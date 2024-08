Beste productiviteitsapps voor iOS: iPhone en iPad

Productiviteit apps helpen mensen om geconcentreerd te blijven en meer Klaar te krijgen in hun dagelijkse activiteiten. Het is echter moeilijk om een geschikte applicatie te vinden met honderden iPhone eniPad apps voor productiviteit beschikbaar in de App Store.

Beste iPhone apps voor productiviteit voor iOS-apparaten in 2024

1. ClickUp

Toegang tot ClickUp op elk apparaat, overal en altijd ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform waarmee elk team projecten kan beheren, slimmer kan samenwerken en al het werk onder één tool kan brengen. Of u nu nieuw bent met projectmanagement apps of een echte power user bent, ClickUp's aanpassingen kunnen worden aangepast aan elke grootte van het team - op afstand of op kantoor - voor de beste productiviteit van uw leven.

Het levert de functies in een kleurrijke en overzichtelijke UI met meer functionele niveaus dan de meeste tool voor projectmanagement s. En bovendien kun je je apps voor het maken van aantekeningen wegdoen en vertrouwen op de functie Doc voor het maken van aantekeningen, delen van bestanden en samenwerken in je teams.

De meerdere extensies voor chrome die altijd worden toegevoegd aan nieuwe releases maken veel iPhone en iPad apps voor productiviteit overbodig.

ClickUp prijzen:

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen ClickUp downloaden ### 2. Trello

via Trello Trello kan worden gebruikt om bijna alles te organiseren, van projecten in teams tot persoonlijke workflows voor de freelancer. Er kunnen betere Trello alternatieven maar de app is een goed idee als je op zoek bent naar een relatief gebruiksvriendelijk hulpmiddel voor projectmanagement. De Kanban-borden zijn praktisch en gemakkelijk te begrijpen, in tegenstelling tot onhandige visualisatietools zoals Gantt grafieken en scrumborden.

De app kan alles aan, van complexe projectstrategieën naar veeleisende dagelijkse werkstromen.

Prijs: Trello is gratis Download Trello

3. Dingen

via Dingen Things is een app voor Taakbeheer met een prettig ogende UI en mooie iPhone widgets. De app plukt de beste stukjes van analoge planningssystemen en bouwt ze in een krachtige digitale organizer. Things 3 is beter af als een dagelijkse planner en niet als tool voor projectmanagement vanwege het gebrek aan functies voor samenwerking en uitgebreide functies voor bijhouden.

Prijs: $9,99 Dingen downloaden

4. TickTick

via TickTickTickTick is een gebruiksvriendelijke Taakmanager waarmee je de activiteiten in je kleine bedrijf in de gaten kunt houden. Het bevat een aantal functies voor projectmanagement, zoals een kanban-bord en een widget voor de kalender, maar ze zijn niet zo krachtig als sommige alternatieven met volledige functies. Je kunt terugkerende gebeurtenissen plannen en kleurcodes gebruiken om je te helpen beter georganiseerd te blijven.

Prijs: Free met in-app aankopen van $2.00/maand en $27.99/jaar voor het premium abonnement Download TickTick

5. Fantastisch

via Fantastisch Fantastical biedt een bereik van apps voor het maken van planningen voor gebruikers die het meeste uit hun tijd willen halen. Een van de fantastische dingen aan de applicatie is het gebruiksgemak en de mogelijkheid van de kalender om te synchroniseren met externe apps. Zo kan de interessante functie Calener bijvoorbeeld live wedstrijdschema's ophalen voor je favoriete team in de Football League.

Prijs: Fantiscal heeft een gratis abonnement met basisfuncties en een premium versie voor $4,99/maand of $39,99/jaar Download Fantastical

6. Todoist

via Todoist Todoist is een praktische taakbeheer app met bijna alles wat je nodig hebt om je werk en privéleven te organiseren. De app integreert met mainstream apps zoals Zoho, Dropbox, Jira en Zendesk, zodat je naadloos verbinding kunt maken met en toegang hebt tot je gegevens. Bovendien kun je met relatief gemak webartikelen en koppelingen toevoegen aan je lijst met taken als je onderzoek doet op internet.

Maar als je taken veel bijhouden en microplanning vereisen, dan is ClickUp-taak een goede keuze perfect Todoist alternatief omdat deze app deze functies mist.

Prijs: Todoist is een gratis app, maar je kunt de professionele functies ontgrendelen voor $3,99/maand of $35,99/jaar Todoist downloaden

7. Zoom

via Zoom Zoom is een krachtige tool voor videoconferenties waarmee je vergaderingen met meer dan 500 deelnemers tegelijk kunt plannen en organiseren. Je kunt ook bestanden delen, je scherm projecteren tijdens een presentatie en chats uitwisselen met deelnemers binnen de app. De afbeeldingen en bestanden die tijdens het chatten worden verzonden, kunnen worden opgeslagen en de functie voor live transcriptie kan aantekeningen maken van je vergaderingen.

Prijs: Zoom is beschikbaar als gratis applicatie met een optie om extra kredieten te kopen voor geavanceerd gebruik Download Zoom

8. Productief - gewoontetracker

via Productiviteit - gewoontetracker Productief Gewoonte Volger is een doelgerichte toepassing voor het opbouwen van gewoontes. Het helpt je goede gewoontes te ontwikkelen door ze op te splitsen in beheersbare routines met gedefinieerde tijdlijnen. Gebruikers kunnen herinneringen voor taken instellen op basis van tijd of locatie met een tabblad met statistieken waarmee je kunt zien of je op de goede weg bent.

Productive wordt geleverd met aanpasbare presets in een eenvoudige gebruikersinterface met beperkte afleiding.

Prijs: De app is beschikbaar op een gratis abonnement. Maar er zijn premium upgrades bereik van $3,99/maand tot $39,99/jaar Download Habit Tracker

9. Habitify

via Gewoonte Habitify is een populaire tracker die je helpt gewoontes te ontwikkelen die blijven. Het wordt geleverd met handige widgets en integreert met de Apple Health app voor het bijhouden van fitnessactiviteiten. De habit tracker ondersteunt je bij het maken van positieve veranderingen in je leven, zoals naar de sportschool gaan, beginnen met een dieet of zelfs een slechte gewoonte loslaten.

Taakbeheerders besteden zelden genoeg aandacht aan gewoonteontwikkeling omdat ze zich meestal richten op de belangrijkere activiteiten van de dag.

Prijs: Habitify heeft meer dan tien abonnementen vanaf $4,99 voor het maandelijkse abonnement tot $64,99 voor een levenslang lidmaatschap Download Habitify

10. PCalc

via PCalc PCalc is een rekenmachine met veel functies voor programmeurs, ingenieurs, financiële experts, wetenschappers en studenten. De app heeft een aantal krachtige functies die je niet op een gewone rekenmachine vindt. De kopieer- en plakactie, RPN-modus, aanpasbare thema's en doordachte layout van het toetsenbord maken het gebruik van de rekenmachine nog leuker.

Onder het eenvoudige display gaan meer interactieve functies schuil, zoals veeg-rechts en veeg-omlaag functies, popover-menu's en een 3D-touch-model.

Prijs: $9.99 Download PCalc

11. Yoink

via Yoink Yoink is een hulpprogramma voor klemborden waarmee je ideeën uit verschillende bronnen kunt verzamelen en organiseren. Met een gebruiksvriendelijke sleep- en neerzetactie kun je items verzamelen, delen of downloaden. En je hoeft niet te switchen tussen applicaties. De app biedt een centraal opslagpunt voor de verzameling en synchroniseert ze voor beschikbaarheid op al je iOS-apparaten.

Prijs: Ondanks de geweldige functionaliteit is de app vrij licht en kost hij eenmalig $5,99 in de AppStore Download Yoink

12. Plakken

via Plakken Plakken is een klembordmanager die meer biedt dan het ingebouwde Universal Clipboard van Apple. Hoewel je met beide apps items kunt kopiëren en plakken op je iOS-apparaten, is de magie van Paste dat je eerdere clips kunt terugvinden. Het slaat je klembordgeschiedenis op, ordent deze en biedt intelligente filtering om je te helpen zoeken in je knipgeschiedenis.

Prijs: Plakken voor iOS is een gratis app, maar je kunt een premium abonnement nemen als je de functie wilt uitbreiden naar iMac Download Plakken

13. OmniFocus

via OmniFocusOmnifocus zit boordevol krachtige functies die u helpen uw drukke leven te beheren. Het is aantrekkelijker als een iPhone en iPad productiviteit app vanwege de krachtige organisatie en prioritering functies. De app ondersteunt samenwerking niet en werkt alleen op het iOS-platform.

Prijs: Met $9,99 voor het maandelijkse abonnement en $99,99 voor het jaarlijkse abonnement is Onifocus duurder dan veel apps in zijn categorie OmniFocus downloaden

14. Vrijheid

via Vrijheid Freedom is een ongelooflijk eenvoudig te gebruiken websiteblokker voor iOS-apparaten. Naast het blokkeren van sociale netwerken en game-apps heeft de app Freedom nog een extra voordeel. Het kan worden gebruikt om de internettoegang op de apparaten van je kinderen te beperken. Deze functie moet echter worden aangepast omdat elk kind met bovengemiddelde technische vaardigheden de applicatie kan omzeilen.

Prijs: De app kost $8,99 voor het maandelijkse abonnement en $39,99 voor het jaarlijkse abonnement Vrijheid downloaden

15. RescueTime

via RescueTime RescueTime duwt u naar uw productiviteit te verbeteren door te rapporteren hoe je je tijd doorbrengt op je apparaten. Het is eenvoudig in te stellen en werkt stilletjes achter de schermen, waarbij het let op de apps die je gebruikt en hoeveel tijd je daar doorbrengt. Het gebruikt een beoordeling op vijf schalen om je dagelijkse productiviteit te observeren, van zeer afleidend tot zeer productief.

Met RescueTime kun je applicaties classificeren op basis van hoe je de site gebruikt, want zelfs sociale netwerken zoals Instagram kunnen voor zaken worden gebruikt.

Prijs: Free (ontgrendel premium functies voor $11,99/maand of $77,99/jaar) Download RescueTime

16. Uren Tijdregistratie

via Urenregistratie Met de app Hours Time Tracking kunt u visualiseren hoe u uw uren besteedt tijdens een typische werkdag. Daarnaast kun je een lopende lijst van timers bijhouden als je altijd van de ene naar de andere taak gaat, en de nieuwe factureringsfunctie vereenvoudigt het factureren aan clients als je per uur rekent. Hours kan rapportages over uren leveren en maakt het eenvoudig om meerdere teams te beheren vanuit een gebruiksvriendelijk dashboard.

Prijs: Free met in-app aankopen vanaf $7,99 Download Urenregistratie

17. Evernote

via Evernote Evernote levert een fantastische ervaring voor het maken van aantekeningen met handige functies zoals toegang tot de cloud, synchroniseren met meerdere apparaten en een krachtige zoekfunctie. Voor krachtige gebruikers kan het ook dienen als een tool voor projectmanagement, waar meerdere leden van een team bestanden kunnen delen en kunnen samenwerken met behulp van audioknipsels, foto's, krabbels en herinneringen.

De premium versies bieden het scannen van documenten, verbeterde opslagruimte in de cloud en integraties met duizenden apps van derden. De hoge kosten van de betaalde versies lijken echter een beetje onverdedigbaar als er beter geprijsde alternatieven zijn met alle gewenste functies .

Prijs: Evernote biedt een gratis abonnement en premium alternatieven vanaf $7,99/maand Download Evernote

via Notion Notion biedt een hybride werkruimte voor het maken van aantekeningen en het beheren van taken. Het heeft niet veel project functies omdat het de meer geavanceerde functies mist die je zou vinden op alternatieven zoals ClickUp . De app doet nog steeds veel werk als je freelancer bent of in een klein team werkt.

De eenvoudige UI maakt het gemakkelijk om te navigeren tussen aantekeningen en lijsten met taken.

Prijs: De gratis versie heeft alle functies, maar het is de moeite waard om te upgraden naar de premium versie om de functies voor teams vrij te spelen Download Notion

19. Beer

via Beer De Beer app levert een eersteklas ervaring voor het maken van aantekeningen met een gebruiksvriendelijke zijbalk waarmee je je content kunt organiseren. De Markdown editor ondersteunt tekst-intensieve taken zoals essays, en je kunt ook in-line afbeeldingen toevoegen binnen je tekst. Het is een perfecte goedkoop alternatief voor Evernote en wordt geleverd met unieke thema's en aangepaste typografie die je schrijfervaring verbeteren.

Prijs: De Bear app is gratis, maar biedt in-app aankopen voor premium functies vanaf $1,49/maand Download Bear

20. Goede notities

via Goodnotes GoodNotes is een perfect voorbeeld van hoe apps voor het maken van aantekeningen beter zijn geworden sinds hun ontstaan. De interface van de app steelt een paar ideeën van traditionele notitieboeken. Het geeft gebruikers het gevoel dat ze een boek gebruiken in plaats van een mobiel apparaat. Gebruikers kunnen de grootte van het papier, papiersoorten, pennen en markeerstiften aanpassen.

De app ondersteunt audio-opname, PDF en foto-import.

Prijs: Er is een gratis versie en de volledige versie kan worden ontgrendeld voor $7,99 Download Goodnotes

21. Scanbot

via App Store Apps voor scannen zijn zo goed geworden dat ze in veel kantoren de traditionele scanners vervangen. Scanbot combineert een PDF-scanner en een QR-lezer tot een krachtig hulpmiddel dat geschikt is voor persoonlijk gebruik en zakelijke toepassingen. De app heeft een intuïtieve gebruikersinterface, OCR-tekstherkenning en cloudcompatibiliteit via populaire toepassingen zoals iCloud, Dropbox en Evernote.

Na het installeren van de app kunnen gebruikers kredieten kopen om documenten vanaf hun iPhone te faxen, met een bereik van $0,99 tot $22,99.

Prijs: De app is verkrijgbaar voor een eenmalige prijs van $99,99 Scanbot downloaden

22. Gladys

via App Store Gladys is een app met veel functies waarmee je allerlei soorten content naar een centrale locatie kunt slepen. De app heeft een geweldige UI en opgeslagen thumbnails verschijnen netjes in het opslagruimte venster. Bovendien kun je met Gladys gemakkelijk bestanden terugvinden dankzij een superefficiënt mapsysteem.

Prijs: Free met in-app aankopen Download Gladys

23. Annoteerbaar

via Annoteerbaar Dit is de juiste app als je werk bestaat uit het delen van afbeeldingen die annotatie vereisen. Annotable biedt markeringstools die kunnen worden gebruikt om delen van een afbeelding te markeren, redigeren of vergroten. De functie Pixelate verbergt sommige delen van een gedeelde afbeelding en als je schermafbeeldingen van e-mails deelt, kun je de slimme verkleiningstool gebruiken om sommige tekstgedeelten zwart te maken.

Prijs: Free met in-app aankopen voor geavanceerde annotatietools Download Annotable

24. Opener

via App Store Opener is zo'n handig hulpmiddel en veel gebruikers hebben moeite om uit te leggen hoe ze het zonder dit hulpmiddel hebben overleefd. Idealiter zou een link naar een YouTube video geopend moeten worden in de YouTube App, maar dit was nooit het geval voor veel iOS gebruikers. De app biedt een handige oplossing voor gevallen waarin gebruikers die op weblinks tikken, worden omgeleid naar slecht ontwikkelde mobiele websites in plaats van ze te openen in de eigen apps.

Opener biedt ook een extensie waarmee je kunt kiezen of je een link wilt opslaan, kopiëren of openen in de browser.

Prijs: De app is te downloaden voor $1.99 Download Opener

25. Textexpander

via Textexpander E-mails en messaging apps kunnen veel van uw kostbare tijd opslokken met al het typen dat nodig is wanneer u al genoeg klusjes op uw bord hebt. Maar Textexpander bespaart u de moeite door het gebruik van voorspellende tekst waarmee u uw veelgebruikte zinnen kunt invoeren tijdens het typen. De app leert uw sneltoetsen en veelgebruikte zinnen en geeft u fragmenten zodra u een typactie triggered.

Prijs: Free Download Textexpander

De beste apps voor productiviteit voor iPhone en iOS kiezen

Het vinden van de beste apps voor productiviteit voor iOS betekent puur dat je opties krijgt die je problemen oplossen tegen de meest betaalbare prijs. Apps zoals ClickUp combineren verschillende functies in één platform, zodat je niet meerdere apps hoeft te gebruiken waar één app alles aankan wat je nodig hebt. En het maakt niet uit of je kiest voor de gratis productiviteit apps voor iPhone of voor de premium versies, zolang je maar de keuze hebt jouw persoonlijke of zakelijke doelen. ClickUp downloaden om vandaag nog te beginnen met projectmanagement op de juiste manier!