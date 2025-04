11 Beste CRM voor belastingprofessionals en boekhouders

De afgelopen decennia heeft de VS jaarlijks meer dan 120 miljoen belastingaangiften verwerkt en alleen al in 2023 is dat aantal gestegen naar 160 miljoen.

Dat is een hoop papierwerk. Maar voor belastingprofessionals die dit allemaal verwerken? De werklast is nog groter. En hier ligt de echte uitdaging: tijd en efficiëntie.

Volgens ons recente onderzoek besteedt de gemiddelde professional meer dan 30 minuten per dag aan het zoeken naar werkgerelateerde informatie. Dat is meer dan 120 uur per jaar die verloren gaat aan het doorspitten van e-mails, Slack threads en verspreide bestanden.

Voeg daar nu een gemiste follow-up aan toe. Voor belastingprofessionals betekent dit verlies van vertrouwen en chaos.

Dit is waar CRM-software (Customer Relationship Management) het verschil kan maken. CRM's voor accountants en belastingprofessionals stroomlijnen boekhouding, documentbeheer, automatisering van workflows en relatiebeheer.

Wil je de bovenstaande voordelen in je business introduceren? Hier is een lijst van de 11 beste CRM-systemen voor belastingprofessionals om je te helpen de juiste keuze te maken.

Wat moet je zoeken in een CRM voor belastingprofessionals?

Het beheren van clientgegevens is al tijdrovend en het belastingseizoen maakt het alleen maar erger. Bij het beheren van talloze deadlines, e-mails en documenten moeten belastingprofessionals digitaal gaan werken.

Volgens de laatste rapporten van de IRS zijn er 23,1 miljoen elektronische belastingaangiften ingediend, wat bewijst dat digitale oplossingen de juiste aanpak zijn.

Daarom is een CRM voor belastingprofessionals essentieel: het organiseert clientgegevens, automatiseert taken en zorgt ervoor dat er niets tussenkomt.

maar niet alle CRM's zijn hetzelfde voor belastingprofessionals. Hier is een lijst met de "must-have" functies waarop u moet letten bij het kiezen van de juiste CRM-software: Organiseer client management: Store belastinggeschiedenis, status van aangifte, aftrekposten en sleutel financiële gegevens

Taken en deadlines bijhouden: Stuur geautomatiseerde herinneringen voor deponeringen, audits en follow-ups

Documenten opslaan en beveiligen: Bewaar belastingaangiften en ondersteunende bestanden op een centrale locatie

Log communicatiegeschiedenis: Registreer e-mails, gesprekken en vergaderingen voor voltooide interacties met klanten

Automatiseer werkstromen: Handelen van documentverzoeken, follow-ups en onboarding van clients met minimale inspanning

Integreer met belastingsoftware: Synchroniseer met boekhoudsoftware zoals QuickBooks Online voor real-time gegevensupdates

Aangepaste velden en rapportage: Genereer inzicht in trends bij clients, verkoopprocessen en bedrijfsprestaties

Stel het juiste clientenportaal in: Bied veilige selfservicetoegang voor belastingdocumenten, facturen, betalingen en communicatie

De 11 beste CRM voor belastingprofessionals

Met het juiste CRM kunnen belastingadvieskantoren interacties met klanten beheren, repetitieve Taken automatiseren en zich concentreren op wat belangrijk is: klanten helpen om stressvrij het belastingseizoen door te komen. Hier zijn onze 11 beste CRM-software om het belastingseizoen beheersbaar te maken.

1. ClickUp (het beste voor aanpasbaar clientbeheer en automatisering van werkstromen)

🔎 Wist je dat? Klantenservice is de meest gewaardeerde eigenschap van een belastingprofessional, meer dan vier keer hoger beoordeeld dan andere kwaliteiten.

Als u op de "10/10, zou aanbevelen" lijst van uw client wilt blijven, moet u ClickUp's CRM voor belastingprofessionals proberen. Als de alles app voor werk, ClickUp combineert projectmanagement, opslagruimte voor documenten en teamcommunicatie in één platform met AI.

Laten we eens kijken hoe dat nuttig kan zijn voor jouw werkstroom!

Om te beginnen: Het najagen van clients is vermoeiend en het is het deel dat niemand je leert op de belastingschool.

Dus, wat kunt u anders doen? ClickUp Formulieren vereenvoudigen het verzamelen van clientgegevens en automatiseren de intake binnen uw CRM-systeem.

Aan de slag Creëer taken, automatiseer reacties en stroomlijn incassoprocessen met ClickUp-taaken

Ze stellen je ook in staat om direct uitvoerbare taken te creëren op basis van verzonden gegevens, of je nu gegevens verzamelt over het inwerken van clients, onkostendeclaraties of nalevingsgegevens.

Met aangepaste velden in ClickUp CRM kunnen boekhoud-, financiële en fiscale professionals zoals u sleutelgegevens van klanten bijhouden, zoals status van indiening, belastingjaar, factuurstatus en documentdeadlines - alles op één plek. U kunt taken filteren op cliënttype (bijv. zakelijk vs. particulier), urgente gevallen taggen en workflows op maat maken. Het is een flexibele manier om werk te organiseren en te prioriteren zonder dat je verstrikt raakt in spreadsheets.

Bouw de perfecte clientendatabase voor uw accountantskantoor met aangepaste velden in ClickUp CRM

ClickUp for Accounting stelt professionals verder in staat om belastingaangiften, financiële overzichten en nalevingsdocumenten op te slaan in een gecentraliseerd, doorzoekbaar systeem dat kan worden gedeeld met clients via de ClickUp Docs hub.

U hoeft niet meer door mappen te bladeren; u kunt uw belastingbestanden eenvoudig vinden en opslaan in de ClickUp Docs Hub

Beter nog, al je documenten zijn niet statisch, ze zijn bruikbaar. Je kunt live samenwerken met je team en opmerkingen, feedback en updates in een document omzetten in nieuwe Taken.

Of het nu gaat om het bijwerken van een belastingschatting of het opvolgen van ontbrekende gegevens, elk stukje opgeslagen informatie kan een stap vooruit worden met ClickUp-taaken.

Pro Tip: Met ClickUp-taak automatiseringen kunt u onmiddellijk follow-up taken triggeren zonder handmatige inspanning. Bijvoorbeeld, als de factuur van een client te laat is of een budget limieten overschrijdt, kan een taak automatisch worden aangemaakt en toegewezen met behulp van eenvoudige wanneer-dan triggers.

Hier is een korte handleiding over hoe je AI kunt gebruiken om Taken te automatiseren 👇🏻

Nu een van de belangrijkste functies.

Het handmatig doornemen van client informatie leidt tot een burnout in het belastingseizoen.

ClickUp for Finance Teams stelt professionals in staat om rapporten op hoog niveau te creëren, belangrijke berekeningen direct uit te voeren met behulp van formule velden en altijd op de hoogte te zijn van betalingen met real-time monitoring tools zoals ClickUp Dashboards.

Visualiseer boekhoudkundige en financiële gegevens in realtime met ClickUp Dashboards

Bovendien maken ClickUp's integraties met meer dan 1000 tools zoals QuickBooks en Xero het tot dat ene allesomvattende platform dat u nodig hebt om al uw belastinggerelateerde Taken uit te voeren.

ClickUp beste functies

Aangepaste fiscale dashboards: Visualiseer clientgegevens, voortgang van belastingaangifte, inzicht in inkomsten en status van naleving met 50+ widgets op het dashboard

Synchroniseer deadlines met Kalender weergave: Volg belastingaangiftedata, vergaderingen met klanten en nalevingstaken door ClickUp te integreren met Google Agenda en Outlook

Centraliseer e-mails voor naadloze communicatie met de client: Beheer client e-mails, fiscale vragen en project updates direct in ClickUp

Maak selfservice mogelijk met een client portal: Geef clienten realtime toegang tot belastingdocumenten, facturen en status van belastingaangiften

Versnel processen met AI-gestuurde automatisering: Gebruik 100+ sjablonen en AI-gestuurde triggers om taken toe te wijzen, deadline waarschuwingen te versturen en de status van belastingaangiften direct bij te werken

ClickUp limieten

Nieuwe gebruikers hebben misschien wat tijd nodig om alle functies te leren kennen

ClickUp prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over ClickUp?

ClickUp is voor mijn accountantskantoor een revolutie geweest op het gebied van Taakbeheer, het registreren van factureerbare uren en het bijhouden van gegevens. Ik raad het ten zeerste aan.

💡 Pro Tip: Als het opzetten van een CRM vanaf nul te ontmoedigend lijkt, begin dan met gratis, aanpasbare CRM sjablonen. Hiermee kunt u de basisbeginselen onder de knie krijgen en het vertrouwen ontwikkelen om met geavanceerdere CRM-tools te werken.

2. HubSpot (het beste voor kleine belastingadvieskantoren die een alles-in-één verkoop-, marketing- en CRM-oplossing nodig hebben)

via HubSpot

Niemand heeft het er vaak genoeg over, maar de meeste belastingprofessionals besteden het grootste deel van hun tijd aan het opzoeken van informatie over clients. Dit is natuurlijk niet de beste aanpak in een deadlinegevoelige sector.

HubSpot CRM begrijpt het wel. Het ordent elk belastingdossier, elke interactie met een lead en elke follow-up, zodat je niet op het laatste moment naar details hoeft te zoeken.

In plaats van papierwerk na te jagen, kunt u zich nu concentreren op het helpen van clients met ingebouwde functies voor het beheer van klantcommunicatie.

HubSpot beste functies

Houd client onboarding, voorstellen en deals voor fiscale diensten bij in één dashboard

Converteer leads met behulp van aanpasbare formulieren, sjablonen voor e-mails en geautomatiseerde workflows

Plan client vergaderingen en deadlines met ingebouwde kalenders en herinneringen

HubSpot beperkingen

Voor geavanceerde tools zijn hogere abonnementen nodig

Aangepaste rapporten zijn limiet op de lagere abonnementen

HubSpot prijzen

Marketing Hub Starter: $15/maand per gebruiker

Starter Klantenplatform: $15/maand per gebruiker

Marketing Hub Professional: $800/maand per gebruiker

Marketing Hub Enterprise: $3.600/maand per gebruiker

HubSpot beoordelingen en reviews

G2: 4. 4/5 (12.200+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (4.300+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over HubSpot?

HubSpot is een zeer complete software die ons helpt controle en toezicht te houden op ons bedrijf en is ook geschikt voor elk B2B- of B2C-bedrijf in verschillende segmenten, waaronder boekhouding, handel, enz...

3. TaxDome (Beste voor belastingprofessionals die op zoek zijn naar een alles-in-één praktijkbeheeroplossing met een client portal)

via TaxDome

Het nut van geavanceerde CRM-technologie is dat je sommige repetitieve handmatige taken kunt verminderen.

Handmatig werk, zoals follow-ups of verzoeken om delen van documenten, loopt snel op in een belastingkantoor. TaxDome neemt u dat werk uit handen met ingebouwde automatisering die speciaal is ontworpen voor CRM-workflows.

Van intake tot e-handtekeningen, het helpt taken vooruit zonder constante handtekeningen, zodat je team zich kan concentreren op taken die echt een menselijke aanpak vereisen.

De beste functies van TaxDome

Automatiseer belastingtaken zoals het verzamelen van documenten, follow-ups en werkstromen voor e-handtekeningen

Bied veilige communicatie met clients en deel documenten via portal + mobiele app

Organiseer pijplijnen voor clients om de voortgang van alle fiscale diensten te visualiseren

TaxDome limieten

Beperkte werkstroom aangepast in vergelijking met bredere CRM's

Niet ideaal voor bedrijven met grote, complexe client databases

TaxDome prijzen

Solo: $800/jaar per gebruiker

Pro: $1000/jaar per gebruiker

Business: $1.200/jaar per gebruiker

TaxDome beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (600+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (3.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over TaxDome?

Er zijn zoveel handige tools in TaxDome! Het gebruik van pipelines stelt ons in staat om verschillende beheerders items te automatiseren om tijd vrij te maken, clients houden van hoe gebruiksvriendelijk het is en tags maken het zo gemakkelijk om alles georganiseerd te houden.

📖 Lees ook: Sjablonen voor clientenportaal

📮 ClickUp Insight: Time management is een extra belasting voor uw personeel 92% van de kenniswerkers vertrouwt op persoonlijke strategieën voor tijdbeheer, maar de meeste tools voor workflowbeheer hebben geen sterke ingebouwde functies voor tijdsregistratie en prioritering. Deze kloof kan het moeilijker maken om taken efficiënt te beheren. ClickUp's automatisering, AI-gestuurde planning en tools voor tijdsregistratie maken een einde aan het giswerk door gegevensgestuurde aanbevelingen te bieden.

4. Liscio (de beste oplossing voor belastingprofessionals die prioriteit geven aan veilige communicatie met de client en automatisering van de werkstroom)

via Liscio

Liscio CRM voor belastingprofessionals elimineert het heen en weer gepraat tussen uw verkoopteam en clients door client interacties te centraliseren in één veilig platform.

Deze boekhoudkundige CRM-software biedt een speciaal klantenportaal met functies voor het bijhouden van klanten en communicatie, waardoor de betrokkenheid van klanten efficiënter wordt.

De beste functies van Liscio

Veilige communicatie met clients en delen van documenten in één portal

Automatiseer terugkerende taken zoals herinneringen, formulieren verzenden en belastingaangifte goedkeuren

Bijhouden van alle client communicatie via e-mail, telefoontjes en berichten in één tijdlijn

Limieten van Liscio

Twee-weg tekst brengt extra kosten met zich mee

Liscio prijzen

Pro: $75/maand per gebruiker

Enterprise: Contactprijzen

Beoordelingen en recensies van Liscio

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: 4. 7/5 (40+ beoordelingen)

5. Pipedrive (het beste voor verkoopgedreven belastingkantoren die een visuele pijplijn en lead bijhouden nodig hebben)

via Pipedrive

Tijdens het belastingseizoen ben je al tot over je oren bezig met client onboarding en lead management. Hoe kun je dan nog rekening houden met upsellmogelijkheden?

Om dit op te lossen geeft Pipedrive belastingprofessionals een duidelijke visuele pijplijn om elke fase te beheren. Van het eerste consult tot het afsluiten van retainers, deze tool maakt het gemakkelijk om te zien waar elke client staat en wat de volgende stap is.

De beste functies van Pipedrive

Visualiseer fiscale servicepijplijnen en bijhoud de voortgang tussen fasen met moeiteloze drag-and-drop functies

Automatiseer follow-ups van clients met slimme planning en herinneringen

Verstuur en bijhoud e-mails binnen het platform voor inzicht in betrokkenheid

Pipedrive beperkingen

Rapportagetools zijn basaal in vergelijking met concurrenten

Sommige integraties vereisen handmatige installatie

Pipedrive prijzen

Essential : $14/maand per gebruiker

Geavanceerd: $24/maand per gebruiker

Professioneel: $49/maand per gebruiker

Vermogen: $59/maand per gebruiker

Enterprise: $79/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Pipedrive

G2: 4. 3/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (3.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Pipedrive?

Ik hou van de interface en het gebruiksgemak. Het is heel gemakkelijk om pijplijnen aan te passen aan je werkstroom en tags toe te voegen aan contacten om je gegevens te segmenteren.

📖 Lees ook: Hoe een klantenbudget effectief beheren voor project succes

6. Zoho CRM (het beste voor zeer aanpasbare belastingwerkstromen met ingebouwde integratie met boekhouding)

via Zoho CRM

Het pluspunt van Zoho CRM is dat het is gebouwd met belastingprofessionals in gedachten.

Zoho Books en Zoho Payroll hebben ingebouwde belastingberekeningen, aangepaste regels en directe integraties, waardoor clientbeheer en belastinggegevens onder één dak worden gebracht.

Dat betekent minder workarounds en meer tijd voor clients in plaats van het aan elkaar naaien van systemen.

Zoho CRM beste functies

Stel geautomatiseerde belastingregels in en pas specifieke tarieven toe op transacties

Integreer rechtstreeks met Zoho Books en Payroll om boekhoudkundige workflows te stroomlijnen

Genereer fiscaal gerichte rapportages, zoals demografische gegevens van clients en archieftrends

Zoho CRM limieten

De interface heeft een steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Abonnementen op instapniveau beperken de toegang tot geavanceerde automatisering

Prijzen Zoho CRM

Standaard : $20/maand per gebruiker

Professioneel: $35/maand per gebruiker

Enterprise: $50/maand per gebruiker

Ultiem: $65/maand per gebruiker

Zoho CRM beoordelingen en reviews

G2: 4. 1/5 (2.500+ beoordelingen)

Capterra: 4. 3/5 (6.800+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Zoho CRM?

Zoho heeft een hele reeks applicaties ontwikkeld, of het nu boekhoudsoftware of chatten is, die geïntegreerd werken zodat je vanaf één dashboard inzicht krijgt in al je bedrijfsactiviteiten.

💡 Pro Tip: Voelt het in evenwicht brengen van de boeken aan als een eindeloze audit? Bespaar tijd op handmatige boekhouding met deze gratis sjablonen voor boekhouding

7. Insightly CRM (het beste voor belastingprofessionals die behoefte hebben aan sterk pipelinebeheer en automatisering van taken)

via Insightly

Je mag dan wel honderden belastingaangiften per week behandelen, maar dat neemt niet weg dat de belastingaangifte van elke client aanvoelt als een eigen mini-project.

Daarom helpt Insightly CRM u om ze als één geheel te beheren. In tegenstelling tot traditionele CRM's die zich alleen richten op het verkoopproces, biedt Insightly u gestructureerde pijplijnen die zijn gebouwd voor de zware Taken van bedrijfsprocessen, zoals het voorbereiden, beoordelen en indienen van aangiften.

Insightly CRM beste functies

Visualiseer de voortgang van de belastingaangifte van elke client via gestructureerde pijplijnen

Pas belastingspecifieke velden aan om aftrekposten, status en inkomen bij te houden

Automatiseer client follow-ups en belastingvoorbereidingstaken met deadline triggers

Insightly CRM limieten

Er zijn limieten voor opslagruimte in basis abonnementen

De installatie kan complex aanvoelen voor kleinere teams

Prijzen Insightly CRM

Plus: $29/maand per gebruiker

Professioneel: $49/maand per gebruiker

Enterprise: $99/maand per gebruiker

Insightly CRM beoordelingen en reviews

G2: 4. 2/5 (900+ beoordelingen)

Capterra: 4. 0/5 (600+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Insightly CRM?

Heeft alle functies die een bedrijf nodig heeft, zoals gebruiksgemak, robuuste rapportage en aanpassingen zonder de hoge kosten die andere bekende CRM's met zich meebrengen

8. Accelo (het beste voor automatisering van clientbeheer en dienstverlening in belastingkantoren)

via Accelo

In de meeste CRM's is facturatie een bijzaak. Met Accelo is het ingebouwd in je workflow. Belastingkantoren kunnen tijd bijhouden, werk voor clients beheren en facturen genereren - allemaal in hetzelfde systeem.

Dat betekent minder inkomsten die door de mazen van het net glippen en meer duidelijkheid over welk werk factureerbaar is, wat nog in behandeling is en wat achterstallig is.

De beste functies van Accelo

Automatiseer facturering, tijdsregistratie en taaktoewijzingen vanuit één systeem

Voltooide client geschiedenis weergeven, inclusief e-mails, facturen en service updates

Gebruik geavanceerd zoeken om belastingaangiften en clientdossiers onmiddellijk te vinden

Accelo limieten

Wennen aan de complexe interface vereist training

Aangepaste prijzen kunnen kleinere kantoren afschrikken

Accelo prijzen

Professioneel: Aangepaste prijzen

Business: Aangepaste prijzen

Geavanceerd: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Accelo

G2: 4. 4/5 (500+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (150+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Accelo?

Ik hou van de integratie tussen de software en mijn boekhoudsoftware en software voor beheer op afstand. Het houdt alle activiteiten op één plek.

Sleutelinzichten: Waarom jongleren met meerdere tools als je ClickUp alles kunt laten doen? Omdat CRM en projectmanagement samen leiden tot naadloze fiscale workflows en nul chaos.

9. Nimble (het beste voor in sociale media geïntegreerd clientbeheer en betrokkenheid)

via Nimble

Nimble CRM voor belastingprofessionals maakt het gemakkelijk om relaties met klanten te beheren en follow-ups te automatiseren, terwijl clientgegevens uit e-mail, sociale media en andere platforms worden gehaald.

Met contactverrijking en pipelinebeheer kunnen belastingprofessionals en CPA's leads vastleggen, relaties met klanten onderhouden en de deadlines van het belastingseizoen halen zonder handmatig gedoe!

Nimble beste functies

Automatische verrijking van clientprofielen met LinkedIn, Twitter en Gmail-integraties

Bijhouden van e-mails en automatiseren van follow-ups voor het belastingseizoen vanuit één dashboard

Leg leads vast via sociale media of e-mail en wijs ze toe aan belastingwerkstromen

Nauwkeurige limieten

De opslagruimte voor bestanden is beperkt

Weinig geavanceerde rapportage tools voor account-specifieke inzichten

Wendbare prijzen

Business-abonnement: $29. 90/maand per gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen van Nimble

G2: 4. 5/5 (1.000+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Nimble?

Nimble software heeft een geweldige interface en geweldige dashboards die bijdragen aan de automatisering van de boekhouding en de salarisadministratie. Dit platform heeft ook de aangepaste abonnementen van al onze organisaties sterk verbeterd om aan alle wensen van onze klanten te voldoen.

📖 Lees ook: Hoe organiseer ik mijn financiën? Een stap-voor-stap handleiding

10. Salesforce (het beste voor belastingadvieskantoren op Enterprise-niveau die geavanceerde automatisering en analyses nodig hebben)

via Salesforce

Als uw kantoor een groot aantal clients verwerkt, kan het een uitdaging zijn om georganiseerd te blijven. Salesforce helpt door clientgegevens, belastingdeadlines en rapportage te combineren in één systeem.

Bovendien maken aangepaste dashboards en integraties met software voor boekhoudkundig projectmanagement het een goede keuze voor bedrijven die meer structuur en betere zichtbaarheid nodig hebben naarmate ze groeien.

De beste functies van Salesforce

Geautomatiseerde herinneringen instellen voor deadlines, documentaanvragen en afspraken

Gebruik AI-analytics voor het voorspellen van belastinginkomsten en inzicht in clients

Integreer met de belangrijkste boekhoudprogramma's en documentsystemen

Salesforce limieten

Duur voor kleinere kantoren

Aanpassing en installatie kan complex zijn

Prijzen Salesforce

Enterprise: $165/maand per gebruiker

Onbeperkt: $ 330/maand per gebruiker

Einstein 1 Verkoop: $500/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Salesforce

G2: 4. 4/5 (23.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (18.000+ beoordelingen)

🔮 Belangrijkste inzichten: Het implementeren van een systeem voor projectadministratie hoeft geen nachtmerrie te zijn voor de cijfers. Volg deze stap-voor-stap gids om het goed te doen: How to Use Project Accounting.

11. Method CRM (het beste voor QuickBooks en Xero-geïntegreerd beheer van clients en facturen)

via Method CRM

Als je CRM rechtstreeks communiceert met je boekhoudsoftware, verloopt alles soepeler. Method CRM integreert naadloos met QuickBooks en Xero, zodat clientgegevens, facturen en betalingen gesynchroniseerd blijven - geen dubbele invoer, geen gemiste facturen.

Methode CRM beste functies

Factuur- en financiële gegevens in realtime synchroniseren met QuickBooks en Xero

Maak selfservice voor clients mogelijk via een eigen portaal voor facturen en betalingen

Automatiseer follow-ups van clients, workflows voor voorstellen en serviceverlengingen

Methode CRM limieten

Vereist training om automatisering effectief te implementeren

Kan integratieproblemen hebben met verouderde systemen

Methode CRM prijzen

Contactbeheer: $25/maand per gebruiker

CRM Pro: $44/maand per gebruiker

CRM Enterprise: $74/maand per gebruiker

Methode CRM beoordelingen en reviews

G2: 4. 4/5 (250+ beoordelingen)

Capterra: 4. 1/5 (100+ beoordelingen)

Naast onze top 11 hebben we nog een paar andere CRM-software-opties voor belastingprofessionals die goed bij je passen: Calendly: Calendly laat klanten rechtstreeks belastingconsulten boeken in uw agenda, zodat u meer tijd kunt besteden aan het indienen van aangiften, waardoor het plannen van vergaderingen met clienten nog eenvoudiger wordt

Dext: Dext kan sleutelgegevens uit foto's van bonnetjes halen, deze categoriseren en synchroniseren met je boekhoudsoftware, wat helpt bij het automatisch bijhouden van bonnetjes en uitgaven

Canopy: Canopy wordt geleverd met functies zoals beveiligde clientportals, automatisering van de werkstroom en documentbeheer die CPA's en accountantskantoren helpen bij efficiënt belastingbeheer

ClickUp CRM helpt u stressvrij het belastingseizoen te beheren

77% van de bedrijven verhoogden hun budget voor belastingtransformatie en automatisering in boekjaar FY24, tegenover 67% in boekjaar FY23 - een duidelijk teken dat bedrijven dubbel inzetten op technologiegedreven belastingbeheer.

Het is dus geen verrassing dat belastingprofessionals digitaal moeten gaan werken om bij te blijven. Maar waarom stoppen bij één ontoereikende oplossing als je alles kunt hebben?

Trinetix' Kateryna Sipakova, Portfolio Manager, verwoordt het het beste:

We wilden geen nieuwe tool voor de ene functie en een andere tool voor een andere functie. We wilden projecten, interne activiteiten en doelen allemaal op één plek hebben. ClickUp had alle functies die onze Teams nodig hadden.

We wilden geen nieuwe tool voor de ene functie en een andere tool voor een andere functie. We wilden projecten, interne activiteiten en doelen allemaal op één plek hebben. ClickUp had alle functies die onze Teams nodig hadden.

Daarom is ClickUp's CRM voor belastingprofessionals uw ultieme werkstroombegeleider!

Hiermee kunt u interacties met clients bijhouden, belastingdeadlines automatiseren, documenten centraliseren en integreren met boekhoudsoftware zoals QuickBooks en Xero - allemaal in één intuïtief platform, dat de meest uitgebreide oplossing biedt voor een stressvol belastingseizoen.

Wil je niet langer verdrinken in belastinggerelateerde ellende? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!