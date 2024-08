Wat is merkmanagement: Een uitgebreide gids

Er is veel geschreven en gesproken over merkmanagement.

Maar hier is de meest relateerbare definitie van merkmanagement die ik ben tegengekomen - merkmanagement is je merkverhaal dat zich eindeloos ontvouwt.

Als brand manager ben je de 'regisseur' van je merkimago.

Je moet de verhaallijn uitzetten. Al je merkactiva op hun plaats zetten. Zelfs strategische merkambassadeurs aanstellen om van je verhaal een doorslaand succes te maken!

Er komt veel kijken bij succesvolle merkmarketing.

We hebben deze gids samengesteld om je wegwijs te maken in het proces en de principes van merkmanagement.

Wat is merkmanagement?

Brand management is het proces waarbij een brand manager verschillende marketingtechnieken gebruikt om:

De gepercipieerde waarde van je merk te verhogen en de merkbekendheid te vergroten

De prijswaarde van uw product te verhogen

De loyaliteit van uw target markt op te bouwen met positieve associaties

De rol van een brand manager is om wat mensen denken over het merk af te stemmen op wat het bedrijf wil dat mensen denken (en omgekeerd).

Dit geeft aanleiding tot het concept van brand equity in brand management.

Hoe werkt merkmanagement?

Het zou niet overdreven zijn om te zeggen dat merkmanagement zowel een kunst als een wetenschap is.

Als je het goed doet, kunnen je inspanningen op het gebied van merkmanagement:

De klantervaring positief beïnvloeden

De merkoverweging en merkherkenning tijdens het proces verbeteren

Merkwaarde opbouwen, meten en beheren, vooral op data-first kanalen zoals social handles en e-mailmarketing

Vertrouwen opbouwen en de levenslange waarde van klanten verhogen

Je merkimago onderhouden via voortdurende inspanningen

Als je merkstrategie nauwkeurig is, kan het je ook een concurrentievoordeel opleveren.

Het opbouwen van een succesvol en invloedrijk merk duurt echter jaren. Enkele van de meest iconische, onvergetelijke merken die hun stempel hebben gedrukt met een solide merkmanagementstrategie zijn onder andere Coca-Cola, Apple, Microsoft, Spotify, Netflix en Nike.

Met een sterke merkaanwezigheid kun je hogere prijzen voor je producten afdwingen, je aanbod differentiëren en merkverwantschap opbouwen zonder duizenden dollars uit te geven aan betaalde marketing.

Elementen van effectief merkbeheer voor uitstekende merkprestaties

ClickUp 3.0 vereenvoudigt het maken van proefafbeeldingen en annotaties voor probleemloos merkbeheer

Drie elementen van merkbeheer vormen de prestaties van je merk. Neem deze in overweging bij het creëren van je merkstrategie:

Merkwaarde

De commerciële waarde van uw product is uiterst belangrijk voor het opbouwen van merkbekendheid. Een hoge merkwaarde leidt tot een hogere verkoop (en omgekeerd).

Merkbekendheid

De reputatie van uw merk staat centraal bij het al dan niet oproepen van een positieve emotie bij de klant. Als uw klanten positief reageren op uw digitale marketinginspanningen, bent u op de goede weg. Gebruik sjablonen voor branding en sjablonen voor stijlgidsen breng uniformiteit in uw brandingmateriaal om de herinneringsfactor van uw merk te verhogen.

Merkloyaliteit

Als uw klant zich positief associeert met uw merk, zal hij er loyaal aan blijven, zelfs in moeilijke tijden. Het uiteindelijke doel is om klanten vertrouwen te laten krijgen in uw merk, zodat ze positieve mond-tot-mondreclame krijgen en meer potentiële klanten binnenhalen.

Voordelen van strategisch merkmanagement voor merkwaarde

Laten we nu eens kijken naar wat goed merkmanagement belangrijk maakt.

Effectieve merkmarketingstrategieën brengen meerdere voordelen met zich mee, zoals:

Verbeterde merkwaarde dankzij een naadloze klantervaring die een positieve impact heeft op klanten

Organische groei van het merk op sociale media, het web, enz. dankzij consistente berichtgeving die aanslaat bij het publiek

Verbeterde merkherkenning en merkbekendheid dankzij positieve merkassociaties van klanten

Verbeterde merkperceptie die kan helpen om het product of de dienst van het bedrijf te onderscheiden van die van concurrenten

Verhoogde loyaliteit van klanten en merkentrouw, wat leidt tot herhalingsaankopen, ruimte voor premium prijzen, hogere verkopen en winstgevende inkomsten

Verbeterde interne betrokkenheid van werknemers bij de waarden, overtuigingen en principes van het merk

Sterkere 'customer lifetime value' van een loyaal klantenbestand dat blijft terugkomen voor meer

Stabiele financiën tijdens recessies en een betrouwbaar imago in de ogen van de klant

Gemeenschappelijke merkmanagementuitdagingen

Merkmanagement vereist van marketeers dat ze op meerdere fronten een evenwicht bewaren. Aan de basis van elk succesvol merk staat een team dat erin slaagt om met verschillende middelen te jongleren en ervoor te zorgen dat elk onderdeel positief bijdraagt aan het opbouwen van merkwaarde en het koesteren van een loyale klantenbasis.

De uitdagingen waarmee merkmanagers worden geconfronteerd zijn veelzijdig, van het waarborgen van merkconsistentie via alle kanalen tot het managen van het creatieve proces en het bijhouden van het snelle digitale landschap.

Brand managers worstelen vaak met deze uitdagingen:

Handhaven van consistentie: Ervoor zorgen dat elke content, advertentie of communicatie in lijn is met de stem, waarden en visuele identiteit van het merk

Ervoor zorgen dat elke content, advertentie of communicatie in lijn is met de stem, waarden en visuele identiteit van het merk Deliverables beheren: Het bijhouden van talrijke projecten, deadlines en samenwerkingsverbanden tussen afdelingen zonder de algemene merkstrategie uit het oog te verliezen

Het bijhouden van talrijke projecten, deadlines en samenwerkingsverbanden tussen afdelingen zonder de algemene merkstrategie uit het oog te verliezen Feedback verzamelen en verwerken: Efficiënt feedback verzamelen van belanghebbenden en klanten en deze verwerken in de merkstrategie en creatives

Efficiënt feedback verzamelen van belanghebbenden en klanten en deze verwerken in de merkstrategie en creatives Succes meten: Het instellen van duidelijke doelstellingen en het nauwkeurig meten van het succes van merkinitiatieven ten opzichte van deze targets

Tips voor effectief merkbeheer voor bedrijven

Bepaal uw merkstrategie

Dit is de hoeksteen van al uw inspanningen op het gebied van merkmanagement. Het gaat erom te begrijpen wat uw merk onderscheidt en hoe u dit unieke karakter in uw communicatie kunt gebruiken. Je merkstrategie moet de basis vormen voor al je marketinginspanningen, van visueel ontwerp tot het aanmaken van content. Nog te doen, marketeers moeten een duidelijk idee hebben van hun merkpositie en algemene verhaal.

Vertrouw op storytelling

Het verhaal van uw merk maakt het herkenbaar voor uw publiek. Richt je op het creëren van verhalen die op een menselijk niveau resoneren en benadruk de reis van je merk, de waarden en de mensen erachter. Authentieke verhalen kunnen een diepe verbinding smeden met je publiek en klanten veranderen in pleitbezorgers van je merk

Ga actief met je publiek om

Gebruik sociale media en andere online platforms niet alleen om uw berichten te verspreiden, maar ook om gesprekken aan te gaan. Door naar uw publiek te luisteren en op hun feedback te reageren, wordt uw merk toegankelijker en betrouwbaarder

Maak uw medewerkers sterker

Uw medewerkers zijn de ambassadeurs van uw merk. Door hen aan te moedigen de waarden van uw merk te belichamen en uit te dragen in hun dagelijkse interacties, kunt u de aanwezigheid en authenticiteit van uw merk versterken

Consistentie is de sleutel

Zorg ervoor dat de visuele en verbale identiteit van je merk consistent blijft op alle kanalen. Deze consistentie helpt uw merkidentiteit en helpt bij het opbouwen van vertrouwen bij je publiek. Je kunt dit gemakkelijker maken voor al je teamgenoten door alle merkactiva op één plek te centraliseren, met rolgebaseerde toegang voor iedereen die het nodig heeft.

Aanpassen aan verandering

Effectief merkbeheer houdt ook in dat u op de hoogte blijft van veranderende voorkeuren van klanten en veranderingen in uw concurrentielandschap en dat u manieren vindt om u aan deze veranderingen aan te passen op een manier die een positieve invloed heeft op het merk.

Gelukkig zijn er hulpmiddelen beschikbaar om deze pijnpunten te verlichten en het merkbeheerproces te stroomlijnen. Onder andere, ClickUp Marketing Software voor projectmanagement onderscheidt zich met zijn marketeer-vriendelijke functies op maat om de inspanningen voor merkbeheer te verbeteren.

Bekijk team doelen en project status met ClickUp 3.0 Dashboard

ClickUp benutten voor merkbeheer

Hoewel traditionele merkbeheertechnieken van vitaal belang blijven, kan de integratie van technologie de efficiëntie en effectiviteit aanzienlijk verbeteren. ClickUp's toolsuite biedt oplossingen op maat voor merkbeheer.

Dit is hoe de ClickUp Software voor merkbeheer kan uw merkbeheerstrategieën ondersteunen:

ClickUp Doelen om merkcijfers bij te houden ClickUp Doelen hiermee kunt u traceerbare doelen maken.

In de context van merkbeheer stelt dit u in staat om:

Op koers te blijven met je doelstellingen en duidelijke tijdlijnen vast te stellen

Targets meten met numerieke, waar/onwaar, monetaire waarden

Uw proces van voortgang bijhouden automatiseren

Doelen creëren door taken van verschillende teams toe te voegen aan een doel

stel targets en tijdlijnen in voor uw content abonnement met ClickUp Goals_

ClickUp Formulier weergave om eenvoudig te evalueren en feedback te verzamelen

Het echte werk voor het verzamelen van feedback begint met het bouwen van het formulier. ClickUp Formulier Weergave maakt dit proces minder inspannend dankzij de drag-and-drop bouwer.

de functie voor slepen en neerzetten van het ClickUp Formulier is intuïtief en gebruiksvriendelijk_

Stel, u wilt productfeedback verzamelen.

Hier ziet u hoe de functie voor voorwaardelijke logica van ClickUp Form werkt als u authentieke klantenfeedback over uw product wilt verzamelen.

Hoe voorwaardelijke logica werkt in ClickUp Formulieren voor het krijgen van productfeedback

Sjabloon met merkrichtlijnen voor ClickUp om merkstrategieën en -initiatieven op elkaar af te stemmen

Gebruik ClickUp's sjabloon met merkrichtlijnen om merkstrategieën en -initiatieven op elkaar af te stemmen

Het op elkaar afstemmen van merkstrategieën voor je teams heeft nooit prioriteit, maar dat zou wel moeten.

Wat als u een document zou hebben waarin alle elementen (lees: logo, kleuren, lettertypes, brand voice, taglines, enz.) die het merk van uw bedrijf vormen, gedetailleerd staan beschreven? Een deelbaar document als dit kan de eerste stap zijn naar merkconsistentie op al uw contactpunten met klanten.

Ga naar ClickUp sjabloon met merkrichtlijnen. Van het begrijpen van de look en feel tot het leren hoe u uw merk aan de wereld kunt presenteren, deze sjabloon voor merkrichtlijnen wordt uw go-to document voor alles wat met visuals te maken heeft.

ClickUp Whiteboards om merkontwerpelementen te creëren en te visualiseren ClickUp Whiteboards zijn leuk.

U kunt spelen met vormen en lay-outs terwijl u samenwerkt met uw team.

Gebruik het enige virtuele whiteboard ter wereld om de ideeën van je team om te zetten in gecoördineerde acties - allemaal op één plek.

Als u een spannend canvas voor uw team wilt creëren om te brainstormen, strategieën uit te stippelen of mindmaps te maken, gebruik dan ClickUp Whiteboards in uw voordeel:

werk samen met uw teams met het dynamische Whiteboard van ClickUp_

3 Voorbeelden van merkbeheer in actie

Hoe ziet een sterke merkaanwezigheid er in het echte leven uit?

Kijk eens naar deze drie merken met een uitstekende merkstrategie die ook nog eens inspirerend werken voorbeelden van merkrichtlijnen :

1. Vitable gebruikt productontwerp en esthetiek om zijn merkwaarde te verhogen

Brand consistentie is onder Vitable's kernprincipes voor merkbeheer

Vitable is een duurzaam wellnessmerk dat visuele storytelling gebruikt om de focus van het merk op 'clean eating' te communiceren

Het gebruik van zachtgroen met handgeschreven typografie op de hele website is geen toeval.

Het gebruikt design en typografie om een positieve merkassociatie te creëren en biedt gepersonaliseerde quizzen om de klantervaring te verbeteren.

De afhaalmaaltijden

Denk aan de waarde van je merk voor je target in stapsgewijs visuele termen.

Stel vragen als: Is de gebruikersinterface van de website minimaal en schoon? Zijn klanten in staat om zich te identificeren met de positie van uw merk? Helpen de merkidentiteitselementen om een positieve affiniteit met de target te creëren?

2. Headspace heeft een geweldige merkpersoonlijkheid die navolging verdient

Wat is een succesvol merk?

Een merk dat zich bewust is van zijn identiteit en niet bang is om die uit te drukken. Een merk dat consequent een merkverhaal volgt dat verbinding maakt met zijn publiek.

Bij merkmanagement helpen authenticiteit en een duidelijke identiteit bij het opbouwen van merkaffiniteit en een gestage stroom trouwe klanten.

Neem nu het voorbeeld van Headspace: De merkstrategie bestaat uit het gebruik van een vrolijk kleurenpalet dat de kijker vreugde en rust brengt - een zet die logisch is als je bedenkt dat dit om te beginnen een meditatie- en slaap app is.

Headspace's merkpersoonlijkheid strekt zich uit tot de sociale media, app en website

De afhaalmaaltijden

Headspace laat een duidelijke en consistente boodschap zien over mindfulness en mentaal welzijn in al zijn marketingkanalen. Deze duidelijkheid versterkt een sterke merkidentiteit en maakt het product herkenbaar en betekenisvol voor de target.

3. Apple laat de kernwaarden van het merk zien in zijn spot Mother Nature

draadjes zijn de nieuwe manier om tekstupdates te delen en deel te nemen aan openbare gesprekken

Klanten zijn niet bang om nieuwe kanalen te gebruiken om opnieuw contact te leggen met merken en de conversie op gang te brengen.

Met de toestroom van innovatieve sociale kanalen krijgen merkmanagers echter te maken met steeds complexere werkstromen voor sociale-mediamarketing

Managers moeten overwegen om tools voor het in kaart brengen van processen om knelpunten te verminderen en processen te optimaliseren .

Uw merkbeheersoftware is uw bondgenoot

Het is moeilijk om een brand manager te zijn in de snel veranderende wereld van memes en moment marketing. Je moet niet alleen de verwachtingen van klanten en interne belanghebbenden managen, maar je moet er ook voor zorgen dat je bovenop meerdere processen zit met verschillende bewegende delen. En dan is er ook nog de onophoudelijke druk om innovatief en fris te zijn en iedereen op dezelfde pagina te houden, ook al ga je snel.

Je hebt alle hulp nodig die je kunt krijgen.

Als u nog niet hebt overwogen om te investeren in een software voor merkactivabeheer zoals ClickUp, hebt u een truc gemist.

Met ClickUp als bondgenoot beschikt u niet alleen over een gedeelde werkruimte om al uw merkactiva te beheren en te delen, maar hebt u ook een hulpmiddel voor alledaags werk, zoals rapportage en het bijhouden van de voortgang van taken en doelen. Werk samen in teams en bespaar uren in uw week met ClickUp. Probeer ClickUp eens uit vandaag.

Veel gestelde vragen

1. Wat is het doel van merkmanagement?

Het doel van brand management is het creëren, versterken en behouden van een gedifferentieerde positie voor een merk in de hoofden van het target publiek. Merkmanagers bereiken dit door het strategisch gebruik van merkelementen zoals tone of voice, beeldspraak, taal, lettertype, enz.

2. Hoe werkt merkmanagement?

Brand management begint met het versterken van je belangrijkste merkwaarden.

Brand management is een onderdeel van marketing en maakt gebruik van technieken om:

De gepercipieerde waarde van een product/merk na verloop van tijd te verbeteren

De prijs van producten te verhogen met een verbeterde merkreputatie

De loyaliteit van klanten te verhogen dankzij merkvertrouwen

3. Wat zijn effectieve technieken voor merkmanagement?

Een effectieve merkmanagementstrategie omvat de volgende technieken:

Het begrijpen van je ideale target publiek in termen van wat hen motiveert om jouw product/dienst te verkiezen boven je concurrenten

Het concurrentielandschap bestuderen om te begrijpen wat uw merk onderscheidt

Ervoor zorgen dat je merkwaarden goed gedefinieerd zijn en in lijn zijn met de verwachtingen van je target publiek

4. Wat zijn de verschillen tussen merkmanagement en marketing?

In de algemene perceptie van merkmanagement en marketing vervagen de grenzen.

Er is echter een duidelijk verschil tussen de twee. Een strategie voor merkmanagement helpt de merkidentiteit op te bouwen, terwijl marketing campagnes aanstuurt om de reputatie, betrokkenheid en inkomsten van het merk te verbeteren.