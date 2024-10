Hoe merkbekendheidsonderzoeken uit te voeren (vragen + sjablonen)

Je merk is wat mensen over je zeggen als je er niet bent

Jeff Bezos, oprichter van Amazon

Naamsbekendheid is die onzichtbare, ontastbare kwaliteit die consumenten aantrekt en verkoop stimuleert.

Naamsbekendheid gaat verder dan merkherkenning alleen. Sociale populariteit lijkt misschien een goede maatstaf voor merkbekendheid, maar het vertelt ons niet hoe klanten zich voelen over het merk. Veel leiders zijn van mening dat deze nummers niet bruikbaar zijn voor strategische besluitvorming of voor het nemen van beslissingen merkmanagement .

Om merkbekendheid nauwkeurig te meten, moet je je publiek begrijpen. En dat begint met het stellen van de juiste vragen. Enquêtes over merkbekendheid zijn uw beste hulpmiddel om merkbekendheid te meten. Ze bieden een directe lijn naar het brein van uw klanten en onthullen inzichten van onschatbare waarde die uw marketingstrategie vorm kunnen geven.

Laten we eens kijken naar de sleutelcomponenten van merkbekendheidsonderzoeken, het belang van het targeten van het juiste publiek en een uitgebreide lijst met vragen en hulpmiddelen om uw onderzoek te ondersteunen.

Wat is een onderzoek naar merkbekendheid?

Een onderzoek naar merkbekendheid is een kwantitatief onderzoeksinstrument dat meet in welke mate een doelgroep een specifiek merk of product herkent en zich herinnert. Het is een fundamenteel onderdeel van elk merkmanagementstrategie biedt onschatbare inzichten in de zichtbaarheid van een merk en de algehele merkperceptie op de markt.

De sleutelcomponenten van een merkbekendheidsonderzoek omvatten gewoonlijk:

Unaided brand recall: Kan uw publiek uw merk uit het hoofd noemen zonder hints of aanwijzingen? Dit geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat ze aan u denken als ze iets nodig hebben dat u aanbiedt

Kan uw publiek uw merk uit het hoofd noemen zonder hints of aanwijzingen? Dit geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat ze aan u denken als ze iets nodig hebben dat u aanbiedt **Herkennen ze je merk als ze het zien of de naam horen? Dit laat zien hoe vertrouwd ze met u zijn, zelfs als ze niet als eerste aan u denken

Herkenning van het merk: Kunnen ze je herkennen aan je logo, slogan of tagline? Dit onthulthoe sterk uw merkidentiteit is *Brand image: Hoe percipiëren ze je merk? Wordt het als cool, betrouwbaar, innovatief, betrouwbaar of iets anders beschouwd? Dit is het mentale beeld dat consumenten van je merk hebben

Kunnen ze je herkennen aan je logo, slogan of tagline? Dit onthulthoe sterk uw merkidentiteit is *Brand image: Hoe percipiëren ze je merk? Wordt het als cool, betrouwbaar, innovatief, betrouwbaar of iets anders beschouwd? Dit is het mentale beeld dat consumenten van je merk hebben Brand association: Waar denken ze aan als ze je naam horen? Komen er positieve gedachten en gevoelens bij je op? Dit meet de emotionele verbinding die consumenten met je merk hebben

Relevantie voor de algemene marketingstrategie

Merkbekendheidsonderzoeken, ook wel merkperceptieonderzoeken genoemd, zijn niet alleen een marketingtool maar een strategische noodzaak. Ze bieden diepgaand inzicht in hoe consumenten uw merk, het aanbod en de positie op de markt zien. Door inzicht te krijgen in de merkbekendheid kunnen marketeers gegevensgestuurde beslissingen nemen, van reclamecampagnes tot prijsstrategieën.

De klanttevredenheid verhogen

Door te meten hoe goed consumenten je merk herkennen en zich het herinneren, kun je vaststellen waar je berichtgeving moet worden verbeterd. Hierdoor kun je het aanbod en de communicatie van je merk afstemmen op de behoeften van de klant, wat leidt tot grotere tevredenheid en merkaffiniteit.

Sterkere merkloyaliteit opbouwen

Wanneer consumenten bekend zijn met en vertrouwen hebben in een merk, zullen ze eerder kiezen voor de producten of diensten van dat merk in plaats van concurrerende merken. Merkbekendheidsonderzoeken kunnen merkloyaliteit kwantificeren en de factoren identificeren die eraan bijdragen. Hierdoor kunt u de positieve merkperceptie versterken, sterkere relaties met klanten opbouwen en de merkloyaliteit vergroten de belangenbehartiging van klanten stimuleren .

Een superieure klantervaring creëren

Onderzoeken naar merkbekendheid geven inzicht in de voorkeuren, pijnpunten en tevredenheidsniveaus van klanten. Met deze inzichten kunt u de klantenservice verbeteren, het aankoopproces stroomlijnen en gepersonaliseerde ervaringen creëren die loyaliteit en positieve mond-tot-mondreclame stimuleren.

Enquêtes naar merkbekendheid geven inzicht in hoe sterk uw merkidentiteit is verankerd in de publieke opinie. U kunt de informatie in deze onderzoeken gebruiken om uw ROI te verbeteren door uw marketingstrategieën te verfijnen.

De informatie die u verzamelt helpt u ook bij het meten van en reageren op hiaten en kansen in uw marketingstrategie en het verbeteren van de merkherinnering en -perceptie via op maat gemaakte berichtgeving. Tot slot kunt u een grondige concurrentieanalyse uitvoeren om uw bereik te vergroten.

Belang van de doelgroep in merkbekendheidsonderzoeken

We hebben al de voordelen gezien van het uitvoeren van merkbekendheidsonderzoeken, zoals het opbouwen van merkgeloofwaardigheid, het stimuleren van klanttevredenheid en het bieden van precies datgene wat uw klanten willen.

U kunt echter alleen van deze voordelen genieten als u onderzoek doet onder de juiste doelgroep. Enkele sleuteloverwegingen voor het definiëren van uw doelgroep zijn:

Demografie: Leeftijd, geslacht, inkomen, opleiding en locatie

Leeftijd, geslacht, inkomen, opleiding en locatie Psychografie: Levensstijl, interesses, waarden en attitudes

Levensstijl, interesses, waarden en attitudes **Gedrag: koopgewoonten, mediaconsumptie en online gedrag

Zodra u uw doelgroep kent, kunt u uw marketingstrategieën verfijnen door u te richten op de juiste marketingkanalen.

Als u zich bijvoorbeeld richt op jongvolwassenen, richt u zich dan op sociale-mediakanalen en neem trending topics op in uw marketingcampagne. Als je je richt op oudere volwassenen, kun je je beter richten op traditionele mediakanalen en een meer conservatieve boodschap.

Nu u het belang kent van onderzoeken naar merkbekendheid, laten we eens kijken naar de beste vragen die u kunt stellen in een merkonderzoek om de merkbekendheid onder uw potentiële klanten te verbeteren.

Top 35 vragen om te stellen in een onderzoek naar merkbekendheid

U kunt uw target verschillende soorten vragen stellen in een merkbekendheidsenquête. Hier zijn enkele voorbeelden die u kunt volgen.

Vragen in een merkperceptie-enquête

Vragen in een merkperceptie-enquête zijn bedoeld om te begrijpen hoe consumenten uw merk waarnemen.

Hoe zou u uw merk in drie woorden omschrijven? Wat zijn de top drie kwaliteiten die in je opkomen als je aan [merknaam] denkt? Op een schaal van 1-5, hoe beoordeelt u het bedrijf wat betreft kwaliteit, innovatie en klantenservice? Hoe denkt u dat [merknaam] zich verhoudt tot onze concurrenten?

Vragen enquête merkherinnering

Vragen uit een merkherinneringsenquête peilen naar de mate waarin consumenten zich uw merk herinneren.

Hebt u wel eens van [merknaam] gehoord? Kunt u zich recente advertenties of campagnes van [merknaam] herinneren? In welke categorie zou u [merknaam] plaatsen? Wat is het eerste waar je aan denkt als je de naam [merknaam] hoort?

Vragen enquête merkentrouw

Vragen over merktrouw beoordelen hoe toegewezen consumenten zijn aan uw merk.

Hoe waarschijnlijk is het dat u [merknaam] aanbeveelt aan een vriend of familielid? Hebt u wel eens een product van een concurrent gekocht in plaats van [merknaam]? Zo ja, waarom? Hoe belangrijk vindt u merkloyaliteit bij het nemen van aankoopbeslissingen? Wat zou er voor nodig zijn om over te stappen op het merk van een concurrent?

Open vragen

Met open vragen kunnen respondenten gedetailleerde, ongefilterde feedback geven.

Wat vindt u het leukst aan Nog te doen? Wat vindt u niet goed aan Nog te doen? Welke suggesties heb je om Nog te doen?

Persoonlijke enquêtes

Gepersonaliseerde enquêtes geven je inzicht in de gevoelens van klanten die tot specifieke demografische gegevens of segmenten behoren.

Wat vindt u als [doelgroep] van [product/dienst] van uw merknaam? Als u een product zou kopen, welke functies zijn dan het belangrijkst?

Merkbekendheid bijhouden in de tijd

Periodieke enquêtes kunnen veranderingen in de merkbekendheid in de loop van de tijd volgen.

Hebt u de afgelopen maand van [merknaam] gehoord? Hoe is uw perceptie van [merknaam] veranderd in het afgelopen jaar?

Andere vragen over merkbekendheid

Waar hoorde u voor het eerst over [merknaam]? Hoe vaak heeft u interactie met de pagina's van Nog te doen (bijv. website, sociale media)? Zijn er specifieke kanalen of platforms waar u meer activiteit van het merk zou willen zien? Hoe tevreden bent u over het merk? Wat vindt u van de waarden en missie van [merknaam]? Hoe denkt u dat [merknaam] bijdraagt aan de samenleving? Wat vindt u van de verpakking en het ontwerp van [merknaam]? Wat vindt u van de klantenservice van Nog te doen? Hoe denkt u dat [merknaam] door anderen wordt gezien? Wat is volgens u de grootste kracht van Nog te doen? Wat is volgens jou de grootste zwakte van Nog te doen? Hoe denk je dat Nog te doen is veranderd in de loop der tijd? Wat denk je dat de toekomst brengt voor Nog te doen? Wat is je het meest bijgebleven van het merk? Wat is het meest unieke aspect van [merknaam]? Wat is het belangrijkste voor [merknaam] om op te focussen in de toekomst?

Niet al deze vragen zijn van toepassing op elk merk of zijn even belangrijk. Ze geven je echter wel een goed idee van de informatie die je van consumenten moet verzamelen om hun bekendheid met je merk te meten.

Een effectieve enquête naar merkbekendheid ontwerpen

Met de bovenstaande 35 vragen als uitgangspunt is het ontwerpen van een effectieve enquête over merkbekendheid eenvoudig. Kies de beste vragen uit de lijst, afhankelijk van de hiaten en mogelijkheden die u wilt onderzoeken in uw marketingstrategie.

Het opstellen en verspreiden van een overtuigende enquête zijn echter even cruciale stappen, en de juiste hulpmiddelen voor de verdeling helpen daarbij.

Enquêtes versturen via vertrouwde platforms: Merkgeloofwaardigheid opbouwen

Het verzenden van enquêtes via vertrouwde platforms zorgt ervoor dat uw respondenten zich op hun gemak voelen bij het delen van eerlijke feedback. ClickUp , een populair platform voor projectmanagement, biedt een veilige en gebruikersvriendelijke omgeving voor het maken, verdelen en beheren van enquêtes over merkbekendheid.

ClickUp Formulieren: Effectieve merkbekendheidsonderzoeken maken ClickUp Formulieren is een veelzijdig platform voor het maken en verdelen van enquêtes over merkbekendheid.

Verzamel waardevolle inzichten rechtstreeks van uw publiek met ClickUp Forms

Hier ziet u hoe de functies kunnen worden toegepast op uw enquête:

Vraagtypen: Gebruik een verscheidenheid aan vraagtypen naast de standaard meerkeuzevragen en Likert-schalen, waaronder:

Beoordelingsschaal: Perfect voor het meten van de merkperceptie op kenmerken zoals vertrouwen, kwaliteit en klanttevredenheid Dropdownmenu's: Ideaal voor het categoriseren van reacties, zoals demografische informatie of merkassociaties Bestanden uploaden: Moedig respondenten aan om afbeeldingen of documenten te delen die betrekking hebben op hun merkervaringen Selectievakjes: Maak meerdere selecties mogelijk, zoals merkkenmerken of andere touchpoints Open vragen: Verzamel kwalitatieve feedback over merkimpressies, suggesties of zorgen

Gebruik een verscheidenheid aan vraagtypen naast de standaard meerkeuzevragen en Likert-schalen, waaronder: Voorwaardelijke logica: Personaliseer de enquête-ervaring door vragen te tonen of te verbergen op basis van eerdere reacties. U kunt bijvoorbeeld vervolgvragen stellen over een specifiek merkkenmerk als een respondent dit hoog beoordeelt

Personaliseer de enquête-ervaring door vragen te tonen of te verbergen op basis van eerdere reacties. U kunt bijvoorbeeld vervolgvragen stellen over een specifiek merkkenmerk als een respondent dit hoog beoordeelt Aanpasbare branding: Zorg ervoor dat uw enquête in lijn ligt met uw merkidentiteit door uw logo, kleuren en lettertypes toe te voegen. Dit helpt bij het creëren van een professionele en samenhangende ervaring voor respondenten

Zorg ervoor dat uw enquête in lijn ligt met uw merkidentiteit door uw logo, kleuren en lettertypes toe te voegen. Dit helpt bij het creëren van een professionele en samenhangende ervaring voor respondenten Integratie met andere tools: ClickUp Formulieren integreert naadloos met andere tools binnen het ClickUp ecosysteem, zoals Documenten en Marketing. Hierdoor kunt u enquêtes opnemen in uw merkrichtlijnen of promotiemateriaal

ClickUp Docs: De context en communicatie van enquêtes verbeteren ClickUp Documenten biedt ruimte om uitgebreide inleidingen, instructies en bedankberichten voor enquêtes te maken.

Documenteer het verhaal en de waarden van uw merk met ClickUp Docs

Om merkbekendheidsonderzoeken te maken, moet u ervoor zorgen dat uw ClickUp Doc de volgende secties heeft:

Enquête-inleiding: Gebruik Docs om het doel van de enquête uit te leggen, context te bieden en een band op te bouwen met respondenten. U kunt het belang van hun feedback benadrukken en hoe deze zal worden gebruikt om uw merk te verbeteren

Gebruik Docs om het doel van de enquête uit te leggen, context te bieden en een band op te bouwen met respondenten. U kunt het belang van hun feedback benadrukken en hoe deze zal worden gebruikt om uw merk te verbeteren Instructies: Schets duidelijk hoe respondenten de enquête moeten voltooien, inclusief specifieke richtlijnen of vereisten. Dit helpt bij het waarborgen van nauwkeurige en consistente gegevensverzameling

Schets duidelijk hoe respondenten de enquête moeten voltooien, inclusief specifieke richtlijnen of vereisten. Dit helpt bij het waarborgen van nauwkeurige en consistente gegevensverzameling Bedankbericht: Bedank de respondenten voor hun tijd en deelname. Overweeg om incentives of exclusieve content aan te bieden als blijk van waardering

Bedank de respondenten voor hun tijd en deelname. Overweeg om incentives of exclusieve content aan te bieden als blijk van waardering Insluiten van enquête: Sluit uw ClickUp Formulier rechtstreeks in een document in voor een naadloze gebruikerservaring. Hierdoor hoeven respondenten niet naar een aparte pagina te navigeren

ClickUp Marketing: Merkbekendheidsenquêtes effectief verdelen ClickUp Marketing biedt hulpmiddelen om uw onderzoeken naar merkbekendheid onder een breder publiek te verspreiden.

Beheer uw merkbekendheidsonderzoeken en bijhoud hun succes met ClickUp Marketing tools

Hier ziet u hoe u deze functies kunt gebruiken:

E-mailcampagnes: Maak gerichte e-mailcampagnes om uw enquête naar specifieke doelgroepen te sturen. U kunt de onderwerpregel en de content van de e-mail personaliseren op basis van de informatie van de ontvanger

Maak gerichte e-mailcampagnes om uw enquête naar specifieke doelgroepen te sturen. U kunt de onderwerpregel en de content van de e-mail personaliseren op basis van de informatie van de ontvanger Webformulieren: Neem uw enquête rechtstreeks op in uw website of op uw bestemmingspagina's. Zo kunt u leads verzamelen en informatie verzamelen. Zo kunt u leads vastleggen en feedback verzamelen van websitebezoekers

Neem uw enquête rechtstreeks op in uw website of op uw bestemmingspagina's. Zo kunt u leads verzamelen en informatie verzamelen. Zo kunt u leads vastleggen en feedback verzamelen van websitebezoekers Bijhouden en analyseren: Bewaak sleutelcijfers zoals open rates, doorklikratio's en voltooiingsratio's om de effectiviteit van de verdeling van uw enquête te beoordelen. Gebruik deze inzichten om uw strategie te verfijnen en de reactiepercentages te verhogen

ClickUp sjablonen: Automatisering van het aanmaken van merkbekendheidsenquêtes

ClickUp's kant-en-klare sjablonen bieden een startpunt voor uw merkonderzoek. Hier zijn enkele relevante sjablonen.

ClickUp sjabloon voor merkbekendheidsenquête ClickUp sjabloon branding enquête biedt een kader om merkbekendheid te meten met vooraf ontworpen vragen over merkherkenning, herinnering en perceptie.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-73.png Maak een enquête op maat om inzicht te krijgen in uw publiek met behulp van het ClickUp-sjabloon voor merkbekendheidsenquêtes https://app.clickup.com/signup?template=t-200573053&department=creative-design&_gl=1*9t1qes*_gcl_au*MTI3MTgyNjg4MS4xNzIzNjU5MDUy Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Het helpt bij het verzamelen van waardevolle inzichten in alles wat een onderzoek naar merkbekendheid meet en biedt de volgende functies:

Segmentatie: Target specifieke demografische of psychografische kenmerken binnen uw publiek om de vragen daarop af te stemmen

Target specifieke demografische of psychografische kenmerken binnen uw publiek om de vragen daarop af te stemmen Netto Promotor Score (NPS): Bereken klantloyaliteit en de bereidheid om uw merk aan te bevelen

Bereken klantloyaliteit en de bereidheid om uw merk aan te bevelen Merkattribuut in kaart brengen: Bepaal welke attributen het meest geassocieerd worden met uw merk en meet hun sterkte

Bepaal welke attributen het meest geassocieerd worden met uw merk en meet hun sterkte Concurrentieanalyse: Vergelijk de bekendheid en perceptie van uw merk met die van concurrenten

Vergelijk de bekendheid en perceptie van uw merk met die van concurrenten Trendanalyse: Volg veranderingen in merkbekendheid en merkperceptie in de loop van de tijd

Dit sjabloon downloaden

ClickUp sjabloon voor merkbeheer ClickUp sjabloon voor merkbeheer helpt bij het beheren en onderhouden van uw merkidentiteit.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-74.png Organiseer en beheer het imago van uw merk met het ClickUp sjabloon voor merkbeheer https://app.clickup.com/signup?template=t-54073155&department=sales-crm&_gl=1*17bg554*_gcl_au*MTI3MTgyNjg4MS4xNzIzNjU5MDUy Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Dit sjabloon helpt u een sterke en consistente merkidentiteit vast te stellen door uw merkboodschap, missie en kernwaarden te definiëren en kwantitatieve feedback van uw doelgroep te verzamelen.

Stijlgids voor merken: Sla merkactiva zoals logo's, kleurenpaletten en typografie op en beheer deze

Sla merkactiva zoals logo's, kleurenpaletten en typografie op en beheer deze Richtlijnen voor de merkstem: Definieer de stem van uw merk en de richtlijnen voor berichtgeving

Definieer de stem van uw merk en de richtlijnen voor berichtgeving Crisismanagementplan: Ontwikkel een abonnement om potentiële merkcrises aan te pakken

Ontwikkel een abonnement om potentiële merkcrises aan te pakken Merkwaarde bijhouden: Meet de financiële waarde van uw merk

Meet de financiële waarde van uw merk Brand personality assessment: Bepaal de persoonlijkheid die consumenten moeten waarnemen via uw marketingcampagne en branding

Dit sjabloon downloaden

Sjabloon merkrichtlijnen ClickUp ClickUp sjabloon met merkrichtlijnen helpt u bij het documenteren en communiceren van uw merkrichtlijnen, die in wezen de regels zijn die de visuele identiteit van uw merk definiëren.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-75.png Definieer de identiteit en normen van uw merk met het sjabloon voor merkrichtlijnen van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6057547&department=marketing&_gl=1*1m9a167*_gcl_au*MTI3MTgyNjg4MS4xNzIzNjU5MDUy Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Je kunt het gebruiken om input te verzamelen over je logo, kleurenpalet en merkstem voordat je de richtlijnen afrondt. Dit zorgt voor consistentie in hoe uw merk wordt gepresenteerd op alle platforms en contactpunten.

Het heeft functies zoals:

Interactieve stijlgids: Creëer een digitale stijlgids met interactieve elementen en voorbeelden

Creëer een digitale stijlgids met interactieve elementen en voorbeelden Richtlijnen voor merkgebruik: Specificeer hoe je merkelementen correct gebruikt in verschillende contexten

Specificeer hoe je merkelementen correct gebruikt in verschillende contexten Sjablonen voor merklicentieovereenkomsten: Beheer merklicenties en partnerschappen

Beheer merklicenties en partnerschappen Merkactivabeheer: Sla merkactiva op en distribueer ze efficiënt

Sla merkactiva op en distribueer ze efficiënt Merk audit tool: Regelmatig beoordelen of het merk voldoet en consistent is

Dit sjabloon downloaden

ClickUp sjabloon voor merklanceringsplan

Als u een nieuw merk of product lanceert, is de ClickUp sjabloon voor merklanceringsplan begeleidt u bij het plannen en uitvoeren van het plan.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-76.png Plan en voer uw merklancering effectief uit met het ClickUp Brand Launch Plan Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-206543174&department=marketing&_gl=1*pnvogd*_gcl_au*MTI3MTgyNjg4MS4xNzIzNjU5MDUy Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Dit sjabloon helpt u bij het plannen en uitvoeren van een succesvolle merklancering door het organiseren van uw lanceringstaken, het bijhouden van de voortgang en het identificeren van potentiële risico's.

Je kunt het ook integreren met een enquête om de merkbekendheid voorafgaand aan de lancering te meten en waardevolle feedback te verzamelen om je strategie voor de lancering te verfijnen.

Planning van de marketingcampagne vóór de lancering: Ontwikkel een gedetailleerd marketing abonnement voor de lancering

Ontwikkel een gedetailleerd marketing abonnement voor de lancering Evaluatie na de lancering: Houd de sleutelprestatie-indicatoren bij en meet het succes van de lancering

Houd de sleutelprestatie-indicatoren bij en meet het succes van de lancering Strategie voor mediarelaties: Abonneer je op de media en PR-activiteiten

Abonneer je op de media en PR-activiteiten Plan voor sociale-mediabetrokkenheid: Creëer een strategie voor het opbouwen en binden van uw publiek op sociale media

Creëer een strategie voor het opbouwen en binden van uw publiek op sociale media Strategie voor klantenwerving en -behoud: Ontwikkel abonnementen voor het werven van nieuwe klanten en het behouden van bestaande klanten

Dit sjabloon downloaden

Tips en beste praktijken voor onderzoek naar merkbekendheid

Als u deze tips en best practices volgt, bent u er zeker van dat uw enquête effectief en betrouwbaar is en bruikbare sleutelbevindingen oplevert. Dit zijn de stappen die u moet volgen:

Identificeer het ideale publiek : Dit houdt in dat u uw target market moet kennen om uw vragen zo af te stemmen dat u de meest relevante feedback krijgt

: Dit houdt in dat u uw target market moet kennen om uw vragen zo af te stemmen dat u de meest relevante feedback krijgt Begin met onbeantwoorde vragen : Dit helpt om de top-of-mind bekendheid van je merk te ontdekken zonder hun antwoorden te beïnvloeden. U kunt bijvoorbeeld vragen: "Kunt u merken noemen die in u opkomen als u denkt aan productiviteit?"

: Dit helpt om de top-of-mind bekendheid van je merk te ontdekken zonder hun antwoorden te beïnvloeden. U kunt bijvoorbeeld vragen: "Kunt u merken noemen die in u opkomen als u denkt aan productiviteit?" Graaf dieper : Als je eenmaal de bekendheid van je merk hebt vastgesteld, is het tijd om dieper in te gaan op hun percepties. Stel vervolgvragen zoals "Hoe zou u ons merk in drie woorden omschrijven?"

: Als je eenmaal de bekendheid van je merk hebt vastgesteld, is het tijd om dieper in te gaan op hun percepties. Stel vervolgvragen zoals "Hoe zou u ons merk in drie woorden omschrijven?" Sluit de feedbacklus: Bedank deelnemers voor hun tijd en laat ze weten dat hun feedback waardevol is. Deel de resultaten van de enquête met uw team om een cultuur van gegevensgedrevenheid en voortdurende verbetering te bevorderen

Het plannen van uw reclame- en marketingstrategie voor merkbekendheid

Zodra u een duidelijk beeld hebt van de naamsbekendheid van uw merk, ontwikkelt u een strategische aanpak om deze te vergroten. Hier zijn een paar sleutelgebieden waarop u zich kunt richten:

Effectieve reclamecampagnes: Deze zijn essentieel voor de positie van uw merk en het creëren van een blijvende indruk bij uw doelgroep. De campagnes moeten goed gepland en creatief zijn en in lijn met je marketingstrategie

Deze zijn essentieel voor de positie van uw merk en het creëren van een blijvende indruk bij uw doelgroep. De campagnes moeten goed gepland en creatief zijn en in lijn met je marketingstrategie Sociale media en influencer marketing: Een krachtige manier om verbinding te maken met uw target markt en loyaliteit op te bouwen door middel van boeiende content. Influencers kunnen uw merk introduceren bij een nichepubliek, waardoor u een groter bereik krijgt

Een krachtige manier om verbinding te maken met uw target markt en loyaliteit op te bouwen door middel van boeiende content. Influencers kunnen uw merk introduceren bij een nichepubliek, waardoor u een groter bereik krijgt Viral marketing: Door content te creëren die deelbaar, memorabel en relevant is voor je target, kun je het bereik en de zichtbaarheid van je merk vergroten. Dit kun je echter niet afdwingen: het vereist een combinatie van creativiteit, timing en geluk

Door content te creëren die deelbaar, memorabel en relevant is voor je target, kun je het bereik en de zichtbaarheid van je merk vergroten. Dit kun je echter niet afdwingen: het vereist een combinatie van creativiteit, timing en geluk Directe en online reclame combineren: Door traditionele reclame via tv en drukwerk te combineren met online reclame via meerdere kanalen kunt u een goed afgeronde aanpak creëren voor het opbouwen en meten van merkbekendheid

Resultaten enquête merkbekendheid evalueren

Zodra u klaar bent met uw onderzoek naar de naamsbekendheid, moet u de resultaten evalueren. Dit helpt u om te zien waar u staat, wat werkt en wat niet, en om de gaten in uw marketingstrategie op te vullen.

Hoe analyseert u de verzamelde enquêtegegevens met ClickUp?

Door gebruik te maken van de krachtige functies van ClickUp, kunt u de resultaten van uw enquête over merkbekendheid efficiënt analyseren en stappen ondernemen om de zichtbaarheid en reputatie van uw merk te verbeteren. Zo gaat u te werk:

Maak een speciaal project: Stel een nieuwClickUp project speciaal voor uw merkbekendheidsonderzoek

Maak een nieuw ClickUp Project om te beginnen met een onderzoek naar merkbekendheid

Gebruik aangepaste velden: Pas uw taken aan om relevante enquêtegegevenspunten op te nemen. U kunt bijvoorbeeld ClickUp aangepaste velden maken voor leeftijd, geslacht, locatie en beoordelingen van tevredenheid

Pas uw gegevensverzameling aan uw specifieke behoeften aan met ClickUp Aangepaste velden

Weergaven maken: Organiseer uw enquêtegegevens met behulp van verschillendeClickUp weergaven. U kunt bijvoorbeeld een Kanban-bord maken om reacties te visualiseren op basis van tevredenheidsniveaus of een lijstweergave om gegevens te sorteren op demografische gegevens

Visualiseer de gegevens van uw merkbekendheidsonderzoek en identificeer de sleutel trends met ClickUp Views

Gebruik automatisering: Automatiseer terugkerende taken met behulp vanClickUp's automatisering regels. U kunt bijvoorbeeld automatisch taken toewijzen aan leden van het team op basis van de reacties op de enquête of follow-up e-mails sturen naar deelnemers

Analyseer enquêtegegevens over merkbekendheid en bespaar tijd met ClickUp Automatiseringen

Voorbeelden van ClickUp-gestuurde inzichten uit enquêteresultaten

Identificeer sleutel demografische gegevens: U kunt uw belangrijkste demografische segmenten identificeren door enquêtegegevens te analyseren.

U kunt uw belangrijkste demografische segmenten identificeren door enquêtegegevens te analyseren. Merkherkenning meten: De filter- en rapportagemogelijkheden binnenClickUp Dashboard kan u helpen bij het visualiseren van merkbekendheid KPI's zoals herinnering en herkenning en trends te identificeren

De filter- en rapportagemogelijkheden binnenClickUp Dashboard kan u helpen bij het visualiseren van merkbekendheid KPI's zoals herinnering en herkenning en trends te identificeren Klanttevredenheid beoordelen: Aangepaste velden van ClickUp kunnen u helpen bij het bijhouden van specifieke aspecten van tevredenheid, zoals productkwaliteit, klantenservice of prijzen

Aangepaste velden van ClickUp kunnen u helpen bij het bijhouden van specifieke aspecten van tevredenheid, zoals productkwaliteit, klantenservice of prijzen Merkperceptie bijhouden:ClickUp Brain's functies voor open vragen en tekstanalyse kunnen u helpen bij het ontdekken van sleutelinzichten

Brainstorm en bedenk nieuwe strategieën voor onderzoek naar merkbekendheid met ClickUp Brain

De rol van ClickUp's Dashboard en sjablonen voor gegevensanalyse

ClickUp's Dashboard is uw hub voor alle tools die u in uw bucket nodig hebt. Hier vindt u enkele van de nuttigste functies om markttrends te ontdekken en merkbekendheid op te bouwen.

Controleer uw merkbekendheidscijfers in real-time met ClickUp Dashboards

Maak eerst het dashboard om uw feedback als volgt te interpreteren:

Maak een nieuw Dashboard vanuit het niets of gebruik een sjabloon

Voeg kaarten toe, die verschillende soorten gegevens kunnen weergeven. Je kunt verschillende soorten kaarten toevoegen, zoals staafdiagrammen, cirkeldiagrammen en lijngrafieken, om je enquêtegegevens visueel weer te geven

Selecteer gegevens voor visualisatie. Zo kunnen kaarten op basis van tijd bijvoorbeeld laten zien hoe de reacties op de enquête zijn veranderd. Filteropties implementeren om te focussen op specifieke enquêtemetrics of demografische gegevens

Gebruik de verzamelde inzichten om echte marketinginspiratie te vinden voor de positie en promotie van je merk in de toekomst.

Ook lezen: 10 voorbeelden van merkrichtlijnen om een inspirerend merk te bouwen Tot slot, ClickUp's taakbeheer kan worden gebruikt om wijzigingen in individuele taken door te voeren. Dit zorgt ervoor dat uw inspanningen voor merkbekendheid worden afgestemd op de verwachtingen van de klant

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-83.png Taakbeheer van ClickUp /$$$img/

Organiseer en prioriteer uw merkbewustzijnsactiviteiten met Taakbeheer van ClickUp

Gebruik de verzamelde en gevisualiseerde feedback en zet deze om in items voor actie.

Door van elk actie-item een Taak te maken, kunt u uw merkmarketingactiviteiten superchargen

Verbind alle Taken met één overkoepelend doel - verbeter uw merkidentiteit

Zoals u kunt zien, kan ClickUp fungeren als uw volledige end-to-end oplossing merkbeheersoftware .

Ook lezen: 10 Free sjablonen voor merkrichtlijnen voor uw marketingteam

Eén krachtig platform voor al uw merkbekendheidsbehoeften: ClickUp

Merkbekendheidsonderzoeken spelen een sleutel rol in de vorm van uw marketingstrategie. Van het meten van merkherkenning tot het meten van klanttevredenheid, deze onderzoeken bieden de kritische inzichten die nodig zijn om uw marketing game te verbeteren.

Maar waarom zou u ClickUp gebruiken om uw enquêtes te maken? Simpel. Het is een krachtcentrale die het hele enquêteproces stroomlijnt. Met zijn aanpasbare formulieren, automatisering functies en mogelijkheden voor gegevensanalyse, ClickUp maakt het maken, distribueren en analyseren van uw enquêtes eenvoudig. Eén tool voor al uw enquêtetaken, is dat niet geweldig?

Naast enquêtes is ClickUp ook een van de beste tools voor projectmanagement voor marketingteams.

Krijg een gratis ClickUp account om toegang te krijgen tot alle tools die nodig zijn voor uw merkbekendheidsonderzoeken!