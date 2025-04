Hoe schrijf je een onderzoeksrapport? Voorbeelden en tips

Voor bedrijven is feedback van klanten de sleutel tot het verfijnen van de klantenservice en het verbeteren van de dagelijkse processen.

en wat is een betere manier om deze informatie te verzamelen dan met enquêtetools? Dit is de beste manier om de stem van klanten te verzamelen, die vervolgens netjes kan worden verpakt in kwantitatieve gegevens.

Maar laten we eerlijk zijn - feedback verzamelen is slechts stap één. hoe zet je al die ruwe gegevens om in een zinvol en voltooid onderzoeksrapport?

Dat is precies wat we hier willen uitwerken. In dit artikel zullen we onderzoeken hoe je gebruik kunt maken van ClickUp om een onderzoeksrapport te voltooien en onderzoeksresultaten te presenteren.

Wat is een enquêterapport?

Eenvoudig gezegd is een enquêterapport een gestructureerd document dat de enquêteresultaten verzamelt en presenteert op een objectieve manier die iedereen, van manager tot marketingstagiair, kan begrijpen.

Het is ontworpen om antwoorden op enquêtes om te zetten in bruikbare inzichten die strategische beslissingen stimuleren, producten vormgeven en zakelijke services verbeteren.

Dit is wat u vaak zult vinden in een goed voorbeeld van een enquêterapport:

Voltooid percentage

Totaal aantal reacties

Datum van de meest recente reactie

Weergaven van de enquête

Uitsplitsing van antwoorden per respondent

Uitsplitsing van gesloten vragen

Gedachten en interpretaties van de eigenaar van de enquête

In een notendop: Een onderzoeksrapport neemt ruwe gegevens, organiseert ze en levert een verhaal - omdat goede gegevens altijd een verhaal moeten vertellen!

Belang van rapportage van enquêtes

Wist u dat 97% van de leiders in het bedrijfsleven wereldwijd zoeken actief hulp bij gegevens om cruciale beslissingen te nemen?

Rapportage van enquêtes is een schot in de roos voor deze doelen.

Het is essentieel omdat het de kloof tussen gegevens en actie overbrugt en belanghebbenden een duidelijke, objectieve weergave geeft die aansluit bij hun prioriteiten. Dit is waarom rapportage van enquêtes belangrijk is:

Gegevensgestuurde inzichten : Rapporten van enquêtes bieden bruikbare inzichten die klantgerichte beslissingen voor besluitvormers ondersteunen

: Rapporten van enquêtes bieden bruikbare inzichten die klantgerichte beslissingen voor besluitvormers ondersteunen Objectieve presentatie : Rapporten over enquêtes sluiten vooroordelen uit en leveren gegevens zodat het publiek geïnformeerde, op feiten gebaseerde beslissingen kan nemen

: Rapporten over enquêtes sluiten vooroordelen uit en leveren gegevens zodat het publiek geïnformeerde, op feiten gebaseerde beslissingen kan nemen Visuele presentatie : Enquêterapporten worden vaak visueel gepresenteerd met elementen zoals cirkeldiagrammen, staafdiagrammen en grafieken, en enquêterapporten die het publiek helpen om gegevens in één oogopslag op te nemen en te interpreteren

: Enquêterapporten worden vaak visueel gepresenteerd met elementen zoals cirkeldiagrammen, staafdiagrammen en grafieken, en enquêterapporten die het publiek helpen om gegevens in één oogopslag op te nemen en te interpreteren Grondige studie van onderzoeksonderwerpen: Enquêterapporten duiken diep in onderzoeksonderwerpen en vatten vaak bevindingen uit meerdere bronnen samen om uitgebreide inzichten onder de aandacht van de lezer te brengen

Verschillen tussen verschillende soorten onderzoeksrapporten

Verschillende enquêtes vereisen verschillende formats voor rapporten. Laten we de belangrijkste typen eens op een rijtje zetten, samen met hun unieke voordelen:

Type enquêteverslag Beschrijving Voors Cons Vragen die respondenten voltooien. Eenvoudig te analyseren; dekt een breed publiek; beperkte diepgang bij complexe problemen Interview Vragen die persoonlijk/telefonisch worden gesteld, met opgenomen antwoorden. Diepgaande inzichten; flexibel Tijdrovend; kostbaar Telefonische enquête: Ideaal om bestaande klanten te bereiken na de verkoop. Handig; goed voor onmiddellijke feedback; limiet voor gebruikers die bereid zijn telefoontjes te beantwoorden Focusgroep_ Groepsdiscussies met semi-gestructureerde vragen. Moeilijker te analyseren; kan duur zijn Longitudinaal onderzoek wordt vaak gebruikt in de psychologie. Gedetailleerde inzichten in de loop van de tijd. Vereist toewijzing van deelnemers Net als papieren enquêtes, maar dan per post verstuurd. Groot bereik; fysieke kopieën voor referentie Afhankelijkheid van betrouwbare postservice Digitale, offline vastgelegde reacties zijn ideaal voor real-time gegevens. Handige, realtime feedback Beperkte aanpassingsmogelijkheden Uitgebreid, met details van het onderzoek, abonnementen en kostenramingen. Zeer gedetailleerd; zeer geschikt voor abonnementen

Sleutelcomponenten van een enquêterapport

Welkom bij Enquêterapporten 101. Zorg ervoor dat u deze sleutelingrediënten gebruikt om gemakkelijk een inzichtelijke analyse te maken:

Executive Summary

Beschouw de samenvatting als de "te lang; niet gelezen" versie van uw onderzoeksrapport.

Het is een snelle momentopname van de belangrijkste bevindingen, conclusies en aanbevelingen, zodat drukbezette lezers een weergave op hoog niveau krijgen zonder dat ze elk detail hoeven door te spitten.

belangrijke punten:

Doel van het onderzoek : Waarom is dit onderzoek überhaupt uitgevoerd?

: Waarom is dit onderzoek überhaupt uitgevoerd? Belangrijkste bevindingen : De belangrijkste gegevenspunten benadrukken die iedereen zou moeten weten

: De belangrijkste gegevenspunten benadrukken die iedereen zou moeten weten Conclusies en aanbevelingen : Vat de te nemen acties samen op basis van deze inzichten Inleiding

: Vat de te nemen acties samen op basis van deze inzichten

De inleiding warmt de lezers op voor uw rapport. Het biedt essentiële context door de achtergrond, doelstellingen en sleutelvragen van het onderzoek uiteen te zetten.

Beschouw het als het verhaal achter de nummers.

💬 Kernpunten:

Achtergrondinformatie : Geef lezers een beetje context over het onderwerp

: Geef lezers een beetje context over het onderwerp Onderzoeksdoelen : Schets wat de enquête wilde bereiken

: Schets wat de enquête wilde bereiken Onderzoeksvragen : Verduidelijk de specifieke vragen die de enquête wil beantwoorden Methodologie

: Verduidelijk de specifieke vragen die de enquête wil beantwoorden

Hier worden we technisch.

In het gedeelte over methodologie wordt gedetailleerd beschreven hoe de enquête is uitgevoerd, waarbij aspecten zoals het enquêteontwerp, steekproefmethoden, technieken voor gegevensverzameling en eventuele limieten die van invloed kunnen zijn op de bevindingen aan bod komen.

belangrijke punten:

Ontwerp van de enquête : Beschrijf het type onderzoek en waarom ervoor is gekozen

: Beschrijf het type onderzoek en waarom ervoor is gekozen Steekproefmethoden : Leg uit hoe u uw deelnemers heeft geselecteerd

: Leg uit hoe u uw deelnemers heeft geselecteerd Gegevensverzameling : Specificeer de gebruikte instrumenten en technieken om gegevens te verzamelen

: Specificeer de gebruikte instrumenten en technieken om gegevens te verzamelen Beperkingen : Erken eventuele vooroordelen of beperkingen Gegevensanalyse

: Erken eventuele vooroordelen of beperkingen

Ah, het hart van het onderzoeksrapport - gegevensanalyse!

Dit is waar ruwe nummers veranderen in zinvolle inzichten. In dit gedeelte worden de gegevens uitgesplitst aan de hand van grafieken, tabellen en tabellen, waarbij trends, patronen en opvallende resultaten naar voren komen.

belangrijke punten:

Beschrijvende statistieken : Basisnummers zoals gemiddelde, mediaan en modus

: Basisnummers zoals gemiddelde, mediaan en modus Visualisaties : Gegevens weergeven door grafieken en grafieken voor de duidelijkheid

: Gegevens weergeven door grafieken en grafieken voor de duidelijkheid Sleutelinzichten: De belangrijkste trends en bevindingen benadrukken

💡 Pro Tip:Gebruik visuals met kleurcodes zoals cirkeldiagrammen en staafdiagrammen om sleutelinzichten te benadrukken bij het opstellen van uw onderzoeksrapport. Dit maakt de gegevens beter verteerbaar en houdt de lezers betrokken.

Bevindingen

Het gedeelte met de bevindingen is de belangrijkste gebeurtenis.

Hier wordt elke enquêtevraag geanalyseerd met ondersteunende gegevens, waarbij een duidelijke en georganiseerde uitsplitsing van de reacties wordt gepresenteerd. Voor de duidelijkheid is het vaak handig om gelijksoortige vragen te groeperen.

belangrijke punten:

Analyse per vraag : Gedetailleerd onderzoek van elke vraag

: Gedetailleerd onderzoek van elke vraag Ondersteunende gegevens : Gebruik tabellen en grafieken om de gegevens tot leven te brengen

: Gebruik tabellen en grafieken om de gegevens tot leven te brengen Vertelling : Interpreteer wat de nummers betekenen voor de lezer Conclusies en aanbevelingen

: Interpreteer wat de nummers betekenen voor de lezer

In dit gedeelte worden gegevens omgezet in actie. Op basis van je bevindingen bieden de conclusies en aanbevelingen bruikbare inzichten, specificeren ze wat de gegevens impliceren en stellen ze concrete stappen voor.

💬 Kernpunten:

Conclusies : Wat zeggen de gegevens

: Wat zeggen de gegevens Aanbevelingen : Stappen die genomen moeten worden naar aanleiding van de bevindingen

: Stappen die genomen moeten worden naar aanleiding van de bevindingen Toekomstig onderzoek : Ideeën voor eventueel verder onderzoek Bijlagen

: Ideeën voor eventueel verder onderzoek

Heb je extra gegevens of gedetailleerde methodologieën? De bijlagen zijn de perfecte plaats om ze op te slaan.

Dit gedeelte bevat aanvullend materiaal zoals ruwe gegevens, extra grafieken en uitgebreide aantekeningen over de methodologie.

💬 Kernpunten:

Ruwe gegevens : Volledige gegevenssets die uw analyse ondersteunen

: Volledige gegevenssets die uw analyse ondersteunen Extra grafieken : Visuals die niet in het hoofdrapport zijn opgenomen maar waarde toevoegen

: Visuals die niet in het hoofdrapport zijn opgenomen maar waarde toevoegen Gedetailleerde methodologieën : Diepe duiken in de gebruikte methoden Referenties

: Diepe duiken in de gebruikte methoden

Om het geloofwaardig te houden, moet je een sectie met referenties toevoegen voor externe bronnen of eerdere studies die je hebt aangehaald. Het is de academische manier om te zeggen: "Geloof me niet op mijn woord!"

💬 Kernpunten:

Bronvermeldingen : Lijst al je referenties in een goed format

: Lijst al je referenties in een goed format Eerdere studies: Erken elk onderzoek dat je werk heeft geïnformeerd

Voorbeelden van effectieve onderzoeksrapporten

Niet alle rapporten over enquêtes zijn gelijk.

Om u te helpen de valkuilen te vermijden, hebben we enkele voorbeelden van eersteklas enquêterapporten verzameld die gegevens stijlvol en duidelijk omzetten in beslissingen.

Voorbeeld 1 - Voorbeeld van een klanttevredenheidsonderzoek

Een bedrijf dat marketingsoftware maakt, voerde een enquête uit om de klanttevredenheid over het CRM-platform te meten, eventuele problemen met de bruikbaarheid te beoordelen en de effectiviteit van het ondersteuningsteam te evalueren.

Objectieven, methodologie en samenvatting van bevindingen

Dit is hoe ze hun aanpak hebben gestructureerd:

Doelstellingen : Gebruikersonderzoek uitvoeren, evalueer de tevredenheid van gebruikers, identificeer problemen met bruikbaarheid en analyseer interacties met klantenservice

: Gebruikersonderzoek uitvoeren, evalueer de tevredenheid van gebruikers, identificeer problemen met bruikbaarheid en analyseer interacties met klantenservice Methodologie : Er werd een enquête gestuurd naar 500 actieve gebruikers, waarin vragen op Likert-schaal werden gecombineerd met feedback in open tekst, en de gegevens werden verzameld via geautomatiseerde e-mails na afloop van de service

: Er werd een enquête gestuurd naar 500 actieve gebruikers, waarin vragen op Likert-schaal werden gecombineerd met feedback in open tekst, en de gegevens werden verzameld via geautomatiseerde e-mails na afloop van de service Samenvatting van de bevindingen: 85% van de klanten beoordeelde het CRM positief, hoewel 30% aangaf dat ze meer toegankelijke klantenservice zouden willen tijdens piekuren

Visuele weergave van gegevens

Het onderzoeksrapport van het bedrijf bevatte duidelijke visuals om de resultaten te laten zien:

Beoordelingen van tevredenheid : Een staafdiagram toonde aan dat 70% van de respondenten hun ervaring met een 8 of hoger beoordeelden, terwijl 15% het beoordeelde tussen 5-7, waarbij ze hun bezorgdheid aantekenden over de bruikbaarheid. Een cirkeldiagram toonde aan dat 90% tevreden was over de functie van het analytische dashboard

: Een staafdiagram toonde aan dat 70% van de respondenten hun ervaring met een 8 of hoger beoordeelden, terwijl 15% het beoordeelde tussen 5-7, waarbij ze hun bezorgdheid aantekenden over de bruikbaarheid. Een cirkeldiagram toonde aan dat 90% tevreden was over de functie van het analytische dashboard Trends in de tevredenheid over de ondersteuning: Een trendlijngrafiek toonde een gestage daling in de tevredenheid over de ondersteuning in de afgelopen drie maanden, grotendeels toegeschreven aan de lange wachttijd

Belangrijkste inzichten en aanbevelingen voor verbetering

Uit de verzamelde feedback heeft het bedrijf praktische inzichten en acties afgeleid:

Belangrijkste inzichten : Klanten vonden de analysefuncties van het CRM zeer waardevol, hoewel velen hun frustratie uitten over de beperkte beschikbaarheid van ondersteuning tijdens drukke periodes

: Klanten vonden de analysefuncties van het CRM zeer waardevol, hoewel velen hun frustratie uitten over de beperkte beschikbaarheid van ondersteuning tijdens drukke periodes Aanbevelingen voor verbetering: Huur extra ondersteunend personeel in voor piektijden en verbeter het helpcentrum met FAQ-artikelen en zelfstudievideo's, zodat gebruikers snellere zelfbedieningsopties krijgen

ClickUp's sjabloon voor gestapelde staafdiagrammen

Als u zich afvraagt hoe u uw gegevens er strak kunt laten uitzien en indruk kunt maken op belanghebbenden, probeer dan eens ClickUp's sjabloon voor gestapelde staafdiagrammen .

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-389.png ClickUp Gestapelde Staafdiagram Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-200646219&department=finance-accounting Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als complexe software niet uw ding is, is dit kant-en-klare sjabloon perfect als u gegevens visueel wilt vergelijken in een paar snelle, eenvoudige stappen.

Het format van de gestapelde staafdiagrammen geeft een duidelijk beeld van de verdeling van gegevens over meerdere categorieën, zodat je in één oogopslag trends kunt herkennen en vergelijkingen kunt maken.

Bovendien kunt u uw inzichten actueel en bruikbaar houden met aangepaste statussen, velden en realtime gegevens.

📌 Voorbeeld 2 - Onderzoek naar werknemersbetrokkenheid

Dit onderzoek naar de betrokkenheid van werknemers werd uitgevoerd om het algemene moreel te beoordelen, de belangrijkste factoren voor betrokkenheid te identificeren en feedback te verzamelen over de cultuur op de werkplek.

Overzicht van het doel van de enquête en feedback van deelnemers

Hier volgt een momentopname van de aanpak:

Doel : Het doel was om de mate van betrokkenheid van werknemers te meten, inzicht te krijgen in de zorgen op de werkplek en de tevredenheid over leiderschap en groeimogelijkheden te peilen

: Het doel was om de mate van betrokkenheid van werknemers te meten, inzicht te krijgen in de zorgen op de werkplek en de tevredenheid over leiderschap en groeimogelijkheden te peilen Feedback van de deelnemers: Uit een enquête onder 400 werknemers bleek dat 80% positief stond tegenover de missie van het bedrijf, terwijl slechts 65% tevreden was over de groeimogelijkheden. Bovendien beoordeelde 72% de teamdynamiek als sterk, maar slechts 58% vond dat ze voldoende erkenning kregen voor hun werk

Analyse van betrokkenheidstrends en -zorgen

Het onderzoeksrapport benadrukte specifieke engagementtrends die ondersteund werden door duidelijke datavisualisaties:

Betrokkenheidsniveaus : Er werd een opwaartse trend aangetoond in de algemene afstemming op de missie, waarbij 80% van de respondenten aangaf trots te zijn op hun werk. Een lijngrafiek toonde echter een gestage daling in tevredenheid met persoonlijke groei, met name onder werknemers op invoerniveau, die in het laatste kwartaal daalde tot 50%

: Er werd een opwaartse trend aangetoond in de algemene afstemming op de missie, waarbij 80% van de respondenten aangaf trots te zijn op hun werk. Een lijngrafiek toonde echter een gestage daling in tevredenheid met persoonlijke groei, met name onder werknemers op invoerniveau, die in het laatste kwartaal daalde tot 50% Erkenning en ondersteuning: A cirkeldiagram toonde aan dat 58% van de werknemers zich erkend voelde, terwijl 42% zich bezorgd toonde over onvoldoende erkenning van hun inspanningen. Verdere analyse toonde aan dat de erkenningspercentages met name lager waren in afdelingen met een hoog personeelsverloop.

Suggesties voor het verbeteren van de werkcultuur

Op basis van deze bevindingen werden stappen aanbevolen om de betrokkenheid te verbeteren en een ondersteunende werkomgeving op te bouwen:

Focus op carrièregroei : Implementeer vaker mentorschapsprogramma's en introduceer driemaandelijkse sessies over loopbaanontwikkeling, met name gericht op medewerkers aan het begin van hun carrière. Dit kan de afnemende tevredenheid over doorgroeimogelijkheden aanpakken

: Implementeer vaker mentorschapsprogramma's en introduceer driemaandelijkse sessies over loopbaanontwikkeling, met name gericht op medewerkers aan het begin van hun carrière. Dit kan de afnemende tevredenheid over doorgroeimogelijkheden aanpakken Verhoog de erkenningsinspanningen : Creëer een maandelijks initiatief om medewerkers in de schijnwerpers te zetten om bijdragen van verschillende afdelingen te erkennen, met als doel de erkenning en het moreel te verbeteren. Zet daarnaast een systeem op voor het nomineren van collega's om ongeëvenaarde inspanningen te erkennen

: Creëer een maandelijks initiatief om medewerkers in de schijnwerpers te zetten om bijdragen van verschillende afdelingen te erkennen, met als doel de erkenning en het moreel te verbeteren. Zet daarnaast een systeem op voor het nomineren van collega's om ongeëvenaarde inspanningen te erkennen Verbeter de teamdynamiek: Stimuleer teambuildingactiviteiten en regelmatige ontmoetingen binnen afdelingen met een hoog personeelsverloop om de relaties tussen de afdelingen te versterken en het personeelsverloop te verminderen

Pro Tip: Kijk bij het analyseren van enquêtegegevens niet alleen naar de nummers, maar verdiep u in het "waarom" erachter. Door kwantitatieve inzichten te combineren met reacties op open vragen kunt u verborgen patronen blootleggen en een duidelijker beeld krijgen van de motivaties van consumenten.

Voorbeeld 3 - Voorbeeld van een marktonderzoeksenquête

Dit marktonderzoek verzamelde inzichten in consumentengedrag, demografische voorkeuren en markttrends om een digitaal marketingbureau te helpen zijn strategieën te verfijnen.

Beschrijving van markttrends en inzichten in consumentengedrag

Hier volgt een uitsplitsing:

Markttrends : Het onderzoek benadrukte een stijgende voorkeur voor korte video content onder consumenten tussen 18-35 jaar, waarbij 68% rapporteerde dat ze de voorkeur geven aan merken die zich engageren door middel van videomarketing. Daarnaast toonde 55% van de respondenten een toegenomen rente in duurzame merken, wat duidt op een groeiende trend naar milieuvriendelijke producten

: Het onderzoek benadrukte een stijgende voorkeur voor korte video content onder consumenten tussen 18-35 jaar, waarbij 68% rapporteerde dat ze de voorkeur geven aan merken die zich engageren door middel van videomarketing. Daarnaast toonde 55% van de respondenten een toegenomen rente in duurzame merken, wat duidt op een groeiende trend naar milieuvriendelijke producten Consumentengedrag: Meer dan 60% van de consumenten rapporteerde dat ze een aankoopbeslissing nemen na weergave van een product op sociale media, terwijl 40% aangaf de voorkeur te geven aan gepersonaliseerde productaanbevelingen

Datavisualisaties die de sleutel demografische gegevens benadrukken

Het onderzoeksrapport bevatte verschillende datavisualisaties om demografische inzichten duidelijk te presenteren:

Leeftijdsdemografie : Een staafdiagram liet zien dat 70% van de respondenten tussen 18-35 jaar oud was, 20% tussen 36-50 jaar en de resterende 10% boven de 50 jaar. Deze leeftijdsgroepen benadrukten verschillende voorkeuren voor content, waarbij jongere consumenten de voorkeur gaven aan korte video's

: Een staafdiagram liet zien dat 70% van de respondenten tussen 18-35 jaar oud was, 20% tussen 36-50 jaar en de resterende 10% boven de 50 jaar. Deze leeftijdsgroepen benadrukten verschillende voorkeuren voor content, waarbij jongere consumenten de voorkeur gaven aan korte video's Inkomensniveaus: Een cirkeldiagram illustreerde dat 40% van de respondenten een jaarinkomen heeft van $50.000-$80.000, terwijl 35% in het bereik van $30.000-$50.000 valt, met een duidelijk gekoppeld verband tussen inkomensniveaus en geprefereerde prijsbereiken voor producten

Strategische aanbevelingen voor marketinginitiatieven

Op basis van de verzamelde gegevens werden de volgende aanbevelingen gedaan om de marketinginspanningen te optimaliseren:

Video content benadrukken : Het bureau moet zich richten op het creëren van korte content voor platforms als Instagram en TikTok om de doelgroep van 18-35 jaar te bereiken, in lijn met hun grote voorkeur voor videomarketing

: Het bureau moet zich richten op het creëren van korte content voor platforms als Instagram en TikTok om de doelgroep van 18-35 jaar te bereiken, in lijn met hun grote voorkeur voor videomarketing Duurzaamheid onder de aandacht brengen : Ontwikkel campagnes die duurzame en milieuvriendelijke producten in de schijnwerpers zetten, om de 55% van de respondenten aan te spreken die milieu-impact belangrijk vindt

: Ontwikkel campagnes die duurzame en milieuvriendelijke producten in de schijnwerpers zetten, om de 55% van de respondenten aan te spreken die milieu-impact belangrijk vindt Promoot personalisering: Implementeer gepersonaliseerde advertentiestrategieën, aangezien 40% van de consumenten de voorkeur geeft aan aanbevelingen die zijn afgestemd op hun browse- en aankoopgeschiedenis, wat de betrokkenheid en conversiepercentages zou kunnen verhogen

Hoe ClickUp gegevensvisualisatie eenvoudig en snel maakt

Nadat we de voorbeelden van onderzoeksanalyserapporten hebben bekeken, gaan we nu begrijpen hoe u ClickUp kunt gebruiken om gegevens te verzamelen en visuele weergaven van uw gegevens te genereren, zoals cirkeldiagrammen en grafieken grafieken die onderzoeksinzichten en sleutelbevindingen kunnen weergeven.

Hier ziet u hoe u ze in slechts een paar stappen kunt maken:

Stap 1: Gegevens identificeren

Bepaal eerst welke categorieën je in je grafiek wilt. Als je bijvoorbeeld taken van een project bijhoudt, werken categorieën als 'Voltooid', 'In uitvoering' en 'In afwachting' uitstekend.

Verzamel de nummers, misschien het aantal taken of uren per categorie.

In ClickUp kunt u gegevens uit Ruimtes, Mappen of Lijsten halen, wat u totale flexibiliteit geeft.

Stap 2: Voeg een cirkeldiagram in

In uw ClickUp Dashboard klik op + Een kaart toevoegen en kies het cirkeldiagram uit de aangepaste kaartopties.

voeg eenvoudig een nieuwe kaart toe aan uw dashboard om een visuele weergave van uw gegevens te maken met de cirkeldiagram van ClickUp_

De layout van het dashboard is volledig aanpasbaar, zodat u gegevens precies kunt organiseren zoals u dat wilt. Voeg hier uw dataset toe en voilà-ClickUp geeft uw taken per status weer, voltooid met subtaak tellingen, tags en indicatoren voor geblokkeerde of wachtende taken.

voorbeelden van onderzoeksresultaten analyseren en voortgang naar doelen bijhouden met ClickUp Dashboards_

Stap 3: Converteren naar een donutgrafiek

Verander het cirkeldiagram in een donutdiagram met slechts een paar klikken. Open de instellingen van het cirkeldiagram en selecteer de optie om te converteren naar een donutdiagram.

verbeter de gegevensanalyse voor uw voorbeeld van enquêteresultaten met de Donutdiagram van ClickUp_

Ook lezen: Hoe maak je een Donutgrafiek voor indrukwekkende visuals?

Stap 4: Gebruik de drill-down weergave

Met de weergave "inzoomen" wordt de grafiek van ClickUp nog beter.

Klik op een segment (of op het middelste totaal) om specifieke details te zien - wie verantwoordelijk is voor elke taak, deadlines en voortgang.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Dashboards-Improvement-Pie-Chart-Breakdowns.gif ClickUp Dashboards Verbetering cirkeldiagram onderverdelingen /%img/

taken uitdiepen, wijzigingen aanbrengen en op de hoogte blijven van je projecten_

U kunt deze gegevens ook ordenen op datum, zodat u trends in de tijd kunt bijhouden voor elke categorie of activiteit.

Stap 5: Opslaan en delen

Zodra uw meesterwerk klaar is, slaat u het op en deelt u het met uw team of belanghebbenden zodat iedereen op de hoogte blijft van de nieuwste visuele gegevens.

Aangepaste kaarten van ClickUp voor aangepaste rapporten

Het personaliseren van uw onderzoeksrapporten houdt in dat u gegevens op een duidelijke, boeiende en indrukwekkende manier presenteert.

Met de aanpassingsopties van ClickUp kunt u kiezen uit verschillende kaarttypes, zoals Lijn, Balk, Batterij en Berekening. Hier volgt een overzicht van ClickUp's kaarttypes en wanneer ze te gebruiken.

Lijngrafiek Kaart

Beste geschikt voor: Het bijhouden van gegevens in de tijd, waardoor het perfect is voor het visualiseren van trends, voortgang en patronen. Ideaal voor statistieken zoals voltooipercentages van projecten, omzetgroei of gelogde uren over een tijdlijn

Staafdiagram Kaart

Best for: Het vergelijken van meerdere datasets naast elkaar, zodat u snel hoogte- en dieptepunten kunt vinden. Nuttig voor productiviteitsniveaus in teams, verkoopvergelijkingen of gegevensverdeling per categorie

Kaart met cirkeldiagrammen

Beste geschikt voor: Laten zien hoe verschillende onderdelen bijdragen aan een geheel. Zeer geschikt voor het visualiseren van de verdeling van taken onder de leden van een team of marktaandeelpercentages

Batterijgrafiek kaart

Best for: Snelle statuscontroles van voortgang en voltooiingspercentages. Uitstekend geschikt voor het bijhouden van Sprints, het voltooien van doelen of elk project met een meetbare balk over de voortgang

Rekenkaart

Beste geschikt voor: Het samenvoegen van gegevenspunten zoals de totale tijdsregistratie, het aantal taken of gemiddelde beoordelingen om u in één oogopslag inzicht te geven. Handig voor on-the-spot berekeningen zoals sommen, gemiddelden en meer binnen je dashboard

Portfolio kaart

Best for: Het bewaken van meerdere projecten of initiatieven, omdat het de voortgang van lijsten of mappen categoriseert en bijhoudt. Perfect voor projectmanagers die een overzicht willen van de fase en gezondheid van elk project

Ook lezen: Visualiseer uw gegevens: Een complete gids voor verschillende soorten grafieken Tekst blok kaart

Beste geschikt voor: Context toevoegen aan je dashboard met rijke tekst en afbeeldingen. Gebruik het om instructies te geven, updates te markeren of richtlijnen te geven voor het interpreteren van gegevens

Discussiekaart

Beste geschikt voor: Het bevorderen van de samenwerking tussen teams direct in het dashboard. Ideaal voor het verzamelen van feedback, het bespreken van gegevens of het plannen van de volgende stappen op basis van inzichten

Zoekkaart

Beste geschikt voor: Het maken van een dynamische lijst met gefilterde items op trefwoorden of tags in de werkruimte, zodat u snel toegang hebt tot relevante taken of bronnen zonder te hoeven zoeken

Een effectief rapport met enquêteresultaten schrijven

Het opstellen van een rapport met enquêteresultaten dat de aandacht trekt en inzichten presenteert is zowel een kunst als een wetenschap - laten we leren dit onder de knie te krijgen.

Stap-voor-stap handleiding voor het schrijven van enquêterapporten

1. Ontwerp uw vragenlijst

Denk goed na over uw vragen: zijn ze gemakkelijk te begrijpen en helpen ze u uw doelen te bereiken?

Neem een mix van vraagtypes op om goed afgeronde feedback te krijgen: meerkeuzevragen, open vragen en beoordelingen werken goed

Het ontwerpen van een effectieve vragenlijst vereist precisie en duidelijkheid.

Maak het jezelf gemakkelijk met ClickUp Documenten . Het biedt alles wat makers van enquêtes nodig hebben voor goed gestructureerde, visueel aantrekkelijke en bewerkbare enquêteontwerpen die in realtime door uw hele team kunnen worden gemaakt.

eenvoudig professionele enquêtes maken met ClickUp Docs_

Met functies waarmee u opmerkingen kunt achterlaten, taken kunt toewijzen en directe feedback kunt geven, kan uw team op efficiënte wijze enquêtevragen verfijnen.

Pro Tip: Gebruik pagina's en subpagina's om vragen per onderwerp of type te scheiden en voeg pictogrammen en omslagafbeeldingen toe om uw enquête een professionele uitstraling te geven.

2. Verzamel gegevens van respondenten

Kies de beste manier om deelnemers te bereiken (bijv. e-mail, sociale media of directe link)

Geef deelnemers genoeg tijd om te reageren om overhaaste of onvolledige antwoorden te voorkomen

Het verzamelen van gegevens is eenvoudiger dan ooit met ClickUp formulieren .

Ontwerp flexibele formulieren met verschillende veldtypen om de informatie vast te leggen die u nodig hebt

We hebben het over visueel aantrekkelijke, goed gestructureerde enquêtes in slechts enkele minuten.

Het gebruiksvriendelijke ontwerp van ClickUp betekent dat u snel schalen, beoordelingen en andere velden kunt toevoegen om precies de gegevens te krijgen die u nodig hebt, van tekstvakken en dropdowns tot selectievakjes, datums en meer.

En hier is de kick: elke reactie kan naadloos worden omgezet in een Taak, dus in plaats van feedback te laten opstapelen, kunt u actie ondernemen op het moment dat er reacties binnenkomen.

3. Analyseer uw gegevens

Bekijk grafieken, tabellen en tabellen afzonderlijk en vergelijk ze om patronen en trends te identificeren

Gebruik softwaretools zoals ClickUp om uw analyse te stroomlijnen en ruwe nummers om te zetten in bruikbare inzichten

Zonder hulp kan het analyseren van enquêtegegevens aanvoelen als het staren naar verwarrende puzzelstukjes.

Met ClickUp's Formulier weergave en Dashboards, bent u ingesteld om feedback te verzamelen en om te zetten in zinvolle inzichten.

4. Gegevens filteren en organiseren

Segmenteer uw gegevens op basis van sleutel demografische of responscriteria om uw bevindingen aan te scherpen

Visualisaties maken om patronen te benadrukken en resultaten beter verteerbaar te maken

💡 Pro Tip: SingTel, het oudste telecommunicatiebedrijf van Singapore, ontdekte dat merken die storytelling de loyaliteit van hun klanten met meer dan 30% kunnen vergroten .

Veelvoorkomende fouten die u moet vermijden bij het schrijven van een enquêteverslag

U moet uw bevindingen duidelijk en nauwkeurig presenteren als u een onderzoeksrapport opstelt

Hier zijn enkele fouten die u moet vermijden:

Het verwaarlozen van een duidelijke structuur : Een goed georganiseerd rapport met verschillende secties - zoals inleiding, methodologie, bevindingen, analyse en conclusie - leidt lezers moeiteloos door uw inzichten

: Een goed georganiseerd rapport met verschillende secties - zoals inleiding, methodologie, bevindingen, analyse en conclusie - leidt lezers moeiteloos door uw inzichten Overladen met gegevens: Hoewel gegevens cruciaal zijn, kan het overweldigend zijn om lezers te overladen met overdadige statistieken

Hoewel gegevens cruciaal zijn, kan het overweldigend zijn om lezers te overladen met overdadige statistieken Omgaan met context : Het presenteren van gegevens zonder achtergrondinformatie kan leiden tot verkeerde interpretaties

: Het presenteren van gegevens zonder achtergrondinformatie kan leiden tot verkeerde interpretaties Gebruik van jargon of ingewikkelde taal : Het gebruik van technische termen of ingewikkelde taal kan lezers vervreemden; streef naar duidelijkheid en eenvoud om ervoor te zorgen dat uw rapport toegankelijk is voor een breed publiek

: Het gebruik van technische termen of ingewikkelde taal kan lezers vervreemden; streef naar duidelijkheid en eenvoud om ervoor te zorgen dat uw rapport toegankelijk is voor een breed publiek Het negeren van best practices voor datavisualisatie : Slecht ontworpen visuals kunnen misleiden of verwarren; zorg ervoor dat uw grafieken en grafieken duidelijk zijn, de juiste labels hebben en de gegevens nauwkeurig weergeven

: Slecht ontworpen visuals kunnen misleiden of verwarren; zorg ervoor dat uw grafieken en grafieken duidelijk zijn, de juiste labels hebben en de gegevens nauwkeurig weergeven Het rapport niet aanpassen aan het publiek: Verschillende belanghebbenden kunnen verschillende rente hebben, dus pas uw rapport aan op de specifieke behoeften en zorgen van uw beoogde publiek

Beste praktijken voor het schrijven van enquêterapporten

Begin met een boeiende inleiding: Zet de fase in gang door het doel van de enquête uit te leggen en uit te leggen waarom de gegevens belangrijk zijn. Dit voegt context toe en zorgt ervoor dat uw publiek zich vanaf het begin betrokken voelt bij de bevindingen

Gebruik visuals om uw verhaal te vertellen: Grafieken, grafieken en afbeeldingen kunnen complexe gegevens beter verteerbaar maken. Maak het wat pittiger met cirkeldiagrammen, staafdiagrammen of zelfs infographics als dat relevant is, maar zorg ervoor dat elke visual een doel dient en het begrip vergroot

✅ Benadruk eerst de belangrijkste punten: Begin met de meest impactvolle gegevenspunten, zie het als het belangrijkste nieuws van uw rapport. Dit helpt uw lezers om een snel overzicht te krijgen voordat ze in de details duiken

✅ Organiseer gegevens in logische categorieën: Groepeer vergelijkbare reacties om relaties en patronen te onthullen. Het uitsplitsen van resultaten per categorie of thema houdt het rapport overzichtelijk en zorgt voor diepere inzichten

✅ Vat inzichten samen voor meer duidelijkheid: Sluit elke sectie af met een samenvatting die de belangrijkste bevindingen weergeeft. Een korte conclusie aan het einde van het rapport helpt lezers om de sleutelpunten en aandachtspunten te onthouden

✅ Gebruik de merknaam van uw bedrijf: Een rapport met een professioneel merk verhoogt de geloofwaardigheid. Voeg het logo van je bedrijf toe, gebruik de kleuren van je merk en selecteer lettertypes die overeenkomen met je stijlgids voor een gepolijste afwerking

✅ Maak je rapport gemakkelijk te delen: Kies handige formaten voor delen, zoals een PDF, cloud link of ingesloten rapport. Verschillende belanghebbenden kunnen de voorkeur geven aan verschillende formaten, dus bied flexibiliteit om aan ieders behoeften te voldoen

Live rapporteren: Enquêtes worden beter met ClickUp

Naarmate meer bedrijven de markt betreden, is het belangrijker dan ooit om uw klanten te begrijpen en hun pijnpunten te identificeren om een betere klantervaring te garanderen.

Maar wat gebruikt u om uw enquêterapporten te laten maken? U moet ClickUp proberen.

Zoals Chandu Prasad T S, Senior Account Executive bij Smallcase Technologies, zegt: "ClickUp biedt een heleboel tools voor het bijhouden, van tijdregistraties tot cirkeldiagrammen, lijndiagrammen en staafdiagrammen, waardoor projectmanagement een fluitje van een cent wordt."

Er is geen ontkennen aan. ClickUp combineert gebruiksvriendelijke datavisualisaties, flexibele dashboards en dynamische formulieren die allemaal samenwerken om u in één oogopslag een compleet beeld te geven van elk project.

Dus waarom zou u niet live gaan met ClickUp? Maak gratis een account aan op ClickUp vandaag nog!