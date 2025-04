Buildertrend vs Procore: Welke tool voor bouwbeheer is beter?

Het beheren van bouwprojecten zonder de juiste software voelt als het bouwen van een wolkenkrabber met een gereedschapskist waarin de helft van het gereedschap ontbreekt. Dat is waar platforms zoals Buildertrend en Procore om de efficiëntie, communicatie en zichtbaarheid van projecten in de bouwindustrie te verbeteren een rol spelen.

Hoewel beide marktleiders zijn, worstelen veel professionals met de keuze tussen de twee. In deze blog verkennen we de verschillende functies en voordelen van Buildertrend en Procore, terwijl we ook ingaan op het perspectief dat ze mogelijk niet volledig tegemoet komen aan de unieke uitdagingen van lokale of gespecialiseerde bouwteams.

We introduceren ClickUp, een oplossing die is ontworpen om te voldoen aan de dagelijkse vereisten van uw projecten. Ontdek waarom ClickUp de solide basis kan zijn die uw bouwinspanningen nodig hebben. 🚀

Wat is Buildertrend?

via Buildertrend

Buildertrend is een cloud-gebaseerde software voor bouwbeheer, op maat gemaakt voor woningen, verbouwers en gespecialiseerde aannemers. Het belangrijkste doel is het vereenvoudigen van complexe werkstromen en het verbeteren van de communicatie tussen teams, clients en onderaannemers.

In wezen consolideert het platform bouwprojectmanagement, financieel bijhouden en tools voor relaties met klanten in één platform.

Een van de opvallende functies van Buildertrend is de planningstool, waarmee aannemers nauwkeurige tijdlijnen kunnen maken, aanpassingen kunnen doen en ervoor kunnen zorgen dat opdrachten elkaar niet overlappen. Tools voor financieel bijhouden geven gedetailleerd inzicht in budgetten en uitgaven, zodat bedrijven weloverwogen beslissingen kunnen nemen en winstmarges kunnen beschermen.

Buildertrend functies

Buildertrend biedt tools die het bouwmanagement vereenvoudigen, van projectmanagement tot financieel bijhouden en clientcommunicatie. Laten we eens kijken naar de functies en hoe deze u kunnen helpen om georganiseerd te blijven, tijd te besparen en te leveren:

via Buildertrend

Met de functies voor projectmanagement van Buildertrend kunt u elk detail van uw projecten op één plaats beheren. Met tools zoals planning kunt u in realtime nauwkeurige tijdlijnen plannen en aanpassen, terwijl dagelijkse logboeken u op de hoogte houden van de voortgang en de voorwaarden ter plaatse.

Buildertrend verbindt ook uw team, clients en onderaannemers via de functies voor communicatiebeheer. Het platform biedt een gecentraliseerde chattool voor instant messaging, een klantenportaal voor real-time projectupdates en opslagruimte om alle documenten georganiseerd en toegankelijk te houden.

Met de software voor projectmanagement voor de bouw van Buildertrend kunnen projectmanagers:

Maak dagelijkse logboeken om projectupdates, weersomstandigheden en foto's bij te houden

Gebruik elektronische handtekeningen om goedkeuringen voor wijzigingen te vereenvoudigen

Beheer garanties efficiënt en geef uw clients gemoedsrust na voltooiing van het project

Houd clients op de hoogte met een gepersonaliseerd dashboard waar ze de voortgang kunnen weergeven, berichten kunnen versturen en contracten elektronisch kunnen ondertekenen

🔎 Wist u dat? De markt voor bouwsoftware zal tegen 2032 $21,04 miljard bedragen. Dit weerspiegelt de snelle toepassing van digitale hulpmiddelen door aannemers en bouwbedrijven om de efficiëntie te verbeteren, de kosten te verlagen en de resultaten van projecten te verbeteren. 📈

2. Financieel beheer

via Buildertrend

Buildertrend biedt financiële tools om budgetten en cashstroom te beheren. Van het maken van gedetailleerde schattingen tot het beheren van offertes en bestellingen, het platform zorgt ervoor dat elk financieel aspect van uw projecten nauwkeurig wordt afgehandeld. Tools zoals takeoff vereenvoudigen materiaalberekeningen, terwijl online betalingsopties transacties versnellen.

Het systeem voor het bijhouden van budgetten vergelijkt de geschatte en werkelijke kosten, waardoor u de zichtbaarheid van uw financiële projectprestaties voltooit. Met de financiële beheertools van Buildertrend:

Stroomlijn uw biedproces door het maken, verzenden en bijhouden van offerteaanvragen

Maak professionele schattingen met behulp van kant-en-klare sjablonen voor bouwbudgetten en kostencatalogi

Genereer nauwkeurige materiaalbehoeften en kosten met takeoff-tools

Vergelijk budgetten met real-time werkelijke kosten om weloverwogen beslissingen te nemen en de winstgevendheid te verbeteren

💡 Pro Tip: Kies voor cloudgebaseerde tools om de operationele kosten te verlagen en de samenwerking te verbeteren. Door over te stappen op cloud-oplossingen hebben teams geen dure servers meer nodig en hebben ze overal toegang tot projectinformatie, wat zorgt voor transparantie van het project. 🛠️

3. Materiaal-/middelenbeheer

via Buildertrend

De materiaalbeheertools van Buildertrend stroomlijnen de inkoop en bieden toegang tot exclusieve kortingen van toonaangevende merken. Het platform stelt bouwers in staat om alle materiaalkosten op één plek te beheren, wat helpt om de winstmarges te vergroten en inkoopbeslissingen te verbeteren.

Leveranciers profiteren van zichtbaarheid tot duizenden aannemers, waardoor een directe verbinding met potentiële klanten ontstaat. Door gebruik te maken van de tools van Buildertrend verbetert u de efficiëntie van de bouw, beheert u de materiaalkosten en sluit u betere deals om uw projecten te ondersteunen.

Krijg toegang tot exclusieve kortingen via gevestigde merkpartnerschappen

Centraliseer de inkoop van materialen om tijd te besparen en handmatig bijhouden te verminderen

Verkrijg nauwkeurige, real-time gegevens over materiaalkosten om slimmere inkoopbeslissingen te nemen

Promoot uw merk en verkoop producten aan een uitgebreid netwerk van bouwers en aannemers

Buildertrend prijzen

Essentieel: $499/maand

Geavanceerd: $799/maand

Voltooid: $1099/maand

➡️ Lees meer: Hoe clienten vinden en behouden voor Construction Business

Wat is Procore?

via Procore

Procore is een alles-in-één bouwmanagementplatform dat is ontworpen om de efficiëntie, samenwerking en besluitvorming in elke fase van bouwprojecten te verbeteren.

Procore is gebouwd om de complexiteit van civiele en infrastructuurprojecten aan te kunnen en combineert tools voor projectmanagement, financieel bijhouden, kwaliteitsbeheer en communicatie in één platform.

Procore levert aan verschillende sectoren, waaronder zware civiele bouw, transport, nutsvoorzieningen, luchtvaart en scheepsbouw. Het aanbieden van real-time gegevens, automatisering en naadloze communicatie stelt aannemers in staat om op schema te blijven, risico's te verminderen en resultaten van hoge kwaliteit te leveren terwijl de winstmarges worden beschermd.

Procore functies

Procore biedt een uitgebreid pakket tools voor elke fase van de bouwcyclus. Van pre-constructie abonnement tot projectuitvoering en financieel bijhouden, laten we eens kijken naar de functies van Procore:

1. Software voor projectmanagement

via Procore

Procore vereenvoudigt de uitvoering van projecten door alle activiteiten, documenten en communicatie te centraliseren. De tools helpen u bij het beheren van budgetten, het afdwingen van kwaliteits- en veiligheidsnormen en het bijhouden van real-time ontwerpupdates.

De preconstructietools van Procore verenigen abonnementen, biedingen en ramingen in één oplossing, waardoor een nauwkeurige en efficiënte projectvoorbereiding mogelijk is. De integratie van tools voor offertebeheer, hoeveelheidsopnames en ramingen vermindert handmatige workflows en vereenvoudigt de overgang van planning naar uitvoering.

Het platform biedt teams in het veld toegang tot up-to-date tekeningen en BIM-modellen, zodat ze nauwkeurig kunnen coördineren en minder werk hoeven te verzetten:

Budgetten en financiële gezondheid in real-time bewaken

Handhaaf consistente kwaliteits- en veiligheidsprocessen voor alle projecten

Verbind teams in het veld met de nieuwste ontwerpdocumenten en BIM-modellen

Maak en beheer aanbestedingspakketten, vergelijk offertes en zet offertes naadloos om in onderaannemingscontracten

Voer nauwkeurige opnames en schattingen uit om de snelheid en nauwkeurigheid van offertes te verbeteren

➡️ Lees meer: Veelgebruikte leveringsmethoden voor bouwprojecten voor architecten

2. Financieel beheer

via Procore

De oplossing voor financieel beheer van Procore zorgt voor transparantie en controle over projectkosten. De integratie van raming, budgettering en facturatie met realtime gegevens uit het veld biedt nauwkeurig inzicht in de financiële prestaties.

Met tools zoals factuurbeheer en kostenprognoses kunt u wijzigingen documenteren, uitgaven bijhouden en winstmarges in de bouw beschermen. Met de financiële beheertools van Procore:

Budgetten en kosten in realtime bijhouden om financiële verrassingen te voorkomen

Integreer software voor projectmanagement met uw boekhoudsysteem voor naadloze workflows

Stroomlijn betalingsprocessen met automatische automatisering voor het bijhouden van facturen en checklists voor naleving

Genereer uitgebreide financiële rapportages om strategische besluitvorming te ondersteunen

🧠 Leuk weetje: In een rapport van McKinsey uit 2023 wordt geschat dat Gen AI en andere AI-tools een waarde van 18 miljard dollar zullen vrijmaken voor huizenbouwers, wat overeenkomt met bijna 10% van de inkomsten van de bouwsector.

3. Hulpmiddelenbeheer

via Procore

De hulpmiddelen voor resource management van Procore optimaliseren de toewijzing van personeel en apparatuur, zodat uw projecten efficiënt en winstgevend blijven. Het platform centraliseert de planning en biedt inzicht in de beschikbaarheid van personeel, vaardigheden en de nabijheid van werklocaties.

Het helpt u om productiviteit en het gebruik van apparatuur in realtime bij te houden, waardoor het eenvoudiger wordt om middelen effectief te beheren. Met de hulpmiddelen voor middelenbeheer van Procore:

Wijs de juiste mensen toe aan de juiste Taken op basis van vaardigheden en locatie

Houd de productiviteit van arbeid en apparatuur bij om op schema en binnen het budget te blijven

De behoefte aan middelen voorspellen om abonnementen te verbeteren en tekorten te voorkomen

Centraliseer communicatie en planning voor naadloze samenwerking tussen teams

Procore prijzen

Aangepaste prijzen

Pro Tip: De uitgebreide functies van Procore zijn geschikt voor grootschalige projecten, maar de hoge kosten en moeilijke leercurve kunnen kleinere teams soms overweldigen. Daarom is het onderzoeken van Procore-alternatieven essentieel voor het vinden van een meer betaalbare, flexibele en gebruikersvriendelijke oplossing.

Buildertrend vs. Procore: Vergelijking van functies

Bij het evalueren van Buildertrend en Procore komt de beslissing neer op de specifieke behoeften en omvang van uw bouwprojecten. Laten we de sleutel functies vergelijken en onderzoeken welke tool beter geschikt is voor verschillende scenario's.

Functie 1: Projectuitvoering en projectmanagement

Buildertrend werkt het beste voor particuliere aannemers en kleinere teams en biedt eenvoudige tools zoals realtime planning en dagelijkse logboeken. Bovendien is het sterk in client communicatie en ideaal voor klantgerichte projecten.

Procore blinkt uit in het beheren van grootschalige, complexe projecten in de zware civiele en nutssector. De geavanceerde functies, waaronder BIM-integratie en real-time samenwerking, verwerken op effectieve wijze ingewikkelde werkstromen.

🏆 Winnaar: Terwijl Buildertrend geschikt is voor kleinschalige activiteiten, wint Procore het voor grote, veelzijdige projecten.

Functie #2: Financieel beheer

De eenvoudige interface van Buildertrend is ideaal voor het beheren van budgetten, offertes en betalingen voor kleine tot middelgrote bedrijven. Functies zoals takeoff en online betalingen verhogen de efficiëntie.

Procore blinkt uit met geavanceerde kostentracking, real-time integratie van veldgegevens en robuuste prognoses, waardoor het ideaal is voor grotere projecten met complexe financiële behoeften.

🏆 Winnaar: Procore voor geavanceerd financieel beheer; Buildertrend voor eenvoudigere, kostenbesparende activiteiten.

Functie #3: Hulpbronnen- en materialenbeheer

Buildertrend vereenvoudigt het materiaalbeheer voor kleine en middelgrote aannemers en biedt exclusieve kortingen en efficiënt leveranciersbeheer.

Procore biedt een breder pakket aan tools, waaronder het bijhouden van personeel en apparatuur, voor real-time optimalisatie van middelen voor grootschalige projecten.

🏆 Winnaar: Procore is geweldig voor uitgebreid middelenbeheer, terwijl Buildertrend geschikt is voor kostengericht bijhouden van materialen.

📚 Lees ook: Lees hoe een robuuste CRM voor de bouw u helpt om clients, leads en projecten soepel en efficiënt te beheren.

Buildertrend vs. Procore op Reddit

We hebben op Reddit gekeken waar gebruikers Buildertrend vs. Procore vinden. In verschillende subreddits en thread commentaren benadrukten veel gebruikers hoe geschiktheid varieert op basis van het type project en de grootte.

De meeste Redditors zijn het erover eens dat Buildertrend beter geschikt is voor kleinschalige projecten, waarbij u/mariaclaraa1 zegt:

BuilderTrend biedt veel waarde voor KMO's, maar voldoet mogelijk niet aan de behoeften van grotere bedrijven die meer complexe projecten beheren.

BuilderTrend biedt veel waarde voor KMO's, maar voldoet mogelijk niet aan de behoeften van grotere bedrijven die meer complexe projecten beheren.

Voor grotere, complexe commerciële projecten heeft Procore de voorkeur vanwege de geavanceerde mogelijkheden. Sommige gebruikers waarschuwen echter voor het prijsmodel van Procore voor kleinschaligere projecten. Reddit gebruiker u/hello_world45 zegt:

Procore is overkill voor kleinere klussen en hun op inkomsten gebaseerde prijzen zijn krankzinnig voor kleine aannemers.

Procore is overkill voor kleinere klussen en hun op inkomsten gebaseerde prijzen zijn krankzinnig voor kleine aannemers.

Maak kennis met ClickUp - Het beste alternatief voor Buildertrend vs Procore

ClickUp is de alles-in-één app voor werk die is ontworpen om projectmanagement in de bouw te centraliseren en te vereenvoudigen. Met tools voor projectmanagement, tijdsregistratie, samenwerking, rapportage en sterke veiligheid van gegevens helpt ClickUp bouwteams gegevens vast te leggen en projecten efficiënt te plannen, uit te voeren en op te leveren.

Of u nu tijdlijnen beheert, budgetten bijhoudt of samenwerkt aan ontwerpen, ClickUp brengt elke projectfase samen in één platform om ervoor te zorgen dat teams op één lijn blijven en projecten op schema en binnen het budget blijven.

ClickUp's one-up #1: Uitgebreid bouwbeheer

Visualiseer en controleer elk aspect van uw bouwprojecten in ClickUp's Construction Management platform

De ClickUp Construction Project Management Software helpt bij het beheren van elk aspect van een bouwproject, van het plannen van taken tot het bewaken van de prestaties van aannemers. Dankzij de flexibiliteit van het platform kunnen teams schakelen tussen verschillende weergaven, zoals Gantt grafieken en Kanban-borden, om workflows moeiteloos te visualiseren en aan te passen.

Ingebouwde automatisering verwijdert repetitieve handmatige taken, zodat teams zich kunnen concentreren op het leveren van kwaliteitswerk en het halen van deadlines. Met ClickUp kunt u:

Beheer planningen, taken en resources met 15+ aanpasbare weergaven, waaronder kalender, lijst en tijdlijn

Wijs taken toe, stel afhankelijkheid in en bewaak de voortgang in real-time

Automatiseer terugkerende werkstromen, zoals het toewijzen van taken en goedkeuringen

Houd de tijdsregistratie voor teams bij met gedetailleerde rapportages over de toewijzing van resources en factureerbare uren

🎁 Bonus: Optimaliseer uw biedproces met de sjablonen voor bouwaanbiedingen van ClickUp. Maak professionele voorstellen, houd goedkeuringen bij en win sneller projecten - alles op één plek!

ClickUp's one-up #2: Gebruiksklare bouwsjablonen

Ontvang gratis sjabloon Stroomlijn planning en uitvoering met aanpasbare ClickUp Bouwsjablonen

ClickUp biedt kant-en-klare sjablonen voor bouwmanagement, waardoor het eenvoudig is om uw proces van pre-sales tot projectmanagement te stroomlijnen. Met het ClickUp bouwsjabloon kunt u planningen beheren, middelen op elkaar afstemmen en de voortgang bijhouden met een minimale installatie. Dankzij de aanpasbare weergaven en velden kunnen teams sjablonen aanpassen aan de behoeften van elk project.

Plan tijdlijnen voor de bouw met behulp van Gantt grafieken en kalender in ClickUp

Werkstromen organiseren met lijsten en drag-and-drop Kanban-borden

Houd budgetten, mijlpalen en doelen bij met de aangepaste velden van ClickUp

Werk samen aan bouwspecificaties met Docs, met rijke functies voor opmaak en realtime updates

Bonus: Niemand wil worstelen met vermijdbaar extra werk. Daarom kiezen veel bouwprofessionals voor de kant-en-klare sjablonen voor bouwbeheer van ClickUp. Deze sjablonen vereenvoudigen het abonnement, houden mijlpalen bij en zorgen ervoor dat uw team georganiseerd blijft - alles op één plek!

ClickUp's one-up #3: Dashboards, inzichten en aangepaste weergaven

Houd de voortgang bij en beheer uw resources moeiteloos met realtime ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards bieden een aanpasbare weergave op hoog niveau van de voortgang van uw project. Met deze dashboards kunnen teams het gebruik van resources bijhouden, de voltooiing van taken controleren en projectgegevens visualiseren met grafieken en diagrammen.

AI-gebaseerde inzichten geven direct antwoord op complexe vragen, helpen teams knelpunten te identificeren en de efficiëntie te verbeteren.

Pas aan hoe u werkt met 15+ ClickUp weergaven, aangepast aan elk project en team

Bovendien kunt u met ClickUp Views aanpassen hoe u uw werkstromen visualiseert en beheert. De 15+ weergaven, zoals Tijdlijn, Kaart en Box, maken het gemakkelijk om aan te passen aan de behoeften van uw project of team. Met deze functies:

Werklasten van teams bewaken om burn-out of onderbezetting te voorkomen

Houd tijd en factureerbare uren bij met de functies voor tijdsregistratie van ClickUp

Gebruik client portals voor real-time updates en samenwerking met belanghebbenden

Brainstorm ideeën en schets processen visueel met behulp van ClickUp Mindmaps

Kaartweergave voor het beheren van op locatie gebaseerde werkstromen, zoals vacaturesites en leveringen

Dit is wat Giuliano Peressini, CTO (Chief Technical Officer) bij bouwbedrijf Casagrande, te zeggen had over het gebruik van ClickUp:

ClickUp is altijd een zeer goede keuze wanneer informatie moet worden gedeeld tussen meerdere mensen tegelijkertijd en wanneer er verschillende teams zijn die vanuit verschillende gezichtspunten aan hetzelfde onderwerp werken.

ClickUp is altijd een zeer goede keuze wanneer informatie moet worden gedeeld tussen meerdere mensen tegelijkertijd en wanneer er verschillende teams zijn die vanuit verschillende gezichtspunten aan hetzelfde onderwerp werken.

Pro Tip: Houd de productiviteit van arbeid en apparatuur bij om overbesteding te voorkomen. Real-time bewaking van het gebruik van arbeidskrachten en apparatuur zorgt ervoor dat teams op schema blijven en binnen het budget blijven, waardoor de algehele efficiëntie verbetert. ⏱️

ClickUp's one-up #4: Projectmanagement en samenwerkingsfuncties

Werk naadloos samen met ClickUp Docs, Whiteboards en inzichten op basis van AI voor slimmere workflows

ClickUp zorgt voor een revolutie in samenwerking met functies die teams samenbrengen, zowel op kantoor als op locatie. ClickUp Docs maakt naadloze communicatie en documentatie mogelijk, van projectvoorstellen tot dagelijkse logboeken.

Aan de andere kant verbetert het ClickUp Brain met AI de werkstromen door subtaken te genereren, threads samen te vatten en bruikbare inzichten te bieden, zodat teams slimmer en sneller kunnen werken.

Werk samen aan projectdocumentatie met realtime bewerking in Docs

Zet ideeën om in uitvoerbare Taken, rechtstreeks vanuit ClickUp-taakborden

Gebruik de ingebouwde chat om teamleden te taggen, updates te delen en taken te koppelen

Samenvattingen, subtaken en statusupdates van projecten genereren

📚 Lees ook: Lees hoe AI een revolutie teweegbrengt in de werkstromen in de bouw en de efficiëntie van projecten verhoogt.

Bouw slimmer, niet moeilijker met ClickUp

Bij het kiezen van de juiste bouwbeheersoftware gaat het niet alleen om functies, maar ook om het vinden van een tool die zich aanpast aan uw unieke werkstromen. Buildertrend blinkt uit in het vereenvoudigen van de behoeften van woning- en verbouwers, terwijl Procore grootschalige, complexe projecten domineert. Maar wat als er een oplossing zou zijn met de perfecte balans tussen eenvoud en kracht voor alle soorten projecten?

Enter ClickUp: de alles-in-één app voor werk die bouwbeheer herdefinieert. Met tools voor planning, financieel bijhouden en samenwerken verandert het de manier waarop teams projecten plannen, communiceren en uitvoeren. Bovendien zorgen functies zoals aanpasbare sjablonen, dashboards en inzichten op basis van AI voor efficiëntie in elke fase.

Start vandaag nog met ClickUp om de bouw slimmer te beheren en ervaar een betere manier om te bouwen. 🚀