Hoe gebruik je Google Gemini om afbeeldingen te genereren?

AI heeft een revolutie teweeggebracht in het aanmaken van content op manieren die we ooit voor onmogelijk hielden.

Kon je je een paar jaar geleden voorstellen dat je iets typte als 'Een ruimteschip, neonblauw, zwevend in een melkwegstelsel van wervelende paarse en gouden nevels, met gloeiende energiesporen erachter'_ en dat je meteen een adembenemend beeld genereerde?

Dat is de kracht van AI-beeldgeneratoren. Een naam die je vaak zult horen in die lijst is Gemini. In deze blogpost laten we je stap voor stap zien hoe je afbeeldingen genereert met Gemini.

En hier komt het beste gedeelte: aan het einde onthullen we een tool die het aanmaken van content gemakkelijker maakt dan je je ooit had kunnen voorstellen.

Dus blijf bij ons tot het einde! 🤝

60-seconden samenvatting

Gemini is een AI-afbeeldingsgenerator die uw teksten binnen enkele seconden omzet in verbluffende beelden

Gebruik Gemini op de website, app of via Vertex AI. Schakel over naar de geavanceerde modus voor meer gedetailleerde aanpassingen

Wil je de perfecte afbeelding? Wees specifiek in je aanwijzingen. Beschrijf de stijl, de instelling en het perspectief om Gemini te helpen je visie vast te leggen

Beeldprojecten maken en beheren? ClickUp houdt alles georganiseerd met hulpmiddelen zoals Whiteboards om te brainstormen, Automatiseringen om tijd te besparen en Chatten om vlot samen te werken

Stroomlijn uw creatieve werkstromen met ClickUp

Introductie tot de mogelijkheden voor beeldgeneratie van Gemini Gemini herdefinieert hoe creatieve professionals en digitale kunstenaars het aanmaken van beelden benaderen.

Imagen 3, de nieuwste release van Google DeepMind, maakt nu zeer gedetailleerde en fotorealistische afbeeldingen van tekstuele beschrijvingen in slechts een paar woorden.

Zodra je de app opent, meld je je aan met je Google account. Schakel over naar de Advanced Mode en voer je prompt in via tekst of spraak (aan jou de keuze!), of gebruik de gratis versie (zoals je deed op je desktop)

Omdat het deel uitmaakt van het Google-ecosysteem, kun je de afbeelding exporteren naar Gmail of Google Documenten - klik gewoon op de drie puntjes in de rechterbenedenhoek

Meld je aan met je Google account, vraag het via tekst of spraak en geniet! Bewaar of deel de resultaten voor verder gebruik

2. Vertex AI gebruiken

Vertex AI is een end-to-end platform voor machine learning (ML) projecten en maakt het genereren van afbeeldingen via Imagen 3 nog krachtiger. Met slechts een tekstprompt kunt u specifieke afbeeldingsonderdelen maken en bewerken.

Bovendien biedt Vertex AI twee verschillende modellen van Imagen 3:

Imagen 3 : Dit is een model van hogere kwaliteit dat vier afbeeldingen genereert in minder dan 9 seconden met natuurlijke belichting en fotorealisme. Het is een betere keuze voor langere en complexere prompts. Als je tekst in je afbeeldingen nodig hebt, is dit het model dat je moet gebruiken

: Dit is een model van hogere kwaliteit dat vier afbeeldingen genereert in minder dan 9 seconden met natuurlijke belichting en fotorealisme. Het is een betere keuze voor langere en complexere prompts. Als je tekst in je afbeeldingen nodig hebt, is dit het model dat je moet gebruiken Imagen 3 Fast: Deze genereert afbeeldingen twee keer zo snel. Het wordt aanbevolen voor heldere, dynamische foto's met een hoger contrast

Met beide modellen kun je de beeldverhouding programmatisch wijzigen. Bovendien kun je met Vertex AI het genereren van afbeeldingen direct opnemen in je productiepijplijnen, apps of workflows met meerdere modellen.

💡Pro Tip: Maak een systeem met sjablonen voor prompts die automatisch naar Fast of Standard routeren op basis van de aanwezigheid van specifieke trefwoorden (zoals 'tekst', 'fotorealistisch' of 'helder').

Laten we nu de eerste afbeelding maken ⬇️

Begin met het aanmaken van een gratis account opVertex AI met $300 aan gratis kredieten om te gebruiken. Zodra uw account actief is, klikt u op Dashboard in de linkerzijbalk, scrollt u naar beneden en klikt u op Vision

/$$$img https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/vertex-ai-1.png Vertex AI /%img/

via Vertex AI Voer nu uw prompt in, selecteer het model en druk op enter.

Hier is de prompt die ik heb ingevoerd:

'Een professionele foto van een gelukkig gezin van vier mensen die rond een kampvuur buiten een camper zitten, s'mores maken en vuurvliegjes bewonderen'

Dit is wat ik kreeg 👇

Tips voor het maken van effectieve aanwijzingen

Zit je vast terwijl je probeert te beschrijven wat je wilt? Dat kan gebeuren! Soms weet je precies wat je voor ogen hebt, maar kun je het gewoon niet onder woorden brengen - en dat kan het schrijven van een goede prompt behoorlijk frustrerend maken. Maak je echter geen zorgen!

Hier zijn enkele tips om je te helpen effectieve prompts te maken en je visie tot leven te brengen.

Gebruik beschrijvende bijvoeglijke naamwoorden en contextuele elementen: Bijvoeglijke naamwoorden brengen vragen tot leven en contextuele elementen zetten de toon. Stel je je iets vintage, futuristisch of minimalistisch voor? Neem die aanwijzingen op om de AI te leiden

💡Pro Tip: Combineer bijvoeglijke naamwoorden met zelfstandige naamwoorden om zowel sfeer als details over te brengen. Als je bijvoorbeeld schrijft: 'A whimsical illustration of a starry night sky with glowing constellations and soft pastel clouds,' krijg je altijd een beter beeld dan wanneer je vraagt om: 'A dark sky with constellations.' Het zit hem in de details.

Verwerk stijl en medium: Tweelingen kunnen artistieke stijlen en media nabootsen. Wil je een aquarelschilderij? Een potloodschets? Misschien een digitaal kunstwerk dat doet denken aan retro sci-fi posters? Vermeld hoe de fundering eruit moet zien

Voorbeeld: 'Een digitaal schilderij van een futuristisch stadslandschap, gloeiende neonlichten die weerkaatsen op straten vol regen, geïnspireerd door cyberpunk-esthetiek.'

Houd het natuurlijk maar duidelijk: Vermijd het overcompliceren van je prompt. Hoewel details cruciaal zijn, werkt het vaak beter om in eenvoudige taal te schrijven dan te technisch te willen klinken. Leg je ideeën uit zoals je dat aan een vriend zou doen

Overgecompliceerd: maak een ultra-high-definition fotorealistische representatie van een huiskatachtige, met een weelderige oranje vacht, in ruste geplaatst op een textiele ondergrond die gewoonlijk als zetel wordt gebruikt, met omgevingsverlichting die een instelling in de late namiddag suggereert

✅ Natuurlijk: 'Maak een foto van een roodharige kat die op een bank ligt tijdens zonsondergang, met warme verlichting door het raam.'

Experimenteer met compositie en perspectief: Je kunt Gemini begeleiden bij het kadreren van de scène. Vermeld of je een close-up, een groothoek of zelfs een vogelperspectief wilt. Compositie speelt een grote rol in hoe de uiteindelijke foto aanvoelt

Voorbeeld: 'Een close-up portret van een Bengaalse tijger met doordringende ogen en ingewikkelde vachtpatronen, tegen een wazige jungleachtergrond.'

Nogmaals, het doel is om prompts te schrijven die beschrijvend maar eenvoudig zijn, levendig maar gemakkelijk te volgen, en gedetailleerd maar flexibel genoeg om creatieve interpretatie mogelijk te maken.

Beperkingen van het gebruik van Google Gemini voor het genereren van afbeeldingen

Heb je je ooit afgevraagd waarom Google's Gemini voor het genereren van afbeeldingen soms de plank misslaat? Hoewel het een krachtig hulpmiddel is, heeft het ook zijn beperkingen. Laten we eens kijken waar het tekortschiet en wat dat betekent voor jouw creatieve projecten:

Gebrek aan voorspelbaarheid in uitvoer : Gemini kan soms resultaten produceren die afwijken van wat je voor ogen had. Deze variabiliteit kan gebruikers frustreren die precieze uitvoer nodig hebben voor creatieve projecten

: Gemini kan soms resultaten produceren die afwijken van wat je voor ogen had. Deze variabiliteit kan gebruikers frustreren die precieze uitvoer nodig hebben voor creatieve projecten Uitdagingen met complexe scènes : Het creëren van beelden met ingewikkelde details of meerdere elementen zoals 'een bruisend stadsplein met diverse mensen, eetkraampjes en een kleurrijk carnaval' kan resulteren in visuele inconsistenties

: Het creëren van beelden met ingewikkelde details of meerdere elementen zoals 'een bruisend stadsplein met diverse mensen, eetkraampjes en een kleurrijk carnaval' kan resulteren in visuele inconsistenties Intensief gebruik van bronnen voor grote hoeveelheden Taken: Het verwerken van complexe beelden of beelden met een hoge resolutie via Gemini kan aanzienlijke rekenkracht vereisen, wat leidt tot langere wachttijden tijdens piekperioden

AI-afbeeldingen aanmaken met ClickUp AI

Het beheren van projecten voor het aanmaken van AI-beelden kan snel overweldigend worden.

Het is gemakkelijk om de taken uit het oog te verliezen of te verzanden in eindeloze feedbacklussen. En als tools en bestanden overal verspreid zijn? Dat is een recept voor frustratie.

Maar er is één platform dat grip heeft op al je projecten met behoud van je creativiteit. De naam is ClickUp . Het is de 'alles app voor werk' die projectmanagement, kennismanagement en chatten combineert - allemaal aangedreven door AI.

Dus laten we beginnen en kijken hoe het je hele werkstroom stroomlijnt 👇

Gebruik ClickUp Whiteboards voor brainstormen en het aanmaken van AI-afbeeldingen

De eerste stap in elk project is brainstormen - workflows uitzoeken, ideeën uitwisselen en iedereen op dezelfde pagina krijgen. Maar eerlijk gezegd kan dat proces een rommeltje worden, vooral als uw team verspreid is of als u moeite hebt om uw visie uit te leggen. ClickUp Whiteboards komt in deze situatie te hulp. Hiermee kun je in realtime samenwerken en ideeën bespreken met je team.

Werk visueel samen en breng uw ideeën tot leven met ClickUp Whiteboards

En als u grafische ontwerpers aan boord hebt, kunt u ideeën schetsen, aantekeningen toevoegen en een moodboard en breng je visie visueel in kaart, zelfs als je geen tekenaar bent.

De bonus?

Stel je voor dat je een ontwerpidee probeert uit te leggen aan je grafisch ontwerper, maar dat hij of zij het gewoon niet zo ziet als jij. In plaats van heen en weer te gaan met op tekst gebaseerde uitleg, gebruik je ClickUp's Whiteboard gecombineerd met ClickUp Brein . Creëer eenvoudig een afbeelding met Brain om uw idee direct vorm te geven op Whiteboards.

Maar dat is nog niet alles. Aangezien de ideatiefase van het aanmaken van AI-afbeeldingen bestaat uit verschillende gesprekken die in een lus worden gevoerd, kunt u met Whiteboards ruwe elementen omzetten in ClickUp-taaken wijs verantwoordelijkheden toe, stel deadlines in en houd de voortgang bij-alles zonder het platform te verlaten.

💡Pro Tip:Bij gebruik van AI-gestuurde whiteboards om afbeeldingen te maken, overweeg dan om meerdere 'wat als'-borden te gebruiken. Met deze borden kun je experimenteren met variaties van je ideeën - verschillende kleurenschema's, ontwerpelementen of werkstromen.

Zoals Briettny Curtner het zegt, heeft ClickUp haar leven veel eenvoudiger gemaakt dan ooit tevoren 👑

'Tot slot, de functie Whiteboard? Geobsedeerd. Deze tool werd vaak gebruikt tijdens vergaderingen van teams om ideeën te brainstormen of bepaalde initiatieven verder uit te werken.'

Briettny Curtner, programmamanager, Utah Valley University

Gebruik de functies van ClickUp voor automatisering om de werkstroom te stroomlijnen

Een van de grootste problemen bij het beheren van projecten voor het genereren van AI-afbeeldingen is het voortdurend heen en weer springen tussen apps en tabbladen.

Taken aan de juiste mensen toewijzen, deadlines instellen, binnenkomende ontwerpen bijhouden en omgaan met eindeloze bewerkingen - het kan al snel aanvoelen als een fulltime baan (degene waarvoor u zich niet hebt opgegeven).

Maar de tijden zijn veranderd en je hebt nu een creatieve oplossing voor automatisering .

Bespaar tijd en concentreer u op prioriteiten door terugkerende taken moeiteloos te automatiseren met ClickUp-taak

Om de deal te sluiten, kunt u het volgende aanschaffen ClickUp Automatiseringen ! Het stroomlijnt 100+ alledaagse taken en bespaart bergen uren waarvan je niet wist dat je ze had.

In één oogopslag ⬇️

Taken automatisch toewijzen: Je hoeft niet meer achter de leden van je team aan te jagen! Automatiseringen kunnen Taken direct aan de juiste mensen toewijzen zodra ze zijn aangemaakt

Je hoeft niet meer achter de leden van je team aan te jagen! Automatiseringen kunnen Taken direct aan de juiste mensen toewijzen zodra ze zijn aangemaakt Houd werkstromen in beweging: Taken worden bijgewerkt naarmate ze vorderen, zoals overschakelen naar 'In beoordeling' nadat een concept is ingediend

Taken worden bijgewerkt naarmate ze vorderen, zoals overschakelen naar 'In beoordeling' nadat een concept is ingediend Krijg direct feedbackwaarschuwingen: Zodra er feedback is toegevoegd, waarschuwen automatiseringen de ontwerper zodat revisies meteen kunnen beginnen. U hoeft mensen niet handmatig te pingen

Zodra er feedback is toegevoegd, waarschuwen automatiseringen de ontwerper zodat revisies meteen kunnen beginnen. U hoeft mensen niet handmatig te pingen Trigger volgende stappen: Zodra een afbeelding is goedgekeurd, kunnen automatiseringen deze naar de volgende fase verplaatsen, zoals het verzenden naar marketing of afronden voor levering

Maar wie wil er nu uren besteden aan het handmatig instellen van automatisering triggers? Het goede nieuws is dat ClickUp daar ook aan heeft gedacht! Voer gewoon een prompt in en de AI automation builder doet het zware werk.

Ontwerp werkstromen die passen bij de behoeften van je team en stroomlijn je processen met een paar klikken

#

Maak gebruik van ClickUp's samenwerkingstools voor teamsynergie

Als u het ons vraagt, is de meest voorkomende productiviteitskiller altijd communicatiechaos geweest. Geen wonder dat alles in duigen valt als u in de ene tool een Taak moet toewijzen, in de andere een afbeelding moet creëren en vervolgens in weer een andere app feedback met uw team moet bespreken.

Een leukere aantekening, ClickUp chatten heeft het spel veranderd door alles in één mandje te stoppen. Het lost op wat altijd een frustrerend probleem is geweest: gebrekkige communicatie tussen verspreide tools.

Bespreek, kondig aan en maak traceerbare taken binnen ClickUp-taak chatten

Met Chat kunt u ideeën bespreken, bestanden delen en chats direct omzetten in uitvoerbare Taken-allemaal zonder van app te wisselen. Het is alsof iemand eindelijk heeft gezegd: 'Chatten is kapot, laten we het repareren' en er ook echt iets aan heeft gedaan.

Dit is hoe je het kunt gebruiken:

Koppel chats aan ClickUp Documenten of Taken, zodat discussies over datasets of outputs altijd contextueel zijn

Upload gegenereerde afbeeldingen voor feedback rechtstreeks in chatten en tag teamleden voor input

Gebruik Brain binnen ClickUp Chat om discussies samen te vatten of snelle actie items te genereren

📮ClickUp Insight: Bijna 20% van onze enquête respondenten sturen dagelijks meer dan 50 instant messages.

Dit hoge volume kan duiden op een team dat voortdurend in de weer is met snelle uitwisselingen - geweldig voor de snelheid, maar ook rijp voor communicatie-overbelasting. Met de geïntegreerde samenwerkingstools van ClickUp, zoals ClickUp chatten en ClickUp Toegewezen Taken, zijn uw gesprekken altijd gekoppeld aan de juiste taken, wat de zichtbaarheid verbetert en de behoefte aan onnodige follow-ups vermindert.

💡Pro tip: Voeg een ' AI sjablonen voor vragen ' in ClickUp Docs om succesvolle prompts te categoriseren op stijl (bijv. 'fotorealistisch', '3D renders'). Dit creëert een bibliotheek voor reproduceerbare AI-gegenereerde resultaten.

Verhoog uw productiviteit met ClickUp

ClickUp kan een revolutie teweegbrengen in de manier waarop uw team werkt, van het vereenvoudigen van projectmanagement en het stroomlijnen van taaktoewijzingen tot het mogelijk maken van real-time samenwerking. Dit is vooral waardevol voor teams die meerdere prioriteiten moeten beheren, verdeeld werkstromen moeten beheren of grootschalige projecten met strakke deadlines moeten aanpakken.

Als u op zoek bent naar één enkel platform om taken, documenten en teamcommunicatie te beheren terwijl alles naadloos op elkaar blijft aansluiten, dan is ClickUp uw antwoord. Start vandaag gratis en ontdek hoe ClickUp de manier verandert waarop u creëert, samenwerkt en overwint.