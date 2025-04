Top 11 Folk CRM Alternatieve Tools

U gebruikt Folk CRM al een tijdje, maar de laatste tijd voldoet het niet meer aan uw verwachtingen.

Misschien zijn je klantgegevens moeilijker te organiseren, of misschien ben je op zoek naar een alternatief voor Folk CRM om te zien of het beter aansluit bij je behoeften. Hoe dan ook, je bent hier op de juiste plaats! 😀

In deze blog verkennen we enkele van de beste Folk CRM alternatieven om je te helpen je gegevens beter te organiseren, marketinginspanningen te automatiseren en de samenwerking tussen teams te verbeteren. 👇

⏰ 60-seconden samenvatting

ClickUp: Alles-in-één CRM en projectmanagement

Alles-in-één CRM en projectmanagement HubSpot CRM: Automatisering van marketing, verkoop en service

Automatisering van marketing, verkoop en service Airtable: Flexibele CRM met aanpasbare werkstromen

Flexibele CRM met aanpasbare werkstromen Pipedrive: Vereenvoudigde verkooppijplijnen voor kleine teams

Vereenvoudigde verkooppijplijnen voor kleine teams Copper: In Google werkruimte geïntegreerde CRM

In Google werkruimte geïntegreerde CRM Salesforce Sales Hub: AI-gebaseerde verkoopanalyse en samenwerking

AI-gebaseerde verkoopanalyse en samenwerking Monday CRM: Visueel bijhouden van verkoop en workflows

Visueel bijhouden van verkoop en workflows Bigin van Zoho CRM: Lichtgewicht, op pijplijnen gebaseerd CRM

Lichtgewicht, op pijplijnen gebaseerd CRM Microsoft Dynamics 365: Enterprise CRM met Microsoft tools

Enterprise CRM met Microsoft tools Nimble: CRM met integratie van sociale media

CRM met integratie van sociale media Freshsales Suite: CRM met AI voor verkoopgroei

Wat moet u zoeken in Folk CRM Alternatieven?

U hebt wellicht een Folk CRM-alternatief nodig als u meer geavanceerde functies nodig hebt, zoals robuust pipelinebeheer, gedetailleerde verkoopanalyses of een sterkere koppeling met Folk CRM CRM-strategie voor het omgaan met grote lijsten met contactpersonen - gebieden waar Folk tekortschiet.

Bij het onderzoeken van alternatieven is het belangrijk om een oplossing te vinden die deze hiaten aanpakt en beter aansluit op uw behoeften. Dit is waar u op moet letten. 👀

Geavanceerde analyse en rapportage: Zoek naar een tool die diepgaande inzichten biedt in verkoopprestaties, klanttrends en leadgeneratie om datagestuurde beslissingen te nemen

Zoek naar een tool die diepgaande inzichten biedt in verkoopprestaties, klanttrends en leadgeneratie om datagestuurde beslissingen te nemen Inzichten op basis van AI: Kies een CRM dat AI gebruikt om waardevolle inzichten in klantgedrag te bieden, verkooptrends te voorspellen en Taken zoals lead scoring en follow-ups te automatiseren

Kies een CRM dat AI gebruikt om waardevolle inzichten in klantgedrag te bieden, verkooptrends te voorspellen en Taken zoals lead scoring en follow-ups te automatiseren Geautomatiseerd bijhouden: Kies software die automatisch gesprekken, vergaderingen en e-mails bijhoudt, zodat er minder handmatig werk nodig is en de gegevens nauwkeurig zijn

Kies software die automatisch gesprekken, vergaderingen en e-mails bijhoudt, zodat er minder handmatig werk nodig is en de gegevens nauwkeurig zijn Aanpassingsopties: Kies voor een CRM met flexibele workflows, aangepaste velden en aanpasbare pijplijnen voor complexe verkoopprocessen

Kies voor een CRM met flexibele workflows, aangepaste velden en aanpasbare pijplijnen voor complexe verkoopprocessen Geïntegreerde communicatiekanalen: Kies een CRM dat verschillende communicatiekanalen integreert (e-mail, telefoon, chatten, enz.) om alle interacties te centraliseren

Kies een CRM dat verschillende communicatiekanalen integreert (e-mail, telefoon, chatten, enz.) om alle interacties te centraliseren Mobiele app: Zorg ervoor dat het Folk CRM alternatief een mobiele app biedt om contacten en deals onderweg te beheren, zodat u verbonden en productief blijft, waar u ook bent

De 11 beste Folk CRM alternatieven

Hier zijn 11 van de beste Folk CRM alternatieven om u te helpen uw relatiebeheer te optimaliseren en uw productiviteit te verhogen. 📋

1. ClickUp (de beste voor alles-in-één integratie van CRM en projectmanagement voor teams)

Leads bijhouden, clients beheren en toezicht houden op projectleveringen met aangepaste workflows in ClickUp CRM ClickUp is een uitgebreid platform dat het volgende combineert CRM en projectmanagement combineert met verkoop, waardoor het de ultieme alles-in-één oplossing is. ClickUp brengt alles wat u nodig hebt samen op één plek en maakt meerdere tools overbodig, zodat uw teams efficiënter en effectiever kunnen werken.

Het is een uitstekend alternatief voor Folk CRM en biedt zeer aanpasbare functies en samenwerkingstools om relaties met klanten te beheren, de productiviteit van teams te verbeteren en pijplijnen te visualiseren.

De ClickUp CRM oplossing gaat verder dan de traditionele functies door projectmanagement te integreren met relatiebeheer. Op deze manier is het eenvoudiger om leads, klantinteracties en verkoopprocessen te beheren.

Terwijl Folk CRM zich richt op relaties met klanten, voegt ClickUp functies toe zoals automatisering en rapportages, waardoor teams een uniform platform krijgen voor CRM en daarbuiten. ClickUp Verkoop brengt uw hele verkoopfunnel op één plek, waardoor het gemakkelijk is om accountactiviteiten bij te houden, samen te werken aan deals en verkoopprocessen te automatiseren. Tools zoals kolomberekeningen helpen bij het bijhouden van de grootte van deals of aangepaste formulieren om leads te kwalificeren, zodat u altijd een stap voor bent.

ClickUp biedt ook volledig aanpasbare CRM sjablonen die tijd besparen en waarmee u eenvoudig kunt beginnen of naar behoefte kunt uitbreiden naar complexere systemen.

/cta/ ClickUp's CRM sjabloon Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp CRM sjabloon helpt bedrijven van elke grootte om efficiënt relaties met klanten te beheren. Het biedt een georganiseerd systeem om leads bij te houden, verkooppijplijnen te beheren en klantinformatie te centraliseren.

U kunt ook de communicatie stroomlijnen en repetitieve Taken automatiseren, waardoor er tijd vrijkomt voor meer strategische inspanningen. Dit sjabloon helpt ook bij:

Het bijhouden van leads en kansen in elke fase

Het opslaan van alle contactgegevens, deals en accounts

Taken organiseren per verkoopfase om u te concentreren op de meest kritieke activiteiten

Verkrijgen van bruikbare inzichten om klantinteracties te optimaliseren

De beste functies van ClickUp

Aanpasbare klantendatabase: Bouw het ideale systeem om contacten, deals en klantgegevens op te slaan en te analyseren. Gebruik koppelingen tussen taken, documenten en workflows om alles gekoppeld te houden

Bouw het ideale systeem om contacten, deals en klantgegevens op te slaan en te analyseren. Gebruik koppelingen tussen taken, documenten en workflows om alles gekoppeld te houden Samenwerkingstools: Werk samen met je team aan accounts van klanten met behulp van ClickUp Documenten , Chatten en Opmerkingen toewijzen . Werk samen in realtime, laat feedback achter of brainstorm over strategieën om deals sneller te sluiten

Werk samen met je team aan accounts van klanten met behulp van ClickUp Documenten , Chatten en Opmerkingen toewijzen . Werk samen in realtime, laat feedback achter of brainstorm over strategieën om deals sneller te sluiten Georganiseerd accountbeheer: Maak schaalbare hiërarchieën met behulp van mappen en lijsten om accounts te beheren. Stel granulaire toestemmingen in om te bepalen wie wat ziet, waardoor accountbeheer veilig en georganiseerd wordt

Maak schaalbare hiërarchieën met behulp van mappen en lijsten om accounts te beheren. Stel granulaire toestemmingen in om te bepalen wie wat ziet, waardoor accountbeheer veilig en georganiseerd wordt Aangepaste automatisering: Automatiseer terugkerende taken zoals handoffs, statusupdates en follow-ups met ClickUp Automatiseringen Intuïtieve dashboards: Volg de sleutelgegevens zoals customer lifetime value en grootte van deals met behulp van ClickUp Dashboards . Meer dan 50 aanpasbare widgets helpen uw gegevens op één plaats te visualiseren

Automatiseer terugkerende taken zoals handoffs, statusupdates en follow-ups met ClickUp Automatiseringen Pre-built sjablonen: Begin snel met het beheren van relaties met klanten met deClickUp CRM sjabloonperfect voor beginners die op zoek zijn naar een eenvoudige en efficiënte oplossing. Voor gevorderden is er deClickUp Verkoop CRM Sjabloon een krachtige database zonder code om uw pijplijn te optimaliseren

Beperkingen van ClickUp

ClickUp's uitgebreide aangepaste functies kunnen een leercurve zijn voor nieuwe gebruikers

De mobiele app biedt mogelijk niet dezelfde functie als de desktop-app

Prijzen voor ClickUp

Free forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: Het concept van CRM begon in de jaren 80 met databasemarketing, waarbij bedrijven klantgegevens vastlegden om direct mail te personaliseren. Deze praktijk evolueerde met nieuwe technologie, waardoor in de jaren 1990 de eerste CRM-software ontstond.

2. HubSpot CRM (de beste voor uitgebreide automatisering van marketing, verkoop en klantenservice)

via HubSpot HubSpot is een CRM-platform dat marketing-, verkoop- en klantenservicetools combineert in één naadloze oplossing. Het helpt je sneller deals te sluiten, betere klantervaringen te leveren en datagestuurde beslissingen te nemen.

Met HubSpot kun je ook e-mails automatiseren, vergaderingen plannen en teamprestaties analyseren, zodat alles georganiseerd en bruikbaar blijft.

De beste functies van HubSpot CRM

Krijg een 360-graden weergave van elke klantinteractie in een gecentraliseerde database om volledig op de hoogte te blijven

Gebruik een aanpasbare, drag-and-drop deal pipeline om deals te volgen terwijl ze door elke fase gaan

Genereer gepersonaliseerde e-mail concepten in seconden met HubSpot's AI e-mail writer

Laat prospects direct vergaderingen boeken met je team met HubSpot's kalenderintegratie

MaakCRM werkstromen in HubSpot om automatisch gegevens toe te voegen aan Google Spreadsheets

Beperkingen van HubSpot CRM

werkstromen kunnen verwarrend en moeilijk te navigeren zijn

De software is gericht op grote ondernemingen, waardoor het gebruik voor kleinere teams of individuen beperkt is

Prijzen voor HubSpot CRM

Free Forever: Gratis

Gratis Starters: $20/maand per gebruiker

HubSpot CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (10.000+ beoordelingen)

4.4/5 (10.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (4000+ beoordelingen)

3. Airtable (Beste voor flexibele, collaboratieve CRM met aanpasbare werkstroomopties)

via Airtable Airtable is een flexibel, spreadsheet-gebaseerd platform dat ook dienst doet als een lichtgewicht CRM-oplossing. Of u nu leads bijhoudt, een verkooppijplijn beheert of klantgegevens organiseert, met Airtable kunt u eenvoudig aangepaste workflows creëren die zijn afgestemd op uw behoeften.

Het is een gezamenlijke CRM die zijn functie uitbreidt door verbinding te maken met apps van derden zoals Slack, Zapier en Google Werkruimte.

Beste functies van Airtable

Standaardiseer essentiële werkstromen zoals leadbeheer, follow-ups en onboarding, zodat klanten een consistente ervaring hebben

Pas aan hoe u uw gegevens weergeeft met opties zoals Kanban-borden, kalenders en galerijweergaven

Gepersonaliseerde CRM-databases maken om informatie bij te houden met behulp van vooraf gemaakte sjablonen

Real-time samenwerking tussen teams mogelijk maken en silo's doorbreken om een soepele klantafhandeling te garanderen

Er zijn beperkingen

Er is geen optie om aangepaste pictogrammen te uploaden voor bases, waardoor personalisatie wordt beperkt

De gebruikersinterface kan complex zijn, met onvoldoende documentatie over gekoppelde velden

Airtable prijzen

Free Forever: Gratis

Gratis Teams: $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Business: $54/maand per gebruiker

$54/maand per gebruiker Enterprise schaal: Aangepaste prijzen

Airtable beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

4.6/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

🔍 Wist u dat? Met een verwachte jaarlijkse groei van 10.34% van 2024 tot 2029 wordt verwacht dat de CRM-softwaremarkt tegen 2029 een waarde van 145,60 miljard dollar zal bereiken. Deze gestage groei benadrukt de groeiende wereldwijde vraag naar deze softwareoplossingen.

4. Pipedrive (het beste voor vereenvoudigd verkooppijplijnbeheer voor kleine teams en starters)

via Pipedrive Pipedrive is een CRM-tool op maat voor kleine en middelgrote bedrijven om verkooppijplijnen te beheren, repetitieve taken te automatiseren en sneller deals te sluiten.

Als een CRM voor starters het intuïtieve ontwerp van Pipedrive en de focus op eenvoud maken het toegankelijk voor teams met minimale technische expertise.

De beste functies van Pipedrive

Beheer ongekwalificeerde leads in een speciale inbox totdat u klaar bent om te handelen

Ontvang een melding wanneer deals te lang blijven liggen, zodat u gemiste kansen kunt voorkomen

Bouw een catalogus van uw producten of diensten met gedetailleerde beschrijvingen, kosten en aantekeningen

Ga rechtstreeks in gesprek met webbezoekers met de Pipedrive Chatbot, die 24/7 interactie heeft om gegevens te verzamelen en leads te kwalificeren

Pipedrive limieten

Ontbreekt het aan robuuste marketing functies en richt zich voornamelijk op verkoop

Vereist tijd om alle functies volledig te verkennen en te gebruiken, vooral voor nieuwe gebruikers

Pipedrive prijzen

Essential: $14/maand per gebruiker

$14/maand per gebruiker Geavanceerd: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Professioneel: $59/maand per gebruiker

$59/maand per gebruiker Power: $69/maand per gebruiker

$69/maand per gebruiker Enterprise: $99/maand per gebruiker

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (2.000+ beoordelingen)

4.3/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.500+ beoordelingen)

5. Copper (Beste voor naadloze integratie met Google apps voor het opbouwen van relaties)

via Monday Monday is een ander CRM-alternatief van Folk dat een flexibel, visueel aantrekkelijk platform biedt om tools voor verkoop en projectmanagement te combineren. Het helpt verkoopteams meer deals te sluiten en beter samen te werken.

Deze Voorbeeld CRM-software biedt een combinatie van visueel bijhouden van verkopen, aanpasbare workflows en integratievriendelijke tools, waardoor het geschikt is voor een kleine startup of een groeiend verkoopteam.

Beste functies voor maandag CRM

Gebruik Kanban-achtige borden om deals bij te houden, leadstatussen bij te werken en visueel samen te werken met je verkoopteam

Bouw aangepaste werkstromen of gebruik voorgebouwdesjablonen voor klanttraject om het verkoopproces te vereenvoudigen

Automatiseer lead-nurturing en gebruik AI-ondersteunde e-mailsamenstelling om sneller e-mails te schrijven en gepersonaliseerde e-mails in bulk te verzenden

Bijhouden van voorspelde en werkelijke verkopen, uitgesplitst per maand, verkoper of fase van de deal

Monday CRM limieten

De gebruikersinterface kan achterblijven en de desktop versie voor Mac is minder betrouwbaar dan de online versie

Beperkte tools voor het prioriteren van taken en het consolideren van onvolledige acties voor één contactpersoon

Prijzen voor Monday CRM

Basic CRM: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Standaard CRM: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Pro CRM: $33/maand per gebruiker

$33/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Maandag CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (800+ beoordelingen)

4.6/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

8. Bigin by Zoho CRM (Beste voor lichtgewicht, op pijplijn gebaseerde CRM voor teams van kleine bedrijven)

via Bigin door Zoho CRM Bigin by Zoho is een lichtgewicht CRM met veel functies, ontworpen voor kleine bedrijven en teams die verder willen dan spreadsheets of complexe verouderde systemen willen vervangen.

Het biedt een gebruiksvriendelijke, pipeline-gebaseerde layout die elke stap van het klanttraject organiseert, van het vastleggen van leads tot het beheren van Taken na verkoop - alles in één platform. Met Bigin kunt u binnen 30 minuten aan de slag en workflows aanpassen aan uw wensen verkoopdoelen .

Beste functies

Blijf in verbinding met klanten via e-mail, telefoongesprekken, WhatsApp, sociale media en webformulieren zonder van platform te wisselen

Werkstromen creëren om terugkerende taken af te handelen, zoals het versturen van follow-up e-mails of het bijwerken van fases van deals

Overal en altijd gesprekken registreren, deals bijhouden of klantinformatie bijwerken met de mobiele app van Bigin

Verkoop, onboarding van klanten, levering van bestellingen en meer organiseren met Bigin's Team Pipelines

Beperkingen van Bigin

Af en toe storingen kunnen de werkstroom verstoren, maar worden uiteindelijk opgelost

Mist automatische leadtoewijzing, wat frustrerend kan zijn voor gebruikers

Belangrijke prijzen

Free

Express: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Premier: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Bigin 360: $21/maand per gebruiker

Bigin beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

4.6/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (500+ beoordelingen)

Ook lezen: Effectieve gebruikerspersoonlijkheden maken voor een gericht bereik

via Microsoft 365 Microsoft Dynamics 365 is een cloud-gebaseerd CRM-platform dat verder gaat dan de basis. Het integreert naadloos met andere Microsoft tools, waardoor het een goede keuze is voor bedrijven van elke grootte.

U kunt moeiteloos werken met Office 365, Teams en Power Platform. Van het bijhouden van leads in Excel tot samenwerken in Teams, alles sluit op elkaar aan voor een uniforme ervaring.

De beste functies van Microsoft Dynamics 365

Gebruik ingebouwde AI-tools zoals Copilot om de behoeften van klanten te voorspellen, kansen te identificeren en sneller deals te sluiten

Ontwerp, voer uit en bijhoud gepersonaliseerde campagnes met behulp van geavanceerde segmentatie om het juiste publiek te bereiken

Eenvoudig vragen van klanten en ondersteuningsgevallen beheren en je team de tools geven om snel te reageren

Dynamics 365 aanpassen om aangepaste workflows en apps te bouwen zonder uitgebreide codeerervaring

Microsoft Dynamics 365 limieten

De uitgebreide functies van het platform maken het complex om te implementeren en te gebruiken, waardoor veel training en ondersteuning nodig is

Grote datasets kunnen prestatievertragingen veroorzaken, en de afhankelijkheid van internetverbindingen kan een uitdaging zijn in gebieden met onbetrouwbare toegang

Prijzen voor Microsoft Dynamics 365

Essentials: $70/maand per gebruiker

$70/maand per gebruiker Premium: $100/maand per gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen van Microsoft Dynamics 365

G2: 4/5 (700+ beoordelingen)

4/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (13.000+ beoordelingen)

10. Nimble (Beste voor in sociale media geïntegreerde CRM voor zelfstandige ondernemers en kleine teams)

via Behendig Nimble is CRM-software voor het opbouwen en onderhouden van relaties met klanten. Het integreert contacten, kalenders, e-mails en sociale media-interacties op één plaats.

Bovendien houdt Nimble alle interacties met klanten bij, via e-mail, telefoon of sociale media. Dit geeft u een complete geschiedenis van uw gesprekken, waardoor u zinvolle relaties kunt opbouwen.

De beste functies van Nimble

Gebruik Nimble om potentiële klanten te vinden op platforms zoals LinkedIn en Twitter

Verzamel, update en beheer contactgegevens direct vanaf elke plek op het web en gebruik AI om ontbrekende details zoals e-mails in te vullen

Meerdere verkooppijplijnen afhandelen en tegelijkertijd op de hoogte blijven van taken, oproepen en follow-ups met behulp van aanpasbare dashboards

Persoonlijke e-mail sequenties instellen om leads te binden en automatisch op te volgen

Nauwkeurige limieten

Bij gebruik van snelkoppelingen moet de pagina vaak worden herladen, wat de werkstroom verstoort

De interface kan verwarrend zijn voor minder ervaren gebruikers

Nauwkeurige prijzen

$29,90/maand per gebruiker

Nimble beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

4.5/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1.800+ beoordelingen)

11. Freshsales Suite (Beste voor AI-aangedreven CRM om de verkoop te stimuleren en de productiviteit van teams te verbeteren)

via Verkooppunten Suite Freshsales Suite is een AI-aangedreven CRM dat is ontworpen om de verkoop te vereenvoudigen, de productiviteit van teams te verbeteren en de omzet te verhogen. Deze tool helpt u bij het beheren van uw verkooppijplijn, het stroomlijnen van activiteiten en het leveren van geweldige klantervaringen - alles op één plek.

U kunt ook fasen van deals bijhouden en Freddy AI-inzichten gebruiken om deals te voorspellen en aan te bevelen.

De beste functies van de Freshsales Suite

Geef prioriteit aan prospects op basis van regio of andere regels, zodat uw team zich op de juiste kansen concentreert

Visualiseer elke interactie die een klant met uw bedrijf heeft gehad om hun reis te begrijpen met de tijdlijn van activiteiten

Communiceer met klanten via e-mail, sms, WhatsApp, live chat en zelfs telefoongesprekken rechtstreeks vanuit het CRM

Automatiseer follow-ups en herinneringen met daggebaseerde of gedrag getriggerde campagnes

Markeer de meest veelbelovende leads, voorspel succes van deals en automatiseer zelfs taken zoals het schrijven van e-mails met Freddy AI

De limieten van de Freshsales Suite

Automatische facturering is standaard ingeschakeld en het oplossen van factureringsgeschillen kan moeilijk zijn

Het lokaliseren van tijdzones of verzendadressen van klanten kan lastig zijn voor wereldwijde bedrijven

Prijzen van de Freshsales Suite

Groei: $11/maand per gebruiker

$11/maand per gebruiker Pro: $47/maand per gebruiker

$47/maand per gebruiker Enterprise: $71/maand per gebruiker

VernieuwdeSales Suite beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

4.5/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (600+ beoordelingen)

Ook lezen: 10 Beste op AI gebaseerde CRM-softwaretools

ClickUp Checkt al uw CRM Boxen

Het kiezen van de juiste CRM kan de manier waarop uw team samenwerkt en resultaten boekt veranderen. Als u op zoek bent naar een tool die niet alleen een CRM is, maar een alles-in-één oplossing, dan is ClickUp een topconcurrent.

Van het bijhouden van verkooppijplijnen tot het beheren van klantrelaties en het stroomlijnen van Taakbeheer, ClickUp dekt het allemaal. Wat het onderscheidt is zijn flexibiliteit. Of u nu een gedetailleerd verkoopdashboard, tools voor projectmanagement of realtime samenwerking nodig hebt, u kunt het platform eenvoudig aanpassen.

Met alles op één plek krijgt uw team meer duidelijkheid en kunnen prioriteiten op één lijn worden gehouden, waardoor ClickUp een krachtige motor voor productiviteit wordt. Aanmelden bij ClickUp en begin met het opbouwen van uw ideale CRM werkstroom!