbare werkstromen om complexe projecten te beheren ✅

Betere teamcoördinatie: Tools zoals Tools zoals ClickUp en Monday. com zorgen voor naadloze communicatie en gecentraliseerde taakupdates ✅

Integratieopties: Top platforms kunnen worden verbonden met CRM's, kalenders, cloud drives en honderden apps van derden ✅

Meer flexibiliteit: Alternatieven ondersteunen vaak meerdere werkweergaven, zoals Kanban, tijdlijnen en lijsten, zodat ze bij elke teamstijl passen ✅

Voordelige abonnementen: Verschillende tools bieden meer waarde door middel van royale gratis abonnementen of vaste tarieven voor groeiende teams ✅

Goalscape-alternatieven in één oogopslag

Voordat we in detail treden, geven we u een voorproefje van de alternatieven voor Goalscape, hun gebruiksscenario's, bedrijfsstructuren en prijzen voor elk platform.

Goalsscape-alternatieven Het beste voor Gebruiksscenario Startprijs ClickUp Alles-in-één project- en doelbeheer Teams van elke grootte, aangepaste werkstromen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 7/gebruiker/maand Trello Visueel doelbeheer (Kanban-stijl) Individuen en kleine teams Gratis abonnement beschikbaar; betaald vanaf $ 5/gebruiker/maand Asana Visuele planning en instellingen voor doelen Cross-functionele teamsamenwerking Gratis abonnement beschikbaar; betaald vanaf $ 10,99/gebruiker/maand Wrike Projectmanagement op ondernemingsniveau Grote teams en ondernemingen Gratis abonnement beschikbaar; betaald vanaf $ 9,80/gebruiker/maand Jira Agile bijhouden en ontwikkelen van projecten Softwareontwikkeling teams Gratis abonnement beschikbaar; betaald vanaf $ 7,75/gebruiker/maand Monday. com Visuele werkstromen en teamplanning Marketing-, verkoop- en operationele teams Gratis abonnement beschikbaar; betaald vanaf $ 8/gebruiker/maand Weekdone Voor het meten van de wekelijkse voortgang Teams gericht op het afstemmen van doelen Gratis voor 3 gebruikers; $ 90/maand voor maximaal 10 gebruikers Notion Gewoontes aanleren en persoonlijke doelen Teams die documenten, taken en aantekeningen nodig hebben Gratis abonnement beschikbaar; betaald vanaf $ 8/gebruiker/maand GoalsOnTrack Gedetailleerde actieplannen en vision boards maken Individuen die zich richten op SMART-doelen Geen gratis abonnement; $ 68/jaar Basecamp Vereenvoudigde teamsamenwerking en instellingen voor doelen Kleine teams die op zoek zijn naar eenvoudige samenwerking Gratis abonnement beschikbaar; $ 15/gebruiker/maand

De beste alternatieven voor Goalscape

1. ClickUp (Beste alles-in-één tool voor project- en doelbeheer)

Laten we eerlijk zijn, werk kan tegenwoordig een beetje chaotisch aanvoelen. Projecten, doelen en communicatie verspreid over de hele werkplek? Dat is funest voor de productiviteit. Als dat je bekend in de oren klinkt, heb je een tool nodig die alles samenbrengt.

Maak kennis met ClickUp, de 'alles-in-één app' voor werk. Het combineert project-, kennis- en doelbeheer in één centrale hub en beschikt over AI-functies die u helpen sneller en beter te werken.

💜 Beheer al je doelen op één plek met ClickUp Goals

ClickUp Goals stelt zowel teams als individuen in staat om hun doelstellingen duidelijk en nauwkeurig vast te stellen, bij te houden en te bereiken.

U kunt meetbare doelen stellen, waaronder OKR's (Objectives and Key Results), en deze opsplitsen in beheersbare ClickUp-taken, subtaken en checklists voor een meer praktische en georganiseerde aanpak.

Houd de voortgang van meerdere ClickUp-doelen op één plek bij

Je kunt ze monitoren met behulp van aanpasbare voortgang bijhouden met numerieke, monetaire, waar/onwaar en taakdoelen.

Stel meetbare targets binnen ClickUp Goals

Wanneer u meerdere doelstellingen binnen een team beheert, maakt ClickUp het eenvoudig om samen te werken door u in staat te stellen doelen te delen, eigendom te delegeren en de voortgang van de groep te monitoren.

Ingebouwde tools zoals realtime ClickUp Chat, gesprekken in threads, vermeldingen en een gecentraliseerde ClickUp Inbox zorgen ervoor dat de communicatie soepel verloopt. Bovendien kunt u uw doelen overzichtelijk indelen in mappen, zodat u ze gemakkelijk kunt vinden en beheren.

💜 Krijg realtime voortgang van je doelen met ClickUp Dashboards

Met ClickUp Dashboards kunt u de voortgang van uw doelen in realtime bijhouden. In plaats van te gissen hoe dicht u bij een target bent, krijgt u een duidelijk, visueel overzicht van alles.

Begin met het bijhouden van doelen met ClickUp Houd de voortgang van uw doelen bij met het ClickUp-dashboard

Bekijk hoe taken bijdragen aan uw doelen, monitor de prestaties van uw team en houd belangrijke statistieken bij, allemaal op één plek. Het beste deel? U kunt uw dashboard aanpassen aan uw doelen. Voeg widgets voor het bijhouden van voortgang, mijlpaalgrafieken of werklastkaarten toe om precies te zien hoe de zaken ervoor staan.

💜 Doelen organiseren met de sjablonen van ClickUp

De ClickUp SMART Goals-sjabloon bevat flexibele statusopties om de voortgang te volgen, aangepaste velden voor het overzichtelijk organiseren en visualiseren van doelen, en aangepaste weergaven zoals Goal Effort en het SMART Goal Worksheet om af te stemmen op uw unieke werkstroom.

Gratis sjabloon Stel duidelijke doelen, wijs taken toe en houd iedereen verantwoordelijk met de sjabloon voor SMART-doelen van ClickUp

Dit is waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Definieer duidelijke doelstellingen met behulp van het SMART-doelraamwerk

Wijs taken toe en stel deadlines in om doelen haalbaar en op schema te houden

Gebruik aangepaste velden om KPI's, mijlpalen en sleutelcijfers op één plek bij te houden

Volg de voortgang in realtime met de visuele tracking en automatische updates van ClickUp

Blijf verantwoordelijk door doelen te koppelen aan projecten, teams en individuele bijdragers

ClickUp Goals helpt de leden van elke afdeling gefocust te blijven op wat echt belangrijk is, wat cruciaal is wanneer een nieuw product wordt gelanceerd.

Beste functies van ClickUp

Organiseer aantekeningen, maak kennisbanken en werk samen aan projecttaken met ClickUp Docs

Voeg tijdsinschattingen toe aan taken en subtaken en houd bij hoeveel tijd je aan elke activiteit besteedt met de tijdsregistratie van ClickUp

Houd de productiviteit van uzelf en uw team, werklast, factureerbare uren en meer bij met ClickUp Dashboards

Maak verbinding met meer dan 1000 tools om te werken zonder van platform te wisselen met ClickUp-integraties

Ontvang notificaties voor aankomende deadlines met ClickUp-herinneringen . ClickUp herinnert je aan je taken vanaf vijf minuten tot drie dagen voordat ze moeten worden uitgevoerd

Beperkingen van ClickUp

De uitgebreide functies kunnen voor nieuwe gebruikers een steile leercurve betekenen

Hoewel de uitgebreide aanpassingsmogelijkheden zeer krachtig zijn, kan de installatie en configuratie in het begin wat tijd kosten

Prijzen van ClickUp/

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-gebruiker zegt

We gebruiken ClickUp elke dag om meerdere projecten te beheren. Als ingenieur waardeer ik hoe ClickUp kan worden gebruikt voor eenvoudige takenlijsten en kan worden opgeschaald tot een uitgebreide tool voor teambeheer en complex projectbeheer. Het is een uitstekend communicatieplatform met verschillende opties voor het bekijken van taken, mijlpalen, beslissingen, kansen en herinneringen. Deze functies helpen bij het visualiseren van doelstellingen en doelen op een zinvolle en boeiende manier en overbruggen de kloof tussen verschillende teams binnen de organisatie.

📮 ClickUp Insight: 88% van de respondenten van onze enquête gebruikt AI voor persoonlijke taken, maar meer dan 50% schuwt het gebruik ervan op het werk. Wat zijn de drie belangrijkste belemmeringen? Gebrek aan naadloze integratie, kennislacunes of zorgen over veiligheid. Maar wat als AI in uw werkruimte is ingebouwd en al veilig is? ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, maakt dit mogelijk. Het begrijpt vragen in gewone taal en lost alle drie de zorgen over AI-acceptatie op, terwijl het je chat, taken, documenten en kennis in de hele werkruimte met elkaar verbindt. Vind antwoorden en inzichten met één klik!

2. Trello (Beste voor visueel doelbeheer)

via Trello

Trello is een projectmanagementtool die wordt gewaardeerd om zijn eenvoud en visuele benadering van taken. Het is eigendom van Atlassian en heeft een eenvoudig te begrijpen Kanban-bordinterface.

Hoewel het geen speciaal platform voor doelbeheer is, kunt u Trello gebruiken om uw voortgang bij het behalen van doelen bij te houden. Maak gewoon speciale borden, lijsten voor verschillende fasen en kaarten voor uitvoerbare stappen. En met Power-Ups kunt u zelfs integraties voor het bijhouden van doelen en rapportage toevoegen.

Beste functies van Trello

Eenvoudige en visuele Kanban-bordinterface, samen met eenvoudig taakbeheer met slepen en neerzetten

Aanpasbare borden en lijsten om de voortgang van doelen weer te geven

Power-Ups voor integraties en verbeterde functies zoals het bijhouden van doelen

Functies voor samenwerking voor doelbeheer in teams

Beperkingen van Trello

De kernfunctionaliteit mist speciale functies voor doelbeheer zonder Power-Ups

Kan minder georganiseerd worden voor complexe projecten met meerdere doelen, mijlpalen en subtaken

De mogelijkheden voor rapportage en analyse zijn beperkt in de standaardversie

Prijzen van Trello

Free

Standaard: $ 5/gebruiker/maand

Premium: $ 10/gebruiker/maand

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Trello:

G2: 4,4/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 21.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Trello?

Een G2-recensie zegt

Ik vind Trello leuk omdat het een zeer nuttige en praktische tool is voor het organiseren van projecten, taken en dagelijkse activiteiten. Het ontwerp op basis van borden en kaarten is intuïtief, visueel aantrekkelijk en zeer gebruiksvriendelijk, zowel voor beginners als voor meer gevorderde gebruikers. Het maakt realtime teamsamenwerking, het toewijzen van taken, het instellen van deadlines en het snel toevoegen van opmerkingen of bestanden mogelijk.

⭐️ Leuk weetje: De theorie achter het stellen van doelen is zowel in het veld als in het laboratorium ontwikkeld. Cecil Alec Mace voerde in 1935 de eerste empirische studies uit. Edwin A. Locke, een psycholoog, begon halverwege de jaren zestig met het onderzoeken van het stellen van doelen en bleef dit meer dan 30 jaar lang doen.

3. Asana (het beste voor visuele planning en het instellen van doelen)

via Asana

Asana is een tool voor werkbeheer die de samenwerking en organisatie binnen teams verbetert. Met de functie 'Doelen' van Asana kunnen teams doelstellingen rechtstreeks binnen het platform instellen, bijhouden en beheren en deze koppelen aan het werk dat wordt gedaan. Dit zorgt ervoor dat dagelijkse taken bijdragen aan grotere bedrijfs- en bedrijfsdoelen.

Beste functies van Asana

Speciale functie 'Doelen' voor het instellen, bijhouden en beheren van doelstellingen

Mogelijkheid om doelen te koppelen aan specifieke projecten en taken

Meerdere projectweergaven, waaronder lijst, bord, kalender en tijdlijn (Gantt-grafiek)

Robuuste rapportage en analyse van de voortgang van doelen

Beperkingen van Asana

Het kan complexer zijn om in te stellen en te leren dan eenvoudigere tools

Het gratis abonnement heeft beperkingen op het aantal gebruikers en functies

Prijzen van Asana

Basic: Free

Premium: $ 10,99/gebruiker/maand

Business: $ 24,99/gebruiker/maand

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Asana

G2: 4,3/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 11.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Asana?

Een G2-gebruiker zegt

Wat ik het leukste vind aan Asana is hoe gemakkelijk het is om taken aan te maken, toe te wijzen en bij te houden. De interface is overzichtelijk en intuïtief, en het helpt mij en mijn team echt om georganiseerd te blijven. Ik vind het geweldig dat ik projecten kan opsplitsen in kleinere taken, deadlines kan instellen en alles op één plek kan vinden.

📖 Lees meer: Gratis sjablonen voor voortgangsrapportage in Excel, Word en ClickUp

4. Wrike (het beste voor projectmanagement op ondernemingsniveau)

via Wrike

Wrike is een krachtig platform voor projectmanagement en samenwerking dat bekend staat om zijn schaalbaarheid en aanpassingsmogelijkheden. Het biedt robuuste tools voor het plannen, inplannen en bijhouden van projecten, samen met speciale functies voor doelbeheer.

Met Wrike kunnen gebruikers strategische doelen definiëren, deze opsplitsen in uitvoerbare stappen en de voortgang bewaken via project dashboards en rapporten. De mogelijkheden voor automatisering van de werkstroom stroomlijnen doelgerichte taken nog verder.

Beste functies van Wrike

Zeer aanpasbare werkstromen en projectstructuren die aansluiten op specifieke bedrijfsbehoeften

Krachtige functies voor doelbeheer met duidelijke visualisatie van voortgang en afhankelijkheid

Geavanceerde rapportage- en analysemogelijkheden om inzicht te krijgen in de prestaties van projecten en doelen

Biedt integraties met tal van kernapplicaties voor bedrijven

Beperkingen van Wrike

Steilere leercurve vanwege de uitgebreide functies en aanpassingsmogelijkheden

De prijs kan hoger zijn dan bij andere alternatieven, vooral voor grotere teams

Prijzen van Wrike

Gratis abonnement beschikbaar

Team: $ 9,80/gebruiker/maand

Business: $ 24,80/gebruiker/maand

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Wrike

G2: 4,2/5 (meer dan 1700 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 1700 beoordelingen)

⭐️ Wist u dat? Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt visualisatie als een middel om prestaties te verbeteren en doelen te bereiken. Mentale beelden activeren de hersenen op dezelfde manier als echte ervaringen, versterken neurale verbindingen, verminderen angst en kunnen de resultaten op verschillende gebieden verbeteren, van sport tot chirurgie, wanneer ze worden gecombineerd met daadwerkelijke oefening

5. Jira (het beste voor het bijhouden en ontwikkelen van flexibele projecten)

via Jira

Jira is vooral bekend als een tool voor projectmanagement en het bijhouden van projecten voor softwareontwikkelingsteams. Het biedt functies zoals het bijhouden van problemen, agile boards en sprintplanning.

Dankzij het flexibele karakter kunnen teams het echter aanpassen voor doelbeheer door specifieke projecten of borden te maken voor het bijhouden van doelstellingen en sleutelresultaten ( OKR's ) of andere doelkaders. De integratie met andere tools is beperkt, wat de mogelijkheden voor het bijhouden van doelen had kunnen verbeteren.

Beste functies van Jira

Geschikt voor het beheren van complexe projecten met gedetailleerd bijhouden van problemen

Sterke integratiemogelijkheden met andere Atlassian-producten en applicaties van derden

Ondersteunt agile methodologieën, die kunnen worden afgestemd op iteratieve doelbereiking voor product- en engineeringteams

Beperkingen van Jira

Hoofdzakelijk ontworpen voor softwareontwikkeling en vereist mogelijk aanzienlijke aanpassingen voor breder doelbeheer

Het kan voor niet-technische teams complex zijn om het op te zetten en effectief te gebruiken

De prijzen kunnen snel oplopen voor grotere teams

Prijzen van Jira

Gratis abonnement voor maximaal 10 gebruikers

Standaard: $ 7,75/gebruiker/maand

Premium: $ 15,25/gebruiker/maand

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jira

G2: 4,3/5 (meer dan 6000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (14.500+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Jira?

Een G2-recensie zegt

Jira is een zeer krachtige tool en heeft ongelooflijk handige tools voor projectmanagement, het bijhouden van taken en teamwork. Als je echter nieuw bent en geen ervaring hebt met vergelijkbare tools (of niet bekend bent met basisconcepten van agile methodologieën zoals Scrum of Kanban), kan het in het begin overweldigend zijn. De eerste tutorial van Jira is erg technisch en legt niet altijd uit 'waarom' of 'hoe' je elke functie in de praktijk moet toepassen. Zo kunnen zaken als werkstromen, epics of zelfs het basisgebruik van filters verwarrend zijn als je de context mist.

6. Monday. com (Beste voor visuele werkstromen en teamplanning)

Monday. com is een visueel gedreven werkbesturingssysteem waarmee teams projecten, werkstromen en taken kunnen beheren via aanpasbare borden.

Hoewel Monday.com niet uitsluitend een tool voor doelbeheer is, stelt de flexibiliteit ervan teams in staat om borden te maken die specifiek zijn bedoeld voor het bijhouden van doelen, het definiëren van mijlpalen en het monitoren van voortgang. De automatiseringsfuncties kunnen doelgerichte werkstromen stroomlijnen en integraties kunnen het verbinden met andere tools voor een uitgebreider overzicht.

Monday.com beste functies

Intuïtieve en visueel aantrekkelijke interface met aanpasbare borden en kolommen

Zeer flexibel en aanpasbaar aan verschillende teambehoeften en werkstromen, inclusief het bijhouden van doelen

Sterke automatisering om repetitieve taken en processen te stroomlijnen.

Biedt een breed bereik aan integraties met andere zakelijke applicaties

Monday. com beperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat realtime samenwerking soepeler kan verlopen

Er is geen specifieke functie voor het maken van aantekeningen. U kunt echter wel aantekeningen toevoegen aan taken

Monday. com prijzen

Gratis abonnement beschikbaar voor maximaal 2 gebruikers met beperkte functies.

Basis: $ 9/gebruiker/maand

Standaard: $ 10/gebruiker/maand

Pro: $ 16/gebruiker/maand

Enterprise: aangepaste prijzen

Monday. com beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 12.800 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Monday.com?

Een G2-gebruiker zegt

Ik vind het geweldig dat we bepaalde velden kunnen vergrendelen zodat alleen geselecteerde personen deze kunnen bewerken. Ik kan mijn eigen borden voor mijn eigen taken hebben en bijhouden waar ik ben met mijn doelen. Zeer gebruiksvriendelijk.

⭐️ Leuk weetje: Hoewel groepsdruk meestal een negatieve connotatie heeft, kan het inzetten ervan voor het bereiken van doelen verrassend effectief zijn. Door je doelen met iemand te delen en hen je voortgang te laten controleren, creëer je een gevoel van verantwoordelijkheid. Weten dat iemand anders achter je staat (en misschien vraagt hoe het gaat!) kan net dat extra zetje geven dat je nodig hebt om op koers te blijven. Het maakt van het stellen van doelen een teamsport!

7. Weekdone (Beste voor het meten van wekelijkse voortgang)

via Weekdone

Weekdone is cloud-gebaseerde software die speciaal is ontworpen voor het instellen van doelen en het bijhouden van voortgang, met name met behulp van het OKR-raamwerk (Objectives and Key Results).

Het biedt een gestructureerde aanpak voor het definiëren van doelen, het bijhouden van de wekelijkse voortgang en het geven van feedback. Hoewel het gericht is op doelbeheer, ontbreken de uitgebreide functies voor project- en taakbeheer die in andere tools voor werkbeheer wel aanwezig zijn.

Beste functies van Weekdone

Ontwikkeld voor doelbeheer, met name met de OKR-methodologie

Biedt een duidelijke visualisatie van de voortgang van individuen en teams bij het behalen van doelen

Vergemakkelijkt regelmatige check-ins en feedback over het behalen van doelen

Biedt rapportage en analyse gericht op doelprestaties

Eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface voor het bijhouden van doelen

Beperkingen van Weekdone

Mist uitgebreide functies voor projectmanagement

Het is mogelijk niet geschikt voor teams die een volledig geïntegreerde oplossing voor werk- en doelbeheer nodig hebben

Prijzen van Weekdone

Gratis abonnement voor maximaal 3 gebruikers

Betaalde abonnementen: vanaf $ 90/maand voor maximaal 10 gebruikers

Beoordelingen en recensies van Weekdone

G2: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (50+ beoordelingen)

8. Notion (het beste voor het opbouwen van gewoontes)

via Notion

Notion biedt een werkruimte die aantekeningen, projectmanagement, kennisbank en databasefuncties combineert.

Het is flexibel en stelt teams in staat om hun eigen systemen voor doelbeheer te creëren, of dat nu via speciale pagina's is, databases voor het bijhouden van doelstellingen en sleutelresultaten, of geïntegreerde takenlijsten die zijn gekoppeld aan langetermijndoelen.

Beste functies van Notion

Gebruik flexibele databases om informatie, doelen en taken te organiseren

Maak gepersonaliseerde dashboards om werk te visualiseren en voortgang bij te houden

Combineert het bijhouden van doelen met projectmanagement, het maken van aantekeningen en het delen van kennis

Breed bereik van sjablonen en integraties

Beperkingen van Notion

De gebruikersinterface van de mobiele app kan soms lastig te gebruiken zijn

Je kunt de planning van afhankelijke taken niet automatiseren

Soms plant de tool te veel taken in, waardoor de kalender te vol raakt

Prijzen van Notion

Free

Plus: $ 12 per zetel/maand

Business: $ 18 per zetel/maand

Enterprise: Aangepast

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,7/5 (meer dan 6000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion?

Een G2-gebruiker zegt

Het beste is dat het heel eenvoudig te gebruiken is, dankzij de intuïtieve gebruikersinterface en handige zoekfunctie. Niet alleen dat, maar met Notion kun je ook in realtime samenwerken met anderen, zodat je samen met je team kunt werken, waar je ook bent. Of je nu student, freelancer of onderdeel van een bedrijf bent, Notion is een geweldige tool om je werkstromen te stroomlijnen en dingen gedaan te krijgen.

⭐️ Wist je dat? De komiek Jerry Seinfeld gebruikte een eenvoudige visuele truc om consequent te blijven schrijven. Hij zette elke dag dat hij schreef een 'X' op een kalender, met als doel de ketting nooit te doorbreken. Dit illustreert een krachtig principe: door grote doelen op te splitsen in kleine, dagelijkse acties, creëer je momentum en voelen zelfs ontmoedigende taken haalbaar aan. Bovendien wordt die visuele keten van 'X'en een krachtige motivator!

9. GoalsonTrack (het beste voor het maken van gedetailleerde actieplannen en vision boards)

via GoalsOnTrack

GoalsOnTrack is software voor het stellen en bereiken van doelen die individuen en teams helpt bij het definiëren van SMART-doelen, het opsplitsen ervan in taken en het bijhouden van de voortgang.

Het biedt functies zoals wizards voor doelplanning, visualisatie van voortgang, bijhouden van gewoontes en rapportage. Hoewel het sterk is in doelbeheer, beschikt het mogelijk niet over de uitgebreide projectmanagementmogelijkheden van andere alternatieven.

De beste functies van GoalsOnTrack

Speciaal ontworpen voor het effectief instellen en bijhouden van doelen met behulp van het SMART-raamwerk

Met functies zoals het bijhouden van gewoontes en verantwoordingspartners

Breng elke fase van uw doelen in kaart met afdrukbare planners en werkbladen

Vision board en doelendagboek voor motivatie

Sleep en zet taken in de agenda met een takenkalender die kan worden geïntegreerd met externe agenda's zoals Google Agenda, iCal en Outlook

Beperkingen van GoalsOnTrack

Minder gericht op breder projectmanagement en teamsamenwerking in vergelijking met andere opties

De interface voelt misschien minder modern aan dan sommige andere alternatieven

Prijzen van GoalsOnTrack

Gratis proefversie beschikbaar

Jaarabonnement: $ 68/jaar

Beoordelingen en recensies van GoalsOnTrack

G2: 4,2/5 (50+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

10. Basecamp (het beste voor vereenvoudigde teamsamenwerking en het instellen van doelen)

via Basecamp

Basecamp is een tool voor projectmanagement en teamcommunicatie die bekend staat om zijn eenvoudige en gebruiksvriendelijke aanpak.

Hoewel Basecamp geen speciale functies voor doelbeheer biedt, kunnen teams het effectief gebruiken om de voortgang van doelen bij te houden via de projectgebaseerde organisatie, takenlijsten, prikborden en planningstools. Mijlpalen kunnen worden gebruikt om de bereiking van sleuteldoelen weer te geven.

Beste functies van Basecamp

Eenvoudige en intuïtieve interface die gemakkelijk te gebruiken is voor teams

Effectief voor projectmatige organisaties en taakbeheer

Sterke communicatiefuncties, waaronder prikborden en realtime chatten

Biedt een vaste prijsstructuur, wat kosteneffectief kan zijn voor grotere teams

Basecamp-limieten

Ontbreekt specifieke functies voor doelbeheer en het bijhouden van de voortgang van objecten

Rapportage en analyse zijn relatief eenvoudig

Minder integraties in vergelijking met sommige andere tools voor projectmanagement

Prijzen van Basecamp

Free

Basecamp: $ 15/gebruiker/maand

Basecamp Pro Unlimited: $ 299/maand voor een onbeperkt aantal gebruikers

Beoordelingen en recensies van Basecamp

G2: 4,1/5 (meer dan 5.000 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 1500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Basecamp?

Een G2-gebruiker zegt:

Geweldig met aanpassing van werkstromen. Fascinerend met de planning van gebeurtenissen. De communicatie binnen het projectteam is gestroomlijnd. Strategisch met projectdoelstellingen en doelen door realtime monitoring van KPI's. Ongelooflijk flexibel dashboard en gebruikersinterface. Naadloos met transparantie door toegang tot de voortgang van projecten op het dashboard en toegewezen taken.

Stel ambitieuze doelen en houd de voortgang bij met ClickUp

Het kiezen van het juiste alternatief voor Goalscape hangt af van de specifieke behoeften en prioriteiten van uw team. Houd bij uw beslissing rekening met het belang van geïntegreerde functies voor projectmanagement, tools voor teamsamenwerking, speciale functies voor het instellen van doelen en de prijs.

Hoewel elk van deze 10 alternatieven unieke sterke punten biedt, combineert ClickUp, de alles-in-één app, het bijhouden van doelen, sjablonen voor het instellen van doelen, taakbeheer en automatisering van de werkstroom in één intuïtief platform.

Of u nu persoonlijke mijlpalen beheert of team-brede OKR's afstemt, ClickUp geeft u de kracht om te plannen, bij te houden en uit te voeren - alles op één plek.

Meld u gratis aan en ga op ontdekkingstocht!