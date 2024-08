Een cirkeldiagram maken in Google Sheets (6 eenvoudige stappen)

Als je je gegevens visueel wilt weergeven, is een cirkeldiagram het eerste waar je aan denkt. Een cirkeldiagram helpt je om je gegevens weer te geven in een format dat gemakkelijk te begrijpen is en helpt je om een duidelijk beeld te krijgen van elke gegevensset. Dit helpt ons om de nummers gemakkelijk te analyseren en te begrijpen, waardoor het een populaire keuze is.

Met Google Spreadsheets kun je gemakkelijk een cirkeldiagram maken als je gegevens in een tabel format staan.

Laten we eens kijken hoe je dit doet en de verschillende aanpassingen die beschikbaar zijn. Dit omvat verschillende elementen zoals vormen, percentages weergeven, labels toevoegen of het cirkeldiagram veranderen in een 3D cirkeldiagram met andere verschijningsvormen.

**Wat is een cirkeldiagram in Google Spreadsheets?

Een cirkeldiagram is een visualisatie format waarbij de voltooide gegevensset wordt weergegeven als een taart en gegevens die verschillende factoren vertegenwoordigen in schijfjes worden verdeeld om numerieke verhoudingen te illustreren.

Elke taartpunt vertegenwoordigt een percentage van het geheel, waardoor het gemakkelijk is om de verdeling van gegevens in één oogopslag te visualiseren.

Cirkeldiagrammen zijn ideaal als de hele gegevensverzameling deel uitmaakt van een grotere groep of als je de relatieve grootte van verschillende categorieën binnen dezelfde gegevensverzameling wilt laten zien.

Laten we een voorbeeld nemen van een driemaandelijkse onkostendeclaratie, die een overzicht geeft van de totale uitgaven in dat kwartaal en de gebieden waar deze uitgaven zijn gedaan.

via Google Spreadsheets Hier geven de gegevens in een tabel format misschien geen duidelijk beeld. Maar met een cirkeldiagram is het eenvoudig om te begrijpen aan welke gebieden we de meeste uitgaven doen, zonder dat we in detail hoeven te treden.

6 stappen om een cirkeldiagram te maken in Google Spreadsheets

Als je Google Spreadsheets gebruikt, moet je de gegevensset klaar hebben. Zodra je de gegevens hebt, volg je deze eenvoudige stappen om je gegevens om te zetten in een visueel aantrekkelijk cirkeldiagram:

Stap 1: Open Google Spreadsheets en voer uw gegevens in

Begin met het invoeren van de gewenste gegevens in het blad. Zorg ervoor dat deze gegevens overzichtelijk zijn en duidelijke labels hebben voor elke categorie met de bijbehorende waarden.

In het voorbeeld maken we een cirkeldiagram voor kwartaaluitgaven en hebben we de categorieën in de ene kolom opgesomd met de bijbehorende bedragen in de kolom ernaast.

/%img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/how-to-make-pie-chart-in-google-sheets-6.png

/%img/

een voorbeeld van een dataset voor het maken van een taartdiagram_ Bron: ClickUp's steekproef Google Sheet

Stap 2: Markeer uw gegevens

Selecteer de gegevens die in het cirkeldiagram moeten worden ingevoerd. Bijvoorbeeld:

Ga naar de Google Spreadsheets waar de gegevens in staan

Selecteer de cellen waarvoor u het cirkeldiagram wilt maken

/%img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/how-to-make-pie-chart-in-google-sheets-3.png

/%img/

gegevens markeren om een cirkeldiagram te maken_

Aantekening: Alleen de gemarkeerde gegevens worden gebruikt voor het maken van het cirkeldiagram, dus zorg ervoor dat je alle velden hebt opgenomen.

Stap 3: Navigeer naar het menu 'Invoegen'

Navigeer naar de bovenste balk en klik op de optie 'Invoegen' in het menu met de geselecteerde gegevens. Er wordt een vervolgkeuzemenu geopend waarin je de actie 'Grafiek' moet selecteren.

Hoe maak je een cirkeldiagram in Google Spreadsheets?

Met deze actie verschijnt er een Editor voor grafieken aan de rechterkant van uw scherm.

De weergave als je op de optie 'Grafiek' klikt.

Stap 4: Je cirkeldiagram instellen

Zodra je op de grafiekoptie klikt, zal Google Spreadsheets de gegevens onmiddellijk visualiseren in het ideale format. In dit geval hebben we ons gewenste cirkeldiagram.

je cirkeldiagram instellen_

Als je iets wilt veranderen, kun je de grafiek eenvoudig aanpassen met de gegevens die je hebt geselecteerd in de 'Grafiek-editor'.

Aan de rechterkant van het scherm krijg je de optie 'Installatie', waar je een weergave krijgt van de voorgestelde cirkeldiagrammen en naar 'Cirkeldiagram' kunt navigeren als je een andere optie te zien krijgt.

Stap 5: Pas uw cirkeldiagram aan

Verken de aanpassingsopties die beschikbaar zijn in de Editor voor grafieken om de visuele aantrekkingskracht en duidelijkheid van uw cirkeldiagram te verbeteren. Bewerk de grafiek en pas de kleuren aan, voeg een titel toe, pas de legenda aan en nog veel meer.

Klik op de grafiekelementen die u wilt aanpassen en de bijbehorende opties verschijnen in de 'Grafiek-editor'

aanpassingsopties voor het cirkeldiagram in Google Sheets_

Stap 6: Afronden en invoegen

Klik op de knop 'Invoegen' in de grafiekeditor zodra u tevreden bent met het uiterlijk van uw cirkeldiagram. Hiermee wordt het cirkeldiagram direct in uw Google Spreadsheets document ingevoegd.

de uiteindelijke uitvoer van het cirkeldiagram met vermelde percentages_

En je bent Klaar!

Je cirkeldiagram is klaar voor gebruik in je sheets. Sleep de randen van de grafiek om het formaat aan te passen of te verplaatsen binnen de Google spreadsheet.

Hoe pas je een cirkeldiagram aan in Google Spreadsheets?

Google Spreadsheets biedt een bereik aan aanpassingsopties om uw visualisaties aantrekkelijker te maken en beter af te stemmen op uw publiek.

Verander kleuren, maak 3D cirkeldiagrammen, voeg de legenda toe, verander of voeg titels en labels toe en doe nog veel meer. U vindt deze direct naast uw grafiek in de optie 'Aanpassen'.

Onder deze optie krijg je de onderstaande opties.

Wijzig grafiektype en -stijl

Om de kleuren, randen of achtergrondkleur van je grafiek te veranderen, gebruik je de optie 'Grafiekstijl' en open je de categorie die je wilt veranderen.

Maak een 3D cirkeldiagram

Ga naar de installatieoptie om een 3D cirkeldiagram te maken.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/how-to-make-pie-chart-in-google-sheets-15-1400x738.png

/$$$img/

Verander kleuren

Google Spreadsheets biedt verschillende kleurenpaletten voor uw cirkeldiagram. Klik op afzonderlijke taartpunten om de kleuren naar wens te wijzigen.

Legenda-opties

Verplaats de legenda om de optimale plaatsing voor uw grafiek te vinden. Met de Chart Editor kun je de legenda onder, boven, links of rechts in de grafiek plaatsen.

We raden aan om de legenda op 'Auto' te zetten voor optimaal gebruik, tenzij je de legenda naar een bepaalde plaats in de grafiek wilt verplaatsen.

Hoe maak je een cirkeldiagram in Google Spreadsheets met gegevens uit meerdere sheets?

Een cirkeldiagram maken met één sheet is vrij eenvoudig. Het proces is echter een beetje lastig als je gegevens uit meerdere bladen wilt gebruiken.

De ideale optie is om alle gegevens in één sheet te krijgen. Dit is echter niet altijd mogelijk. In zulke gevallen vereist het maken van een cirkeldiagram een iets andere aanpak om informatie te consolideren en te visualiseren.

Hiervoor zijn de stappen als volgt.

Stap 1: Gegevens op elk vel opschonen

Om cirkeldiagrammen te maken van meerdere bladen, moet je beginnen met een voorreiniging. Voor het opschonen van de gegevens moet je ervoor zorgen dat de labels die we gebruiken in het cirkeldiagram en de waarden met elkaar overeenkomen.

Als we bijvoorbeeld onkostengegevens van een ander kwartaal moeten toevoegen, kunnen we een apart blad maken en deze gegevens toevoegen. De velden met gegevens moeten echter wel overeenkomen om ze in het cirkeldiagram te kunnen gebruiken.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/how-to-make-pie-chart-in-google-sheets-14-1400x716.png

/$$$img/

bereik van gegevens voor cirkeldiagram toevoegen_

Stap 4: Totale waarden berekenen

Als je cirkeldiagram gebaseerd is op percentages, wil je misschien de totale waarde voor elke categorie berekenen. Gebruik formules zoals '=SUM' om de som van de waarden voor elke categorie op verschillende bladen te berekenen.

Stap 5: Markeer en voeg de grafiek in

Zodra je gegevens geconsolideerd zijn op het nieuwe blad, markeer je de relevante cellen met de labels van de categorieën en hun bijbehorende waarden. Navigeer naar het menu 'Invoegen' en selecteer 'Grafiek'

Volg de stappen uit het vorige hoofdstuk om een cirkeldiagram te kiezen en aan te passen aan je voorkeuren.

Gebruik drill-down in ClickUp Dashboards om taken binnen de grafiek te wijzigen of bij te werken voor naadloze bewerkingen Projectmanagement grafieken gaan vaak verder dan alleen een cirkeldiagram en vereisen sterke mogelijkheden om het diagram van het ene format naar het andere te converteren, afhankelijk van de vereisten. ClickUp is ontworpen om dit proces eenvoudiger te maken. De tool biedt uitgebreide aanpassingsmogelijkheden en functies, zodat u eenvoudig cirkeldiagrammen kunt maken.

U kunt gegevens rechtstreeks uit uw Taken, documenten of aangepaste velden halen en in slechts een paar eenvoudige stappen visueel aantrekkelijke cirkeldiagrammen maken. Bovendien wordt elke bijwerking van de gegevens in realtime in de grafiek weergegeven, zodat de grafiek altijd de meest recente en nauwkeurige informatie weergeeft.

Om een cirkeldiagram toe te voegen met ClickUp, voegt u het volgende toe Aangepaste widgets naar uw ClickUp Dashboard en maak een cirkeldiagram op basis van gegevens.

Cirkeldiagrammen zijn een geweldige manier om de verhoudingen in een geheel weer te geven. Maar hoewel het ons helpt om complexe gegevens gemakkelijk te begrijpen, zijn er momenten waarop een cirkeldiagram niet de ideale optie is voor uw behoeften.

Je hoeft je niet te laten beperken door de beperkingen van Google Spreadsheets; gebruik in plaats daarvan alternatieven zoals ClickUp.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Bundle-With-Team-Goals.png ClickUp 3.0 Dashboardbundel met teamdoelen /$$$img/

Verdeel doelen, taken, agile-punten en projectstatussen in het zeer aanpasbare ClickUp 3.0 Dashboard

ClickUp is een veelzijdige tool voor projectmanagement en samenwerking en biedt een functierijke omgeving voor datavisualisatie door middel van zijn Dashboards . De tool biedt ook gratis sjablonen voor grafieken die je helpen om je gegevens in verschillende formats te visualiseren.

Met ClickUp hebt u de capaciteit om het volgende en meer te doen.