Stable Diffusion vs. DALL.E: Welke AI Art Generator is beter?

Your client needs a striking visual, and they need it now. Misschien is het een strakke boekomslag, een opvallende post op sociale media of een gloednieuw logo. Maar het creëren van de juiste afbeelding is niet altijd eenvoudig.

Sommige projecten vereisen pixelprecisie, terwijl andere gedijen op creatieve flair. En soms heb je beide nodig - op een krappe deadline.

Dat is waar het Stable Diffusion vs. DALLE debat om draait. Beide zijn geavanceerde AI-afbeeldingengenerators waarmee je binnen enkele seconden gedurfde, fantasierijke afbeeldingen kunt genereren. Maar welke moet je kiezen?

In deze blog vergelijken we hun sterke en zwakke punten en de beste gebruikssituaties, zodat je de perfecte tool kunt kiezen voor je volgende meesterwerk. 🚀

Wat is Stable Diffusion?

via Stable Diffusion

Stable Diffusion is een AI-gestuurde afbeeldingsgenerator die teksten omzet in verbluffende visuals, animaties en zelfs video's.

Stable Diffusion, uitgebracht door Stability AI in 2022, maakt gebruik van diffusie, een techniek die een afbeelding geleidelijk verfijnt van ruis tot een duidelijk, gedetailleerd beeld. In de kern maakt Stable Diffusion gebruik van een latent diffusion model (LDM) dat is ontwikkeld door de CompVis-onderzoeksgroep. Klinkt complex?

Laten we de AI-tool voor ontwerpers in twee stappen onderverdelen. ⚒️

Voorwaartse diffusie: De AI voegt geleidelijk ruis toe aan een afbeelding totdat deze volledig onherkenbaar wordt

Omgekeerde denoising: De AI verwijdert ruis stap voor stap en reconstrueert een afbeelding van hoge kwaliteit op basis van patronen die zijn geleerd van de trainingsgegevens

In februari 2024 kondigde Stable AI Stable Diffusion 3 aan, met sterk verbeterde prestaties, vooral wat betreft het verwerken van meerdere onderwerpen, beeldkwaliteit en spelling. Het bevat een nieuwe Multimodal Diffusion Transformer (MMDiT) architectuur.

🧠 Leuk weetje: Stable Diffusion is afgeleid van het 'diffusieproces', een techniek waarbij afbeeldingen geleidelijk worden verfijnd van ruis. Het 'stabiele' gedeelte komt van Stability AI, het bedrijf dat het heeft ontwikkeld!

Stable Diffusion functies

Stable Diffusion biedt solide functies waarmee je meer controle hebt over je creaties. Of je nu de beeldkwaliteit wilt verbeteren, stijlen wilt aanpassen of details wilt verfijnen, dit model heeft een aantal opvallende functies waarmee het zich onderscheidt.

Laten we eens een paar van de beste functies bekijken. 💁

Functie #1: Open-source karakter

Stable Diffusion is open-source, dus je kunt het gebruiken, aanpassen en zelfs verder ontwikkelen zonder te betalen voor dure cloudservices. *Heb je een computer met een GPU en minstens 4GB VRAM? Geweldig! U kunt het van thuis uit gebruiken.

In tegenstelling tot DALL-E, omdat de code open is, is de AI-art gemeenschap altijd bezig met het verbeteren ervan, het delen van updates, nieuwe tools en coole trucs om het nog beter te maken. Of je nu een kunstenaar bent die experimenteert met stijlen, een ontwikkelaar die grenzen verlegt of gewoon iemand die graag met AI klooit, Stable Diffusion geeft je de vrijheid om te creëren zoals jij dat wilt.

Functie #2: Beeld-naar-beeld transformaties

Met Stable Diffusion hoef je niet helemaal opnieuw te beginnen om een afbeelding aan te passen of te transformeren. Voer gewoon een afbeelding in, voeg een tekst toe en kijk hoe de AI-afbeeldingengenerator de twee combineert, of je nu kleine bewerkingen maakt of een complete make-over.

Een van de coolste trucs?

Diepte-naar-beeld (depth2img). Het begrijpt de diepte en structuur van je afbeelding, zodat je de stijl kunt veranderen (zoals een foto in een schilderij veranderen) of texturen en materialen kunt veranderen zonder het perspectief te verpesten. Super handig als je aan architectuur, spelontwerp of virtuele werelden doet, waar het belangrijk is om alles nauwkeurig te houden.

🔍 Wist je dat? De waarde van de wereldwijde AI-afbeeldingengeneratormarkt werd in 2022 geschat op $257,16 miljoen en zal naar verwachting stijgen tot $917,45 miljoen in 2030, met een groei van 17,4%. 45 miljoen in 2030, met een groei van 17,4%.

Functie #3: Opschalen en denoising

Stable Diffusion heeft ingebouwde upscaling- en denoisingtools, zodat je AI-beelden er scherper en gedetailleerder uitzien. Dit is hoe het helpt. 👇

Upscaling: Heb je een hogere-res afbeelding nodig? Stable Diffusion's Upscaler Diffusion model kan de resolutie 4x verhogen, waardoor je scherpe afbeeldingen krijgt tot 2048×2048 of meer. Perfect om uw AI-kunstwerk er professioneel en printklaar uit te laten zien

Denoising: Elke afbeelding begint als willekeurige ruis, maar Stable Diffusion ruimt deze stap voor stap op om een helder resultaat van hoge kwaliteit te krijgen. De AI volgt jouw aanwijzingen nauwkeurig, zodat de uiteindelijke afbeelding er precies zo uitziet als jij voor ogen had

Prijzen van Stable Diffusion

Aangepaste prijzen, op basis van krediet

Wat is DALL-E?

via OpenAI

DALL-E, gemaakt door OpenAI, is een AI-tool die beschrijvingen van tekst omzet in afbeeldingen. Het combineert natuurlijke taal en visuele verwerking om een breed bereik aan beelden te genereren, van levensechte scènes tot compleet surrealistische concepten.

Het platform is gebouwd op een transformer neuraal netwerk (een soort deep learning modelarchitectuur), maakt gebruik van verbeteringen van GPT-4o en is getraind op enorme hoeveelheden tekst-beeldparen. Het leert patronen tussen woorden en beelden, waardoor het geheel nieuwe beelden kan genereren, inclusief dingen die in werkelijkheid niet bestaan.

DALL-E is in de loop der tijd sterk geëvolueerd en de nieuwste versie, DALL-E 3, is een grote upgrade ten opzichte van DALL-E 2, met een beter begrip van complexe prompts, nauwkeurigere beeldgeneratie en directe integratie met ChatGPT voor eenvoudige verfijningen.

🧠 Leuk weetje: De naam 'DALL-E' is een slimme mix van de surrealistische kunstenaar Salvador Dalí en Pixars geanimeerde robot Wall-E. Dit weerspiegelt zijn vermogen om zowel realistische als fantasierijke beelden te creëren.

DALL-E functies

DALL-E is gespecialiseerd in het omzetten van AI-art prompts in verbluffende visuals. Maar dat is nog maar het begin! Van het maken van zeer gedetailleerde afbeeldingen in een realistische stijl tot het bewerken en uitbreiden van bestaande afbeeldingen, DALL-E biedt krachtige tools die het maken van AI-art eenvoudig en opwindend maken.

Laten we eens kijken naar enkele functies. 🤖

Functie #1: Conceptuele fusie

Meng verschillende ideeën om je creatieve visie te bereiken; hier is het een radijs die haar dampende latte drinkt!

Denk aan je eigen creatieve AI-sidekick, die gedurfde, fantasierijke concepten bedenkt en ze in een oogwenk tot leven brengt.

Dat is DALL-E voor jou! Je kunt zo creatief zijn als je wilt met je afbeeldingen en aanwijzingen, en DALL-E brengt je wildste ideeën tot leven.

*Wil je een kat zien die een smoking draagt terwijl hij de krant leest? Geen probleem!

Maar DALL-E gooit niet zomaar willekeurig elementen bij elkaar. Het plaatst ze op een logische, visueel aantrekkelijke manier, zodat dingen als handen, voeten en objecten er natuurlijk en samenhangend uitzien. Dit vermogen om concepten samen te voegen en objecten te herschikken zonder expliciete instructies geeft het een duidelijk voordeel bij het maken van composities.

Functie #2: Bewerken en retoucheren

DALL-E 3 maakt bewerking van afbeeldingen eenvoudig, dankzij de functies voor in- en uitverven.

Schilderen: Wil je een object verwisselen, een detail veranderen of een deel van een afbeelding opschonen? *Beschrijf gewoon wat je wilt en DALL-E doet de rest

Buitenschilderen: Heb je een grotere scène nodig? Breid je afbeelding uit tot buiten de grenzen en voeg naadloos nieuwe elementen toe die passen bij de bestaande stijl

In plaats van afbeeldingen handmatig aan te passen zoals in Photoshop, vertel je DALL-E gewoon wat je wilt en het vult de gaten in - perfect voor snelle bewerkingen of creatieve verfijningen. Zelfs met dezelfde prompt kan DALL-E meerdere variaties genereren, waardoor gebruikers meer opties hebben om hun visie moeiteloos te verfijnen.

leuk weetje: Kunstenaar Refik Anadol maakt betoverende installaties die realtime gegevens gebruiken om gebouwen te laten lijken alsof ze leven! Door gebruik te maken van enorme datasets, zoals 3D-scans van het Amazoneregenwoud en miljoenen afbeeldingen van flora en fauna, transformeert AI-gestuurde kunst van Anadol statische structuren in dynamische, 'levende' digitale sculpturen en biedt het kijkers een meeslepende ervaring waarin kunst en technologie samenkomen

Functie #3: Integratie met ChatGPT

Werk aan het genereren van geweldige AI-art binnen de ChatGPT-interface

DALL-E werkt rechtstreeks in ChatGPT, dus je hoeft niet vanaf nul met de perfecte prompt te komen. Beschrijf je idee gewoon op een natuurlijke manier en ChatGPT helpt het te verfijnen tot iets wat de AI-tool begrijpt.

Laten we zeggen dat je een afbeelding wilt aanpassen. Vraag ChatGPT gewoon om 'De belichting zachter te maken' of 'Een futuristische stad op de achtergrond toe te voegen' en boem, onmiddellijke aanpassingen.

Dit realtime heen-en-weer gedoe maakt het genereren van AI-art intuïtiever en leuker dan het worstelen met een heleboel technische instellingen.

DALL-E prijzen

Aangepaste prijzen

Stable Diffusion vs. DALL-E functies vergeleken

Zowel Stable Diffusion als DALL-E blinken uit in het maken van verbluffende AI-art, elk op hun eigen unieke manier. Hier is een korte blik op de sleutel verschillen om je te helpen kiezen welke het beste bij jouw werkstroom past. 👀

Criteria Stabiele verspreiding DALL-E Algemene prestaties Evenwicht tussen generatiesnelheid en beeldkwaliteit. Blinkt uit in stabiliteit, precisie, aanpassingsvermogen en gecontroleerde generatie Blinkt uit in taalbegrip en beelddiversiteit. Genereert gedetailleerde afbeeldingen van hoge kwaliteit die nauw aansluiten bij aanwijzingen Beeldkwaliteit en realisme Genereert realistische foto's en afbeeldingen met gedetailleerde achtergronden Sterk in beelddetaillering en kwaliteit van achtergronden, hoewel soms meer cartoonesk Tekst renderen Presteert goed met korte zinnen; geeft tekst correct en snel weer Over het algemeen sterk in het nauwkeurig weergeven van tekst, hoewel er soms een paar iteraties voor nodig zijn Aanpassing en controle Biedt de gebruiker meer opties en controle Gebruiksvriendelijker dankzij natuurlijke taaltechnologie Veelzijdigheid Aanpasbaar in verschillende industrieën, hulp bij het aanmaken van content en medische beeldvorming Toepassingen variëren van creatieve velden zoals visual storytelling tot praktische domeinen zoals e-commerce Trainingsgegevens Getraind op een diverse dataset, maar kan worden beperkt door de kwaliteit van de invoergegevens; het is afhankelijk van community-gedreven verbeteringen Getraind op een enorme dataset met een focus op het begrijpen van complexe prompts, wat leidt tot nauwkeurigere interpretaties

Functie #1: Veiligheid

Als het op veiligheid aankomt, hebben zowel Stable Diffusion als DALL-E ingebouwde maatregelen om misbruik van AI-gegenereerde afbeeldingen te voorkomen. Maar ze gaan verschillend om met veiligheid.

Stabiele verspreiding

Het platform gebruikt een Safety Checker Module om expliciete content uit te filteren en invisible watermarking om AI-gegenereerde afbeeldingen te helpen identificeren. Dit geeft het een uniek voordeel bij het bijhouden van digitale aanmaak.

DALL-E

OpenAI heeft strikte beveiligingen om te blokkeren dat gewelddadige, volwassen of haatdragende content wordt gegenereerd. Het beschermt ook kunstenaars door te weigeren afbeeldingen te maken die de stijl van levende kunstenaars nabootsen en staat makers zelfs toe zich terug te trekken uit toekomstige trainingsdatasets.

winnaar: Het is DALL-E! Hoewel beide modellen prioriteit geven aan veiligheid, heeft DALL-E 3 extra beschermingslagen, vooral voor kunstenaars die niet willen dat hun werk wordt gebruikt in AI-trainingen.

🔍 Wist je dat? In januari 2021 werd Dall-E van OpenAI gelanceerd, de eerste grote op GAN-gebaseerde tekst-naar-beeld-generatietool. Kunstgeneratie op basis van GAN's maakt gebruik van Generative Adversarial Networks (GAN's), een AI-model waarbij twee neurale netwerken - een generator en een discriminator - met elkaar concurreren om realistische afbeeldingen te creëren.

Functie #2: Toegankelijkheid

Hoe makkelijk is het om deze modellen te gebruiken? Dat hangt ervan af of je een plug-and-play-ervaring of totale creatieve controle wilt.

Stabiele verspreiding

Het platform is flexibeler, maar misschien niet erg beginnersvriendelijk. Hoewel het op verschillende apparaten werkt, is er geen officiële gebruikersinterface - je hebt tools of platforms van derden nodig om het effectief te gebruiken.

Dankzij de brede compatibiliteit en schaalbaarheid van apparaten kan iedereen het gebruiken, ongeacht hun rekenkracht.

DALL-E

Het is een gebruiksvriendelijke tool met een gepolijste gebruikersinterface die naadloos is geïntegreerd in ChatGPT.

DALL-E is ontworpen om makkelijk te zijn voor beginners en biedt een soepele ervaring met duidelijke instructies en interactieve tools.

winnaar: Het is Stable Diffusion! Het heeft misschien geen gepolijste gebruikersinterface, maar de open toegankelijkheid en mogelijkheid om op bijna elke hardware te draaien maken het de meest veelzijdige keuze, vooral voor krachtige gebruikers die volledige controle willen.

Functie #3: Praktische toepassingen

Zowel Stable Diffusion als DALL-E blinken uit op verschillende gebieden, afhankelijk van waar je naar op zoek bent. Laten we het eens uitwerken:

Stabiele verspreiding

Stable Diffusion is een krachtpatser op het gebied van veelzijdigheid. Het wordt gebruikt in sectoren als content marketing, wetenschappelijke simulaties en zelfs medische beeldvorming. De precisie en controle van het platform maken het tot een optie als nauwkeurigheid belangrijk is.

DALL-E

Aan de andere kant is DALL-E een ongelooflijk hulpmiddel als je je bezighoudt met visual storytelling, design of zelfs e-commerce. Het vermogen om complexe aanwijzingen te begrijpen maakt het geweldig voor het genereren van unieke, gestileerde visuals.

Winnaar: Gelijkspel! Alles hangt af van wat je nodig hebt. Stable Diffusion biedt precisie en flexibiliteit, terwijl DALL-E zich onderscheidt door zijn gebruiksgemak bij het ontwerpen en vertellen van verhalen.

🔍 Wist je dat? Een van de eerste AI-kunstsystemen was AARON, ontwikkeld door Harold Cohen in 1973. Het gebruikte een symbolische AI-benadering om zwart-wit kunsttekeningen te maken.

Stabiele diffusie vs. DALL-E op Reddit

We zijn op Reddit gaan kijken wat echte gebruikers te zeggen hebben over DALL-E vs. Stable Diffusion, en wat was het een levendig debat! 🪢

Aan de ene kant heb je de vertrouwde ondersteuners van Stable Diffusion.

Ik heb het gevoel dat Dall-E 3 een beetje te veel stileert, bijna zoals Midjourney, terwijl Stable Diffusion 3 realistisch genoeg is om iemand voor de gek te houden. - Reddit gebruiker

Een andere gebruiker van Reddit zegt:

Stable Diffusion heeft Midjourney en DALL-E letterlijk verpletterd... Zodra je ideeën heel specifiek zijn... De resultaten van DALL-E 3 waren ook niet goed, maar het is tenminste gratis!

Aan de andere kant zijn de ondersteuners van DALL-E enthousiast over de ongelooflijke promptinterpretatie.

DALL-E 3 is gewoon op een ander niveau voor snel begrip. Technisch gezien kun je alles doen op SD, maar het gaat meer om het intekenen van dingen of het gebruiken van referentiebeelden die zijn gemaakt in controlnet, en natuurlijk het verfijnen van modellen. Dus het verliest veel van het natuurlijke ontstaan van een beeld dat bij DALL-E hoort.

Een gebruiker van Reddit zegt,

Met Stable Diffusion kun je technisch alles maken wat je wilt, letterlijk. De enige limiet is je verbeelding en geduld. Het probleem is dat het veel meer werk is dan gewoon een prompt intypen en op Generate drukken. Je moet leren hoe je een prompt op de juiste manier invoert, je moet leren hoe Checkpoints, Loras, embeddings etc. werken, en zelfs na dat alles moet je waarschijnlijk nog tonnen gebieden inkleuren om het eruit te laten zien zoals je wilt. Dit is nog maar het beginnersmateriaal; er is nog veel meer. Als je besluit om de sprong te wagen, wees dan bereid om veel te Google-en.

Maak kennis met ClickUp - Het beste alternatief voor Stable Diffusion vs. DALL-E

Zowel Stable Diffusion als DALL-E zijn goede keuzes als je een AI-afbeeldingengenerator wilt kiezen. Maar dat is slechts een klein stukje van de creatieve puzzel. Hoe zit het met al het andere in je creatieve workflow?

*Ideeën brainstormen, projecten beheren, samenwerken met teams en alles georganiseerd houden? Dat is waar ClickUp van pas komt. 🤩

ClickUp biedt letterlijk alles wat uw design teams nodig hebben om wendbaar, georganiseerd en efficiënt te blijven in één enkel platform. Of u nu jongleert met meerdere projecten, samenwerkt met clients of deadlines beheert, ClickUp is ontworpen om alles te synchroniseren.

*ClickUp is het beste dat me ooit is overkomen. Ik ben Art Director bij Kredo Inc, het bovenliggend bedrijf van 3 dochterondernemingen. Ik leid een team van ontwerpers, dus ClickUp helpt me bij projectmanagement, tijdbeheer, werk delegeren en nog veel meer!

Het beste deel is dat ClickUp wordt geleverd met ingebouwde AI-mogelijkheden, wat betekent dat het kan helpen met al het zware werk terwijl u zich concentreert op wat belangrijk is: uw ideeën tot leven brengen.

Wilt u nu al overstappen op ClickUp? Hier zijn enkele functies waarmee u kunt beginnen! ⚓

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

Ontwerpconcepten, visuele stijlen en meer genereren met ClickUp Brain

Design teams gedijen op creativiteit en niet op rommel. Maar het creatieve proces kan chaotisch worden tussen verspreide middelen, eindeloze revisies en projectgoedkeuringen.

Maar ClickUp Brain staat achter u.

Lees hier hoe het je ontwerpworkflow moeiteloos laat functioneren:

brainstormen met AI: Zit je vast aan een concept? Brain helpt je ideeën te genereren door thema's, moodboards en visuele interpretaties op maat van je project te genereren!

Instance toegang tot ontwerpassets: Geen gegraaf meer in mappen. Vraag het gewoon aan Brain en zijn AI Knowledge Manager haalt in enkele seconden eerdere ontwerpen, merkrichtlijnen of feedback van clients op

Moeiteloos projectmanagement: Stroomlijn goedkeuringen, automatiseer tijdlijnen en houd alle revisies bij-alles zonder momentum te verliezen met Brain's AI Projectmanagement

Slimmere creatieve briefings: Moet je een conceptvoorstel opstellen of de feedback van de client samenvatten? Brain helpt bij het opstellen van duidelijke, beknopte briefings met zijn AI Writer zodat je team op één lijn blijft

Instance, u bent een grafisch ontwerper die AI gebruikt. U hoeft niet te worstelen met creatieve blokken of heen en weer geslinger, ClickUp Brain stroomlijnt uw hele ontwerpworkflow.

Zit je vast bij een merkopfrissing? Brain stelt in een paar seconden ontwerpconcepten en moodboards voor. Het haalt sleutel details uit briefings en e-mails en benadrukt kleurenschema's, typografie en layout voorkeuren.

Voorbeeld Brain Prompt: 'Ik ben een [rol] die werkt aan een [project]. Stel ontwerpconcepten en moodboards voor, haal de sleutelgegevens uit de briefing van de client, markeer kleurenschema's en typografie, vat aantekeningen van vergaderingen samen in Taken en genereer een voortgangsrapportage voor belanghebbenden'

leuk weetje: In 2018 gebruikte het Parijse collectief Obvious GAN-modellen om een schilderij te maken met de titel Portret van Edmond Belamy. De modellen werden getraind op 15.000 portretten uit de 14e tot en met de 19e eeuw. Het collectief verkocht het schilderij bij veilinghuis Christie's voor $432.500.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Whiteboards

Brainstorm en visualiseer uw creatieve werkstroom met ClickUp Whiteboards

Creatieve ideeën tot leven brengen is eenvoudiger dan ooit met ClickUp Whiteboards - uw alles-in-één tool voor brainstormen, visuele samenwerking en nu ook voor het genereren van AI-afbeeldingen!

Of je nu een marketingcampagne schetst, UI-ontwerpen plant of een creatief project in kaart brengt, met Whiteboards kun je naadloos visualiseren, itereren en uitvoeren - allemaal op één plek. Sleep en verbind aantekeningen, vormen en afbeeldingen om rommelige ideeën om te zetten in gestructureerde abonnementen.

Met het platform kunt u ook de updates van uw team in realtime bekijken, vrij annoteren en ClickUp-documenten, koppelingen en media insluiten zonder ooit uw werkruimte te verlaten. Perfect voor externe en hybride teams!

En het beste deel? ClickUp Brain is geïntegreerd! Uw Whiteboard is niet alleen een ruimte voor ideeën, het is ook een hulpmiddel voor uitvoering. Hebt u nieuwe inspiratie nodig voor de rebranding van een client? Teken gewoon uw concept of een grafisch ontwerptrend en laat Brain suggesties doen voor moodboards, kleurenpaletten en typografische opties.

Instance, u brainstormt over een marketingcampagne op een ClickUp AI whiteboard en hebt AI-gegenereerde beelden nodig om uw ideeën tot leven te brengen. In plaats van handmatig naar afbeeldingen te zoeken, kunt u het proces centraliseren!

Instant concept visualisatie: Beschrijf een idee en Brain stelt direct AI-gegenereerde afbeeldingen voor die erbij passen!

Verfijnen en itereren: Niet tevreden met het eindresultaat? Vraag Brain om de stijl, kleuren of details aan te passen zodat ze beter bij je visie passen

Naadloze integratie: Sleep en zet AI-gegenereerde afbeeldingen overal neer op je Whiteboard, zodat je team visueel kan afstemmen op de campagne-esthetiek!

voorbeeld prompt: *Een futuristische skyline van een metropool met parametrische architecturale structuren, verlicht door globale occlusie van het dakraam, gerenderd in Octane Render voor filmisch realisme

Dit is wat je zult genereren:

Genereer visuals van hoge kwaliteit binnen ClickUp Whiteboards en overbrug de kloof tussen abonnement en uitvoering

Pro Tip: U kunt tekst snelkoppelingen gebruiken in ClickUp Whiteboards, Chat, Dashboards, Kladblok en andere tools om sneller te werken! Hier is een kort spiekbriefje. 📄 Bewerk uw meest recente commentaar: Pijl omhoog

Emoji: :nameofEmoji

Hyperlink: Cmd + K (Mac), Ctrl + K (Windows)

📮 ClickUp Insight: 11% van onze respondenten gebruikt AI voornamelijk voor brainstorming en ideeënvorming. Maar wat gebeurt er daarna met deze briljante ideeën? Dan heb je een AI-gestuurd whiteboard nodig, zoals ClickUp AI, dat je helpt om ideeën uit de brainstormsessie direct om te zetten in Taken. En als je een concept niet helemaal kunt uitleggen, vraag je de AI-afbeeldingengenerator gewoon om een visualisatie te maken op basis van jouw vraag. Het is de alles-in-één app voor werk waarmee je sneller kunt bedenken, visualiseren en uitvoeren!

ClickUp One Up #3: Projectmanagement voor ontwerpen

Breng het werk in kaart voor je hele designteam met ClickUp voor Design Projectmanagement

Heb je ooit het gevoel dat je met een miljoen Taken en tools moet jongleren om je projecten draaiende te houden? ClickUp for Design Projectmanagement is er om uw leven te vereenvoudigen. Het brengt alles wat u nodig hebt onder één dak, zodat u zich kunt concentreren op de creatieve kant in plaats van te verzanden in administratief werk.

Met de ontwerpsamenwerkingssoftware van ClickUp kunt u:

Virtueel brainstormen en samenwerken aan ontwerpprojecten met ingebouwde samenwerkingstools zoals ClickUp Chat , whiteboards en meer

Leg ontwerpaanvragen vast, maak taken aan en wijs ze toe aan teamleden met prioriteiten, deadlines en taakbeschrijvingen met ClickUp-taaken

Bekijk de capaciteit en voortgang van uw team in vogelvlucht met ClickUp Dashboards

Deel je werk, nodig externe medewerkers uit om mee te werken en maak snel goedkeuringen zodat iedereen op dezelfde pagina zit voordat het definitieve ontwerp wordt vastgelegd

Pro Tip: Gebruik ClickUp Automatiseringen om efficiënt AI-gegenereerde content te organiseren en te beheren. Je kunt bijvoorbeeld een automatisering instellen om AI-gegenereerde afbeeldingen automatisch te taggen wanneer ze worden geüpload, reviewtaken toe te wijzen aan ontwerpers en goedgekeurde beelden te verplaatsen naar een map 'Final Assets', zodat alles georganiseerd blijft zonder handmatige inspanning.

⚙️ Bonus: Heb je nog nooit een ClickUp Whiteboard gebruikt? Geen zorgen; met het ClickUp New Whiteboard Template zit u goed. Gebruik het sjabloon om direct hoogwaardige AI-tekeningen te genereren zonder dat u hoeft uit te zoeken hoe u het platform moet gebruiken.

