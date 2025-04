11 Gratis sjablonen voor het bijhouden van meerdere projecten

Het managen van meerdere projecten tegelijk kan chaotisch zijn - net wanneer de ene Taak geregeld is, duikt er een andere deadline op of verschuiven de prioriteiten. Deze constante drukte kan projectmanagers, teamleiders en kleine ondernemers overweldigen.

Een eenvoudige oplossing? Zoek naar 'sjabloon Excel voor het bijhouden van meerdere projecten' 💡

Deze sjablonen maken gebruik van de beproefde functies van Microsoft Excel om je projecten op één lijn te krijgen. Hoewel een Excel-sjabloon geweldig is voor eenvoudige behoeften, vereist het handmatige updates, wat invloed kan hebben op de processen tussen projecten (vooral in complexe installaties).

Om u te helpen een weloverwogen keuze te maken, hebben we onze favoriete sjablonen voor het bijhouden van meerdere projecten hieronder verzameld, inclusief Excel-vriendelijke opties en enkele ClickUp favorieten.

Maar laten we eerst eens kijken waar deze sjablonen allemaal over gaan.

Wat zijn sjablonen voor het bijhouden van meerdere projecten?

Sjablonen voor het bijhouden van meerdere projecten zijn hulpmiddelen die u helpen om verschillende projecten te beheren tegelijk zonder individuele deadlines of taken uit het oog te verliezen. Ze bieden een heldere, georganiseerde weergave van elk project naast elkaar, zodat u gemakkelijk afhankelijkheid kunt zien en taken kunt prioriteren.

Niet meer heen en weer springen tussen spreadsheets, e-mails en apps voor je projectmanagement.

Deze sjablonen maken het ook makkelijk voor multifunctionele teams om op de hoogte te blijven en samen te werken. Deel werk in, deel updates uit en breng belanghebbenden op één lijn met dezelfde doelstellingen.

Bijvoorbeeld, verkoop- en klantensucces teams kunnen een CRM sjabloon voor meerdere projecten gebruiken om gesprekken en e-mails met verschillende clients in verschillende fases van de klantlevenscyclus bij te houden. Ze kunnen ook hun vertegenwoordigers taggen om nieuwe leads op te volgen of samenwerken met het marketingteam om gericht promotiemateriaal te maken - allemaal binnen hetzelfde platform.

💡Pro Tip: Integreer software voor taakbeheer met je sjabloon voor projectmanagement voor realtime, gedetailleerd inzicht in de werklasten van je teams. Dit helpt je een burn-out te voorkomen en deadlines in de gaten te houden.

Wat maakt een goed sjabloon voor het bijhouden van meerdere projecten?

Een effectief sjabloon voor het bijhouden van meerdere projecten draait om organisatie, teamwerk en uw unieke behoeften. Hier zijn de functies die je moet hebben:

Duidelijk overzicht: Kies een sjabloon met een logische hiërarchie van uw projecten, waarin deadlines, middelen en prioriteiten duidelijk naar voren komen

Kies een sjabloon met een logische hiërarchie van uw projecten, waarin deadlines, middelen en prioriteiten duidelijk naar voren komen Tracking mogelijkheden: Kies voor een sjabloon met tools om zowel overkoepelende doelstellingen als projectspecifieke mijlpalen bij te houden

Kies voor een sjabloon met tools om zowel overkoepelende doelstellingen als projectspecifieke mijlpalen bij te houden Aanpasbaar uiterlijk: Kies een sjabloon waarmee u velden, widgets en lay-outs kunt aanpassen aan de veranderende behoeften van uw projecten

Kies een sjabloon waarmee u velden, widgets en lay-outs kunt aanpassen aan de veranderende behoeften van uw projecten Functies voor taakbeheer: Zoek een sjabloon waarmee u eenvoudig taken kunt aanmaken, toewijzen en bijhouden om ervoor te zorgen dat u binnen en tussen teams verantwoording aflegt

Zoek een sjabloon waarmee u eenvoudig taken kunt aanmaken, toewijzen en bijhouden om ervoor te zorgen dat u binnen en tussen teams verantwoording aflegt Gecentraliseerd dashboard : Overweeg een sjabloon met een uniform dashboarddashboard voor projectmanagement dat informatie van al uw projecten in één weergave samenbrengt

: Overweeg een sjabloon met een uniform dashboarddashboard voor projectmanagement dat informatie van al uw projecten in één weergave samenbrengt Samenwerkingstools: Zoek naar een sjabloon met ingebouwde communicatiefuncties, zoals opmerkingen en bijlagen, zodat u gemakkelijk informatie kunt delen

Zoek naar een sjabloon met ingebouwde communicatiefuncties, zoals opmerkingen en bijlagen, zodat u gemakkelijk informatie kunt delen Visualisatiefuncties: Kies voor een sjabloon met tools zoals Gantt grafieken of Kanban-borden om u te helpen de voortgang te visualiseren en snel wegversperringen op te sporen

11 Gratis sjablonen voor het bijhouden van meerdere projecten

Het bijhouden van meerdere projecten is een echte test voor elk robuust software voor projectmanagement . Er is meer voor nodig dan alleen maar taken van een lijst afvinken; je hebt een duidelijk inzicht nodig in wat er gebeurt, wanneer het gebeurt en hoe het allemaal samenhangt met je grotere doelen. ClickUp is een gebruiksvriendelijke software voor projectmanagement, gebouwd om projectstromen te vereenvoudigen en uw voortgang bij te houden. Van het afhandelen van projecttaken tot het integreren van verschillende tools en zelfs het gebruik van ClickUp AI voor slimmere middelentoewijzing, de ClickUp-werkruimte brengt alle essentiële zaken samen in één hub.

Of u nu een enkel project of een heel portfolio beheert, ClickUp's Projectmanagement oplossing levert real-time inzichten en automatisering om u op target te houden.

De geavanceerde visualisatie- en rapportagemogelijkheden helpen u zichtbaarheid te voltooien in de toewijzing van resources en budgetten, de werklast van individuen en teams, achterstanden en afhankelijkheid, en nog veel meer.

Volg meerdere projecten en breng teams samen op een verbonden platform met ClickUp Projectmanagement-oplossingen

Hieronder hebben we onze sjablonen met de beste functies voor het bijhouden van meerdere projecten verzameld. Maar als u de voorkeur geeft aan een meer traditionele aanpak, heeft de eenvoud van Excel ook zijn charme. Ontdek het beste van beide werelden en ontdek wat het beste past bij uw behoeften op het gebied van projectmanagement.

1. ClickUp Meervoudig Project Status Rapport Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-17-at-4.48.14-PM.png Sjabloon voor rapportage van de status van meerdere projecten door ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6110724&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Meervoudig Project Status Rapport Sjabloon is een beginnersvriendelijke optie die uw projecten georganiseerd en toegankelijk houdt.

De kern is een dashboard voor portfolio's dat de sleutelaspecten van elk project (zoals prioriteit, gezondheid, kosten en duur) visueel samenvat met behulp van kleurgecodeerde indicatoren en emoji's. Elk project heeft een eigen pagina gekoppeld aan deze centrale Wiki. Ze beginnen met een overzichtstabel met details op topniveau, zoals prioriteiten en deadlines.

Voor diepere analyse bevat elke pagina een rapport over de status van een project en gezondheidsinzichten, zoals risiconiveaus en actieplannen. Het houdt ook de kosten bij door schattingen met actuals te vergelijken, wat een duidelijk beeld geeft van het resterende budget.

De tabel 'Kwaliteitscontrole' bewaakt de status van de beoordeling van de deliverables en de tabel 'Tijdlijncontrole' splitst de tijd die aan elke taak is besteed en vergelijkt de geschatte uren met de werkelijk gewerkte tijd. Met deze mogelijkheden kan het ook dienen als sjabloon voor een tijdlijn voor meerdere projecten!

Ideaal voor: Marketingmanagers die de status van gelijktijdige campagnes willen bijhouden.

2. ClickUp Project Tracker Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Project-Tracker-Template.png ClickUp Project Tracker Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-176181380&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Project Tracker Sjabloon biedt een flexibele manier om meerdere projecten, taken en tijdlijnen op één plek bij te houden. U kunt schakelen tussen verschillende weergaven om bronnen effectiever te beheren.

Eerst is er een weergave 'Algemene lijst' waar je taken kunt toevoegen en labelen binnen elk project en details zoals sleuteldata, mensen en prioriteiten. Vervolgens kun je de taken rangschikken per fase van het project (denk aan voorbereiding, productie of livegang) en de voortgang bewaken met behulp van een eenvoudig scherm RAG-systeem (rood, oranje, groen) .

Als u de voorkeur geeft aan een visuele benadering, dan is de Weergave van gantt grafieken helpt je om te zien hoe taken van verschillende projecten samen op dezelfde tijdlijn passen.

Er is ook een Weergave bord die je kunt aanpassen om taken van meerdere projecten weer te geven, gegroepeerd op toegewezen personen of project tags. Dit geeft je een uitgebreid overzicht van de werklasten van je team.

Ideaal voor: Productontwikkelingsmanagers die leiding geven aan meerdere productlijnen tegelijk.

3. ClickUp Eenvoudige Gantt Grafiek Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-393.png ClickUp Eenvoudige Gantt Grafiek Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-180546792&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ ClickUp's eenvoudig sjabloon voor ganttgrafieken heeft een 'Project Plan' tab waar u details voor al uw verschillende projecten kunt invoeren in één handige lijst.

Label elke Taak om het bijbehorende project te specificeren en rangschik ze om ervoor te zorgen dat ze in de juiste volgorde worden voltooid. Deze Sjabloon voor gantt grafiek synchroniseert vervolgens automatisch gegevens, waardoor je een duidelijk weergave krijgt van de bewegingen van elk project.

Je kunt al je projecten visualiseren op deze grafiek, zodat je gemakkelijk kunt zien hoe ze elkaar overlappen en je resources effectief kunt beheren. Dit helpt je ook om potentiële wegversperringen van tevoren te herkennen en voortgang van projecten bijhouden .

Ideaal voor:IT projectmanagers die toezicht houden op web- en mobiele applicatieontwikkelingsprojecten.

4. ClickUp sjabloon voor projectrapportage

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-48.jpeg ClickUp sjabloon voor projectrapportage https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6137924 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor projectrapportage dient als een geconsolideerde Wiki-pagina om u een snelle momentopname te geven van alles wat belangrijk is voor elk project - sleutelactoren, data, voortgangsupdates en meer. U kunt een Wiki-hoofdpagina instellen voor uw hele portfolio, met speciale mappen voor afzonderlijke projecten.

Voor elk project bevat dit beginnersvriendelijke sjabloon een tijdlijn met activiteiten met kleurcodering voor eenvoudige zichtbaarheid van prioriteiten en status. Als een deadline verschuift, wordt dit in deze sjabloon voor projectstatusrapporten gemarkeerd, worden de redenen vastgelegd en wordt de impact bijgehouden, samen met de noodzakelijke corrigerende maatregelen.

Bovendien krijg je visuals, zoals staafdiagrammen en cirkeldiagrammen, om de metriek van het project te volgen - status, prioriteiten en uitsplitsing van budgetten - alles op één plek.

Ideaal voor: Portfoliomanagers die rapporten willen samenstellen voor verschillende projecten in verschillende sectoren.

5. ClickUp sjabloon voor projectafsluiting

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-50.jpeg ClickUp sjabloon voor projectafsluiting https://app.clickup.com/signup?template=t-375097660&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor projectafsluiting is een beginnersvriendelijke tool ontworpen om het afsluitproces van meerdere projecten op een gecentraliseerde locatie te optimaliseren.

In de weergave 'Projectmanagement' kunt u de status van alle afsluitende taken volgen, voltooien met ingebouwde formules voor levertijden, escalatiebehoeften en projectgezondheid.

Je kunt ook de prestaties van het team, de communicatie en de geleerde lessen bekijken, terwijl je de resterende Taken voor elk project kunt prioriteren en plannen.

Ideaal voor: Salesmanagers die meerdere verkoopinitiatieven afronden en toekomstige strategieën verfijnen met behulp van real-time gegevens.

6. ClickUp Project Stappenplan Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-143.png ClickUp's project stappenplan sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-102456720&department=engineering-product Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp project stappenplan sjabloon is ontworpen om mijlpalen in kaart te brengen voor meerdere projecten, zodat u een duidelijke weergave krijgt die u gemakkelijk met clients kunt delen.

Deze sjabloon op gemiddeld niveau heeft een Gantt grafiek voor het beheren van afhankelijkheid en tijdlijnen op macroniveau, zodat uw teams gesynchroniseerd blijven met de komende Taken.

Je kunt ook uw project abonnement maken in de 'Lijstweergave', waar status, toegewezen persoon of type taken groeperen voor meer flexibiliteit bij het beheren van elk project. Aangepaste velden helpen u bij het bijhouden van sprint nummers en voortgang balken, terwijl de 'Summary' tab werklasten per toegewezen persoon laat zien-helpt u het gebruik van middelen te optimaliseren.

Gebruik de AI-gestuurde kennis van ClickUp Brein om automatisch contextrijke inzichten uit uw lopende projecten te genereren. Zo heeft uw team snel toegang tot sleutelinformatie en blijft uw roadmap flexibel en op de hoogte.

Ideaal voor: Teams die stappen verzamelen voor verandermanagement, culturele verschuivingen of de invoering van technologie.

7.ClickUp Projectmanagement Portfoliosjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-753.png ClickUp Projectmanagement Portfolio Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-90060515629&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Projectmanagement Portfoliosjabloon biedt een gestructureerde manier om cross-functionele projecten bij te houden. Dit sjabloon voor het plannen van meerdere projecten organiseert uw projecten op mapniveau, wat zorgt voor systematisch bijhouden en het doorbreken van silo's tussen teams.

De map 'PMO Roadmap' geeft een overzicht van alle sleutelinitiatieven en mijlpalen, met aangepaste velden voor prioriteiten, tijdsinschattingen en meer. De 'Project Health' map biedt een overzicht van taken met tags voor projecten en heeft zelfs een formule voor het bijhouden van budgetten.

Dit beginnersvriendelijke sjabloon heeft een 'Wekelijkse statusrapporten' weergave voor snelle zichtbaarheid in lopende taken. Je vindt ook grafieken van de werklast voor een gedetailleerde blik op taken, tijdsinschattingen en Sprintpunten.

Ideaal voor: Programmamanagers die gerelateerde projecten binnen een groter programma coördineren, zoals een cyclus voor productontwikkeling.

8. ClickUp sjabloon voor projectmanagement

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Project-Management-Template.png ClickUp sjabloon voor projectmanagement https://app.clickup.com/signup?template=t-90060018578&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor projectmanagement is gemaakt om complexe, cross-functionele projecten van begin tot eind aan te kunnen. Dit sjabloon voor gevorderden richt zich op teamwerk tussen verschillende leveringsteams en lijnt doelen van projecten uit met OKR's van het bedrijf, zodat u effectieve projectdoelstellingen te bepalen .

De 'PMO Wiki' dient als opslagplaats voor teamoverzichten, SOP's en meer. De 'PMO Roadmap' sectie is waar je details zoals afdeling, project beschrijving, succes metrics, en een kleur-gecodeerde project fase kunt bijhouden. Er is zelfs een 'PMO Request Form' voor leden van het team om hulp te vragen als ze die nodig hebben.

U kunt de verschillende fasen van uw projecten beheren met een 'voortgangsbord' om mijlpalen bij te houden en een sectie 'dringende taken' om aan te geven wat onmiddellijke aandacht nodig heeft. Projectmanagers kunnen de doelstellingen van elk kwartaal zien in een Kanban-stijl layout, voltooid met balken om de voortgang bij te houden.

Ideaal voor: Digitale marketingmanagers die jaarlijkse campagnes coördineren via sociale media, e-mail en website.

➡️ Lees meer: 20 Gratis sjablonen voor projectmanagement

9. Sjabloon voor het bijhouden van meerdere projecten door Excel X

via Excel XExcel gebruiken voor projectmanagement is een traditionele hit.

De Sjabloon voor het bijhouden van meerdere projecten met Excel X biedt een gecentraliseerde Excel hub voor alle projectgegevens, waardoor het eenvoudiger wordt om meerdere projecten tegelijk te beheren.

Deze sjabloon heeft een 'Dashboard' blad met een duidelijk overzicht van uw projecten en een Gantt Grafiek om tijdlijnen en afhankelijkheid te visualiseren. U ziet ook een staafdiagram dat de voortgang van elk project samenvat en een onderverdeling naar voltooiing van taken die taken categoriseert op hun voltooiingspercentage.

U kunt ook een Gantt grafiek maken in Excel voor efficiënte abonnementen op projecten.

Ideaal voor: Marketingteams van lokale teams, zoals cafés of sportscholen, die op zoek zijn naar een eenvoudig hulpmiddel om hun marketinginspanningen te organiseren.

10. Excel sjabloon voor het bijhouden van meerdere projecten door Analysistabs

via Analysetabs Een gespecialiseerde versie van de Excel X layout, de Excel sjabloon voor het bijhouden van meerdere projecten door Analysistabs consolideert alle aspecten van uw projecten in één gebruiksvriendelijke spreadsheet.

Met pie cirkeldiagrammen voor de algemene voortgang van het project en staafdiagrammen voor het voltooiingspercentage van taken, krijgt u een momentopname van uw projecten en de belangrijkste data en mensdagen die nodig zijn voor voltooiing

Deze sjabloon voor voortgangstracker project biedt een actueel statusoverzicht dat automatisch wordt vernieuwd om de statussen van uw projecten weer te geven.

Ideaal voor: Retailmanagers die meerdere winkelopeningen en voorraadaanvullingen overzien.

11. Excel sjabloon voor het bijhouden van meerdere projecten door ProjectManager

via Projectmanager De Excel sjabloon voor het bijhouden van meerdere projecten door ProjectManager is een hulpmiddel op hoog niveau voor het beheren van meerdere projecten en hun gegevens. Het vereenvoudigt de toewijzing van resources en biedt een momentopname van KPI's voor al uw projecten, waardoor prestaties effectief worden bijgehouden.

Je kunt ook afhankelijkheid van taken, zoals start-tot-start en start-tot-eind, op volgorde zetten en toewijzen aan leden van het team. Er zijn ook speciale kolommen voor het bijhouden van het voltooiingspercentage en statusupdates.

Ideaal voor: C-suite executives die sleutelinitiatieven volgen en op zoek zijn naar een samenvatting van één pagina voor strategische afstemming.

➡️ Lees meer: Top 11 Excel Alternatieven & Concurrenten (Functies, Voordelen, Nadelen, Prijzen)

Geef uw projectmanagement een boost met de meerdere sjablonen voor projectmanagement van ClickUp

Excel-sjablonen voor projectmanagement zijn al lang een vast onderdeel van eenvoudigere werkstromen. Maar naarmate uw team groter wordt en de tijdlijnen van projecten langer worden, kunnen die klassieke sjablonen onhandig worden. Dat is waar ClickUp van pas komt.

Of u nu 3 projecten beheert of 300, ClickUp helpt u moeiteloos uw installatie op te schalen zonder het gedoe van starre formattering. Met realtime updates blijven alle teams gesynchroniseerd en kunt u uw projecten direct aanpassen zonder de voortgang te beïnvloeden.

Bovendien maken onze geavanceerde functies voor automatisering en integratie het beheren van werklasten nog eenvoudiger. De kers op de taart? Deze sjablonen zijn gratis. ✨ Gratis aanmelden op ClickUp en begin met het beheren van al uw projecten op één intuïtief platform.