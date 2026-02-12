Hoe u conversational marketing kunt inzetten voor maximaal rendement

In een wereld waarin inboxen overspoeld worden met goedkope e-mails en DM's vol opdringerige verkooppraatjes, zijn veel klanten op zoek naar iets anders: een oprecht gesprek met een merk en zijn vertegenwoordigers, zonder de druk om direct een beslissing te nemen.

Dat is waar conversational marketing om de hoek komt kijken. Het voegt een menselijke touch toe aan marketing en vervangt robotachtige verkooppraatjes door echte communicatie, zonder verplichtingen.

Conversational marketing richt zich op het creëren van een menselijke verbinding, waardoor het een bijzonder effectieve marketingcommunicatiestrategie is om klantloyaliteit op te bouwen en de verkoop te stimuleren.

Denk aan e-mails die uw klanten graag lezen, advertenties die ze tot het einde willen bekijken en lange teksten die hun aandacht tot het einde vasthouden.

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door praktische conversational marketingstrategieën. Met de juiste berichtenapps beschikt u over de tools om meer potentiële klanten aan te spreken, oprechte verbindingen op te bouwen en leads om te zetten in loyale klanten.

Wat is conversational marketing?

Conversational marketing is een vernieuwende, dialooggerichte benadering van de interactie met klanten. Door geautomatiseerde communicatiekanalen te combineren met strategische menselijke contactpunten kunnen marketeers 'continue conversatielussen' creëren: doorlopende dialogen die bij elke interactie evolueren om de klantervaring te verbeteren.

Waarom heeft u conversational marketing nodig?

Verkoop- en marketingprofessionals staan voortdurend onder druk om zich te onderscheiden en de aandacht te trekken. Met alle ruis om ons heen kan het bijna onmogelijk lijken om een gepersonaliseerde ervaring te bieden.

Daarom is conversational marketing uitgegroeid tot een populaire oplossing voor bedrijven die hun één-op-één-betrokkenheid willen vergroten. Met behulp van chatbots, live chat en aangepaste berichten communiceren merken direct met klanten en spelen ze in op hun behoeften, ongeacht in welke fase van het aankoopproces ze zich bevinden.

In plaats van klanten dagenlang te laten wachten op een reactie of ze in het ongewisse te laten nadat ze formulieren hebben ingevuld, zorgt deze strategie ervoor dat elke interactie direct, onmiddellijk en echt menselijk aanvoelt.

Ongeveer 79% van de bedrijven geeft aan dat de integratie van conversational marketing-bots heeft geleid tot een grotere klantloyaliteit, hogere verkoopcijfers en meer omzet – een win-winsituatie voor zowel klanten als bedrijven.

Nu u een goed beeld heeft van conversational marketing en de voordelen ervan, gaan we het hebben over de sleutelelementen die deze aanpak effectief maken.

Belangrijkste elementen van conversational marketing

Het opzetten van een succesvolle conversational marketingstrategie betekent dat u verschillende elementen moet combineren om uw publiek aan te spreken. Elk element brengt uw merk dichter bij het bieden van een gepersonaliseerde, intuïtieve ervaring.

Gesprekken verlopen in het tempo van de klant

Conversational marketing komt klanten tegemoet op hun eigen voorwaarden. In plaats van te verwachten dat klanten alleen tijdens vaste openingstijden contact zoeken, stelt deze aanpak klanten in staat om gesprekken te beginnen en te beëindigen wanneer het hen uitkomt.

Hoewel realtime ondersteuning geweldig is, is het net zo belangrijk om de flexibiliteit te hebben om te reageren wanneer het hen uitkomt – vooral wanneer een drukke dag betekent dat gesprekken moeten worden onderbroken en later moeten worden hervat.

Gesprekken kunnen soepel worden opgeschaald

Omdat interacties plaatsvinden op het tempo van de klant, hebben bedrijven een schaalbare manier nodig om aan ieders behoeften te voldoen. AI-tools voor klantenservice komen hier goed van pas: ze behandelen routinematige vragen en bieden directe ondersteuning wanneer er geen live gesprekken met medewerkers beschikbaar zijn.

Chatbots kunnen klanten begeleiden en oplossingen bieden zonder menselijke interactie te vervangen. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat de klantervaring positief en boeiend blijft.

De chatbot van H&M is geïntegreerd in hun klantenservicewebsite

H&M maakt bijvoorbeeld gebruik van een chatbot om klanten te helpen bij het bijhouden van bestellingen, het zoeken naar producten en het retourneren van artikelen, waardoor een soepele winkelervaring wordt gegarandeerd.

Gesprekken helpen om inzicht te krijgen door middel van context

We weten allemaal hoe gesprekken zonder context aanvoelen. Onhandig en repetitief. Met conversational marketing heeft elke interactie een achtergrondverhaal, en dankzij toegang tot klantgegevens verlopen gesprekken op een natuurlijke manier.

Stel dat een klant gisteren contact heeft opgenomen met een vraag over een product en nu informeert naar het retourproces. Dankzij een contextueel systeem kunnen ondersteuningsteams of bots verdergaan waar de laatste interactie was gebleven, waardoor klanten details niet hoeven te herhalen en de ervaring persoonlijk aanvoelt.

Door een CRM te gebruiken en interacties via verschillende contactpunten bij te houden, zorgt u ervoor dat deze context van het ene chatgesprek naar het andere wordt doorgegeven. De klantervaring wordt verbeterd wanneer elke interactie is gebaseerd op eerdere gesprekken, productinteresses of surfgedrag, waardoor reacties worden gestroomlijnd en het vertrouwen in het merk wordt versterkt.

Gesprekken vinden plaats op de kanalen die klanten het liefst gebruiken

Conversational marketing ontmoet klanten op de platforms die zij het meest gebruiken, of het nu gaat om chat-apps zoals Facebook Messenger, webchat of zelfs sms. Door klantenservice beschikbaar te maken via hun voorkeurskanalen, laat u klanten communiceren op de manier die voor hen het prettigst is.

De consument van vandaag is gewend om snel en gemakkelijk toegang te krijgen tot informatie. Als een kort chatbericht of een chatbot een probleem kan oplossen, zou hij dus niet eindeloos in de wacht moeten staan bij een 0800-nummer om antwoorden te krijgen.

Lees ook: De 10 beste apps voor digitale marketeers

Hoe implementeert u een conversational marketingstrategie?

Het voeren van zinvolle gesprekken – met verkoopmedewerkers of chatbots – kan bezoekers sneller tot klanten maken dan traditionele marketing. Sterker nog: klanten keren na een boeiend gesprek 63% vaker terug naar uw website.

Het integreren van conversational marketing in uw verkoopprocessen en het klanttraject vergt echter enige planning.

Om conversational marketing soepel te laten verlopen, moet u een gebruikersgerichte ervaring creëren in plaats van alleen maar producten te promoten. Uw verkoop-, service- en marketingteams moeten het opbouwen van relaties voorrang geven boven transacties.

Bekijk deze stapsgewijze aanpak om uw digitale marketingstrategie meer gericht op gesprekken te maken.

Stap 1: Bepaal eerst uw doelen en meetcriteria

Bedenk, voordat u daadwerkelijk begint met het opzetten van een strategie voor gesprekken, hoe succes er voor u uit zal zien.

Wilt u uw omzet verhogen met gepersonaliseerde productaanbevelingen via Facebook Messenger?

Of misschien richt u zich meer op het verbeteren van de klanttevredenheid en hecht u belang aan hoge beoordelingen van gesprekken?

Hier zijn een paar statistieken die u kunnen helpen de effectiviteit van uw conversational marketing te meten: Verkoop en leadgeneratie : gegenereerde leads, conversiepercentages of gemiddelde waarde van de bestelling

Betrokkenheid : reactietijden, nummer van interacties of uitgewisselde berichten

Bekendheid : bereik, vertoningen of klikfrequenties

Klantloyaliteit en -tevredenheid: Retentiepercentages, Customer Lifetime Value (CLV), CSAT- of NPS-scores

Stap 2: Bepaal uw belangrijkste boodschappen

De sleutel tot conversational marketing is duidelijke communicatie, dus het is cruciaal om uw belangrijkste boodschappen te definiëren.

Stel je voor dat jij de klant bent en bedenk wat jouw aandacht zou trekken: een tijdelijke korting? Een uitnodiging om gratis content te ontgrendelen in ruil voor je e-mailadres?

Begin met een eenvoudige, pakkende boodschap en concentreer u op één hoofdpunt. U kunt bijvoorbeeld beginnen met een uitnodigend welkomstbericht en het gesprek vervolgens op natuurlijke wijze laten uitmonden in andere onderwerpen, zoals feedback van klanten of productsuggesties.

Zorg er wel voor dat u het kort en relevant houdt.

Stap 3: Bepaal welke communicatiekanalen u wilt gebruiken

Om aan de slag te gaan met conversational marketing, richt u zich op kanalen zoals uw website, berichtenapps en sociale platforms. Overweeg deze opties:

Automatiseer Facebook Live Chat met bots

Voeg een live chat-widget toe aan uw website

Integreer een Instagram-chatbot

Zet een WhatsApp Business-chatbot op

Niet alle kanalen werken echter op dezelfde manier.

Als u van plan bent producten aan te bevelen, is een chatplatform zoals Facebook Messenger wellicht ideaal. Maar als uw doel is om vragen van klanten te beantwoorden, is een chatbot op uw website wellicht geschikter voor ondersteuning bij veelgestelde vragen.

Met AI-marketingtools, zoals chatbots en standaardantwoorden, kunt u naadloos contact leggen met honderden klanten. Het effectief gebruik van deze tools vereist echter wel enige ervaring.

Het loont de moeite om verschillende scenario's te oefenen voor het afhandelen van veelvoorkomende vragen van klanten, vooral omdat sommigen gefrustreerd kunnen raken als hun ervaring met de chatbot niet aan de verwachtingen voldoet.

U kunt zelfs mobiele notificaties instellen voor interacties waarbij een live medewerker nodig is. Door uw team te trainen in het gebruik van de tools en veelvoorkomende scenario's, zorgt u ervoor dat de ervaring voor klanten een stuk soepeler verloopt.

Stap 5: Ontwerp en test uw chatbots voordat u ze lanceert

Een effectieve chatbot moet klanten in staat stellen om net zo natuurlijk te communiceren als met een persoon, waardoor een responsieve, persoonlijke en 24/7-ervaring ontstaat. Als chatbots goed zijn ontworpen, kunnen ze de omzet met wel 67% verhogen.

Om te beginnen kunt u overwegen om chatbot-stroomdiagrammen te ontwerpen die meerdere keuzes voor paden tijdens gesprekken bieden. Veel tools beschikken over visuele builders en zelfs kant-en-klare chatbotsjablonen, waardoor het eenvoudig is om de juiste structuur te creëren voor soepele, zinvolle interacties.

Stap 6: Blijf de resultaten bijhouden en optimaliseer de werkstroom van de gesprekken

Zodra uw strategie is geïmplementeerd, houdt u de resultaten in de gaten. Dit is eenvoudig als u duidelijke meetcriteria hebt ingesteld. Als de prestaties niet zijn wat u ervan verwacht, kunt u het uitvalpercentage voor elk chatbotbericht analyseren.

Deze gegevens zullen uitwijzen of een bepaalde boodschap klanten afschrikt of dat hun interesses aan het verschuiven zijn.

Insider-tip: hoe de chatbot en conversationele AI van ClickUp het taakbeheer en de teamsamenwerking verbeteren

Hoewel marketeers tegenwoordig over meer kanalen dan ooit beschikken om klanten te bereiken, wordt het steeds moeilijker om boven het rumoer uit te stijgen. De gemiddelde persoon wordt dagelijks geconfronteerd met duizenden marketingboodschappen, maar de betrokkenheid blijft dalen.

Maar conversational marketing is niet zomaar een extra kanaal. Het verandert fundamenteel de manier waarop merken en klanten met elkaar in verbinding komen.

Om conversational marketing optimaal te benutten, hebt u de juiste tools voor projectmanagement nodig.

Zo kan ClickUp u helpen bij het opzetten, implementeren, monitoren en verbeteren van uw conversational marketingstrategie en -campagnes:

Voorbeelden van conversational marketing

Nu u weet hoe u een effectieve conversational marketingstrategie kunt opzetten, volgen hier enkele praktijkvoorbeelden ter inspiratie.

Live ondersteuning

Hoewel live support op het eerste gezicht misschien niet als een marketingfunctie lijkt, heeft het een aanzienlijke invloed op de ervaring van uw klanten met uw merk.

Verras uw klanten door 24/7-hulplijnen aan te bieden of een speciaal Twitter-account in te richten voor hulpvragen. Een hoogwaardige klantenservice stimuleert uw verkoop op natuurlijke wijze.

via Nordstrom

📌 Voorbeeld: Nordstrom’s Stylist Chat is een uitstekend voorbeeld van hoe live ondersteuning de klantervaring kan verbeteren en de verkoop kan stimuleren. Klanten krijgen toegang tot persoonlijke stylisten die in realtime aanbevelingen doen die zijn afgestemd op hun smaak, grootte en budget. Via het chatten krijgen klanten hulp bij het samenstellen van outfits voor specifieke gelegenheden, zoals bruiloften of sollicitatiegesprekken. Stylisten helpen bij het combineren van items uit de catalogus van Nordstrom, waardoor een begeleide winkelervaring ontstaat die het maken van stylingkeuzes gemakkelijker en leuker maakt.

Ervaringen na de verkoop

Zelfs als uw producten als warme broodjes over de toonbank gaan, moet u aandacht besteden aan de communicatie na de verkoop.

Een eenvoudige maar effectieve aanpak is het versturen van follow-up-e-mails om te vragen hoe klanten hun aankopen ervaren en of ze nog vragen hebben. Deze ogenschijnlijk kleine stap kan het aantal terugkerende klanten aanzienlijk verhogen.

via Chewy op Twitter

📌 Voorbeeld: Dierenvoedingbedrijf Chewy stuurt zijn klanten af en toe handgeschreven aantekeningen of zelfs aangepaste portretten van hun huisdieren. Ze bieden ook proactief geld terug voor ongeopende dierenvoeding en stellen voor om deze aan lokale asielen te doneren. Deze persoonlijke attenties verrassen en verrukken, en laten zien dat ze begaan zijn met de huisdieren en niet alleen met de verkoop.

E-mailmarketing

In plaats van klanten te overspoelen met generieke nieuwsbrieven die geen betrokkenheid opwekken, kunt u zich beter richten op creativiteit en oprechte interactie om merkloyaliteit te bevorderen.

Waarom voegt u geen korte enquête toe aan uw e-mail waarin u om feedback over hun ervaring vraagt? U kunt zelfs eenvoudige smiley-emoticons gebruiken om de tevredenheid te peilen. Hoe gemakkelijker u het voor klanten maakt om te reageren, hoe groter de kans dat ze meedoen.

📌 Voorbeeld: Booking.com slaagt er uitstekend in om e-mailmarketing meer te laten aanvoelen als een behulpzaam gesprek dan als een verkooppraatje. Nadat iemand een reis heeft geboekt, stuurt Booking.com gepersonaliseerde follow-ups, met onder meer tips over bezienswaardigheden in de buurt, vervoersmogelijkheden en aanbevelingen voor lokale restaurants. In plaats van alleen maar een 'bedankt voor uw boeking' tonen deze e-mails een diepgaand begrip van wat de reiziger daadwerkelijk nodig zou kunnen hebben, waardoor een boeiendere en waarde-gerichte interactie ontstaat.

Personalisatie in klantinteracties

Een van de meest effectieve toepassingen van conversational marketing is personalisatie. Het zorgt ervoor dat klanten zich gezien, gewaardeerd en begrepen voelen – eigenschappen die sleutelrol spelen bij het opbouwen van vertrouwen en loyaliteit.

Gepersonaliseerde gesprekken komen menselijk en toegankelijk over, waardoor klanten worden aangemoedigd om te reageren, vragen te stellen en verder te verkennen. Deze betrokkenheid kan hun relatie met het merk versterken en de kans vergroten dat ze terugkomen.

📌 Voorbeeld: Sephora is een meester in het combineren van conversational marketing met personalisatie. Ze doen dit met behulp van tools zoals hun Color IQ- en Skincare IQ-quizzen, waarin gebruikers worden gevraagd naar hun huidtype, huidproblemen en voorkeuren, waarna op basis van die antwoorden producten worden aanbevolen. Maar Sephora gaat nog verder: ze hebben ook baanbrekend werk verricht op het gebied van virtuele pastechnologie met hun Virtual Artist-tool. Hiermee kunnen gebruikers make-up digitaal 'passen' en met behulp van AR zien hoe verschillende tinten op hun huid staan, nog voordat ze een aankoop doen. Deze tactieken werken niet alleen omdat ze interactief zijn, maar ook omdat ze de drempel in het besluitvormingsproces wegnemen, waardoor winkelen gemakkelijker, sneller en een stuk leuker wordt.

Conversational sales via sociale media

Uit onderzoek blijkt dat 72% van de B2B-klanten verwacht dat bedrijven een diepgaand inzicht hebben in hun behoeften en aangepaste ervaringen bieden. Sociale media zijn hiervoor een uitstekend platform, dankzij de nabijheid en toegankelijkheid voor zowel de klant als het merk.

📌 Voorbeeld: Wendy’s beheerst de kunst van gestuurde gesprekken op sociale media door een unieke en brutale toon te gebruiken die volgers actief betrekt. Ze reageren regelmatig op opmerkingen en tags van gebruikers met geestige, merkgerichte antwoorden en laten zich gaan in speelse ‘roasts’ van hun concurrenten om meer betrokkenheid te genereren.

Voordelen van conversational marketing

Als conversational marketing effectief wordt ingezet, kan het bedrijven helpen om zich te onderscheiden in een drukke markt. Laten we eens kijken naar enkele van de sleutelvoordelen.

Verbeter het genereren van leads

Met conversational marketing kunt u waardevolle informatie verzamelen en leads in realtime kwalificeren door gebruikers te betrekken via chatberichten op uw winkel of website. Dit is met name gunstig voor nieuwe en anonieme gebruikers.

Door in realtime gepersonaliseerde ondersteuning te bieden, creëert u een uitnodigende ervaring die zorgt voor een grotere betrokkenheid en de kans op conversie vergroot.

Bereik klanten via hun favoriete kanalen

Klanten doen 90% van hun onderzoek online – vaak op platforms zoals TikTok – voordat ze aankopen doen in de winkel.

Klanten komen tijdens hun aankooptraject in contact met verschillende contactpunten, dus is het cruciaal om aan hun verwachtingen te voldoen en verbinding met hen te leggen, waar ze zich ook bevinden.

U kunt klanten aanspreken in hun favoriete omgevingen door gebruik te maken van meerdere kanalen, zoals sms, WhatsApp en berichten op de website.

Door een conversational marketingstrategie voor meerdere platforms te hanteren, kunnen merken de klantervaring verbeteren. Contextuele en relevante gesprekken helpen bij het opbouwen van sterkere relaties, verhogen de klanttevredenheid en zorgen voor meer conversies.

Werk efficiënter samen als team

Chatbots voor conversational marketing vereenvoudigen communicatieprocessen, waardoor u reacties kunt automatiseren en klantvragen effectief kunt afhandelen.

Door chatbots te trainen om veelgestelde vragen te herkennen en relevante antwoorden te geven, kan uw team tijd en middelen besparen. Zo kunnen ze zich richten op complexere taken, wat uiteindelijk de productiviteit en klanttevredenheid verhoogt (en, overigens, ook de tevredenheid van uw medewerkers!)

Versnel het verkoopproces

Conversational marketing integreert ook marketing- en verkoopinspanningen naadloos. Deze synergie helpt klanten sneller door de verkooptrechter te leiden.

Chatbots kunnen bijvoorbeeld gekwalificeerde leads identificeren en deze direct doorsturen naar verkopers of in realtime vergaderingen inplannen.

Krijg inzicht in de voorkeuren van klanten

Door rechtstreekse gesprekken met klanten aan te gaan, krijgt u waardevolle inzichten in wat ze wel en niet waarderen.

Dergelijke feedback van klanten is waardevol en kan worden gebruikt om producten te verbeteren, processen te verfijnen en de algehele klantinteracties en content te verbeteren.

Conversational marketing integreren met andere strategieën

Om de impact van conversational marketing te maximaliseren, is het essentieel om deze te integreren met andere marketingstrategieën.

Deze aanpak versterkt niet alleen de klantbetrokkenheid, maar zorgt ook voor een naadloze ervaring via meerdere contactpunten.

De omnichannelbenadering

Deze aanpak zorgt ervoor dat klanten een consistente ervaring krijgen via alle kanalen, zoals websites, sociale media en berichtenapps.

Volgens een onderzoek van Harvard Business Review behouden bedrijven die een omnichannelstrategie implementeren gemiddeld 89% van hun klanten, tegenover slechts 33% voor bedrijven met een zwakke omnichannelstrategie.

Door tools zoals chatbots en conversationele AI in al deze kanalen te integreren, kunnen bedrijven de continuïteit in klantinteracties waarborgen en zo de algehele ervaring verder verbeteren. Deze integratie maakt snelle en effectieve reacties mogelijk, wat cruciaal is voor het verkorten van wachttijden en het verhogen van de klanttevredenheid. ​

Een samenhangende customer journey creëren

Door conversational marketing te integreren, creëert u een samenhangende customer journey, waarbij elke interactie voortbouwt op de vorige.

Uit een rapport van Salesforce blijkt dat 70% van de consumenten aangeeft dat geïntegreerde processen erg belangrijk zijn om hen als klant te winnen.

Door conversational marketingtools op verschillende platforms te gebruiken, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat klanten in elke fase van hun klanttraject aangepaste ondersteuning en relevante informatie ontvangen. Deze consistentie verbetert de klantervaring en leidt tot hogere conversiepercentages. Uit onderzoek blijkt dat merken met een sterke klantbetrokkenheid een omzetgroei kunnen realiseren die tot 5,5 keer hoger ligt dan die van hun concurrenten.

Conversational marketing werkt in elke fase van het online klanttraject.

Of een bezoeker nu gewoon uw merk aan het verkennen is, een potentiële klant op zoek is naar informatie over uw producten, of een bestaande klant ondersteund moet worden bij zijn recente aankoop: conversational marketing kan helpen om klanten efficiënter door het aankoopproces te begeleiden. Het is ook een effectieve manier om vertrouwen op te bouwen en het klantrelatiebeheer te versterken.

