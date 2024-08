Zo maak je in een paar minuten een cirkeldiagram in Excel!

Mensen vinden het gemakkelijker om complexe gegevens te begrijpen als ze worden gepresenteerd met grafieken of grafieken. Cirkeldiagrammen behoren tot de meest voorkomende formats van representatie door de jaren heen.

Je ziet ze waarschijnlijk in blogs, kranten, op televisie en bij presentaties op het werk. Microsoft Excel is een van de oudste en meest gebruikte tools voor gegevensvisualisatie voor het maken van cirkeldiagrammen.

Wat is een cirkeldiagram?

Een cirkeldiagram geeft gegevens of statistieken visueel weer. Segmenten of schijfjes van de taart vertegenwoordigen een deel van het geheel. De grootte van elk taartpunt komt overeen met de relatieve hoeveelheid of het percentage van een specifieke categorie binnen een dataset.

Dit biedt een duidelijke en beknopte manier om de verdeling en relaties tussen de verschillende componenten van die dataset weer te geven.

Om een cirkeldiagram te maken, heb je minimaal twee verschillende waarden nodig die opgeteld 100% van de gegevens zijn.

Cirkeldiagrammen worden echter minder effectief als een datavisualisatie format als de dataset te complex is of te veel variabelen heeft.

Deze grafieken zijn populaire voorbeelden van cirkeldiagrammen omdat ze uitgebreide gegevens in een eenvoudig visueel formulier samenvatten en weinig uitleg vereisen.

Ze worden bijvoorbeeld vaak gebruikt om de verschillende categorieën van een dataset weer te geven, bijvoorbeeld de verdeling van de populatie die via een volkstelling is verzameld of het aantal mensen dat op een enquête heeft gereageerd.

Laten we het eerste voorbeeld nemen.

Stel dat je informatie hebt verzameld over de taalvaardigheid van een populatie of de verdeling van leeftijdsgroepen van die populatie in een specifieke geografie. Cirkeldiagrammen zouden in dit geval de meest effectieve manier zijn om ze visueel weer te geven.

Cirkeldiagram van de verdeling van de leeftijdsgroepen van een populatie

In het tweede voorbeeld onderzoekt u de ervaring van uw klanten op een Likert-schaal. Gebruik verschillende kleuren en gebruik een cirkeldiagram om de beoordelingen te berekenen en verschillende categorieën weer te geven.

Cirkeldiagram van een klanttevredenheidsonderzoek

Cirkeldiagrammen in projectmanagement

Cirkeldiagrammen zijn handig voor het maken van grafieken voor projectmanagement die kritieke projectinformatie weergeven. Grafieken geven details weer van wie welke taak doet in een team en de tijd die nodig is om elke fase in een projectcyclus te voltooien. Projectmanagers delen en interpreteren informatie met cirkeldiagrammen en andere visuele diagrammen. Dit helpt projectmanagers om weloverwogen beslissingen te nemen tijdens het project.

Je krijgt veel software voor projectmanagement opties en Excel alternatieven op het internet en ze zijn allemaal even goed in het omzetten van gegevens in opvallende beelden. We zullen echter het proces bekijken om een basis cirkeldiagram in Excel te maken.

3 eenvoudige stappen om een cirkeldiagram in Excel te maken

In de meeste spreadsheetprogramma's heb je twee ingangen nodig om een eenvoudig cirkeldiagram te maken - twee of meer categorieën van een dataset en het nummer dat bij elke categorie hoort.

Volg de drie stappen om een cirkeldiagram te maken.

Stap 1: Gegevens invoeren

Open een leeg werkblad in Excel en voer de gegevenscategorieën en de nummers of percentages voor elke categorie in. Elke categorie wordt uiteindelijk een stuk van de taart.

Neem deze eenvoudige scenario voor projectmanagement : een dataset die het voltooiingspercentage van taken voor het hele project weergeeft.

De gegevensverzameling zou er als volgt uit kunnen zien:

Denk eraan dat je geen overlappende percentages of nummers kunt hebben; als je percentages moet presenteren, moet het idealiter optellen tot honderd. Ook mag je maar één tabel met gegevens tegelijk gebruiken.

Stap 2: Selecteer de gegevens

Markeer de tabel die je in het cirkeldiagram wilt opnemen. Aangezien Excel slechts één gegevensreeks gebruikt, moeten alle waarden die je als schijfjes wilt weergeven in een kolom of rij in je spreadsheet staan.

Elke waarde in deze reeks komt overeen met een schijf in het cirkeldiagram.

Er is een handige oplossing om titels voor grafieken te genereren in Excel. Als je de labels van de kolommen opneemt in je selectie, verschijnt het label automatisch als titel van de grafiek. Onthoud dat je de titel van de grafiek niet meer kunt bewerken als je de grafiek eenmaal hebt gemaakt.

Stap 3: Cirkeldiagram invoegen

Nadat je de tabel hebt geselecteerd, klik je op het tabblad 'Invoegen' op de werkbalk en vervolgens op het pictogram Cirkeldiagram.

Kies een geschikte stijl voor een 2D- of 3D-cirkeldiagram. Taartdiagrammen werken ongeveer hetzelfde.

Hier is een pro-tip: we interpreteren verhoudingen nauwkeuriger als ze plat zijn dan in drie dimensies. Maar als je een specifiek deel wilt benadrukken, misschien een deel dat veel belangrijker is dan de andere, gebruik dan de 3D-taart.

Hoe een cirkeldiagram bewerken of wijzigen in Excel

Na het leren maken van een basis cirkeldiagram in Excel, leren we hoe we de grafiekelementen kunnen aanpassen.

Grafieken in Excel zijn zeer aanpasbaar. Kies verschillende kleuren en kleurverlopen voor de schijfjes, verander de afmetingen, maak een legenda en nog veel meer.

De stijl en kleur van de taart wijzigen

Klik op het penseelpictogram naast je cirkeldiagram om het uiterlijk aan te passen. Kies uit een array van stijl- en kleuropties om een cirkeldiagram te maken dat je mooi vindt.

De titel van de grafiek wijzigen

Om de titel van het cirkeldiagram aan te passen, moet je de labels van de kolommen niet selecteren terwijl je het cirkeldiagram invoegt. Zoals in de schermafbeelding hieronder selecteer je de rijen die de waarden bevatten zonder de labels.

In dit geval verschijnt de grafiek met een standaard bewerkbare titel.

Klik nu op 'Titel diagram' bovenaan het cirkeldiagram om deze te bewerken.

Gegevenslabels toevoegen aan het cirkeldiagram

Na de bewerking van de titel van het diagram leren we om gegevenslabels toe te voegen en te formatteren voor elk cirkeldiagram. Beweeg de cursor over het cirkeldiagram en klik met de rechtermuisknop. Selecteer de optie 'Gegevenslabels toevoegen' in het menu dat verschijnt.

Selecteer nu 'Gegevenslabels toevoegen' uit de vervolgkeuzelijst.

Eenmaal geselecteerd verschijnen de data labels die corresponderen met elk cirkeldiagram segment. In dit voorbeeld zijn dat de voltooipercentages.

Gegevensuitnodigingen toevoegen aan het cirkeldiagram

Gegevensopschriften toevoegen aan het cirkeldiagram. De stappen zijn vergelijkbaar met het toevoegen van labels.

Klik met de rechtermuisknop op uw cirkeldiagram en selecteer 'Gegevenslabels toevoegen' Selecteer 'Gegevensuitnodigingen toevoegen' uit de vervolgkeuzelijst.

De callouts verschijnen dan als volgt:

Het formaat van een cirkeldiagram wijzigen

Het formaat van een cirkeldiagram wijzigen is eenvoudig. Om de afmetingen van de grafiek aan te passen, klikt u op een van de hoeken en sleept u deze om de grootte aan te passen; maak de grafiek groot of klein volgens uw wensen.

Een legende helpt de lezers de betekenis van elk deel van de taart te identificeren en verschijnt standaard wanneer je een cirkeldiagram in Excel maakt.

Om de legenda te verwijderen, klik je er met de rechtermuisknop op en kies je de optie 'Verwijderen'. Om het uiterlijk van de legenda te wijzigen, klik je er met de rechtermuisknop op en kies je 'Legenda opmaken' Hiermee kun je de legenda verplaatsen en het lettertype naar wens opmaken.

3 Beperkingen van het maken van cirkeldiagrammen in Excel

Met de meeste spreadsheetprogramma's kun je cirkeldiagrammen en donuts van tabellen. Hoewel het maken en bewerken van cirkeldiagrammen in Excel een uitstekende vaardigheid is, moet je rekening houden met een paar uitdagingen die uniek zijn voor deze tool.

Drie beperkingen zijn beperkend bij het werken met cirkeldiagrammen in Excel.

Beperking enkele gegevensreeks

De cirkeldiagrammen van Excel bevatten in de meeste Instances slechts één gegevensreeks. Dat beperkt hun geschiktheid voor het weergeven van complexe gegevensreeksen met meerdere gegevensreeksen.

In gevallen waarin je verschillende gegevensreeksen visueel moet weergeven, bieden alternatieve diagramtypes zoals staafdiagrammen meer veelzijdigheid.

Gebruik Excel om staafdiagrammen te maken, maar het proces is ingewikkelder.

Aangepaste uitdagingen

De aanpassingsmogelijkheden voor cirkeldiagrammen in Excel zijn enigszins limiet vergeleken met andere grafiektypes. Het fijn afstellen van elementen zoals individuele kleuren of de precieze plaatsing van labels is vaak complex en zelfs onmogelijk.

Excel biedt niet veel flexibiliteit voor aanpassingen. Maar het goede nieuws is dat je hulpmiddelen voor cirkeldiagrammen kunt vinden in verschillende andere apps en software.

Moeilijkheden met het beheer van gegevenslabels

Het beheren van gegevenslabels op cirkeldiagrammen in Excel is een uitdaging, vooral als je te maken hebt met drukke visualisaties.

De automatische plaatsing van labels in Excel resulteert in overlap of problemen met de leesbaarheid, waardoor soms extra handmatige aanpassingen nodig zijn om de labels duidelijk te presenteren.

Maak moeiteloos cirkeldiagrammen met ClickUp

Het lijdt geen twijfel dat Excel een uitstekende spreadsheetapplicatie is, maar het heeft een aantal unieke beperkingen.

ClickUp is een handig hulpmiddel voor het maken van cirkeldiagrammen (en andere formats voor gegevensvisualisatie). De aanpasbaarheid en aanpassingsmogelijkheden van ClickUp maken er een veelzijdig alternatief van.

Hoe cirkeldiagrammen maken in ClickUp ClickUp Dashboards bieden een overzicht op topniveau van alle activiteiten binnen uw werkruimte.

Deze dashboards bestaan uit zeer aanpasbare kaarten, die fungeren als de bouwblokken van uw dashboard. Gebruik deze aangepaste kaarten om snel een cirkeldiagram van uw gegevens te maken.

Gebruik drill-down in ClickUp Dashboards om taken binnen de grafiek te wijzigen of bij te werken voor naadloze bewerkingen

Met de drill-down functie kunt u de kaarten op uw dashboard aanpassen om meer details te zien. Breng wijzigingen aan in elke kolom, slice, segment of gegevenspunt op uw cirkeldiagram binnen het ClickUp dashboard met behulp van de drill-down functie op cirkeldiagrammen.

Als voorbeeld nemen we een dataset waarin werklast wordt uitgesplitst naar status.

Een steekproef cirkeldiagram in ClickUp

Naast elke taak vindt u tags, het aantal subtaken, checklists en indicatoren voor blokkeren of wachten.

Geef de toegewezen personen, deadline en status van de taak weer in de kolommen aan de rechterkant. Met ClickUp kunt u in elk element inzoomen om specifieke informatie te vinden.

Een andere geweldige functie van ClickUp is de mogelijkheid om de gegevens die zijn vastgelegd door aangepaste velden op datum eenvoudig te ordenen in een bepaald tijdsbereik om trends te visualiseren in een cirkeldiagram.

Ga verder dan Excel met een meer capabele tool

In tegenstelling tot Excel kunt u met ClickUp meer doen dan grafieken en diagrammen maken voor presentaties in uw projectmanagement.

Projectmanagement gaat verder dan rapportage en gegevensvisualisatie. Hoewel het werken met Excel en andere spreadsheets een uitstekende vaardigheid is, komt het beheren van de levenscyclus van een project neer op het kiezen van de juiste tools als aanvulling.

Met dashboards, automatisering, tools voor samenwerking en nog veel meer is ClickUp een krachtig hulpmiddel voor projectmanagement tool voor projectmanagement in je arsenaal.

Om meer informatie te krijgen over wat er allemaal mogelijk is met ClickUp, kunt u vandaag nog een demo plannen.