5 Gratis sjablonen voor enquêteresultaten voor een beter ontwerp en betere analyse van enquêtes

Gegevens liegen niet. Hoe meer gegevens je hebt, hoe nauwkeuriger je beslissingen kunnen zijn.

De meeste bedrijven weten dit maar al te goed. de meeste' omdat industriële giganten zoals Blockbuster, Curves en Aéropostale deden dat niet - hun onwetendheid en onoplettendheid met betrekking tot feedback van klanten en veranderende voorkeuren leidde tot hun ondergang.

Deze harde realiteit is een les voor alle bedrijven, groot en klein. Om hetzelfde lot te voorkomen, moeten organisaties betrouwbare gegevens verzamelen over hun klanten, werknemers en belanghebbenden.

Dit is waar enquêtes van pas komen. Ze helpen je inzicht te krijgen in de feedback van klanten, de meningen van belanghebbenden en de tevredenheid van werknemers.

Met de informatie uit enquêtes kunt u anticiperen op de behoeften van klanten, trends onder werknemers voorspellen en kansen in de markt eerder identificeren dan uw concurrenten.

Maar hier wringt de schoen: Om de waarde van uw enquêteresultaten te maximaliseren, moet u ruwe gegevens omzetten in bruikbare inzichten

Dat is waar onze gratis sjablonen voor enquêteresultaten van pas komen. Ze helpen u om waarde uit uw enquêtes te halen, zodat u strategische, gegevensgestuurde beslissingen kunt nemen.

Wat zijn sjablonen voor enquêteresultaten?

Een sjabloon voor enquêteresultaten is een kant-en-klaar kader dat u helpt bij het organiseren, analyseren en presenteren van uw enquêtegegevens

Met sjablonen voor enquêtes kunt u in wezen het format en de structuur van enquêterapporten organiseren, zodat u verzekerd bent van duidelijke en visueel aantrekkelijke presentaties. Dit helpt u om uw bevindingen en andere nuttige informatie effectief te communiceren zonder uw publiek te overweldigen.

Bovendien ondersteunt een sjabloon voor enquêteresultaten - vooral als deze is gebaseerd op tools voor gegevensanalyse of databasebeheer - zelfs gegevensfilters en gedetailleerde grafieken, zodat u gedetailleerde rapporten kunt maken.

Hier volgt een uitsplitsing van de algemene secties waaruit een sjabloon voor enquêteresultaten bestaat:

Samenvatting : Een overzicht (of TL;DR-sectie) waarin u uitlegt waarom u de enquête hebt uitgevoerd en wat de belangrijkste bevindingen zijn

: Een overzicht (of TL;DR-sectie) waarin u uitlegt waarom u de enquête hebt uitgevoerd en wat de belangrijkste bevindingen zijn Doelen en methodologie van de enquête : Dit omvat wat u hoopte te leren van de enquête en wie de target doelgroep is

: Dit omvat wat u hoopte te leren van de enquête en wie de target doelgroep is Enquêteproces : Hier kunt u uitleggen welk platform u hebt gebruikt om de enquête te maken, de strategie voor de verdeling (e-mail, sociale media, sites van derden) en hoe u van plan bent de enquête te analyseren

: Hier kunt u uitleggen welk platform u hebt gebruikt om de enquête te maken, de strategie voor de verdeling (e-mail, sociale media, sites van derden) en hoe u van plan bent de enquête te analyseren Gegevensanalyse: Het belangrijkste gedeelte. Hier interpreteer je je gegevens en visualiseer je ze om trends en patronen te benadrukken

Het belangrijkste gedeelte. Hier interpreteer je je gegevens en visualiseer je ze om trends en patronen te benadrukken Belangrijkste bevindingen : Een lijst met opsommingstekens die de belangrijkste conclusies uit de enquête samenvat

: Een lijst met opsommingstekens die de belangrijkste conclusies uit de enquête samenvat Aanbevelingen : Ideeën voor uw team, bijvoorbeeld hoe ze een bepaald proces kunnen verbeteren of nieuwe producten kunnen ontwikkelen

: Ideeën voor uw team, bijvoorbeeld hoe ze een bepaald proces kunnen verbeteren of nieuwe producten kunnen ontwikkelen Bijlage: Een optioneel gedeelte, dit kan functies bevatten zoals devragenlijst of fragmenten van open vragen beantwoorden

Afhankelijk van uw werkstijl en interne processen kunt u sjablonen voor enquêteresultaten maken met behulp van een document, spreadsheet, presentatie of zelfs een database.

Wat maakt een sjabloon voor goede enquêteresultaten?

Zie uw sjabloon voor enquêteresultaten als de blauwdruk voor uw uiteindelijke enquêteresultaat. Het beïnvloedt hoe u de enquêtegegevens sorteert en, nog belangrijker, hoe u ze weergeeft.

Een slecht ontworpen (of lompe) sjabloon kan het moeilijk maken voor u om gegevens te consolideren. Bovendien kan het uw publiek in verwarring brengen, en dat is wel het laatste wat u wilt als er teamleiders, managers (of CXO's) bij de vergadering aanwezig zijn.

Hier zijn enkele punten waar u rekening mee moet houden bij het kiezen van een sjabloon voor het rapporteren van enquêteresultaten:

Een duidelijke structuur: Het sjabloon moet een logische werkstroom hebben, waarbij gebruikers door de belangrijkste secties worden geleid, zoals de inleiding, de visualisatie van de gegevens, de sleutelbevindingen en de aanbevelingen

Het sjabloon moet een logische werkstroom hebben, waarbij gebruikers door de belangrijkste secties worden geleid, zoals de inleiding, de visualisatie van de gegevens, de sleutelbevindingen en de aanbevelingen Visuele aantrekkingskracht: De sjabloon moet een strak ontwerp hebben en zo min mogelijk rommel. Bonuspunten als u het logo en de kleuren van uw bedrijf kunt toevoegen of uw lettertypen kunt gebruiken

De sjabloon moet een strak ontwerp hebben en zo min mogelijk rommel. Bonuspunten als u het logo en de kleuren van uw bedrijf kunt toevoegen of uw lettertypen kunt gebruiken Visualisatie van gegevens: Zoek naar een verscheidenheid aan grafieken, tabellen en tabellen, zodat u de bevindingen op een begrijpelijke manier kunt presenteren

Zoek naar een verscheidenheid aan grafieken, tabellen en tabellen, zodat u de bevindingen op een begrijpelijke manier kunt presenteren Drill-down mogelijkheden : Als je iemand bent die async werkt, dan kan een optie waarmee kijkers gegevens kunnen sorteren en filteren bijzonder nuttig zijn

: Als je iemand bent die async werkt, dan kan een optie waarmee kijkers gegevens kunnen sorteren en filteren bijzonder nuttig zijn Aanpassing : Afhankelijk van het type enquête wil je misschien extra secties toevoegen. Het sjabloon voor enquêteresultaten moet dit mogelijk maken

: Afhankelijk van het type enquête wil je misschien extra secties toevoegen. Het sjabloon voor enquêteresultaten moet dit mogelijk maken Automatiseringen: Een uiterst nuttige functie - zoek naar een sjabloon (of liever gezegd een platform) waarmee u reacties kunt synchroniseren vanuit uwfeedbackformulier met het rapport in realtime kunt synchroniseren. Op die manier hoef je niet elke reactie handmatig toe te voegen

Tot slot wilt u misschien een verzameling sjablonen voor enquêteresultaten maken voor verschillende teams of enquêtetypen. U kunt bijvoorbeeld één sjabloon voor enquêteresultaten gebruiken voor uw HR-enquêtes en een ander voor uw enquêtes voor het ontdekken van klanten . Dit zorgt ervoor dat rapportages aanslaan bij elk publiek.

5 Gratis sjablonen voor sjabloonresultaten van enquêtes om te gebruiken in 2024

Op ClickUp hebben we een lijst samengesteld met vijf gratis sjablonen - sommige afdelingsspecifiek en sommige algemeen - om u te helpen belangrijke inzichten te ontdekken en uw gegevens effectief te visualiseren.

Dit zijn ze.

1. ClickUp Product Feedback Enquête Resultaten Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-551.png Houd productfeedback bij, consolideer reacties en wijs ze zelfs taken toe met het sjabloon voor ClickUp Product Feedbackenquêtes https://app.clickup.com/signup?template=t-182181294&department=support Deze sjabloon downloaden /cta/

Met productfeedbackenquêtes kunt u direct inzicht van klanten verzamelen over hun ervaring met het gebruik van uw product. Dit kunnen dingen zijn die ze leuk vinden, niet leuk vinden, verwarrend vinden of zelfs de functies die ze graag toegevoegd zouden zien aan uw platform.

Dergelijke enquêtes voor gebruikersonderzoek brengen ook verborgen bruikbaarheidsproblemen aan het licht die mogelijk niet aan het licht komen bij interne tests.

Als u gewend bent om deze feedback-enquêtes over producten weet u ook dat het geen eenmalig proces is. Integendeel, je zult het proces vaak moeten herhalen en, nog belangrijker, ze in je volgende product iteratie moeten opnemen.

Dit betekent dat je feedback moet bijhouden en een proces moet instellen om deze feedback te verwerken ClickUp sjabloon voor productfeedbackenquête schijnt.

Zo kunt u het gebruiken:

Begin met de instelling van uw enquête formulier met ClickUp formulieren en deel het met uw gebruikers.

Als klanten de enquête beginnen te beantwoorden, worden hun reacties automatisch toegevoegd aan ClickUp projecten deze reacties kunnen ook worden toegewezen als taken, zodat u de voortgang kunt bijhouden en klanten kunt informeren zodra de feedback is behandeld.

Wijs feedback toe aan teamgenoten als taken in ClickUp Projecten en zorg ervoor dat u niets mist

In de aangepaste 'Productbeoordelingen' kunt u zien hoe uw klanten uw platform beoordelen op basis van zeven criteria:

Kwaliteit

Prijs

Ervaring bij eerste gebruik

Bruikbaarheid

Klantenservice

Ervaring met aankoop

Gebruikservaring

U kunt de feedback groeperen op basis van verschillende beoordelingen en deze weergeven als een Kanban-bord. Dit geeft u een geconsolideerde weergave van hoe gebruikers reageren op uw platform, zoals hoeveel mensen tevreden zijn en hoeveel niet.

Een ClickUp Kanban-bord maken door verzendingen te groeperen op basis van het beoordelingstype en een weergave in vogelvlucht krijgen van de verzamelde reacties

Kortom, het ClickUp sjabloon voor productfeedbackenquêtes biedt een gestructureerde en efficiënte manier om niet alleen feedback te verzamelen en te analyseren, maar er ook naar te handelen, wat leidt tot een betere productontwikkeling en een verbeterde gebruikerservaring.

2. ClickUp enquête resultaten actieplan sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-553.png Maak een actieplan op basis van de resultaten van uw werknemersbetrokkenheid met behulp van de sjabloon voor het ClickUp actieplan voor de resultaten van de engagementenquête https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6098508&department=hr-recruiting Deze sjabloon downloaden /cta/

Het volgende sjabloon is speciaal voor HR-teams, met name voor teams die periodieke pulse checks uitvoeren om te peilen naar tevredenheid van werknemers te meten .

De ClickUp enquête resultaten actieplan sjabloon maakt gebruik van het 4M1E (Man, Machine, Materiaal, Methode, Omgeving) raamwerk om de feedback van werknemers te categoriseren en de betrokkenheid op de werkplek te verbeteren.

Gebouwd over ClickUp Documenten -een hulpmiddel voor gezamenlijk documentbeheer -het sjabloon bestaat uit drie secties:

Overzicht : Om een snelle TL;DR samenvatting van de doelen en bevindingen van de enquête te delen

: Om een snelle TL;DR samenvatting van de doelen en bevindingen van de enquête te delen Analyse : Dit gedeelte bevat twee tabellen. De eerste beschrijft het probleem, de hoofdoorzaak en de 4M1E-emmer waaronder het valt. De tweede gaat dieper in op uw oplossing om het probleem aan te pakken

: Dit gedeelte bevat twee tabellen. De eerste beschrijft het probleem, de hoofdoorzaak en de 4M1E-emmer waaronder het valt. De tweede gaat dieper in op uw oplossing om het probleem aan te pakken Status en aanbevelingen: Het laatste onderdeel, waar u uw sleutelopmerkingen kunt toevoegen en uw voortgang kunt bijhouden

Het document bevat ook een bedrijfsgedeelte dat u kunt voorzien van uw bedrijfsnaam, logo en meer. U kunt ook gebruikmaken van enkele andere functies van ClickUp, zoals ClickUp Brein -een virtuele assistent met AI om u te helpen bij de bewerking van het rapport met enquêteresultaten, de sleutelbevindingen samen te vatten of het rapport te vertalen naar een andere taal.

Lokaliseer de resultaten van uw engagementenquête met ClickUp Brain

ClickUp Brain kan u ook helpen met andere taken, zoals het opsplitsen van uw tabellen in bruikbare stappen en het extraheren van specifieke inzichten uit het rapport op basis van natuurlijke taalaanwijzingen.

Over het geheel genomen stroomlijnt deze sjabloon het proces, waardoor HR teams de resultaten kunnen bekijken resultaten van de personeelsenquête samenwerken en een actie abonnement opstellen.

Ook lezen:_ 360 Evaluatievragen & Voorbeelden voor Managers

3. ClickUp sjabloon voor resultaten klanttevredenheidsonderzoek

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-555.png Ontdek hoe tevreden klanten zijn met uw product (en ondersteunende medewerkers) met het sjabloon voor de resultaten van het ClickUp klanttevredenheidsonderzoek https://app.clickup.com/signup?template=t-182148152&department=support Deze sjabloon downloaden /cta/

Voert uw Customer Experience (CX) team tevredenheidsonderzoeken uit om te begrijpen hoe tevreden klanten zijn met het product, de service of de algemene merkervaring? Dan is dit ClickUp sjabloon voor resultaten klanttevredenheidsonderzoek kan bijzonder nuttig voor u zijn.

Pas het formulier voor de enquête naar klanttevredenheid aan zodat het bij uw doelen en processen past

Hiermee kunt u uw enquêteformulier beheren en reacties vanaf één plaats controleren.

Het formulier van de enquête bevat een vraag over de prestaties van de ondersteuningsmedewerker, zodat u ook de effectiviteit van uw ondersteuningsteam en de productprestaties kunt beoordelen.

Het wordt ook geleverd met drie standaard weergaven:

De Vormweergave,_ waar u het formulier van de enquête kunt bewerken en een voorbeeld ervan kunt bekijken

waar u het formulier van de enquête kunt bewerken en een voorbeeld ervan kunt bekijken De Respondents View , die een lijst met alle individuele reacties weergeeft

, die een lijst met alle individuele reacties weergeeft De Board View_, waar u kunt bijhouden of een enquête al dan niet naar een klant is verzonden

Bovendien kunt u ook aangepaste weergaven maken zoals de ClickUp Grafiek weergave of een dashboard om de resultaten van uw enquête te visualiseren. En omdat het dashboard een auto-refresh optie heeft, hebt u altijd toegang tot de meest recente gegevens.

Maak een aangepast dashboard voor een realtime weergave van klanttevredenheidsscores

Dit sjabloon stelt CX teams in staat om datagestuurde beslissingen te nemen die de klantervaring verbeteren en de retentie verhogen. Bovendien kun je trends visualiseren met real-time dashboards om de stemming onder klanten altijd in de gaten te houden.

4. Sjabloon voor vergadering over resultaten van enquêtes by SlidesGo

via DiaGo Als u een kort onderzoek hebt gedaan of de hoofdzaken wilt delen met uw team tijdens uw volgende vergadering en een diadeck wilt om uw gedachten te presenteren, dan is de Sjabloon voor vergadering met evaluatie van enquêteresultaten door SlidesGo is een perfecte optie.

Het wordt geleverd met 23 vooraf ontworpen dia's en stelt u in staat om vier secties aan uw diadeck toe te voegen: een samenvatting, gegevensanalyse, sleutelbevindingen en volgende stappen. Het geeft u ook een assortiment aan grafische hulpmiddelen voor gegevensvisualisatie (zoals grafieken, tabellen, connectoren en stroomdiagrammen) en zelfs industriespecifieke pictogrammen en afbeeldingen, zodat u relevante onderzoeksrapporten kunt maken.

Dit is een veelgebruikte sjabloon voor verschillende functionele gebruikssituaties-van marketing tot HR, dus u kunt het voor elke enquête kopiëren zonder presentaties vanaf nul te moeten maken.

5. Enquête resultaten Infographics Sjabloon by SlidesGo

via DiaGo Dit is een sjabloon voor presentaties dat kan worden aangepast in Microsoft PowerPoint, Google Slides of zelfs Canva. Het heeft een verhouding van 16:9, waardoor het geschikt is voor presentaties op grotere schermen en tijdens persoonlijke vergaderingen, naast videogesprekken tijdens vergaderingen op afstand.

Het grafisch zware model maakt het een geweldig sjabloon voor enquêtes zoals marktonderzoek, academische scripties, onderzoekspapers, enzovoort, waar je veel reacties krijgt en afhankelijk bent van gegevens om je bevindingen te delen.

Er zijn meer dan 30 verschillende infografieken beschikbaar in verschillende ontwerpen: staafdiagrammen, cirkeldiagrammen en zelfs visualisaties van wereldkaarten. Elke infografiek kan worden aangepast om de gegevens te visualiseren die via enquêtes zijn verzameld.

Dit sjabloon is echter alleen bedoeld om uw onderzoeksgegevens te visualiseren; u zult de analyse met een ander hulpmiddel moeten doen.

Organiseer enquêtes en ontdek zinvolle inzichten met ClickUp

Hoewel traditionele tools zoals documenten en spreadsheets flexibiliteit bieden voor het visualiseren van enquêteresultaten, kunnen ze tijdrovend zijn, vooral voor het beheren van meerdere enquêtes of grote datasets.

Daarom raden wij ClickUp aan. Het biedt een gecentraliseerde oplossing om uw hele workflow van enquêtes te stroomlijnen.

Creëer en deel enquêtes met ClickUp Forms en ga vervolgens moeiteloos over naar het maken van inzichtelijke rapporten met ClickUp Docs. En met de ingebouwde grafieken en opties voor gegevensvisualisatie kunt u uw gegevens in enkele minuten visualiseren.

Maar ClickUp gaat verder dan eenvoudige rapportage. Met ClickUp Brain kunt u bijvoorbeeld diepgaande inzichten uit uw gegevens halen om verborgen trends te identificeren. Nog beter, uw team kan het onderzoeksrapport onafhankelijk analyseren.

Klaar om het aanmaken, analyseren en rapporteren van enquêtes te vereenvoudigen? Meld u gratis aan bij ClickUp en ga meteen aan de slag.