10 Beste testsoftwaretools voor Agile Teams in 2024

Wanneer je product groeit, neemt de hoeveelheid testen ook exponentieel toe. Je team voor kwaliteitsborging (QA) kan moeite hebben om de toegenomen werklast bij te houden.

Het resultaat is een uitgestelde release of het overslaan van testen. Ondertussen is het ontwikkelingsteam misschien al verder. Dit betekent een toenemende technische schuld voor je projectmanager/producteigenaar, omdat je voor elk defect moet schakelen tussen twee delen van de codebase.

Is er een betere manier voor ontwikkelaars en het QA team om samen te werken en het aantal bugs in de code te verminderen? Ja! Agile software testing tools kunnen je helpen deze kloof te overbruggen.

Deze tools gebruiken een mix van handmatig en geautomatiseerd testen om ervoor te zorgen dat de nieuwe code voldoet aan de kwaliteitsnormen, bescherming biedt tegen regressies en het proces versnelt.

Hier behandelen we de 10 beste agile testtools voor het beheren van je softwaretests en testautomatisering, samen met hun sleutel functies, limieten en prijzen, om je te helpen bij het kiezen van de juiste tool.

In testomgevingen is het cruciaal om tools te hebben die gemakkelijk feedback kunnen vastleggen en integreren in de cyclus van ontwikkeling. Maar dat is niet alles. Hier zijn enkele sleutel functies waar je op moet letten bij het kiezen van een agile testtool:

Automatisering: Je agile testtool moet testautomatisering ondersteunen om efficiënte en herhaalbare testprocessen mogelijk te maken en de tijd van testers vrij te maken voor meer verkennende en strategische tests

Je agile testtool moet testautomatisering ondersteunen om efficiënte en herhaalbare testprocessen mogelijk te maken en de tijd van testers vrij te maken voor meer verkennende en strategische tests Defectmanagement: Kies een agile tool met gedetailleerde rapportageopties om bugs tijdens het agile softwareontwikkelings- en testproces bij te houden, te rapporteren en te beheren

Kies een agile tool met gedetailleerde rapportageopties om bugs tijdens het agile softwareontwikkelings- en testproces bij te houden, te rapporteren en te beheren Integratie: De beste agile testtools integreren met tools van derden, waaronder projectmanagement platforms en tools voor continue integratie,software voor het bijhouden van gebruikersenQA testtools die uw organisatie gebruikt

De beste agile testtools integreren met tools van derden, waaronder projectmanagement platforms en tools voor continue integratie,software voor het bijhouden van gebruikersenQA testtools die uw organisatie gebruikt Rapportage en analyse : Met gegevens onderbouwde bruikbare inzichten helpen agile projectmanagers hun agile testinspanningen beter te beheren. Populaire agile testtools genereren samenvattende rapportages voor uw testresultaten. Ze geven inzicht in testdekking, defecttrends en de algehele gezondheid van het project

: Met gegevens onderbouwde bruikbare inzichten helpen agile projectmanagers hun agile testinspanningen beter te beheren. Populaire agile testtools genereren samenvattende rapportages voor uw testresultaten. Ze geven inzicht in testdekking, defecttrends en de algehele gezondheid van het project Realtime communicatie en samenwerking: Kies een agile testtool die real-time teamcommunicatie en samenwerking mogelijk maakt tussen alle teams die betrokken zijn bij agile softwareontwikkelingsprojecten. Het moet mogelijk zijn om commentaar te geven op testcases, defecten toe te wijzen en testinzichten te delen tijdens de levenscyclus van softwaretesten

Kies een agile testtool die real-time teamcommunicatie en samenwerking mogelijk maakt tussen alle teams die betrokken zijn bij agile softwareontwikkelingsprojecten. Het moet mogelijk zijn om commentaar te geven op testcases, defecten toe te wijzen en testinzichten te delen tijdens de levenscyclus van softwaretesten Ondersteunt agile methodologieën: Zorg ervoor dat de testmanagementoplossing die je kiest aansluit bij de agile methodologie enagile softwareontwikkelingsprincipes die je team volgt. Zoek naar functies zoals Sprint abonnement, backlog management, performance testing, functioneel testen, continu testen en user story mapping

Zorg ervoor dat de testmanagementoplossing die je kiest aansluit bij de agile methodologie enagile softwareontwikkelingsprincipes die je team volgt. Zoek naar functies zoals Sprint abonnement, backlog management, performance testing, functioneel testen, continu testen en user story mapping Flexibiliteit en schaalbaarheid: De agile automatiseringstool voor het testen van software moet meegroeien met de projectbehoeften van je team, zoals capaciteit van de gebruiker, complexiteit van het project en geautomatiseerde testframeworks

De agile automatiseringstool voor het testen van software moet meegroeien met de projectbehoeften van je team, zoals capaciteit van de gebruiker, complexiteit van het project en geautomatiseerde testframeworks Gebruiksgemak: Een gebruikersvriendelijke interface met intuïtieve functies maximaliseert de acceptatie en vermindert de leercurve, zodat iedereen de voordelen van de tool in de software testpraktijk kan benutten

1. ClickUp

De agile testtool ClickUp maakt aparte systemen voor testbeheer en het bijhouden van bugs overbodig. De tool kan u helpen een werkstroom te ontwerpen die perfect aansluit bij de door u gekozen agile methodologie, of het nu gaat om Kanban-borden, Sprints of een hybride aanpak. ClickUp's Agile projectmanagement biedt honderden geavanceerde en aanpasbare functies om de moderne agile software test- en ontwikkelingsaanpak te ondersteunen. Het voldoet aan de unieke behoeften, complexe werkstromen en voorkeuren van uw team.

Beheer uw werkstromen voor Scrum en Kanban met de software voor Agile Projectmanagement van ClickUp

Laten we eens kijken hoe ClickUp helpt bij het agile ontwikkelingsproces.

De ClickUp Dashboard biedt een duidelijke weergave van de voortgang van uw team, inclusief openstaande backlogs. U kunt knelpunten identificeren, taken categoriseren, stappenplannen beheren met de Gantt grafiek, ideeën brainstormen en werklasten weergeven met Sprintpunten.

Iedereen in je agile team , van de projectmanager tot kwaliteitsborging (QA) en ontwikkelaars, kunnen bovenop de testautomatisering blijven zitten met de Weergave dashboard .

De Dashboards van ClickUp geven u een overzicht van de voortgang van uw testactiviteiten

Voor de drukke projectmanager, ClickUp Brein , een AI-schrijfassistent, helpt bij documentatie door binnen enkele seconden productbeschrijvingen en stappenplannen te genereren, testabonnementen op te stellen en technische specificaties te schrijven. ClickUp's sjabloon voor testbeheer helpt u effectieve strategieën te ontwikkelen voor het bijhouden en beheren van de agile test, de voortgang en resultaten te visualiseren en met uw team samen te werken aan eventuele problemen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/4989daa3-1000.png ClickUp's sjabloon voor testbeheer is ontworpen om u te helpen het volledige testproces te beheren https://app.clickup.com/signup?template=t-102451742&department=engineering-product Deze sjabloon downloaden /$$$cta/

ClickUp beste functies

Virtuele whiteboards: Schrijf automatiseringsscripts en stappenplannen, brainstorm over ideeën en stem uw agile ontwikkelingsteams af op de deliverables en backlogs metClickUp Whiteboards *Werkstromen visualiseren: Visualiseer uw werkstroom metClickUp's Kanban-bord weergave. Verplaats taken door verschillende fasen, identificeer knelpunten in testautomatisering en agile softwaretesten en houd uw team bij de les

Creëer de perfecte Agile werkstroom en bouw een flexibel Kanban-systeem om uw werk te visualiseren en projectmanagement te verbeteren met de weergave Kanban-bord in ClickUp

Realtime rapportage: Genereer aanpasbare rapporten met ClickUp Dashboards om de prestaties van teams te volgen, verbeterpunten te identificeren en waardevolle inzichten te verkrijgen metagile meetgegevens voor toekomstige Sprints *AI-assistentie: ClickUp Brain automatiseert tijdrovende taken zoals het schrijven van projectbriefings, rapporten, technische documentatie en het samenvatten van uwagile vergaderingenen het toewijzen van taken aan teamleden

ClickUp AI kan eindeloze documenttypes genereren, zoals projectbeschrijvingen, lesplannen en andere documenten om uw werkstroom te versnellen

Pre-built sjablonen: Toegang tot een verscheidenheid aan sjablonen, waaronder de ClickUp Test Management Sjabloon,sjablonen voor agile beheer,sjablonen voor bugrapportenensjablonen voor Sprint planningom snel te beginnen met het implementeren van agile softwareontwikkelingsprincipes en -processen

ClickUp limieten

Het enorme bereik van functies kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

ClickUp Brain is beschikbaar voor betaalde gebruikers

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7 per gebruiker per maand

$7 per gebruiker per maand Business: $12 per gebruiker per maand

$12 per gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp klantbeoordelingen

G2: 4.7/5 (9400+ beoordelingen)

4.7/5 (9400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4000+ beoordelingen)

2. Praktijktest

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/PractiTest-Dashboard-1400x674.png Dashboard voor PractiTest /%img/

via Praktijktest PractiTest is een testbeheerplatform voor ondernemingen dat al uw tests en teams in de agile ontwikkelingsprocessen centraliseert voor zichtbaarheid van begin tot eind.

Het platform is een alles-in-één toolbox voor agile testers, waarmee ze alles op één plek kunnen beheren, inclusief vereisten, automatisering van tests en testcases, het bijhouden van bugs en het genereren van rapporten voor het bijhouden van defecten.

PractiTest is geschikt voor middelgrote tot grote teams; het beheert zowel handmatig als geautomatiseerd testen op één plek, bespaart tijd en verbetert de efficiëntie, wendbaarheid en het kwaliteitstoezicht in verschillende testprocessen.

Dankzij de granulaire rapportagemogelijkheden van PractiTest kan uw team de voortgang van het testen effectief bijhouden en het testbeheer stroomlijnen.

PractiTest beste functies

Voortdurend verkennende tests vastleggen en hergebruiken en innovatieve en originele tests ontwikkelen ter vervanging van bestaande testsets die verouderd en onproductief zijn geworden

Genereer uitgebreide, exporteerbare rapporten om een grondig inzicht te krijgen in de voortgang en kwaliteit van uw tests. Deze rapporten gaan verder dan ruwe gegevens en dienen als basis voor datagestuurde besluitvorming en verbeterde zichtbaarheid van projecten

Vooraf gedefinieerde stappen of cycli voor testuitvoering maken en deze in elke fase van de uitvoering aanpassen

PractiTest limieten

De bewerking van het dashboard kan omslachtig zijn

PractiTest prijzen

Teams: $49 per maand

$49 per maand Zakelijke prijzen: Aangepaste prijzen

Beoordelingen van PractiTest-klanten

G2: 4.3/5 (200+ beoordelingen)

4.3/5 (200+ beoordelingen) Capterra:Niet genoeg beoordelingen

3. Jira (door Atlassian)

via Atlassian Jira van Atlassian is een combinatie van projectmanagement en agile tool voor ontwikkelingsteams waarmee ze bugs kunnen beheren, problemen kunnen bijhouden en projecten kunnen overzien op één platform.

Teams kunnen de meest kritieke stories prioriteren voor de volgende Sprint backlog door story punten te schatten . Dit resulteert in een efficiëntere werkstroom en een project dat volgens abonnement verloopt.

Hoewel Jira kan worden aangepast voor agile methodologieën, mist het speciale functies voor agile testers, waaronder configuratiebeheer, mogelijkheden voor geautomatiseerd testen en uitgebreide rapportages die zijn afgestemd op agile workflows.

Pro tip💡: Overweeg voor een meer gestroomlijnde en efficiënte agile testervaring het gebruik van ClickUp naast Jira . Met bidirectionele synchronisatie stroomlijnt de ClickUp en Jira integratie het bijhouden van problemen, het aanmaken van Taken en continue test automatisering in agile workflows.

Jira beste functies

Visualiseer werkstromen en plan projecten strategisch met de agile functies van Jira voor projectmanagement, zoals Scrum- en Kanban-borden, Sprint planning en burndown grafieken

Vereenvoudig je werkstroom en stroomlijn je processen met de app Smart Jira Forms, die gegevens verzamelt en taken automatiseert met formulieren voor je agile team

Inzicht krijgen in de voortgang van projecten met rapportages op maat voor agile teams

Met de sjablonen voor problemen van Jira aangepaste probleemtypen genereren, zoals verkennende tests of regressietests

Jira limieten

Hoewel Jira een uitstekende tool is voor het bijhouden van problemen, ontbreekt het aan robuuste native testfuncties, waardoor het voor teams moeilijk is om hun tests binnen het systeem uit te voeren, bij te houden en te beheren

Het aanmaken van subtaak vanuit bovenliggende problemen is onhandig

Prijzen van Jira

Free: voor tien gebruikers

Standaard: $7,16 per gebruiker per maand

$7,16 per gebruiker per maand Premium: $12,48 per gebruiker per maand

$12,48 per gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Jira klantbeoordelingen

G2: 4.3/5 (5800+ beoordelingen)

4.3/5 (5800+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (14.000+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Jira alternatieven !

4. Kualitee

via Kualitee Kualitee richt zich op middelgrote en grote organisaties door een uitgebreide suite voor agile testen aan te bieden die expliciet is ontworpen voor QA-testteams. Hoewel het begon als een tool voor het beheer van testcases, is het uitgebreid met mogelijkheden voor het bijhouden van bugs en het beheren van defecten.

Kualitee ondersteunt handmatig en geautomatiseerd testen en geeft prioriteit aan gebruikersvriendelijkheid met een overzichtelijke interface voor QA teams. Dit vertaalt zich in een efficiënte toewijzing van taken, functies voor samenwerking en duidelijke zichtbaarheid in het testproces via dashboards en rapportages.

Integratie met tools als Jira zorgt voor gestroomlijnde workflows binnen grotere ontwikkel-ecosystemen.

Kualitee beste functies

Uw testproces beheren, van het maken en organiseren van testgevallen tot het efficiënt bijhouden en oplossen van bugs (problemen) die tijdens het testen zijn geïdentificeerd

Bugrapporten op maat maken en bijhouden om specifieke details vast te leggen die relevant zijn voor uw testproces

Aparte dashboards voor testers, ontwikkelaars en managers om ervoor te zorgen dat elke groep op maat gemaakte inzichten krijgt over wat voor hen belangrijk is

Kualitee limieten

Gebruikers hebben problemen ondervonden met het in bulk verwijderen/toewijzen van gebruikers en met verwijderde gebruikersprofielen die blijven hangen

Prijzen van Kualitee

Cloud: $12 per gebruiker per maand

$12 per gebruiker per maand On-premise: Vanaf $2920 per jaar voor tien gebruikers

Beoordelingen van Kualitee klanten

G2: 4.5/5 (120+ beoordelingen)

4.5/5 (120+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. Zephyr

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Zephyr-Dashboard.png Zephyr Dashboard /%img/

via Zephyr Zephyr is ideaal voor grootschalige organisaties die Jira en agile methodologieën al gebruiken. Deze tool voor testbeheer is een krachtige add-on die uw bestaande mogelijkheden voor het bijhouden van bugs in Jira verbetert.

Door naadloos te integreren met uw workflows, stelt Zephyr u in staat om alle project bugs efficiënt te beheren en bij te houden. Deze uitgebreide suite geeft uw agile teams functies zoals rapportage van bugs, inzichtelijke rapporten en analyses, agile beheer van testcases en beheer van gebruikersvereisten, allemaal binnen de vertrouwde interface van Jira.

Met de bidirectionele en multi-instance Jira integratie kun je eenvoudig al je projecten op één plek bijhouden. Zephyr kan tegelijkertijd tot 200.000 testcases verwerken voor meerdere projecten.

Zephyr beste functies

Creëer, organiseer en bewaar je testcases in een centrale opslagplaats die wereldwijd toegankelijk is

Resultaten van automatiseringsscripts bijwerken, automatisch dashboards en statussen genereren in Jira en integreren met apps van derden voor rapportagedoeleinden

Vereisten van ontwikkelings- en QA-teams op elkaar afstemmen, tests stap voor stap uitvoeren, automatisering gebruiken om de tests uit te voeren, de resultaten controleren en classificeren als geslaagd of mislukt, en alle problemen die worden gedetecteerd in Jira loggen

beperkingen van #### Zephyr

Met Zephyr is het niet mogelijk om de status van meerdere teststappen tegelijk bij te werken tijdens de uitvoering

Gebruikers kunnen het format van de testcases niet aanpassen

Prijzen van Zephyr

Aangepaste prijzen

Beoordelingen van Zephyr klanten

G2: 4.1/5 (70+ beoordelingen)

4.1/5 (70+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. TestRail

via TestRail TestRail is een webgebaseerde testtool waarmee QA en agile ontwikkelingsteams testcycli kunnen aanmaken, verbinden en verplaatsen om hun testprocedures te verbeteren.

Of je nu een kleine startup bent of een grote onderneming, het houdt je team georganiseerd met duidelijke testcases, schermafbeeldingen en verwachte resultaten.

TestRail vereenvoudigt het beheer van de werklast met zijn intuïtieve dashboards en rapportages. Je kunt eenvoudig runs, configuraties en mijlpalen vergelijken om de testevolutie voor al je projecten bij te houden. Bovendien heeft TestRail, net als verschillende agile testtools, persoonlijke lijsten met taken en e-mailwaarschuwingen om de productiviteit te verbeteren.

TestRail beste functies

Werklast nauwkeuriger voorspellen met behulp van schattingen uit het verleden en de werkelijk geïnvesteerde tijd - een onderscheidende functie onder alle testtools

Gedetailleerde prognoses en geschiedenis van agile testtrajecten onderzoeken met unieke functies zoals voortgangsprognoses, grafieken, vergelijkingsrapporten en versieveilige archivering

Vergelijk en houd testgerelateerde activiteiten bij in verschillende projecten, mijlpalen, test abonnementen en runs met de functie projectoverstijgende rapportage

TestRail beperkingen

Het mist uitgebreide ingebouwde integraties, dus gebruikers moeten vertrouwen op API's of oplossingen van derden voor hetzelfde

TestRail prijzen

Professionele cloud: $37 per gebruiker per maand

$37 per gebruiker per maand Enterprise cloud: $826 per gebruiker per jaar

$826 per gebruiker per jaar Professionele server: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise server: $16.500 per jaar voor 1-20 gebruikers

Beoordelingen van TestRail klanten

G2: 4.4/5 (500+ beoordelingen)

4.4/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (150+ beoordelingen)

Lees meer: Hier zijn de 50 Agile Scrum termen die je moet kennen in 2024

7. QMetry

via QMetry QMetry is een enterprise-grade test orkestratie platform voor agile testen en DevOps teams.

Gebruik QMetry's Gen AI-QMetry Intelligence met functies zoals intelligent zoeken, geautomatiseerde testcasegeneratie en detectie van zwakke testcases om uw time-to-market te verbeteren.

QMetry integreert met testautomatiseringsframeworks, waaronder UFT, Cucumber, QAF en TestNG, en zorgt zo voor compliance met uw testomgeving. Het integreert ook met populaire DevOps continuous integration en continuous deployment/delivery tools zoals Maven en Jenkins.

QMetry beste functies

Stroomlijn en optimaliseer uw testproces met intelligente prioritering en optimalisering van testcases binnen Jira met het testbeheerplatform van QMetry met Jira

Automatische audit voor het bijhouden van goedkeuringen en beoordelingen met de functie voor e-handtekeningen van QMetry

Maak kant-en-klare rapporten, testrapporten en traceerbaarheidsrapporten om projectgegevens weer te geven voor besluitvorming

QMetry limieten

Het ontbreekt aan een uitgebreid mechanisme voor rapportage. Rapporten kunnen de gebruiker weergeven die het laatst een gelijktijdig uitgevoerde testsuite heeft bijgewerkt, wat tot verwarring kan leiden

QMetry prijzen

Enterprise: $72 per gebruiker per maand

$72 per gebruiker per maand Enterprise Plus: Aangepaste prijzen

Beoordelingen van QMetry klanten

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. TestFLO

via Deviniti TestFLO's test management tool voor Jira optimaliseert testprocessen, vermindert kosten en verbetert de kwaliteit van software. Het integreert met uw bestaande Jira werkstromen, waardoor u geen nieuw platform hoeft te leren en al uw testgegevens gecentraliseerd blijven binnen Jira.

TestFLO is ontworpen voor agile teams en stelt hen in staat om tests direct in Jira te maken, te organiseren en uit te voeren, waardoor het hele testproces wordt gestroomlijnd. Houd de voortgang bij, leg resultaten vast en rapporteer eenvoudig bugs binnen uw vertrouwde Jira interface.

Het past zich aan agile, waterval en andere methodologieën aan om aan verschillende testvereisten te voldoen en voldoet aan wettelijke testvereisten om aan wettelijke normen te voldoen.

TestFLO beste functies

Gebruik de Test Opslagplaats als een gecentraliseerde plaats voor uw projecten in Jira om testsuites met mappen te definiëren, testgevallen aan te maken en randvoorwaarden toe te voegen

Grootschalige softwaretests en automatisering van tests mogelijk maken in Jira via REST API

Traceerbare verbindingen of koppelingen maken tussen requirements, testgevallen en andere items in Jira en deze koppelingen valideren met rapportages

TestFLO limieten

Het is niet geschikt voor teams buiten het ecosysteem van Jira vanwege de beperkte functies

TestFLO prijzen

Up tot 50 gebruikers: $825 per jaar

$825 per jaar Tot 100 gebruikers: $1925 per jaar

$1925 per jaar Tot 250 gebruikers: $3850 per jaar

$3850 per jaar Tot 500 gebruikers: $6600 per jaar

$6600 per jaar Tot 750 gebruikers: $8800 per jaar

TestFLO beoordelingen van klanten

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. TestPad

via TestPad Als u wilt overstappen van ingewikkelde testcasebeheerprogramma's en spreadsheets naar een lichtgewicht testtool, is TestPad een goede keuze.

Met de intuïtieve interface van TestPad kan iedereen in je agile projectmanagementteam verkennende tests, regressietests en gebruikersacceptatietests uitvoeren - van projectmanagers en ontwikkelaars tot interne en uitbestede softwaretesters.

TestPad beste functies

Typ 100s van test prompts in minuten met een toetsenbord-gestuurde editor, en de vrije-vorm test abonnementen aan te passen aan hoe u wilt om te testen

Genereer direct rapportages en bewaar/print alles wat getest is voor audit trails

Samenwerken met externe testers via gasttoegang - ideaal voor clients die gebruikersacceptatietesten uitvoeren

TestPad limieten

Omslachtige werkstromen, limieten voor de functionaliteit van browsers en een contra-intuïtief ontwerp belemmeren de bruikbaarheid

Testgevallen vereisen specifieke pass/fail-structuren, waardoor ze minder geschikt zijn voor het identificeren van nieuwe bugs

TestPad prijzen

Essentieel: $59 per maand

$59 per maand Teams: $119 per maand

$119 per maand Team 15: $179 per maand

$179 per maand Afdeling: $299 per maand

TestPad klantbeoordelingen

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

10. Qase

via Qase Qase is een cloudgebaseerde tool voor testbeheer voor QA- en ontwikkelingsteams. Het biedt bijhouden en rapportage voor handmatige en geautomatiseerde softwaretests. Je kunt Qase gebruiken om je end-to-end QA-activiteiten te orkestreren, van testabonnement en testuitvoering tot analyse en rapportage.

Qase is geïntegreerd met populaire tools voor projectmanagement zoals Jira en Trello en zorgt voor een soepele werkstroom, terwijl realtime functies voor samenwerking zoals commentaar geven, defecten toewijzen en in-app discussies je team op één lijn houden.

Qase beste functies

Testcases overbrengen van en naar populaire testmanagementtools zoals Jira en Trello

Testcases exporteren naar verschillende bestandsformaten, waaronder XLSX en CSV

Testabonnementen uitvoeren en hun status controleren, of ze geslaagd, mislukt of geblokkeerd zijn, via het scherm met testruns zelf

Hou je testsuites en cases bij door ze te organiseren in logische groepen. Binnen elke testsuite kun je de ernst, voorwaarden en stappen van elke testcase specificeren

Qase limieten

Gebruikers vinden het omslachtig om checklists en testscripts te maken zonder volledige testgevallen te schrijven

Qase prijzen

Free

Startup: $24 per gebruiker per maand

$24 per gebruiker per maand Business: $36 per gebruiker per maand

$36 per gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Qase klantbeoordelingen

G2: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

4.7/5 (150+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Ontdek de beste tool voor Agile Software Testing voor jouw team

Elk van deze agile software testtools komt tegemoet aan specifieke behoeften. Terwijl sommige de voorkeur geven aan een gebruiksvriendelijke interface voor kleinere Teams, zijn andere gericht op agile projecten in grote ondernemingen met robuuste rapportage- en integratiemogelijkheden.

ClickUp is een uitgebreide en gebruikersvriendelijke tool voor agile projectmanagement voor teams van elke grootte. Het stelt je team in staat om het hele testproces te beheren, van abonnement en uitvoering tot inzichtelijke rapportage, allemaal binnen één intuïtief platform. ClickUp's naadloze integratie met de beste tools voor projectmanagement zoals Jira zorgt voor een soepele werkstroom, terwijl functies voor realtime samenwerking iedereen op één lijn houden.

Als je klaar bent om je agile testproces te stroomlijnen, meld u dan gratis aan bij ClickUp om te beginnen.