Wat is een bedrijfswiki? Vergelijking met kennisbank

Sommige informatie is bedoeld om geheim te blijven, zoals het legendarische geheime kruidenmengsel van KFC, dat al tientallen jaren de hoeksteen vormt van het imperium van gefrituurde kip.

Dat is de kracht van informatie - het vermogen om te bewaren wat werkt zodat het kan blijven werken. Jouw bedrijf bewaakt misschien niet een handelsgeheim van 11 kruiden en specerijen, maar het beschikt waarschijnlijk wel over een schat aan strategieën en kennis die hebben bijgedragen aan eerdere successen.

Maar waar gaat al die cruciale kennis naartoe? Idealiter in een bedrijfswiki.

Terwijl traditionele wiki's vaak worden beschouwd als gewoon een kennisbank, biedt een bedrijfswiki veel meer door gespecialiseerde informatie te categoriseren op basis van de vereisten van je team.

In dit artikel onderzoeken we hoe bedrijfswiki's verschillen van kennisbanken en hoe uw bedrijf kan profiteren van moderne wiki-oplossingen.

60-seconden samenvatting

Begrijp wat een zakelijke wiki is: Begin met het doel van uw bedrijfswiki: U wilt teams in staat stellen samen te werken door interne kennis te creëren, te bewerken en te delen

Verken een kennisbank : Bied gestructureerde toegang tot FAQ's, handleidingen en productdocumentatie voor interne en externe gebruikers

Implementeer best practices : Rol uw bedrijfswikisysteem geleidelijk uit, stel een duidelijk beleid op en erken bijdragers voor voortdurende verbetering

Gebruik bedrijfswiki's : Corporate wiki's zijn cruciaal voor meerdere processen in een organisatie. Van het verbeteren van onboarding, het stroomlijnen van interne processen en het verbeteren van de samenwerking tussen teams

Kies voor ClickUp Docs : Combineer wiki's en kennisbanken met tools voor het dynamisch creëren en organiseren van kennis

Werk effectief samen : Gebruik realtime updates, Commentaar toewijzen en Taak koppelen in ClickUp-taak

Veiligde toegang : Beheer het delen van documenten met aanpasbare rollen en toestemmingen in ClickUp

Optimaliseer content: Gebruik ClickUp Brain voor AI-aangedreven aanmaken, vertalen en updates om de duidelijkheid en efficiëntie van onze bedrijfswiki te verbeteren

Wat is een bedrijfswiki?

Een bedrijfswiki, ook wel ondernemingswiki, bedrijfswiki of interne wiki genoemd, is een hulpmiddel voor samenwerking waarmee interne gebruikers van een bedrijf, zoals werknemers, teams of afdelingen, content over verschillende onderwerpen kunnen maken, bewerken en onderhouden.

Het is een centrale opslagplaats voor de kennis van uw bedrijf, zodat er geen belangrijke informatie verloren gaat in de afgrond van e-mailketens of vergeten aantekeningen van vergaderingen.

Als je weet hoe Wikipedia werkt, ben je al bekend met het concept van een bedrijfswiki.

Het sleutel verschil: Een bedrijfswiki is strikt voor intern gebruik en fungeert als een veilige ruimte voor werknemers om efficiënt informatie bij te dragen, te doorzoeken en te delen.

Veel bedrijven hebben bedrijfswiki's omarmd met uitstekende resultaten. Pixar gebruikt die van hen om de productie van films te vergemakkelijken, door teams gemakkelijk toegang te geven tot projectdetails en updates.

carbon Five_ gaat nog een stap verder en gebruikt een wiki voor intern delen van kennis en samenwerking met clients via een extranet.

sony Ericsson_, aan de andere kant, biedt een wiki voor ontwikkelaars die gedetailleerde technische documentatie over hun telefoontechnologieën.

Wist je dat: Hoewel het verleidelijk is om de invloed van Wikipedia toe te schrijven aan bedrijfswiki's, gaat het echte oorsprongsverhaal verder terug. Apple's HyperCard programma, een overblijfsel uit de late jaren 1980, stelde gebruikers in staat om virtuele "stapels kaarten" van gekoppelde informatie te maken. Klinkt dat bekend? Dat komt omdat het de basis legde voor moderne wiki's. Wikipedia maakte het openbaar. Wikipedia maakte het openbaar en bedrijven besloten om het privé te houden.

Wat is een kennisbank?

Laten we nu eens duiken in de kanshebber die vaak wordt verward met een bedrijfswiki: de kennisbank.

Een kennisbank is een goed georganiseerde schatkist met informatie die ontworpen is om details over producten, diensten of bedrijfsspecifieke onderwerpen op te slaan, terug te vinden en te delen.

Er zijn twee hoofdtypen kennisbanken:

Interne kennisbank : Dit is uw privé verzameling, gereserveerd voor werknemers. Hier staan het bedrijfsbeleid, trainingsmateriaal en projectdetails, zodat iedereen (letterlijk) op dezelfde pagina zit

: Dit is uw privé verzameling, gereserveerd voor werknemers. Hier staan het bedrijfsbeleid, trainingsmateriaal en projectdetails, zodat iedereen (letterlijk) op dezelfde pagina zit Externe kennisbank: De openbare versie voor klanten en potentiële clients. Hier worden veelgestelde vragen beantwoord, producten uitgelegd en kunnen gebruikers zichzelf helpen

Hoewel een kennisbank een aantal functies biedt, zijn dit de belangrijkste die u moet kennen: Zoekmogelijkheden stellen gebruikers in staat om binnen enkele seconden informatie te vinden, zodat ze niet eindeloos door irrelevante pagina's hoeven te scrollen. Ondertussen bieden analytics waardevolle inzichten, waarmee bedrijven ontbrekende informatie kunnen identificeren en content kunnen verbeteren.

Als dit alles verdacht veel lijkt op een bedrijfswiki, dan ben je niet de enige die er zo over denkt. De verschillen tussen deze twee tools gaan echter verder dan de eerste indruk.

Zakelijke Wiki vs. Kennisbank

Tot tien jaar geleden verloren Fortune 500-bedrijven ten minste 31,5 miljard dollar per jaar als gevolg van een gebrekkig deel van de kennis.

Sindsdien is het verhaal drastisch veranderd- 90% van de organisaties erkent nu de onmiskenbare waarde van een goed kennisbeheersysteem voor het verbeteren van de productiviteit van medewerkers, het aanscherpen van de besluitvorming en het verhogen van de klantenservice.

Tegen die achtergrond is het cruciaal om de twee belangrijkste spelers op het gebied van het delen en opslaan van kennis te onderzoeken: de bedrijfswiki en de kennisbank.

Laten we eens kijken naar deze systemen en hun verschillen om te zien hoe ze zich verhouden tot het ondersteunen van Business.

Zakelijke wiki en kennisbank Een collaboratief platform voor werknemers om interne bedrijfskennis bij te dragen, te bewerken en te beheren. Een gecentraliseerde opslagplaats van informatie ontworpen voor self-service toegang door klanten of werknemers Het vergemakkelijken van kennisdeling en samenwerking binnen een bedrijf Het bieden van gemakkelijk toegankelijke antwoorden en informatie voor zowel klanten als werknemers Interne gebruikers (werknemers, teams en belanghebbenden) en externe gebruikers (klanten en clients) Content wordt gecreëerd en beheerd door aangewezen teams of experts op het gebied van inhoud Geavanceerd, voorspellend zoeken geoptimaliseerd voor interne samenwerking Robuust zoeken met autosuggesties, filters en FAQ's voor snelle selfservice voor klanten Integratiemogelijkheden Verbindingen met tools voor projectmanagement, CRM en interne platforms Kan worden geïntegreerd met CRM, tools voor klantenservice en andere externe systemen Analyse en rapportage Bijhouden van betrokkenheid van medewerkers en identificeren van hiaten in kennis Inzicht in query's van klanten, betrokkenheid van gebruikers en identificeren van /href/https://clickup.com/nl/blog/220709/gebieden-van-verbetering/areas voor verbetering%href/ Nieuwe werknemers inwerken, interne processen, technische handleidingen en projectkennis documenteren Portalen voor klantenservice, technische documentatie, productupdates en trainingsmateriaal Aangepast aan de huisstijl en workflows van het bedrijf. Gemarkeerd voor een naadloze klantervaring De kennisbank van Zendesk stelt klanten in staat om problemen op te lossen via selfserviceportalen

voorbeeld: Stel je voor: Pixar en een SaaS-bedrijf zoals HubSpot.

Pixar vertrouwt op zijn bedrijfswiki om de productiegegevens van zijn films te beheren. Het is een interne ruimte waar leden van het team informatie over tijdlijnen, scripts en productieworkflows bijdragen en raadplegen.

Ondertussen gebruikt HubSpot een kennisbank om zijn klanten te ondersteunen. Hun kennisbank biedt FAQ's, handleidingen voor het oplossen van problemen en producthandleidingen waarmee klanten zelfstandig oplossingen kunnen vinden, zodat ze minder afhankelijk zijn van ondersteuningsteams.

Voordelen en mogelijke nadelen van het gebruik van een bedrijfswiki

Voordelen van het gebruik van een bedrijfswiki

1. Samenwerking verbeteren

Bedrijfswiki's zijn een goudmijn voor het stimuleren van de betrokkenheid van werknemers. Door een gedeeld platform te bieden, moedigen ze teams aan om effectiever samen te werken.

Voorbeeld: Een marketingteam dat aan een campagne werkt, kan de wiki gebruiken om briefings, updates en ontwerpbestanden te delen, zodat iedereen op één lijn kan blijven zonder eindeloze threads van e-mails.

2. Meer kennis behouden

Een bedrijfswiki fungeert als een centrale opslagplaats, waardoor kennisverlies wordt voorkomen wanneer werknemers vertrekken.

Met een goed systeem beschermen bedrijven het institutionele geheugen en zorgen ze ervoor dat successen uit het verleden en geleerde lessen toegankelijk blijven.

voorbeeld: Wanneer een senior engineer vertrekt, blijven de gedocumenteerde processen voor probleemoplossing in de wiki beschikbaar voor het team, waardoor downtime tijdens kritieke operaties wordt voorkomen.

3. Personeelsverloop verminderen

Wanneer werknemers snel toegang hebben tot de informatie die ze nodig hebben, neemt de frustratie af en de betrokkenheid toe. Een bedrijfswiki bevordert een omgeving waarin medewerkers zich ondersteund voelen, wat het verloop kan verlagen.

voorbeeld: Nieuwe werknemers kunnen de wiki raadplegen voor handleidingen en veelgestelde vragen bij het inwerken, waardoor ze minder afhankelijk zijn van managers voor basisinformatie.

Nadelen van het gebruik van een bedrijfswiki

1. Beperkte structuur

Zonder een duidelijk organisatiesysteem kunnen bedrijfswiki's in een chaotische warboel veranderen. Een gebrek aan hiërarchie in de content maakt het moeilijk voor gebruikers om te navigeren en relevante informatie te vinden, wat leidt tot verwarring en tijdverlies.

2. Slechte zoekfunctie

Wiki's hebben vaak geen goede zoekmogelijkheden, waardoor het moeilijk is om snel specifieke informatie te vinden. Dit kan ertoe leiden dat werknemers uren verspillen aan het zoeken naar iets wat ze dringend nodig hebben.

3. Slechte kwaliteitscontrole

Wanneer iedereen content kan bewerken, kunnen er onnauwkeurigheden en verouderde informatie insluipen. Dit kan leiden tot de verspreiding van verkeerde informatie en mogelijke inefficiëntie.

voorbeeld: Een verouderde probleemoplossingsgids op de wiki kan ertoe leiden dat een supportmedewerker een klant verkeerd advies geeft, waardoor het probleem escaleert in plaats van oplost.

4. Aangepast limiet

Een gebrek aan aanpassingsmogelijkheden kan het gebruik van de wiki bemoeilijken. Een slecht ontworpen interface kan werknemers ontmoedigen om de tool volledig te omarmen.

Voordelen en nadelen van een kennisbank

Voordelen van een kennisbank

1. Kwaliteitscontrole van content

Een van de belangrijkste voordelen van een kennisbank is de mogelijkheid om de kwaliteit van de content te controleren. In tegenstelling tot bedrijfswiki's, waar iedereen een bijdrage kan leveren (soms met desastreuze gevolgen), wordt een kennisbank samengesteld door toegewijde schrijvers of materiedeskundigen.

Deze experts volgen een gedefinieerde contentstrategie en zorgen voor consistentie, nauwkeurigheid en afstemming op het merk en de stem van het bedrijf.

2. Juiste organisatie

Kennisbanken blinken uit in organisatie en toegankelijkheid. Content wordt gemaakt met een duidelijke structuur en informatie hiërarchie, waardoor het makkelijker te vinden en te navigeren is. Functies zoals taggen, categoriseren en intuïtieve menu's zorgen ervoor dat gebruikers precies vinden wat ze nodig hebben zonder een speurtocht.

voorbeeld: Een verkoopteam dat op zoek is naar een gedetailleerde productvergelijking kan deze direct vinden dankzij de juiste categorisatie en tagging, waardoor ze sneller deals kunnen sluiten.

3. Ingebouwde analytics

Met een kennisbank kunt u de impact van uw organisatorische kennis meten. Ingebouwde analyses houden bij welke content gebruikers openen, hun zoekgedrag en de hiaten in de kennis in uw systeem.

voorbeeld: A business identifies that its FAQs on onboarding are the most searched content. Gewapend met dit inzicht kunnen bedrijven meer diepgaande gidsen maken, waardoor de onboarding-ervaring en de medewerkerstevredenheid verbeteren.

4. Sterke zoekfunctie

Met tagging, metadata en geavanceerde tools zoals AI en machine learning, stellen kennisbanken werknemers in staat om snel precieze antwoorden te vinden. Dit is vooral handig in grote organisaties waar informatieoverbelasting vaak voorkomt.

voorbeeld: Een klant die op zoek is naar instructies voor de installatie van een product kan een kennisbank doorzoeken met behulp van trefwoorden en een eenvoudige stap-voor-stap handleiding vinden, waardoor er minder tickets nodig zijn voor klantenservice.

Nadelen van een kennisbank

1. Vereist initiële investering in content

In tegenstelling tot een bedrijfswiki die organisch groeit door bijdragen van het team, vereist een kennisbank een gestructureerde basis vanaf het begin. U moet middelen inzetten om essentiële documentatie te creëren voordat u kunt uitbreiden.

voorbeeld: Een startup die een kennisbank lanceert kan weken bezig zijn met het ontwikkelen van how-to gidsen en FAQ's voor elk product, waardoor de uitrol vertraging oploopt.

2. Vertrouwen op materiedeskundigen

Om een kennisbank van hoge kwaliteit te onderhouden, moet er veel vertrouwd worden op materiedeskundigen. Deze mensen moeten consequent content creëren, bijwerken en verfijnen om de kennisbank relevant en nuttig te houden.

voorbeeld: Een technische kennisbank voor een SaaS-bedrijf moet regelmatig worden bijgewerkt om nieuwe functies weer te geven, wat veel middelen kan kosten als het product zich snel ontwikkelt.

Een bedrijfswiki of kennisbank implementeren

Laten we eens begrijpen wat er nodig is om een kennisbeheersysteem in uw werkstroom te integreren.

De juiste software kiezen: overwegingen en tips

Of u nu een nieuwe medewerker in dienst neemt, problemen met klanten oplost of de dagelijkse productiviteit verbetert, kennisbeheer kan tijd, geld en hoofdpijn besparen.

Wist u dat? Inefficiënt delen van kennis kost grote Amerikaanse bedrijven ongeveer 47 miljoen dollar per jaar .

De juiste wikisoftware of software voor kennisbanken is essentieel om deze uitdagingen aan te gaan. Dit is wat u moet zoeken in een oplossing:

Gebruiksgemak : Selecteer een tool die intuïtief is, zodat werknemers kunnen beginnen met bijdragen en toegang krijgen tot content zonder een doctoraat in IT-systemen

: Selecteer een tool die intuïtief is, zodat werknemers kunnen beginnen met bijdragen en toegang krijgen tot content zonder een doctoraat in IT-systemen Zoekfuncties : Geavanceerde zoekfuncties zoals tagging en AI-gebaseerde aanbevelingen zorgen ervoor dat gebruikers snel vinden wat ze nodig hebben

: Geavanceerde zoekfuncties zoals tagging en AI-gebaseerde aanbevelingen zorgen ervoor dat gebruikers snel vinden wat ze nodig hebben Integratie : Kies een bedrijfswikisoftware die naadloos aansluit op bestaande tools zoals CRM's, platformen voor projectmanagement, bedrijfsprocessen en systemen voor klantenservice

: Kies een bedrijfswikisoftware die naadloos aansluit op bestaande tools zoals CRM's, platformen voor projectmanagement, bedrijfsprocessen en systemen voor klantenservice Schaalbaarheid: Denk op lange termijn. Uw systeem moet meegroeien met de behoeften van uw bedrijf

wist u dat: Slack zijn interne kennisbank heeft geïntegreerd met Confluence zodat werknemers rechtstreeks in chatten kunnen zoeken, wat elke week uren productiviteit bespaart.

Stappen om een effectief kennisbeheersysteem te creëren en te onderhouden

Stap 1. Bron de informatie

Begin met het identificeren van de kennis die gedocumenteerd moet worden. Kijk naar FAQ's, terugkerende vragen van klanten en veelvoorkomende interne uitdagingen.

Stap 2. Organiseer de informatie

Structureer uw systeem met duidelijke categorieën en logische navigatie. Verdeel de content in hanteerbare secties en zorg ervoor dat interne links gebruikers naar gerelateerde bronnen leiden.

voorbeeld: Google organiseert zijn Helpcentrum in gebruiksvriendelijke categorieën zoals "Gmail", "Drive" en "Google Werkruimte", zodat gebruikers gemakkelijk in één oogopslag oplossingen kunnen vinden.

Stap #3. Analyseren en optimaliseren

Houd statistieken bij zoals **succespercentages bij het zoeken, bouncepercentages en feedback van gebruikers. Deze gegevens geven aan waar de content hiaten vertoont en welke gebieden voor verbetering vatbaar zijn.

Stap 4. Houd het bijgewerkt

Kennisbeheer is een marathon, geen Sprint. Monitor trends, werk verouderde informatie bij en voeg voortdurend nieuwe content toe om relevant te blijven.

voorbeeld: Shopify werkt elk kwartaal zijn handelaarsdocumentatie bij, met feedback van teams van de klantenservice om nieuwe problemen aan te pakken.

Best practices voor onboarding en voortdurende verbetering

Begrijp de mensen en cultuur van uw organisatie : Beoordeel de samenwerkingsstijl, expertise en technische vaardigheden van uw team. Pas uw kennismanagementaanpak aan hun behoeften aan en stimuleer deelname

: Beoordeel de samenwerkingsstijl, expertise en technische vaardigheden van uw team. Pas uw kennismanagementaanpak aan hun behoeften aan en stimuleer deelname Implementeer in stappen : Rol uw systeem geleidelijk uit. Begin met essentiële documentatie, analyseer de uitdagingen bij de implementatie en verfijn het proces gaandeweg

: Rol uw systeem geleidelijk uit. Begin met essentiële documentatie, analyseer de uitdagingen bij de implementatie en verfijn het proces gaandeweg Stel een duidelijk beleid in : Definieer toegangsniveaus om gevoelige informatie te beschermen. Gebruik op rollen gebaseerde toestemmingen om een evenwicht te vinden tussen openheid en veiligheid

: Definieer toegangsniveaus om gevoelige informatie te beschermen. Gebruik op rollen gebaseerde toestemmingen om een evenwicht te vinden tussen openheid en veiligheid Erken bijdragers : Beloon medewerkers die actief bijdragen aan uw systeem. Erkenning kan zo eenvoudig zijn als aanmoedigingen tijdens vergaderingen van het team of tastbare beloningen zoals cadeaukaarten

: Beloon medewerkers die actief bijdragen aan uw systeem. Erkenning kan zo eenvoudig zijn als aanmoedigingen tijdens vergaderingen van het team of tastbare beloningen zoals cadeaukaarten Focus op voortdurende verbetering: Beoordeel regelmatig de prestaties van het systeem aan de hand van feedback en gebruiksgegevens. Pak slecht presterende content aan en pas strategieën aan om kennislacunes te dichten

ClickUp gebruiken voor bedrijfswiki's en kennisbanken

Als u twijfelt tussen een kennisbank en een bedrijfswiki, ClickUp heeft u gedekt.

Hoe vaak zijn projecten, kennis en communicatie verspreid over meerdere tools in een bedrijf? Dit vertraagt iedereen en zorgt ervoor dat belangrijke informatie wordt gemist.

ClickUp combineert alles in één app, inclusief projecten, kennis en chat, aangedreven door ClickUp AI om u te helpen slimmer en sneller te werken. Laten we eens kijken hoe ClickUp je kan helpen de ideale bedrijfswiki te creëren.

🚀 ClickUp Docs

Laten we beginnen met ClickUp Documenten .

Met ClickUp Docs kunt u bestaande documenten uploaden of nieuwe maken, taken plannen en toewijzen en de tijd bijhouden die u besteedt aan het schrijven of nakijken van documenten. Bovendien helpen opties voor het opmaken van rijke tekst, zoals koppen, tabellen en omslagafbeeldingen, om uw content leesbaarder en professioneler te maken.

met ClickUp Docs kunt u documenten maken of uploaden, taken toewijzen en tijd bijhouden_

🚀 ClickUp Brain

Als u hulp nodig hebt bij het maken van de content, ClickUp Brein neemt het over.

Of u nu projectbeschrijvingen moet opstellen of bestaande documentatie moet bijwerken, de rolspecifieke aanwijzingen en functies zoals Vertalen en Samenvatten zorgen voor duidelijkheid en toegankelijkheid voor alle werknemers.

ClickUp Brain helpt bij het aanmaken van content en biedt rol-specifieke aanwijzingen voor het opstellen van project briefings

Probeer ClickUp Brain gratis uit

🚀 Integratie van wiki-software binnen ClickUp

Het beste aan ClickUp is dat het naadloos kan worden geïntegreerd in uw bestaande werkstromen.

Met aanpasbare rollen van gebruikers en werkruimte-gebaseerde controles, kunt u beheren wie wat ziet of bewerkingen uitvoert in uw bedrijfswiki. Het delen van documenten is eenvoudig - via privé links, beveiligde publieke URL's of uitnodigingen voor gasten.

de wikisoftware van ClickUp integreert moeiteloos in werkstromen en biedt aanpasbare gebruikersrollen_

Deze flexibiliteit maakt het ideaal voor zowel interne teams als externe medewerkers.

🚀 Live functies voor samenwerking in ClickUp

Samenwerking is waar ClickUp echt schittert.

ClickUp maakt realtime updates en directe, live samenwerking mogelijk, zodat teams wijzigingen kunnen bekijken en direct commentaar kunnen geven op bewerkingen.

Voor taken die meer discussie vereisen, kunt u leden van het team taggen met behulp van ClickUp Commentaar toewijzen of zelfs Taken direct in de wiki toewijzen.

clickUp blinkt uit in samenwerking met realtime updates en live bewerken_

Daarnaast zorgt het toevoegen van visuele hulpmiddelen zoals instructievideo's, stroomdiagrammen of diagrammen voor meer duidelijkheid. Tools zoals ClickUp Clips laat u snelle schermopnames maken die u rechtstreeks in uw wiki kunt invoegen, zodat teams complexe processen gemakkelijker kunnen begrijpen.

voorbeeld: Marketingteams die de werkstroom van een campagne documenteren, kunnen alle hulpmiddelen zoals tutorials, tijdlijnen en veelgestelde vragen centraliseren in één toegankelijk ClickUp Doc, zodat iedereen op dezelfde pagina blijft.

ClickUp 🤝🏻 Lulu

Het beste voorbeeld van hoe ClickUp kan worden gebruikt als één enkele bron van waarheid is De casestudie van Lulu .

Lulu, een uitgeverij met meer dan 500 werknemers, wendde zich tot ClickUp om inefficiënties in productontwikkeling en marketing aan te pakken. Hun doel was om de transparantie te verbeteren, processen te stroomlijnen en teams in staat te stellen effectief samen te werken.

Uitdaging: Onhandige tools en handmatige processen vertraagden innovatie en zorgden voor inefficiëntie op verschillende afdelingen.

✅ Oplossing: ClickUp werd hun enige bron van waarheid en hielp hen bij het stroomlijnen van productvrijgavecycli, het creëren van iteratieve marketingworkflows en het verbeteren van de zichtbaarheid van de organisatie.

✨ Resultaat: Lulu realiseerde een verbetering van 12% in de efficiëntie van het werk, verenigde het personeelsbestand op één platform en schakelde twee verouderde tools uit.

Onze engineers en productmanagers werden opgezadeld met handmatige statusupdates tussen Jira en andere tools. Met ClickUp hebben we uren verspilde tijd aan dubbele taken teruggewonnen. Sterker nog, we hebben productreleases versneld door de overdracht van werk tussen QA, technisch schrijven en marketing te verbeteren.

Nick Foster, directeur productbeheer bij Lulu Press

Geef uw bedrijfswiki een ClickUp-Grade

Zonder een bedrijfswiki loopt u het risico uw kostbaarste bezit te verspillen: tijd. Stel je de uren voor die je kwijt bent aan het zoeken naar documenten, het ontcijferen van verouderde aantekeningen of het opnieuw creëren van informatie die al bestaat.

ClickUp wint deze tijd terug - werknemers kunnen naar schatting 1 uur per dag besparen, wat neerkomt op 12% meer efficiëntie in het werk. Dat komt overeen met een paar extra productieve dagen per werkmaand, zonder de kantooruren te verlengen.

Van het creëren en organiseren van content met ClickUp Docs tot naadloos samenwerken met realtime functies zoals het koppelen van taken en live bewerking, ClickUp zorgt ervoor dat uw bedrijfswiki klaar is voor uw bedrijf.

Voeg daar tools met AI aan toe, zoals ClickUp Brain voor het opstellen, vertalen en optimaliseren van content, en u hebt een baanbrekende oplossing voor kennisbeheer. Aanmelden bij ClickUp en ervaar de kracht van een bedrijfswiki die net zo hard werkt als uw team.