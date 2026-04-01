Meer dan 25 beste Gemini AI-prompts om de productiviteit te verbeteren

Erik Brynjolfsson en zijn collega's van Stanford University en MIT hebben een fascinerend experiment uitgevoerd met 5.000 medewerkers van de klantenservice bij een grote onderneming.

Ze vergeleken medewerkers die zonder AI werkten met medewerkers die AI-tools gebruikten om te zien of er een verschil in productiviteit was. En raad eens?

Agenten die AI gebruiken, behandelden 13,8% meer vragen per uur

De kwaliteit van het werk is licht verbeterd met 1,3% wat betreft het succesvol oplossen van problemen

Nog interessanter: klanten konden niet zien of medewerkers AI gebruikten of niet!

AI fungeerde ook als een gelijkmaker, waardoor minder ervaren medewerkers beter presteerden en de leercurve van nieuwe medewerkers werd versneld. Het beheersen van AI-tools kan de efficiëntie duidelijk verbeteren en complexe taken vereenvoudigen.

Dus beschouw deze gids als je spoedcursus in het gebruik van AI voor productiviteit — hij behandelt alles, van de beste Gemini-prompts tot krachtige alternatieve tools die je kunt uitproberen — tools die geen lange, moeizame prompts vereisen omdat ze al over de nodige context beschikken. 🧠

Inzicht in Gemini AI

Gemini is de meest geavanceerde AI-modelfamilie van Google, met belangrijke ontwikkelingen in twee grote releases. De eerste Gemini 1.0 (december 2023) legde de basis, terwijl Gemini 2.0 (december 2024) een verschuiving markeerde naar meer agentische AI-mogelijkheden.

De kernontwikkeling van Gemini

Gemini heeft een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt van zijn oorspronkelijke multimodale begrip naar meer geavanceerde mogelijkheden. Terwijl Gemini 1.0 zich richtte op het verwerken van verschillende modaliteiten – tekst, code, audio, beeld en video – legt Gemini 2.0 de nadruk op autonoom handelen en besluitvorming, waardoor de algehele intelligentie wordt verbeterd.

Ondanks deze verbeteringen behoudt Gemini zijn drieledige modelstructuur: Ultra voor de krachtigste prestaties, Pro voor een evenwichtige aanpak en Nano voor mobiele optimalisatie.

👀 Wist je dat? De term 'kunstmatige intelligentie' werd in 1956 bedacht tijdens een conferentie in Dartmouth.

Opvallende nieuwe functies in Gemini voor Google

Met de diepgaande onderzoeksmogelijkheden van Gemini kun je complexe onderwerpen verkennen en gedetailleerde rapporten opstellen. De AI-assistent heeft zijn dialoog, het gebruik van tools en het geheugen verbeterd met Project Astra.

Dan is er nog Project Mariner, waarmee je naadloos met webcontent kunt communiceren via een browsergebaseerde AI-agent. Voor ontwikkelaars is Jules een gamechanger: een door AI aangestuurde codeerassistent die integreert met GitHub om werkstroomen te stroomlijnen.

De gaming-integratie van Gemini tilt gameplay naar een hoger niveau door AI-agenten in te zetten voor het analyseren, begrijpen en ondersteunen van realtime interacties.

Praktische toepassingen voor gebruikers

Gemini is ontworpen om verzoeken van gebruikers naadloos te verwerken in verschillende tools, apps en diensten, of je nu op je mobiel of op het web bent.

Je hebt er toegang toe via de Gemini-app (voorheen Bard), die geoptimaliseerde chatfuncties biedt. De app integreert naadloos met Google Workspace, inclusief Search, Maps en Lens, voor een meer verbonden ervaring.

U kunt de mogelijkheden van Gemini op mobiele apparaten gebruiken via Pixel-apparaten. Voor meer geavanceerde toegang kunnen ontwikkelaars gebruikmaken van Gemini for Google via Google AI Studio en Vertex AI. Tegelijkertijd kunnen bedrijven profiteren van aangepaste bedrijfsoplossingen met aanpassingsopties die aansluiten op specifieke behoeften.

De beste Gemini AI-prompts voor verschillende toepassingen

Om de meest nauwkeurige antwoorden van Gemini te krijgen, moet u duidelijk en gedetailleerd zijn in uw prompts. Als u code of content genereert, zorg er dan voor dat uw instructies specifieke en relevante trefwoorden bevatten en voldoende context bieden.

Om fouten of misvattingen te voorkomen, kunt u langere instructies opsplitsen in afzonderlijke prompts.

Hier zijn meer dan 25 van de beste Gemini-prompts om je op weg te helpen!

1. Brainstorm over ideeën voor blogposts

Overwin een writer's block door ideeën voor content te genereren.

Prompt: “Geef me 10 ideeën voor blogposts over [onderwerp] die interessant en boeiend zijn voor een [doelgroep]. ”

2. Schrijf productbeschrijvingen

Maak aantrekkelijke productbeschrijvingen voor marketing- en verkoopdoeleinden.

Prompt: “Schrijf drie beknopte en overtuigende productbeschrijvingen voor [productnaam] waarin je de nadruk legt op [belangrijkste functie 1] en [belangrijkste functie 2]. ”

3. Schrijf bijschriften voor sociale media

Schrijf originele en boeiende bijschriften voor sociale media om je digitale aanwezigheid te verbeteren.

Prompt: “Schrijf vijf creatieve bijschriften voor sociale media voor de lancering van een [product/dienst], waarbij je je richt op [belangrijkste voordeel] en relevante hashtags gebruikt.”

4. Herschrijf bestaande content

Verbeter bestaande content op basis van feedback en suggesties van het team.

Prompt: “Herschrijf dit artikel/deze tekst [link] in een beknoptere en overtuigendere stijl voor een [specifiek platform] (bijv. LinkedIn, Twitter). ”

5. Schrijf lange teksten

Geef Gemini gedetailleerde instructies en ontvang binnen enkele minuten een blogpost.

Prompt: “Schrijf een boeiende blogpost over [onderwerp] in minder dan 500 woorden, gericht op [doelgroep] die wordt getargeted door [advertising]. ”

6. Maak koppen

Bepaal wat je content nodig heeft en bedenk pakkende en opvallende koppen.

Prompt: “Genereer 10 unieke en opvallende kopopties voor een artikel over [onderwerp]. ”

7. Schrijf onderwerpen voor e-mails

Maak e-mailonderwerpen die waarschijnlijk worden geopend.

Vraag: “Bedenk vijf pakkende e-mailonderwerpen voor een marketingcampagne ter promotie van [product/dienst]. ”

8. Maak Q&A-content

Stel handige FAQ-secties samen voor uw website of materiaal voor de klantenservice.

Prompt: “Bedenk vijf veelgestelde vragen die klanten zouden kunnen hebben over [product/dienst] en geef beknopte en informatieve antwoorden. ”

9. Voltooi je website

Maak een boeiende websitetekst die uw merkboodschap effectief overbrengt.

Prompt: “Schrijf een beknopte en informatieve ‘Over ons’-pagina voor een [bedrijf] waarin [kernwaarden en missie] worden benadrukt.”

10. Betrek je publiek

Wees creatief met Google Gemini en schrijf unieke CTA's.

Prompt: “Bedenk drie krachtige call-to-actions voor een [type content] over [onderwerp], gericht op [doelgroep]. ”

11. Plan project schedules

Houd je aan deadlines en voorkom rommelige planningen met Google Gemini.

Prompt: “Maak een projecttijdlijn voor [projectnaam] met [nummer] belangrijke mijlpalen en deadlines. ”

12. Communicatie en samenwerking

Beloof je team productieve vergaderingen en kom nooit meer te laat!

Vraag: “Schrijf een beknopte reeks instructies voor [Taak] voor nieuwe medewerkers.”

13. Maak een einde aan ongemakkelijke situaties

Bevorder de teamgeest en verbeter de dynamiek tijdens vergaderingen met creatieve ideeën van Gemini voor Google.

Prompt: “Schrijf 10 creatieve activiteiten op voor [Taak] voor het team van [naam afdeling]. ”

14. Brainstorm over zakelijke ideeën

Maak de weg vrij voor ondernemend denken en ontdek nieuwe kansen voor succes.

Prompt: “Maak een lijst met 10 mogelijke zakelijke ideeën met betrekking tot [sector/interesse]. ”

15. Verbeter de communicatie met klanten

Verbeter de interacties met klanten en bouw sterkere klantrelaties op met gepolijste en toch empathische reacties.

Prompt: “Stel een klantenservicebericht op voor [naam klant] met betrekking tot [nummer bestelling]. Bied je excuses aan voor het [probleem] en laat weten dat we [beschrijf wat je doet om het probleem op te lossen]. Houd een [toon] aan.”

16. Los problemen op de werkplek op

Betrek je team bij het gezamenlijk oplossen van problemen.

Vraag: “Stel een lijst op met vijf mogelijke oplossingen voor [probleem] in ons [team/departement]. ”

Bonus: Leer hoe je Gemini kunt gebruiken voor het genereren van afbeeldingen!

17. Bouw een goede verstandhouding op tussen teams

Maak een einde aan verveling op het werk en verbeter het moreel van je team met creatieve oplossingen van Gemini.

Vraag: “Bedenk vijf creatieve oplossingen om [probleem] binnen [afdeling/team] te verbeteren.”

18. Werkprocessen verbeteren

Identificeer knelpunten, blijf georganiseerd en standaardiseer zowel dagelijkse werkwijzen als langetermijnprocessen.

Tip: “Stel een checklist op voor [Taak] om consistentie te waarborgen en fouten te minimaliseren.”

🎥 Bekijk deze video om 10 Gemini-prompts in actie te zien!

19. Bevorder de ontwikkeling van medewerkers

Vind en gebruik waardevolle leermiddelen. Vraag Gemini om een bijgewerkte lijst met de juiste materialen in uw vakgebied of interessegebied op te halen.

Vraag: “Maak een lijst van vijf bronnen (boeken, artikelen, podcasts) die me kunnen helpen mijn [vaardigheid] te verbeteren.”

Lees ook: De beste tools voor prompt engineering voor generatieve AI

20. Schrijf scripts

Ontwikkel creatieve verhaalideeën en experimenteer met verschillende filmgenres.

Prompt: “Schrijf een kort script voor een [soort scène] voor een [soort film]. ”

21. Ontwikkel personages

Creëer rijke en boeiende personages voor je fictieve werelden. Je kunt zo diep op de materie ingaan als je wilt, door ze sterke persoonlijkheden, unieke fysieke kenmerken en interessante verhalen of eigenaardigheden te geven.

Prompt: “Bedenk vijf unieke personagenamen en achtergrondverhalen voor een [roman genre/beschrijving]. ”

22. Schrijf songteksten

Krijg hulp bij het schrijven van liedjes en ontdek verschillende muziekstijlen.

🧠Leuk weetje: Naast Gemini voor Google zijn er tools zoals AIVA en Boomy waarmee iedereen snel liedjes kan maken. Hoewel AIVA populair is voor het componeren van muziek, kan het ook passende songteksten voorstellen. Boomy genereert zowel muziek als songteksten in het genre en de stijl die de gebruiker verkiest.

Prompt: “Schrijf een songtekst in de stijl van [artiest] over [thema]. ”

23. Maak een moodboard

Visualiseer en verfijn je ontwerpconcepten met behulp van de smaak van AI – getraind op miljarden gegevenspunten.

Prompt: “Maak een moodboard voor een [ontwerpproject] met de nadruk op [kleurenpalet/stijl]. ”

24. Schrijf gedichten

Wie zegt dat poëzie een limiet heeft op menselijke expressie? Je kunt verschillende poëtische stijlen en creatieve expressie verkennen met AI (hoewel de kwaliteit van de output misschien niet te vergelijken is met menselijke poëzie en AI wellicht standaard terugvalt op een bepaald rijmschema).

Opdracht: “Schrijf een kort gedicht over [onderwerp] in de stijl van [dichter]. ”

25. Schrijf korte verhalen

Overwin het schrijfblok en begin met het schrijven van korte verhalen.

Prompt: “Bedenk vijf unieke ideeën voor een kort verhaal over [thema]. ”

26. Schrijf advertentieteksten

Schrijf boeiende advertentieteksten die uw target aanspreken. Houd er rekening mee dat u ze wellicht moet aanpassen en verfijnen om clichématige AI-zinnen en omslachtige zinnen te verwijderen.

Prompt: “Schrijf [nummer] overtuigende advertentieteksten voor [product/dienst] gericht op [doelgroep]. Richt je op [belangrijkste voordeel/Uniek Verkoopargument]. ”

27. Vertaal informatie

Krijg toegang tot informatie en bronnen zonder taalbarrière. Het gebruik van Gemini voor vertalingen kan nuttig zijn voor internationale zaken, reizen, onderwijs, persoonlijke ontwikkeling en gemeenschapsontwikkeling.

Prompt: “Vertaal deze tekst [tekst] naar [taal]. ”

28. Stel een vraag

Als je je als gebruiker afvraagt hoe je een vraag aan AI kunt stellen, verwerk deze dan in een prompt zoals in het voorbeeld.

Tip: “[Formuleer een specifieke vraag om een to-the-point antwoord te krijgen. ]”

Voorbeeld: “ Hoe word je een prompt engineer ?”

29. Schrijf code

Gemini AI kan op basis van uw instructies codefragmenten, functies, programma's of zelfs applicaties maken.

Prompt: “Schrijf [taal]-code voor [onderwerp]. ”

30. Genereer essays

Voer specifieke details in over het soort essays dat je van Gemini AI nodig hebt en zie hoe het deze schrijft. We hebben het gevraagd om er een te maken voor het concept van gedachtegang-prompts!

Prompt: “Schrijf een essay over [onderwerp] binnen [limiet aan woorden]. Zorg ervoor dat je [specifieke en relevante trefwoorden] opneemt.”

Voorbeeld: “Schrijf een essay van maximaal 700 woorden over Chain of Thought-prompts. Zorg ervoor dat je relevante trefwoorden gebruikt, zoals ‘large language model’ en ‘Chain of Thought-prompts’. ”

🧠 Leuk weetje: Google heeft zijn geavanceerde AI-model ‘Gemini’ genoemd om de dualiteit van zijn mogelijkheden te symboliseren: het combineren van taalverwerking met redeneren. Dit weerspiegelt de bredere doelstellingen van het Gemini AI-systeem, namelijk het bieden van zeer betrouwbare en efficiënte inzichten met behoud van flexibiliteit in verschillende toepassingen. De naam is ook geïnspireerd op het idee van dualiteit in het sterrenbeeld Tweelingen, dat staat voor aanpassingsvermogen en het samenvoegen van verschillende technologieën om de gebruikerservaring te verbeteren.

Waarom is het cruciaal om prompts onder de knie te krijgen?

Je moet de kunst van het schrijven van prompts begrijpen om te leren hoe je Google Gemini AI kunt gebruiken. Ze beïnvloeden de kwaliteit van het antwoord dat je van het AI-model krijgt.

Een prompt is de input of instructie die je aan een taalmodel geeft om een specifiek antwoord te genereren. Het fungeert als een query of uitgangspunt en geeft de AI aanwijzingen over het soort output dat wordt verwacht. Je kunt een prompt stellen in de vorm van een vraag, een uitspraak of een voorbeeld. Bovendien zijn de kwaliteit en duidelijkheid ervan van grote invloed op het antwoord van de AI.

Een Reddit-gebruiker legt uit waarom het ontwerp van prompts belangrijk is voor je interactie met een AI-model:

AI is erg goed in het opvolgen van instructies en het nabootsen van voorbeelden. Dus hoe specifieker en gedetailleerder je prompts en voorbeelden zijn, hoe dichter het resultaat bij je doelen ligt. Bijvoorbeeld: “schrijf een verhaal” versus “schrijf een epische high fantasy-novelle in de stijl van J.R.R. Tolkien, maar met de volgende soorten in plaats van elfen, dwergen, mensen en hobbits.”

Belangrijkste kenmerken van een prompt

Dit zijn de essentiële kenmerken van een goed gestructureerde prompt:

Invoerquery : Voer de informatie of commando voor Gemini in. Voorbeeld: “Schrijf vijf basisregels voor het gebruik van Gemini.”

Geef context : Geef achtergrondinformatie of specifieke details om het model te sturen. Voorbeeld: “Vat deze alinea samen in 100 woorden.”

Wees specifiek: Geef aan wat het gewenste format, de stijl of de toon van het antwoord is. Voorbeeld: “Schrijf een boeiende en conversatiegerichte blog over multitasken.”

Aangepast: Pas prompts aan om specifieke resultaten te bereiken en maak ze veelzijdig voor verschillende toepassingen. Voorbeeld: “Verfijn de bijlage met tekst voor een universiteitsstudent en geef positieve en negatieve feedback op de huidige versie.”

Bekijk deze korte uitleg om de kunst van het prompten onder de knie te krijgen!

Voordelen van het gebruik van AI-prompts

Het gebruik van AI-promptsjablonen of het maken van je eigen prompts kan je ervaring met Gemini aanzienlijk verbeteren. Hier is hoe:

Stel effectieve prompts op om relevante resultaten van hoge kwaliteit te genereren

Bespaar tijd met goed gestructureerde Gemini AI-prompts en duidelijke instructies

Wek creativiteit op met behulp van prompts om nieuwe ideeën, verhaallijnen en concepten te inspireren

Pak uiteenlopende taken aan met informatieve, hoogwaardige prompts die zijn afgestemd op verschillende behoeften

Verbeter je vaardigheden in het schrijven van prompts terwijl je verschillende onderwerpen en perspectieven verkent

Overwin een blok aan het schrijven door AI ideeën te laten genereren en mogelijkheden te verkennen

Laten we nu eens kijken hoe we Gemini voor ons kunnen laten werken met deze prompts!

Beperkingen van het gebruik van Gemini

Gemini is een handige tool voor het uitvoeren van meerdere functies. Maar voordat je er blindelings op vertrouwt, moet je rekening houden met deze tekortkomingen van het AI-model:

Hoewel Gemini Advanced (betaalde versie) veiligheid belooft, ontbreekt end-to-end-versleuteling in de gratis versie

Het AI-model kan informatie verzinnen en reacties genereren die mogelijk een verificatie nodig hebben

Tenzij je prompts schrijft waarin je Gemini heel duidelijk vertelt wat het nog moet doen, zullen de antwoorden niet voldoen aan het beoogde doel

U moet complexe taken opsplitsen in verschillende afzonderlijke prompts om nauwkeurige antwoorden van Gemini te krijgen; dit proces kan tijdrovend zijn

Door de beperkte aanpassingsmogelijkheden van de tool kunnen gebruikers deze niet afstemmen op hun specifieke behoeften

Gemini-integraties hebben een limiet van Google Workspace

Een Google Gemini AI-gebruiker op G2 zegt:

De redenering achter de output van Gemini kan onduidelijk zijn, waardoor het moeilijk is om de nauwkeurigheid te controleren en mogelijke vertekeningen te beperken. Deze onduidelijkheid kan verontrustend zijn, vooral voor gebruikers die met gevoelige informatie werken.

Gemini-alternatieven om te ontdekken

Waarom zou je je laten beperken door de limieten van de AI-tools van Gemini? Maak gebruik van ClickUp Brain — 's werelds meest complete en contextuele AI voor werk.

ClickUp Brain verbindt al je taken, documenten en teamkennis binnen ClickUp, de alles-in-één-app voor werk. Beheer nu al je projecten op één platform – je hoeft niet meer te schakelen tussen meerdere applicaties. Het beste deel? ClickUp is compatibel met meer dan alleen Google Workspace. Integreer het met meer dan 1000 apps die je dagelijks gebruikt.

Zo pakt ClickUp Brain enkele limieten van Gemini aan:

Maatregelen voor de veiligheid van gegevens

Hoewel de gratis versie van Gemini geen end-to-end-versleuteling biedt, waarborgt ClickUp Brain de gegevensprivacy door vertrouwelijke, bedrijfsgevoelige informatie binnen de veilige grenzen van je werkruimte te houden. Dit garandeert dat gevoelige bedrijfsgegevens veilig blijven.

Foutloze resultaten

Hoewel Google Gemini AI gegevens kan verzinnen of onnauwkeurige informatie kan produceren, haalt ClickUp Brain contextueel accurate gegevens uit je werkruimte. Door antwoorden te baseren op geverifieerde interne informatie, wordt de kans op misleidende resultaten tot een minimum beperkt.

Gemak van prompts

In tegenstelling tot Gemini, dat zeer gedetailleerde en precieze prompts vereist voor effectieve antwoorden, beschikt ClickUp Brain over een intuïtieve interface en conversatie-AI die algemene vragen begrijpt binnen de context van je projecten. Hierdoor is het niet meer nodig om al te complexe prompts te ontwerpen.

Einde aan de wildgroei van AI

De meeste teams verspillen uren met het heen en weer schakelen tussen gescheiden AI-tools voor schrijven, samenvatten, zoeken of plannen. ClickUp Brain MAX, je AI-partner op je desktop, maakt een einde aan die versnippering door je toegang te geven tot meerdere AI-modellen – ChatGPT, Claude, Gemini en meer – binnen dezelfde werkruimte waar je taken, documenten en team zich bevinden. Dat betekent dat elke AI-actie vanaf het begin de juiste context heeft, zodat je minder tijd kwijt bent aan het wisselen tussen tabbladen en meer tijd hebt om je werk af te krijgen.

Productiviteit waarbij de stem centraal staat, met context

Gebruik je stem als je nieuwe versneller voor productiviteit. Met Talk to Text in ClickUp Brain MAX kun je op natuurlijke wijze spreken om taken toe te wijzen, je ideeën vast te leggen of documenten op te stellen – vier keer sneller dan typen – en de volledige context behouden, omdat Brain MAX je projecten, teams en bestanden in ClickUp en andere tools kent. U

In tegenstelling tot de zelfstandige spraakinterface van Gemini is dit spraakgestuurde productiviteit die stevig verankerd is in uw werkomgeving.

Omgaan met complexe taken

Met Gemini kan het opsplitsen van complexe taken in meerdere prompts tijdrovend zijn. ClickUp Brain consolideert deze werkstroomen door geïntegreerde oplossingen aan te bieden binnen een uniforme werkruimte, waardoor gebruikers meerstapsprocessen kunnen afhandelen zonder te hoeven schakelen tussen meerdere prompts.

Met ClickUp Super Agents gaat dit nog een stap verder. In plaats van elke stap handmatig te begeleiden, kun je agents configureren om meerstapswerkstroomstroomen voor je uit te voeren. Ze kunnen de context interpreteren, taken opsplitsen en actie ondernemen in je hele werkruimte zonder dat je voortdurend input hoeft te geven.

Naarmate werkstroom evolueren, blijven agents de voortgang in de gaten houden en ervoor zorgen dat elke stap wordt doorlopen, waardoor herhaaldelijk vragen stellen minder nodig is.

Aangepast en flexibel

De beperkte aanpassingsmogelijkheden van Gemini beperken de toepasbaarheid ervan voor specifieke gebruikssituaties. Daarentegen stellen de schaalbaarheid en uitgebreide integratiemogelijkheden van ClickUp Brain gebruikers in staat om AI-tools precies af te stemmen op hun specifieke rollen en sectoren, waardoor het een veelzijdigere oplossing voor productiviteit is.

Naast het oplossen van de problemen die je met Gemini kunt tegenkomen, blijkt ClickUp Brain ook nuttig te zijn voor verschillende andere taken, dankzij de mogelijkheid om te integreren met je werkruimte en alle informatie te verwerken.

Dit is wat het voor u kan betekenen:

AI-projectmanager : automatiseert routinetaken zoals voortgangsrapportages en teamupdates, zodat u zich kunt concentreren op strategische initiatieven

AI Writer : Helpt bij het creëren van hoogwaardige content die is afgestemd op uw specifieke rol, waardoor communicatie en documentatie worden verbeterd

Betere samenwerking : Bevordert de afstemming tussen teams door een gecentraliseerde informatiebron te bieden

Schaalbaarheid : Ondersteunt verschillende soorten werk, van contentcreatie tot data-analyse, waardoor het aanpasbaar is aan diverse professionele behoeften en schaalbaar is naarmate uw organisatie groeit

Samenvatten: Doorzoekt een bepaalde vergadering of thread om informatie samen te vatten en de belangrijkste punten te benadrukken op basis van uw behoeften

Het heeft onze productiviteit zeker vereenvoudigd, en dat is voor een groot deel te danken aan alle verschillende integraties en ClickApps die ClickUp biedt. De automatiseringen die ons leven gemakkelijker maken en ons in staat stellen ons te concentreren op de daadwerkelijke projecten zijn echt een aanwinst voor ons en het hele bedrijf.

Lees ook: De beste schrijfhulpsoftware met AI

Maak gebruik van de productiviteit met ClickUp

Hoewel tools zoals Google Gemini waardevolle functies bieden, onderscheidt ClickUp Brain zich door veelvoorkomende limieten aan te pakken en ongeëvenaarde aangepaste mogelijkheden te bieden.

Gemini kan naadloos worden geïntegreerd met Google Workspace voor taakspecifieke verzoeken, maar ClickUp sluit niet alleen aan op Google, maar ook op een breed bereik aan andere tools. Bovendien kan ClickUp Brain informatie zelfstandig analyseren en antwoorden geven zonder ingewikkelde prompts.

Klaar om slimmere, efficiëntere AI-werkstroomen te ervaren? Meld je gratis aan bij ClickUp!