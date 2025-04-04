20 beste GPT's voor productiviteit om te proberen in 2025

Je bent altijd op zoek naar manieren om meer te doen in minder tijd, maar het grote aantal productiviteitstools kan overweldigend zijn. Sommige beloven routinetaken te automatiseren en andere beweren de focus te verbeteren, maar het vinden van de juiste oplossing voelt vaak als een proefversie.

Erger nog, veel tools lossen slechts één stukje van de puzzel op, waardoor je met meerdere apps moet jongleren om je werk te kunnen doen.

GPT-tools herdefiniëren productiviteit. Ze doen meer dan alleen taken automatiseren: ze analyseren, genereren en passen content aan uw behoeften aan. Of u nu e-mails opstelt, rapporten samenvat of ideeën brainstormt, deze AI-assistenten leveren binnen enkele seconden resultaat.

In deze blogpost vind je 20 van de beste GPT's voor productiviteit. Elke GPT is gemaakt om tijd te besparen, handmatige inspanningen te verminderen en je te helpen slimmer te werken, niet harder. Laten we er eens in duiken.

ClickUp Automatiseringen: Automatiseert werkstromen met AI-gestuurd taakbeheer en -toewijzing op basis van gewone taal

ClickUp Projectmanagement Software: Voorspelt vertragingen en helpt bij het prioriteren van taken met ClickUp-taak met AI-inzichten

Wat zijn GPT's?

GPT's, of Generative Pre-trained Transformers, zijn geavanceerde AI-modellen die zijn ontwikkeld om tekst zoals die van mensen te begrijpen en te genereren. Ze zijn getraind op uitgebreide datasets, waardoor ze een breed bereik aan taalgerelateerde taken kunnen uitvoeren, waaronder content aanmaken, hulp bij codering, samenvatten en meer.

Dit type AI-agent gebruikt een transformatorarchitectuur om het volgende woord in een reeks te voorspellen, waardoor ze samenhangende en contextueel relevante tekst kunnen genereren.

In tegenstelling tot traditionele AI-modellen kunnen GPT's worden aangepast aan specifieke Taken of onderwerpen, zodat gebruikers ze zonder code kunnen aanpassen aan verschillende toepassingen. Dit aanpassingsvermogen maakt GPT's waardevolle hulpmiddelen in verschillende sectoren, waardoor de productiviteit wordt verhoogd en werkstromen worden gestroomlijnd.

OpenAI heeft GPT's ontwikkeld met de bedoeling om AI te verbeteren ten voordele van de mensheid. In de loop der tijd zijn deze modellen geëvolueerd, waarbij elke versie - van GPT-2 tot GPT-3 en nu GPT-4 - complexer, capabeler en contextueel bewuster is geworden, waardoor ze een breed bereik aan Taken nauwkeuriger kunnen uitvoeren.

🔍 Wist je dat? Vóór GPT gebruikten chatbots zoals ELIZA (jaren 60) en ALICE (jaren 90) op regels gebaseerde scripts om gesprekken te simuleren. Hoewel indrukwekkend voor hun tijd, konden ze niet zo dynamisch antwoorden genereren als GPT-modellen dat vandaag de dag kunnen.

Waar moet je op letten bij de beste GPT's voor productiviteit?

Een goede GPT moet het werk gemakkelijker maken, niet nog meer werklast met zich meebrengen. De beste GPT's passen op een natuurlijke manier in je werkstroom en helpen je sneller te werken, zonder dat je voortdurend moet bijsturen of extra stappen moet zetten. Maar hoe weet je, met zo veel verschillende opties, welke de moeite waard zijn? Kijk naar deze sleutel functies. 💁

Begrip van de context: Zoek een GPT die de context van je taken begrijpt en relevante en nauwkeurige antwoorden geeft op basis van het project of de taak

Multifunctionaliteit: Kies er een die verschillende Taken uitvoert, zoals het samenvatten van documenten, het genereren van ideeën, het maken van overzichten, het schrijven van e-mails, het plannen van afspraken en het efficiënt beantwoorden van vragen

Integratie met bestaande tools: Zorg ervoor dat IT integreert met uw favoriete productiviteits-apps, waaronder agenda, e-mail, to-do lijsten en andere tools voor taakbeheer, voor een naadloze werkstroom

Aanpassingsopties: Vind een GPT die reacties aanpast aan uw schrijfstijl, toon en het detailniveau dat nodig is voor uw Taken

Taakautomatisering: Kies er een die repetitieve taken stroomlijnt, zoals het invoeren van gegevens, het genereren van rapporten of het opstellen van e-mails, om tijd te besparen en handmatige inspanningen te verminderen

Creatieve content genereren: Selecteer een GPT die verschillende content formats produceert, zoals presentatie slides, blog outlines en social media posts, om verschillende creatieve behoeften te ondersteunen

Geavanceerde samenvatting: Ontdek robuuste samenvattingsmogelijkheden die complexe informatie uit documenten, artikelen of video's samenvatten in beknopte, bruikbare samenvattingen

Nauwkeurig informatie ophalen: Zorg ervoor dat de GPT toegang heeft tot betrouwbare databronnen om nauwkeurige, relevante informatie te bieden op basis van uw query's, zodat efficiënte besluitvorming en onderzoek worden ondersteund

De beste GPT's voor productiviteit

Nu weet je wat je moet zoeken in een GPT voor productiviteit. Laten we de opties verkennen die echt een verschil kunnen maken in je workflow. Terwijl AI op de werkplek blijft evolueren, zijn de beste GPT's voor productiviteit gebouwd om bij te blijven met de eisen van het moderne werk.

Laten we eens duiken in de top GPT's die zijn ontworpen om werk minder als een karwei te laten voelen. 👇

1. Creative Writing Coach (het beste voor het verbeteren van verhalen en het overwinnen van een blok schrijvers)

via Coach Creatief Schrijven

Creative Writing Coach is een transformatief hulpmiddel voor schrijvers die hun creatieve vaardigheden willen verbeteren.

Het AI-gestuurde platform biedt uitgebreide begeleiding, feedback en analytische inzichten die je helpen je schrijfwerk te verfijnen. Het analyseert teksten en identificeert gebieden die voor verbetering vatbaar zijn, zoals de ontwikkeling van teken en de samenhang van het verhaal, zodat je een beter eindproduct krijgt.

Een opvallende functie is de mogelijkheid om complexe schrijfconcepten te verduidelijken. Instance leert schrijvers bijvoorbeeld het principe van 'laten zien in plaats van vertellen', waarbij ze worden aangemoedigd om levendige beschrijvingen te gebruiken die de verbeelding van lezers aanspreken. Dit vergroot het inzicht van de gebruiker in effectieve verteltechnieken en bevordert een diepere verbinding met het publiek.

Creatieve Schrijfcoach beste functies

Verbeter je schrijfvaardigheid met persoonlijke feedback en begeleiding

Overwin creatieve blokken met op maat gemaakte suggesties en aanwijzingen

Verduidelijk complexe schrijfconcepten voor een beter begrip en toepassing

Teken en plotstructuur verfijnen voor meeslepender verhalen

Creatieve schrijfcoach limieten

De tool heeft vaak moeite om emotionele resonantie of creativiteit in het schrijven te verwerken, wat essentieel is voor boeiende storytelling

Het mist het geheugen van eerdere prompts in afzonderlijke sessies en heeft moeite met het behouden van een consistente context

Creatieve Schrijfcoach prijzen

Premium: $19. 99/maand per gebruiker

Ultra: $44. 99/maand per gebruiker

Creative Writing Coach beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

📮 ClickUp Insight: Werknemers reageren meestal binnen 10 minuten op chatberichten, maar elke onderbreking kan tot 23 minuten aan concentratietijd kosten, waardoor een productiviteitsparadox ontstaat. Het kan een uitdaging zijn om een balans te vinden tussen snel reageren en diepgaand werk. ClickUp pakt dit aan door communicatie rechtstreeks in uw werkstroom te integreren. U kunt berichten met één klik omzetten in taken, gekoppelde gesprekken koppelen aan gerelateerde taken en documenten, en AI gebruiken om chats te beheren met functies zoals voorgestelde antwoorden en samenvattingen van threads. Deze naadloze integratie helpt je focus te behouden en zorgt voor tijdige communicatie.

2. Canva GPT (Beste voor het genereren van creatieve ontwerpideeën en bijschriften)

via Canva GPT

Canva GPT is een innovatieve integratie die OpenAI's ChatGPT combineert met Canva's ontwerpplatform, met als doel het creatieve proces voor gebruikers te stroomlijnen. Deze combinatie stelt individuen en bedrijven in staat om efficiënter visuals van hoge kwaliteit te maken door AI-gestuurde contentgeneratie te combineren met de gebruiksvriendelijke ontwerptools van Canva.

Je kunt beschrijvende aanwijzingen invoeren en de GPT produceert bijbehorende lay-outs, waardoor het aanmaken van presentaties, logo's, berichten op sociale media en nog veel meer wordt vereenvoudigd.

Deze suite, die eind 2023 wordt geïntroduceerd, omvat tools zoals Magic Switch voor het omzetten van documenten in presentaties, Magic Grab voor beeldmanipulatie, Magic Media voor het maken van video's op basis van tekst en Brand Voice voor het produceren van on-brand copy.

Canva GPT beste functies

Genereer snel ontwerpen door tekst in te voeren, waardoor ontwerpen toegankelijk wordt voor een breder publiek

Pas outputs verder aan binnen Canva, door ontwerpen af te stemmen op specifieke behoeften

Verbeter de kwaliteit van content met behulp van AI-tools voor inspiratie en innovatieve ideeën

Maak afbeeldingen van tekstuele beschrijvingen, bied verschillende stijlen en blink uit in het produceren van fotografische afbeeldingen en afbeeldingen met meerdere onderwerpen

Canva GPT limieten

De tool kan wisselende resultaten opleveren; sommige prompts leveren bevredigende ontwerpen op, terwijl andere niet voldoen aan de verwachtingen van de gebruiker

De effectiviteit van Canva GPT is sterk afhankelijk van de duidelijkheid en specificiteit van de instructies van de gebruiker

Prijzen Canva GPT

Gratis

Pro: $15/maand per gebruiker

Teams: $10/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Canva GPT

G2: 4. 7/5 (4.400+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (12.400+ beoordelingen)

3. Diagrammen (Show Me) (Het beste voor het maken van duidelijke en aantrekkelijke visuals om complexe concepten te illustreren)

Show Me is een AI-tool ontwikkeld door helpful. dev waarmee gebruikers een breed array aan visuele representaties kunnen genereren, waaronder stroomdiagrammen, UML-diagrammen, mindmaps, Gantt-diagrammen, ER-diagrammen (entity-relationship) en meer.

Het interpreteert aanwijzingen van gebruikers om diagrammen te maken die helpen bij conceptualisatie, planning en communicatie in verschillende velden, zoals softwareontwikkeling, projectmanagement, onderwijs en bedrijfsanalyse.

Deze tool verbetert de productiviteit door complexe ideeën om te zetten in duidelijke, visuele formats, waardoor beter begrip en samenwerking mogelijk worden. Je kunt de gegenereerde diagrammen exporteren en bewerken, wat flexibiliteit biedt voor aanpassingen en integratie in presentaties of rapportages.

De integratie is ideaal voor professionals, ontwikkelaars of business analisten die ideeën visueel moeten communiceren.

Diagrammen (Toon mij) beste functies

PowerPoint-dia's, Keynote-presentaties, pitchdecks en andere visuele hulpmiddelen ontwikkelen om ideeën effectief over te brengen

Ondersteunt meerdere diagramtalen zoals Mermaid en PlantUML

Communiceer met een intuïtief platform dat het aanmaken van diagrammen vereenvoudigt en toegankelijk maakt voor gebruikers met verschillende niveaus van technische expertise

Sla diagrammen op in verschillende formaten en pas ze aan aan specifieke vereisten

Diagrammen (Toon mij) limieten

Hoewel met de tool diagrammen kunnen worden geëxporteerd en bewerkt, voldoet de mate van aanpassing mogelijk niet aan de behoeften van gebruikers die sterk aangepaste visuele weergaven nodig hebben

Gebruikers die niet vertrouwd zijn met schematische weergaven of de functies van de tool kunnen een leercurve ervaren

Diagrammen (Toon mij) prijzen

Gratis

Diagrammen (toon mij) beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

🔍 Wist je dat? GPT genereert soms voltooide valse of onzinnige informatie, ook wel 'hallucinaties' genoemd. aangezien het geen feiten verifieert, kan het vol vertrouwen dingen verzinnen als de patronen in zijn trainingsgegevens een redelijk klinkend antwoord suggereren.

4. Project Manager Buddy (het beste voor het bijhouden van je projecten met AI-gestuurde inzichten)

via Projectmanager Buddy

Project Management Buddy is ontwikkeld door DialogDuo en is ontworpen om projectmanagers te ondersteunen bij verschillende methodologieën, waaronder Agile, Scrum en Lean. Deze tool biedt persoonlijke begeleiding, sjablonen en best practices om de planning en uitvoering van projecten te verbeteren. Je kunt advies krijgen over het maken van projectmanagement abonnementen, het beheren van risico's, het bijhouden van de voortgang en het leveren van waarde.

Of je nu een Gantt grafiek moet maken, risico's moet beheren of scopewijzigingen moet afhandelen, deze tool biedt oplossingen op maat om je projectmanagement taken te verfijnen.

Project Manager Buddy beste functies

Krijg diepgaande uitleg over Agile, Waterval en andere frameworks

Werk samen met gebruikers om uitgebreide abonnementen voor projecten te ontwikkelen die zijn afgestemd op specifieke behoeften

Gebruik kant-en-klare sjablonen voor project abonnementen, Gantt grafieken, risicobeoordelingen en andere essentiële documenten

Implementeer best practices voor het omgaan met AI-uitdagingen die samenhangen met projectmanagement

Project Manager Buddy limieten

Zelfs met veiligheidsmaatregelen zoals de 'incognitomodus' blijft er bezorgdheid over het lekken van gegevens of onbevoegde toegang

Project Manager Buddy-prijzen

Gratis

Beoordelingen en beoordelingen van Project Manager Buddy

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. Video Summarizer (het beste voor het snel extraheren van sleutelinformatie uit video's)

via Video Samenvatter

De Video Summarizer GPT is een geavanceerde AI-tool die is ontworpen om de content van YouTube-video's efficiënt te analyseren en samen te vatten, zodat je essentiële informatie kunt begrijpen zonder hele video's te hoeven bekijken. Je hoeft alleen maar een YouTube-link in te voeren en de tool haalt de sleutelpunten en inzichten eruit.

Als de AI een YouTube-link ontvangt, zoekt hij het ID van de video op en opent hij de bijschriften. Deze informatie wordt verwerkt tot een gestructureerde samenvatting waarin cruciale punten en belangrijke gegevens worden benadrukt en voorbeeldvragen worden gesteld voor een beter begrip. Je kunt deze samenvattingen uitbreiden, educatieve quizzen genereren, visuele diagrammen maken of zelfs artikelen opstellen op basis van de content van de video.

Deze tool is vooral nuttig voor studenten, onderzoekers en professionals die tijd willen besparen en waardevolle inzichten uit video content willen halen.

De beste functies van Video Summarizer

Vat video's samen in een gestructureerd format met sleutelpunten, inzichten en voorbeelden

Genereer quizzen, diagrammen en artikelen om leren en betrokkenheid te verbeteren

Vertaal samenvattingen en inzichten in de voorkeurstaal van de gebruiker voor toegankelijkheid

Beantwoord specifieke vragen over de video door de meest relevante details eruit te halen

Video Summarizer limieten

Omdat het afhankelijk is van bijschriften, kan het geen diagrammen, grafieken of puur visuele demonstraties binnen de video analyseren

Als een video onnauwkeurige of onvolledige bijschriften heeft, kunnen de samenvattingen onnauwkeurig zijn of bepaalde details missen

Prijzen voor videosamenvatters

Gratis

Video Summarizer beoordelingen en reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

🧠 Leuk weetje: Tijd besteden aan het organiseren van je werkruimte of het plannen van je taken kan aanvoelen als productiviteit, maar het is niet hetzelfde als het werk zelf doen. Dit wordt ' productiviteitstheater ' genoemd - het lijkt op werk, maar beweegt de naald niet.

6. Tutor Me by Khan Academy (Beste voor gepersonaliseerde bijles in verschillende vakken)

via Tutor Me van Khan Academy

Khan Academy biedt AI-onderwijstools die zijn ontworpen om leerervaringen voor studenten te verbeteren en docenten te ondersteunen. Khanmigo Lite is een gratis, AI-ondersteunde onderwijstool van Khan Academy die leerlingen helpt bij vakken als wiskunde, natuurwetenschappen en geesteswetenschappen.

Tutor Me Mode is een functie in Khanmigo die één-op-één bijles nabootst door begeleiding op maat te bieden, indringende vragen te stellen en kritisch denken in wiskunde en geesteswetenschappen te stimuleren. Het maakt gebruik van een Socratische methode, waarbij leerlingen stap voor stap worden begeleid bij het oplossen van problemen zonder direct antwoorden te geven. Deze aanpak moedigt dieper begrip en zelfstandig leren aan.

Tutor Me beste functies

Leid leerlingen bij het oplossen van problemen met behulp van de Socratische methode door inzichtelijke vragen te stellen die kritisch denken stimuleren

Verbeter je schrijfvaardigheid door creatieve verhalen en essays te schrijven

Ga in gesprek met literaire en historische figuren om leren interactiever en meeslepender te maken

Ondersteun docenten bij het plannen van lessen, genereer op verzoek samenvattingen van de voortgang van leerlingen en zorg voor snelle content refreshers

Tutor Me limieten

Mist functies zoals voortgang bijhouden en geavanceerde feedback

Ondanks ingebouwde veiligheidsfuncties is het mogelijk dat AI ongepaste of off-topic antwoorden genereert

Tutor Me prijzen

Gratis

Tutor Me beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (30 beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (170+ beoordelingen)

7. AskYourPDF onderzoeksassistent (het beste voor het efficiënt extraheren en samenvatten van informatie uit PDF's)

via AskYourPDF

AskYourPDF Research Assistant verbetert het proces van het extraheren en analyseren van informatie uit PDF-documenten. Het laat je dynamisch interageren met bestanden, wat het efficiënt ophalen en begrijpen van gegevens vergemakkelijkt. De tool is een uitgebreide bron voor onderzoekers en professionals door toegang te bieden tot meer dan 400 miljoen academische papers uit gerenommeerde bronnen zoals PubMed, Nature en arXiv.

Daarnaast biedt het functies zoals het genereren van goed geciteerde artikelen en essays, het analyseren van PDF's om nauwkeurige referenties te creëren en het opbouwen van een interactieve kennisbank op basis van door gebruikers geüploade bestanden. Al deze mogelijkheden samen verhogen de productiviteit door de tijd en moeite die nodig is voor het beheren en interpreteren van uitgebreide tekstuele gegevens te verminderen.

AskYourPDF beste functies

Genereer automatisch referenties in APA-stijl en integreer ze in essays of onderzoekspapers

Voeg meerdere documenten samen in een doorzoekbare kennisbank voor uitgebreid onderzoek

Upload PDF's of koppelingen naar online documenten en laat de AI de content verwerken om antwoorden te geven op een conversationele manier

Extraheer specifieke details zoals methodologieën, resultaten of samenvattingen uit dichte documenten

AskYourPDF limieten

De tool beperkt gebruikers tot maximaal 20 documenten per gesprek, waardoor het nut voor grootschalige onderzoeksprojecten met veel bestanden beperkt is

Ondanks verbeteringen kunnen AI-gegenereerde antwoorden soms onnauwkeurig zijn of context missen

AskYourPDF-prijzen

Gratis

Premium: $14. 99/maand per gebruiker

Pro: $19. 99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

AskYourPDF beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

🔍 Wist u dat? Uit een onderzoek van McKinsey blijkt dat 65% van de organisaties nu generatieve AI gebruikt in ten minste één functie - bijna het dubbele van vorig jaar. De meeste bedrijven die AI gebruiken, hebben het in minstens twee gebieden geïntegreerd, met marketing, verkoop en productontwikkeling als koplopers.

8. Persoonlijke Assistent (De beste voor het beheren van dagelijkse Taken en het verbeteren van tijdbeheer)

via Persoonlijke assistent

De Persoonlijke Assistent, ontwikkeld door Samuel E. Katsaros, is ontworpen om taken uit te voeren en het dagelijks beheer te verbeteren. Hij kan worden aangepast aan individuele of zakelijke behoeften door gebruik te maken van GPT's vermogen om mensachtige tekst te genereren en complexe Taken uit te voeren. Als je je afvraagt hoe je AI als persoonlijke assistent kunt gebruiken, biedt deze tool een intuïtieve oplossing.

Na het initiëren van interactie met een eenvoudige begroeting, wordt de Personal Assistant een actieve deelnemer aan je dagelijkse routine. Hij biedt functies zoals planning, herinneringen en het ophalen van informatie. Aangedreven door grote taalmodellen zoals GPT-4 of GPT-3. 5, verwerken deze assistenten natuurlijke taalinputs om contextueel relevante outputs te genereren.

Beste functies van de persoonlijke assistent

Moeiteloos omgaan met planning, e-mails opstellen en herinneringen

Documenten samenvatten, gegevens analyseren en snel rapporten genereren

Krijg realtime hulp en gedetailleerde feedback voor de voortgang van je business

Deel documenten rechtstreeks met de assistent voor ondersteuning op maat

Personal Assistant limieten

De Personal Assistant is momenteel niet gratis en is uitsluitend beschikbaar voor abonnees van ChatGPT Plus

De assistent heeft een eerste periode nodig om zich aan te passen aan de individuele voorkeuren en gewoonten van de gebruiker, waarin zijn antwoorden mogelijk minder op maat zijn

Prijzen voor persoonlijke assistenten

Gratis

Betaalde abonnementen: Aangepaste prijzen

Personal Assistant beoordelingen en reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Pro Tip: Maak van GPT je persoonlijke assistent door aantekeningen van vergaderingen te geven en te vragen om sleutelpunten, actiepunten en een concept voor een follow-up e-mail. Dit bespaart tijd en zorgt voor duidelijkheid.

9. Excel AI (het beste voor het automatiseren van gegevensanalyse en het optimaliseren van spreadsheetworkflows)

via Excel AI

Excel AI richt zich op het stroomlijnen van spreadsheetbewerkingen, het verbeteren van gegevensinzichten en het verminderen van handmatige inspanningen. Het is speciaal ontworpen om de productiviteit te verbeteren door middel van een diepgaande integratie met Microsoft Excel en workflows voor gegevensanalyse. Als gespecialiseerde GPT blinkt het uit in het automatiseren, optimaliseren en vereenvoudigen van complexe Excel-taken - van basisfuncties in spreadsheets tot geavanceerde datamodellering, visualisatie en automatisering met behulp van Visual Basic for Applications (VBA) en Python.

ClickUp werkt als een digitale assistent en verwerkt verzoeken van gebruikers door spreadsheet-gerelateerde query's te analyseren en stapsgewijze begeleiding, vooraf geschreven formules of voltooide downloadbare bestanden aan te bieden. Met de mogelijkheid om Excel-bestanden te genereren, te manipuleren en te analyseren binnen zijn omgeving, zorgt de tool voor een hands-on benadering van het oplossen van problemen.

Excel AI beste functies

Visualiseer gegevens via interactieve en esthetisch ontworpen grafieken, grafieken en dashboards

Exporteer en converteer gegevens naar verschillende formats, zoals CSV, JSON of SQL-vriendelijke datasets

Genereer complexe Excel formules voor financiële modellen, statistische analyse en gegevensverwerking

Automatiseer rapportages door maandelijkse overzichten, financiële overzichten en KPI-dashboards te genereren

Excel AI limieten

Gegenereerde formules of outputs kunnen onjuist zijn, vooral bij complexe query's, waardoor handmatige validatie nodig is

Gebruikers moeten bekend zijn met de basisprincipes van Excel om ze effectief te kunnen gebruiken

Prijzen voor Excel AI

Gratis

Betaalde abonnementen: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies over Excel AI

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

🧠 Leuk weetje: Volgens marktprojecties is de wereldwijde AI-industrie bijgehouden voor een waarde van 1,81 biljoen dollar in 2030, wat de snelle groei en toenemende toepassing in verschillende sectoren weerspiegelt.

10. Presentatie en dia's GPT (de beste voor het maken van indrukwekkende presentaties met AI-gestuurde suggesties voor content)

Ontwikkeld door SlidesGPT, Presentation en Slides GPT is een gespecialiseerde tool die is ontworpen om je te helpen efficiënt professionele presentaties van hoge kwaliteit te maken. Het is nauwkeurig afgestemd om voltooide, presentatieklare dia's te genereren, met relevant onderzoek, gestructureerde content en visuals.

Deze AI maakt gebruik van geavanceerde natuurlijke taalverwerking (NLP) om verzoeken van gebruikers te analyseren en maakt gebruik van een externe toepassingsprogrammaverbinding (API) om dynamisch dia's te genereren. Het zorgt ervoor dat elke dia een gestructureerd format volgt met een duidelijke titel, opsommingstekens, talk track en bronvermeldingen.

De GPT begrijpt eerst de behoeften van de gebruiker, of het nu gaat om een enkele dia, een voltooide presentatie of een bewerking van bestaande content. Zodra de content is voorbereid, gebruikt het een API om dynamisch dia's te genereren, zodat ze direct beschikbaar zijn om te downloaden of verder te bewerken.

Beste functies van GPT's voor presentaties en dia's

Besteed minder tijd aan het ontwerpen en structureren van presentaties door het aanmaken van dia's te automatiseren

Genereer content die geschikt is voor bedrijfsrapporten, academische lezingen en presentaties in de industrie

Maak collaboratieve verfijningen mogelijk om dia's aan te passen door wijzigingen op te geven of alternatieve afbeeldingen aan te vragen

Verwerk recente gegevens, casestudy's en feitelijke inzichten in content voor dia's

Beperkingen van presentatie en dia's GPT

Door de aard van AI kan SlideGPT vergelijkbare of identieke resultaten opleveren voor verschillende gebruikers, waardoor de originaliteit van presentaties afneemt

De tool is voornamelijk ontworpen voor het aanmaken van dia's. Het voldoet mogelijk niet aan de behoeften van gebruikers die andere formats voor content nodig hebben

Presentatie en dia's GPT-prijzen

Gratis

SlidesGPT Pro: $9.99/maand per gebruiker

Betalen per download: $2. 99/download

Enterprise: $500/maand en meer

Presentatie en dia's GPT beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

🔍 Wist je dat? Een PwC-rapport suggereert dat AI de productiviteit van werknemers tegen 2035 met ongeveer 40% zou kunnen verhogen, waardoor de manier waarop bedrijven activiteiten stroomlijnen en Taken beheren een nieuwe vorm krijgt.

11. Meeting Summarizer Pro (Het beste voor het omzetten van aantekeningen van vergaderingen in beknopte actiepunten en samenvattingen)

via Vergadering Summarizer Pro

Meeting Summarizer Pro is een zeer gespecialiseerde tool met kunstmatige intelligentie die is ontworpen om onbewerkte transcripties van vergaderingen om te zetten in gestructureerde, bruikbare samenvattingen. Ontwikkeld als een geavanceerde versie van OpenAI's ChatGPT, is het ontworpen om de productiviteit te verhogen door discussies nauwgezet te analyseren, sleutelonderwerpen te identificeren en kritieke inzichten te extraheren.

Het werkt als een intelligente aantekeningenmaker en verwerkt grote hoeveelheden gespreksgegevens met precisie, waarbij numerieke cijfers, data, beslissingen, zorgen en actie-items worden geïdentificeerd. Het biedt uitputtende, categoriegebaseerde uitsplitsingen van vergaderingen, zodat er geen essentieel detail over het hoofd wordt gezien.

Meeting Summarizer Pro werkt met een gestandaardiseerde aanpak, waarbij inzichten uit vergaderingen worden onderverdeeld in gestructureerde categorieën zoals belangrijke gespreksonderwerpen, gebieden van afstemming, unieke ideeën, open problemen, risico's, kansen en actie-items.

Meeting Summarizer Pro beste functies

Lijst uitvoerbare stappen, wijs verantwoordelijkheden toe en zorg voor duidelijkheid over follow-ups

Leg financiële cijfers, data, deadlines en andere kritieke gegevens nauwkeurig vast

Documenteer gebieden van consensus tussen deelnemers om afstemming te garanderen

Bekijk de innovatieve ideeën en strategieën die tijdens de vergadering zijn gedeeld

Presenteer gestructureerde samenvattingen die gemakkelijk te bekijken en te raadplegen zijn

beperkingen van Meeting Summarizer Pro

Extreem lange transcripties vereisen mogelijk meer verwerkingstijd en kunnen leiden tot onvolledige of minder nauwkeurige samenvattingen

Label deelnemers generiek (bijv. , Spreker 1, Spreker 2) zonder onderscheid te maken tussen echte namen

prijzen van Meeting Summarizer Pro

Gratis

Betaalde abonnementen: Aangepaste prijzen

Meeting Summarizer Pro beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Pro Tip: In plaats van te springen tussen verschillende GPT-gebruiksgevallen, kun je beter tijd reserveren voor brainstormsessies, het genereren van content en onderzoek om de focus te behouden.

12. Scholar AI (het beste voor academisch onderzoek en het genereren van wetenschappelijke inzichten)

via Scholar AI

ScholarAI ondersteunt academisch onderzoek, wetenschappelijk onderzoek en productiviteit voor wetenschappers, studenten en professionals. Het is ontworpen om peer-reviewed literatuur van hoge kwaliteit op te halen, te analyseren en samen te vatten, zodat gebruikers op de hoogte blijven van de nieuwste onderzoeksresultaten.

In tegenstelling tot AI-modellen voor algemene doeleinden, legt ScholarAI sterk de nadruk op academische integriteit door referenties en citaten te leveren voor zijn antwoorden. Het kan zoeken naar samenvattingen, volledige papers en patenten en biedt gestructureerde inzichten uit geloofwaardige bronnen. Of een onderzoeker nu een literatuuronderzoek uitvoert, op zoek is naar citatiewaardige bronnen of baanbrekende ontwikkelingen in een veld onderzoekt, ScholarAI garandeert toegang tot betrouwbare, up-to-date informatie.

Scholar AI beste functies

Zoeken naar wetenschappelijke artikelen, onderzoekspapers en patenten op basis van trefwoorden, DOI, PMID, SS_ID of ARXIV-identificatiecodes

Overwin toegangsbarrières door efficiënt te navigeren door paywalled content en essentiële academische papers terug te vinden zonder onnodige vertragingen

Verdeel complexe theorieën, vergelijkingen en methodologieën in een toegankelijk format.

Bouw een AI-kennisbank op door referenties op te slaan, te organiseren en te categoriseren, waardoor het gemakkelijker wordt om onderzoeksmateriaal in de loop van de tijd bij te houden

Scholar AI limieten

Er is weliswaar een gratis versie beschikbaar, maar deze heeft zijn beperkingen, zoals een wekelijks aanvraagquotum van 25

ScholarAI dekt mogelijk niet alle tijdschriften met abonnementen en paywalled content, wat kan leiden tot onvolledige onderzoeksresultaten

Scholar AI-prijzen

Gratis

Basis: $9.99/maand per gebruiker

Premium: $18.99/maand per gebruiker

Teams: Aangepaste prijzen

beoordelingen en recensies van Scholar AI

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

via Consensus

Consensus GPT is een geavanceerde AI-gestuurde onderzoeksassistent voor het stroomlijnen van academisch onderzoek, evidence-based besluitvorming en kennissynthese. Deze GPT is ontwikkeld als onderdeel van het Consensus-platform en functioneert als een intelligente zoekmachine voor academisch onderzoek.

Het integreert met de Consensus-database en verzamelt studies uit gerenommeerde tijdschriften uit verschillende disciplines. Het maakt gebruik van AI en machine learning met NLP-technieken om informatie uit complexe papers te scannen, categoriseren en distilleren in duidelijke en beknopte samenvattingen.

Het helpt je snel de sleutelbevindingen te begrijpen, meerdere bronnen te vergelijken en weloverwogen beslissingen te nemen zonder handmatig honderden academische artikelen door te spitten.

Consensus beste functies

Onderzoeksartikelen doorzoeken om collegiaal getoetste onderzoeken over elk onderwerp te vinden en samen te vatten en de sleutelbevindingen eruit te halen zonder jargon

Genereer onderzoeksoverzichten om literatuuronderzoeken, voorstellen en rapporten te structureren

Valideer beweringen met bewijs en verbeter wetenschappelijk schrijven door te helpen bij het structureren van academische papers, samenvattingen en citaten

Overbrug de kloof tussen de academische wereld en het bedrijfsleven door complex onderzoek te vertalen naar verteerbare inzichten voor professionals

Consensus limieten

Consensus AI presteert mogelijk niet goed met open vragen of vragen die complexe logische redeneringen vereisen

Consensus AI biedt samenvattingen en inzichten, maar niet altijd directe toegang tot de volledige tekst van de originele onderzoekspapers

Consensusprijzen

Gratis

Premium: $11. 99/maand per gebruiker

Teams: $12. 99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Consensus beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

💡 Pro Tip: Train GPT op uw specifieke stijl door voorbeelden te geven van uw eerdere schrijfwerk, e-mails of rapporten en instrueer het om uw toon na te bootsen voor consistente output.

14. Code Tutor (het beste voor het leren en verbeteren van codeervaardigheden met persoonlijke begeleiding)

via Code Tutor

Code Tutor past zich aan uw leerstijl en voortgang aan en biedt persoonlijke begeleiding bij codeerconcepten, het schrijven van code en bewerking. Het helpt code te structureren en te standaardiseren volgens professionele normen, waardoor programmeren toegankelijker wordt en gemakkelijker onder de knie te krijgen is.

Richard Sneyd, een opvoeder en doorgewinterde software-ingenieur, richtte BrainyBots op, de studio achter Code Tutor. Het verbetert de productiviteit door onmiddellijke, gepersonaliseerde hulp te bieden, waardoor u minder tijd kwijt bent aan het zoeken naar oplossingen. Bovendien stelt het je in staat om codeerconcepten efficiënter te leren en toe te passen.

de beste functies van Code Tutor

Ga aan de slag met een programmeercoach die zich aanpast aan uw leerstijl en voortgang

Krijg hulp bij het schrijven van nieuwe code of het bewerken van bestaande code zodat deze voldoet aan professionele normen

Zorg ervoor dat uw code voldoet aan de best practices en 'Pythonisch' is of de conventies van de door u gekozen programmeertaal volgt

Gebruik functies zoals Python-code uitvoeren, bestanden uploaden, geavanceerde gegevensanalyse en beeldconversies om uw codeerprojecten te verbeteren

Code Tutor limieten

Ondersteunt niet het uitvoeren van lange of tijdintensieve code (meer dan 100 stappen, lange uitvoeringstijd

Ondersteunt mogelijk geen geavanceerde functies of minder gangbare programmeertalen

Code Tutor prijzen

Gratis

Betaalde abonnementen: Aangepaste prijzen

Code Tutor beoordelingen en reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

15. UX Design Mentor (het beste voor het verbeteren van het ontwerp van gebruikerservaringen met behulp van deskundige AI-feedback)

via UX Design Mentor

UX Design Mentor helpt UX- en productontwerpers hun werk te verfijnen met nauwkeurige, hoogwaardige feedback. Het biedt constructieve kritiek om de bruikbaarheid, visuele aantrekkingskracht en afstemming op zakelijke doelen en behoeften van gebruikers te verbeteren, zodat elk ontwerp intuïtief en effectief is.

De tool begint met het begrijpen van het ervaringsniveau van een ontwerper, het specifieke ontwerp waarvoor feedback nodig is en de criteria of doelen die het project sturen. Naast kritiek moedigt UX Design Mentor ontwerpers aan om kritisch na te denken over hun werk en hun inzichten en probleemoplossende benaderingen te verwoorden.

Het doel is om ontwerpers te helpen groeien in zelfvertrouwen en bekwaamheid, zodat hun werk zowel gebruikersgericht als strategisch verantwoord is.

UX Design Mentor beste functies

Begrijp de best practices uit de sector door echte ontwerpprincipes te analyseren en toe te passen op projecten

Identificeer en verhelp problemen op het gebied van bruikbaarheid door middel van gedetailleerde kritiek, wat leidt tot meer naadloze gebruikerservaringen

Krijg inzicht in de psychologie achter gebruikersinteracties en hoe ontwerpkeuzes gedrag beïnvloeden

Leer ontwerpbeslissingen af te stemmen op zowel gebruikersbehoeften als doelen van de business voor maximale effectiviteit

UX Design Mentor limieten

Heeft geen persoonlijke ervaringen, emoties of subjectieve meningen omdat zijn antwoorden gebaseerd zijn op trainingsgegevens

De GPT kan ontwerpers begeleiden bij het testen van de bruikbaarheid, maar kan geen echte gebruikersinteractie uitvoeren of observeren

UX Ontwerp Mentor prijzen

Gratis

Betaalde abonnementen: Aangepaste prijzen

UX Design Mentor beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

16. Video GPT by VEED (het beste voor het snel maken van video content met AI-gegenereerde scripts en bewerkingen)

via Video GPT door VEED

Video GPT van VEED zorgt ervoor dat het maken van professionele, boeiende video's moeiteloos gaat. Het past zich aan verschillende workflows aan en helpt je bij het genereren van content voor sociale media, het omzetten van tekst in video en het maken van AI-ondersteunde visuals.

Wilt u uw video's verbeteren? Voeg ondertitels, vertalingen of nasynchronisatie toe om ze toegankelijker en gepolijster te maken. Ongeacht het project, deze tool stroomlijnt het hele proces zodat u zich kunt concentreren op het tot leven brengen van uw ideeën.

Het begint met het begrijpen van je doelen, of je nu korte content wilt maken, lange video's wilt omvormen tot clips of functies voor toegankelijkheid wilt toevoegen, zoals ondertiteling en vertalingen. Op basis van de gekozen werkstroom biedt Video GPT hulp op maat door scripts te genereren, video-ideeën te verfijnen of directe koppelingen aan te bieden met de krachtige bewerkingstools van VEED.

Video GPT van VEED beste functies

Genereer video's van professionele kwaliteit door eenvoudig een idee, onderwerp of thema te beschrijven zonder dat u geavanceerde bewerkingsvaardigheden nodig hebt

Zet lange content om in hapklare clips die geoptimaliseerd zijn voor platforms als TikTok, Instagram reels en YouTube Shorts

Zet op tekst gebaseerde content, zoals blogberichten of scripts, om in visueel aantrekkelijke video's met realistische AI-vertelling

Integreer naadloos met VEED's suite voor bewerking van video's, zodat gebruikers hun projecten gemakkelijk kunnen verfijnen, aanpassen en afronden

Video GPT door VEED beperkingen

De lengte en complexiteit van video's worden beperkt door de geselecteerde werkstroom, waarbij sommige functies zijn geoptimaliseerd voor korte formulieren

Video GPT door VEED pricing

Lite: $24/maand per gebruiker

Pro: $55/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Video GPT van VEED beoordelingen en recensies

G2: 4. 6/5 (1.000+ beoordelingen)

Capterra: 3. 3/5 (50+ beoordelingen)

Pro Tip: Een snel weekendje weg of een korte reis aan het plannen? Laat GPT een aangepaste route aanbevelen op basis van uw rente en budget. Geef enkele sleutelvoorkeuren op (budget, type vakantie, enz.) en laat je verrassen met een abonnement buiten de gebaande paden waar je zelf niet aan gedacht zou hebben.

17. SEO Mentor (Beste voor het verbeteren van de websiteranking door middel van AI-gestuurde SEO-aanbevelingen)

via SEO Mentor

SEO Mentor is een deskundige digitale assistent die gespecialiseerd is in zoekmachineoptimalisatie (SEO). SEO Mentor is ontworpen om SEO-consultants, digitale marketeers en eigenaren van bedrijven te begeleiden en biedt diepgaand advies over het verbeteren van websiterankings, het verhogen van het organische verkeer en het afstemmen van strategieën op de best practices van Google. Met een sterke basis in Google's Kwaliteitsrichtlijnen en de nieuwste SEO-trends, helpt SEO Mentor gebruikers om hun aanpak van on-page optimalisatie, technische SEO, content strategie en linkbuilding te verfijnen.

Het richt zich op bruikbare aanbevelingen en helpt gebruikers bij het identificeren van hiaten in hun SEO abonnementen en het effectief implementeren van verbeteringen. SEO Mentor is toegewezen aan nauwkeurigheid, transparantie en strategisch denken. De tool moedigt gebruikers ook aan om ethische SEO-praktijken te volgen en zich aan te passen aan algoritmeveranderingen terwijl black-hat technieken worden vermeden.

SEO Mentor beste functies

Identificeer on-page SEO-problemen en help gebruikers met het verfijnen van titeltags, meta-beschrijvingen, interne koppelingen en schema-markup voor een betere zichtbaarheid bij zoekopdrachten

Houd u aan white-hat SEO-praktijken om duurzame groei op de lange termijn op te bouwen zonder algoritmische straffen te riskeren

Bekijk backlinkprofielen en linkbuildingstrategieën om hoogwaardige en natuurlijke backlinks te verwerven die de autoriteit van het domein versterken

Analyseer websitestructuren en technische SEO-elementen om de crawlability, indexering en algehele sitegezondheid te verbeteren

SEO Mentor limieten

De tool heeft geen directe toegang tot live websitegegevens en kan deze niet analyseren. Daarom moeten gebruikers auditrapporten, prestatiecijfers of specifieke details verstrekken voor analyse

SEO Mentor prijzen

Gratis

Betaalde abonnementen: Aangepaste prijzen

SEO Mentor beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

18. Kalender GPT (het beste voor het beheren van planningen en het optimaliseren van tijd met AI-aangedreven abonnementen)

via Kalender GPT

Kalender GPT neemt de stress weg uit het beheren van je agenda. Het organiseert je dag met gestructureerde agenda's, haalt indien nodig details van gebeurtenissen op en stelt zelfs e-mails op om alles soepel te laten verlopen. Integraties zoals Google Agenda en Gmail zorgen ervoor dat alles gesynchroniseerd blijft, zodat je je kunt concentreren op wat belangrijk is in plaats van op het gegoochel met afspraken en herinneringen.

Deze AI-assistent haalt gebeurtenissen uit de kalender, ordent ze in een gemakkelijk te lezen Markdown format en presenteert ze met relevante emoji's voor een betere leesbaarheid.

Bovendien kan het meer informatie verzamelen over deelnemers aan vergaderingen of bedrijven door op het web te surfen, zodat je vóór belangrijke vergaderingen op de hoogte blijft. De functies van Calendar GPT zijn intuïtief, zodat je op een natuurlijke manier kunt communiceren en zinvolle antwoorden krijgt die zijn afgestemd op jouw behoeften.

Kalender GPT beste functies

Ontvang een goed gestructureerde dagelijkse agenda in een gemakkelijk te lezen Markdown format met duidelijke tijdstempels, locaties en details over aanwezigen

Vat de sleutelgegevens van komende vergaderingen samen, inclusief tijd, deelnemers en locatie, zonder het antwoord te vervuilen met onnodige koppelingen

Zoek op het web naar recent nieuws over bedrijven of personen met betrekking tot geplande vergaderingen, zodat gebruikers beter voorbereid zijn

E-mails rechtstreeks in Gmail maken en opstellen, zodat je tijd bespaart wanneer je een vergadering moet opvolgen

Kalender GPT limieten

Het bevat geen koppelingen naar Zoom of Google Agenda in reacties, waardoor gebruikers hun agenda moeten raadplegen voor toegang

De GPT is afhankelijk van externe integraties (zoals Zapier) voor het opstellen van e-mails en het ophalen van gebeurtenissen, waarvoor mogelijk extra installaties van de gebruiker nodig zijn

Kalender GPT prijzen

Gratis

Betaalde abonnementen: Aangepaste prijzen

Kalender GPT beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

19. AI Humanizer Pro (het beste om AI-gegenereerde tekst natuurlijker en menselijker te laten klinken)

via AI Humanize Pro

AI Humanizer Pro transformeert door AI gegenereerde tekst in vloeiende, natuurlijke en boeiende content waarbij de oorspronkelijke betekenis intact blijft. Het elimineert robotachtige zinsopbouw, verbetert de leesbaarheid en verfijnt de toon zodat AI-geschreven tekst menselijker en authentieker aanvoelt.

Of je nu werkt met marketingteksten, blogberichten, academische papers of zakelijke communicatie, deze tool verfijnt elke zin voor een betere werkstroom en duidelijkheid.

AI Humanizer Pro is ontworpen voor makers van content, marketeers, bedrijven en studenten en integreert naadloos met bypassgpt. ai om nauwkeurige humanisatie van hoge kwaliteit te leveren. Het zorgt ervoor dat AI-gegenereerde tekst niet mechanisch of onhandig aanvoelt, maar moeiteloos leest met behoud van nauwkeurigheid.

Deze AI verfijnt formuleringen, past de zinsstructuur aan en verbetert de samenhang. Het resultaat is content die professioneel, gepolijst en natuurlijk klinkt - klaar om te publiceren, delen of verzenden zonder verdere bewerking.

AI Humanizer Pro beste functies

Behoud de oorspronkelijke betekenis van de content en verbeter tegelijkertijd de duidelijkheid en samenhang, zodat de uiteindelijke tekst trouw blijft aan de bron en authentieker aanvoelt

Geavanceerde NLP-technieken gebruiken om robotachtig klinkende tekst te veranderen in taal die natuurlijk klinkt voor menselijke lezers

Verbeter AI-gegenereerde content voor blogs, artikelen, marketingteksten, e-mails en academisch schrijven door het taalgebruik te verfijnen

Behoud een nauwkeurig, woord-voor-woord antwoord van de AI-humaniseringsengine zonder onnodige wijzigingen, zodat nauwkeurigheid en betrouwbaarheid gegarandeerd zijn

AI Humanizer Pro limieten

Het heeft een strikt woord-voor-woord humaniseringsbeleid en wijzigt of verbetert content niet buiten de oorspronkelijke tekst, wat diepere creatieve herformuleringen kan limieten

Het is mogelijk dat zeer genuanceerde emotionele of literaire tonen niet perfect worden weergegeven in complexe creatieve schrijfstukken waarin menselijke schrijvers uitblinken

AI Humanizer Pro prijzen

Gratis

Basis: $12/maand per gebruiker

Pro: $19/maand per gebruiker

Onbeperkt: $49/maand per gebruiker

AI Humanizer Pro beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

20. Notion Expert GPT (het beste voor het organiseren en optimaliseren van je Notion werkruimte met AI-hulp)

via Notion Expert GPT

Notion Expert GPT, ontwikkeld door HelpKit, is ontworpen om de productiviteit te verhogen en workflows binnen Notion te stroomlijnen. Het biedt directe hulp bij complexe formules, beveelt relevante sjablonen aan en biedt gedetailleerde uitleg over de belangrijkste functies, waardoor het eenvoudiger wordt om door het platform te navigeren en het aan te passen.

Het ondersteunt niet alleen de basis, maar helpt gebruikers ook om georganiseerd te blijven met strategieën voor het beheren van aantekeningen, het structureren van databases en het bijhouden van planningen. Studenten kunnen studiegidsen maken en onderzoek efficiënt organiseren, terwijl professionals workflows kunnen verfijnen en projecten soepel kunnen laten verlopen. In vergelijking met traditionele AI-tools voor projectmanagement is deze tool erop gericht je workflow te optimaliseren en de productiviteit binnen Notion te verhogen.

Dankzij de mogelijkheid om taken te vereenvoudigen en de organisatie te verbeteren, neemt Notion Expert GPT de frustratie van installatie en probleemoplossing weg, zodat gebruikers zich op hun werk kunnen concentreren zonder onnodige afleiding.

Notion Expert GPT beste functies

Vereenvoudig ingewikkelde formules van Notion door ze op te splitsen in begrijpelijke termen, wat de implementatie vergemakkelijkt

Ontvang gepersonaliseerde aanbevelingen voor sjablonen die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften, zoals projectmanagement, CRM-systemen of persoonlijke organisatie

Gebruik het HelpKit-platform om van je Notion-pagina's een professioneel helpcentrum of documentatiesite te maken en zo de klantenservice te ondersteunen en de betrokkenheid te vergroten

Krijg tips over het verbeteren van de samenwerking tussen teams door middel van gedeelde werkruimten, het toewijzen van taken en het bijhouden van de voortgang

Notion Expert GPT limieten

Deze tool kan geen wijzigingen aanbrengen in je Notion werkruimte; hij geeft alleen suggesties en begeleiding

Het is mogelijk dat de assistent de unieke context van uw specifieke Notion werkruimte niet volledig begrijpt, wat resulteert in algemeen advies

Notion Expert GPT prijzen

Starter: $19/maand per gebruiker

Business: $39/maand per gebruiker

Professioneel: $79/maand per gebruiker

Notion Expert GPT beoordelingen en reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Ook lezen: Hoe je een AI Agent bouwt voor betere automatisering

Terwijl veel van de eerder vermelde GPT's voor productiviteit zich specialiseren in specifieke functies zoals content schrijven, coderen, samenvatten, onderzoek doen en lesgeven, onderscheidt ClickUp zich door een alles-in-één oplossing te bieden die deze taken en meer dekt zonder te hoeven integreren met ChatGPT of andere.

ClickUp Brain is 's werelds eerste neurale netwerk dat AI gebruikt om projecten, documenten, mensen en bedrijfskennis met elkaar te verbinden. In plaats van te vertrouwen op meerdere GPT-tools voor verschillende taken, doet ClickUp het allemaal in één platform, waardoor het de super app voor werk is.

Werkstromen automatiseren met AI-gestuurd Taakbeheer

Met ClickUp Brain's AI-gestuurde Automation Builder kunt u workflows in gewone taal beschrijven en direct automatiseringen instellen voor ruimten, mappen en lijsten.

Beschrijf uw automatisering in eenvoudige termen en laat ClickUp Brain deze bouwen met ClickUp Automation

Je hoeft niet te jongleren met verschillende AI-tools voor automatisering:

Werk statussen van taken automatisch bij, stel teamleden op de hoogte en trigger acties zonder handmatige tussenkomst

Gebruik ClickUp-automatisering sjablonen, snelkoppelingen, e-mail automatisering en audit logs om terugkerende taken te vereenvoudigen

Taken dynamisch aan de juiste mensen toewijzen. Een voorbeeld: een ticket voor ondersteuning kan automatisch worden toegewezen aan de oorspronkelijke beantwoorder en naadloos worden bijgewerkt als rollen veranderen

Wijs taken automatisch toe aan makers, volgers of specifieke teamleden met ClickUp-automatisering

Ontwikkel en verfijn content met de AI-schrijver voor werk

Probeer ClickUp Brain Gebruik ClickUp Brain om content te genereren en af te stemmen op uw specifieke werkstroom

ClickUp Brain functioneert als een GPT-gevoede content generator, maar is volledig geïntegreerd met uw werkruimte. Met zijn AI Writer for Work™ stelt het teams in staat om:

Genereer gedetailleerde projectbeschrijvingen, aantekeningen voor vergaderingen en rolspecifieke content op maat van hun workflows

Schrijven verfijnen en structureren op basis van context, zodat je nauwkeurige en relevante content kunt aanmaken zonder dat je aparte AI-schrijftools nodig hebt

Voorspel en stel prioriteiten met AI-gestuurde inzichten

Projectmanagement betekent potentiële problemen voorblijven en niet alleen taken bijhouden.

De ClickUp Projectmanagement Software maakt dit mogelijk door voorspellende analyses en slimme prioritering te integreren in uw workflows.

ClickUp Brain's AI Project Manager™ houdt projecten op schema door de voortgang in realtime te analyseren, vertragingen te voorspellen en aanpassingen voor te stellen voordat problemen escaleren. Het automatiseert statusupdates, wijst resources opnieuw toe en markeert risico's, zodat teams slimmere beslissingen kunnen nemen zonder voortdurend heen-en-weer gepraat.

Gebruik ClickUp Brain's AI Project Manager om de tijdlijnen van projecten te analyseren en realtime aanpassingen te maken

Stel dat een productteam zich voorbereidt op een grote lancering, maar dat de ontwikkeling achterloopt door onverwachte bugs.

De AI detecteert de vertraging, brengt het team op de hoogte en stelt voor om QA-resources te verschuiven naar bugfixes en de testfase te verlengen. Het kan ook belanghebbenden automatisch op de hoogte houden en tijdlijnen en prioriteiten aanpassen om een overhaaste release te voorkomen.

Met deze proactieve inzichten blijven teams problemen voor in plaats van ze later op te lossen.

Zo kan het bijvoorbeeld gegevens halen uit ClickUp Gantt-grafieken om afhankelijkheid van taken en mijlpalen te visualiseren of inzichten halen uit ClickUp Dashboards om de sleutelcijfers van projecten bij te houden, risico's te benadrukken en proactieve aanbevelingen te doen om alles op schema te houden.

Versnel projecten met de AI Projectmanager in ClickUp Brain

Integreer met meer dan 600 apps voor een verbonden werkruimte

ClickUp Integrations verbindt je favoriete tools rechtstreeks met je werkruimte, zodat je niet voortdurend van app hoeft te wisselen. Het integreert naadloos met Slack, Google Drive, HubSpot, Salesforce, Figma, Twilio, Outlook en andere voorspellende analysesoftware. Dit zorgt ervoor dat:

Werkstromen blijven ononderbroken in verschillende tools

Gegevens worden automatisch gesynchroniseerd tussen platforms

Teams gebruiken AI om taken en processen te automatiseren in hun hele tech-stack met aangepaste webhooks en Zapier-integraties

Bespaar tijd met kant-en-klare sjablonen

Dit sjabloon downloaden Breng meerdere verantwoordelijkheden in balans met het sjabloon ClickUp gebruiken voor productiviteit

ClickUp is gebouwd voor verschillende behoeften op het gebied van productiviteit. Maar om productief te blijven moet je niet alleen een tool hebben, je moet hem ook effectief gebruiken.

Het sjabloon ClickUp gebruiken voor productiviteit helpt u uw werkruimte te structureren om taken, to-do lijsten en doelen voor de korte, middellange en lange termijn op één plek te beheren. In tegenstelling tot algemene productiviteitsplanners helpt dit sjabloon u niet alleen bij het organiseren van werk, maar begeleidt het u ook bij het optimaliseren van ClickUp zelf om de efficiëntie te verbeteren en overal bovenop te blijven.

ClickUp biedt verschillende sjablonen die zijn ontworpen om de productiviteit te verbeteren en workflows te stroomlijnen:

ClickUp naar een slimmere werkdag

Elke GPT op deze lijst helpt je bij het automatiseren, genereren en optimaliseren van je werk, waardoor je tijd en moeite bespaart. Van schrijven en brainstormen tot coderen en samenvatten, deze tools doen het zware werk zodat jij je kunt concentreren op wat echt belangrijk is.

Maar als u op zoek bent naar een alles-in-één oplossing, kunt u terecht bij ClickUp.

In plaats van te jongleren met meerdere GPT's, krijgt u alles op één plek. ClickUp Brain beantwoordt vragen, genereert content en helpt met onderzoek. Automatisering zorgt voor repetitieve taken, zodat jij dat niet hoeft te doen. Chatten zorgt voor een naadloze samenwerking, zodat u geen aparte communicatietools nodig hebt.

Waarom meerdere tools beheren als je alles in één kunt hebben? Meld je vandaag nog aan voor ClickUp en ervaar echte productiviteit zonder gedoe.