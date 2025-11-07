De 15 beste apps voor dagelijkse routines in 2026

Een app voor dagelijkse routines kan je dag maken of breken.

De perfecte app doet meer dan alleen plannen: hij verhoogt je productiviteit, helpt je betere gewoontes aan te leren en houdt je gemotiveerd.

Na uitgebreid experimenteren en analyseren met mijn team heb ik een lijst samengesteld met de beste apps voor dagelijkse routines. Deze topkeuzes zullen je dag stroomlijnen en je helpen je doelen moeiteloos te bereiken. 🎯

⏰ Samenvatting in 60 seconden Hier is een overzicht van de beste apps voor dagelijkse routines: ClickUp (Het beste voor alles-in-één planning van dagelijkse routines met AI)

Todoist (Het beste voor gedetailleerde taakprioritering)

TickTick (Het beste voor het organiseren van taken en spraakinvoer)

Any.do (Het beste voor snelle herinneringen aan taken en kalenderintegratie)

Sunsama (Het beste voor een begeleide werkstroom voor dagelijkse planning)

Routine (Het beste voor time-blocking en kalenderintegratie)

Notion Kalender (Het beste voor geïntegreerd tijd- en taakbeheer)

Evernote (Het beste voor het organiseren van taken op basis van aantekeningen)

Habitica (Het beste voor het opbouwen van gewoontes via gamificatie)

Way of Life (Het beste voor het eenvoudig bijhouden van gewoontes)

Streaks (Het beste voor het volhouden van gewoontes)

stickK (Het beste voor het vasthouden aan doelen met verantwoordelijkheid)

Clockify (Het beste voor tijdsregistratie en analyse van de productiviteit)

Trello (Het beste voor visueel taakbeheer)

Habitify (Het beste voor het opbouwen van gerichte gewoontes)

Waar moet je op letten bij apps voor dagelijkse routines?

Bij het beoordelen van een app voor dagelijkse routines let ik allereerst op eenvoud. Als een app te ingewikkeld is, zorgt dat voor extra stress in plaats van dat het je dag stroomlijnt – en dat gaat volledig in tegen het doel.

Hier is waar je op moet letten bij een app voor dagelijkse routines:

Aanpasbare routines: Flexibiliteit is essentieel, of het nu gaat om het organiseren van werkprojecten of het bijhouden van persoonlijke gewoontes. Aangezien niet elke dag verloopt zoals gepland, is een app die zich aanpast aan veranderende schema's een must

Integratie met andere tools: Apps voor dagelijkse planning en het bijhouden van gewoontes zijn effectiever wanneer ze synchroniseren met kalenders en andere veelgebruikte tools van derden, waardoor het gemakkelijker wordt om alles op één plek te beheren

Vriendelijke herinneringen: App-notificaties moeten ondersteunend zijn, niet opdringerig — nuttige herinneringen houden gebruikers op koers zonder hen te overweldigen

Voortgangsregistratie: Dagplanner-apps die voortgangsregistratie bijhouden, zijn zeer waardevol omdat ze inzicht geven in verbeterpunten en wat er moet worden aangepast. Uiteindelijk moet de app consistentie en productiviteit ondersteunen

🍭 Bonus: Leer hoe je eenvoudige, routinematige taken kunt automatiseren met AI. Bekijk hier hoe! 👇🏼

De 15 beste apps voor dagelijkse routines in 2025

1. ClickUp (Beste AI-aangedreven app voor dagelijkse routineplanning)

Aan de slag met ClickUp kalender Visualiseer je werk, plan taken opnieuw in en beheer je dagelijkse routine met een flexibele kalender met ClickUp

ClickUp is een krachtige tool voor het beheren van dagelijkse routines en het stroomlijnen van je dag.

Via een gepersonaliseerd dashboard brengt ClickUp je belangrijkste taken, herinneringen, doelen en agenda-gebeurtenissen op één plek samen, waardoor het makkelijker wordt om dagelijkse activiteiten te plannen en prioriteiten te stellen.

De ClickUp-kalenderweergave werkt uitstekend als dagelijkse planner-app die rechtstreeks synchroniseert met ClickUp-taken, waardoor het gemakkelijker wordt om te visualiseren wat er op het programma staat. De naadloze integratie met applicaties van derden zorgt ervoor dat alle vergaderingen en deadlines op één plek blijven.

Je kunt taken in de takenlijsten van ClickUp eenvoudig formateren, kleuren en koppelen om vanaf elke locatie een werkbare werkstroom te creëren.

De beste functie van ClickUp voor het beheer van dagelijkse routines is ClickUp Brain, de krachtige AI-assistent van ClickUp. Deze helpt bij het genereren van takenlijsten, vat voltooide taken samen en beantwoordt zelfs belangrijke vragen zoals: Waar moet ik nu aan werken? of Welke taken zijn het meest urgent? Bovendien fungeert ClickUp Brain als een uitstekende AI-planner door actiepunten en de planning van subtaken te automatiseren.

Maak een gepersonaliseerde gewoontetracker met ClickUp Brain

ClickUp biedt ook verschillende sjablonen om je dagelijkse routine te optimaliseren. Je kunt de dagelijkse plannersjabloon van ClickUp gebruiken om taken, afspraken en boodschappen in te delen in drie verschillende categorieën: Persoonlijk, Werk en Doelen, zodat je je dag beter kunt plannen. De sjabloon helpt je ook bij het opbouwen van gezonde gewoontes door terugkerende taken aan te maken. Voor wie geïnteresseerd is in het bijhouden van gewoontes, biedt ClickUp ook een handige sjabloon voor het bijhouden van persoonlijke gewoontes.

Gebruik de dagelijkse planner-sjabloon van ClickUp om taken te prioriteren en je tijdmanagement te verbeteren

De beste functies van ClickUp

ClickUp Kalender-weergave organiseert taken en herinneringen visueel, waardoor het gemakkelijker wordt om de voortgang bij te houden en je routines consistent te volgen

Met ClickUp Brain kun je je ideeën en taken vastleggen en ordenen met de superkracht van AI

Met de functie Tijdsregistratie van ClickUp kun je de duur van taken bijhouden, waardoor het makkelijker wordt om je dagelijkse routine te plannen

ClickUp-taaken vereenvoudigen het beheer van je dagelijkse routine door je in staat te stellen taken aan te passen en prioriteiten te stellen, zodat elke taak aansluit bij je vereenvoudigen het beheer van je dagelijkse routine door je in staat te stellen taken aan te passen en prioriteiten te stellen, zodat elke taak aansluit bij je persoonlijke doelen en schema's

Met ClickUp Goals blijft u op koers om uw dagelijkse doelen te halen dankzij duidelijke tijdlijnen, meetbare doelstellingen en automatische voortgangsregistratie blijft u op koers om uw dagelijkse doelen te halen dankzij duidelijke tijdlijnen, meetbare doelstellingen en automatische voortgangsregistratie

ClickUp herinneringen informeert je over aankomende professionele en persoonlijke taken, zodat je nooit een deadline mist informeert je over aankomende professionele en persoonlijke taken, zodat je nooit een deadline mist

Integreer met populaire tools zoals Google Agenda, Outlook en Calendly

Limieten van ClickUp

Sommige gebruikers kunnen een leercurve ervaren met de gebruikersinterface van het platform vanwege de overvloed aan functies

Prijzen van ClickUp

Beoordeling van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

2. Todoist (Het beste voor gedetailleerd taakbeheer)

via Todoist

Als je het moeilijk vindt om je taken en deadlines bij te houden of je er snel door overweldigd voelt, probeer dan Todoist. Het is een eenvoudige taakbeheerder en takenlijst-app die dagelijkse activiteiten indeelt in verschillende categorieën, zoals fitness, afspraken, projecten, enz.

Je kunt taken indelen in verschillende niveaus van prioriteit en je concentreren op wat belangrijk is. Met Todoist kun je ook subtaaken aanmaken voor een betere planning en organisatie. Bovendien helpt het je om de voortgang dagelijks en wekelijks te visualiseren en bij te houden.

De beste functies van Todoist

Gebruik labels , prioriteiten en categorieën om taken eenvoudig te organiseren en je te concentreren op wat het belangrijkst is

Stel herinneringen in voor je taken, zodat je voor je taken, zodat je deadlines haalt

Werk samen met je team en houd hun dagelijkse lijstjes met nog te doen zaken bij

Limieten van Todoist

De app biedt geen ingebouwde tijdsregistratie, wat een nadeel kan zijn voor mensen die hun werkuren nauwkeurig moeten bijhouden

Prijzen van Todoist

Gratis: Eenvoudig takenbeheer met maximaal 5 persoonlijke projecten

Pro: $ 4 per maand per gebruiker

Business: $ 6 per maand per gebruiker

Todoist-beoordeling

G2: 4,4/5 (meer dan 750 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2.400 beoordelingen)

3. TickTick (Het beste voor het organiseren van taken)

via TickTick

TickTick is een geweldige app om je dagelijkse routine te organiseren. Met spraakinvoer kun je eenvoudig taken dicteren en deze toevoegen aan je takenlijst. Je kunt er ook e-mails mee omzetten in taken. Je kunt je takenlijsten delen met je vrienden, familie of collega's.

Wat ik het leukste vond aan TickTick is dat het automatisch deadlines voor taken aan de kalender toevoegt, zodat je geen deadlines mist. Het is ook gemakkelijk om dagelijkse activiteiten te ordenen in mappen, taken en checklists.

De beste functies van TickTick

Verhoog de efficiëntie van je taken met de Pomodoro-timer om gefocust te blijven op je taken

Ontdek de gratis app voor het bijhouden van gewoontes om je dagelijkse gewoontes en doelen rechtstreeks in de app bij te houden

Bekijk statistieken over voltooide taken en ontvang overzichten van je werkstroom om je dag beter te organiseren

Limieten van TickTick

Het beheren van grotere projecten met complexe taakafhankelijkheden kan lastig worden vanwege de beperkte geavanceerde functies voor het visualiseren en beheren van afhankelijkheden tussen taken

Prijzen van TickTick

Free

Premium: $ 35,99 per jaar

Beoordeling van TickTick

G2: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

📮ClickUp Insight: 18% van de respondenten in onze enquête wil AI gebruiken om hun leven te organiseren via kalenders, taken en herinneringen. Nog eens 15% wil dat AI routinetaken en administratief werk afhandelt. Hiervoor moet een AI in staat zijn om: de niveaus van prioriteit voor elke taak in een werkstroom te begrijpen, de nodige stappen uit te voeren om taken aan te maken of aan te passen, en geautomatiseerde werkstroom-instellingen in te stellen. De meeste tools hebben één of twee van deze stappen al uitgewerkt. ClickUp heeft gebruikers echter geholpen om meer dan 5 apps te consolideren via ons platform! Ervaar AI-gestuurde planning, waarbij taken en vergaderingen eenvoudig kunnen worden toegewezen aan open plekken in je kalender op basis van prioriteitsniveaus. Je kunt ook aangepaste automatiseringsregels instellen via ClickUp Brain om routinetaken af te handelen. Zeg maar dag tegen zinloos werk!

4. Any.do (Het beste om je lijst met nog te doen dingen bij te houden)

via Any.do

Als je op zoek bent naar een eenvoudige app die al je taken en agenda-gebeurtenissen op één plek weergeeft, probeer dan Any.do. Je kunt direct deelnemen aan je vergaderingen door op agenda-gebeurtenissen in Any.do te klikken. De meest interessante functie is WhatsApp-herinneringen. Maak gewoon taken aan en ontvang herinneringen via WhatsApp, zodat je niets mist.

Ik vond ook de widgets van Any.do leuk, die een snel overzicht geven van aankomende gebeurtenissen en taken. De app biedt aparte lijsten voor persoonlijke activiteiten, werk, boodschappen doen, enz., wat je kan helpen je dag beter te plannen en te beheren.

De beste functies van Any.do

Ontvang slimme suggesties voor belangrijke taken voor elke dag

Neem met één klik deel aan teamvergaderingen door agenda-gebeurtenissen toe te voegen in Any.do

Werk samen met je team of gezin om lijsten te delen en taken toe te wijzen

Houd je taken en lijsten up-to-date met platformonafhankelijke synchronisatie op alle apparaten, waaronder telefoons, tablets, desktops en zelfs je Apple Watch

Beperkingen van Any.do

De interface van de app is weliswaar overzichtelijk, maar kan soms traag laden, vooral bij het verwerken van grote aantallen taken of lijsten

Prijzen van Any.do

Gratis: Voor het organiseren van je privéleven

Premium: $ 47,99 per maand per gebruiker

Gezin: $ 89,99 per maand voor 4 leden

Teams: $ 47,99 per maand per lid

Any.do-beoordeling

G2: 4,2/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

5. Sunsama (Het beste voor begeleide dagplanning)

via Sunsama

Sunsama is een digitale dagelijkse planner die een stapsgewijs proces biedt om een dagelijkse routine op te stellen. Begin met het toevoegen van de taken die je op een dag wilt voltooien. Je kunt taken toevoegen vanuit e-mails, Trello en Asana om alles op één plek te beheren.

Wijs vervolgens een duur toe aan elke taak en plan de taken in de kalender. Je kunt e-mails uit je mailbox slepen en ze omzetten in taken, zodat je tijd kunt reserveren om aan belangrijke e-mails te werken.

De beste functies van Sunsama

Gebruik de dagelijkse werkstroom voor planning om taken te organiseren en prioriteiten te stellen. Deze helpt je om je alleen te concentreren op wat haalbaar is voor die dag

Beheer je taken en vergaderingen samen met de integratie van kalender-taken

Plan sessies voor werk zonder afleiding met de focusmodus

Limieten van Sunsama

De prijs kan hoger aanvoelen dan bij andere apps, waardoor deze app voor veel gebruikers wellicht niet geschikt is

Prijzen van Sunsama

Gratis: 14 dagen proefversie

Abonnement: $ 20 per maand

Sunsama-beoordeling

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: meer dan 20 beoordelingen

6. Routine (Het beste voor time-blocking)

via Routine

Routine is een app voor productiviteit die is ontwikkeld om dingen sneller en efficiënter gedaan te krijgen. Je kunt taken toevoegen, deadlines instellen en taken plannen op basis van je werklast. De app helpt je ook om de hele dag of week te visualiseren via verschillende lay-outs.

Routine beheert ook gegevens uit alle kalenders op één plek. De tijdblokkeerfunctie is ideaal om dingen gedaan te krijgen. Je kunt je belangrijke taken eenvoudig naar de kalender slepen om tijd te reserveren en je focus te vergroten.

De beste functies van Routine

Beheer je dag beter door inzicht te krijgen in hoeveel tijd je hebt tussen twee gebeurtenissen

Integreert taken, aantekeningen en agenda-gebeurtenissen voor een duidelijk overzicht van je dag

Ontvang herinneringen aan vergaderingen en breng mensen met één klik op de hoogte als je te laat bent

Beperkingen van routines

Sommige gebruikers melden dat de app iets minder intuïtief in gebruik is en dat sommige onderdelen niet goed aansluiten op andere

Prijzen voor Routine

Free

Professional: $ 12 per maand

Business: $ 15 per maand per gebruiker

Ondernemingen: Aangepaste prijzen

Beoordeling van routines

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: meer dan 20 beoordelingen

7. Notion Kalender (Het beste voor tijdmanagement)

via Notion

Notion is een andere populaire app die helpt bij tijdmanagement door al je persoonlijke en professionele verplichtingen in één ruimte te organiseren. Een geweldige functie is direct vanuit het menu deelnemen aan gesprekken, zodat je niet hoeft te zoeken naar de links voor vergaderingen.

De app heeft een ingebouwde planningsfunctie, zodat anderen tijd bij je kunnen reserveren zonder dat je naar een andere app hoeft over te schakelen. Notion combineert bovendien taakbeheer, aantekeningen en projectdatabases voor een hogere productiviteit.

De beste functies van Notion Kalender

Koppel taken aan aantekeningen, bronnen of kalendergebeurtenissen met gekoppelde databases

Stuur een planningslink via Notion zodat anderen een afspraak met je kunnen maken

Creëer efficiënte werkstroomen met behulp van het opdrachtmenu en snelkoppelingen

Beperkingen van Notion Kalender

De app heeft geen offlinefunctie, wat een nadeel kan zijn voor mensen die onderweg toegang tot hun werk moeten hebben zonder internetverbinding

Prijzen van Notion Kalender

Free

Plus: $ 12 per maand per zetel

Business: $ 18 per maand per zetel

Ondernemingen: Aangepaste prijzen

Beoordeling Notion Kalender

G2: 4,7/5 (meer dan 5.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

8. Evernote (Het beste voor het ordenen van aantekeningen)

via Evernote

Als je aantekeningen wilt maken, projecten wilt plannen en wilt vinden wat je nodig hebt, is Evernote wellicht iets voor jou. Met Evernote kun je zowel kortetermijntaken als langetermijnprojecten op één plek bijhouden. Je kunt al je gedachten, ideeën en taken op één plek vastleggen. Je kunt ook rechtstreeks vanuit je notities taken aanmaken en deze toevoegen aan je dagelijkse routine.

De beste functies van Evernote

Sla tekst, afbeeldingen, spraakmemo's en webknipsels op, waardoor het een krachtig hulpmiddel is voor het organiseren van zowel persoonlijke als werkgerelateerde content dankzij de geavanceerde functie voor aantekeningen

Beheer takenlijsten en herinneringen rechtstreeks in je aantekeningen, zodat je acties kunt koppelen aan specifieke projecten of ideeën voor een betere context

Koppel aantekeningen aan agenda-gebeurtenissen om je dagelijkse vergaderingen te plannen

Limieten van Evernote

Evernote kan overladen aan functies aanvoelen en heeft een steile leercurve, waardoor het minder intuïtief is voor mensen die de voorkeur geven aan een eenvoudige, gestroomlijnde taakbeheerder

Prijzen van Evernote

Free

Persoonlijk: $ 14,99 per maand

Evernote-beoordeling

G2: 4,4/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 8.000 beoordelingen)

9. Habitica (Het beste voor het opbouwen en bijhouden van gewoontes met een gamified aanpak)

via Habitica

Als je een fan bent van videogames, kan Habitica een geweldige tool voor je dagelijkse routine zijn. Het maakt het opbouwen van gewoontes en het bijhouden van dagelijkse doelen en takenlijsten tot een spel, zodat je een georganiseerde dagelijkse routine kunt hebben. Door je taken en doelen te behandelen als missies in een rollenspel (RPG), motiveert Habitica gebruikers om betere gewoontes op te bouwen, taken te voltooien en hun doelen te bereiken via een leuke, interactieve aanpak.

Naarmate je taken voltooid zijn, stijg je in niveau en kun je je avatar aanpassen. Je kunt zelfs samen met je vrienden spelen en tegen monsters vechten om nieuwe functies vrij te spelen, zoals wapenuitrustingen en magische vaardigheden.

De beste functies van Habitica

Verdien punten, ontgrendel beloningen en laat je teken in niveau stijgen door dagelijkse taken, to-do's en gewoontes te voltooien met gamificatie van taken

Ontwikkel goede gewoontes en schrap slechte op een leuke, boeiende manier

Doe mee aan evenementen en ga de uitdaging aan met vrienden of andere gebruikers dankzij de team- en sociale functies, die verantwoordelijkheid en samenwerking stimuleren

Limieten van Habitica

De spelachtige interface kan overweldigend zijn, vooral als je geen fan bent van gamified elementen

Prijzen van Habitica

Free

Groepsabonnement: $ 9 per maand + $ 3 per lid

Habitica-beoordeling

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3.000 beoordelingen)

10. Way of Life (Beste intuïtieve gewoontetracker)

via Way of Life

Als je het moeilijk vindt om gewoontes aan te leren, probeer dan eens een intuïtieve app voor het bijhouden van gewoontes zoals Way of Life. Deze app biedt een levendige, kleurcode-stijl voor het bijhouden van dagelijkse routines en het organiseren van taken. Je blijft herinneringen krijgen totdat je goede gewoontes hebt aangeleerd.

Het beste onderdeel is de aantekeningsfunctie waarmee je je dagelijkse stemming kunt bijhouden en kunt bijhouden wat de trigger was voor het verbreken van de streak.

De beste functies van Way of Life

Registreer gewoontes met slechts een paar tikken, zodat je gemakkelijk je voortgang kunt bijhouden zonder overweldigd te raken

Analyseer grafieken en diagrammen die je succespercentages in de loop van de tijd weergeven, zodat je trends kunt herkennen en je dagelijkse routines daarop kunt aanpassen

Blijf op koers en bouw een dagelijkse routine op met taakherinneringen

Limieten van Way of Life

Het is in de eerste plaats een app om gewoontes bij te houden, dus gebruikers die op zoek zijn naar een uitgebreide taakbeheerder, zullen op dat gebied wellicht tekortkomingen ondervinden

De gratis versie heeft een limiet voor het aantal gewoontes dat je kunt bijhouden, wat een beperking kan zijn voor mensen met complexere routines

Prijzen van Way of Life

Gratis: Houd tot 3 gewoontes bij met basisfuncties

Premium: $ 4,99 per maand per gebruiker

Way of Life-beoordeling

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Let op het aantal beoordelingen

11. Streaks (Het beste voor het bijhouden van dagelijkse gewoontes)

via Streaks

Met de eenvoudige en effectieve functie voor het bijhouden van gewoontes van Streaks kun je goede gewoontes opbouwen door je te richten op het volhouden van dagelijkse activiteiten. De app legt de nadruk op consistentie en beloont gebruikers voor het dag in dag uit voltooien van taken en gewoontes.

Ik vind het fijn dat je taken kunt instellen voor aangepaste dagen in plaats van voor de hele week. De app biedt ook statistieken over voltooide taken om gebruikers gemotiveerd te houden.

De beste functies van Streaks

Houd dagelijkse gewoontes vol door een streak in stand te houden, wat een element van uitdaging en beloning toevoegt

Stel taken als dagelijkse taken of op specifieke dagen van de week, zodat je flexibel gewoontes kunt opbouwen die bij je levensstijl passen

Maak dagelijks tot 24 taken aan in verschillende talen, waaronder Engels, Frans, Duits en Spaans

Limieten van Streaks

Streaks heeft een limiet op het gebied van taakbeheer buiten het bijhouden van gewoontes, wat wellicht niet voldoende is voor gebruikers die behoefte hebben aan complexere functies voor productiviteit

Er is geen Android-versie beschikbaar

Prijzen van Streaks

$ 4,99 per maand per gebruiker

Beoordeling van Streaks

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

12. stickK (Het beste om je te motiveren om doelen te bereiken)

via stickK

Het moeilijkste aan productiviteit is het volgen van een vaste routine en het opbrengen van discipline. Hier kan stickK je bij helpen. Het motiveert je om je doelen te bereiken door middel van toewijding.

Ik vind stickK bijzonder uniek omdat het gebruikmaakt van gedragseconomie om ons te helpen onze doelen na te streven. Het is ontworpen rond het idee van verbinteniscontracten, waarbij je een doel stelt, een financieel of sociaal gevolg toekent voor het niet halen ervan, en een scheidsrechter of supporter inschakelt om je verantwoordelijk te houden.

De beste functies van stickK

Stel een doel en beloof een geldbedrag dat je kwijt bent als je je doel niet haalt, zodat je er financieel belang bij hebt om consequent te blijven

Communiceer, ondersteun en deel best practices met gelijkgestemde mensen die doelen stellen

Verbeter het stellen van doelen door een combinatie van stimulansen en verantwoordelijkheid

Limiet van stickK

Sommige gebruikers vinden het financiële aspect misschien wat te intens, vooral als ze het niet prettig vinden om geld op het spel te zetten

Prijzen van stickK

Basis: 25 gebruikers per toewijzing

Pro: $ 99 per maand voor 250 gebruikers per toewijzing

All-Access: $19 per maand voor 100 gebruikers per toewijzing

stickK-beoordeling

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

13. Clockify (Het beste voor tijdsregistratie)

via Clockify

Als je dag te snel voorbijgaat en je het gevoel hebt dat je niet veel hebt bereikt, probeer dan Clockify. Gebruik het om de tijd bij te houden voor elke taak en tijdrovende taken te identificeren, zodat je je dag daarop kunt afstemmen.

Het beantwoorden van e-mails kost bijvoorbeeld veel tijd, dus ik probeer 's ochtends een uur vrij te maken om dat te doen. Zo heb ik meer controle over mijn tijd en kan ik mijn dag efficiënt plannen, omdat ik weet hoeveel tijd ik aan elke taak moet besteden.

De beste functies van Clockify

Registreer de gewerkte uren voor verschillende taken en projecten met de functie voor tijdsregistratie, krijg inzicht in waar je tijd naartoe gaat en ontdek waar je verbeteringen kunt aanbrengen

Ontvang gedetailleerde rapportages en analyses over patronen van productiviteit en pas je routine aan om de efficiëntie te maximaliseren

Integreer Clockify met andere populaire apps voor projectmanagement en productiviteit voor een naadloos beheer van de werkstroom

Limieten van Clockify

De gratis versie biedt basisfuncties voor rapportage en teambeheer

Prijzen van Clockify

Free

Standaard: $ 6,99 per maand per gebruiker

Pro: $ 9,99 per maand per gebruiker

Enterprise: $ 14,99 per maand per gebruiker

Productiviteitsbundel: $ 15,99 per maand per gebruiker

Beoordeling van Clockify

G2: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 4.500 beoordelingen)

14. Trello (Het beste voor het visualiseren van taken)

via Trello

Het visualiseren van je dagelijkse taken is een van de beste manieren om een efficiënte dag te plannen. Het helpt je duidelijke prioriteiten te stellen en vermindert stress. Trello is hiervoor een geweldige tool. Het biedt een Kanban-bord waarmee je dagelijkse taken kunt noteren en deze kunt indelen in verschillende lijsten, zoals 'Klaar', 'In uitvoering' en 'Voltooid'.

De sjabloon voor persoonlijke productiviteit helpt je alle taken te beheren en gemakkelijk aankomende taken of gebeurtenissen te bekijken. Ik vond ook de kalenderweergave van Trello prettig, waarmee je je persoonlijke afspraken kunt bijhouden en taken voor het werk kunt beheren.

De beste functies van Trello

Gebruik labels, deadlines en checklists op kaarten om je dagelijkse taken op basis van prioriteit te organiseren

Stel automatiseringen in om een taak van de ene lijst naar de andere te verplaatsen

Voeg meer dan 150 power-ups toe, waaronder Notion en Zapier, om repetitieve taken te automatiseren

Limieten van Trello

De app heeft beperkte mogelijkheden om aangepast te worden

Prijzen van Trello

Free

Standaard: $ 6 per maand per gebruiker

Premium: $ 12,50 per maand per gebruiker

Onderneming: $ 17,50 per maand per gebruiker

Trello-beoordeling

G2: 4,4/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 23.000 beoordelingen)

15. Habitify (Het beste voor het aanleren van gewoontes)

via Habitify

Als je moeite hebt om positieve gewoontes op te bouwen en vast te houden en tegelijkertijd negatieve gewoontes te elimineren, kijk dan eens naar Habitify. Met zijn overzichtelijke en gebruiksvriendelijke interface stimuleert het dagelijkse consistentie, waardoor je gemakkelijker je voortgang kunt bijhouden en gemotiveerd blijft.

Habitify helpt je een aparte routine voor 's ochtends, 's middags en 's avonds te creëren, zodat je langzaam gewoontes kunt opbouwen. Bovendien toont het reeksen van dagen dat je de gewoonte hebt volgehouden, waardoor gebruikers gemotiveerd blijven. Het maakt het bijhouden van gewoontes ook interessant door er een spel van te maken en leiderschapsdashboards toe te voegen.

De beste functies van Habitify

Vergeet nooit je gewoontes bij te houden dankzij regelmatige herinneringen en notificaties gedurende de dag

Krijg waardevolle inzichten en statistieken over je voortgang in de loop van de tijd, zodat je patronen kunt herkennen en je routines waar nodig kunt aanpassen

Leg je dagelijkse gedachten vast met de ingebouwde functie voor het bijhouden van aantekeningen

Beperkingen van Habitify

Met de gratis versie kun je een limiet aan gewoontes bijhouden

Prijzen van Habitify

Free

Betaald: $ 4,99 per maand

Beoordeling van Habitify

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Beheer je dagelijkse routine efficiënt met ClickUp

Met ClickUp wordt het beheren van je dagelijkse routine een stuk eenvoudiger. Het is een geweldige dagelijkse planner en tool voor projectmanagement die alles op één plek overzichtelijk houdt.

ClickUp helpt je ook om prioriteit te geven aan wat het belangrijkst is en maakt het plannen van je dag een fluitje van een cent.

Of je nu werkgerelateerde taken of persoonlijke doelen moet combineren, ClickUp biedt je de tools om alles onder controle te houden en elke dag optimaal te benutten.

Meld je vandaag nog gratis aan bij ClickUp!