10 beste CRM-systemen met voorraadbeheer voor bedrijven

U hebt een solide klantenbestand opgebouwd, uw cijfers zien er goed uit en u bent klaar om op te schalen.

Om dat momentum vast te houden, hebt u robuuste en betaalbare tools nodig die uw ambities ondersteunen zonder u te overweldigen.

Want u bent geen bedrijf begonnen om urenlang te zoeken naar de juiste inventarisatie-apps. 💁🏽‍♂️

We hebben het zware werk dus al voor u gedaan.

Na verschillende opties voor voorraadbeheer te hebben geëvalueerd, hebben we een selectie gemaakt van de beste softwareoplossingen voor voorraadbeheer die eenvoudig en kosteneffectief zijn en ideaal geschikt voor kleine en middelgrote bedrijven.

Deze 11 CRM-oplossingen met voorraadbeheer kunnen ook goed worden geïntegreerd met tools voor voorraadplanning, het bijhouden van voorraadniveaus, het vereenvoudigen van voorraadbeheer en het vergroten van de klantbetrokkenheid.

de 10 beste CRM-systemen met voorraadbeheer in één oogopslag

Laten we beginnen met een snelle vergelijkende tabel voor de 10 beste CRM-systemen met voorraadbeheer. Sommige hebben zelfs geautomatiseerd voorraadbeheer!

Tool Belangrijkste functies Beste voor Prijzen ClickUp Alles-in-één app voor werk met CRM en voorraadbeheer Teams die naadloze CRM + voorraadbeheer, projectmanagement en samenwerking in één platform nodig hebben (alle teamgroottes) Gratis abonnement beschikbaar Betaalde abonnementen vanaf $ 7 Zoho CRM Plus Unified CX-platform (9 Zoho-apps) Omnichannel-engagement AI-assistent (Zia) Sales Signals-meldingen Bedrijven die een uniforme klantervaring, omnichannelverkoop en diepgaande analyses willen (middelgrote tot grote teams) 30 dagen gratis proefabonnement Betaalde abonnementen vanaf $ 57 Vtiger CRM Alles-in-één CRM Projectbeheer E-mailcampagnes Live chatten Kleine bedrijven die behoefte hebben aan geïntegreerde CRM-, voorraadbeheer- en ondersteuningstools Gratis abonnement beschikbaar Betaalde abonnementen vanaf $ 15 monday. com Visuele borden (Kanban, tijdlijn, kalender) Aangepaste workflows Automatiseringen Voorraad bijhouden Teams die aanpasbare werkstromen, visuele project- en voorraadbeheer (alle groottes) willen Gratis abonnement beschikbaar Betaalde abonnementen vanaf $ 12 Odoo Real-time voorraadbeheerBarcodescanningGeautomatiseerd voorraad- en leveranciersbeheerOptimalisatie van de toeleveringsketen Bedrijven die behoefte hebben aan robuust beheer van bestellingen/voorraad met automatisering (alle groottes) Gratis abonnement beschikbaar Betaalde abonnementen vanaf $ 7,25 Dolibarr Open-source CRM & ERP Modulaire opzet Ondersteuning door community Budgetbewuste teams, start-ups of bedrijven die op zoek zijn naar de flexibiliteit van open source Open source-oplossing met gratis abonnement en aangepaste prijsplannen Onpipeline Aanpasbare databaseveldenGecentraliseerde klantgegevensPrestaties van teams volgenEenvoudige rapportage Distributeurs en verkoopteams die behoefte hebben aan eenvoudige CRM + voorraadbeheer met een eenvoudige gebruikersinterface Gratis proefversie beschikbaar Betaalde abonnementen vanaf $ 25 HashMicro CRM OmzetprognosesGedetailleerde verkooprapportenModulaire integratiesSchaalbaar voor groei Ondernemingen die behoefte hebben aan uitgebreide, schaalbare CRM + voorraadbeheer Gratis demo beschikbaar Aangepaste prijzen CRM Creatio Automatisering van werkstromen Vooraf ontworpen sjablonen Marktplaatsintegraties Aanpassing zonder code Ondernemingen die behoefte hebben aan geautomatiseerd beheer van verkoop, voorraad en werkstroom Gratis proefversie beschikbaar Betaalde abonnementen vanaf $ 25 Katana VoorraadoptimalisatieBarcodescannenShopify/QuickBooks-integratiesProductiebeheer Fabrikanten en productgebaseerde bedrijven die productie + voorraadbeheer nodig hebben Gratis proefversie beschikbaar Betaalde abonnementen vanaf $ 179 (jaarlijkse facturering)

Waar moet u op letten bij CRM met voorraadbeheer?

Hier zijn de functies voor voorraadbeheer waar u prioriteit aan moet geven bij het selecteren van een CRM-voorraadsysteem:

Live synchroniseren: Zorg ervoor dat voorraadcijfers direct worden bijgewerkt in alle magazijnen en verkoopkanalen met realtime aanpassingen

Barcodescannen: integreer barcodescannen om het bijhouden en identificeren van producten te vereenvoudigen

Voorraadnotificaties: Stel waarschuwingen in voor lage voorraadniveaus of items die moeten worden aangevuld om een soepel voorraadbeheer te behouden

Realtime gegevens en rapportage: Krijg toegang tot live voorraadupdates en maak gebruik van robuuste rapportagetools om overbevoorrading of voorraadtekorten te voorkomen en tegelijkertijd inzicht te krijgen in verkooptrends en voorraadomzet

Sjablonen voor voorraadbeheer: Gebruik vooraf ontworpen sjablonen voor voorraadbeheer om taken te stroomlijnen en consistentie te behouden

Integratiemogelijkheden: Integreer voorraadbeheersystemen naadloos met bestaande tools zoals ERP-platforms, e-commerce voorraadbeheersoftware en bestellingen om klantgegevens en voorraadniveaus automatisch te synchroniseren

👀 Wist u dat? Ongeveer 74% van de bedrijven is het erover eens dat CRM-software hen helpt om klantinformatie gemakkelijker te vinden.

De 10 beste CRM-systemen met voorraadbeheer

Hier zijn de 10 beste voorraadbeheersoftware met CRM-functionaliteiten die een perfecte combinatie bieden van voorraad bijhouden, klantrelatiebeheer en naadloze integraties:

1. ClickUp (het beste voor naadloze CRM- en voorraadintegratie)

Probeer het nu! Centraliseer uw verkoop- en voorraadgegevens op één plek met ClickUp CRM en automatiseer uw workflow!

ClickUp is de alles-in-één app voor werk, die teamsamenwerking en realtime voorraadregistratie en -beheer mogelijk maakt. In plaats van tussen meerdere tools te schakelen, kunt u vertrouwen op ClickUp CRM om taken te beheren, voorraden bij te houden en georganiseerd te blijven.

Gebruik om te beginnen de tabelweergave in ClickUp om voorraadgegevens op een duidelijke, aanpasbare manier te ordenen. U kunt kolommen instellen om SKU-nummers, voorraadhoeveelheden en andere productdetails bij te houden. Bovendien kunt u eenvoudig verschillende voorraadcriteria controleren met aangepaste statussen en prioriteiten.

Visualiseer uw voorraadgegevens in georganiseerde structuren met de tabelweergave van ClickUp

Dat is slechts de weergave! Hoe zit het met het daadwerkelijke werk? Met de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, ClickUp Brain, en zijn AI-agenten kunt u bijna elk aspect van uw werkstroom automatiseren, van het opstellen van gepersonaliseerde e-mails tot het genereren van samenvattingen en het laten afgaan van alarmbellen bij voorraadtekorten, allemaal via intelligente, trigger-gebaseerde automatisering.

Maak aangepaste ClickUp-automatisering in natuurlijke taal met ClickUp Brain

Een andere handige functie van het platform is ClickUp Dashboards, waarmee u de interface volledig kunt aanpassen. Hiermee kunt u alle kritieke voorraadgegevens in één oogopslag bekijken, waardoor het bijhouden van voorraadbewegingen en beschikbaarheid in realtime eenvoudiger wordt.

Bouw eenvoudig aangepaste dashboards met ClickUp. Geen code vereist!

Het helpt u ook bij het instellen van widgets voor snelle toegang tot essentiële statistieken en het automatiseren van handmatige taken zoals notificaties bij lage voorraad.

met ClickUp kunt u eenvoudig CRM-sjablonen opzetten om de deliverables en voorraadprocessen van uw clients te stroomlijnen. De beginnersvriendelijke CRM-sjabloon van ClickUp is bijvoorbeeld perfect voor het snel en efficiënt beheren van klantrelaties.

Gratis sjabloon Houd al uw leads, klantrelaties en verkopen georganiseerd op één plek met de ClickUp CRM-sjabloon

Het biedt zeven aangepaste statussen om de voortgang van taken bij te houden en vijf manieren om uw werk te visualiseren, zodat u uw accounts georganiseerd kunt houden.

Met handige drag-and-drop-functionaliteit kunt u clientinformatie ordenen in een kalender, document of lijstweergave. Dit sjabloon helpt u ook om accountgegevens en gesloten deals in aparte lijsten bij te houden, waardoor uw klantpijplijn overzichtelijker wordt.

Op dezelfde manier is de ClickUp-sjabloon voor voorraadbeheer ontworpen om u te helpen uw voorraad efficiënt te beheren. Met deze sjabloon kunt u eenvoudig voorraadniveaus bijhouden, voorraadniveaus optimaliseren en ervoor zorgen dat uw voorraad altijd actueel is. Het helpt u ook om voorraadbewegingen en veranderingen in voorraadkosten bij te houden.

Gratis sjabloon Krijg volledige zichtbaarheid van uw voorraad met de sjabloon voor voorraadbeheer van ClickUp

Met dit sjabloon kunt u de huidige voorraadniveaus bijhouden om optimale voorraadhoeveelheden te behouden. U kunt snel de beschikbare voorraad controleren om de afhandeling van bestellingen te stroomlijnen en overbevoorrading of tekorten te voorkomen.

Monitor de werkstroom en gebruikstrends van uw voorraad om weloverwogen beslissingen te nemen en middelen verstandig toe te wijzen. Zo blijft u ook op de hoogte van schommelingen in voorraadkosten en kunt u uw budget effectief beheren.

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Whiteboards om ideeën om te zetten in gedetailleerde actieplannen. U kunt in realtime samenwerken en alles op één plek georganiseerd houden. Het is een geweldige manier om taken toe te wijzen, voortgang bij te houden en af te stemmen op ieders verantwoordelijkheden.

Beste functies van ClickUp

Stel triggers in voor terugkerende taken, zoals het opnieuw bestellen van voorraden of het verzenden van voorraad, met ClickUp-automatisering

Deel belangrijke SOP's en processen met betrekking tot voorraadbeheer via ClickUp Documenten en werk efficiënt samen door middel van redactie en annotaties

Integreer met meer dan 1000 tools zoals Google, Slack en HubSpot

Organiseer voorraadgegevens moeiteloos met meer dan 10 flexibele CRM -weergaven in ClickUp

Beperkingen van ClickUp

Aanpassingsmogelijkheden kunnen voor sommige gebruikers overweldigend zijn

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Hoe meer ik ClickUp gebruik, hoe meer het als het middelpunt van mijn werk fungeert. De verschillende stukjes communicatie – aantekeningen, PDF's, e-mails, online opslagruimte – kunnen allemaal op één plek worden gebundeld en benut voor gemakkelijke toegang tijdens het werken aan een activiteit, of het nu gaat om een project of een klantgerichte taak. Deze mogelijkheid heeft me enorm veel tijd bespaard, omdat ik niet meer op verschillende plekken hoef te zoeken.

2. Zoho CRM Plus (beste platform voor een uniforme klantervaring)

via Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus is een zakelijke suite die CRM, logistiek beheer, voorraadbeheer en meer combineert. Het combineert negen Zoho-applicaties om een compleet systeem voor klantbeleving (CX) te creëren.

Het platform kan ook worden geïntegreerd met belangrijke klantkanalen zoals e-mail, sociale media, telefoon en chatten, waardoor omnichannelgegevens worden verzameld voor rijke inzichten en op maat gemaakte acties.

De beste functies van Zoho CRM Plus

Houd websitebezoekers bij met SalesIQ en betrek ze via intelligente live chat

Ontvang direct meldingen via de SalesSignals-functie wanneer een klant via een kanaal een aankoopgerelateerde activiteit uitvoert

Maak gebruik van Zia, de AI-assistent, voor contextuele waarschuwingen, sentimentanalyse en tijdige klantcontacten

Beperkingen van Zoho CRM Plus

Sommige gebruikers melden een leercurve vanwege de uitgebreide functies

Prijzen van Zoho CRM Plus

CRM Plus: $ 57/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Zoho CRM Plus

G2 : 4,3/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 60 beoordelingen)

3. Vtiger CRM (Beste alles-in-één CRM voor kleine bedrijven)

via Vtiger CRM

Voor kleine bedrijven is Vtiger een ideale CRM-software. Het houdt contacten en deals georganiseerd en brengt voorraadbeheer, marketing, helpdesk, projectmanagement en documenten onder één platform.

Wat opvalt is hoe deze modules samenwerken. Als u een deal sluit, kunt u deze met slechts één klik omzetten in een project. Het toevoegen van veelgebruikte producten of diensten voor een client gaat net zo soepel. Alles is met elkaar verbonden, wat tijd en moeite bespaart.

De beste functies van Vtiger CRM

Organiseer contacten met een eenvoudig formulier voor snelle updates

Beheer klantcases met het helpdeskscherm en live chat

Maak e-mailcampagnes met sjablonen en personalisatieopties

Beperkingen van Vtiger CRM

Overmatige aanpassing leidt tot complexiteit en belemmert de bruikbaarheid

Sommige functies, zoals de projectmodule, kunnen complex en onintuïtief aanvoelen

Prijzen van Vtiger CRM

One Pilot: Gratis

One Growth : $ 15/maand per gebruiker

One Professional : vanaf $ 42/maand per gebruiker

One Enterprise : vanaf $ 58/maand per gebruiker

One AI: vanaf $ 66/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Vtiger CRM

G2 : 4,3/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Vtiger CRM?

Een G2-gebruiker zegt :

De grootste hulp van vtiger is dat het klanten tools biedt voor het bijhouden van gegevens, zodat zij hun klantenservice kunnen verbeteren. Creëer solide databases, wijs taken en relevante activiteiten toe aan elke client en krijg een compleet overzicht op organisatieniveau met verschillende benaderingen, zoals commercieel, marketing en strategisch.

De grootste hulp van vtiger is dat het klanten tools biedt voor het bijhouden van gegevens, zodat zij hun klantenservice kunnen verbeteren. Creëer solide databases, wijs taken en relevante activiteiten toe aan elke client en krijg een compleet overzicht op organisatieniveau met verschillende benaderingen, zoals commercieel, marketing en strategisch.

4. monday. com (Beste voor aanpasbare werkstroom en voorraad bijhouden)

Als cloudgebaseerde CRM-software biedt monday.com een unieke mix van CRM- en projectmanagementtools. Dankzij het visuele ontwerp hebt u eenvoudig een totaaloverzicht terwijl u de verkoopactiviteiten in de gaten houdt. Met de aanpassingsopties kunt u het systeem afstemmen op verschillende werkstromen en gegevens over meerdere verkoopkanalen organiseren.

monday. com beste functies

Houd taken en problemen bij met behulp van visuele borden met kleurgecodeerde waarschuwingen voor snelle updates

Gebruik alternatieve weergaven zoals tijdlijnen, kanbanborden en kalenders om projecten te beheren

Automatiseer repetitieve taken en ontvang notificaties om handmatig werk te verminderen

monday. com beperkingen

Biedt beperkte integraties met minder opties voor populaire tools van derden

monday. com prijzen

Free

Basis : $ 12/gebruiker per maand

Standaard : $ 14/gebruiker per maand

Pro : $ 24/gebruiker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

monday. com beoordelingen & recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 12.500 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 5.000 beoordelingen)

5. Odoo (beste app voor voorraadbeheer en bestellingen)

via Odoo

Odoo, een uitgebreide oplossing voor voorraadbeheer en bestellingen, versnelt voorraadactiviteiten door u realtime zichtbaarheid te geven in voorraadniveaus. De software automatiseert ook taken zoals voorraadaanvulling en opvolging van leveranciers, wat handmatige fouten en risico's helpt verminderen.

Een van de beste functies van Odoo is de mogelijkheid om herinneringen in te stellen, zodat u essentiële taken niet uit het oog verliest. Het vereenvoudigt rapportage, orderafhandeling, handmatige gegevensinvoer en systeemintegraties.

Beste functies van Odoo

Bijhouden van verzonden pakketten met barcodescanning

Stuur producten automatisch naar opslaglocaties op basis van realtime capaciteit

Optimaliseer uw supply chain management met de adviesdiensten van Odoo

Beperkingen van Odoo

Biedt beperkte rapportage-opties en flexibiliteit voor aanpassingen

Prijzen van Odoo

Odoo One: Gratis

Odoo Standard: $7,25/gebruiker per maand

Odoo aangepast: $310,90/gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Odoo

G2 : 4,3/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Odoo?

Een G2-gebruiker zegt:

Wat ik het leukste vind aan Odoo CRM is de gebruiksvriendelijke interface en het aanpasbare platform voor het beheren van bedrijfsactiviteiten, met name klantrelatiebeheer, klantenservice en eenvoudige gegevensintegratie.

Wat ik het beste vind aan Odoo CRM is de gebruiksvriendelijke interface en het aanpasbare platform voor het beheren van bedrijfsactiviteiten, met name klantrelatiebeheer, klantenservice en eenvoudige gegevensintegratie.

6. Dolibarr (Beste open-source CRM met inventarisatie functies)

via Dolibarr

Dolibarr is een open-source CRM- en ERP-oplossing, waardoor het een uitstekende keuze is voor bedrijven die op zoek zijn naar een budgetvriendelijke tool. Het wordt ondersteund door een grote community van ontwikkelaars. Het instellen van Dolibarr is vrij eenvoudig en dankzij de gebruiksvriendelijke interface is het voor iedereen gemakkelijk te gebruiken, zelfs voor mensen zonder technische achtergrond.

De beste functies van Dolibarr

Modulair ontwerp voor eenvoudige aanpassing aan specifieke bedrijfsbehoeften

Uitgebreide CRM-, verkoop-, voorraadbeheer- en boekhoudfuncties

Actieve ondersteuning door de community via forums en documentatie

Beperkingen van Dolibarr

Mogelijk niet geschikt voor zeer complexe bedrijfsactiviteiten

Er kunnen af en toe bugs optreden die moeten worden opgelost en updates vereisen

Prijzen van Dolibarr

Gratis abonnement beschikbaar

Aangepaste prijzen voor specifieke gebruikssituaties/teamgroottes

Dolibarr beoordelingen & reviews

G2 : 4,6/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

7. Onpipeline (beste CRM voor distributeurs)

via Onpipeline

Met een gebruiksvriendelijke interface en aanpasbare databasevelden maakt Onpipeline het beheren van klantrelaties eenvoudiger en efficiënter.

Het platform vereenvoudigt het verkoopproces, stimuleert de samenwerking binnen teams en verhoogt de productiviteit. Wat Onpipeline echt onderscheidt, is de mogelijkheid om activiteiten te personaliseren, waardoor het aanpasbaar is aan een breed bereik van zakelijke behoeften.

De beste functies van Onpipeline

Centraliseer alle klantgegevens en geschiedenis op één plek voor eenvoudige toegang

Houd verkoopprocessen georganiseerd met gebruiksvriendelijke rapportages

Houd de prestaties van elk teamlid of elke verkoper bij

Beperkingen van Onpipeline

Mist enkele geavanceerde functies die wel aanwezig zijn in complexere CRM-voorraadbeheersystemen

Prijzen van Onpipeline

Pijplijn : $ 25/maand per gebruiker

Standaard : $ 39/maand per gebruiker

Geavanceerd : $ 58/maand per gebruiker

Aangepast: $ 99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Onpipeline

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Onpipeline?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik heb veel andere CRM's gebruikt en deze is heel eenvoudig, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk.

Ik heb veel andere CRM's gebruikt en deze is heel eenvoudig, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk.

8. HashMicro CRM (het beste voor uitgebreid bedrijfsbeheer)

via HashMicro CRM

HashMicro is een webgebaseerde CRM-oplossing die geschikt is voor alle soorten bedrijven. Het is ideaal voor bedrijven die op zoek zijn naar een schaalbare CRM die zich kan aanpassen aan hun unieke behoeften. Het vereenvoudigt het bijhouden van verkoopfasen door te anticiperen op toekomstige inkomsten en verkoopstrategieën te verfijnen met gegevensgestuurde inzichten.

De beste functies van HashMicro CRM

Voorspel toekomstige inkomsten met nauwkeurige omzetprognoses

Genereer gedetailleerde verkooprapporten voor datagestuurde strategieën

Integreer flexibele modules naadloos met bestaande systemen

HashMicro CRM-limieten

Mogelijk niet geschikt voor kleine en middelgrote ondernemingen met eenvoudigere zakelijke vereisten

Prijzen van HashMicro CRM

Aangepaste prijzen

HashMicro CRM beoordelingen & reviews

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

9. CRM Creatio (het beste voor het automatiseren van verkoop- en voorraadprocessen)

via CRM Creatio

Creatio is veel meer dan een standaard CRM en combineert marketing-, verkoop- en klantenservicetools in één samenhangend platform. Het is ontwikkeld met het oog op sectoren zoals financiën, productie en telecommunicatie, waardoor het perfect geschikt is voor het afhandelen van complexe werkstromen en gepersonaliseerde onboarding van klanten.

De tool richt zich ook op bedrijfsprocesbeheer (BPM) en helpt bedrijven bij het in kaart brengen en opzetten van unieke werkstromen.

De beste functies van CRM Creatio

Gebruik Creatio Studio om werkstromen en aangepaste verkoopaanbiedingen te creëren zonder te coderen

Krijg toegang tot vooraf ontworpen sjablonen om snel met werkstromen aan de slag te gaan

Ontdek de uitgebreide marktplaats voor integratie met tools voor verkoop, marketing en klantenservice

Beperkingen van CRM Creatio

Sommige gebruikers meldden incidentele technische storingen en bugs

Prijzen van CRM Creatio

Groei: $ 25/maand per gebruiker

Enterprise: $55/maand per gebruiker

Unlimited: $85/maand per gebruiker

CRM Creatio beoordelingen & reviews

G2 : 4,7/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

10. Katana (het beste voor productiebeheer)

via Katana

Katana onderscheidt zich als cloudgebaseerde software voor voorraadoptimalisatie, ontworpen voor productiebeheer. Het platform is intuïtief en helpt u om verkoopkanalen, fysieke voorraad, inkooporders en magazijnbeheersystemen te beheren, allemaal via één platform.

De integratie van Katana met platforms zoals Shopify is handig. Wanneer een product bijvoorbeeld niet meer op voorraad is, geeft Katana deze wijziging door aan Shopify, zodat u onmiddellijk actie kunt ondernemen.

De beste functies van Katana

Gebruik barcodescanners, tools voor voorraadtelling en software voor voorraadoptimalisatie om uw voorraad bij te houden

Consolideer online en offline verkopen in één dashboard

Stel herbestelpunten in om voorraadtekorten te voorkomen en tijdige aankopen te garanderen

Beperkingen van Katana

Geen back-up functie, waardoor inventarisgegevens onherstelbaar verloren gaan bij verlies

Prijzen van Katana

Starter: $ 179/maand (jaarlijks gefactureerd)

Standaard : $ 359/maand (jaarlijks gefactureerd)

Professioneel: $799/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Katana

G2 : 4,4/5 (50+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Katana?

Een gebruiker van G2 zegt:

Wij zijn erg te spreken over Katana. We zijn erin gegroeid en het groeit met ons mee sinds we het eind 2020 zijn gaan gebruiken. Het is vrij eenvoudig in gebruik. Het kan worden geïntegreerd met Shopify en Quickbooks. En als je problemen hebt, is hun klantenservice erg behulpzaam en probeert het snel op te lossen.

Wij zijn erg te spreken over Katana. We zijn erin gegroeid en het groeit met ons mee sinds we het eind 2020 zijn gaan gebruiken. Het is vrij eenvoudig in gebruik. Het kan worden geïntegreerd met Shopify en Quickbooks. En als je problemen hebt, is hun klantenservice erg behulpzaam en probeert het snel op te lossen.

Ga aan de slag met de beste CRM-software

Wie zegt dat uw CRM-systeem alleen klantinformatie moet bijhouden en eenvoudige taken moet uitvoeren? Met de juiste tool kan het veel meer.

ClickUp is meer dan alleen projectmanagementsoftware. In combinatie met ClickUp CRM en voorraadbeheer wordt het een krachtige tool voor het beheren van klantrelaties en voorraadprocessen.

Houd uw voorraadniveaus bij, volg de status van bestellingen en verbeter de interactie met klanten, allemaal binnen één platform. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en ontdek hoe het uw bedrijf naar een hoger niveau kan tillen.