Hoe Shift Left Testing je QA-strategie kan verbeteren

Uw team is bezig met de laatste loodjes van een project wanneer er plotseling een kritieke bug opduikt. Deadlines komen dichterbij, het stressniveau is hoog en het oplossen van dit probleem gooit uw hele tijdlijn in de war.

Klinkt dit bekend?

Dit is precies het soort situatie dat shift left testing kan voorkomen.

Bij shift left testing integreer je testen en ontwikkeling als brood en boter, in plaats van tests aan het einde van de ontwikkeling uit te voeren. Het resultaat: je kunt bugs vroegtijdig opsporen, beter samenwerken en rampen op het laatste moment voorkomen.

Maar hoe implementeer je een testaanpak met een verschuiving naar links? Dat is precies wat we in dit artikel behandelen.

Wat is de Shift Left Testaanpak?

Linksverschuivend testen is een proactieve benadering in softwareontwikkeling waarbij testactiviteiten eerder in de ontwikkelingscyclus worden gepland, 'naar links verschuivend' op de tijdlijn van het project.

In plaats van te wachten tot het einde van de ontwikkeling om te beginnen met testen, begint u met testen tijdens de ontwerp- en ontwikkelingsfasen.

Deze efficiënte aanpak helpt u om bugs eerder te identificeren en op te lossen, waardoor de kosten en tijd die nodig zijn om ze later op te lossen, worden beperkt en de gebruikerservaring bij de release soepeler verloopt.

Als je bijvoorbeeld bij een e-commercebedrijf werkt dat een nieuwe functie voor afrekenen aan het bouwen is, kun je links verschoven testen toepassen om testers te betrekken zodra het ontwerp is opgesteld. Geautomatiseerde tests worden uitgevoerd terwijl de code wordt geschreven om problemen zoals onjuiste belastingberekeningen of fouten in de betalingsgateway op te sporen.

Verschil tussen linksverschuivingstesten en traditioneel testen

Hoe verschilt linksverschuivingstesten van een traditionele testaanpak? Laten we het verschil beter begrijpen:

Linksverschuivingstesten Traditioneel testen Traditioneel testen Testschema Testen begint vanaf de eerste fasen van de ontwikkeling Testen vindt plaats na de ontwikkelingsfase De nadruk ligt op het vroegtijdig opsporen van defecten, voornamelijk door middel van continue integratie, unit tests en zelfs validatie van vereisten. De nadruk ligt op het opsporen van defecten aan het einde van de cyclus, meestal met systeem- of gebruikersacceptatietests nadat functies volledig zijn gebouwd Gebruikt tools (zoals Selenium, JUnit of Jenkins) en praktijken zoals testgestuurde ontwikkeling (TDD) of gedragsgestuurde ontwikkeling (BDD), die testen integreren in codeer- en ontwerpfasen. Vertrouwt meer op handmatige en end-to-end testtools zoals UAT-tools en systeembrede testframeworks Risicomanagement Beperkt risico's in een vroeg stadium en biedt zo meer stabiliteit en voorspelbaarheid Legt kritieke risico's dichter bij deadlines bloot, wat leidt tot overhaaste oplossingen of vertragingen

Verschil tussen linksverschuivingstesten en traditioneel testen

Uitgangspunten van Shift Left Testing

Linksverschuivingstesten zijn gebaseerd op een paar basisprincipes. Deze omvatten:

Uitgebreide samenwerking: Ontwikkelaars, testers en belanghebbenden werken vanaf het begin samen om ervoor te zorgen dat in elke fase rekening wordt gehouden met kwaliteit

Ontwikkelaars, testers en belanghebbenden werken vanaf het begin samen om ervoor te zorgen dat in elke fase rekening wordt gehouden met kwaliteit Vroegtijdige betrokkenheid: Testen begint vroeg in het ontwikkelingsproces, zodat je mogelijke problemen eerder kunt identificeren en aanpakken

Testen begint vroeg in het ontwikkelingsproces, zodat je mogelijke problemen eerder kunt identificeren en aanpakken Uitgebalanceerde automatisering van testen: Geautomatiseerde tests worden regelmatig uitgevoerd, zodat u sneller feedback krijgt en problemen kunt opsporen zodra ze zich voordoen

Naast het besparen van kosten en het voorkomen van last-minute ongerustheid, zijn er verschillende voordelen die je kunt halen uit incrementeel linksverschuivend testen. Hier zijn er een paar:

Uitgebreide risicobeperking

Door vroeg in het testproces betrokken te raken, kunnen teams de risico's van nieuwe functies of wijzigingen in code vaststellen voordat ze het hele systeem beïnvloeden. Deze proactieve aanpak zorgt ervoor dat kritieke paden in de applicatie grondig getest worden, waardoor de kans op falen in de productieomgeving afneemt.

Verminderde operationele kosten en last-minute fixes

Door problemen in een vroege fase op te sporen, voorkomt u dure reparaties en tegenslagen voor projecten die vaak ontstaan wanneer u later in het proces op bugs stuit. Dit verlaagt de totale ontwikkelingskosten en versnelt de time-to-market van het product.

Een onderzoeksgrafiek van softwareontwikkelingsexpert Capers Jones ondersteunt dit ook door aan te tonen dat hoe langer u bugs laat rusten, hoe duurder ze voor u worden.

Via: Accessengineeringlibrary Betere samenwerking tussen ontwikkel- en testteams

Shift left testing stimuleert de betrokkenheid van testers vanaf de eerste fasen van het project, zoals het verzamelen van requirements, dagelijkse stand-ups en sessies voor sprintplanning, om ervoor te zorgen dat alle leden van het team op één lijn zitten wat betreft projectdoelstellingen en kwaliteitsnormen.

Hierdoor begrijpen testers de reikwijdte en doelen van het project beter en kunnen ze tests ontwerpen die aansluiten bij de verwachtingen van de gebruiker en de doelen van het project.

De samenwerking tussen testers en ontwikkelaars zorgt ook voor een continue feedbacklus voor ontwikkelaars, zodat ze aanpassingen kunnen maken op basis van onmiddellijke feedback. Dit verkleint de kans op significante defecten later in het proces.

meer informatie: ClickUp Forms stroomlijnt gegevensverzameling voor softwareteams en elimineert de chaos van het jongleren met meerdere tools en zorgt voor efficiënte workflows.

Geautomatiseerde testworkflows

De integratie van automatisering in het testraamwerk voor links verschuiven stelt teams in staat om een breder bereik van scenario's en edge cases te dekken die onpraktisch zouden zijn om handmatig te testen.

Met behulp van automatiseringstools kunnen teams uitgebreide testsuites uitvoeren die eenheidstests, integratietests en regressietests bevatten zonder dat de werklast voor testers aanzienlijk toeneemt.

In tegenstelling tot handmatig testen, dat onderhevig kan zijn aan menselijke fouten of variabiliteit, leveren automatiseringstesten consistente resultaten in verschillende omgevingen en software-iteraties.

🗒️Also Lezen: Gids voor automatiseringen in ClickUp (met 10 voorbeelden van use cases)

Snellere productreleases

Shift links testen geeft prioriteit aan vroeg testen om defecten snel te identificeren en op te lossen, wat leidt tot kortere ontwikkelingscycli. Continu testen zorgt voor een hogere softwarekwaliteit en vermindert de noodzaak voor uitgebreid onderhoud na de release, wat duur en tijdrovend kan zijn.

Dit leidt verder tot snellere en kwalitatief betere productreleases, waardoor bedrijven releases beter beheren en snel reageren op vragen uit de markt en feedback van klanten.

Bedrijven die producten van hoge kwaliteit leveren, hebben meer kans om klanten te behouden en positieve beoordelingen te krijgen, wat hun positie op de markt verder verstevigt.

Implementatie van tests met linksverschuiving

Volg deze gestructureerde stappen om linksverschuivingstesten effectief te implementeren in uw softwareontwikkelingsproces:

Stap 1: Betrek testers er vanaf het begin bij

Shift links testen begint met het betrekken van testers tijdens de eisenfase. Laat uw ontwikkelaars tijdens de briefing weten waar de client naar op zoek is.

Gebruik hun input om ervoor te zorgen dat de requirements duidelijk, testbaar en afgestemd zijn op de doelstellingen van het project

Laat uw testers edge cases of klantenscenario's genereren om ervoor te zorgen dat alle potentiële problemen worden vastgelegd voordat het coderen begint.

wist u dat? Atrato de productontwikkeling met 30% heeft versneld met ClickUp.

Stap 2: Testen integreren in het ontwerp

In de ontwerpfase moet u met testers werken aan een teststrategie die is afgestemd op de systeemarchitectuur en de werkstromen van gebruikers. Dit omvat het ontwerpen van tests voor sleutelgebieden zoals veiligheid, prestaties en bruikbaarheid.

Als je bijvoorbeeld een softwarediagnosesysteem voor de auto-industrie bouwt, moet je vanaf het begin veiligheids- en beveiligingstests in het ontwerp opnemen om te voldoen aan industrienormen en kwetsbaarheden te voorkomen.

Stap 3: Gebruik bewezen methodologieën

Agile frameworks en Agile testtools werken uitzonderlijk goed met het shift-links testmodel om optimale resultaten te behalen bij het vroegtijdig oplossen van bugs.

Je kunt kiezen uit Test-Driven Development (TDD), Behavior-Driven Development (BDD) en Acceptance Test-Driven Development (ATDD). Ze verbeteren allemaal het testen met een shift naar links door vroegtijdig testen en samenwerking aan te moedigen. Lees verder voor meer informatie.

ClickUp werkt geweldig met Agile methodologie en client management. Ik kan dagelijkse taken en to-dos efficiënt beheren, verschillende ruimtes creëren om aan verschillende scenario's te werken, zoals problemen/verbeteringen, ontwikkeling, enz. Het dashboard is zo aantrekkelijk en bespaart veel tijd.

Shikha Chaturvedi, Business Analyst, Cedcoss Technologies Private Limited over ClickUp

Stap 4: Automatisering van testen

Zet vroeg in het project geautomatiseerde testpijplijnen op. Gebruik tools voor continue integratie (CI) zoals Jenkins en Selenium die automatisch tests uitvoeren telkens als er nieuwe code wordt toegevoegd. Hierdoor kunt u problemen sneller opsporen zonder handmatige tussenkomst en ze oplossen voordat ze escaleren.

Stap 5: Integreer testen in CI/DI-pijplijnen

Zorg ervoor dat uw tests deel uitmaken van de CI/CD-pijplijn, zodat elke wijziging in code automatisch wordt getest, gevalideerd en voorbereid voor implementatie. Dit vermindert de tijd die besteed wordt aan handmatig testen en versnelt releases.

Stap 6: Werk samen en communiceer vaak

Stimuleer regelmatige communicatie door middel van stand-ups en vergaderingen om iedereen op één lijn te houden over de kwaliteitsdoelen. U kunt mensen niet laten ontwikkelen en testen met verschillende resultaten in gedachten, zelfs niet voor kleine delen van het project.

Best practices voor linksverschuivingstesten

We hebben de basisstappen besproken die je moet nemen om shift-links testen te implementeren. Hier zijn enkele pro-tips die het proces nog soepeler laten verlopen:

Prioriteer: Focus op het automatiseren van high-impact tests die kritieke functies afdekken en laat complexe tests over voor handmatige review. Dit voorkomt overautomatisering op de lange termijn

Focus op het automatiseren van die kritieke functies afdekken en laat complexe tests over voor handmatige review. Dit voorkomt overautomatisering op de lange termijn Stimuleer eigendom: Stimuleer samenwerking tussen ontwikkelaars en testers om eigenaar te worden van de productkwaliteit. U kunt dit doen door een deel van de beloning van ontwikkelaars en testers te ruilen voor productaandelen om prestaties te stimuleren

Stimuleer samenwerking tussen ontwikkelaars en testers om eigenaar te worden van de productkwaliteit. U kunt dit doen door een deel van de beloning van ontwikkelaars en testers te ruilen voor productaandelen om prestaties te stimuleren Handhaaf identieke testomgevingen: Houd uw ontwikkel-, test- en productieomgevingen zo identiek mogelijk. Dit verkleint het risico op omgevingsgerelateerde bugs, die later in het proces moeilijk te identificeren en op te lossen kunnen zijn

Houd uw ontwikkel-, test- en productieomgevingen zo identiek mogelijk. Dit verkleint het risico op omgevingsgerelateerde bugs, die later in het proces moeilijk te identificeren en op te lossen kunnen zijn Gebruik parallelle tests: Voer tests parallel uit, vooral geautomatiseerde tests, om het testproces te versnellen

Voer tests parallel uit, vooral geautomatiseerde tests, om het testproces te versnellen Houd uw testscripts actueel: Werk uw testscripts regelmatig bij als het project evolueert, zodat ze nieuwe functies of eisen weerspiegelen

Verplaats links testmethodes

Linksverschuivend testen omvat verschillende methodologieën die helpen om testen vroeg in de levenscyclus van softwareontwikkeling te integreren. Hier worden drie prominente methodes nader bekeken.

Gedragsgestuurde ontwikkeling (BDD)

BDD richt zich op het definiëren van het gedrag van de toepassing op basis van wat de gebruiker verwacht wanneer hij ermee interageert. Bij BDD schrijf je tests in een natuurlijk taal format dat iedereen kan begrijpen.

Het is een gezamenlijke aanpak die constante communicatie tussen ontwikkelaars, testers en zakelijke belanghebbenden aanmoedigt vanaf het begin van de ontwikkeling cyclus van productontwikkeling .

📌Voorbeeld: Als je werkt aan een applicatie voor het boeken van reizen, schrijf dan een BDD-scenario om het gedrag van de functie voor het zoeken van vluchten in gewone taal te definiëren. Dit zorgt ervoor dat alle belanghebbenden het eens zijn over de mogelijkheden van de functie voordat het coderen begint.

Testgestuurde ontwikkeling (TDD)

TDD is een softwareontwikkelingsmethodologie waarbij tests worden geschreven voordat de daadwerkelijke code wordt geschreven. Het proces volgt een cyclus:

Schrijf een falende test

Schrijf de minimale code die nodig is om de test te doorstaan

Herformuleer de code

Deze aanpak helpt je te focussen op de vereisten voor de implementatie en verkleint de kans op defecten.

📌 Voorbeeld: Als je in een project voor financiële diensten een nieuwe functie voor het verwerken van transacties ontwikkelt, schrijf je eerst een test om te controleren of de transactie correct wordt verwerkt. Pas nadat de test is uitgevoerd, schrijf je de code om die functie te implementeren.

Acceptance Test-Driven Development (ATDD)

ATDD houdt in dat acceptatietests worden geschreven voordat de ontwikkeling begint. Deze methodologie zorgt ervoor dat alle belanghebbenden een duidelijk begrip hebben van de acceptatiecriteria voor een functie.

Producteigenaren, business analisten en testers definiëren meestal acceptatietests, die dienen als benchmark voor wat GEDAAN betekent voor elk verhaal van de gebruiker.

voorbeeld: Als je een CRM-systeem (Customer Relationship Management) ontwikkelt, kan het zijn dat belanghebbenden acceptatiecriteria moeten definiëren voor een nieuwe functie voor rapportage. Door vooraf acceptatietests te schrijven, verduidelijkt u welke gegevens in de rapportages moeten worden opgenomen, zodat u precies levert wat nodig is.

Laten we eens kijken naar een paar testtools die een goede keuze zijn voor linksverschuivingstesten:

Jenkins: Een open-source server voor automatisering die continue integratie en continue levering (CI/CD) van softwareontwikkeling mogelijk maakt

Een open-source server voor automatisering die continue integratie en continue levering (CI/CD) van softwareontwikkeling mogelijk maakt Selenium:* Een veelgebruikt framework voor het automatiseren van web browser testen op meerdere platformen en programmeertalen

Postman: Een samenwerkingsplatform voor API-ontwikkeling, waarmee gebruikers efficiënt API's kunnen ontwerpen, testen en delen

Een samenwerkingsplatform voor API-ontwikkeling, waarmee gebruikers efficiënt API's kunnen ontwerpen, testen en delen TestSigma: Een verenigd AI-gedreven platform voor het automatiseren van web-, mobiele en API-tests met een minimum aan benodigde code

Een verenigd AI-gedreven platform voor het automatiseren van web-, mobiele en API-tests met een minimum aan benodigde code TestLeft: Een tool ontworpen om testautomatisering te integreren in bestaande IDE's, zodat testen naar links kan worden verschoven door geautomatiseerde tests vroeg in de ontwikkeling in te bouwen

Er bestaan meerdere tools die je kunnen helpen bij het invoeren van shift-links testen. Als je echter op zoek bent naar een enkele tool om consistent links te testen door betere communicatie en samenwerking, dan raden we je aan om te kijken naar ClickUp . ClickUp voor teams voor softwareontwikkeling stelt u in staat om eenvoudig op één plaats te plannen, bouwen en verzenden. U kunt documentatie maken en delen om iedereen op één lijn te houden wat betreft de doelen, terwijl versiebeheer ervoor zorgt dat wijzigingen en meerdere softwareversies naadloos worden bijgehouden.

Automatisering zorgt voor terugkerende taken zoals code-reviews en integraties met tools als GitHub en GitLab maken het bijhouden van code moeiteloos.

Je krijgt ook realtime samenwerking via opmerkingen, notificaties en teamweergaven om iedereen op dezelfde pagina te houden. Laten we eens kijken hoe.

Taakbeheer ClickUp Taken laat je teams gedetailleerde taken en subtaken maken die specifiek bedoeld zijn voor het testen eerder in de levenscyclus van softwareontwikkeling.

Gebruik de krachtige functies voor taakbeheer van ClickUp om door uw dagelijkse taken te glijden en het testproces te stroomlijnen

U kunt softwaretesttaken toewijzen aan leden van het team vanaf de eisenfase, zodat het testen vroeg wordt geïntegreerd. Bovendien kunt u deadlines, prioriteiten en afhankelijkheid instellen om alles georganiseerd te houden.

Je kunt de testfase ook opdelen in behapbare subtaken, zoals het schrijven van testgevallen, het opzetten van testomgevingen en het uitvoeren van tests.

Automatisering

Met ClickUp Automatiseringen kunt u repetitieve Taken stroomlijnen om de handmatige inspanning bij softwareontwikkeling te verminderen.

ClickUp kan bijvoorbeeld fungeren als een geweldige automatiseringstool voor het bijhouden van bugs en QA-testen.

Met aangepaste velden, statussen voor taken en meer dan 35 ClickApps kunt u het platform aanpassen aan uw specifieke QA-processen. Vervolgens kun je taken automatiseren, teams toewijzen en zelfs statussen bijwerken op basis van triggers.

U kunt ClickUp ook integreren met moderne QA testtools zoals Jenkins en Selenium om uw CI/CD-pijplijn te automatiseren. Dit zorgt ervoor dat testen automatisch worden uitgevoerd bij elke wijziging in code.

Aangepaste dashboards ClickUp Dashboards stellen u in staat om de voortgang van uw tests in realtime te volgen, het aantal bugs, de uitvoering van testcases en nog veel meer te visualiseren. U kunt een dashboard maken dat belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) weergeeft om ervoor te zorgen dat de testdoelen worden gehaald.

Gebruik ClickUp Dashboards om te visualiseren wat u wilt en taken gemakkelijk te beheren

Met ClickUp Weergaven u kunt uw werk ook weergeven op de manier die u kiest: Lijst, Tabel, Gantt-grafiek, Kalender of Bord. De bordweergave van ClickUp kan bijvoorbeeld worden gebruikt als een intuïtief bord voor het bijhouden van bugs om u te helpen bij het organiseren van bugs, agile projecten te beheren taken opsplitsen en ze gemakkelijk aan relevante leden toewijzen.

Bekijk al uw bugrecords op één plaats met ClickUp Board View

Samenwerking ClickUp Samenwerkingsdetectie stelt multifunctionele teams in staat om naadloos samen te werken. Met thread-antwoorden en

Toegewezen opmerkingen in ClickUp en realtime bewerking in ClickUp Documenten teams, ontwikkelaars en productmanagers werken samen om problemen gezamenlijk op te lossen.

De Agile functies van ClickUp maken testen supergemakkelijk, snel en eenvoudig te beheren

Laten we het nu even hebben over ClickUp's Agile functies . Ze maken samenwerking eenvoudig met het volgende:

Sprintbeheer: Plan, voer uit en houd uw Sprints bij met duidelijke visuele borden, lijsten en tijdlijnen. Geef prioriteit aan taken, stel doelen voor sprints en houd de voortgang moeiteloos bij

Plan, voer uit en houd uw Sprints bij met duidelijke visuele borden, lijsten en tijdlijnen. Geef prioriteit aan taken, stel doelen voor sprints en houd de voortgang moeiteloos bij Beheer backlog: Beheer backlog met de nieuwste taken en organiseer op basis van prioriteit van de Taken

Beheer backlog met de nieuwste taken en organiseer op basis van prioriteit van de Taken Burndown grafieken: Krijg real-time inzicht in de voortgang van uw Sprint met gedetailleerde burndown grafieken om te visualiseren hoeveel werk er nog is om uw doelen te bereiken

Krijg real-time inzicht in de voortgang van uw Sprint met gedetailleerde burndown grafieken om te visualiseren hoeveel werk er nog is om uw doelen te bereiken Agile dashboards: Pas Agile dashboards aan om sleutelgegevens bij te houden, werkstroom te visualiseren en datagestuurde beslissingen te nemen, zodat uw team op één lijn blijft

Deze overstap naar ClickUp voor alle Teams heeft gezorgd voor een gecentraliseerde hub waar al onze teams + gebruikers kunnen bestaan en hun eigen werk kunnen organiseren terwijl ze ook het werk van andere teams kunnen bijhouden. De functies en tools die ClickUp biedt, zijn geweldig voor CS, Sales en ons Development-team om onze projecten efficiënt en effectief bedrijfsbreed te beheren!

Jordan Patrick, Chief Product Officer, Harness over ClickUp

Sjablonen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/4989daa3-1000.png ClickUp's sjabloon voor testbeheer is ontworpen om u te helpen het volledige testproces te beheren.

ClickUp biedt ook meerdere sjablonen voor testcases om uw testworkflows te vereenvoudigen en te versnellen.

Het ClickUp Testmanagement sjabloon

Bijvoorbeeld de ClickUp sjabloon voor testbeheer is ontworpen om uw testproces van begin tot eind te vereenvoudigen en te organiseren.

Of u nu een groot QA team leidt of alleen werkt, de ClickUp Test Management Template is een veelzijdige oplossing. Het stroomlijnt taken, houdt de voortgang bij en garandeert uitgebreide tests voor elk onderdeel van uw project.

Lees hier hoe u er het beste uit kunt halen:

Creëer en beheer gemakkelijk gedetailleerde testgevallen, zodat elk aspect van uw project aan bod komt

en beheer gemakkelijk gedetailleerde testgevallen, zodat elk aspect van uw project aan bod komt Taken toewijzen aan teamleden en deadlines instellen om iedereen bij de les te houden

toewijzen aan teamleden en deadlines instellen om iedereen bij de les te houden Bewaak de voortgang van testen in realtime met behulp van aanpasbare weergaven zoals Board, Lijst of Kalender

de voortgang van testen in realtime met behulp van aanpasbare weergaven zoals Board, Lijst of Kalender Volg bugs en problemen doorhet gebruik van software voor het bijhouden van bugs en ze direct te koppelen aan specifieke testgevallen voor een snellere oplossing

bugs en problemen doorhet gebruik van software voor het bijhouden van bugs en ze direct te koppelen aan specifieke testgevallen voor een snellere oplossing Samenwerken met commentaar, bijlagen en Taak-updates om het hele team te synchroniseren

met commentaar, bijlagen en Taak-updates om het hele team te synchroniseren Automatiseer terugkerende processen met ingebouwde automatisering, zodat het manueel beheren van tests minder moeite kost

terugkerende processen met ingebouwde automatisering, zodat het manueel beheren van tests minder moeite kost Genereer snel rapportages om testinzichten te delen met belanghebbenden of het management

Dit sjabloon helpt u uw testproces te vereenvoudigen, georganiseerd te blijven en uiteindelijk een product van hogere kwaliteit af te leveren.

Andere sjablonen

Daarnaast heb je de ClickUp sjabloon voor testrapportage en de ClickUp sjablonen voor het bijhouden van bugs en problemen .

Met de sjabloon voor ClickUp-testrapporten kunt u eenvoudig testresultaten documenteren en samenvatten en inzicht geven in geslaagde, mislukte of geblokkeerde tests. Het helpt u belanghebbenden op de hoogte te houden door duidelijke en gestructureerde rapportages te genereren die de algehele testdekking, prestaties en aandachtsgebieden benadrukken.

ClickUp sjablonen voor het bijhouden van bugs en problemen stroomlijnen het proces van het loggen, bijhouden en beheren van problemen bugs en problemen te beheren in uw projecten. U kunt bugs toewijzen en prioriteren en hun voortgang bewaken om problemen efficiënt op te lossen.

Linksverschuiving testen brengt echt veel positieve dingen met zich mee. Het brengt echter ook een aantal uitdagingen met zich mee die u effectief moet aanpakken. Laten we eens kijken:

Geen expertise op het gebied van testen bij ontwikkelaars

Shift links testen vereist dat uw ontwikkelaars meer verantwoordelijkheid nemen voor het testen, maar het kan zijn dat ze niet over de nodige vaardigheden, mindset of tijd beschikken om kwaliteitstesten uit te voeren. Dit kan leiden tot onvolledig of ineffectief testen vroeg in het proces.

💡Topstrategie: Train ontwikkelaars voortdurend op testmethodologieën en -tools. Koppel ontwikkelaars aan ervaren testers of creëer gezamenlijke testomgevingen waar ze van elkaar kunnen leren.

Verhoogde initiële ontwikkeltijd

Het vanaf het begin betrekken van testen zal de initiële ontwikkeling vertragen, omdat uw teams zich moeten richten op de instelling van testframeworks en -processen. Dit kan de deadlines onder druk zetten, vooral voor teams die gewend zijn aan traditionele werkstromen.

💡Top strategie: Adopteer iteratieve ontwikkelmodellen zoals Agile of Agile DevOps automatisering die de vroege integratie van testen mogelijk maken terwijl het proces flexibel blijft. Hierdoor krijg je kleinere, beheersbare brokken ontwikkeling en testen.

Uitrusting en infrastructuurkosten

Shift links testen vereist vaak gespecialiseerde tools voor test automatisering, prestatie testen en continue integratie, wat duur kan zijn voor kleinere teams of organisaties. Als je een startup bent, heb je misschien niet de middelen die nodig zijn om geautomatiseerde testprocessen op te starten.

💡Top strategie: Gebruik open-source tools zoals Jenkins voor continue integratie en Selenium voor test automatisering. Deze tools verlagen de kosten en bieden toch de nodige testmogelijkheden. Een beter alles-in-één alternatief is ClickUp, dat je helpt bij het automatiseren, beheren en samenwerken aan alle testactiviteiten.

Culturele weerstand

Als je met traditionele teams werkt, vooral teams die gewend zijn aan watervalmodellen, dan kunnen ze zich verzetten tegen het overhevelen naar links bij het testen. Ze kunnen aarzelen om verantwoordelijkheden te verschuiven en nauwer samen te werken tussen ontwikkelaars en testers.

💡Topstrategie: Bevorder een cultuur van samenwerking door workshops en cross-functionele teamactiviteiten te organiseren. Stimuleer frequente communicatie tussen ontwikkelaars, testers en zakelijke belanghebbenden om silo's te doorbreken.

Overweldigende hoeveelheid geautomatiseerd testen

Als je werkt met tests in ploegendienst, zul je sterk moeten vertrouwen op automatisering. Hoewel dit het proces versnelt, kan het leiden tot overautomatisering, waarbij tests broos of onnodig worden, waardoor de continue integratie/continue inzet (CI/CD) pijplijn wordt vertraagd, zelfs als u bezig bent met de beste tools voor continue implementatie gebruikt .

💡Top strategie: Geef prioriteit aan tests met een hoge waarde door ze te categoriseren op basis van hun belang. Implementeer automatisering alleen daar waar het waarde toevoegt en vertrouw op handmatig testen voor complexe gebieden met een hoog risico.

Verplaats links, vang vroeg op en lever beter met ClickUp

Als u uw cyclus van productontwikkeling efficiënter en gestroomlijnder wilt maken, is links verschuivend testen geen keuze maar een noodzaak.

Links verschuivende tests helpen kostbare fouten op te lossen voordat ze een sneeuwbaleffect krijgen, waardoor u sneller software van hogere kwaliteit kunt leveren. Door testen eerder in je cyclus te integreren, kun je het aantal bugs verminderen en de samenwerking en efficiëntie tussen teams verbeteren.

Klaar om uw testproces te stroomlijnen? Probeer de krachtige tools van ClickUp-taakbeheer en automatisering om tests met shift-links naadloos te implementeren en uw projecten op schema te houden.