Hoe je effectieve doelen voor Sprint schrijft (+voorbeelden)

klop, klop

wie is daar?

carrie

carrie wie?

carrie naar de volgende Sprint

Grapjes daargelaten, het is Carrie - sorry, eng als dit echt gebeurt. Zelfs goed functionerende teams halen soms hun Sprint doelen niet.

Laten we zeggen dat je een team leidt dat een spannende nieuwe app ontwikkelt. Je hebt als aankomend doel voor de Sprint ingesteld: "Voltooi de functie om in te loggen" Klinkt makkelijk, toch?

Maar halverwege de Sprint realiseert het team zich dat de inlogfunctie ingewikkelder is dan verwacht. Het vereist complexe veiligheidsmaatregelen en integraties met derden.

Plotseling is wat een eenvoudige Taak leek een uitdaging geworden. Zal dit team dit keer het doel van de Sprint halen?

In dit artikel onderzoeken we strategieën voor de instelling van doelen om je te helpen bij het schrijven van praktische doelen voor de sprint die aansluiten bij de doelen van je team. Je leert hoe je sprint doelen kunt stellen die inspireren tot actie en zich aanpassen aan uitdagingen, zodat ze een leidend kompas worden voor je Sprint. Laten we beginnen!

Wat is een Sprint doel?

In Agile en Scrum methodologieën vertegenwoordigt een Sprint doel het gewenste resultaat van een Sprint, meestal een iteratie van 1-4 weken. Het dient als een focuspunt voor het ontwikkelingsteam, het verduidelijkt het meest kritieke doel dat ze moeten bereiken binnen de tijdlijn van de sprint.

Bij doelen voor een sprint gaat het niet om een lijst met taken of deliverables, maar om de focus op de waarde die wordt geleverd aan de eindgebruiker of het product zelf.

Scrum, een veelgebruikt Agile framework, benadrukt het belang van Sprint doelen omdat ze een gedeeld begrip tussen de leden van het team bevorderen. Terwijl user stories, taken en subtaken het dagelijkse werk bepalen, verenigt het Sprint doel deze acties onder een enkel, samenhangend doel dat het scrum team gefocust houdt.

Een goed Sprint doel geeft het "waarom" achter de dagelijkse activiteiten van het team, en zorgt ervoor dat iedereen gericht is op een gemeenschappelijk target.

Een Sprint doel is van vitaal belang in Agile project abonnementen en software ontwikkeling omdat het de besluitvorming kan sturen. Als er tijdens een Sprint nieuwe Taken of obstakels opduiken, helpt het Sprint doel om prioriteiten te stellen. Teams lopen het risico van koers af te dwalen of hun focus te verliezen zonder een goed gedefinieerd doel voor de Sprint.

Hoe effectieve doelen voor Sprint instellen en bereiken

Om een effectief Sprint doel te stellen, moet je rekening houden met de technische en strategische aspecten van de sprint. Het doel moet aansluiten bij de zakelijke behoeften, waarde bieden aan gebruikers en haalbaar blijven binnen de tijdsbeperkingen van de sprint.

Zeer effectieve doelen voor een sprint zijn:

Helaas en beknopt: Een Sprint doel moet gemakkelijk te begrijpen zijn voor iedereen in het team. Het moet bestaan uit een enkel, ondubbelzinnig doel

Een Sprint doel moet gemakkelijk te begrijpen zijn voor iedereen in het team. Het moet bestaan uit een enkel, ondubbelzinnig doel Resultaatgericht: Focus op wat je wilt bereiken (het resultaat) in plaats van hoe je het gaat bereiken. Hierdoor blijven de inspanningen van het team afgestemd op de resultaten van het product of de business

Focus op wat je wilt bereiken (het resultaat) in plaats van hoe je het gaat bereiken. Hierdoor blijven de inspanningen van het team afgestemd op de resultaten van het product of de business Meetbaar: Het succes van een Sprint doel moet meetbaar zijn. Tegen het einde van de Sprint moet het duidelijk zijn of het doel is bereikt of niet

Het succes van een Sprint doel moet meetbaar zijn. Tegen het einde van de Sprint moet het duidelijk zijn of het doel is bereikt of niet Realistisch en haalbaar: Doelen moeten het team uitdagen, maar realistisch blijven binnen het tijdsbestek van de Sprint en de beschikbare middelen

Doelen moeten het team uitdagen, maar realistisch blijven binnen het tijdsbestek van de Sprint en de beschikbare middelen Afgestemd op de productvisie: De doelen van de Sprint moeten altijd de grotere productroutekaart en langetermijnvisie weerspiegelen om ervoor te zorgen dat elke sprint bijdraagt aan het totale product

De doelen van de Sprint moeten altijd de grotere productroutekaart en langetermijnvisie weerspiegelen om ervoor te zorgen dat elke sprint bijdraagt aan het totale product Aanpasbaar: Hoewel het doel van de Sprint stabiel moet blijven, kunnen onvoorziene omstandigheden teams dwingen om iets te veranderen. Het doel moet enige flexibiliteit in de uitvoering toestaan

Gebruik projectmanagement software zoals ClickUp kan helpen om doelen voor Sprint op te stellen die in lijn zijn met deze kenmerken.

Sprint doelen instellen en bijhouden met ClickUp

ClickUp biedt een alles-in-één ecosysteem voor Agile projectmanagement. Veel van de functies zijn speciaal ontworpen met het oog op Agile Sprint planning.

Instelling van doelen

Om te beginnen kunt u het volgende gebruiken ClickUp Doelen om uw teams te helpen hun doelen voor de Sprint te definiëren, bij te houden en te meten.

Maak traceerbare doelen met meetbare targets met ClickUp Goals

Gebruik deze functie om meetbare doelen in te stellen met duidelijke targets, deadlines en voortgang bijhouden. De mogelijkheid om doelen op te splitsen in kleinere doelstellingen en ze te verbinden met specifieke Taken binnen uw Spints verbetert transparantie en verantwoording.

Je teams kunnen ook bijhouden hoe individuele gebruikersverhalen of taken bijdragen aan het algemene doel van de Sprint, waardoor afstemming verzekerd is.

ClickUp's visuele hulpmiddelen, zoals Gantt grafieken en ClickUp Dashboards geven een duidelijk beeld van de voortgang van doelen, zodat u zich eenvoudig kunt aanpassen aan snel veranderende situaties.

Sprint beheer ClickUp Sprint is een alles-in-één functie om tijd te besparen, effectief samen te werken en uw targets te halen.

Vereenvoudig sprintbeheer met ClickUp Sprint

De functie dient als een krachtig platform om de voortgang van projecten effectief te beheren en bij te houden, grotere projecten op te splitsen in kleinere, beheersbare brokken en de organisatie en teamfocus te verbeteren.

Dit is hoe ClickUp Sprint helpt:

Beheer de werklast van uw team met een volledig aanpasbaar puntensysteem . Verzamel punten van subtaken, deel ze op per toegewezen persoon en sorteer ze eenvoudig om uw Sprints in één oogopslag bij te houden

. Verzamel punten van subtaken, deel ze op per toegewezen persoon en sorteer ze eenvoudig om uw Sprints in één oogopslag bij te houden Stel Sprintdata in, wijs punten toe en markeer prioriteiten zodat iedereen weet wat te doen en wanneer

en wanneer Visualiseer de voortgang van je team met een compleet dashboard, dat sleutelgegevens zoals burn rate en snelheid bijhoudt

dat sleutelgegevens zoals burn rate en snelheid bijhoudt Herhaalde taken automatiseren, zoals sprints aanmaken en taken toewijzen, tijd besparen en fouten verminderen

automatiseren, zoals sprints aanmaken en taken toewijzen, tijd besparen en fouten verminderen Integreer ClickUp naadloos met andere populaire tools zoals GitHub en GitLab, waardoor uw werkstroom wordt gestroomlijnd en de samenwerking wordt verbeterd

Agile projectmanagement ClickUp software voor projectmanagement is ontworpen om de Agile werkstroom te stroomlijnen, met name voor Scrum teams. Het biedt een reeks functies die het proces van de instelling en het bereiken van doelen voor Sprints aanzienlijk kunnen verbeteren.

Beheer eenvoudig productroadmaps, sprint backlog, sprints, UX-ontwerp en meer met ClickUp Agile Project Management Software

Zo werkt het:

Maak en beheer sprint backlogtaken inschatten en toewijzen aan teamleden. ClickUp's visuele borden en drag-and-drop functie maken het gemakkelijk om taken te prioritiseren en zorgen voor afstemming op de doelen van Sprint

sprint backlogtaken inschatten en toewijzen aan teamleden. ClickUp's visuele borden en drag-and-drop functie maken het gemakkelijk om taken te prioritiseren en zorgen voor afstemming op de doelen van Sprint Splits de doelen van de Sprint op in kleinere, uitvoerbare taken. Gebruik de functies van ClickUp-taakbeheer om deadlines en eigenaren van taken toe te wijzen, de voortgang bij te houden en opmerkingen ter verduidelijking toe te voegen

Gebruik de functies van ClickUp-taakbeheer om deadlines en eigenaren van taken toe te wijzen, de voortgang bij te houden en opmerkingen ter verduidelijking toe te voegen Meet nauwkeurig de tijd die aan elke taak wordt besteed om een efficiënte toewijzing van middelen te garanderen en scope creep te voorkomen. ClickUp's ingebouwde stopwatch helpt u om op schema te blijven en potentiële knelpunten te identificeren

om een efficiënte toewijzing van middelen te garanderen en scope creep te voorkomen. ClickUp's ingebouwde stopwatch helpt u om op schema te blijven en potentiële knelpunten te identificeren Visualiseer de voortgang naar Sprint doelen met real-time Burndown grafieken . Deze grafieken helpen u om potentiële risico's in een vroeg stadium te identificeren en de nodige aanpassingen te doen om op koers te blijven

naar Sprint doelen met real-time . Deze grafieken helpen u om potentiële risico's in een vroeg stadium te identificeren en de nodige aanpassingen te doen om op koers te blijven Creëer aangepaste werkstromen die zijn aangepast aan de specifieke behoeften van je team. Met deze flexibiliteit kun je processen stroomlijnen en consistentie in Sprints garanderen

Vergaderen over doelstellingen en sleutelresultaten (OKR's) met ClickUp

Doelstellingen en belangrijke resultaten (OKR's) zijn een raamwerk voor het instellen van doelen dat teams helpt ambitieuze, meetbare doelen te stellen en belangrijke resultaten bij te houden. In de context van Sprint doelen, Agile OKR's kunnen dienen als structuur op een hoger niveau, waarbij elk doel van de Sprint helpt bij de vergadering over een of meer sleutelresultaten.

Je kunt sjablonen voor instellingen van doelen voor het instellen van meetbare doelen en het bijhouden van de voortgang in elke Sprint:

Sjablonen voor de instelling van doelen ClickUp SMART doelen sjabloon kan uw bondgenoot zijn bij het initiëren van

sprint abonnementen tot en met het beheer en de afsluiting ervan.

Het sjabloon helpt u doelen te stellen en te bereiken door doelstellingen te definiëren die Specifiek, Meetbaar, Haalbaar, Relevant en Tijdgebonden (SMART) zijn, uw voortgang te visualiseren en taken te organiseren in beheersbare brokken.

Het sjabloon helpt u doelen te stellen en te bereiken door doelstellingen te definiëren die Specifiek, Meetbaar, Haalbaar, Relevant en Tijdgebonden (SMART) zijn, uw voortgang te visualiseren en taken te organiseren in beheersbare brokken.

Hier lees je hoe dit sjabloon je kan helpen bij het efficiënter instellen en beheren van doelen voor Sprint:

Taken aanmaken met aangepaste statussen zoals Voltooid, Verpletterend, Van koers, In wacht en Op koers om de voortgang van elk doel bij te houden.

zoals Voltooid, Verpletterend, Van koers, In wacht en Op koers om de voortgang van elk doel bij te houden. Categoriseer en voeg 12 verschillende aangepaste attributen toe, zoals Amount of Effort Required, om vitale informatie over doelen op te slaan en de voortgang van doelen eenvoudig te visualiseren.

toe, zoals Amount of Effort Required, om vitale informatie over doelen op te slaan en de voortgang van doelen eenvoudig te visualiseren. Open 5 verschillende weergaven in verschillende ClickUp configuraties, zoals de SMART Goals, Goal Effort, SMART Goal Worksheet, Company Goals en de Getting Started Guide, zodat u uw doelen gemakkelijk kunt weergeven en beheren

in verschillende ClickUp configuraties, zoals de SMART Goals, Goal Effort, SMART Goal Worksheet, Company Goals en de Getting Started Guide, zodat u uw doelen gemakkelijk kunt weergeven en beheren Verbeter het bijhouden van doelen met mogelijkheden voor tijdsregistratie, taggen, waarschuwingen voor afhankelijkheid, e-mails en meer. Dit helpt je om georganiseerd te blijven en je doelen te bereiken

ClickUp SCRUM sjabloon voor Sprint planning is ontworpen om u te helpen productiever te worden. Het biedt u een eenvoudige interface om Sprints te plannen in een collaboratieve omgeving.

U kunt dit sjabloon voor sprintplanning creatief gebruiken om OKR's in te stellen door de doelen van de sprint af te stemmen op meetbare doelen. Zo werkt het:

U kunt dit sjabloon voor sprintplanning creatief gebruiken om OKR's in te stellen door de doelen van de sprint af te stemmen op meetbare doelen. Zo werkt het:

Gebruik het aangepaste veld Sprintdoel om specifieke OKR's te definiëren, zodat sprintdoelen je doelstellingen worden

om specifieke OKR's te definiëren, zodat sprintdoelen je doelstellingen worden Wijs sleutel resultaten toe aan individuele Taken, gebruik aangepaste velden zoals Story Points om voortgang te meten

Gebruik weergaven zoals de Gantt grafiek en Epics om de voortgang naar OKR's te visualiseren

Definitie van Klaar gebruiken om ervoor te zorgen dat OKR's worden gehaald bij elke Taak

Als je op zoek bent naar een doelgerichte aanpak voor het managen van doelen, overweeg dan OKR's. Veel gratis OKR sjablonen zijn beschikbaar.

De ClickUp OKRs sjabloon is een functierijke en gemakkelijk aanpasbare optie waarmee u gegarandeerd binnen enkele seconden aan de slag kunt.

De ClickUp OKRs sjabloon is een functierijke en gemakkelijk aanpasbare optie waarmee u gegarandeerd binnen enkele seconden aan de slag kunt.

Best practices in het schrijven van doelen voor Sprint

Het schrijven van een goed opgesteld doel voor een sprint is een gezamenlijke inspanning van de scrum master, de eigenaar van het product en het ontwikkelteam. Hier zijn een paar best practices om in gedachten te houden.

Gebruik de juiste terminologie: Sprint doelen worden geschreven met gebruik van specifieke terminologie.

Team verwijst naar alle betrokkenen: de producteigenaar, het ontwikkelteam en de scrum master User story is een beschrijving van een doel vanuit het oogpunt van de gebruiker. Bijvoorbeeld: "Ik wil binnen 10 seconden kunnen inloggen" Eisen-analyse houdt in dat gebruikersverhalen worden beoordeeld en verfijnd om er zeker van te zijn dat ze aan bepaalde criteria voldoen Tot slot definieert het sprintdoel precies wat het team tijdens een Sprint wil bereiken

Sprint doelen worden geschreven met gebruik van specifieke terminologie. Gebruik het SMART-raamwerk: doelen voor een Sprint moeten specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn. Bijvoorbeeld, in plaats van te zeggen "voltooi de inlogfunctie", moet u streven naar "maak een gebruiksvriendelijke inlogfunctie die de gemiddelde inlogtijd met 30% vermindert in 2 weken"

doelen voor een Sprint moeten specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn. Bijvoorbeeld, in plaats van te zeggen "voltooi de inlogfunctie", moet u streven naar "maak een gebruiksvriendelijke inlogfunctie die de gemiddelde inlogtijd met 30% vermindert in 2 weken" Stel een duidelijk resultaat vast: Stel goed gedefinieerde acceptatiecriteria op die bepalen hoe succes eruit ziet

Stel goed gedefinieerde acceptatiecriteria op die bepalen hoe succes eruit ziet Op één lijn brengen met de productvisie: Bekijk de productvisie om er zeker van te zijn dat de doelen van de Sprint de algemene richting ondersteunen

Bekijk de productvisie om er zeker van te zijn dat de doelen van de Sprint de algemene richting ondersteunen Betrek het hele team: Definieer de doelen van de Sprint samen met het team tijdens de sprint planning, en zorg ervoor dat elk lid aan boord is met het abonnement

Definieer de doelen van de Sprint samen met het team tijdens de sprint planning, en zorg ervoor dat elk lid aan boord is met het abonnement Zet de gebruiker op de eerste plaats: Geef aan hoe het doel zich vertaalt in voordelen voor klanten, of dat nu gebruikers of bedrijven zijn

Volg deze best practices om Sprint doelen te schrijven die een duidelijk doel hebben, het team op één lijn brengen en waarde leveren aan gebruikers.

Veelvoorkomende doelen van Sprints en hoe ze te overwinnen

Hoewel het eenvoudig lijkt, kan de instelling en het bereiken van Sprint doelen verschillende uitdagingen met zich meebrengen:

Het probleem: te ambitieuze doelen

Een doel om "een revolutie in het winkelwagentje teweeg te brengen" binnen een Sprint van 2 weken is waarschijnlijk gedoemd om te mislukken.

De oplossing: Verdeel ambitieuze doelen in kleinere, haalbare brokken verspreid over meerdere Sprints. Voorbeeld: "implementeer een gebruiksvriendelijke interface voor het winkelwagentje" in de eerste sprint, gevolgd door "integreer betalingsopties" in de volgende.

Stel targets in voor elk van de kleinere doelen met ClickUp Goals

Het probleem: vage doelen

Doelen die niet specifiek zijn, laten ruimte voor verkeerde interpretaties en belemmeren de voortgang. Voorbeeld: "verbeter de websiteprestaties" klinkt vaag.

De oplossing: Gebruik de SMART-methode om het doel te verfijnen tot "de laadtijd van pagina's met 50% verminderen binnen de volgende Sprint", met duidelijke parameters voor succes

Het probleem: Doelen zonder betekenis

Als er een kloof is tussen het doel en de motivatie van het team, kan de betrokkenheid kelderen.

De oplossing: In plaats van een doel in te stellen als "voltooi alle taken", geef je er een positieve draai aan, zoals "lanceer de nieuwe functie om de tevredenheid van de gebruiker te verbeteren en de retentie met 20% te verhogen"

Wilt u doelen beter onder woorden brengen? Laat ClickUp Brain's AI Writer helpen!

Het probleem: verwaarloosde doelen

Soms slaagt een team er niet in om het doel te bereiken tijdens een cyclus van Sprint. Wat nu?

De oplossing: Zorg ervoor dat doelen goed zichtbaar zijn en dat er gedurende de hele cyclus van de sprint naar wordt verwezen. Een dagelijkse vergadering over de planning van de Sprint kan helpen om doelen te herbevestigen en voortgang te bespreken, waardoor er minder toevoegingen aan de product backlog zijn

Voorbeelden van doelen voor Sprints

Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van doelen voor Sprints.

Sprint doel 1: Implementeer verificatie van gebruikers voor webapplicatie

Objectief: Ervoor zorgen dat veilige functies voor het inloggen en registreren van gebruikers zijn geïmplementeerd, getest en geïntegreerd tegen het einde van Sprint 2

Subtaken

Bepaal user stories (1 dag) Gebruikersverhalen schrijven:

Als gebruiker wil ik veilig kunnen inloggen met mijn e-mail en wachtwoord

Ik wil als gebruiker mijn wachtwoord opnieuw instellen als ik het vergeten ben

Ik wil als gebruiker veilig uitloggen uit het systeem

Splits deze verhalen op in beheersbare Taken Ontwerp verificatie werkstroom (2 dagen) Ontwerp hoe de verificatie werkstroom werkt (inloggen, uitloggen, wachtwoord resetten)

Werk samen met het UX/UI team om wireframes te maken van de aanmeldings-/registratiepagina's

Documenteren van de veiligheidsprotocollen (bijv. OAuth 2.0, SSL-encryptie) Back-end verificatie van gebruikers implementeren (4 dagen) Ontwikkel de verificatielogica aan de achterkant (met frameworks zoals Spring Security en JWT tokens)

Verbind de inlog-/registratiefunctie met de gebruikersdatabase (MySQL/PostgreSQL)

Veiligheidsstandaarden implementeren (bijv. wachtwoorden hashen) Frontend login- en registratiepagina's implementeren (3 dagen) Bouw frontend componenten (React, Angular) voor aanmelding, registratie en wachtwoordreset

Integreren met de backend API voor verificatieverzoeken Maak unit- en integratietests (2 dagen) Schrijf unit tests voor de backend verificatie logica

Schrijf frontend tests (bijv. Jest, Cypress) voor de formulieren voor verificatie van gebruikers

Zorg ervoor dat de tests edge cases afdekken (bijv. onjuist wachtwoord, vergrendeld account)

Code review en refactoring uitvoeren (1 dag) Uitvoeren van een peer review van de verificatie code

Refactor indien nodig voor leesbaarheid en prestatieverbeteringen Uitrollen naar testomgeving (1 dag) De verificatie functies uitrollen naar de staging omgeving

Uitvoeren van integratietesten om ervoor te zorgen dat het systeem werkt zoals verwacht Gebruikers acceptatietesten (1 dag) Coördineren met het QA team om UAT uit te voeren

Valideren dat inloggen, uitloggen en registreren voldoen aan de acceptatiecriteria

Registreren en prioriteren van geïdentificeerde bugs Sprint review en retrospective (1 dag) Voltooide functie voor verificatie presenteren aan belanghebbenden

Verzamel feedback van het team tijdens de retrospectieve over wat werkte en wat kan worden verbeterd voor de volgende Sprint

Sprint doel 2: Verbeteren prestaties van het dashboard voor SaaS product

Objectief: Het dashboard van het SaaS-product optimaliseren zodat het binnen 2 seconden laadt bij druk verkeer, waardoor de gebruikerservaring aan het einde van Sprint 4 is verbeterd

Subtaken

Identificeer knelpunten in de prestaties (1 dag) Voer een eerste prestatie-audit uit met tools zoals Google Lighthouse, New Relic of GTmetrix

Identificeer trage API responses, zware frontend scripts en database query's die vertragingen veroorzaken Refactor trage API-aanroepen (3 dagen) Optimaliseer backend API calls, verminder overbodige database query's

Waar van toepassing, paginering en lui laden implementeren

Cachingmechanismen (Redis, Memcached) introduceren voor vaak opgevraagde gegevens Frontend rendering optimaliseren (3 dagen) Verwijder ongebruikte JavaScript-bibliotheken en beperk de grootte van de bundel tot een minimum

Implementeer lui laden voor afbeeldingen en widgets op het dashboard

Zorgen voor minimale DOM reflow en repaint bij het renderen van complexe grafieken Database query's optimaliseren (2 dagen) Indexeer vaak opgevraagde kolommen in de database

Herschrijf inefficiënte SQL query's om laadtijden te verminderen

Zorg ervoor dat de database is geoptimaliseerd voor gelijktijdige toegang onder druk verkeer Prestatie testen (2 dagen) Stel een testomgeving in die voorwaarden voor veel verkeer simuleert (belasting testen met Apache JMeter of Gatling)

Valideer dat het dashboard binnen 2 seconden laadt bij druk verkeer

Meet de prestaties van de backend, frontend en database afzonderlijk

Resultaten monitoren met analyses (1 dag) Implementeer realtime monitoringtools (bijv. Datadog, Grafana) om de prestaties van het dashboard in productie bij te houden

Stel waarschuwingen in voor prestatiedalingen voorbij de drempel van 2 seconden Uitrollen en testen in staging (1 dag) Implementeer het geoptimaliseerde dashboard in de staging-omgeving

Voer de laatste prestatietests uit om een probleemloze werking te garanderen Review en retrospectief (1 dag) Presenteer het geoptimaliseerde dashboard aan de belanghebbenden

Evalueer het succes van de Sprint en bespreek verbeteringen voor toekomstige Sprints tijdens de retrospective

Effectieve doelen voor Sprint instellen en bijhouden met ClickUp

Sprint doelen zijn essentieel voor succesvol Agile projectmanagement en de ontwikkeling van het Scrum-raamwerk. Ze geven richting, verenigen teams en zorgen ervoor dat elke Sprint zinvolle waarde bijdraagt aan de eindgebruiker of het product.

De instelling van effectieve doelen voor Sprints vereist duidelijkheid, afstemming op de productvisie en een focus op het leveren van meetbare resultaten.

Als je het proces nog soepeler wilt laten verlopen, is ClickUp er om je te helpen! Met zijn functies voor het instellen en bijhouden van doelen voor de sprint, kunt u alles georganiseerd en zichtbaar houden.

U kunt zien hoe ver u bent gekomen, wat er nog gedaan moet worden en zelfs uw doelen direct aanpassen als dat nodig is. Probeer ClickUp vandaag uit!