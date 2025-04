Hoe maak je een donutgrafiek voor indrukwekkende beelden?

Het creëren van duidelijke, aantrekkelijke visuals is cruciaal voor het effectief presenteren van gegevens en een van de beste manieren om dit te bereiken is door gebruik te maken van een donut grafiek.

Het is een krachtig hulpmiddel voor het visualiseren van informatie, dat een strakke en moderne draai geeft aan het traditionele cirkeldiagram.

Laten we eens kijken hoe je een donutgrafiek maakt die je gegevens vereenvoudigt en tegelijkertijd je storytelling verbetert.

Wat is een donutgrafiek?

Een donutgrafiek, ook wel donutgrafiek genoemd, geeft gegevens weer als proportionele segmenten van een schijf met een hol midden, vergelijkbaar met een donut.

Als je naar een cirkeldiagram kijkt, kun je de grootte van elk segment gemakkelijk verkeerd interpreteren als een representatie van de hele taart.

In plaats van categorieën als segmenten te presenteren, gebruiken grafieken Donut grafieken bogen, wat voor meer duidelijkheid zorgt. Hoewel het centrale gat op het eerste gezicht een ontwerpkeuze lijkt, helpt het kijkers verwarring over de oppervlakte van elke sectie te voorkomen.

Bovendien zijn ze eenvoudig te maken en hebben ze een moderne uitstraling, waardoor ze opvallen tussen andere grafieken visualisatietechnieken .

via Stackoverflow

Soorten Donutgrafieken

Donutgrafieken zijn er in verschillende soorten, die elk een specifiek doel dienen, afhankelijk van de gegevens die worden gepresenteerd. Hier zijn enkele veel voorkomende soorten grafieken:

Een eenvoudige donutgrafiek

Deze functie bestaat uit een ring verdeeld in segmenten die elk een deel van de gegevens vertegenwoordigen. Het doel is om te laten zien hoe de verschillende delen zich verhouden tot het geheel, terwijl het ontwerp schoon en visueel aantrekkelijk blijft.

Meestal is er een leeg midden in de ring, maar soms worden er labels of extra informatie toegevoegd.

Geëxplodeerde grafiek

Een geëxplodeerde donutgrafiek gaat een stap verder. Het is een meer geavanceerde versie van de eenvoudige donutgrafiek, ontworpen om specifieke segmenten te benadrukken.

Deze grafiek haalt een of meer segmenten uit het midden, waardoor die delen opvallen. Dit type is nuttig om specifieke categorieën te benadrukken of hiërarchische relaties binnen de gegevens te tonen.

Visueel 'exploderende' delen van de grafiek trekken op een natuurlijke manier de aandacht van de kijker naar de delen die er het meest toe doen.

Geneste donutgrafiek

Ook bekend als een donutgrafiek met meerdere niveaus of concentrische donutgrafieken, heeft deze functie meerdere ringen. Elke ring vertegenwoordigt een ander niveau van gegevens, waardoor de informatie hiërarchischer wordt weergegeven.

Dit type is handig als je relaties of onderverdelingen binnen categorieën wilt weergeven.

Gestapelde grafiek

In deze grafiek is elk segment van de donut verder onderverdeeld in subsegmenten die verschillende delen van dezelfde categorie vertegenwoordigen.

Dit type is nuttig om te laten zien hoe verschillende onderdelen bijdragen aan een totaal

Gelabelde donutgrafiek

Sommige grafieken bevatten labels of waarden binnen of buiten de segmenten om extra context te bieden en de leesbaarheid en interpretatie te verbeteren.

Wanneer een Donutgrafiek gebruiken

Donutgrafieken zijn een geweldig visualisatiehulpmiddel, maar ze zijn niet altijd geschikt voor elke datavisualisatie. Als je weet wanneer je er een moet gebruiken, kun je je gegevens duidelijker en boeiender maken.

Hier zijn enkele scenario's waarbij een donutgrafiek de beste manier is om gegevens weer te geven:

Delen met een geheel vergelijken

Donutgrafieken tonen hoe verschillende delen bijdragen aan een hele dataset.

voorbeeld

Als je het marktaandeel van verschillende bedrijven laat zien, stelt elk donutsegment het aandeel van een bedrijf voor. De grafiek maakt duidelijk hoeveel ruimte elke concurrent inneemt in de markt zonder de kijker te overweldigen met nummers.

Deze visuele vergelijking helpt het publiek snel de verhoudingen te begrijpen.

Sleutelcategorieën markeren

Een opengewerkte grafiek is bijzonder effectief om specifieke gegevenspunten te benadrukken.

voorbeeld

Stel dat je de bedrijfsuitgaven presenteert en de aandacht wilt vestigen op marketingkosten. Door het marketingsegment een beetje uit de donut te laten 'exploderen', kun je het visueel benadrukken, zodat kijkers het meteen opmerken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/s.png Grafiek van geëxplodeerde donut /$$$img/

Dit is vooral handig in presentaties waar specifieke gegevenspunten moeten opvallen zonder verloren te gaan.

Focussen op visuele aantrekkingskracht

Soms moeten gegevens op een informatieve en esthetisch aantrekkelijke manier worden gepresenteerd. Donutgrafieken bieden een strakke, moderne look voor infographics of digitale presentaties.

voorbeeld

Een non-profitorganisatie kan een grafiek gebruiken om te laten zien hoe donaties worden verdeeld: een deel voor administratieve kosten, een ander deel voor programma's, enz. Het holle centrum kan een belangrijk nummer of pictogram weergeven, waardoor de grafiek visueel aantrekkelijker wordt en de aandacht op de gegevens gericht blijft.

Verwarring voorkomen

Cirkeldiagrammen kunnen vaak leiden tot misinterpretatie omdat kijkers de neiging hebben zich te concentreren op de oppervlakte van elk plakje in plaats van op de waarde die het vertegenwoordigt. Donutgrafieken helpen dit probleem te voorkomen door de aandacht te richten op de lengte van elke boog, waardoor het gemakkelijker wordt waarden te vergelijken.

voorbeeld

Het ontwerp van de donutgrafiek helpt kijkers om te begrijpen hoeveel tijd is besteed aan verschillende activiteiten in een project zonder te worden afgeleid door de totale oppervlakte van elk segment.

Het holle midden minimaliseert verwarring, waardoor gegevens nauwkeuriger kunnen worden vergeleken.

Complexe gegevens vereenvoudigen

Donutgrafieken kunnen ingewikkelde datasets vereenvoudigen. Ze helpen rommel te verminderen door te focussen op de essentiële categorieën zonder uw publiek te overweldigen met te veel details.

voorbeeld

Als u enquêteresultaten met meerdere reacties presenteert, kan een donutgrafiek de resultaten samenvatten, zodat kijkers de informatie gemakkelijker kunnen verwerken.

Ook lezen: 25 Beste gratis software voor projectmanagement

Hoe maak ik een Donutgrafiek?

Hoewel Google Spreadsheets een goede optie is voor het maken van cirkeldiagrammen en donutgrafieken heeft enkele beperkingen.

Grafieken maken onderweg kan bijvoorbeeld een uitdaging zijn. De interface is beter geoptimaliseerd voor desktopgebruik, waardoor het moeilijk is om efficiënt te werken op mobiel, vooral met grote gegevenssets.

Daarnaast is de esthetiek van grafieken in Google Spreadsheets beperkt. Dit kan een nadeel zijn als je ze gebruikt in presentaties of gesprekken met klanten, omdat ze er dan niet mooi uitzien. ClickUp is een oplossing voor projectmanagement die tevens een krachtige hulpmiddel voor gegevensvisualisatie . Het stopt niet bij Taakbeheer, het blinkt uit bij het aanpassen en visualiseren van gegevens, vooral bij het omzetten van cirkeldiagrammen in donutdiagrammen.

Er zijn veel bijhoudtools zoals stopwatch, grafieken (taart-, lijn-, staafdiagrammen) die helpen bij het efficiënt afhandelen van projecten met ClickUp. Er zijn veel bijhoudtools zoals stopwatch, grafieken (taart-, lijn-, staafdiagrammen) die helpen bij het afhandelen van projecten met ClickUp. Er zijn veel bijhoudtools zoals stopwatch, grafieken (lijn-, staafdiagrammen) die helpen bij het afhandelen van projecten met ClickUp. Er zijn veel bijhoudtools die helpen bij het afhandelen van projecten met ClickUp. Er zijn veel bijhoudtools die helpen bij het afhandelen van projecten met ClickUp Chandu Prasad T S , Senior Account Executive bij Smallcase Technologies Pvt Ltd

Zo maak je een donutgrafiek met ClickUp:

Stap 1. Gegevens identificeren

Bepaal welke categorieën u in uw grafiek wilt weergeven. Als u bijvoorbeeld taken van een project bijhoudt, kunnen de categorieën 'Voltooid', 'In uitvoering', 'In afwachting', enz. zijn.

Verzamel de numerieke waarden voor elke categorie. Dit kan het aantal Taken zijn, het aantal bestede uren of een andere relevante metriek.

In ClickUp kunt u gegevens selecteren uit verschillende locaties, zoals Ruimtes, Mappen of Lijsten. Dankzij deze flexibiliteit kunt u de grafiek aanpassen aan uw specifieke behoeften.

Stap 2. Een cirkeldiagram invoegen

Begin met het maken van een cirkeldiagram, dat later wordt omgezet in een donutdiagram.

U kunt beginnen met het openen van een ClickUp Dashboard klik dan op + Kaart toevoegen en selecteer 'Cirkeldiagram' in de aangepaste kaartopties.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-594-1400x627.png ClickUp Dashboard /$$$img/

Klik op 'cirkeldiagram' om uw gegevens weer te geven in ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards bestaan uit zeer aanpasbare kaarten, die u kunt rangschikken om uw gegevens te presenteren zoals u dat wilt. Een donutgrafiek maken in ClickUp is zo eenvoudig als het gebruik van deze knoppen Aangepaste kaarten om je informatie in te voeren en weer te geven.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-595.png ClickUp Dashboard donut grafiek /%img/

Deel doelen, taken, agile-punten en projectstatussen op in het zeer aanpasbare ClickUp Dashboard

Stel bijvoorbeeld dat u de werklast van een team beheert en deze wilt uitsplitsen naar status - of de taken zijn Voltooid, In uitvoering zijn of nog in behandeling zijn.

Wanneer u uw dataset invoert, toont ClickUp u een cirkeldiagram dat niet alleen de status van de taken weergeeft, maar u ook extra details geeft zoals de status van de taken, het aantal subtaak en indicatoren voor taken die geblokkeerd zijn of wachten.

Stap 3. Converteren naar donutgrafiek

U kunt dat cirkeldiagram snel omzetten in een donutdiagram met slechts een paar klikken. Zoek in de instellingen taartdiagram naar de optie om te converteren naar een donutdiagram.

Schakel de optie voor de donutgrafiek in. Dit zal een gat in het midden van het cirkeldiagram toevoegen, waardoor het totale nummer in het midden wordt weergegeven.

Taken rechtstreeks in de grafiek wijzigen of bijwerken voor soepele bewerking met behulp van de drill-down functie in ClickUp Dashboards

Als u bijvoorbeeld de taken van een team bijhoudt, kunt u inzoomen om te zien wie verantwoordelijk is voor welke taak, wat de deadlines zijn en welke voortgang er is geboekt.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-597.png ClickUp Drill-down Weergave donut grafiek /$$img/

Rangschik gegevens uit datumvelden eenvoudig in een specifiek tijdsbereik om trends te visualiseren met de ClickUp Drill-down-weergave

Met het platform kunt u uw gegevens ook op datum ordenen met behulp van ClickUp datum velden in Dashboard kaarten . Dit is vooral handig voor het visualiseren van trends in de tijd, omdat u donutgrafieken kunt maken die laten zien hoe bepaalde activiteiten of taken evolueren binnen een bepaald tijdsbereik.

Stap 5. Opslaan en delen

Zodra uw grafiek klaar is, slaat u deze op en deelt u deze met uw team of belanghebbenden, zodat iedereen toegang heeft tot de nieuwste datavisualisaties.

Voorbeelden van gebruikssituaties voor Donutgrafieken

Heb je ideeën nodig voor het gebruik van donut grafieken? Laten we er een paar bekijken ter inspiratie.

Technische grafieken

Donutdiagrammen zijn een frisse kijk op het klassieke cirkeldiagram, waardoor ze ideaal zijn voor het visualiseren van technische gegevens.

Instance, hieronder is een infographic over populaire sociale mediaplatforms, waar donutgrafieken de demografie van het publiek per leeftijdsgroep kunnen uitsplitsen.

via Navigatie Op dezelfde manier kan bij het illustreren van vergelijkingen tussen laptopmerken een reeks donutgrafieken de totale grootte van de industrie en de trends visueel weergeven.

via Navigatie

Grafieken van verkoopdonuts

Teams in de verkoop hebben te maken met een overweldigende hoeveelheid gegevens. Een donutgrafiek kan veel waardevolle informatie in een kleine ruimte verpakken, wat perfect is voor een verkoopdashboard.

Een grafiek kan bijvoorbeeld gesloten deals weergeven, waarbij elk type deal evenredig met het totaal wordt weergegeven. Dit helpt teams om snel hun prestaties te zien, hiaten te ontdekken en datagestuurde beslissingen te nemen om conversies te stimuleren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-600.png Verkoop donut grafiek /$$$img/

via Boldbi

Grafieken van productiedonuts

In de productie kunnen donutgrafieken een krachtig hulpmiddel zijn om inefficiënties in de productie te begrijpen. Met behulp van deze grafieken kan een manager de oorzaken van verloren productietijd visualiseren, zoals apparatuurstoringen, onderhoudsbehoeften of materiaaltekorten.

Door deze problemen op te splitsen in segmenten van donutgrafieken wordt het gemakkelijker om te zien waar de problemen zich concentreren en om middelen effectiever toe te wijzen, wat de productiviteit kan verbeteren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-601.png Productie donut grafieken /$$img/

via Boldbi

Financiële grafieken

Financiële gegevens kunnen overweldigend zijn, maar donut grafieken vereenvoudigen het door categorieën weer te geven zoals betaalde, uitstaande, achterstallige en standaard accounts. Dit geeft financiële teams een snelle momentopname van de financiële gezondheid van het bedrijf.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-602.png Financiële grafieken /%img/

via Boldbi Analisten kunnen direct zien waar zich potentiële problemen voordoen en proactief handelen, waardoor het beheer van de werkstroom wordt verbeterd en financiële risico's worden verminderd. Het is een eenvoudige maar effectieve manier om de nummers die er toe doen te controleren.

Grafieken van donuts voor de overheid

Overheidsdashboards kunnen ook baat hebben bij donut grafieken, vooral als het gaat om het bijhouden van processen zoals subsidieaanvragen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-603.png Donutgrafieken voor de overheid /$$img/

via Boldbi Je kunt een donutgrafiek gebruiken om het percentage ontvangen, goedgekeurde of nog in behandeling zijnde aanvragen weer te geven. Dit type visualisatie geeft beheerders een overzicht in één oogopslag, waardoor ze inefficiënties en knelpunten in het systeem kunnen opsporen.

Door snel te identificeren waar het proces vertraagt, kunnen ze resources opnieuw toewijzen en de algehele prestaties verbeteren.

Ook lezen: 10 voorbeelden van diagrammen voor elk type project

Voordelen van het gebruik van Donutgrafieken

Van aanpassingsmogelijkheden tot eenvoud, hier is een overzicht waarom donutdiagrammen een goede keuze zijn voor uw project grafiek voor projectmanagement .

1. Aanpasbaarheid

Een van de grootste voordelen van grafieken is de aanpasbaarheid. Of je nu een eigenaar van een bedrijf, een leraar of een student bent, je kunt deze grafieken aanpassen aan je publiek en doelen.

De flexibiliteit om kleuren, labels en ontwerp aan te passen maakt het makkelijker om complexe gegevens op een begrijpelijke manier te presenteren. Zo kun je bijvoorbeeld het kleurenschema van de grafiek afstemmen op je merk of kleurenpsychologie gebruiken om te beïnvloeden hoe kijkers de gegevens interpreteren.

Een andere handige functie is de mogelijkheid om delen van de grafiek te laten exploderen, waardoor de aandacht wordt gevestigd op sleutelgegevenspunten en de focus van de kijker wordt geleid. Dit niveau van aanpassing kan een saaie dataset veranderen in een visueel aantrekkelijk verhaal.

2. Gebruiksvriendelijkheid

Je hoeft geen gegevensexpert te zijn om een donutgrafiek te maken of te begrijpen. Het cirkelvormige ontwerp leent zich van nature voor het weergeven van verhoudingen, waardoor zelfs complexe gegevens makkelijker te begrijpen zijn. Grafieken overstijgen culturele en taalbarrières, waardoor ze een uitstekend hulpmiddel zijn voor wereldwijde samenwerking.

En omdat ze zo intuïtief zijn, kunnen ze discussies vergemakkelijken, zelfs tussen mensen die niet vertrouwd zijn met gegevensanalyse.

3. Eenvoud

Het belangrijkste voordeel van grafieken is dat ze eenvoudig te begrijpen zijn. Door hun minimalistische ontwerp kunnen kijkers de gegevens meteen begrijpen, zelfs als ze weinig of geen ervaring hebben met het lezen van grafieken.

Het feit dat donutgrafieken zeer weinig kritieke onderdelen hebben - zoals buiten- en binnenringen, segmenten, tegels en legenda - betekent ook dat er minder cognitieve belasting is voor de kijker, waardoor het gemakkelijker is om de informatie in één oogopslag op te nemen.

4. Visuele aantrekkingskracht

In tegenstelling tot traditionele grafieken heb je met donutgrafieken meer ruimte om mee te werken, zodat je creatief kunt zijn in layout en kleurgebruik. Het lege midden kan sleutel nummers of totalen effectief weergeven, wat het ontwerp en de functie verbetert.

Als je Klaar goed doet, kan een goed ontworpen donutgrafiek een statement zijn in een presentatie, en een blijvende indruk achterlaten bij je publiek.

Beperkingen van donutgrafieken

Hoewel donutgrafieken visueel aantrekkelijk en praktisch zijn voor het weergeven van bepaalde soorten gegevens, hebben ze een paar beperkingen die ze minder geschikt maken voor elke situatie.

1. Niet ideaal voor vaak veranderende gegevens

Omdat het ontwerp statisch is, is het lastig om het in realtime bij te werken zonder visuele rommel te creëren. Als je de gegevens probeert te verversen, kunnen de vaste secties ongeorganiseerd raken, waardoor de grafiek moeilijk leesbaar wordt. Het cirkelvormige format leent zich ook niet voor het weergeven van gegevens die vaak fluctueren.

Andere formats, zoals lijngrafieken, zijn vaak effectiever als informatie snel moet worden bijgewerkt.

2. Beperkt vermogen om veel categorieën weer te geven

Naarmate je meer gegevenspunten in de grafiek probeert te proppen, wordt de grafiek snel overvol en moeilijk te interpreteren. Hoe meer secties je toevoegt, hoe moeilijker het is om het overzicht te behouden, en kijkers kunnen moeite hebben om de overlappende lijnen en labels te begrijpen.

Voor complexe datasets met veel variabelen kunnen eenvoudigere, minder rommelige alternatieven effectiever zijn.

3. Minder nauwkeurig voor gedetailleerde gegevensvergelijking

Donutgrafieken zijn visueel opvallend, maar zijn niet de beste optie voor nauwkeurige gegevensvergelijkingen.

Omdat ze zich richten op algemene verhoudingen in plaats van op specifieke waarden, kan het moeilijk zijn om de verschillen in grootte tussen secties nauwkeurig te meten. Het afgeronde ontwerp maakt het ook moeilijk om exacte percentages te meten, vooral bij kleinere dataschijven.

Dit gebrek aan precisie kan leiden tot verkeerde interpretaties, vooral wanneer het doel is om subtiele verschillen tussen categorieën te vergelijken.

4. Beperkte ruimte

Een andere beperking is dat donutgrafieken het moeilijk hebben als er weinig ruimte is. Hun cirkelvormige layout vereist veel ruimte om de gegevens duidelijk weer te geven, vooral als er labels of extra informatie moet worden toegevoegd.

Bij presentatie in kleine ruimtes, zoals op mobiele schermen of in dichte rapporten, kunnen de tekst en segmenten worden samengedrukt, waardoor de grafiek moeilijker te lezen is. Dit maakt een donutgrafiek minder flexibel dan een staafdiagram of lijndiagram, die zich snel kunnen aanpassen aan kleine ruimtes zonder aan duidelijkheid in te boeten.

🎊Bonus: Bekijk deze korte handleiding over Hoe maak je een cirkeldiagram in Excel in een paar minuten en vereenvoudig uw rapportage.

Prachtige donutgrafieken maken met ClickUp

Donutgrafieken zijn de moderne, stijlvolle versie van het klassieke cirkeldiagram en het is duidelijk waarom ze zo populair zijn. Hun strakke, minimalistische ontwerp past naadloos in elke visuele stijl. Hun aanpassingsvermogen maakt ze nog beter en u kunt ze gebruiken om gegevens in verschillende sectoren te presenteren.

Als je overweegt donutgrafieken te maken, kun je bij ClickUp terecht.

U kunt niet alleen verbluffende donutgrafieken ontwerpen, maar ook uw gegevens beheren, projecten stroomlijnen en projectmanagement automatiseren - allemaal op één plek.

En het beste deel? Het is gratis! Aanmelden voor ClickUp vandaag nog en begin met het optimaliseren van uw hele proces!