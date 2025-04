Top 10 AI Whiteboard Tools om je werkstromen te verbeteren

Stel je voor: je zit in een virtuele vergadering en probeert ieders ideeën vast te leggen, maar het is een warboel van grafieken en post-its en de helft van de ideeën die tijdens de brainstorm naar voren kwamen, zijn verloren gegaan of onjuist vastgelegd.

Wat als je whiteboard meer kon doen dan alleen aantekeningen vasthouden? AI whiteboard tools helpen je bij het organiseren, visualiseren en moeiteloos verbinden van ideeën, zodat de samenwerking soepel en doelgericht verloopt.

In deze blog verkennen we tien AI online whiteboardtools om je brainstormsessies productiever en boeiender te maken. 📝

60-seconden samenvatting

Dit is ons overzicht van de 10 beste AI whiteboard tools van dit moment:

ClickUp: Het beste voor AI whiteboard aanmaken en automatisering van de werkstroom FigJam: Het beste voor creatieve samenwerking en brainstormen Mural: het beste voor op afstand brainstormen en plannen Explain Everything Whiteboard: Het beste voor het maken van interactieve lessen en presentaties Google Jamboard: Het beste voor eenvoudige samenwerking en aantekeningen maken Miro: het beste voor visuele samenwerking en ideatie Microsoft Whiteboard: Het beste voor brainstormen en ideeën delen in realtime Stormboard: Het beste voor het organiseren en prioriteren van team ideeën Ziteboard: Het beste voor samenwerking in realtime met tekenherkenning Limnu: Het beste voor whiteboarden op afstand met intuïtieve functies

Wat moet je zoeken in AI Whiteboard Tools?

Als je op zoek bent naar de beste whiteboard software met AI-mogelijkheden, overweeg dan deze functies om de brainstorm- en samenwerkingssessies van je team te verbeteren:

Gebruiksvriendelijke interface: Zoek AI Whiteboard tools die intuïtief en eenvoudig te navigeren zijn, zodat je team zich kan concentreren op ideeën en niet op het uitzoeken van de software

Zoek AI Whiteboard tools die intuïtief en eenvoudig te navigeren zijn, zodat je team zich kan concentreren op ideeën en niet op het uitzoeken van de software Realtime samenwerking: Zorg ervoor dat iedereen direct kan bijdragen en updates kan zien in uw AI Whiteboard tools, zodat uw team op dezelfde pagina blijft, waar ze ook zijn

Zorg ervoor dat iedereen direct kan bijdragen en updates kan zien in uw AI Whiteboard tools, zodat uw team op dezelfde pagina blijft, waar ze ook zijn Integratie met andere tools: Selecteer AI Whiteboard tools die verbinding maken met uw bestaande apps, zoals tools voor projectplanning, ontwerp of documenten, voor een naadloze ervaring

Selecteer AI Whiteboard tools die verbinding maken met uw bestaande apps, zoals tools voor projectplanning, ontwerp of documenten, voor een naadloze ervaring Variëteit aan sjablonen en vormen: Kies voor een tool met een breed bereik vansjablonen voor whiteboards en vormen, die flexibiliteit bieden bij het presenteren van ideeën en het organiseren van gedachten

Kies voor een tool met een breed bereik vansjablonen voor whiteboards en vormen, die flexibiliteit bieden bij het presenteren van ideeën en het organiseren van gedachten Toegankelijkheid en apparaatcompatibiliteit: Zorg ervoor dat de tool werkt op verschillende apparaten en platforms, zodat iedereen in het team kan deelnemen

De 10 beste AI Whiteboard-tools

Klaar om uw brainstormsessies naar een hoger niveau te tillen?

Hier volgt een overzicht van de tien beste opties voor het verbeteren van visueel projectmanagement . 👇

1. ClickUp (Beste voor ClickUp AI whiteboard aanmaken en automatisering van de werkstroom) ClickUp is een krachtig, alles-in-één platform voor projectmanagement dat teams ondersteunt bij het organiseren van taken, het automatiseren van workflows en het verbeteren van de samenwerking.

ClickUp staat bekend om zijn aanpassingsvermogen en biedt een bereik aan tools op maat om het beheer van projecten, ideeën en teamcommunicatie te stroomlijnen. Het integreert ook geavanceerde AI-mogelijkheden die brainstormen vereenvoudigen, de efficiëntie verhogen en concepten omzetten in uitvoerbare Taken.

Centraal in de aantrekkingskracht van ClickUp staan twee functies die de manier waarop teams brainstormen en plannen herdefiniëren:

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Whiteboards-8-1400x935.png ClickUp: Beste AI-whiteboardtools voor strategische abonnementen /$$$img/

Maak samenwerking tussen teams naadloos en georganiseerd met ClickUp Whiteboards

In tegenstelling tot traditionele whiteboards koppelt ClickUp Whiteboards 3.0 visuele elementen direct aan projecttaken, waardoor de kloof tussen ideevorming en uitvoering wordt gedicht. U kunt sticky notes toevoegen, ideeën annoteren en relevante documenten rechtstreeks aan de werkruimte koppelen. U kunt ook AI gebruiken om afbeeldingen te genereren!

Brainstorm, organiseer en creëer samen met uw team in ClickUp Whiteboards

Bijvoorbeeld, tijdens een vergadering over de lancering van een product kunnen teamleden ideeën, vragen en actie-items toevoegen, elk getagd aan specifieke teamleden voor verantwoording. Deze visuals worden levende elementen die kunnen worden bijgehouden, bijgewerkt en omgezet in uitvoerbare Taken binnen ClickUp.

Ideeën gaan direct van brainstorm naar uitvoering, zodat uw team vooruit blijft gaan zonder gedoe.

De functie Whiteboard? Geobsedeerd. Deze tool werd vaak gebruikt tijdens vergaderingen van teams om ideeën te brainstormen of bepaalde initiatieven verder uit te werken

Briettny Curtner, Programma Manager

ClickUp Brain

Volgende, ClickUp Brein is een AI-tool die overal in uw werkruimte toegankelijk is. Het helpt teams creatieve blokken te overwinnen en brainstormsessies om te zetten in gestructureerde, uitvoerbare abonnementen.

Genereer visuals in Whiteboards met ClickUp Brain en breng uw ideeën onmiddellijk tot leven

De mogelijkheid van ClickUp Brain om afbeeldingen rechtstreeks in Whiteboards te genereren, voegt een nieuw niveau van creativiteit toe aan uw brainstormsessies.

Terwijl u een abonnement neemt en brainstormt, kunt u Brain vragen visuals te maken zoals diagrammen, grafieken of ander relevant beeldmateriaal om uw ideeën te ondersteunen. Je hoeft niet te wisselen tussen tools of handmatig visuals te ontwerpen - Brain zorgt hiervoor en voegt een nieuwe laag creativiteit toe aan je brainstormproces.

Zet tekst direct vanuit Whiteboards om in Taken met ClickUp Brain

Brain analyseert ook uw werkstroom en beveelt sjablonen aan die het beste bij uw project passen, terwijl u taken en subtaken maakt op basis van uw ideeën. Dit maakt het gemakkelijk om van brainstormen tot actie over te gaan zonder momentum te verliezen.

ClickUp heeft asynchroon afstemmen veel eenvoudiger en effectiever gemaakt. Door een raamwerk te bouwen waarin doelstellingen en resultaten worden geschetst en gestructureerd, zijn teams op afstand in staat om verwachtingen te begrijpen en statusupdates vloeiend door te geven. Brainstormen met Whiteboards is gemakkelijk, prioriteiten reorganiseren is gemakkelijk en het toevoegen van referentiebeelden, enz. gaat allemaal heel vloeiend.

Bazza Gilbert, productmanager

De beste functies van ClickUp

Realtime samenwerking: Brainstorm en verfijn ideeën samen in een gedeelde, interactieve ruimte, waardoor naadloze samenwerking mogelijk wordt

Brainstorm en verfijn ideeën samen in een gedeelde, interactieve ruimte, waardoor naadloze samenwerking mogelijk wordt Efficiënt Taakbeheer: Zet ideeën snel om in duidelijke items, zodat u niet tussen verschillende tools hoeft te schakelen

Zet ideeën snel om in duidelijke items, zodat u niet tussen verschillende tools hoeft te schakelen Gestroomlijnde werkstroom: Taken eenvoudig toewijzen en bijhouden, voor een soepele voortgang van brainstorm tot uitvoering

Taken eenvoudig toewijzen en bijhouden, voor een soepele voortgang van brainstorm tot uitvoering Creatieve verbetering: Genereer automatisch visuele elementen die diepte en duidelijkheid toevoegen aan de ideeën die worden besproken

Genereer automatisch visuele elementen die diepte en duidelijkheid toevoegen aan de ideeën die worden besproken Automatisch organiseren: Ideeën organiseren in uitvoerbare taken, zodat alles gefocust blijft en op schema blijft terwijl de abonnementen evolueren

Beperkingen van ClickUp

Voor nieuwe gebruikers kan het een uitdaging zijn om door de vele functies en aanpassingsopties van ClickUp te navigeren

Whiteboards kunnen nog niet worden gebruikt op de mobiele app

Prijzen voor ClickUp

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. FigJam (het beste voor creatieve samenwerking en brainstormen)

Via: FigJam FigJam, gemaakt door Figma, biedt een interactief online whiteboard dat is ontworpen om teams te helpen visueel samen te werken en ideeën te brainstormen.

FigJam werd gelanceerd in 2021 en faciliteert real-time interactie met hulpmiddelen zoals plakbriefjes, stemstickers en vormen. Het is vooral effectief voor het organiseren van complexe projecten en workflows, waardoor teams creatieve taken kunnen beheren in een flexibele omgeving.

De beste functies van FigJam

Genereer aangepaste sjablonen om de installatie van projecten te stroomlijnen met AI-gestuurde prompts

Automatisch FigJam bestanden en aantekeningen organiseren in themagroepen voor patroonherkenning

Creëer visuele kaders voor mindmaps, workflows of retrospectives gebaseerd op aanwijzingen

Besprekingen samenvatten om de belangrijkste resultaten en afstemming na brainstormsessies te verduidelijken

FigJam limieten

Beperkte integratie met tools van derden, waardoor flexibiliteit beperkt is

Geen lagenpaneel in FigJam-bestanden

Prijzen voor FigJam

Starters team: Free

Free Professioneel: $5/maand per zetel

$5/maand per zetel Organisatie: $5/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd)

$5/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

FigJam beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (440+ beoordelingen)

4.5/5 (440+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (25+ beoordelingen)

3. Mural (Beste voor brainstormen en abonnementen op afstand)

Via: Muurschildering Mural is een online whiteboard-platform voor teams die willen brainstormen, plannen en projecten organiseren. Het integreert met populaire platforms zoals Microsoft Teams, Slack en Jira, waardoor het geschikt is voor verschillende werkstromen.

De tool is ideaal voor externe en hybride teams die zich richten op het visualiseren van ideeën en effectief teamwerk.

Mural beste functies

Genereer en organiseer aantekeningen en verminder zo de handmatige inspanning tijdens brainstormsessies

Versnel routinetaken zoals sjablonen maken, actiepunten toewijzen en samenwerkingssessies beheren

Mindmaps maken en cluster aantekeningen op thema om verbindingen te onthullen

Privacy en veiligheid garanderen met robuuste gegevensbescherming tijdens samenwerking

Murale beperkingen

Grote borden kunnen moeilijk te beheren worden naarmate projecten groter worden

De prestaties kunnen trager worden bij het verwerken van boards met veel content en meerdere medewerkers

In de mobiele versie ontbreken sommige functies van de desktop versie

Mural prijzen

Free

Teams: $12/maand per lid

$12/maand per lid Business: $18/maand per lid (jaarlijks gefactureerd)

$18/maand per lid (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

Muurbeoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1370+ beoordelingen)

4.6/5 (1370+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (130+ beoordelingen)

💡 Pro Tip: In plaats van alleen maar meer aantekeningen toe te voegen, kun je de functie voor opmerkingen gebruiken om specifieke ideeën of elementen op het whiteboard te bespreken. Dit helpt om gesprekken gefocust te houden en maakt samenwerking interactiever.

4. Explain Everything Whiteboard (Het beste voor het maken van interactieve lessen en presentaties)

Via: Alles uitleggen Explain Everything Whiteboard is een veelzijdig platform voor het maken van interactieve lessen, tutorials en presentaties. Gebruikers kunnen aantekeningen maken, tekenen en concepten in realtime uitleggen, waardoor het een uitstekende keuze is voor samenwerking op afstand en in persoon.

De multimediamogelijkheden van de tool ondersteunen het werken met PDF's, afbeeldingen en video's en bieden flexibiliteit bij het aanmaken van content.

Lees alles over de beste functies

Automatisering van het aanmaken van content, inclusief het opstellen van tekst en het genereren van visuals voor presentaties

AI-gegenereerde afbeeldingen aanpassen op basis van projectbehoeften,visueel storyboarden verbeteren Breng user journeys in kaart en genereer inzichten om UX-ontwerp over de hele linie te verbeteren

Werk in realtime samen met naadloze updates voor alle deelnemers

Alles limieten uitleggen

Geavanceerde AI functies kunnen tijd kosten om onder de knie te krijgen

Sommige integraties met derden, vooral buiten educatieve of presentatiegerichte tools, werken mogelijk niet naadloos

Licht de prijzen van alles toe

Free

Pro: $10/maand

$10/maand Teams: $10/maand per gebruiker

Verklaar alles beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

5. Google Jamboard (het beste voor eenvoudige samenwerking en aantekeningen maken)

Via: Google Google Jamboard is een cloud-gebaseerde digitale whiteboard-tool waarmee tot 50 gebruikers kunnen communiceren met 'jams'

Met een eenvoudige interface helpt Jamboard teams efficiënt te brainstormen en ideeën te delen. De tool integreert goed met andere Google werkruimte toepassingen, waardoor het handig is voor organisaties die al Google producten gebruiken.

Google Jamboard beste functies

Handgeschreven aantekeningen omzetten in tekst voor eenvoudige aanpassingen en naadloos delen

Schetsen verfijnen tot gepolijste, goed gedefinieerde vormen voor duidelijkere visuals

Jams opslaan en openen rechtstreeks vanuit Google Drive voor vereenvoudigde opslagruimte

Afbeeldingen direct invoegen vanuit Google in je lopende jams

Google Jamboard limieten

Elke jam is beperkt tot 20 dia's, wat uitgebreide projecten beperkt

Het ontbreekt aan functies voor het insluiten van audio of video, wat interactieve functies beperkt

Sticky notes hebben een limiet van 171 tekens

Google Jamboard prijzen

Free Forever

Google Jamboard beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (65+ beoordelingen)

4.3/5 (65+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (120+ beoordelingen)

Pro Tip: Verdeel je Whiteboard in lagen of secties om alles netjes te houden. Het categoriseren van informatie helpt je om complexe ideeën op te splitsen in eenvoudigere, beter verteerbare brokken, waardoor het makkelijker wordt om te focussen en prioriteiten te stellen.

6. Miro (het beste voor visuele samenwerking en ideeënvorming)

Via: Miro Miro is een gezamenlijk whiteboard-platform ontworpen voor brainstormen, abonnementen en het visualiseren van ideeën. De AI-functies, zoals het structureren van ideeën in geautomatiseerde workflows en het aanbieden van suggesties voor content, verhogen de productiviteit en creativiteit.

Bovendien is het dankzij het brede bereik aan sjablonen en integraties met tools als Slack en Jira zeer geschikt voor uiteenlopende industrieën en teamstructuren.

Miro beste functies

Zet brainstormsessies om in georganiseerde workflows en diagrammen

Handgeschreven aantekeningen en schetsen automatisch omzetten in bewerkbare digitale formats

Genereer ideeën, afbeeldingen en code op basis van gebruikersinput om sneller ideeën te genereren en sneller op de markt te brengen

UML-diagrammen en stroomdiagrammen maken op basis van tekst voor eenvoudige bewerking

Miro beperkingen

AI mist soms context, vooral in mindmaps met complexere structuren

Beperkingen op het gebruik van AI kunnen werkstromen onderbreken en creativiteit belemmeren

Miro prijzen

Free

Starters: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Business: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Miro beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (6830+ beoordelingen)

4.7/5 (6830+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1575+ beoordelingen)

7. Microsoft Whiteboard (het beste voor brainstormen en real-time delen van ideeën)

Via: Microsoft Microsoft Whiteboard is een flexibele digitale ruimte die teams in staat stelt effectief samen te werken.

De tool, verbeterd door Microsoft Copilot, stroomlijnt de samenwerking en verbetert de productiviteit, waardoor het ideaal is voor teams die op zoek zijn naar creatieve en georganiseerde workflows. Het is een geweldige optie voor teams die werken aan verschillende projecten in verschillende industrieën, vooral voor die teams die al deel uitmaken van het Microsoft ecosysteem.

De beste functies van Microsoft Whiteboard

Gebruik AI-functies om brainstormsessies samen te vatten en sleutelresultaten te markeren

Bestanden zoals Word-documenten, Excel-sheets of PDF's direct op het bord insluiten om ze gemakkelijk te kunnen raadplegen

Je whiteboard opslaan en exporteren als afbeelding of PDF om te delen met anderen

Integreer naadloos met Microsoft tools zoals Teams en OneNote voor een uniforme samenwerkingservaring

Microsoft Whiteboard beperkingen

Prestaties kunnen achterblijven bij het werken aan complexe borden met meerdere medewerkers

Er kunnen maar maximaal 10 mensen tegelijk samenwerken, wat grootschalige interacties in teams beperkt

Mist geavanceerdetools voor diagrammendie beschikbaar zijn op andere platforms

Prijzen voor Microsoft Whiteboard

Free

Microsoft 365 Personal: $70/jaar

$70/jaar Microsoft 365 Family: $100/jaar

Beoordelingen en beoordelingen van Microsoft Whiteboard

G2: 4.5/5 (45+ beoordelingen)

4.5/5 (45+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (145+ beoordelingen)

8. Stormboard (het beste voor het organiseren en prioriteren van teamideeën)

Via: Stormboard Stormboard is een intuïtieve digitale whiteboardtool om brainstormen en ideeënbeheer te stroomlijnen.

Met zijn StormAI profiteren gebruikers van contextbewuste suggesties die het brainstormproces verbeteren. De meertalige ondersteuning bevordert de samenwerking tussen teams wereldwijd. Deze tool is ideaal voor teams die op zoek zijn naar een eenvoudig maar krachtig platform voor whiteboard projectmanagement .

De beste functies van Stormboard

Aangepaste sjablonen genereren op basis van bestaande content en doelen van projecten

Automatisch ideeën samenvatten en aantekeningen ordenen, zodat teams de voortgang kunnen bijhouden en duidelijkheid behouden

Creëer een meertalige omgeving, zodat teams wereldwijd gemakkelijker kunnen samenwerken

Gemakkelijk aantekeningen, afbeeldingen en andere elementen op het bord verplaatsen, van grootte veranderen en organiseren met eenvoudige drag-and-drop acties

Stormbord limieten

Prestaties kunnen achterblijven bij het werken met grotere teams of borden met veel gegevens

Beperkte kleur opties voor kaarten, die de visuele organisatie kunnen beïnvloeden

Veiligheidsrisico's door het onvermogen om gebruikers van een bord te verwijderen

Stormboard prijzen

Free

Business: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Stormbord beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (75+ beoordelingen)

4.4/5 (75+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

Pro Tip: In tegenstelling tot fysieke whiteboards bieden digitale whiteboards vaak oneindig veel ruimte. Voel je niet beperkt tot een klein gebied - gebruik het hele canvas om gedetailleerde werkstromen, kaarten of diagrammen te schetsen. Je kunt altijd in- of uitzoomen als dat nodig is.

9. Ziteboard (het beste voor samenwerking in realtime met tekenherkenning)

Via: Ziteboard Ziteboard is een online whiteboardtool ontworpen voor snelle en eenvoudige samenwerking. Het biedt functies zoals vormherkenning en intuïtieve tekenhulp. Gebruikers kunnen samenwerken op hetzelfde virtuele canvas zonder te downloaden, waardoor het vooral handig is voor teams op afstand.

Het vermogen van Ziteboard om de intenties van gebruikers te herkennen tijdens het tekenen maakt het een uitstekende AI-tool voor ontwerpers teams op afstand die willen samenwerken en efficiënt ideeën willen schetsen.

Ziteboard beste functies

Teken vormen en zet ze direct om in perfecte vormen zoals cirkels, vierkanten en rechthoeken voor nauwkeurigheid

Verbeter tekeningen uit de vrije hand door lijnen glad te strijken, waardoor duidelijkere, beter interpreteerbare visuals ontstaan

Teken met gemak, omdat de tool reageert op jouw invoer op het whiteboard

Gebruik het oneindige canvas om je ideeën vrij uit te breiden zonder je zorgen te maken over ruimte

De beperkingen van het whiteboard

Beperkt tot drie basiskleuren, wat creatieve expressie en visuele variëteit beperkt

Geavanceerde functies zoals onbeperkte borden en verbeterde samenwerkingstools zijn alleen beschikbaar met betaalde abonnementen

Ziteboard prijzen

Free

Een week pro: $5/week

$5/week Maandelijks pro: $9/maand

$9/maand Jaarlijks pro: $85/jaar

$85/jaar Enterprise: Aangepaste prijzen

Ziteboard beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

10. Limnu (Beste voor whiteboarden op afstand met intuïtieve functies)

Via: X Limnu biedt een digitale whiteboard-oplossing voor teams op afstand. Het ondersteunt samenwerking brainstormtechnieken en is ideaal voor creatieve sessies, vergaderingen voor het plannen en het oplossen van problemen.

De intuïtieve interface van de software ondersteunt onbeperkte borden, realtime updates en integraties met Slack.

Limnu beste functies

Boots het gevoel van een echt whiteboard na met AI-algoritmes die een soepele pen-achtige ervaring creëren

Interactie in realtime met directe updates en geen vertraging, zodat iedereen naadloos kan deelnemen

Pas de werkruimte aan door onnodige tools uit te sluiten voor een gestroomlijnde en gefocuste omgeving

Behandel meerdere projecten tegelijk met onbeperkte borden om flexibiliteit toe te voegen voor teamgenoten

Limnu beperkingen

Gebrek aan ingebouwde functie voor delen van schermen

Vereist dat deelnemers accounts aanmaken, wat wrijving kan veroorzaken, vooral voor externe medewerkers

Er is geen manier om whiteboards terug te halen nadat een sessie is afgelopen

Limnu prijzen

Free

Pro: $5/maand

$5/maand Teams: $8/maand per gebruiker

Limnu beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

💡 Pro Tip: Sommige whiteboards hebben ingebouwde stem- of feedbackfuncties. Gebruik deze om ideeën te prioriteren of input te verzamelen over wat er nu moet komen. Dit kan helpen om sneller beslissingen te nemen en ervoor te zorgen dat de stem van het team wordt gehoord.

Slimmer samenwerken met ClickUp AI, verlicht uw teamwerk

AI whiteboard tools hebben veel te bieden als het gaat om het stimuleren van creativiteit en het stroomlijnen van samenwerking. Deze tools kunnen u helpen bij het organiseren van ideeën, het in kaart brengen van strategieën en het doorbreken van blokken brainstormsessies - alles op één plek.

ClickUp combineert de kracht van Whiteboards en Brain om creativiteit en samenwerking te superchargen.

Whiteboards laten teams brainstormen en ideeën visueel organiseren, terwijl Brain AI gebruikt om creatieve blokken te overwinnen en de ideeën werkstroom te houden.

Samen maken ze ClickUp de perfecte tool voor slimmer en efficiënter teamwerk.