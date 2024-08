Customer Advocacy-programma's: Bouw een blijvend merk met deze organische marketingstrategie

Ooit nagedacht over hoe merken als Apple en Amazon die-hard fans hebben, terwijl andere bedrijven worstelen om klanten te behouden?

Je bent niet de enige; het is een veelvoorkomend dilemma voor bedrijven in de huidige moordende markt, waar klantenloyaliteit een bedrijf kan maken of breken.

Het probleem is duidelijk - veel bedrijven verliezen sneller klanten dan dat ze 'dank u wel voor uw zaken' kunnen zeggen

De oplossing ligt in het maximaliseren van merkloyaliteit door middel van customer advocacy.

Wanneer dit effectief wordt ingezet, cultiveert klantbelangenbehartiging merkloyaliteit en stuwt het bedrijven naar duurzame groei en succes. Business kan van gewone kopers toegewijde pleitbezorgers van hun merk maken.

In dit artikel bespreken we bruikbare strategieƫn en best practices om de kracht van customer advocacy te benutten en de kloof te overbruggen tussen clients en klanten om vluchtige transacties om te zetten in duurzame relaties.

Laten we beginnen met de basis šŸ‘‡

**Wat is Customer Advocacy?

Customer advocacy is het proces van relaties opbouwen met bestaande klanten op zo'n manier dat ze je merk promoten en ondersteunen onder gelijken, min of meer zoals pleitbezorgers van een merk. Het is een integraal onderdeel van WOM of mond-tot-mond marketing.

Je bent in een restaurant en het eten ziet er zo goed uit dat je een foto deelt op Instagram. Je promoot het restaurant bij vrienden en volgers zonder dat je het doorhebt en wordt uiteindelijk een pleitbezorger voor het restaurant.

Of het nu gaat om een lovende recensie op Amazon, een tweet over je laatste aankoop of gewoon een buur vertellen over je ongelooflijke klantenservice, pleitbezorgers van merken verspreiden het goede woord over je merk zonder er een cent voor te vragen.

Maar wat maakt customer advocacy belangrijk voor je business?

Nou! Pleitbezorgers van klanten herhalen geen marketingslogans, maar delen oprechte, positieve ervaringen met vrienden, familie en hun online community.

**Wist je dat?

Over 77% van de klanten zijn eerder geneigd iets te kopen als hun collega's het aanbevelen.

Customer advocates zijn als micro-influencers, maar dan veel authentieker.

Wanneer uw trouwe klanten online en offline het woord verspreiden, ontstaat er een domino-effect. Hun positieve beoordelingen zorgen voor nieuwe klanten en de pleitbezorgers worden terugkerende klanten voor je merk.

Voordelen van het stimuleren van Customer Advocacy

Het stimuleren van Customer Advocacy gaat niet alleen over het creƫren van tevreden klanten; het gaat over het veranderen van deze klanten in actieve promotors die bijdragen aan de groei en het succes van je bedrijf.

Laten we eens kijken naar de voordelen van Customer Advocacy:

Verhoogde naamsbekendheid: Een customer advocate vergroot de naamsbekendheid van je merk, waardoor het meer relateerbaar en aantrekkelijk wordt voor potentiƫle klanten en de kloof met het verkoopteam wordt overbrugd

Een customer advocate vergroot de naamsbekendheid van je merk, waardoor het meer relateerbaar en aantrekkelijk wordt voor potentiƫle klanten en de kloof met het verkoopteam wordt overbrugd Lagere marketinguitgaven: Door het koesteren van een loyale klantenbasis die uw merk promoot, kunnen bedrijven hun afhankelijkheid van dure marketingcampagnes verminderen. Door gebruik te maken van de kracht van mond-tot-mond aanbevelingen en positieve getuigenissen, stimuleert klantenbinding organische groei, waardoor uiteindelijk de noodzaak voor uitgebreide marketinginvesteringen afneemt

Door het koesteren van een loyale klantenbasis die uw merk promoot, kunnen bedrijven hun afhankelijkheid van dure marketingcampagnes verminderen. Door gebruik te maken van de kracht van mond-tot-mond aanbevelingen en positieve getuigenissen, stimuleert klantenbinding organische groei, waardoor uiteindelijk de noodzaak voor uitgebreide marketinginvesteringen afneemt Merkentrouw: Verhoog de klantentrouw door win-winsituaties te creƫren voor je klanten, waardoor ze het merk nog meer gaan aanbidden. Met speciale programma's voor klantenbinding kunt u uw klanten extra redenen geven om te blijven en niet op zoek te gaan naar andere opties

Verhoog de klantentrouw door win-winsituaties te creƫren voor je klanten, waardoor ze het merk nog meer gaan aanbidden. Met speciale programma's voor klantenbinding kunt u uw klanten extra redenen geven om te blijven en niet op zoek te gaan naar andere opties Klantenbinding: Elke Business wil dat klanten blijven. Met programma's voor belangenbehartiging van klanten kun je een loyaal klantenbestand opbouwen dat waarschijnlijk lang zal blijven bestaan en minder snel zal overstappen naar een concurrent

Elke Business wil dat klanten blijven. Met programma's voor belangenbehartiging van klanten kun je een loyaal klantenbestand opbouwen dat waarschijnlijk lang zal blijven bestaan en minder snel zal overstappen naar een concurrent Verkoopboost: Verkopen aan bestaande klanten of klanten die loyaal zijn aan je merk is 60-70% eenvoudiger en goedkoper in vergelijking met verkoop aan nieuwe klanten

Uitdagingen met betrekking tot Customer Advocacy

Customer advocacy is voordelig voor je business, maar het is niet allemaal goud en glitter. Laten we eens kijken naar mogelijke nadelen en uitdagingen die zich kunnen voordoen en hoe je daar effectief mee om kunt gaan.

Ontevredenheid van de klant: Soms, zelfs als je je best doet, kunnen klanten niet tevreden zijn met je service. Als je de problemen van je klanten snel aanpakt, kun je voorkomen dat ze weggaan; sommige van je felste critici kun je veranderen in loyale voorstanders als je ze met empathie, aandacht en respect behandelt

Soms, zelfs als je je best doet, kunnen klanten niet tevreden zijn met je service. Als je de problemen van je klanten snel aanpakt, kun je voorkomen dat ze weggaan; sommige van je felste critici kun je veranderen in loyale voorstanders als je ze met empathie, aandacht en respect behandelt **Veel B2B-organisaties herhalen vaak hetzelfde proces voor het aanmaken van content, wat resulteert in hiaten en verouderd materiaal. Evalueer uw huidige content, identificeer hiaten en geef prioriteit aan het creƫren van gevarieerde content

Toenemende concurrentie: Richt u op het opbouwen van een solide merkidentiteit die u onderscheidt, die unieke waarde biedt voor uw producten en die dient om klanten aan te trekken ondanks de concurrentie

Richt u op het opbouwen van een solide merkidentiteit die u onderscheidt, die unieke waarde biedt voor uw producten en die dient om klanten aan te trekken ondanks de concurrentie Ongecoƶrdineerde contentplanning: Vermijd dubbel werk en hiaten in de productie van content door een gebrek aan coƶrdinatie tussen meerdere teams. Maak gebruik van een gedeeld planningsproces om de zichtbaarheid en afstemming te verbeteren

Vermijd dubbel werk en hiaten in de productie van content door een gebrek aan coƶrdinatie tussen meerdere teams. Maak gebruik van een gedeeld planningsproces om de zichtbaarheid en afstemming te verbeteren Technologische verstoringen: Blijf op de hoogte van trends in de sector om te anticiperen op verstoringen. Technologie verandert voortdurend en soms kan dit je abonnementen in de war sturen. Door innovatie te omarmen, zoals automatisering van workflows, om u aan te passen en concurrenten voor te blijven, creƫert u een sterker klantenbestand

Blijf op de hoogte van trends in de sector om te anticiperen op verstoringen. Technologie verandert voortdurend en soms kan dit je abonnementen in de war sturen. Door innovatie te omarmen, zoals automatisering van workflows, om u aan te passen en concurrenten voor te blijven, creƫert u een sterker klantenbestand Te veel afhankelijkheid van een paar pleitbezorgers: Te veel afhangen van een kleine groep pleitbezorgers of homogene pleitbezorgers kan riskant zijn. Wat als ze afhaken of een negatieve ervaring hebben?

Strategieƫn voor het bouwen van een succesvol klantbelangenbehartigingsprogramma

Business implementeert strategieƫn om klanten aan te moedigen hun producten of diensten te promoten.

Een effectief customer advocacy-programma kan klanten veranderen in enthousiaste promotors, waardoor het bereik, de geloofwaardigheid en de verkoop van je merk toenemen.

Naast het gebruik van verschillende software voor klantensucces we hebben een aantal bewezen strategieƫn om een sterke basis te leggen voor een succesvol customer advocacy-programma.

Gegevens gebruiken om potentiƫle pleitbezorgers te identificeren en met hen in verbinding te komen

Om een sterk pleitbezorgingsprogramma op te zetten, moet je klanten vinden die van je merk houden. Laten we eens kijken hoe je klantgegevens kunt gebruiken om potentiƫle pleitbezorgers te identificeren en met hen in contact te komen:

Data-analyse: Gebruik CRM om klantgegevens te ontsluiten en individuen te identificeren die zich consequent hebben ingezet voor je merk of hun tevredenheid hebben geuit. Analyseer statistieken, waaronder frequente en herhaalaankopen, betrokkenheidspercentages, verhoogde klanttevredenheidsscores (CSAT) en Net Promoter Scores (NPS)

Gebruik CRM om klantgegevens te ontsluiten en individuen te identificeren die zich consequent hebben ingezet voor je merk of hun tevredenheid hebben geuit. Analyseer statistieken, waaronder frequente en herhaalaankopen, betrokkenheidspercentages, verhoogde klanttevredenheidsscores (CSAT) en Net Promoter Scores (NPS) Segmentatie : Gebruiksjablonen voor klantprofielen om klantpersona's te maken; segmenteer ze op basis van verschillende criteria zoals aankoopgeschiedenis, interactiefrequentie en feedbacksentiment om advocacy-inspanningen effectief af te stemmen

: Gebruiksjablonen voor klantprofielen om klantpersona's te maken; segmenteer ze op basis van verschillende criteria zoals aankoopgeschiedenis, interactiefrequentie en feedbacksentiment om advocacy-inspanningen effectief af te stemmen Gepersonaliseerd bereik : Bereik potentiƫle pleitbezorgers met aangepaste berichten of aanbiedingen die aansluiten bij hun rente en voorkeuren

: Bereik potentiƫle pleitbezorgers met aangepaste berichten of aanbiedingen die aansluiten bij hun rente en voorkeuren Stroomlijn communicatie: Ga een dialoog aan met potentiƫle pleitbezorgers en deel consequent informatie over programma-aanbiedingen en voordelen. Dit voedt relaties en verhoogt de merkloyaliteit

Filter uw klantenlijst op status, prioriteit, toegewezen persoon of elk aangepast veld in ClickUp om de lijsten met taken aan te passen aan uw behoeften

Klanten mogelijkheden bieden die hun doelen ondersteunen

De gemiddelde klant is zich tegenwoordig meer dan ooit bewust van zijn aankoopbeslissingen. En als merk moet u veel meer doen dan alleen een verkoop doen.

Dit kan betekenen dat u uw klanten helpt hun doelen te bereiken.

Bied mogelijkheden voor belangenbehartiging die aansluiten bij de persoonlijke of professionele doelen van klanten, zoals netwerk gebeurtenissen, workshops om vaardigheden op te bouwen, geldelijke beloningen of extra productvoordelen zoals de doorverwijsbonussen van Google.

Door ambities te vervullen en zinvolle ervaringen aan te bieden, bevorder je sterkere relaties en inspireer je klanten om zich blijvend in te zetten.

Zorg ervoor dat strategieƫn voor belangenbehartiging platforms bieden die het uw klanten gemakkelijk en lonend maken om ervaringen en feedback te delen.

Embracing feedback for better sales and support

Feedback uit eerste hand van klanten kan de weg vrijmaken voor voortdurende verbetering en ongeƫvenaarde klanttevredenheid. Dit is hoe u het kunt doen:

Met klanten in gesprek gaan: Moedig klanten aan feedback te geven, deel te nemen aan enquĆŖtes en zich aan te sluiten bij de sociale mediakanalen van uw merk

Moedig klanten aan feedback te geven, deel te nemen aan enquĆŖtes en zich aan te sluiten bij de sociale mediakanalen van uw merk Proactieve verzameling van feedback: Implementeer systemen voor het verzamelen van feedback op verschillende contactmomenten tijdens het hele klanttraject, waaronder enquĆŖtes na aankoop, interacties bij ondersteuning en online beoordelingen

Implementeer systemen voor het verzamelen van feedback op verschillende contactmomenten tijdens het hele klanttraject, waaronder enquĆŖtes na aankoop, interacties bij ondersteuning en online beoordelingen Actiegerichte inzichten: Analyseer feedbackgegevens om patronen, trends en verbeterpunten in uw producten of diensten te identificeren

Analyseer feedbackgegevens om patronen, trends en verbeterpunten in uw producten of diensten te identificeren Gesloten feedbacklus: Sluit de feedbacklus door feedback van klanten te erkennen, noodzakelijke wijzigingen door te voeren en verbeteringen terug te communiceren naar klanten om te laten zien dat u snel reageert en toewijd aan hun tevredenheid

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-32.gif

/$$img/

Lever gepersonaliseerde communicatie met ClickUp AI om beter met klanten om te gaan

Verbeter uw klantenservice

Het leveren van uitzonderlijke klantenservice is van het grootste belang voor succes. Meer dan helft van de consumenten wereldwijd is van mening dat klantenservice een 'zeer belangrijke' rol speelt bij merkkeuze en -loyaliteit.

Naast het implementeren van strategieƫn die prioriteit geven aan klanttevredenheid en langdurige loyaliteit, volgen hier enkele tips om uw klantenservice te verbeteren:

Machtig werknemers: Geef frontliniemedewerkers de bevoegdheid om meer te doen dan alleen problemen van klanten oplossen en verwachtingen overtreffen. Bied teams van klantenservice uitgebreide training om ze de vaardigheden en kennis bij te brengen die ze nodig hebben om uitzonderlijke ondersteuning te bieden

Geef frontliniemedewerkers de bevoegdheid om meer te doen dan alleen problemen van klanten oplossen en verwachtingen overtreffen. Bied teams van klantenservice uitgebreide training om ze de vaardigheden en kennis bij te brengen die ze nodig hebben om uitzonderlijke ondersteuning te bieden Consistentie tussen kanalen: Zorg voor consistentie in de dienstverlening op alle contactpunten met de klant, in de winkel, online of via sociale media, voor een naadloze klantervaring

Zorg voor consistentie in de dienstverlening op alle contactpunten met de klant, in de winkel, online of via sociale media, voor een naadloze klantervaring Naadloze betaling: Verbeter de klantenservice door flexibele en handige betalingsopties te bieden. Klanten zijn63% meer geneigd om te kopen als u de betalingsopties van hun voorkeur aanbiedt. Dit omvat het aanbieden van aanpasbare betalingsabonnementen die zijn afgestemd op verschillende behoeften van de klant

Creƫer een communityblauwdruk en geef uw klanten een platform

Om iedereen aan boord te krijgen van uw customer advocacy framework, maakt u een communityblauwdruk waarin de visie van het team wordt uiteengezet. Zorg ervoor dat iedereen, inclusief de senior leiders, betrokken is bij het afstemmen van de visie om customer advocacy te stimuleren.

Het opbouwen van een community: Stimuleer het saamhorigheidsgevoel onder je klanten door online forums, groepen op sociale media of exclusieve communities te creƫren waar ze in contact kunnen komen met gelijkgestemde individuen

Stimuleer het saamhorigheidsgevoel onder je klanten door online forums, groepen op sociale media of exclusieve communities te creƫren waar ze in contact kunnen komen met gelijkgestemde individuen **Actieve deelname aanmoedigen door discussies te faciliteren, relevante content te delen en gebeurtenissen of bijeenkomsten in de community te organiseren

Stemmen versterken:Geef uw klanten een platform om hun verhalen, ervaringen en inzichten te delen, hetzij door middel van gastblogberichten, door gebruikers gegenereerde contentcampagnes, of getuigenissen die op uw website staan

Routinematig feedback verzamelen

Het routinematig verzamelen van feedback is essentieel voor zowel bedrijven als particulieren om tevredenheidsniveaus te meten, verbeterpunten te identificeren en weloverwogen beslissingen te nemen. Met behulp van een sjabloon voor vragenlijst stroomlijnt dit proces door een gestructureerd kader te bieden voor het efficiƫnt verzamelen van relevante informatie.

Continue verbetering: Zorg voor een feedbacklus die continu werkt, in plaats van een eenmalige inspanning, om inzichten te verzamelen en veranderende behoeften en voorkeuren van klanten te identificeren

Zorg voor een feedbacklus die continu werkt, in plaats van een eenmalige inspanning, om inzichten te verzamelen en veranderende behoeften en voorkeuren van klanten te identificeren Meerdere kanalen: Bied meerdere kanalen voor het verzamelen van feedback, waaronder enquĆŖtes, ideeĆ«nbussen, social media en directe communicatiekanalen

Bied meerdere kanalen voor het verzamelen van feedback, waaronder enquĆŖtes, ideeĆ«nbussen, social media en directe communicatiekanalen Tijdige reactie: Implementeer systemen om feedback van klanten snel te behandelen en te bevestigen. Dit laat zien dat je luistert en dat je het belangrijk vindt wat ze te zeggen hebben. Het helpt vertrouwen op te bouwen en zorgt ervoor dat ze terugkomen voor meer

Klanten versterken door loyaliteits- en verwijzingsprogramma's op te zetten

Klanten aanmoedigen om te blijven en hun vrienden over het bedrijf te vertellen is een slimme manier om een sterke groep supporters op te bouwen.

Door trouwe klanten te belonen en hen te vragen anderen door te verwijzen, zorgt het bedrijf ervoor dat klanten zich gewaardeerd voelen en graag het woord verspreiden.

Referralprogramma's: Moedig tevreden klanten aan om vrienden, familie of collega's door te verwijzen naar het bedrijf door incentives aan te bieden zoals kortingen, freebies of loyaliteitspunten

Moedig tevreden klanten aan om vrienden, familie of collega's door te verwijzen naar het bedrijf door incentives aan te bieden zoals kortingen, freebies of loyaliteitspunten Loyaliteitsprogramma's: Bied beloningen, kortingen of speciale extraatjes aan klanten die vaak bij het bedrijf werken of herhaalaankopen doen

Bied beloningen, kortingen of speciale extraatjes aan klanten die vaak bij het bedrijf werken of herhaalaankopen doen Bevorder het gemeenschapsgevoel: Creƫer mogelijkheden voor klanten om verbinding te maken, hun ervaringen te delen en voor het merk te pleiten via groepen in sociale media of online forums

Hoe ClickUp helpt bij het uitvoeren van deze strategieƫn

Bij ClickUp geven we prioriteit aan klantenservice, zodat u kunt uitblinken als kampioen in het succes van uw klanten. ClickUp's Customer Service Platform centraliseert client interacties, communicatie en project details, en bevordert duurzame relaties bij elke interactie.

Hier zijn enkele manieren waarop ClickUp u helpt uit te voeren strategieƫn voor klantenwerving en werk aan het opbouwen van loyale klanten:

Gestroomlijnd klantenbeheer: Houd uw klantenservice georganiseerd en uw klanten tevreden met het intuĆÆtieve platform van ClickUp. Delegeer eenvoudig Taken en zorg voor een snelle toewijzing

Houd uw klantenservice georganiseerd en uw klanten tevreden met het intuĆÆtieve platform van ClickUp. Delegeer eenvoudig Taken en zorg voor een snelle toewijzing Probleembeheer op maat: Pas workflows aan met specifieke velden voor verschillende problemen of clients, zodat uw team zich kan concentreren op de cruciale aspecten van customer advocacy

Pas workflows aan met specifieke velden voor verschillende problemen of clients, zodat uw team zich kan concentreren op de cruciale aspecten van customer advocacy Efficiƫnt beheer van prioriteiten: Gebruik de functie ClickUp-taakprioriteiten om de prioriteit van taken te bepalen en ervoor te zorgen dat uw team zich concentreert op het leveren van uitzonderlijke klantenservice

Gebruik de functie ClickUp-taakprioriteiten om de prioriteit van taken te bepalen en ervoor te zorgen dat uw team zich concentreert op het leveren van uitzonderlijke klantenservice Gecentraliseerde feedback: GebruikClickUp Formulier Weergave om aangepaste formulieren te maken om specifieke informatie van belangengroepen te verzamelen. Verzamel contactgegevens, feedback, succesverhalen en voorkeuren. Voeg ook interactieve elementen toe zoals dropdowns, selectievakjes en bijlagen. ClickUp maakt het mogelijk om formulieren aan te passen met een merklogo en kleurenpalet voor een merkgerichte, betrouwbare ervaring

Pas eenvoudig formulieren aan om werk naar het juiste team te routeren via ClickUp's Form View

Rapportage en analyses: Verbind ClickUp met verschillende rapportage- en analysehulpmiddelen om trends in klantgegevens te analyseren, potentiƫle pleitbezorgers te identificeren en de effectiviteit van pleitbezorgingsinitiatieven bij te houden

Verbind ClickUp met verschillende rapportage- en analysehulpmiddelen om trends in klantgegevens te analyseren, potentiƫle pleitbezorgers te identificeren en de effectiviteit van pleitbezorgingsinitiatieven bij te houden Gepersonaliseerd bereik: Neem de hulp aan vanClickUp Brain's AI-schrijfassistent om boeiende en gepersonaliseerde content te creƫren die verbinding maakt met uw trouwe klanten

Neem de hulp aan vanClickUp Brain's AI-schrijfassistent om boeiende en gepersonaliseerde content te creƫren die verbinding maakt met uw trouwe klanten Automatisering: Ervaar de kracht vanClickUp Automatiseringen om uw werklast te vereenvoudigen en prioriteit te geven aan wat echt belangrijk is. Met meer dan 100 kant-en-klare automatiseringen stroomlijnt ClickUp werkstromen, vereenvoudigt het routinetaken en kunt u de toewijzing van taken, het plaatsen van commentaar, statusupdates en nog veel meer automatiseren, waarbij gebruik wordt gemaakt van een breed bereik aan automatiseringsmogelijkheden om de productiviteit en efficiƫntie te verbeteren

Ervaar de kracht vanClickUp Automatiseringen om uw werklast te vereenvoudigen en prioriteit te geven aan wat echt belangrijk is. Met meer dan 100 kant-en-klare automatiseringen stroomlijnt ClickUp werkstromen, vereenvoudigt het routinetaken en kunt u de toewijzing van taken, het plaatsen van commentaar, statusupdates en nog veel meer automatiseren, waarbij gebruik wordt gemaakt van een breed bereik aan automatiseringsmogelijkheden om de productiviteit en efficiƫntie te verbeteren Integratie met CRM: Integreer ClickUp met uw CRM-systeem voor naadloze samenwerking tussen verkoop-, marketing- en customer success teams. Identificeer potentiƫle pleitbezorgers en bijhoud hun reis van prospect tot merkpleitbezorger metClickUp Dashboards, centraliseert relevante informatie op ƩƩn plek en biedt een visuele weergave van alle sleutelgegevens. Door klantgerelateerde Taken of feedback te taggen metClickUp tagskunnen Teams eenvoudig activiteiten met betrekking tot customer advocacy initiatieven bijhouden en prioriteren

Integreer ClickUp met uw CRM-systeem voor naadloze samenwerking tussen verkoop-, marketing- en customer success teams. Identificeer potentiƫle pleitbezorgers en bijhoud hun reis van prospect tot merkpleitbezorger metClickUp Dashboards, centraliseert relevante informatie op ƩƩn plek en biedt een visuele weergave van alle sleutelgegevens. Door klantgerelateerde Taken of feedback te taggen metClickUp tagskunnen Teams eenvoudig activiteiten met betrekking tot customer advocacy initiatieven bijhouden en prioriteren Taakbeheer: GebruikClickUp-taak om taken met betrekking tot belangenbehartigingscampagnes te bewaken, toe te wijzen en te beheren, zoals het maken van getuigenissen of deelname aan gebeurtenissen

Splits het klantenondersteuningsprogramma op in kleine traceerbare acties en voeg waar nodig aangepaste statussen toe met ClickUp-taaken

Inbox en gesprekken: Beheer vragen van klanten en tickets voor ondersteuning rechtstreeks met de functie ClickUp Inbox. Wijs gesprekken toe aan leden van het team, stel prioriteiten in en houd reactietijden bij om ervoor te zorgen dat ze tijdig worden opgelost. Dit helpt bij het verbeteren van uw klantenservice

Beheer vragen van klanten en tickets voor ondersteuning rechtstreeks met de functie ClickUp Inbox. Wijs gesprekken toe aan leden van het team, stel prioriteiten in en houd reactietijden bij om ervoor te zorgen dat ze tijdig worden opgelost. Dit helpt bij het verbeteren van uw klantenservice Terugkerende taken en herinneringen: Stel automatische automatiseringen in voor teamleden om enquĆŖtes te versturen, klanten op geplande tijdstippen op te volgen of andere terugkerende taken te plannen metClickUp' terugkerende taken

Automatiseer taken met de functie terugkerende taken van ClickUp

Het meten van klantbehartigingssucces: Sleutelindicatoren

Het meten van customer advocacy is essentieel voor het beoordelen van de impact en het succes van je inspanningen in de loop der tijd. Hiermee kun je de prestaties van je belangenbehartigingsprogramma meten.

Met behulp van verschillende meetgegevens en methoden kun je vaststellen wat werkt en wat bijgestuurd moet worden, om uiteindelijk de klanttevredenheid en -loyaliteit te vergroten.

Laten we eens kijken naar enkele voordelen van het meten van customer advocacy:

Inzicht in klanttevredenheid: Evalueer klanttevredenheidsniveaus en begrijp hoe content ze zijn met je producten of diensten

Evalueer klanttevredenheidsniveaus en begrijp hoe content ze zijn met je producten of diensten Evaluatie van merkloyaliteit: Evalueer de loyaliteit van klanten en bepaal hun waarschijnlijkheid om uw merk aan te bevelen en te blijven kopen

Evalueer de loyaliteit van klanten en bepaal hun waarschijnlijkheid om uw merk aan te bevelen en te blijven kopen Validatie van marketinginspanningen: Valideer de effectiviteit van marketing bij het stimuleren van positieve mond-tot-mondreclame en pleitbezorging voor uw merk

Valideer de effectiviteit van marketing bij het stimuleren van positieve mond-tot-mondreclame en pleitbezorging voor uw merk Identificatie van kansen voor belangenbehartiging: Spot potentiƫle belangenbehartigers onder bestaande klanten en gebruik ze om nieuwe klanten aan te trekken

Rol van kwalitatieve en kwantitatieve methoden

Kwalitatieve en kwantitatieve methoden voor het meten van pleitbezorging door klanten zijn essentieel voor een volledig begrip van de gevoelens en gedragingen van klanten.

Kwalitatieve methoden zoals interviews en focusgroepen bieden bijvoorbeeld diepgaand inzicht in klantervaringen en motivaties. Deze methoden helpen ook om opkomende trends te identificeren, waardoor bedrijven strategische beslissingen kunnen nemen. Bovendien kunnen ze geweldige opstappunten zijn voor casestudies en content die door gebruikers wordt gegenereerd.

Aan de andere kant maken kwantitatieve methoden zoals enquĆŖtes en beoordelingen statistische analyses mogelijk om de mate van belangenbehartiging te kwantificeren en veranderingen in de loop van de tijd bij te houden.

Met meetbare statistieken zoals Net Promoter Score (NPS) en klanttevredenheidsscores kunnen Business bedrijven hun prestaties benchmarken en targets stellen.

Hier zijn een aantal manieren om belangenbehartiging van klanten te meten:

Net Promoter Score (NPS)

Net Promoter Score (NPS) is een maatstaf voor klantervaring die meet hoe waarschijnlijk het is dat klanten uw product of diensten aanbevelen.

De KPI is gebaseerd op Ć©Ć©n enquĆŖtevraag: op een schaal van 0-10, hoe waarschijnlijk is het dat u een vriend vertelt ons product of onze diensten te gebruiken?

En verdeel de antwoorden vervolgens in drie categorieƫn:

Promotors (9-10): Klanten die uw product zeer waarschijnlijk zullen aanbevelen

Passieven (7-8): Respondenten die uw producten of diensten goed vinden, maar uw naam liever niet van de daken schreeuwen

Afvallers (0-6): Ontevreden klanten die niets goeds over uw merk te zeggen hebben en misschien zelfs uw bedrijf zwartmaken

Het uiteindelijke doel van NPS is om de klanttevredenheid te meten, van passieve klanten Promotors te maken en Detractors tot een minimum te beperken.

Klanttevredenheid (CSAT) score

Customer Satisfaction (CSAT) Score is een kwantitatieve methode om het geluk van je klanten te analyseren.

Om CSAT te meten, stuurt u enquĆŖtes direct nadat klanten uw producten of ondersteunende diensten hebben gebruikt. De enquĆŖte kan zo eenvoudig zijn als vragen 'Hoe tevreden was u?' gevolgd door een sterren beoordeling of opties bereik van 'Extreem ontevreden' tot 'Extreem tevreden'

Streef naar een tevredenheidspercentage van ten minste 80% en houd uw CSAT-scores na verloop van tijd bij om te zien of uw inspanningen klanten gelukkiger maken.

Tevreden klanten zullen je waarschijnlijk meer Business opleveren.

Maak gebruik van ClickUp's formulierweergave om beoordelingen te verzamelen en verwijzingen aan te vragen

Reviews en getuigenissen

Customer advocacy verhoogt de kwantiteit en kwaliteit van beoordelingen en getuigenissen, wat van vitaal belang is voor het aantrekken van leads en het stimuleren van de verkoop.

Reviews van hoge kwaliteit bevatten details zoals namen, rollen, bedrijven en specifieke voordelen die het gebruik van producten of diensten heeft opgeleverd. Hoe sneller klanten feedback geven, hoe beter. Deze KPI is belangrijk omdat kopers de mening van echte mensen vertrouwen in plaats van advertenties of verkooppraatjes: houd beoordelingen bij op platforms zoals Google, Yelp, G2, Capterra, enz. om te weten wat je klanten van je product vinden.

Om meer goede recensies en getuigenissen te krijgen, kun je strategieƫn overwegen zoals:

Het leveren van uitstekende service

Vragen om feedback

Het gemakkelijk maken om beoordelingen achter te laten

Stimulansen bieden voor beoordelingen

Klanten aanspreken.

Referral bijhouden

Referral bijhouden is bijhouden wie het goede woord over je business verspreidt.

Door het bijhouden van verwijzingen die je ontvangt van bestaande klanten, kun je de effectiviteit van je mond-tot-mondmarketinginspanningen en verwijzingsprogramma's begrijpen en bijhouden hoeveel nieuwe klanten er komen door aanbevelingen van je huidige klantenkring.

Sociaal luisteren

Social listening tools helpen je bijhouden wat mensen online over je merk zeggen. Dit omvat vermeldingen, opmerkingen en de algemene gevoelens van mensen over uw bedrijf.

Een sleutel om in de gaten te houden is hoe uw inspanningen op het gebied van klantenbelangen uw sociale media-activiteiten beĆÆnvloeden.

Instance, als uw verkoopteam sociale media gebruikt om de verkoop te stimuleren, wilt u zien of mensen meer betrokken zijn bij hun berichten. Social listening gaat niet alleen over het bijhouden van uw merk, maar ook over het in de gaten houden van wat uw concurrenten doen en het vinden van manieren om u te onderscheiden.

Wat drijft uw klanten om te klikken, te kopen of hulp te zoeken? Het monitoren van contactmomenten voor klantgedrag en feedback vertelt u precies dat!

Het is alsof u de vinger aan de pols van uw business houdt.

Door bij te houden hoe klanten in verschillende fasen met uw merk omgaan, van het bekijken van uw website tot het doen van een aankoop of het contact opnemen met de klantenservice, krijgt u waardevolle inzichten in hun pijnpunten en tevredenheidsniveaus en kunt u het volgende implementeren customer lifecycle marketing .

Dit bevordert uiteindelijk sterkere relaties met klanten en stimuleert bedrijfsgroei. Verbeter klantloyaliteit en bedrijfsgroei door proactief beheer van contactmomenten en feedbackanalyse:

Inzicht in het klanttraject: Krijg inzicht in de verschillende fasen van het klanttraject, zodat u begrijpt hoe klanten met uw merk omgaan

Krijg inzicht in de verschillende fasen van het klanttraject, zodat u begrijpt hoe klanten met uw merk omgaan Pijnpunten identificeren: Door touchpoints te monitoren, kunnen bedrijven pijnpunten of gebieden met wrijving in de klantervaring identificeren, zodat ze problemen direct kunnen aanpakken

Door touchpoints te monitoren, kunnen bedrijven pijnpunten of gebieden met wrijving in de klantervaring identificeren, zodat ze problemen direct kunnen aanpakken Feedback verzamelen: Begrijp uwverwachtingen van uw klant, voorkeuren en behoeften beter begrijpen mettools voor klantenfeedback in verschillende fasen. Met dit inzicht kunt u uw producten, diensten en algehele klantervaring beter afstemmen op hun behoeften

Begrijp uwverwachtingen van uw klant, voorkeuren en behoeften beter begrijpen mettools voor klantenfeedback in verschillende fasen. Met dit inzicht kunt u uw producten, diensten en algehele klantervaring beter afstemmen op hun behoeften Marketingstrategieƫn optimaliseren: Het monitoren van touchpoints helpt bedrijven bij het beoordelen van de effectiviteit van hun marketingstrategieƫn en -campagnes, zodat ze hun middelen efficiƫnter kunnen inzetten en hun inspanningen kunnen optimaliseren om betere resultaten te behalen met effectievemerkbeheerstrategieƫn ### Gebruik ClickUp doelen om prestatie-indicatoren bij te houden

Verbeter uw klantenondersteuningsprogramma met ClickUp Doelen . Stimuleer gerichte actie en meetbare resultaten door duidelijke doelstellingen voor uw team in te stellen, haalbare targets te definiƫren en de voortgang moeiteloos bij te houden.

Visualiseer voortgang, vier mijlpalen en behoud motivatie door de voortgang naar doelen in realtime bij te houden

ClickUp Goals biedt een uitgebreid platform voor het bijhouden van prestatie-indicatoren in klantbelangenbehartiging.

**Stel doelen die bij uw werk passen en die u naar succes leiden. Houd ze georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk op Ć©Ć©n centrale plaats zodat het beheren van doelen eenvoudig is

Drijf succes en volg triomf: Blijf op schema met duidelijke tijdlijnen, meetbare doelen en automatische voortgang bijhouden, zodat je doelen sneller bereikt. Navigeer door uw voortgang met veelzijdige targets, of het nu nummers, valuta of uitvoerbare taken zijn

Blijf op schema met duidelijke tijdlijnen, meetbare doelen en automatische voortgang bijhouden, zodat je doelen sneller bereikt. Navigeer door uw voortgang met veelzijdige targets, of het nu nummers, valuta of uitvoerbare taken zijn Taken koppelen:Volg de voortgang met gekoppelde taken of lijsten. Je kunt zelfs doelen organiseren met gebruiksvriendelijke mappen, zoals Sprint cycli, OKR's en wekelijkse werknemersscorekaarten

De TL;DR samenvatting: Een programma voor belangenbehartiging van klanten bouwen:

**Gebruik gegevens om tevreden klanten te identificeren en met hen in gesprek te gaan

Bied mogelijkheden voor belangenbehartiging die overeenkomen met hun ambities

Verzamel feedback en handel ernaar

Verbeter uw klantenservice

Personaliseer uw communicatie

Bouw loyaliteits- en doorverwijzingsprogramma's die klanten meer zeggenschap geven

Monitor en meet resultaten

Gebruik een effectief platform voor klantenservice en -beheer

Opbouwen van merkloyaliteit op de lange termijn door middel van Customer Advocacy

Customer advocacy speelt een cruciale rol bij het opbouwen van merkloyaliteit op de lange termijn. Wanneer klanten pleitbezorgers worden voor een merk, kopen ze niet alleen consequent de producten of diensten, maar promoten en bevelen ze deze ook actief aan bij anderen.

Apple is een uitstekend voorbeeld van het opbouwen van merkloyaliteit op de lange termijn door middel van Customer Advocacy.

Apple heeft een sterke gemeenschap van loyale klanten die consequent hun producten kopen en deze actief promoten. Deze pleitbezorgers bevelen Apple producten vaak aan bij vrienden en familie, schrijven positieve recensies en nemen online deel aan discussies.

En niet te vergeten die iPhone gebruikers die nooit genoeg hebben van opscheppen over hun camera kwaliteit. šŸ˜‰

De nadruk die Apple legt op het bieden van uitzonderlijke klantervaringen, innovatieve producten en een naadloos ecosysteem draagt bij aan deze voorstanders en aan het opbouwen van een duurzame merkloyaliteit.

Daarom gaan pleitbezorging van klanten en merkentrouw hand in hand en vormen ze een symbiotische relatie die het succes van het merk voedt. Pleitbezorgers blijven loyaal en inspireren anderen om lid te worden van de merkgemeenschap. Dit versterkt de merkloyaliteit en leidt tot blijvende ondersteuning en groei.

Creƫer uw Customer Advocacy-strategie met ClickUp

Onthoud dat het omarmen van Customer Advocacy van het grootste belang is voor bedrijfsgroei, het koesteren van loyale relaties en het versterken van de merkreputatie. Door prioriteit te geven aan de behoeften van klanten en hun ervaring te verbeteren, ontsluiten bedrijven een krachtige motor voor succes. šŸ†

Tools zoals ClickUp zijn van cruciaal belang voor gestroomlijnde communicatie, georganiseerde workflows en naadloze samenwerking om klantbelangen te koesteren en te versterken.

Dus als u de volgende keer een strategie voor klantbehartiging implementeert, probeer dan eens ClickUp ! Het is gratis om te beginnen.

FAQs

**1. Wat is de rol van client advocacy?

De rol van belangenbehartiger voor clienten is het vertegenwoordigen en ondersteunen van de behoeften en rente van clienten.

2. Hoe bouw je belangenbehartiging voor klanten op?

Klantenservice bouw je op door uitstekende producten/diensten te leveren, te luisteren naar feedback en sterke relaties te onderhouden.

3. Wat zijn de doelen van client advocacy?

De doelen van pleitbezorging voor klanten zijn onder andere het zorgen voor tevredenheid en loyaliteit van de client en het bevorderen van positieve mond-tot-mondreclame.