Hoe je een winnend dashboard voor concurrenten maakt

Een van de eerste lessen die ondernemers leren op de business school is dat concurrentie niet de vijand is. Verrassend, toch?

Natuurlijk kunnen je belangrijkste concurrenten soms vervelend aanvoelen, maar concurrentie houdt ons scherp. Het dwingt ons om voortdurend gegevens te vergelijken, onze producten en marketingstrategie te verfijnen, en-bonus-het kan zelfs leiden tot een betere deal voor klanten.

Het belangrijkste is echter dat een gebrek aan concurrentie kan betekenen dat er helemaal geen klanten zijn om om te vechten.

Deze obsessie met specifieke concurrenten is noodzakelijk om een succesvol bedrijf te worden.

Gelukkig is er een efficiënte manier om dit te doen waar je niet 's nachts van wakker ligt: monitoringtools die sites beoordelen en een dashboard voor concurrenten.

In dit artikel bekijken we hoe je een concurrentendashboard kunt maken en bespreken we enkele best practices om ze effectief te gebruiken.

Wat is een dashboard voor concurrenten?

Een dashboard voor concurrenten is een dynamisch, real-time document dat alle details, inzichten en sleutelgegevens over je concurrenten bijhoudt.

Als je een goed onderhouden concurrentendashboard hebt, krijgt je hele bedrijf een zetel op de eerste rij bij de actie buiten. Een effectief dashboard voor concurrenten helpt je sneller te reageren op gebeurtenissen in de markt, concurrerend te blijven in jouw ruimte en slimmere zakelijke beslissingen te nemen.

Belangrijkste onderdelen van een dashboard voor concurrenten

Een goed dashboard voor concurrenten geeft u niet alleen gegevens, maar ook visuals. Grafieken, grafieken en datakaarten geven snel verteerbare inzichten zodat teams weloverwogen beslissingen kunnen nemen zonder pagina's vol gegevens door te spitten.

Hier zijn de essentiële onderdelen van een winnend concurrentendashboard.

1. Profielen van concurrenten

Het hart van elk dashboard is een gedetailleerd profiel voor elke sleutelconcurrent. We hebben het over alles van bedrijfsgeschiedenis tot productonderverdelingen en omzetschattingen. Zie het als een dossier van je grootste concurrenten in de sector, klaar om in hun strategische gedachten te kruipen.

2. Positie op de markt

Deze sectie geeft je een duidelijke, real-time weergave van hoe concurrenten zich positioneren. Are they targeting specific industries? Concentreren ze zich op klantervaringen? Benadrukken ze "best-in-class" functies? Met deze informatie in één oogopslag kun je hiaten of overlappingen ontdekken en je berichtgeving aanpassen om op te vallen.

3. Product- en functievergelijking

Door producten en functies naast elkaar te leggen, kun je eenvoudig bijhouden wie wat aanbiedt. Hiermee kunnen je teams zien waar je voorop loopt, waar je achterblijft en waar de markt de volgende kop op zou kunnen steken.

4. Prijs- en promotietracker

Als je de prijzen en promoties van concurrenten in de gaten houdt, word je niet verrast door plotselinge kortingscampagnes of prijswijzigingen. Dit onderdeel helpt zowel marketing als verkoop om concurrerend te blijven en hun pitches en campagnes aan te passen.

5. Analyse van klantsentiment

Krijg inzicht in wat klanten echt denken over jou en je concurrenten. Deze analyse verzamelt feedback uit beoordelingen, sociale media en forums en laat u zien wat klanten aanspreekt en wat de aandacht trekt, zodat u kunt blijven voldoen aan de verwachtingen van de markt.

6. SWOT-analyse

Deze klassieke uitsplitsing (Sterke punten, Zwakke punten, Kansen, Bedreigingen) voor elke concurrent maakt het gemakkelijk om hun zwakke punten en onaangeboorde gebieden voor potentiële groei te zien. Een goed bijgewerkte SWOT-analyse is een direct actieplan voor Verkoop en Product om elke zwakke plek uit te buiten. Als je moeite hebt om aan de slag te gaan en structuur aan te brengen in je analyse, probeer dan eens te beginnen met SWOT-analysesjablonen .

7. Prestatiebenchmarks

Houd de belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's) van concurrenten bij, zoals webverkeer, sociale betrokkenheid en vermeldingen van merken. Het is alsof je een scorebord op de achtergrond bijhoudt, zodat je precies weet waar je staat in de markt!

8. Winst-verliesanalyse

Weten waarom je wint (of verliest) van een concurrent is cruciale informatie. Met deze component kan Verkoop de winst en het verlies van de concurrentie bijhouden, waarbij wordt onthuld welke pitches, functies of bezwaren de deal hebben gebroken en welke de deal hebben bezegeld.

📌 Naast deze basisinformatie is het ook goed om een continue feed van nieuwsartikelen, persberichten en ontwikkelingen in de sector rond je concurrenten bij je dashboard te hebben, zodat je altijd op de hoogte bent van hun capriolen en tactieken.

Waarom een dashboard voor concurrentieanalyse gebruiken?

De kans is groot dat elk team in uw bedrijf al op de een of andere manier bezig is met onderzoek naar concurrenten .

Uw CEO bekijkt mogelijke partnerschappen

Marketing is bezig met het analyseren van de producten en posities van concurrenten om hun campagnes te verfijnen

Sales werkt aan kaarten om prospects die de concurrentie in de gaten houden te slim af te zijn

Maar hier komt de kick: zonder een gecentraliseerd dashboard voor concurrenten blijft al dat belangrijke inzicht opgesloten in silo's, waarbij teams vaak dubbel werk doen.

Een goed ontworpen dashboard geeft teams direct zichtbaarheid in nieuwe ontwikkelingen, productlanceringen of verschuivingen in strategieën van concurrenten. Deze flexibiliteit helpt je een stap voor te blijven.

Marketing, Sales, Product en de leidinggevenden zitten eindelijk op dezelfde pagina - letterlijk.

Hier volgt een gedetailleerde lijst met redenen waarom je de moeite zou moeten nemen om een dashboard voor concurrenten te bouwen:

Meer gegevens, slimmere beslissingen: In plaats van alleen naar je eigen content te kijken, krijg je een kijkje in de strategieën van je concurrenten, waardoor je meer datagestuurde beslissingen kunt nemen

In plaats van alleen naar je eigen content te kijken, krijg je een kijkje in de strategieën van je concurrenten, waardoor je meer datagestuurde beslissingen kunt nemen Leer van de fouten van anderen: Kijken naar de bedrijfsstrategieën van je concurrenten kan een gratis masterclass zijn. Door hun successen en missers te analyseren, voorkom je dat je in dezelfde kuilen stapt

Kijken naar de bedrijfsstrategieën van je concurrenten kan een gratis masterclass zijn. Door hun successen en missers te analyseren, voorkom je dat je in dezelfde kuilen stapt Blijf synchroon met de Pulse van de branche: Als je weet wat je concurrenten doen, blijf je op de hoogte van trends in je niche en krijg je een beter gevoel van wat er speelt in je branche, waardoor het gemakkelijker wordt om nieuwe ideeën te bedenken

Als je weet wat je concurrenten doen, blijf je op de hoogte van trends in je niche en krijg je een beter gevoel van wat er speelt in je branche, waardoor het gemakkelijker wordt om nieuwe ideeën te bedenken Ontdek hun geheime saus: Door je concurrenten bij te houden, kun je vaak hun strategieën reverse-engineeren om de sleutels tot hun succes te ontdekken, alsof je een spiekbriefje voor de grote wedstrijd krijgt

Kortom, een dashboard voor concurrentieanalyse slaat niet alleen gegevens op; het is het tactische draaiboek dat elk team nodig heeft. Het houdt iedereen op één lijn, gefocust en wendbaar, als een geheim wapen dat geen enkele concurrent zag aankomen.

Hoe maak ik een effectief dashboard voor concurrenten?

Een dashboard voor concurrenten maken in ClickUp is een extra voordeel voor uw business.

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform dat is ontworpen om uw werk te centraliseren. Met functies voor taakbeheer, realtime samenwerking en aangepaste dashboards stelt het teams in staat om een naadloze, deelbare hub voor concurrentieanalyse te bouwen die voor iedereen toegankelijk en aanpasbaar is.

Hier is een stap-voor-stap handleiding voor de instelling van een dashboard dat je de overhand geeft.

Stap 1: Een speciale ruimte in ClickUp instellen

creëer een gecentraliseerde hub voor uw organisatie met de aanpasbare Spaces van ClickUp

Begin met het maken van/aanmelden bij uw ClickUp account en het instellen van een speciale ruimte voor het dashboard van uw concurrent.

Dit gebied wordt uw datahaven, waar u alle informatie over uw concurrenten samenbrengt.

Denk aan ClickUp Ruimtes als uw hoofdkwartier voor concurrentieanalyse.

Stap 2: Aangepaste velden toevoegen voor sleutelgegevens

Met ClickUp kunt u aangepaste velden aan uw dashboard toevoegen om sleutelgegevens zoals marktaandeel, klantsentiment en verkoopcijfers bij te houden.

creëer zoveel aangepaste velden als u nodig hebt in ClickUp en pas ze aan uw specifieke projecten aan

Door gebruik te maken van ClickUp aangepaste velden u kunt deze velden specifiek aanpassen om topconcurrenten bij te houden of concurrentiestrategieën te analyseren, waardoor u relevant en gefocust blijft.

💡 Pro Tip: Gebruik ClickUp's Gantt grafieken om tijdlijnen en afhankelijkheid voor projecten voor concurrentieanalyse te visualiseren. Ze zijn perfect om op schema te blijven en hiaten in uw strategie voor concurrentieonderzoek op te sporen.

Stap 3: ClickUp Dashboards gebruiken om gegevens te visualiseren

Nu komt het leuke gedeelte: gegevens visualiseren! ClickUp Dashboards hiermee kunt u KPI's bijhouden, dashboards met concurrentieanalyses weergeven en er wijs uit worden met grafieken, scorekaarten en voortgangsbalken.

Wilt u de prestaties van best presterende zoekwoorden controleren of veranderingen in markttrends bijhouden? Dashboards bieden u realtime inzichten in de industrie en de consument die er net zo cool uitzien als informatief zijn.

houd de productiviteit van uw team bij met ClickUp Dashboards en visualiseer essentiële KPI's zoals Sprint velocity

Zeg vaarwel tegen handmatige updates! ClickUp's integraties met tools zoals Google Analytics en HubSpot (plus honderden andere via Zapier) zorgen voor automatische gegevensverzameling. Hierdoor wordt het dashboard van uw concurrenten automatisch bijgewerkt zonder dat u een vinger hoeft uit te steken.

Nu kun je meer tijd besteden aan strategieën en minder aan het verversen van spreadsheets.

Trigger HubSpot acties gebaseerd op ClickUp-taak statusveranderingen met een enkele klik

Stap 5: Samenwerken met ClickUp Docs en ClickUp Whiteboards

Voor samenwerking met uw team, ClickUp Documenten en ClickUp Whiteboards zijn redders in nood.

verbeter de productiviteit van uw documenten met ClickUp Docs' rijke opmaak en slash commando's om sneller te werken

ClickUp Docs biedt een gecentraliseerde hub voor al uw onderzoek, concurrentieprofielen en strategieën. U kunt opmerkingen toevoegen, deze delen met het team en zelfs direct integreren met Taken in ClickUp.

Ondertussen kunt u met ClickUp Whiteboards brainstormen en inzichten analyseren met mindmaps, plakbriefjes, tekengereedschappen en markeerstiften. Gebruik ze om virtuele whiteboard sessies te houden, zonder de piepende markers.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUp-Whiteboards-for-Effective-Project-Management-With-Clients-1.gif Gebruik ClickUp Whiteboards om gemakkelijker samen te werken tijdens een concurrentieanalyse /%img/

Zie waar uw team aan werkt en werk samen aan projecten vanaf elke locatie met ClickUp Whiteboards

Uw marketingteam kan bijvoorbeeld ClickUp Whiteboards gebruiken om te brainstormen over hoe u uw product kunt onderscheiden van een belangrijke concurrent. Ze kunnen strategieën in kaart brengen en ideeën met elkaar verbinden met behulp van plakbriefjes. Ze kunnen ook ClickUp-taak en Docs to Whiteboards om actie-items toe te wijzen en bij te houden.

Weet u wat dit betekent? Samenwerking in realtime met visuals die hen helpen effectiever strategieën te bepalen.

Stap 6: Plan regelmatige beoordelingen om voorop te blijven lopen

Met ClickUp kunt u regelmatige herzieningen van uw concurrentendashboard plannen. Zo voorkomt u dat u cruciale updates mist.

Deze consistentie helpt u snel te handelen wanneer een concurrent iets nieuws lanceert.

Regelmatige beoordelingen zijn uw geheim om de concurrentieanalyse dashboard relevant en bruikbaar voor actie.

💡 Pro Tip: Gebruik ClickUp Brein voor geautomatiseerde voortgangsrapportages. De AI-assistent kan uw gegevens scannen en inzichten leveren, zodat u er niet naar hoeft te zoeken. Stel ClickUp Brain gewoon een vraag in natuurlijke taal en hij geeft je binnen enkele seconden de antwoorden.

Bonustip: Gebruik ClickUp's sjabloon voor concurrentieanalyse voor een snelle start

Visualiseer uw concurrentielandschap met ClickUp's sjabloon voor concurrentieanalyse

ClickUp's sjabloon voor concurrentieanalyse heeft u gedekt als het gaat om concurrentieanalyse.

Het biedt een interactief Whiteboard waar u uw inzichten vrij kunt toevoegen, aanpassen en positioneren.

Elk kwadrant laat zien hoe verschillende elementen zich verhouden op basis van de door jou ingestelde statistieken, met een handige legenda om je bij de les te houden.

Met dit sjabloon kunt u de sterke en zwakke punten van concurrenten identificeren, het industrielandschap begrijpen en strategieën ontwikkelen om één stap voor te blijven - of u nu een nieuw product uitrolt of een bestaand product uitbreidt.

Best practices voor het gebruik van concurrentendashboards 56% van de leidinggevenden gebruikt competitive intelligence om hun potentiële concurrenten in de gaten te houden en strategieën uit te stippelen voor het veroveren van nieuwe markten binnen de komende drie jaar.

Dit betekent dat je niet de enige bent die werkt aan een dashboard voor concurrenten.

Maar hoe zorg je ervoor dat het zo effectief mogelijk is? Hier zijn een paar tips.

1. Begin met de hoofdzaken en breid dan uit

Het bouwen van een dashboard voor concurrenten hoeft niet intimiderend te zijn.

Concentreer je eerst op de essentie: kies een paar cruciale statistieken die zijn afgestemd op de behoeften van je team en groei van daaruit verder. Kwaliteit en consistentie zijn hier de sleutelwoorden.

2. Duik diep, maar verspreid je niet te veel

Het is makkelijk om elke concurrent in de gaten te willen houden, maar tenzij je een leger onderzoekers hebt, is dat een hele bestelling. De 80/20 regel werkt wonderwel.

Richt je op je grootste bedreigingen : Richt je op de 1-3 concurrenten die het grootste risico vormen voor je business

: Richt je op de 1-3 concurrenten die het grootste risico vormen voor je business Blijf alert op verrassingen: Houd kleinere spelers of indirecte concurrenten in de gaten - zij kunnen het volgende grote verstorende idee hebben

3. Maak van herzien een gewoonte

Stel een regelmatig schema op voor dashboard updates en beoordelingen.

Dit houdt uw gegevens vers en helpt uw team om weloverwogen beslissingen te nemen . Synchroniseer deze beoordelingen met belangrijke vergaderingen over strategie voor nog meer impact.

4. Gebruik technologie in uw voordeel

Automatiseer het verzamelen van gegevens met tools zoals web scrapers en social media monitors. Visuals zoals grafieken, grafieken en heat maps kunnen trends in één oogopslag laten zien.

U kunt zelfs AI-tools voor concurrentieanalyse om grote datasets te verwerken met een veel grotere nauwkeurigheid en snelheid dan mensen aankunnen.

5. Kruiscontrole met feedback van klanten

Vergelijk wat uw concurrenten bieden met wat uw gebruikers nodig hebben.

Houd de tractie en beoordelingen in sociale media in de gaten om te zien hoe consumenten denken over de stappen van concurrenten en maak gefundeerde aanpassingen op basis van het echte gebruikerssentiment.

6. Abonneer u op elke situatie

Voer regelmatig 'wat als'-scenario's uit om te anticiperen op acties van concurrenten.

Blijf wendbaar door flexibiliteit in te bouwen in je roadmap, of het nu gaat om een concurrent die een nieuwe functie lanceert of een onverwachte overname doet.

7. Blijf je dashboard verbeteren

Verfijn uw statistieken regelmatig op basis van wat echt waardevol is.

Verzamel feedback van je team over hoe inzichten van concurrenten vorm geven aan hun werk en houd retrospectives om te leren van beslissingen uit het verleden.

Toen die concurrent zijn flitsende analytics dashboard uitbracht, hebt u toen het juiste pad gekozen?

8. Verlies je pad niet uit het oog

Het is gemakkelijk om verstrikt te raken in de bewegingen van concurrenten, maar laat je visie daardoor niet ontsporen.

Je hoeft niet op elke verandering te reageren - soms is het beter om eerst te zien hoe de markt reageert voordat je je stappenplan aanpast.

Voorbeelden van dashboards van concurrenten

Ben je klaar om sjablonen voor dashboards van concurrenten in actie te zien?

Deze voorbeelden laten u zien hoe ClickUp u kan helpen inzichten te verzamelen, de concurrentie te monitoren en effectieve strategieën op te stellen.

Sjabloon voor prijsanalyse van concurrenten

Identificeer kansen en bedreigingen in de markt door een grondige concurrentieanalyse uit te voeren met behulp van ClickUp's sjabloon voor een concurrentieanalyse van de prijzen

Op de hoogte blijven van de prijzen van concurrenten is de sleutel tot het behouden van een concurrentievoordeel. ClickUp's sjabloon voor prijsanalyse van concurrenten kunt u prijsgegevens van concurrenten verzamelen en analyseren, verschillende prijsstrategieën vergelijken en klantsegmenten identificeren om te targetten met aangepaste aanbiedingen.

Het sjabloon biedt een duidelijk overzicht van de prijsstructuren van concurrenten, biedt inzicht in potentiële prijsvoordelen en helpt bij het verfijnen van uw eigen prijsstrategie op basis van marktinzichten.

Sjabloon voor marktanalyse

Neem gegevensgestuurde beslissingen om uw product- en marktstrategie te verbeteren met het ClickUp sjabloon voor marktanalyse

Wilt u weten waar uw product staat in de markt? ClickUp's sjabloon voor marktanalyse rust u uit met matrices en verschillende weergaven om markttrends en prestaties van concurrenten te visualiseren, waardoor het gemakkelijker wordt om uw volgende stap te abonneren.

Deze sjabloon helpt u bij het identificeren van de belangrijkste markttrends en klantgedrag, biedt een diepgaande weergave van het concurrentielandschap en helpt bij het inschatten van de grootte en het gedrag van de markt groeimogelijkheden voor betere besluitvorming.

Sjabloon voor SEO-concurrentieanalyse

Creëer een winnende zoekstrategie met ClickUp's SEO Concurrent Analysis Template

Verbeter de concurrentie met ClickUp's SEO sjabloon voor concurrentieanalyse .

Met deze tool kunt u de SEO tactieken van uw concurrenten analyseren, kansen spotten en uw voortgang bijhouden, waardoor u de inzichten krijgt die nodig zijn om uw SEO game te verbeteren.

Het sjabloon laat zien op welke zoekwoorden concurrenten targetten en wat hun contentstrategieën zijn. Het geeft gebieden aan waar je je SEO kunt verbeteren om beter te presteren dan je concurrenten en volgt verschuivingen in de SEO prestaties van concurrenten zodat je je strategie kunt aanpassen als dat nodig is.

Houd uw vrienden Gesloten en uw Concurrenten Dichterbij met ClickUp

We zijn begonnen met één les, dus laten we afsluiten met een andere, zullen we?

Alleen een dwaas leert van zijn eigen fouten. Een wijs man leert van de fouten van anderen. - Otto von Bismarck, voormalig bondskanselier van Duitsland

Concurrentieanalyse is een van de meest cruciale hulpmiddelen geworden in de zakelijke gereedschapskist van de 21e eeuw.

Als er veel op het spel staat, kunnen je concurrenten je grootste leermeesters worden en je kunt het je niet veroorloven om hun volgende zet te missen.

Met ClickUp krijgt u het hele pakket: aanpasbare dashboards, inzichtelijke analyses en samenwerkingstools zoals ClickUp Docs en Whiteboards om uw team te synchroniseren. Dit is alles wat u nodig hebt om uw concurrenten een stap voor te blijven.

Klaar om het te proberen? Meld u aan op ClickUp vandaag nog gratis!