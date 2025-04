10 beste DeskTime alternatieve oplossingen voor tijdsregistratie in 2025

DeskTime is een degelijke software voor tijdsregistratie met een eenvoudige gebruikersinterface. Maar het doet niet veel meer dan tijd bijhouden en taken beheren, toch?

Natuurlijk kun je werkuren bijhouden, eenvoudige projecten beheren en zelfs de tijd bijhouden op je browsers. Maar dat is niet genoeg om werkstromen te optimaliseren en de productiviteit van uw team te verhogen.

Als u zich afvraagt of DeskTime echt aan uw behoeften voldoet, is het misschien tijd om een meer geavanceerd DeskTime-alternatief te onderzoeken - een die meer biedt dan alleen een tijdlogboek.

We hebben de 10 beste DeskTime alternatieven verzameld die verder gaan dan automatische tijdsregistratie. Deze tools helpen bij het bijhouden van de tijdsregistratie van projecten, het monitoren van werknemers, productiviteitsanalyse en gedetailleerde rapportage - allemaal ontworpen om uitstelgedrag tegen te gaan, de verantwoordelijkheid te verbeteren en de efficiëntie te maximaliseren.

Of je nu teams op afstand, werknemers op kantoor of freelancers beheert, er is een tool op deze lijst die bij jouw werkstroom past!

60-seconden samenvatting : Beste alles-in-één software voor werkbeheer en tijdsregistratie ClickUp: Beste alles-in-één software voor werkbeheer en tijdsregistratie Hubstaff: Het beste voor het monitoren van teams op afstand Time Doctor: Beste voor het analyseren van de schermactiviteiten van werknemers TimeCamp: Beste voor veldwerkers Clockify: Beste voor kleine bedrijven Toggl Track: Beste voor grote teams en ondernemingen Monitask: Beste voor kleine bedrijven en freelancers Jibble: Beste voor biometrische aanwezigheid login Calamari: Beste voor het op afstand en fysiek bijhouden van aanwezigheid Float: Beste voor geautomatiseerde tijdregistratie verzenden

👀 Wist u dat? Uit een onderzoek is gebleken dat slechts 20 minuten onderbroken prestaties aanzienlijk meer stress en frustratie bij mensen veroorzaken. Dit toont eens te meer aan hoe belangrijk tijdsblokken en tijdsregistratie zijn voor een consistente productiviteit.

Wat moet je zoeken in DeskTime Alternatieven?

Iedereen die een bedrijf heeft met een team op afstand weet dat algemene functies voor tijdsregistratie niet meer voldoen. Dit is waar je naar moet zoeken bij het kiezen van een DeskTime alternatief:

Aanpasbare sjablonen voor tijdsregistratie: Wie heeft de tijd om voor elk project een urenstaat vanaf nul op te stellen? Kies voor een tool met kant-en-klare sjablonen voor tijdsregistratie en offline tijdsregistratie voor extra gebruiksgemak

Automatische urenregistratie: Handmatige urenregistratie kan foutgevoelig zijn. Ga op zoek naar een tool met geautomatiseerde urenregistratie om nauwkeurige factureerbare uren te garanderen zonder extra inspanning

Teamsamenwerking: Uw DeskTime-alternatief moet belanghebbenden in staat stellen Taken toe te wijzen, specificaties en checklists toe te voegen en de prestaties te controleren vanaf een gecentraliseerd dashboard

Gepersonaliseerde werklastweergave: Een goede tool voor tijdsregistratie of een app voor urenregistratie moet flexibele weergaven van taken bieden, zodat gebruikers kunnen schakelen tussen lijsten, borden en kalenders om aan hun voorkeuren voor werkstroom te voldoen

Integraties en extensies: De juiste tool moet integreren met uw bestaande technologie en extensies bieden voor Chrome en andere platforms om factureerbare uren naadloos te synchroniseren

Veiligheid van topniveau: Zorg ervoor dat de stopwatch gegevensversleuteling en GDPR-compliance biedt om gevoelige informatie te beschermen

Realtime rapportage: Naast gedetailleerde rapportages over prestaties, moet de tool voor urenregistratie onmiddellijk inzicht geven in productiviteit en updates van voltooide taken om knelpunten in het beheer van urenregistratie te elimineren

Schaalbaarheid: Als uw bedrijf groeit, moet uw software voor tijdsregistratie meegroeien en ruimte bieden aan meer gebruikers, projecten en taken zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties

De 10 beste DeskTime alternatieven

Nu je weet wat je moet zoeken in een productiviteitstool, zijn hier enkele gratis DeskTime alternatieven die voldoen. Laten we eens kijken naar de sleutel functies, limieten, prijzen en beoordelingen om te zien welke het beste bij jou past.

1. ClickUp (Beste alles-in-één software voor werkbeheer en tijdsregistratie)

Organiseer uw taken en houd uw tijd bij in aanpasbare lijsten met ClickUp-taak

ClickUp, de alles app voor werk, biedt naadloos beheer van werklast en tijdsregistratie in één gecentraliseerd platform.

In tegenstelling tot DeskTime is het een holistisch platform voor taakbeheer met nauwkeurige mogelijkheden voor tijdsregistratie, niet alleen software voor tijdsregistratie.

Je krijgt alles wat je nodig hebt om je taken te prioriteren, van hiërarchische lijsten en terugkerende herinneringen tot automatische tijdsregistratie en rapportage.

Begin moeiteloos tijd bij te houden door de timer van elke taak aan en uit te schakelen. Moet u werk uit het verleden registreren? Voer gewoon handmatig uren in voor tijd die met terugwerkende kracht is besteed.

ClickUp biedt ook tijdsregistratie met automatische bijhouden, die een gedetailleerde uitsplitsing geeft van de tijd die aan elk project is besteed, zodat u meer inzicht krijgt in productiviteit en nauwkeurig kunt factureren.

Aantekeningen, tags, labels en meer toevoegen met de ClickUp Project Time Tracker

Wilt u automatisch tijdsregistratie voor taken in meerdere Chrome tabbladen? ClickUp's extensie voor Chrome is er voor u! Het houdt naadloos de tijd bij die is besteed aan taken op desktop, mobiele apparaten en webbrowsers, zodat u altijd over nauwkeurige gegevens beschikt, ongeacht waar u werkt.

Volg de geschatte tijd per taak met ClickUp-taakschattingen

U kunt ook ideale tijdsinschattingen voor taken instellen en de werkelijk bestede tijd bijhouden met ClickUp-taak.

Om de tijdsinschatting van een project weer te geven, schakel je de Tijdsinschatting Rollup in. De taken zullen de totale tijdsinschattingen van de bovenliggende taak en zijn subtaak weergeven.

De ClickUp Project Time Tracking suite heeft alles wat u nodig hebt om uw tijd bij te houden. U kunt aantekeningen toevoegen aan elke invoer, zodat u precies kunt bijhouden hoe lang taken duren. Bovendien kunt u uw taken labelen, taggen en prioriteiten instellen, zodat u snel iets kunt vinden.

De verkeerde deadline en tijd toegevoegd? Geen zorgen! U kunt altijd de datum en tijd van Taken bewerken.

Gebruik de werklastweergave in ClickUp om de capaciteiten van de werklast van uw team bij te houden.

Met de werklastweergave in ClickUp kunt u de bandbreedte van uw team instellen en bijhouden en tijdsinschattingen en prioriteiten toevoegen om georganiseerd te blijven. Zoek taken die extra ondersteuning nodig hebben voordat ze knelpunten worden en sleep ze eenvoudig naar de kalender om ze in te plannen.

ClickUp vereenvoudigt tijdsregistratie met aanpasbare sjablonen. Bijvoorbeeld, de ClickUp Services Urenregistratie sjabloon helpt bij het bijhouden van werknemersuren, het opsporen van onevenwichtigheden in de werklast en het identificeren van trainingstekorten voor een betere productiviteit van het team.

Ontvang gratis sjabloon Gebruik de ClickUp Services Urenregistratie sjabloon om tijd, kosten en middelen bij te houden voor elke dienst die u levert

ClickUp beste functies

Gebruik aanpasbare sjablonen voor het blokkeren van tijd en tijdsregistratie om productiviteit te bewaken

Taken bijhouden met herinneringen voor urenregistratie

Plan taken op dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse basis met ClickUp-data en -tijden

Krijg toegang tot gegevens op een gecentraliseerd dashboard om de productiviteit te volgen, risico's op te sporen en de efficiëntie te optimaliseren met tijdsregistratie rapportage

Taken categoriseren met labels, aantekeningen, relevante documenten en checklists om je team op één lijn te houden

💡Pro Tip: Met de globale timer van ClickUp kunt u vanaf elk apparaat de tijd stoppen en schakelen tussen verschillende projecten.

ClickUp beperkingen

Sommige gebruikers vinden de uitgebreide functies voor tijdsregistratie van projecten in het begin overweldigend

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en reviews

G2: 4. 7/5 (10.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.400+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over ClickUp?

Dit is wat een Trustradius-recensent deelde:

Dankzij tijdsregistratie kunnen teams hun middelen beter beheren en de focus verleggen als dat nodig is, zowel intern als in het bedrijf als geheel.

Dankzij tijdsregistratie kunnen teams hun middelen beter beheren en de focus verleggen als dat nodig is, zowel intern als in het bedrijf als geheel.

Ook lezen: Beste Clockify Alternatieven

2. Hubstaff (het beste voor het volgen van werknemers op afstand)

via Hubstaff

Hubstaff is een multi-device software voor tijdsregistratie van werknemers die tijdsgegevens van je desktop, mobiele telefoon of GPS kan omzetten in tijdsregistraties. Bekijk eenvoudig de tijd, bewerk factureerbare uren en laat opmerkingen achter voor nauwkeurigheid en transparantie.

In tegenstelling tot DeskTime integreert Hubstaff ook met betalingsplatformen zoals Deel en Wise. Managers kunnen urenstaten met één klik goedkeuren en elke werknemer en leverancier zal het juiste bedrag betaald krijgen. Het is niet nodig om betalingen individueel te berekenen en te verwerken.

Hubstaff beste functies

Aanwezigheid en beschikbaarheid op locatie bijhouden voor nauwkeurig shift-, PTO- en verlofbeheer

Tijdregistratie en loonrapportages aanpassen

Automatisch salaris en facturen verwerken zodra urenstaten zijn goedgekeurd

Analyseer productiviteitstrends, controleer kosten en genereer gedetailleerde inzichten

Hubstaff beperkingen

Duurder dan andere DeskTime alternatieven

Veelvoorkomende bugs in de Trello integratie

Hubstaff prijzen

Starter: $7/maand per zetel (minimum 2 zetels)

Groeien: $9/maand per zetel (minimum 2 zetels)

Teams: $12/maand per zetel (minimum 2 zetels)

Enterprise: $25/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd)

Hubstaff beoordelingen en reviews

G2: 4. 5/5 (1.300+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (1.500+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Hubstaff?

Hier is een overzicht van G2:

Hubstaff houdt zowel de tijd als de activiteit van een werknemer op afstand bij, wat echt een uitdagende taak is voor organisaties die werk vanuit huis aanbieden. Hubstaff doet dit geweldige werk en tegen een redelijke prijs.

Hubstaff houdt zowel de tijd als de activiteit van een werknemer op afstand bij, wat echt een uitdagende taak is voor organisaties die werk vanuit huis aanbieden. Hubstaff doet dit geweldige werk en tegen een redelijke prijs.

Ook lezen: Beste Hubstaff Alternatieven

3. Time Doctor (het beste voor het analyseren van de schermactiviteiten van werknemers)

via TimeDoctor

Met Time Doctor kun je het specifieke werk van je team controleren, schermafbeeldingen maken en het gebruik van websites en applicaties voor je hele team bijhouden.

Time Doctor biedt ook tijdsregistratie. Je kunt inactiviteit, ongewone activiteiten en onproductieve toepassingen identificeren - nog zo'n functie die DeskTime niet heeft.

Time Doctor beste functies

Werk plannen en aanwezigheid bijhouden

Ontvang notificaties over inactiviteit om blokken en knelpunten in productiviteit te identificeren

Genereer statistieken over de balans tussen werk en privé om een burn-out vroegtijdig op te sporen en te voorkomen

Activiteit bijhouden, schermafbeeldingen vastleggen en schermen opnemen om prestaties te controleren en trainingsbehoeften te beoordelen

Time Doctor beperkingen

Het is nogal invasief omdat je direct toezicht houdt op de schermactiviteit van werknemers

De activiteitenbalk pauzeert vaak terwijl het systeem de tijdsregistratie van projecten op de achtergrond uitvoert

Time Doctor prijzen

Basis: $8/maand per zetel

Standaard: $14/maand per zetel

Premium: $20/maand per zetel

Enterprise: Aangepaste prijzen

Time Doctor beoordelingen en reviews

G2: 4. 4/5 (400+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (530+ beoordelingen)

Ook lezen: Top Time Doctor Alternatieven

3. TimeCamp (het beste voor veldwerkers)

via TimeCamp

Een andere optie voor tijdsregistratie en het bijhouden van werknemersactiviteiten is TimeCamp. Hiermee kun je de aanwezigheid bijhouden, de tijd voor taken meten en de dagelijkse routine van je team analyseren om de productiviteit op peil te houden.

Moe van handmatig factureren? Gebruik TimeCamp om nauwkeurige facturen te genereren op basis van factureerbare uren - geen extra berekeningen nodig.

TimeCamp beste functies

Automatisch inklokken, werkuren, pauzes en uitklokken bijhouden op de desktop

Controleer websitegebruik, werktijden en productiviteitstrends voor individuele verantwoording

Beheer overuren, aanwezigheid, vrije tijd en vakanties

Houd de prestaties van veldwerkers bij met geofencing

TimeCamp limieten

De geëxporteerde rapporten zijn niet zo gedetailleerd als de inzichten op het platform

De timer blijft soms lopen, zelfs als je niet actief bent

TimeCamp prijzen

Gratis

Starter: $3.99/maand per zetel

Premium: $6.99/maand per zetel

Ultiem: $10,99/maand per zetel

Enterprise: $14. 99/maand per zetel

TimeCamp beoordelingen en reviews

G2: 4. 7/. 5 (340+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 7/5 (590+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over TimeCamp?

Dit is wat we hebben gevonden op G2:

Ik hou van de gebruikersinterface van Timecamp, het is eenvoudig, rechttoe rechtaan en makkelijk te gebruiken.

Ik hou van de gebruikersinterface van Timecamp, het is eenvoudig, rechttoe rechtaan en makkelijk te gebruiken.

5. Clockify (het beste voor kleine bedrijven)

via Clockify

Wil je je persoonlijke en team productiviteit bijhouden zonder gedoe? Clockify biedt een stopwatch, timesheets en kiosk tracking om de voortgang te bewaken en tijd in te schatten voor een betere toewijzing van middelen en personeelsplanning.

Als gratis software voor tijdsregistratie is het een goed DeskTime-alternatief voor kleine bedrijven met een krap budget.

Clockify beste functies

Werkuren bijhouden via urenregistratie

Controleer dagelijks de aanwezigheid en overuren van werknemers

Factureerbare uren bijhouden voor salarisadministratie en kostenberekening

Werkuren registreren met Kiosk, een gedeeld apparaat waar werknemers zich aanmelden met een pincode

Beperkingen van Clockify

Gebrek aan geavanceerde functies voor tijdsregistratie in de gratis versie

Klanten klagen over vertragingen bij het genereren van rapportages of het schakelen tussen Taken

Clockify prijzen

Free forever

Standaard: $6.99/maand per zetel

Pro: $9.99/maand per zetel

Enterprise: $14. 99/maand per zetel

Bundel: $15. 99/maand per zetel

Beoordelingen en reviews van Clockify

G2: 4. 5/5 (170+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 8/5 (9.100+ beoordelingen)

Leuk weetje: De eerste "tijdsregistratie" wordt beschouwd als een stopwatch die in 1876 door Frederick Winslow Taylor werd gebruikt om de tijd bij te houden die werknemers aan specifieke taken besteedden. Hij ontwikkelde zelfs een industriële managementmethode genaamd Taylorisme om de efficiëntie en productiviteit te verhogen.

6. Toggl Track (het beste voor grote teams en ondernemingen)

via Toggl Track

Met de weergave van kalenders, ondersteuning van meerdere apparaten en 100+ integraties is Toggl Track een ander DeskTime-alternatief voor grote teams. Het heeft een eenvoudige gebruikersinterface en biedt nauwkeurig inzicht in de prestaties van individuele werknemers.

U kunt ook de gedetailleerde tijdrapporten aanpassen om prestatie-KPI's te meten die uniek zijn voor uw organisatie. Het gebruiksvriendelijke ontwerp maakt het toegankelijk voor zowel beginners als ervaren gebruikers.

Toggl Track beste functies

Registreer factureerbare minuten voor je hele team en deel ze met clients

Vergelijk geschatte en werkelijke werkuren om knelpunten te identificeren

Integreer met tools zoals Google Agenda en meer om tijd op één plaats te synchroniseren

Urenstaten controleren en goedkeuren voor naadloze salarisverwerking

Toggl Beperkingen bijhouden

De Chrome plug-in kan bugs bevatten

Nieuwe taken toevoegen is een beetje moeilijk als de timer aan staat

Toggl Track prijzen

Free Forever

Starter: $10/maand per gebruiker

Premium: $20/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepast

Toggl Beoordelingen en beoordelingen bijhouden

G2: 4. 6/5 (1.500+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 7/5 (2.500+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Toggl Track?

Hier is de feedback van een gebruiker van Trust Radius:

Ik gebruik Toggl Track niet alleen om mijn uurtarief voor clients bij te houden, maar ook hoe lang ik aan elke Taak besteed, zodat ik mijn diensten dienovereenkomstig kan prijzen. Ik hou van hun rapportage functie en het feit dat je clients, projecten en specifieke Taken kunt bijhouden/organiseren.

Ik gebruik Toggl Track niet alleen om mijn uurtarief voor clients bij te houden, maar ook hoe lang ik aan elke Taak besteed, zodat ik mijn diensten dienovereenkomstig kan prijzen. Ik hou van hun rapportage functie en het feit dat je clients, projecten en specifieke Taken kunt bijhouden/organiseren.

7. Monitask (het beste voor kleine bedrijven en freelancers)

via Monitask

Als je op zoek bent naar een niet-opdringerige tool voor tijdsregistratie die ook het werk van werknemers met meer transparantie controleert, kan Monitask een optie zijn.

In plaats van stiekem de activiteiten van werknemers te controleren, waarschuwt het gebruikers wanneer het een schermafbeelding maakt en geeft het hun huidige productiviteitsratio.

Het biedt ook sjablonen voor roosters waarin je toegewezen tijden, deadlines en shifts voor je hele team kunt opgeven.

De beste functies van Monitask

Controleer de dagelijkse productiviteit en prestaties met inklok- en uitklokborden

Volg de activiteiten van werknemers met schermafbeeldingen en realtime productiviteitsscores

Geef op één plaats de aanwezigheidsgegevens weer van werknemers op afstand, op kantoor en in het veld

Bereken betaalde tijd en werknemerslonen op basis van de gewerkte uren direct op het platform

Beperkingen monitoren

Gebruikers lopen soms vast op taken uit het verleden wanneer ze de volgende dag inloggen

Moet tijd toevoegen of klok handmatig starten

Monitask prijzen

Pro: $5.99/maand per zetel

Business: $8.99/maand per zetel

Enterprise: Aangepaste prijzen

Monitask beoordelingen en reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: 4. 8/5 (130+ beoordelingen)

📮ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers gebruikt persoonlijke tijdmanagementstrategieën. Maar de meeste tools voor werkstroombeheer bieden nog geen robuuste ingebouwde functies voor tijdbeheer of prioritering, wat een effectieve prioritering in de weg kan staan. ClickUp's AI-gestuurde functies voor planning en tijdsregistratie kunnen u helpen om dit giswerk om te zetten in gegevensgestuurde beslissingen. Het kan zelfs optimale focusvensters voor Taken voorstellen. Bouw een aangepast tijdbeheersysteem dat zich aanpast aan hoe u echt werkt!

8. Jibble (het beste voor biometrische aanwezigheidsregistratie)

via Jibble

Met Jibble kan je team uren registreren vanaf desktop, mobiel en web browsers. Het biedt ook gezichtsherkenning en GPS bijhouden-functies die niet beschikbaar zijn in DeskTime.

Je kunt biometrische prikklokken gebruiken om de tijdsregistratie te stroomlijnen voor nog meer nauwkeurigheid.

De app integreert ook met platforms zoals Xero en QuickBooks Online om je loonberekeningsprocessen te stroomlijnen.

De beste functies van Jibble

Urenregistratie op de mobiele app

Toegang tot dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse rapportage voor urenanalyse

Aangepaste instellingen voor overuren instellen voor automatische updates van timesheets

Vaste of flexibele werkroutines plannen met individuele doelen

Beperkingen

De Android app kan een beetje vervelend zijn om in te stellen

Geen technische ondersteuning na afloop van de gratis proefversie

Jibble prijzen

Free Forever

Premium: $4. 99/maand per zetel

Ultiem: $9.99/maand per zetel

Enterprise: Aangepaste prijzen

Jibble beoordelingen en recensies

G2: 4. 5/5 (120+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 9/5 (1.400+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Jibble?

Een reviewer van Capterra zei het volgende:

Jibble is ongelooflijk eenvoudig in te stellen, te gebruiken en te beheren in het veld. Het heeft de salarisadministratie veel efficiënter gemaakt en me kostbare tijd bespaard

Jibble is ongelooflijk eenvoudig in te stellen, te gebruiken en te beheren in het veld. Het heeft de salarisadministratie veel efficiënter gemaakt en me kostbare tijd bespaard

9. Calamari (het beste voor het op afstand en fysiek bijhouden van aanwezigheid)

via Calamari

Calamari is een tool voor het bijhouden van tijd en aanwezigheid. Terwijl DeskTime alleen een online tijdsregistratie klok biedt, biedt Calamari zeven externe en fysieke manieren om in en uit te klokken.

Zo kunnen werknemers bijvoorbeeld in- en uitloggen of wisselen tussen projecten op Slack. Synchroniseer met Calamari en alle gewerkte uren worden geregistreerd. Je kunt ook QR codes installeren bij elke ingang van het gebouw zodat werknemers deze kunnen scannen en hun klok kunnen starten.

Calamari beste functies

Werkuren bijhouden op zeven manieren, waaronder iBeacon voor aanwezigheid op kantoor en apps voor inloggen op afstand

Werklocaties toestaan of beperken met geofencing om naleving te handhaven

Ondersteun wereldwijde teams met een afzonderlijk verlofbeleid en toegankelijkheid in vijf talen

Detecteer te laat komen, te weinig uren of ongeoorloofde werkdagen met filters

Calamari beperkingen

Communicatie rond systeemonderhoud en uitval kan beter

Gebrek aan functies voor taakbeheer

Calamari prijzen

Vrije tijd module: $2. 5/maand per gebruiker

Time & Aanwezigheid: $3/maand per gebruiker

Core HR: $2. 5/maand per gebruiker

SAML add-on: $1/maand per gebruiker

Aangepast abonnement: Aangepaste prijzen

Voor Calamari is een minimumfactuur van $25/maand vereist.

Beoordelingen en recensies van Calamari

G2: 4. 6/5 (20+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 7/5 (570+ beoordelingen)

10. Float (de beste oplossing voor het automatisch verzenden van tijdregistraties)

via Float

Zijn uw werknemers gefrustreerd door het handmatig registreren van werkuren? De geautomatiseerde functie voor tijdsregistratie van Float kan helpen. Het vooraf invullen van urenstaten op basis van de geplande toewijzingen van uw team stroomlijnt het verzenden van tijdregistraties voor terugkerend werk.

Bovendien biedt Float een intuïtieve visuele tijdlijn, waardoor het eenvoudiger wordt om inzicht te krijgen in de planningen van teams en de tijdlijnen van projecten. Float synchroniseert ook met tools voor tijdsregistratie, waardoor de nauwkeurigheid van de resourceplanning wordt verbeterd.

Beste functies van Float

Stel maandelijkse deadlines in voor het verzenden van timesheets met automatische herinneringen

Start en stop tijdsregistratie met een desktop-app met timer

Automatiseer het verzenden van timesheets voor terugkerende salarissen en retainers

Slepen en neerzetten om roosters aan te passen en werk toe te wijzen

Limieten voor zweven

Je kunt niet zien wie waaraan werkt zonder filters te gebruiken

Het kan overweldigend zijn voor eenvoudigere projecten en kleinere teams

Float prijzen

Starter: $7. 50/maand per zetel

Pro: $12. 50/maand per zetel

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies over Float

G2: 4. 3/5 (1.600+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 5/5 (1.600+ beoordelingen)

Boost uw persoonlijke en professionele groei met ClickUp

Elk DeskTime alternatief dat we hebben bekeken heeft zijn sterke punten en nadelen. Sommige blinken uit in het bijhouden van aanwezigheden, maar hebben geen diepgaande rapportage. Andere bieden functies die managers op de hoogte houden, maar kunnen opdringerig aanvoelen voor werknemers. En dan zijn er nog tools met geweldige functies - als je af en toe een bug door de vingers kunt zien.

Wil je de proefversie overslaan? Dan raden we je aan om ClickUp als DeskTime-alternatief te kiezen.

ClickUp doet meer dan alleen tijdsregistratie: het geeft u de volledige controle over uw projecten. U kunt weergaven van taken aanpassen, herinneringen instellen, moeiteloos werk toewijzen en rapporten in realtime genereren. Plus, met gratis aanpasbare sjablonen passen uw urenstaten perfect in uw werkstroom.

Bovendien kan ClickUp de productiviteit van uw team verder verhogen door taken, tijdsregistratie, communicatie en kennisbeheer te integreren in één platform met AI.

Probeer ClickUp vandaag nog en zie het verschil!