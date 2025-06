11 beste ADHD-planners om gefocust en georganiseerd te blijven

Disclaimer: Dit artikel is bedoeld om informatie te geven over hulpmiddelen en strategieën om uitstelgedrag te overwinnen. Het is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling van ADHD of enige andere gezondheidsaandoening.

Heb je ooit het gevoel gehad dat traditionele planners gewoon niet begrijpen hoe je hersenen werken? 🌀

Als je ADHD hebt, is georganiseerd blijven niet alleen een kwestie van dingen opschrijven, maar ook van het vinden van een systeem dat aansluit bij hoe je geest tijd, taken en prioriteiten verwerkt.

Daarom hebben we 11 van de beste ADHD-planners vergeleken om je te helpen orde te scheppen in je dag, je prioriteiten op een rijtje te houden en uiteindelijk je leven minder overweldigend te maken. Deze planners zijn ontworpen met ADHD in gedachten en bieden layouts die het bijhouden van taken, het stellen van doelen en reflectie ondersteunen, zonder extra stress te veroorzaken.

Aan het einde weet u precies welke planner u kan helpen om meer controle te krijgen, productiever te zijn en minder verstrooid. Laten we beginnen. ✅

Waar moet u op letten bij ADHD-planners?

Let bij het kiezen van een ADHD-planner op functies die het plannen vereenvoudigen en de focus verbeteren. De beste planner helpt u:

Organiseer uw agenda: Kies voor gestructureerde layouts die uw dag opdelen in duidelijke, overzichtelijke segmenten

Pas uw aanpak aan: Kies planners met flexibele ontwerpopties om het systeem aan te passen aan uw unieke aanpak

Visualiseer uw taken: Zoek naar visuele hulpmiddelen zoals kleurcodes, symbolen of diagrammen om prioriteiten te markeren

Stel haalbare doelen: Kies hulpmiddelen die grote doelstellingen opsplitsen in kleinere, haalbare stappen

Beheer uw tijd: Gebruik ingebouwde tijdblokken of timers (zoals Pomodoro) om uw focus en structuur te behouden

Leg uw ideeën vast: Zorg voor ruimte om gedachten en taken op te schrijven voordat ze snel verdwijnen

Reflecteer op voortgang: Zoek functies zoals evaluatie- of reflectiesecties om prestaties bij te houden en abonnementen aan te passen

Stimuleer uw creativiteit: Kies een dagelijkse planner met een aantrekkelijk, motiverend ontwerp dat het dagelijkse planningsproces tot een plezier maakt

Maak kennis met ClickUp, waar de structuur van een planner en de kracht van automatisering samenkomen. Van het instellen van taken en deadlines tot het bijhouden van de voortgang met visuele dashboards, ClickUp helpt je georganiseerd en gefocust te blijven. Met AI-aangedreven herinneringen en geautomatiseerde werkstromen mis je nooit meer een mijlpaal.

Vergelijkende tabel: beste ADHD-planners

Hier is een kort overzicht van de 11 beste ADHD-planners:

Planningshulpmiddel Meest geschikt voor Opvallende functies Prijzen* ClickUp Het beste voor digitale ADHD-planning en taakbeheer Teamgrootte: Individuen, kleine bedrijven, middelgrote bedrijven, ondernemingen AI-gestuurd taakbeheer, sjablonen voor productiviteit, herinneringen, documenten voor dagboeknotities, whiteboards en taakvisualisaties Free Forever; Aanpassing beschikbaar voor ondernemingen Todoist Het beste voor gestructureerd taakbeheer met ADHD-vriendelijke prioritering Teamgrootte: individuen, teams van elke grootte Snel toevoegen, filters, opties voor meerdere weergaven, terugkerende herinneringen Gratis; Pro: vanaf $ 2,50/maand Planner Pad Het beste voor gelaagde planning om langetermijndoelen te koppelen aan dagelijkse taken Grootte van het team: Individuen, kleine bedrijven Funnel Down Planning System, gelaagde aanpak van planning Aangepaste prijzen Evernote Het beste voor het organiseren van ADHD-gedachten, aantekeningen en ideeën op één plek Grootte van het team: individuen, kleine bedrijven Web Clipper, widgets, integratie met kalender, synchroniseren tussen apparaten Gratis; Persoonlijk: vanaf $ 14,99/maand Brain Focus Het beste voor afleidingsvrije tijdblokken met ADHD-vriendelijke timers Grootte van het team: Individuen, teams die tijdmanagement nodig hebben Pomodoro-stijl tijdblokken, wifi-blokkers, CSV-export, ondersteuning voor meerdere talen Free SimpleMind Het beste voor visuele mindmapping om ADHD-gedachten te ordenen Grootte van het team: individuen, teams die behoefte hebben aan visuele organisatie Autofocus, slepen en neerzetten, stijlbladen Aangepaste prijzen Habitica Het beste voor het opbouwen van ADHD-vriendelijke gewoontes door middel van gamification Grootte van het team: individuen, kleine teams, gemeenschappen Gewoontes bijhouden, beloningen, party quests Gratis; Aangepaste prijzen Passion Planner Het beste voor doelgerichte planning met begeleide reflectie Grootte van het team: Individuen, kleine bedrijven Passion Roadmap, maandelijkse reflecties, gestructureerde levensplanning Aangepaste prijzen Panda Planner Het beste voor het evenwicht tussen productiviteit en welzijn met gestructureerde prompts Grootte van het team: Individuen, kleine bedrijven Dagelijkse doelen instellen, Wellness-balans, Wekelijkse/dagelijkse layout Aangepaste prijzen Happy Planner Het beste voor creatieve en flexibele ADHD-planning met visuele aanpassingsmogelijkheden Grootte van het team: individuen, creatievelingen Stickers, seizoensboxen, lay-outopties Aangepaste prijzen Bullet Journal Het beste voor aanpasbare ADHD-planning met een analoog systeem Grootte van het team: individuen, creatieve planners Snel noteren, reflecteren, flexibele layout Aangepaste prijzen

De 11 beste ADHD-planners

De juiste ADHD-planner biedt een systeem dat met je hersenen werkt, niet ertegen. Een ding dat neurodiverse mensen graag zouden willen dat werkgevers wisten, is dat de juiste hulpmiddelen het verschil kunnen maken tussen overweldigd raken en productief blijven.

De beste opties helpen u taken op te splitsen, uw tijd effectief te beheren en op koers te blijven. Deze lijst bevat oplossingen die zijn ontworpen om focus, organisatie en productiviteit te ondersteunen, van digitale tools tot papieren planners.

1. ClickUp (beste voor digitale ADHD-planning en taakbeheer)

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, staat bekend om zijn robuuste projectmanagementmogelijkheden. Deze kracht maakt het de perfecte ADHD-planner, met flexibele tools om je dag te structureren, taken visueel te beheren en handige herinneringen in te stellen.

Maak je hoofd leeg met ClickUp Brain

Verminder mentale mist door repetitieve taken te vereenvoudigen met ClickUp Brain

Tot slot brengt ClickUp Brain, de geïntegreerde AI-assistent, alles samen door te fungeren als een digitale ruimte om ideeën, aantekeningen en extra herinneringen vast te leggen.

Als je constant het gevoel hebt dat je je niet kunt concentreren op je werk, helpt deze AI-aangedreven assistent je door al je werk-apps en databronnen met elkaar te verbinden, waardoor je minder vaak hoeft te schakelen tussen verschillende platforms. Voor iemand met ADHD betekent dit minder tijd besteden aan het zoeken naar informatie en meer tijd om zich te concentreren op de taak.

🧩 Bijvoorbeeld: u kunt ClickUp Brain vragen om uw planning voor de komende week op te stellen op basis van deadlines en prioriteiten. Het genereert een abonnement door taken automatisch te sorteren op urgentie, tijdsblokken voor gefocust werk voor te stellen en pauzes in te plannen om u energiek en productief te houden.

Maak een dankbaarheidsdagboek met ClickUp Documenten

Dankbaarheidsdagboek met ClickUp Documenten

Beheer ADHD-overweldiging met een dankbaarheidsdagboek in ClickUp Docs. Noteer dagelijkse overwinningen, leg positieve reflecties vast en gebruik visuele elementen zoals checklists of kleurgecodeerde markeringen om de ervaring boeiend en lonend te maken om terug te komen. Omdat ClickUp Docs realtime bewerking, insluiting en koppeling van taken ondersteunt, wordt uw dagboek meer dan alleen aantekeningen: het wordt een bruikbaar onderdeel van uw planningssysteem.

Blijf op de hoogte van dagelijkse taken met ClickUp-taken

Houd de voortgang bij met ClickUp-taken voor uw dagelijkse leven

ClickUp-taken vormen de basis van uw projecten en dagelijkse taakbeheer en bieden structuur voor planning, organisatie en samenwerking.

Visualiseer uw planning met ClickUp Kalender

Beheer uw tijd beter met ClickUp Kalender

Tijdblindheid kan een uitdaging zijn bij ADHD. Met de kalender van ClickUp kunt u uw dag, week of maand indelen met duidelijke visuele tijdlijnen. U kunt:

Geef taken een kleurcode op basis van prioriteit of energieniveau

Sleep taken naar de juiste plek als je planning verandert

Synchroniseer met Google Agenda om persoonlijke en werkgerelateerde gebeurtenissen te combineren

Om u te helpen bij het beheren van uw tijd, biedt ClickUp Kalenderweergave een gecentraliseerd overzicht van uw planning door deadlines, gebeurtenissen en taken samen te brengen in één intuïtieve tijdlijn. Deze weergave helpt u bij het vereenvoudigen van uw planning door u in één oogopslag uw dag, week of maand te laten zien – ideaal voor het beheren van meerdere projecten.

Stel herinneringen en checklists in om op schema te blijven

Voortbouwend op dat, werken ClickUp Herinneringen en ClickUp Taak Checklists samen om deadlines halen en het bijhouden van voortgang gemakkelijker te maken.

Zet taakopmerkingen om in ClickUp-herinneringen, zodat u nooit een follow-up mist

Herinneringen brengen u op de hoogte van naderende deadlines en vergaderingen, zodat u bijlagen kunt toevoegen, deadlines kunt instellen, terugkerende schema's kunt maken of deze kunt toewijzen aan teamleden. Checklists helpen u ondertussen om grote taken op te splitsen in haalbare stappen, met opties om subitems te maken voor een betere organisatie.

Plan je week visueel met ClickUp Whiteboards

Als je beter denkt in beelden, zijn Whiteboards je beste vriend. Gebruik ze om:

Breng een nieuwe routine of project in kaart

Organiseer taken visueel met behulp van plaknotities, pictogrammen en tekeningen

Werk in realtime samen met je coach, team of buddy

Ga snel aan de slag met ADHD-vriendelijke sjablonen voor dagelijkse planners

ClickUp biedt kant-en-klare sjablonen om u op weg te helpen. Van dagelijkse layouts voor het indelen van uw tijd tot habit trackers en dankbaarheidsdagboeken , elk element is volledig aanpasbaar, zodat u een routine kunt opbouwen die voor u werkt, niet tegen u.

Op zoek naar een eenvoudige, ADHD-vriendelijke takenlijst om mee te beginnen? Probeer de ClickUp Getting Things Done – Simple List-s jabloon. Deze is perfect om taken op te splitsen in duidelijke volgende stappen, georganiseerd te blijven en overweldiging te voorkomen.

Beste functies van ClickUp

Taken in blokken indelen: Wijs specifieke tijdvakken toe aan taken of projecten om gefocust te blijven en multitasking te minimaliseren, waardoor de productiviteit verbetert

Doelen bijhouden: Gebruik Gebruik ClickUp Goals om doelstellingen te definiëren, deze op te splitsen in taken en de voortgang bij te houden om gemotiveerd te blijven en op koers te blijven met uw langetermijndoelen

Organiseer taken visueel: Gebruik kleurgecodeerde categorieën om gerelateerde taken te groeperen, zodat u gemakkelijk afleidingen kunt verminderen

Visualiseer voortgang: Gebruik Gebruik ClickUp Board View en Gantt-grafieken om de status van taken bij te houden, knelpunten te identificeren en het momentum in projecten te behouden

Maak een dankbaarheidsdagboek: Beheers ADHD-overweldiging met een dankbaarheidsdagboek in Beheers ADHD-overweldiging met een dankbaarheidsdagboek in ClickUp Documenten . Noteer dagelijkse overwinningen en gebruik visuele elementen om het de moeite waard te maken om terug te kijken

Beperkingen van ClickUp

Hoewel krachtig, kunnen de uitgebreide aanpassingsmogelijkheden en functies van ClickUp een steile leercurve voor beginners creëren

De mobiele app van ClickUp is niet zo intuïtief en heeft niet zoveel functies als de desktop-versie

Prijzen ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

2. Todoist (het beste voor gestructureerd taakbeheer met ADHD-vriendelijke prioritering)

via Todoist

Todoist vereenvoudigt taakbeheer en biedt u de ruimte om alles vast te leggen, te organiseren en bij te houden, of het nu gaat om werkprojecten, persoonlijke doelen of dagelijkse boodschappen. Deze tool is ontworpen voor moeiteloos plannen en laat u taken toevoegen zoals u denkt, eenvoudig prioriteiten stellen en overzicht behouden op meerdere apparaten.

Van het plannen van terugkerende deadlines tot het instellen van herinneringen en het visualiseren van je werklast, met Todoist houd je overzicht over je verantwoordelijkheden zonder mentale rommel. De intuïtieve interface, natuurlijke taalverwerking en synchronisatie tussen verschillende platforms maken plannen naadloos, waar je ook bent.

Beste functies van Todoist

Gebruik Snel toevoegen om taken op natuurlijke wijze te noteren zodra ze in je opkomen, waardoor je mentale belasting wordt verminderd

Voeg tijdgevoelige meldingen toe terwijl u een taak aanmaakt voor aankomende deadlines, belangrijke herinneringen of activiteiten met hoge prioriteit

Schakel tussen meerdere weergaven om projecten te plannen op de manier die voor jou het beste werkt

Toegang tot taken vanaf desktop, mobiel, browser extensies, e-mail add-ons en wearables

Beperkingen van Todoist

Frequente notificaties kunnen overweldigend en spamachtig aanvoelen

Maandelijks betalen voor een takenlijst lijkt overbodig wanneer er gratis alternatieven zijn die vergelijkbare functies bieden

Prijzen Todoist

Beginner: Gratis

Pro: $ 2,50/maand per gebruiker

Business: $ 8/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Todoist

G2: 4,4/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

💡 Pro-tip: De Agile-aanpak is voor iedereen geschikt: verdeel je taken in kleine stukjes en houd checklists bij om op schema te blijven.

3. Planner Pads (het beste voor gelaagde planning om langetermijndoelen te koppelen aan dagelijkse taken)

via Planner Pads

Planner Pad is een papieren organisatiesysteem dat mensen helpt hun persoonlijke en professionele leven te beheren. Of u nu de voorkeur geeft aan een spiraalgebonden of losbladig format, Planner Pad past zich aan uw werkstroom aan met gedateerde en ongedateerde opties.

Het unieke Funnel Down Planning System helpt u bij het categoriseren, prioriteren en efficiënt plannen van uw taken. Met een lay-out in drie lagen geeft Planner Pad u een overzicht van uw week. Begin met het opsommen van al uw taken in brede categorieën, filter ze op dagelijkse prioriteiten en plan tijd in om ze te voltooien.

Beste functies van Planner Pads

Gebruik de Project Warehouse om alle persoonlijke en werkgerelateerde taken in brede categorieën bovenaan elke pagina te lijsten

Verplaats sleutel taken naar het midden om een gericht actieplan voor de week te maken

Gebruik het onderste gedeelte als een afsprakenboek om tijd te blokken voor vergaderingen, deadlines en persoonlijke verplichtingen

Gebruik het speciale gedeelte om doelen vast te leggen, voortgang bij te houden en ideeën te ordenen

Beperkingen van plannerblokken

De vaste Funnel Down-methode is mogelijk niet geschikt voor alle planningsstijlen. Het ontbreekt aan aanpassingsmogelijkheden zoals flexibele ADHD-sjablonen , motiverende elementen en personalisatiefuncties

Het is een papieren systeem zonder automatische herinneringen of notificaties

Prijzen plannerblokken

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van plannerblokken

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? Mensen met ADHD kunnen goed functioneren op de werkvloer als ze de nodige training krijgen. 61% van de organisaties biedt hun werknemers training in projectmanagement.

4. Evernote (het beste voor het ordenen van ADHD-gedachten, aantekeningen en ideeën op één plek)

via Evernote

Evernote is ontworpen om taken te organiseren, projecten te beheren en belangrijke informatie op één plek bij te houden. Dankzij de naadloze synchronisatie tussen apparaten kunt u onderweg ideeën vastleggen, uw werkstroom structureren en deadlines halen zonder iets te missen.

Evernote organiseert en maakt alles – aantekeningen van vergaderingen, persoonlijke taken en referentiemateriaal – toegankelijk met AI-gestuurde zoekfuncties, synchronisatie tussen apparaten en flexibele tools.

Een opvallende functie is Web Clipper, waarmee u artikelen, afbeeldingen en onderzoek van het web rechtstreeks in uw Evernote-werkruimte kunt opslaan.

Beste functies van Evernote

Sla aantekeningen, afbeeldingen, pdf's en zelfs handgeschreven documenten op in één doorzoekbare ruimte

Organiseer uw startpagina met widgets voor snelle toegang tot belangrijke aantekeningen en taken

Koppel aantekeningen aan gebeurtenissen in de maandkalender en voeg met minimale inspanning deadlines toe

Houd taken georganiseerd door takenlijsten voor ADHD en schema's rechtstreeks in uw aantekeningen te integreren

Evernote-beperkingen

Constante prompts duwen gebruikers naar de betaalde versie, waardoor de gratis ervaring frustrerend is

Beperkingen op het aanmaken van aantekeningen en het synchroniseren van apparaten maken het moeilijk om effectief te gebruiken zonder te upgraden

Prijzen Evernote

Free

Persoonlijk: $14,99/maand per gebruiker

Professioneel: $17,99/maand per gebruiker

Teams: $ 24,99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Evernote

G2: 4,4/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 8.200 beoordelingen)

🔍 Wist u dat? 77% van de goed presterende teams gebruikt een of andere vorm van projectmanagementsoftware.

5. Brain Focus Productivity Timer (het beste voor afleidingsvrije tijdblokken met ADHD-vriendelijke timers)

via Brain Focus Productivity Timer

Brain Focus Productivity Timer is een applicatie voor tijdmanagement die uw werk omzet in gerichte intervallen, gevolgd door welverdiende pauzes. Deze ADHD-productiviteitstool is gebaseerd op technieken zoals Pomodoro en 52/17 en laat u werksessies aanpassen aan uw tempo.

Start een werksessie, neem een pauze als beloning en ga weer verder om het momentum vast te houden. Met de overzichtelijke interface kun je je tijd per taak bijhouden, afleidingen minimaliseren en taken in zinvolle categorieën groeperen.

Bovendien word je via notificaties op de hoogte gehouden van het einde van sessies, en de beschikbaarheid van meerdere thema's en ondersteuning voor meer dan 30 talen zorgen voor een persoonlijk tintje.

Beste functies van de Brain Focus Productivity Timer

Personaliseer uw ervaring met meerdere thema's en ondersteuning voor meer dan 30 talen

Krijg toegang tot widgets, extra taakcategorieën, CSV-export en back-upopties voor meer controle over uw productiviteit

Activeer instellingen die wifi en geluid uitschakelen tijdens werksessies, zodat u ongestoord kunt blijven focussen

Limieten van de Brain Focus Productivity Timer

Sessies kunnen onverwacht worden beëindigd, zonder mogelijkheid om ze te bewerken of te verwijderen

Het tikken gaat door, zelfs wanneer deze functie is uitgeschakeld, wat afleidend kan zijn

Prijzen voor Brain Focus Productivity Timer

Free

Beoordelingen en recensies van Brain Focus Productivity Timer

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? De Kanban-methode, een visuele tool voor projectmanagement, werd in de jaren 40 door Toyota ontwikkeld om de efficiëntie van de productie te verbeteren. Tegenwoordig wordt deze methode veel gebruikt bij softwareontwikkeling en Agile projectmanagement.

6. SimpleMind (het beste voor visuele mindmaps om ADHD-gedachten te ordenen)

via SimpleMind

Van het opzetten van een project en het bestuderen van complexe onderwerpen tot het opsplitsen van grote ideeën in behapbare delen, SimpleMind biedt de flexibiliteit om uw gedachten in kaart te brengen op een manier die voor u logisch is.

Met een vrije layout kunt u onderwerpen overal positioneren of automatische layouts gebruiken voor een gestructureerde organisatie. Pas mindmaps aan met kleuren, afbeeldingen, links en aantekeningen om ze aantrekkelijker en informatiever te maken.

Een unieke functie is Cross-Platform Synchroniseren, waarmee u uw mindmaps naadloos kunt openen en bewerken op Windows, Mac, iOS en Android.

Beste functies van SimpleMind

Activeer de autofocusmodus om sleutelonderwerpen te markeren en rommel op het scherm te verminderen

Herschik en prioriteer ideeën eenvoudig met de drag-and-drop-functionaliteit en het sorteren van onderwerpen

Kies uit meer dan 15 stijlen of maak je eigen stijl om mindmaps naar eigen voorkeur te personaliseren

Beperkingen van SimpleMind

De interface lijkt uit de jaren 2000 te komen, waardoor het moeilijk is om modern ogende mindmaps te maken

Standaard grafiekfuncties zoals visgraatdiagrammen en cirkelvormige mindmaps ontbreken

Prijzen SimpleMind

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van SimpleMind

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

📖 Lees ook: De beste tools voor kalenderbeheer om georganiseerd te blijven

7. Habitica (het beste voor het opbouwen van ADHD-vriendelijke gewoontes door middel van gamificatie)

via Habitica

Habitica verandert dagelijkse taken in een boeiend spel waarin voortgang wordt beloond en productiviteit aanvoelt als een avontuur. Deze app voor het opbouwen van gewoontes is op natuurlijke wijze gestructureerd en ondersteunt het stapelen van gewoontes, waardoor je kleine, consistente routines kunt opbouwen die in de loop van de tijd steeds meer effect hebben.

Het motiveert je door je taken om te zetten in uitdagingen, met beloningen, levels en gevechten tegen monsters in het spel. Bovendien kun je met Party Quests samenwerken met vrienden en monsters verslaan door taken in het echte leven te voltooien.

Als je essentiële taken op deze habit tracker overslaat, lijdt je hele team daaronder, wat zorgt voor extra verantwoordelijkheid en teamwork.

Beste functies van Habitica

Doe mee aan community-uitdagingen en quests die taken omzetten in spannende missies

Verdien echte in-app beloningen – ervaringspunten, goud en mana – waarmee je aangepaste items en upgrades kunt vrijspelen

Werk samen door verantwoordelijkheidsgroepen te vormen en zelfs monsters te verslaan met vrienden voor extra motivatie

Laat je prestaties zien met dynamische widgets die je dagelijkse taken, to-do's en prestatiestatistieken in één oogopslag weergeven

Beperkingen van Habitica

Door de onregelmatige updates en verwijderde functies voelt de app voor langdurige gebruikers snel verouderd aan

De app werkt niet offline, wat onhandig kan zijn voor gebruikers met een onbetrouwbare netwerkverbinding

Prijzen Habitica

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Habitica

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? De planningsfout, een cognitieve vertekening, zorgt ervoor dat mensen de tijd die nodig is om een taak te voltooien onderschatten. Daarom zijn tools voor tijdsregistratie zo populair.

8. Passion Planner (het beste voor doelgerichte planning met begeleide reflectie)

via Passion Planner

Passion Planner is een uitgebreide tool voor levensplanning die traditionele dagboekelementen combineert met gestructureerde functies voor het instellen van doelen. Het biedt een unieke 'Passion Roadmap' om je te helpen je korte- en langetermijndoelen te visualiseren en te plannen.

De planner bevat maandelijkse en wekelijkse layouts, reflectiegedeelten en ruimte voor creatieve expressie. Het begeleidt gebruikers bij het definiëren van hun doelstellingen, het opsplitsen ervan in haalbare stappen en het ondernemen van dagelijkse acties om deze te bereiken.

Passion Planner helpt je een routine op te bouwen met ADHD door middel van prompts, reflecties en een ingebouwd ondersteuningssysteem genaamd de #PashFam-community.

Beste functies van Passion Planner

Voeg maandelijkse uitdagingen, reflectievragen en holistische oefeningen toe om doelgerichtheid en persoonlijke groei te stimuleren

Reflecteer en pas je aan met maandelijkse reflectiepagina's die je aanzetten tot zelfevaluatie om voortgang bij te houden en doelen te verfijnen

Houd uw doelen bij met een Passion Roadmap om uw grote visie te definiëren en deze op te splitsen in haalbare stappen

Beperkingen van Passion Planner

Beperkte aanpassingsmogelijkheden met gestructureerde layouts zijn misschien niet voor iedereen geschikt

Beperkte tijdlijn, met vooraf ingestelde uren van 6:00 tot 22:30 uur, wat mogelijk niet voor alle schema's geschikt is

Prijzen Passion Planner

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Passion Planner

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: De plakbriefje, vaak gebruikt voor het bijhouden van taken, werd per ongeluk uitgevonden toen een wetenschapper van 3M probeerde een supersterke lijm te maken. In plaats daarvan creëerde hij een zwakke, herbruikbare lijm – perfect voor aantekeningen!

9. Panda Planner (het beste voor het vinden van een balans tussen productiviteit en welzijn met gestructureerde prompts)

via Panda Planner

Panda Planner combineert wekelijkse en dagelijkse layouts en verdeelt taken in overzichtelijke stappen, waardoor de productiviteit wordt bevorderd en stress wordt verminderd. Bovendien bieden de ingebouwde sjablonen voor schema's structuur zonder dat u helemaal opnieuw een layout hoeft te maken.

Met functies zoals dagelijkse dankbaarheid en productiviteitsscores zorgt het ervoor dat je met beide benen op de grond blijft terwijl je vooruitgang boekt. Bovendien kun je dankzij de driemaandelijkse update op elk moment beginnen, zonder dat je het gevoel hebt dat je achterloopt.

Beste functies van Panda Planner

Gebruik de dagelijkse secties om uw dag te structureren met geprioriteerde taken, doelen en aantekeningen

Breng gedetailleerde planning in evenwicht met brede doelstellingen dankzij flexibele week- en daglayouts

Visualiseer uw wekelijkse taken met de layout, zodat alles georganiseerd blijft

Beperkingen van Panda Planner

Panda Planner is geoptimaliseerd voor tabelgegevens, waardoor het minder geschikt is voor ongestructureerde formats zoals afbeeldingen of audio

De Panda Planner Classic heeft slechts een looptijd van 3 maanden, wat misschien niet geschikt is voor langetermijnplanning of het instellen van jaarlijkse doelen

Prijzen Panda Planner

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Panda Planner

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

10. The Happy Planner (het beste voor creatieve en flexibele ADHD-planning met visuele aanpassingsmogelijkheden)

via The Happy Planner

De Happy Planner biedt een unieke, levendige benadering van organisatie die functionaliteit combineert met persoonlijke expressie. Met zijn brede array van layouts en thema's – van de klassieke dashboard-lay-out voor 12 maanden planning tot verticale en horizontale ontwerpen – transformeert dit planningssysteem dagelijkse planning tot een kunstvorm.

Dankzij het ongedateerde format van deze planner kunt u op elk moment beginnen zonder pagina's te verspillen, terwijl u met een groot aantal aanpasbare accessoires, zoals tabbladen, notitieboekjes en dagboeken, uw planning helemaal kunt afstemmen op uw stijl.

De beste functies van The Happy Planner

Verfraai uw pagina's met leuke, seizoensgebonden stickerpakketten en accessoires voor een creatieve touch

Gebruik de klassieke dashboard-layout om uw jaar in één oogopslag te bekijken, zodat u gemakkelijk afspraken, deadlines en persoonlijke mijlpalen in balans kunt houden

Ontdek unieke aanbiedingen zoals de 'Oh How Lovely Box' voor seizoensgebonden feesten, waarin planners worden gebundeld met exclusieve items voor extra inspiratie

De beperkingen van The Happy Planner

Hoewel de planner zelf redelijk geprijsd is, kunnen de kosten snel oplopen wanneer je stickers, washi tape en andere decoratieve items aanschaft

De planner kan behoorlijk dik en zwaar worden, vooral wanneer deze wordt aangepast met extra pagina's en accessoires, waardoor hij minder draagbaar is voor dagelijks gebruik

Prijzen van The Happy Planner

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van The Happy Planner

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: Wil je een levensechte digitale planner? Sommige online planners gebruiken nu AI voor dagelijkse taken, bijvoorbeeld om planningsconflicten te voorspellen, prioriteiten voor taken voor te stellen en je zelfs aan deadlines te herinneren.

11. Bullet Journal (het beste voor aanpasbare ADHD-planning met een analoog systeem)

via Bullet Journal

Bullet Journal (ook bekend als BuJo) is een aanpasbaar organisatiesysteem dat is ontwikkeld door Ryder Carroll om taken, gebeurtenissen en gedachten te beheren. Het is een flexibel, analoog planningssysteem waarmee je elk detail van je leven vastlegt met alleen een pen en een notitieboek.

BuJo combineert traditionele planningsmethoden met mindfulness-oefeningen, waardoor het bijzonder geschikt is voor mensen met ADHD. Als dagelijkse planner-app maakt het gebruik van snelle notities met bullet points en symbolen om informatie te categoriseren, zodat gebruikers het verleden kunnen bijhouden, het heden kunnen organiseren en plannen kunnen maken voor de toekomst.

Beste functies van Bullet Journal

Houd aan het einde van de dag een evaluatie bij om successen en geleerde lessen vast te leggen en zo continue verbetering te stimuleren

Verrijk uw layout met schetsen, symbolen en persoonlijke notities die bij uw creatieve werkstroom passen

Voeg lijsten, kalenders en reflecties samen tot één samenhangend systeem dat in de loop van de tijd met u mee evolueert

Beperkingen van Bullet Journal

Het opzetten en bijhouden van een bullet journal vereist regelmatige, vaak dagelijkse inspanningen. Dit kan een uitdaging zijn voor mensen met een drukke agenda

Als de layouts eenmaal zijn gemaakt, is het moeilijk om wijzigingen aan te brengen of taken te verplaatsen, in tegenstelling tot digitale alternatieven

Prijzen Bullet Journal

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van bullet journals

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

✨ Speciale vermeldingen Notion : Beste voor aanpasbare digitale planning met een visuele werkruimte Tiimo : Beste voor visueel tijdmanagement met vriendelijke herinneringen Akiflow : Beste voor het samenvoegen van taken in een gerichte dagelijkse agenda

Uw ADHD-vriendelijke planning-sidekick: ClickUp

Elke ADHD-planner biedt een unieke mix van structuur, flexibiliteit en creatieve organisatie. Sommige tools richten zich op visuele planning, terwijl andere de nadruk leggen op tijdmanagement of het versterken van gewoontes.

De sleutel is er een te vinden die bij uw werkstroom past en ervoor zorgt dat georganiseerd blijven natuurlijk aanvoelt.

ClickUp onderscheidt zich als een alles-in-één ADHD-planner die structuur biedt zonder rigiditeit. Met ClickUp kunt u projecten opsplitsen in beheersbare stappen, uw planning visualiseren en een AI-aangedreven assistent gebruiken om op koers te blijven en ideeën te genereren.

Als u klaar bent om meer focus en werkstroom in uw dag te brengen, meld u dan vandaag nog aan voor ClickUp! ✨